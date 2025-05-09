De 10 bästa privata kalenderapparna för säker och krypterad schemaläggning

Har du någonsin känt att din kalender vet lite för mycket om dig?

Mellan arbetsmöten, läkarbesök och personliga planer innehåller din kalender en förvånansvärt detaljerad karta över ditt liv. Och om du använder en vanlig kalenderapp kan all den känsliga informationen finnas på någon annans servrar – oskyddad, okrypterad och potentiellt exponerad.

Det är därför fler och fler väljer privata kalenderappar. Dessa verktyg fokuserar på funktioner som prioriterar integritet, såsom end-to-end-kryptering, lokal datalagring och nollspårningspolicyer. Oavsett om du hanterar ett fullspäckat schema eller bara vill hålla dina planer privata finns det ett växande utbud av kalenderappar som är utvecklade med säkerhet i åtanke.

Vi har samlat några av de bästa privata mobilkalenderapparna som sätter din integritet i centrum utan att kompromissa med funktionalitet eller design.

Låt oss sätta igång. 🏃

Vad ska du leta efter i privata kalenderappar?

De flesta tror att integritet bara innebär att man slänger på "end-to-end-kryptering" och sedan är nöjd. Men riktigt privata kalenderappar går mycket djupare än så.

Här är vad som verkligen är viktigt och vad de flesta andra kalenderappar saknar 👇

Lokal datalagring: Om dina kalenderposter finns exklusivt på din enhet (och inte i någon annans moln) har du redan ett försprång. En bra krypterad kalender bör ge dig möjlighet att lagra allt lokalt eller använda din egen molnleverantör, utan tvingad synkronisering med Big Tech.

Metadataskydd: Visst, dina händelser är krypterade, men hur är det med metadata? Det inkluderar titlar, tider, inbjudna och platser. Många webbappar krypterar innehållet i händelsen men lämnar metadata exponerade. Leta efter en privat kalenderapp som krypterar allt, inte bara anteckningarna.

Detaljerade delningskontroller: Om du använder delade kalenderappar, se till att de inte tvingar dig att öppna hela ditt schema. De bästa kalenderapparna låter dig dela en kalender, ett evenemang eller till och med bara ditt tillgänglighetsfönster, utan att avslöja vem du träffar eller varför.

Ingen datainsamling för ”smarta funktioner”: Vissa kalendrar erbjuder AI eller ”smarta förslag” genom att skrapa dina data. Om den hämtar information från din inkorg eller platshistorik för att ”hjälpa” dig med schemaläggningen är det en varningssignal. Användbart? Kanske. Privat? Absolut inte.

Interoperabilitet utan kompromisser: Behöver du synkronisera med andra kalendrar (som Google eller Outlook) men vill ändå värna om din integritet? Leta efter en privat kalenderapp som sandboxar åtkomst från tredje part så att du kan visa händelser från externa plattformar utan att ge upp kontrollen över din personliga kalender.

💡 Proffstips: Vill du inte att kunder eller kollegor ska veta var du befinner dig? Ställ in din kalender på en fast tidszon (t.ex. UTC) för att undvika att avslöja resmönster eller realtidsnärvaro. Detta är särskilt användbart för journalister, visselblåsare eller digitala nomader.

De bästa privata kalenderapparna i korthet

De bästa privata kalenderapparna att använda

Nu när du vet vad du ska leta efter, här är de bästa privata kalenderapparna som kombinerar stark kryptering, genomtänkt design och verklig kontroll över dina data:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för projektledning med kalenderintegration)

Först på listan står ClickUp (appen för allt som rör arbete) – för att jonglera projektdeadlines, personliga uppgifter och teamets scheman ska inte innebära att man måste offra sin integritet.

De flesta projektledningskalendrar är antingen för rigida eller för läckande (bra för samarbete, men inte så bra för att kontrollera vem som ser vad). Men Crobusts kraftfulla projektledningsprogramvara ger dig detaljerade synlighetsinställningar och användarbehörigheter.

Planera möten, konferenser, enskilda samtal och mycket mer på ett säkert sätt med den nya ClickUp-kalendern.

Till att börja med integreras ClickUp Calendar djupt med dina uppgifter, dokument och arbetsflöden samtidigt som den erbjuder noggranna integritetskontroller.

Ännu bättre är att det finns tidsspårning, oändlig horisontell rullning och insyn i arbetsplatser och arbetstider för förbättrad teamkommunikation. Du kan också dela kalendrar på ett säkert sätt med privata eller offentliga länkar.

Dela din kalender med team och externa kunder med detaljerade behörigheter.

📌 Kom igång med ClickUp Calendar: Anslut din befintliga kalender: Klicka på kalenderikonen högst upp för att länka din nuvarande kalender.

Utforska gränssnittet: Bekanta dig med uppgiftshubben i sidofältet och funktionen för dagliga ögonblicksbilder.

Börja schemalägga: Använd funktionen "Möt med" för att enkelt schemalägga möten.

Lägg till uppgifter: Börja lägga till dina uppgifter i kalendern och använd Börja lägga till dina uppgifter i kalendern och använd funktionen för automatisk tidsblockering.

Lägg till en uppgift i din prioriteringslista så föreslår ClickUp den bästa tiden att arbeta med den utifrån ditt schema. Om du missar en uppgift blockerar ClickUp tid för den igen. Ingen manuell omplanering, inga glömda att göra-listor.

Med ClickUp Brain får du uppdateringar i realtid om senaste och kommande uppgifter och kan blockera tid för allt som är pågående eller viktigt.

Be ClickUp Brain att blockera tid enligt dina önskemål.

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra de nödvändiga stegen för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

För ytterligare planering och prioritering av uppgifter ger ClickUp Calendar View dig en visuell översikt över allt du behöver göra, organiserat efter dag, vecka eller månad.

Visualisera uppgifter och planera din dag med ClickUp Calendar View.

Den är perfekt för att dra, släppa och justera uppgifter när tidslinjerna förändras, vilket hjälper dig att vara produktiv utan att förlora överblicken.

För att komma igång snabbt kan du använda ClickUp Calendar Planner Template – perfekt för nybörjare och klar att använda på några sekunder.

Få gratis mall Få omedelbar insyn i ditt övergripande arbetsflöde och dina framsteg med ClickUp Calendar Planner Template.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att lära sig på grund av det stora antalet funktioner.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad Heath Hayden, koordinator för professionell utveckling vid Tacoma Community College, hade att säga.

Jag har använt ClickUp för att organisera och hantera stora och små evenemang och projekt på min arbetsplats. Jag har tyckt att kalenderfunktionen, beroendefunktionerna och undersökningsfunktionerna är särskilt användbara. Det är den bästa projektledningsprogramvaran jag någonsin har använt.

2. Proton Calendar (Bäst för krypterad schemaläggning och hantering av privata evenemang)

via Proton Calendar

Proton Calendar är ett verktyg för uppgiftsschemaläggning med integritet i fokus, utvecklat av Proton Mail. Det använder end-to-end-kryptering för att skydda allt från evenemangstitlar till deltagarnamn, så att inte ens Proton kan läsa dina data.

Med öppen källkod är den utformad för alla som vill ha fullständig kontroll över sin kalenders integritet utan att offra användbarheten. Den är idealisk för yrkesverksamma, team och integritetsmedvetna användare som vill ha säker schemaläggning utan kompromisser.

Proton Calendars bästa funktioner

Säkra händelsedata med högpresterande kryptering i realtid med hjälp av elliptisk kurvkryptering (ECC Curve25519).

Håll deltagarna i kalenderappen privata med kryptering som döljer deltagarnas identiteter, även för Proton själv.

Verifiera inbjudningar med kryptografiska signaturer, vilket garanterar avsändarens äkthet och förhindrar datamanipulation.

Begränsningar för Proton Calendar

Vissa har sagt att den inte stöder skapande av möten offline, vilket begränsar flexibiliteten när du är på språng.

Andra rapporterar frustration över grundläggande funktioner som sökning, automatisk ifyllning av platser och planering av restider.

Priser för Proton Calendar

Gratis för alltid

Mail Plus: 4,99 $/månad

Proton Unlimited: 12,99 $/månad

Proton Duo: 19,99 $/månad

Mail Essentials: 7,99 $/månad per användare

Mail Professional: 10,99 $/månad per användare

Proton Business Suite: 14,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Proton Calendar

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

3. Tuta Calendar (Bäst för plattformsoberoende åtkomst och nollkunskapssekretess)

via Tuta Calendar

Tuta Calendar (tidigare kallad Tutanota) är en nollkunskapskalenderapp som använder kvantsäker kryptering för att säkerställa att dina möten, påminnelser och återkommande händelser förblir helt privata.

Tuta garanterar också anonymitet genom att inte kräva några personuppgifter för registrering och genom att köras på en helt öppen källkodsinfrastruktur. Den är också helt och hållet byggd internt (inga spårare från tredje part eller komponenter med sluten källkod).

Tuta Calendars bästa funktioner

Använd funktioner som detaljerad händelseupprättande, anpassningsbara påminnelser och avancerade upprepningsregler.

Skydda dig mot framtida kvanthot med nästa generations krypteringsprotokoll som Kyber-1024 och x25519.

Övervaka och stäng kalendersessioner på distans från valfri enhet, med IP-adresser krypterade och automatiskt raderade efter en vecka.

Begränsningar i Tuta Calendar

Vissa har sagt att sökfunktionen är begränsad och inte ger snabba eller omfattande resultat.

Andra rapporterar att bristen på offlineåtkomst gör det svårare att visa eller redigera kalendrar när man är på språng.

Priser för Tuta Calendar

Gratis för alltid

Revolutionerande: 3,29 $/månad

Förklaring: 8,76 $/månad

Essential: 8,14 $/månad/användare

Avancerad: 10,85 $/månad/användare

Obegränsad: 16,27 $/månad/användare

Betyg och recensioner för Tuta Calendar

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tuta Calendar?

En recension på G2 säger:

Tutanota är en end-to-end-krypterad tjänst som jag oftast använder när jag vill skicka känsliga e-postmeddelanden. Den har ett enkelt gränssnitt och appen på min enhet fungerar felfritt.

4. Any. do (Bäst för enhetlig uppgifts- och kalenderhantering på olika enheter)

Any. do:s kalender synkroniseras med Google, Outlook och iCloud för att samla din schemaläggning och uppgiftslista på ett och samma ställe. Du får ett enda gränssnitt där dina uppgifter finns precis bredvid dina möten, vilket gör det enklare att hantera både arbetslivet och privatlivet.

Dessutom erbjuder den flera kalendervyer som hjälper dig att fokusera på dagen eller zooma ut för att se veckan eller månaden som kommer. Alla ändringar återspeglas i din externa kalender, men du kan hantera dem i denna privata kalenderapp med dra-och-släpp-omplanering, snabba redigeringar och inbyggda aviseringar.

Any. do bästa funktioner

Växla mellan dagliga, 3-dagars, veckovisa och månatliga vyer beroende på dina planeringsbehov.

Uppdatera förfallodatum, tider, återkommande händelser och detaljer direkt från kalendern.

Dela enkelt kalendrar med familjen eller teamet med hjälp av synkroniserade konton eller prenumerationslänkar.

Any. do-begränsningar

Användarna måste skapa separata kalenderhändelser för att visuellt visa uppgiftens varaktighet, vilket innebär extra steg.

Medan iPhone-appen stöder iCloud saknar Mac-versionen stöd för Apple Kalender, vilket begränsar synkroniseringen mellan olika enheter.

Any. do-priser

Gratis för alltid

Premium : 7,99 $/månad

Familj : 9,99 $/månad (för 4 medlemmar)

Teams: 7,99 $/månad per medlem

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)

5. Cal. com (Bäst för öppen källkodsplanering med djupgående anpassningsmöjligheter)

Cal.com är ett kalenderplaneringsverktyg med öppen källkod som är utvecklat för individer, team och företag som vill ha fullständig kontroll över sin bokningsupplevelse. Istället för att lägga till funktioner i ett fast system ger det dig en modulär struktur som du kan bygga upp själv.

Den är också integritetsfokuserad, självhostad och integreras med över 65 verktyg – från Stripe till Google Kalender – vilket gör den till ett flexibelt val för både privat och professionellt bruk.

Cal.com bästa funktioner

Ställ in dagliga gränser, buffertar före och efter möten, minsta varseltider och arbetstider.

Använd round-robin-logik, gruppbokningssidor och routingformulär för att förenkla samordningen.

Lägg till schemaläggningsblock på din webbplats eller produkt utan att omdirigera användarna någon annanstans.

Begränsningar för Cal.com

Användare rapporterar att bokningsinbäddningen inte automatiskt anpassar storleken till behållare, vilket förstör layouterna på många webbplatser.

Andra säger att kalenderinbjudningar är grundläggande och inte kan anpassas, vilket leder till dålig visning, särskilt för Microsoft 365-användare.

Priser för Cal.com

Gratis för alltid

Teams : Från 15 USD/månad/användare

Organisationer : Från 37 $/månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Cal. com betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Cal.com?

En recension på G2 säger:

Cal.com är mycket användbart för att boka möten utan att de krockar. Jag gillar särskilt +-funktionen för att lägga till eller boka möten med flera personer samtidigt.

6. Apple Kalender (Bäst för användare av Apples ekosystem som vill ha sömlös synkronisering mellan enheter)

Apple Kalender är en inbyggd schemaläggningsapp för macOS, iOS och iPadOS. Den är tätt integrerad med Apples ekosystem, vilket innebär att den fungerar sömlöst med Mail, Siri och till och med appar som Kartor och Påminnelser.

Alla händelser synkroniseras automatiskt mellan alla Apple-enheter via iCloud, så om du lägger till ett möte på din Mac visas det omedelbart på din iPhone eller Apple Watch.

Apple Kalenders bästa funktioner

Lägg till platser, aviseringar, anteckningar och inbjudna direkt till evenemang med naturlig språkinmatning.

Skapa delade kalendrar med familjen eller teamet och hantera behörigheter enkelt.

Använd Siri-röstkommandon för att lägga till händelser handsfree och få påminnelser.

Begränsningar i Apple Kalender

Endast tillgänglig på Apple-enheter – inget officiellt stöd för Android eller Windows.

Saknar inbyggda schemaläggningslänkar eller omröstningsalternativ för gruppmöten.

Priser för Apple Kalender

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Apple Kalender

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Tvärtemot vad många tror är måndag morgon inte en ogynnsam tid för möten. Studier har visat att klockan 11 på måndagar är den tidpunkt som har flest bokningar, eftersom anställda föredrar att planera möten tidigt i veckan. ​

7. TimeTree (Bäst för delade kalendrar mellan familjer, par eller små team)

via TimeTree

TimeTree är en samarbetsapp för kalendrar som är utvecklad för personer som planerar tillsammans. Istället för att isolera individuella scheman låter TimeTree flera användare visa, lägga till och redigera händelser i delade kalendrar från valfri enhet.

Användare kan lägga till anteckningar, kommentarer och foton till händelser, vilket gör varje post till en konversationshub. Den är lättviktig, intuitiv och utvecklad för den typ av vardagsplanering som de flesta kalenderappar förbiser.

TimeTree bästa funktioner

Kommentera direkt på händelser för att diskutera planer, uppdateringar eller logistik i kalendern.

Få påminnelser om händelser som push-meddelanden, e-postmeddelanden eller aviseringar i appen för bättre samordning.

Använd det delade memoutrymmet för pågående konversationer som inte är relaterade till specifika händelser.

Begränsningar för TimeTree

Delade listor kan vara svårare att komma åt efter de senaste uppdateringarna, med buggar som förhindrar direkt åtkomst och orsakar osparade ändringar.

Widgeten på startsidan har visningsproblem i mörkt läge, vilket gör texten oläslig på grund av dålig färgkontrast.

Priser för TimeTree

Gratis för alltid

Premium: 4,49 $/månad

Betyg och recensioner för TimeTree

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om TimeTree?

En recension på Google Playstore säger:

Appen verkar passa perfekt för min familj och är tillräckligt användbar – men varje gång vi försöker uppdatera omslagsbilderna för kalendrarna, ändra namnen på kalendrarna eller göra något annat får vi felmeddelandet ”Det gick inte att ansluta till servern”. Appen fungerar bra i övrigt, men dessa buggar påverkar användbarheten något.

8. Etar Calendar (Bäst för Android-användare som söker en öppen källkodskalender med offlineåtkomst)

via Etar Calendar

Etar Calendar är en gratis kalenderapp med öppen källkod för Android-enheter. Den är utformad för att vara ett användarvänligt och integritetsvänligt alternativ till proprietära kalenderappar. Etar betonar enkelhet och följer moderna designprinciper och erbjuder en rad funktioner som hjälper användarna att hantera sina scheman effektivt.

Etar Calendars bästa funktioner

Välj mellan månads-, vecko-, dags- och agendavyer för att visualisera händelser och möten.

Se kommande händelser direkt på startskärmen med en widget.

Dela kalendrar via ICS-filer och importera och exportera kalenderdata till och från ett SD-kort.

Begränsningar för Etar Calendar

Vissa säger att appen ofta begär åtkomst till kontakter och bakgrundsaktivitet, vilket kan vara frustrerande för användare som föredrar strängare kontroll.

Vissa kända buggar har varit olösta under lång tid, vilket påverkar användbarheten.

Priser för Etar Calendar

Gratis för alltid

Etar Calendar – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Benjamin Franklin var en tidig användare av tidsblockering och planerade sin dag genom att avsätta specifika timmar för uppgifter, vila och rekreation. Denna metod ökade produktiviteten och förespråkas fortfarande av många effektivitetsexperter idag!

9. Nextcloud Calendar (Bäst för sekretessfokuserade team som vill ha ett självhostat schemaläggningsverktyg)

via Nextcloud Kalender

Nextcloud Calendar är en gratis kalenderapp med öppen källkod som fungerar med det bredare Nextcloud-ekosystemet. Det är ett självhostat verktyg, så du har full kontroll över din schemaläggning och dina data på din egen server. Du kan synkronisera den med andra enheter med CalDAV och hantera alla dina händelser på ett ställe.

Denna enkla kalenderapp ansluter enkelt till andra Nextcloud-verktyg som Kontakter och Talk, vilket gör den perfekt för samordning med team eller familjer. Och eftersom allt finns på din server erbjuder den stark integritet utan att vara beroende av tjänster från tredje part.

Nextcloud Calendars bästa funktioner

Synkronisera din kalender mellan enheter och appar som stöder CalDAV, som Thunderbird, Apple Kalender eller Android-appar.

Integrera Nextcloud Kontakter, Talk, Mail och Uppgifter för en enhetlig schemaläggningsupplevelse.

Hantera personliga, arbetsrelaterade och delade kalenderappar i en enda kontrollpanel med färgkodade händelser.

Begränsningar för Nextcloud Calendar

Användarna säger att gränssnittet ibland kan kännas trögt, särskilt när man hanterar större kalendrar eller delade vyer.

Vissa har sagt att deras data gått förlorade på grund av serverproblem, vilket belyser riskerna med opålitliga självhostade installationer.

Priser för Nextcloud Calendar

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Nextcloud Calendar

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nextcloud Calendar?

En recension på G2 säger:

Nextcloud är ett av de mest pålitliga verktygen för att hantera mina filer, min kommunikation och mitt live-samarbete. Det är enkelt att installera och konfigurera och erbjuder en hög grad av anpassning – från synkronisering och överföring av dokument mellan enheter till intern meddelandehantering och integrerad videokonferens. Nextcloud passar mina arbetsbehov mycket bra.

10. Joplin Calendar Plugin (Bäst för att organisera Joplin-anteckningar visuellt)

via Joplin Calendar Plugin

Joplin Calendar Plugin lägger till en enkel kalendervy i anteckningsappen Joplin, så att du kan se anteckningar sorterade efter skapandedatum eller senaste ändringsdatum. Du kan klicka på valfritt datum för att snabbt visa alla anteckningar som är kopplade till den dagen, vilket gör det enklare att hantera din skriv- eller dagbokslinje.

Det är särskilt användbart om du använder Joplin för daglig loggning, mötesanteckningar eller tidsbaserad planering, eftersom det ger dig en tydlig visuell referens för din anteckningsaktivitet över tid.

Joplin Calendar Plugins bästa funktioner

Se vilka dagar som har anteckningar som skapats eller modifierats, med visuella indikatorer för volym.

Navigera i kalendern och anteckningslistan med intuitiva tangentkommandon för snabbare kontroll.

Visa valfritt anteckningar som innehåller det valda datumet i titeln (baserat på Joplins datumformat).

Begränsningar för Joplin Calendar Plugin

Relaterade anteckningar är fortfarande en experimentell funktion och kan försämra prestandan i stora anteckningsböcker.

Vissa har sagt att sökningar efter datumrelaterade anteckningar är begränsade till ett intervall på 120 dagar.

Priser för Joplin Calendar Plugin

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för Joplin Calendar Plugin

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

via EteSync

EteSync är en helt krypterad synkroniseringslösning för kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar. Till skillnad från de flesta synkroniseringstjänster, som lagrar data i klartext på molnservrar, krypterar EteSync allt innan det lämnar din enhet.

Du kan använda den på olika enheter med stöd för Android, iOS, stationära appar och till och med webbläsartillägg. Den fungerar med CalDAV-kompatibla appar och integreras med öppen källkodsverktyg som DAVx⁵. Alla ändringar loggas, vilket innebär att du kan spåra varje redigering eller återställa raderade poster om det behövs.

EteSyncs bästa funktioner

Synkronisera kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar på ett säkert sätt med nollkunskapsarkitektur och end-to-end-kryptering.

Arbeta med alla appar som är kompatibla med DAVx⁵ och CalDAV/CardDAV, inklusive Etar och Tasks.org.

Spara en manipuleringssäker historik över varje uppdatering med krypterad ändringsloggning.

Begränsningar för EteSync

Användare har rapporterat allvarliga problem med användbarhet och tillförlitlighet på olika plattformar, inklusive synkroniseringskonflikter.

På grund av iOS-begränsningar kan EteSync inte skapa nya konton på enheten och kan endast synkronisera med befintliga konton.

Priser för EteSync

Gratis för alltid

Personlig : 2 $/månad (faktureras årligen)

Supporter : 4 $/månad (faktureras årligen)

Organisation: Anpassad prissättning (för medelstora och stora organisationer)

EteSync-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om EteSync?

En recension på Google Playstore säger:

Utmärkt produkt och service. Det är väl värt att stödja utvecklarens arbete genom att prenumerera. Jag försökte skapa min egen självhostade caldav/carddav-tjänst med hjälp av ett par olika FOSS-applikationer, men alla hade egenskaper som jag inte ville ha. EteSync har fungerat felfritt för mig och eliminerat den tid jag skulle behöva lägga på att underhålla fler serverbaserade appar. Tack för den fantastiska produkten!

12. Zoho Calendar (bäst för intern schemaläggning och synkronisering inom Zoho-ekosystemet)

via Zoho Calendar

Zoho Calendar är en samarbetsinriktad onlinekalender som är utformad för att organisera personliga och professionella scheman. Den låter användare skapa evenemang, bjuda in deltagare, hantera behörigheter och ställa in påminnelser.

Applikationen erbjuder också flera vyer och underlättar teamsamarbete genom funktioner som gruppkalendrar och resursbokning.

Zoho Calendars bästa funktioner

Visualisera scheman i olika vyer som dag, vecka, månad, agenda och år.

Boka mötesrum och andra resurser direkt i kalendern när du planerar evenemang.

Skapa evenemang med alternativ för att bjuda in deltagare, ställa in återkommande evenemang, hantera svar och lägga till konferensinformation.

Begränsningar i Zoho Calendar

Användare säger att när man bjuder in interna grupper visas inte enskildas tillgänglighet, vilket gör det svårt att planera för teamet.

Vissa har noterat att evenemangsaviseringar inte alltid når mobilnumren, vilket leder till missade aviseringar.

Priser för Zoho Calendar

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Zoho Calendar

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

