Topp 10 programvaror för marknadsföringscompliance för marknadsföringsteam

Marknadsföring handlar om kreativitet, men efterlevnad? Det kan vara knepigt. Ett felsteg och vips – så är du fast i ett nät av böter.

Därför är ett robust program för marknadsföringskompatibilitet ett måste. Se det som ditt teams juridiska säkerhetsnät som fångar upp potentiella misstag innan de blir kostsamma överträdelser.

Och här är den goda nyheten: AI och automatisering förändrar compliancehanteringen.

Enligt Accentures studie om efterlevnadsrisker instämmer 93 % av yrkesverksamma i att AI bidrar till att minska mänskliga fel och förbättra effektiviteten.

Moderna marknadsföringsverktyg gör mer än bara att kryssa i rutor – de effektiviserar marknadsföringscompliance, underlättar compliancegranskningar, övervakar policyuppdateringar i realtid och säkerställer att varje annons, e-postmeddelande och inlägg på sociala medier uppfyller branschstandarder.

Här är de 10 bästa och mest avancerade programvarorna för marknadsföringskompatibilitet som gör att teamen kan arbeta snabbt, kreativt och juridiskt korrekt.

Vad ska du leta efter i programvara för marknadsföringskompatibilitet?

Rätt programvara för marknadsföringskompatibilitet ska vara som en pålitlig partner som hjälper ditt team att hålla sig på rätt spår och samtidigt underlättar ditt arbete. Leta efter:

Automatisering: Det är onödigt att manuellt kontrollera varje inlägg på sociala medier. Rätt programvara automatiserar granskning av innehåll, integritetskontroller och godkännanden. Du kan fokusera på att skapa, inte kontrollera.

Uppdateringar i realtid: Reglerna förändras snabbt, så din programvara måste hänga med. Du behöver omedelbar tillgång till de senaste reglerna för att ligga steget före.

Samarbetsverktyg: Dina marknadsföringsverktyg ska fungera smidigt tillsammans. Se till att programvaran för regelefterlevnad integreras med ditt CRM-system, din automatiseringsplattform och dina viktigaste system för att arbetsflödena ska fungera smidigt och data hållas sammankopplade.

Användarvänlighet: Om programvaran känns som att man behöver en doktorsexamen för att kunna använda den, är det inte rätt programvara. En ren och intuitiv design säkerställer att både nybörjare och proffs enkelt kan navigera i den.

De bästa programvarorna för marknadsföringskompatibilitet i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell för dig:

Verktyg Bästa funktioner Perfekt för Prissättning ClickUp Centraliserad uppgifts- och efterlevnadshantering, automatiserade godkännandeprocesser, AI-drivna efterlevnadskontroller, integrationer, företagssäkerhet Alla marknadsföringsteam, särskilt de som behöver robust uppgiftshantering och efterlevnadsuppföljning. Gratis; Betalda abonnemang från 7 $/användare/månad AuditBoard Automatiserade revisionsarbetsflöden, riskvärmekartor, AI-driven dokumentkontroll, realtidsvarningar, revisionsspår Stora företag, risk- och efterlevnadsteam Anpassad prissättning (ingen gratisplan) Filestage Versionskontroll, filgranskning, feedback på filer, integrationer, realtidsdashboards Kreativa team, marknadsföringsteam och compliance-team Gratis; Betalda abonnemang från 129 $/månad Ziflow Centraliserad korrekturläsning, varumärkesupplevelse, Adobe-integration, feedback i realtid, revisionsspår Kreativa team och marknadsföringsteam som behöver strömlinjeformade godkännanden Gratis; Betalda abonnemang från 199 $/månad Brandfolder Organisering av tillgångar, åtkomstkontroller, automatisk utgång, lagring av varumärkespolicyer, metadatatagging Varumärkes-, kreativa och marknadsföringsteam Anpassad prissättning (ingen gratisplan) Aprimo Marknadsföringsresurshantering, automatisering av arbetsflöden, tillgångshantering, kampanjspårning, rapportering Stora marknadsföringsteam, byråer, företag Anpassad prissättning (ingen gratisplan) Fintel Connect Affiliate-hantering, AI-driven efterlevnad, automatisering av arbetsflöden, kampanjanalyser Finansiella marknadsförings- och affiliate-team Anpassad prissättning (ingen gratisplan) Adzooma Multikanalannonshantering, automatiserade rapporter, integrationer, användarvänligt gränssnitt Små till medelstora marknadsföringsteam Gratis; Betalda abonnemang från 69 $/månad Complyon Automatiska påminnelser, hantering av efterlevnadsdokument, verktyg för riskbedömning, anpassade arbetsflöden Reglerade branscher, team med stora krav på efterlevnad Anpassad prissättning (ingen gratisplan) LogicGate Anpassade instrumentpaneler, AI-drivna insikter, kodfri automatisering, rollbaserad åtkomst, avancerad rapportering Företag som behöver anpassningsbara GRC-lösningar Anpassad prissättning (ingen gratisplan)

De 10 bästa programvarorna för marknadsföringskompatibilitet

1. ClickUp (Bäst för uppgiftshantering, organisering av arbetsflöden och spårning av efterlevnad)

Prova nu Använd ClickUp för att samordna och hålla koll på alla dina riktlinjer för marknadsföringskompatibilitet.

Marknadsföringsteam arbetar snabbt. ClickUp för marknadsföringsteam ser till att efterlevnad inte bromsar upp er.

Utnyttja ClickUps flexibla struktur för att skapa dedikerade utrymmen eller mappar för marknadsföringskampanjer och dokumentation relaterad till efterlevnad. Inom denna enhetliga miljö kan du centralisera allt innehåll och all feedback.

Bifoga marknadsföringsmaterial direkt till uppgifter och utnyttja ClickUps robusta kommentarfunktioner för tydlig, kontextuell feedback, så att alla är på samma sida och efterlevnadsfrågor hanteras direkt i materialet.

Lägg till kommentarer direkt i ClickUp Docs för att markera problem och sätta ditt arbete i sitt sammanhang.

Detta eliminerar splittrad kommunikation och håller alla diskussioner kopplade till det specifika innehållet. Du kan också skapa strukturerade godkännandeprocesser med ClickUps anpassade statusar och ClickUp-automatiseringar.

Använd dessa kraftfulla funktioner tillsammans för att definiera specifika godkännandesteg som är anpassade efter dina behov – oavsett om det gäller juridisk granskning, varumärkesöverensstämmelse eller regelverkskontroller. Ställ in triggers för att automatiskt tilldela granskningsuppgifter till rätt intressenter i varje steg, så att du säkerställer en systematisk och granskningsbar process innan något innehåll publiceras.

Plattformen hjälper dig också att upprätthålla versionskontroll och tydliga revisionsspår för alla dina marknadsföringsresurser. Spåra varje iteration av ditt innehåll genom detaljerade aktivitetsloggar. Detta ger en omfattande registrering av ändringar, feedback och godkännanden, vilket är avgörande för att visa efterlevnad.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, förstärker denna funktion. Denna AI-drivna assistent finns i ditt arbetsområde, förstår dina uppgifter och levererar högst relevanta insikter – utan att du behöver byta flik.

Snabba upp dina marknadsföringskampanjer samtidigt som du säkerställer efterlevnad med ClickUp Brain.

Vad sägs om att skapa en enda källa till information för alla dina MarTech-verktyg? ClickUp Integrations ansluter till plattformar som Hubspot och Zapier, vilket säkerställer smidig tillgångshantering, efterlevnadsspårning och versionskontroll.

Det leder oss till säkerhetsaspekten. ClickUp Security erbjuder skydd i företagsklass, inklusive ISO-certifiering, SOC 2- och PCI-efterlevnad samt end-to-end AES-256-kryptering. Dina data förblir säkra medan du fokuserar på att driva briljanta, riskfria kampanjer.

💟 Bonus: Behöver du en plug-and-play-strategi för regelefterlevnad? Med ClickUp Compliance Project Plan Template kan du enkelt organisera godkännanden, spåra dokument och hålla dina arbetsflöden för regelefterlevnad samordnade.

Få gratis mall Planera och hantera projektens efterlevnad med hjälp av ClickUps mall för projektplanering för efterlevnad.

ClickUps bästa funktioner

Centralisera allt marknadsförings- och efterlevnadsarbete på ett ställe: Håll kampanjer, dokument och godkännanden organiserade i särskilda utrymmen eller mappar.

Automatisera godkännandeprocesser: Ställ in anpassade statusar och automatiseringar för att vidarebefordra innehåll för juridisk, varumärkes- eller regelverksgranskning.

Samarbeta i realtid med ditt team: Använd Använd funktionen Tilldela kommentarer och dokument för att markera efterlevnadsproblem och hålla feedbacken kontextuell.

Utnyttja AI för att upptäcka efterlevnadsrisker: Skanna annonstexter för juridiska fallgropar och automatisera policyuppdateringar och godkännanden med ClickUp Brain.

Skydda känslig data med säkerhet i företagsklass: Kontrollera åtkomst, spåra ändringar och säkerställ efterlevnad med robusta säkerhetsfunktioner.

Håll koll med aviseringar och påminnelser: Ställ in automatiska aviseringar för riskhantering och efterlevnadsdeadlines.

Integrera med dina favoritverktyg inom MarTech: Anslut ClickUp till plattformar som HubSpot, Zapier och GitHub för smidig spårning av efterlevnad.

Begränsningar för ClickUp

Plattformens omfattande anpassningsmöjligheter kan göra den initiala installationen tidskrävande.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad riktiga användare säger om ClickUp

Vi erbjuder lyxiga tjänster inom privat catering och concierge, så vi är alltid på språng. Att arbeta från en smartphone och använda ClickUp-appen har definitivt varit det mest hjälpsamma för mig hittills. Till exempel kan jag markera betalningar som kommit in på vårt bankkonto utan att behöva vänta tills jag kommer hem. Det är ett exempel på något som jag tycker är otroligt hjälpsamt.

➡️ Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

2. AuditBoard (Bäst för att automatisera revisionsarbetsflöden, hantera risker och förbättra synligheten för efterlevnad)

via AuditBoard

Har du problem med regelefterlevnad? AuditBoard förenklar komplexa arbetsflöden med automatisering, uppgiftshantering och AI-driven dokumentkontroll.

De centraliserar godkännanden, markerar viktiga punkter och varnar teamen i realtid, så att du slipper jaga e-postmeddelanden. Verktygens uppgiftshanteringsfunktioner bryter ner kampanjer, automatiserar granskningsprocessen och spårar framstegen utan ansträngning.

Dess AI skannar dokument, upptäcker efterlevnadsproblem och kontrollerar marknadsföringsinnehåll mot regler för att upptäcka problem i ett tidigt skede. Smart automatisering hanterar också rutinuppgifter som att schemalägga revisioner, skicka påminnelser och generera rapporter. AI kan integreras med externa verktyg för djupare analys.

AuditBoards bästa funktioner

Få insikter om kampanjstatistik, riskkartor och revisionsspår.

Använd färdiga mallar eller skapa egna för att standardisera efterlevnadsarbetsflöden.

Kontrollera vem som kan visa, redigera eller godkänna efterlevnadsdokument för att säkerställa säkerhet och ansvarsskyldighet.

För tydliga register över efterlevnadsaktiviteter för enkel spårning och transparens.

AuditBoards begränsningar

Att hantera problem kan vara besvärligt

Rapporteringen visar inte alltid nödvändiga fält på ett optimalt sätt.

Differentierade priser begränsar tillgången till vissa funktioner.

AuditBoards prissättning

Anpassad prissättning

AuditBoards betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad riktiga användare säger om AuditBoard

En G2-användare säger:

Programvaran är mycket flexibel och anpassningsbar för verksamheten, vilket gör att den kan tillgodose alla företagets behov och hjälpa teammedlemmarna att arbeta mer effektivt.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade kostnaderna för växling och kontextbyte med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår enkla textkommandon och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp!

3. Filestage (bäst för granskning, godkännande och spårning av innehåll för efterlevnad)

via FileStage

Filestage förenklar godkännanden genom att samla feedback på ett och samma ställe. Dess strukturerade arbetsflöden hjälper compliance-teamen att upptäcka problem i ett tidigt skede genom att säkerställa att allt granskas innan det publiceras.

Verktyg för uppgiftshantering och korrekturläsning håller revideringarna på rätt spår, medan versionskontroll säkerställer att ingenting förbises. Dashboards i realtid visar projektstatus, flaskhalsar och tidsplaner för godkännandeprocesser.

Med allt samlat på ett ställe blir samarbetet mellan marknadsförings-, juridik- och compliance-team smidigt och stressfritt.

Filestages bästa funktioner

Håll koll på varje filversion med tydliga redigeringar, kommentarer och godkännanden.

Anslut till verktyg som Slack, Trello och Asana för att hålla dina arbetsflöden smidiga och sammankopplade.

Gör feedback tydlig, precis och lätt att agera på genom att lämna kommentarer direkt på filerna.

Filestages begränsningar

Nya användare kan behöva en inledande utbildning för att kunna navigera plattformen effektivt.

Kostnaden kan vara en faktor att ta hänsyn till för frilansare.

Filestage-priser

Gratis

Grundläggande: 129 $/månad

Professional: 369 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Filestage-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad riktiga användare säger om Filestage

En Capetrra-användare, , säger:

Det gör filhantering och kundgodkännande till en fantastisk upplevelse.

4. Ziflow (Bäst för att organisera granskning och godkännande av innehåll)

via Ziflow

Vill du organisera kreativt innehållssamarbete och öka efterlevnaden genom en central hubb för korrektur, feedback och godkännanden? Ziflow kan hjälpa dig.

Det centraliserar feedback direkt på tillgångar och skapar en tydlig revisionsspår för att visa efterlevnad. Även om det inte är AI-drivet, förhindrar dess strukturerade tillvägagångssätt problem genom att säkerställa en grundlig granskning.

Korrekturläsningsverktygen förenklar versionshanteringen, säkerställer att alla använder de senaste filerna och förhindrar att föråldrat material används. Sista minuten-ändringar? Ziflow hanterar dem smidigt.

Dashboards ger insikter om godkännanden och visar projektstatus, flaskhalsar och tidsplaner för optimerade, regelefterlevande arbetsflöden.

Ziflows bästa funktioner

Anpassa utseendet och känslan hos Ziflow efter ditt varumärke.

Enkel integration med Adobe Creative Cloud och andra viktiga verktyg.

Använd plattformen som white label för att erbjuda kunderna en helt varumärkesanpassad upplevelse.

Snabba upp godkännanden med interaktiva feedback-sessioner i realtid.

Ziflows begränsningar

Ziflows priser kan vara högre, särskilt för den fullständiga funktionsuppsättningen.

Ziflow integrerar många verktyg, men vissa användare önskar att det kunde kopplas till ännu fler marknadsföringsplattformar.

Ziflow-priser

Gratis för alltid

Standard: 199 $/månad

Pro: 329 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Ziflow-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Vad riktiga användare säger om Ziflow

En G2-användare säger:

Vårt kreativa arbetsflöde har verkligen förändrats tack vare Ziflow! Som ett team med ett stadigt flöde av projekt behövde vi ett verktyg som kunde underlätta våra gransknings- och godkännandeprocesser, och Ziflow har fungerat utmärkt för oss. Plattformen är mycket användarvänlig och lätt att navigera. Även våra mindre tekniskt kunniga teammedlemmar har tyckt att den är enkel att använda, vilket har minskat vår inlärningstid till nästan noll.

👀 Visste du att? Den globala marknaden för programvara för regelefterlevnad uppskattas till 36,22 miljarder dollar.

5. Brandfolder (bäst för att organisera och dela varumärkestillgångar)

via Brandfolder

Behöver du organisera och efterleva regler för marknadsföringsmaterial? Brandfolder kan vara lösningen för dig. Det organiserar hela din innehållsprocess och gör det enkelt att använda godkända tillgångar. Centraliserade tillgångar och åtkomstkontroller säkerställer att endast godkända material används.

Det blir också enklare att hantera kampanjer och godkännanden – inbyggda arbetsflöden och uppgiftsuppföljning ser till att allt går enligt plan, medan godkännandeprotokoll hjälper till att upprätthålla efterlevnaden. Brandfolder förenklar organisation och innehållsoptimering.

Brandfolders bästa funktioner

Gruppera relaterade tillgångar för enkel åtkomst, till exempel genom att skapa checklistor för ditt marknadsföringsmaterial.

Låt automatiskt föråldrade tillgångar löpa ut för att hålla ditt innehåll aktuellt och efterlevande.

Lagra varumärkespolicyer på ett ställe så att alla följer de senaste reglerna.

Lägg till anpassade taggar och metadata för att göra kreativa tillgångar lättare att hitta och organisera.

Begränsningar för Brandfolder

Brandfolders prissättning kan vara något högre.

Det kan ta tid att konfigurera Brandfolder, särskilt om du har ett stort bibliotek med tillgångar att organisera.

Priser för Brandfolder

Anpassad prissättning

Brandfolder-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad riktiga användare säger om Brandfolder

En G2-användare säger:

En av anledningarna till att vi valde Brandfolder var dess förmåga att integreras med Adobe-programvara. Det är dock svårt att använda CI Hub och vi undviker helt enkelt att använda det. Oftast laddar vi bara ner de tillgångar vi behöver från Brandfolders webbgränssnitt. Antingen behöver CI Hub en gränssnittsöversyn, eller så bör Brandfolder leta efter en annan leverantör för sin appintegration.

👀 Visste du att? Nordamerika är ledande på marknaden för programvara för hantering av regelefterlevnad, vilket gör det till den största regionen i branschen!

6. Aprimo (Bäst för hantering av marknadsföringsaktiviteter, inklusive innehållsregler och arbetsflöden för digitala tillgångar)

via Aprimo

Om du letar efter en marknadsföringsplattform som kan hantera kampanjplanering och efterlevnad kan Aprimo vara precis vad ditt team behöver.

Aprimo är ett omfattande verktyg för marknadsföringsresurshantering (MRM) som organiserar arbetsflöden och säkerställer efterlevnad. Det är utmärkt för planering, tilldelning, spårning och godkännande av kampanjer.

Även om programvaran inte uttryckligen är AI-driven för efterlevnad, förhindrar den problem genom centraliserade tillgångar, hanterade arbetsflöden och spårade godkännanden.

Aprimos projektledning är stark, medan dess verktyg för uppgifter och korrekturläsning förenklar samarbete och revideringar och skapar en revisionsspår för efterlevnad. Dess rapportering erbjuder insikter om prestanda, spårar mätvärden och förbättrar efterlevnadsrapporter, vilket hanterar din marknadsföringsprocess från början till slut.

Aprimos bästa funktioner

Automatisera uppgifter som e-postmarknadsföring, inlägg på sociala medier och lead nurturing så att ditt team kan fokusera på strategin.

Hantera personal, budgetar och tillgångar på ett och samma ställe för att optimera resurserna och undvika flaskhalsar.

Få detaljerad insikt i kampanjresultat, spåra viktiga mätvärden och förfina din marknadsföringsstrategi.

Anslut Aprimo till CRM, ERP och andra affärsverktyg för ett smidigt, integrerat arbetsflöde.

Aprimos begränsningar

Aprimo har en brant inlärningskurva, särskilt för nya användare.

Det kan ibland kännas långsamt, särskilt när man hanterar stora mängder data.

Aprimo-prissättning

Anpassad prissättning

Aprimo-betyg och recensioner

G2: 4,3 / 5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad riktiga användare säger om Aprimo

En G2-användare säger:

Aprimo är så enkelt att använda att man inte behöver ha en heltidsanställd kurator/bibliotekarie för att hantera de digitala tillgångarna. Det är mycket enkelt att implementera behörigheter och lätt att hantera. Det är särskilt användbart med InDesign-paket, vilket är något som jag har sett andra DAM-system ha svårt med. Deras support fungerar mycket bra.

7. Fintel Connect (Bäst för att spåra och optimera efterlevnaden av regler för finansiell affiliate-marknadsföring)

via Fintel Connect

Hindrar ditt nuvarande system dig från att uppnå dina marknadsföringsmål? Fintel Connect förenklar kampanjspårning, godkännandehantering, riskminimering och arbetsflöden för dokumenthantering.

Med AI-drivna verktyg för regelefterlevnad kan teamen centralisera kommentarer och godkännanden, vilket säkerställer transparens och effektivitet. Projektarbetsflödeshantering och filkontroll organiserar samarbetet, medan automatisering minskar marknadsföringsinsatserna och minimerar riskerna för bristande regelefterlevnad.

Genom att integrera automatisering och AI hjälper Fintel Connect marknadsföringsteam att upprätthålla efterlevnad, effektivitet och ligga steget före efterlevnadsrisker utan att tappa fart.

Fintel Connects bästa funktioner

Hantera partners och affiliates enkelt med spårning i realtid och insikter om prestanda.

Förenkla godkännanden med anpassningsbara arbetsflöden som håller ditt team samordnat.

Optimera dina kampanjer med datadriven prestationsanalys.

Integrera med dina favoritverktyg för marknadsföring för ett smidigt arbetsflöde.

Begränsningar för Fintel Connect

Behov av ett bredare utbud av partners inom plattformen

Plattformen saknar inbyggt stöd för flera språk.

Priser för Fintel Connect

Anpassad prissättning

Fintel Connect-betyg och recensioner

G2: 4,8 / 5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad riktiga användare säger om Fintel Connect

En G2-användare säger :

Jag hade en fantastisk upplevelse när jag arbetade med Fintel Connect på en kampanj. Det var andra gången jag arbetade med deras team, och det är alltid en så enkel och smidig process. De är mycket vänliga, kunniga, hjälpsamma och lättsamma, vilket gör mitt jobb mycket enklare! Jag hoppas att få arbeta med dem igen i framtida projekt.

8. Adzooma (Bäst för att förenkla hanteringen av annonskampanjer)

via Adzooma

”Har någon godkänt den här annonstexten? Vilken version av dessa kampanjresurser är den slutgiltiga? Spårar vi rätt mätvärden?” Om dessa frågor låter bekanta är du inte ensam.

Det är här Adzooma kommer in i bilden. Programvara för marknadsföringskompatibilitet hjälper team att arbeta smartare genom att centralisera kampanjhantering, automatisera godkännanden och stärka riskkontroller.

Adzoomas bästa funktioner

Hantera flera annonser på några sekunder med justeringar med ett enda klick.

Få insikter i realtid med automatiserade prestationsrapporter

Anslut smidigt till Google, Facebook och Microsoft Ads.

Förenkla annonshanteringen med ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt

Adzoomas begränsningar

Behov av djupgående rapporteringsfunktioner, särskilt för anpassad rapportering och datavisualisering

Vissa avancerade funktioner kräver en inlärningskurva för nya användare.

Adzooma-priser

Gratis

Silver: 69 $/månad

Guld: 179 $/månad

Adzooma-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4/5 (över 20 recensioner)

Vad riktiga användare säger om Adzooma

En Trustpilot-användare, , säger:

Adzooma är ett fantastiskt verktyg för att hantera flera annonskonton över flera kanaler. Jag använder det för att hantera annonser på Google Ads och Microsoft Ads och tycker att det är mycket enkelt att använda, med tydliga möjligheter som sparar tid och gör våra annonskonton mycket effektivare. Jag skulle rekommendera Adzooma till alla som hanterar flera annonskonton.

9. Complyon (Bäst för automatisering av regelefterlevnadsuppgifter och riskbedömningar)

via Complyon

Hur säkerställer du att alla annonser, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier uppfyller efterlevnadsstandarderna utan att bromsa ditt team?

Complyon minskar arbetet med regelefterlevnad genom att organisera godkännanden, spåra dataflöden och säkerställa att varje kampanj följer reglerna. Dess automatiska påminnelser håller teamen på rätt spår och förhindrar missade godkännanden och sista minuten-problem med regelefterlevnad.

Med anpassade arbetsflöden dirigeras innehållet automatiskt till rätt granskare, vilket eliminerar onödiga fram- och återgångar och håller allt organiserat på ett ställe.

Utöver godkännanden visar Complyons dataanalysverktyg hur kampanjaktiviteter, system och interaktioner med tredje part påverkar efterlevnaden. Genom att kartlägga dessa kopplingar kan teamen identifiera potentiella risker innan de blir problem.

Complyons bästa funktioner

Lagra och hantera efterlevnadsdokument på en centraliserad plattform för enkel åtkomst.

Anpassa efterlevnadsramverk för att integrera med branschregler och interna policyer.

Identifiera och minska efterlevnadsrisker effektivt med avancerade verktyg för riskbedömning.

Integrera enkelt med befintliga affärsverktyg för att främja effektiviteten i arbetsflödet.

Complyons begränsningar

Mindre företag eller företag med begränsade budgetar upplever prisstrukturen som utmanande.

Complyon-priser

Anpassad prissättning

Complyon-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad riktiga användare säger om Complyon

En Capterra-användare säger:

Programvaran är lätt att förstå och använda. Den skapar en enkel men effektiv översikt över dataprocesser i hela organisationen, samtidigt som den ger insikt i varför och hur data behandlas. Du kan också implementera styrning för att hålla dina datamappningar uppdaterade och fördela ansvaret inom organisationen.

🧠 Rolig fakta: Programvara för marknadsföringskompatibilitet handlar inte bara om att undvika böter – det handlar om förtroende. 72 % av konsumenterna säger att de kommer att sluta köpa från ett varumärke som de inte litar på. Att vara kompatibel innebär att vara trovärdig!

10. LogicGate (Bäst för att anpassa och automatisera riskhanteringsprocesser)

via LogicGate

LogicGate är en plattform för styrning, riskhantering och efterlevnad (GRC) som ger marknadsföringsteam kontroll över sina efterlevnadsprocesser. Den skapar ordning i den ofta kaotiska världen av marknadsföringsregler.

Med AI-drivna funktioner förenklar LogicGate efterlevnadshanteringen genom att automatiskt samla in och analysera feedback – allt på ett och samma ställe.

Dessutom eliminerar dess automatiseringsfunktioner tråkiga manuella uppgifter genom att sömlöst integreras med andra verktyg via dess API, vilket säkerställer ett smidigt och effektivt flöde av efterlevnadsdata.

LogicGates bästa funktioner

Anpassa instrumentpaneler för att spåra risker, godkännanden och efterlevnadsprocesser i realtid.

Centralisera riskhanteringen med en flexibel och skalbar plattform utan kodning.

Främja samarbete med rollbaserad åtkomst och automatiserade aviseringar

Skapa avancerade rapporter med AI-drivna insikter för bättre beslutsfattande.

Begränsningar för LogicGate

Plattformens komplexa gränssnitt leder till en längre onboarding-process.

Riskhanteringsarbetsflödena anser att anpassningsalternativen är otillräckliga.

Priser för LogicGate

Anpassad prissättning

LogicGate-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Vad riktiga användare säger om LogicGate

En Capterra-användare säger:

Lätt att använda och jag hittar snabbt det jag söker.

➡️ Läs också: Gratis mallar för marknadsföringsavtal i Word och ClickUp

Stärk dina marknadsföringsteam med intelligent efterlevnad

Det är alltid en utmaning att driva effektiva kampanjer och samtidigt hålla sig inom ramen för ständigt föränderliga regler. Kostnaden för bristande efterlevnad – från höga böter till skada på varumärkets rykte och förlorat kundförtroende – är helt enkelt för hög.

Bra programvara för marknadsföringskompatibilitet kan hjälpa dig att följa lagar och regler samtidigt som du upprätthåller effektivitet och transparens.

Med ClickUp får du en centraliserad plattform för att hantera godkännanden, spåra efterlevnad och organisera samarbete – samtidigt som dina data förblir säkra.

Automatisera tråkiga arbetsflöden, upprätthåll omfattande register och se till att varje kampanj uppfyller regelverksriktlinjerna utan att bromsa ditt team. ClickUp innebär att du använder programvara för marknadsföringskompatibilitet som hjälper dig att spara tid, upprätthålla varumärkets konsistens och följa regelverket. Inga fler böter för att du inte läst det finstilta.

Håll dig efterlevande, effektiv och ligg steget före med ClickUp. Registrera dig för ClickUp gratis idag!