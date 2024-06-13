Projektens efterlevnad: Hur man fastställer policyer för sitt projekt

Projektens efterlevnad handlar inte bara om att undvika problem – den spelar också en viktig roll för att skapa en pålitlig och effektiv arbetsmiljö.

Effektiv efterlevnadshantering minimerar inte bara risken för rättsliga påföljder för projektledare, utan förbättrar också organisationens anseende, operativa effektivitet och efterlevnad av de bästa principerna för projektledning.

När ditt projekt uppfyller alla lagar, regler och interna standarder löper det smidigt och vinner förtroendet hos alla inblandade intressenter.

Den här artikeln guidar dig genom enkla steg för att skapa och upprätthålla starka policyer för projektens efterlevnad. Oavsett om du leder ett litet team eller ett stort projekt hittar du praktiska tips och bästa praxis som hjälper dig att se till att allt går smidigt och enligt reglerna.

Låt oss utforska hur du kan göra efterlevnad till en naturlig del av din projektledningsprocess!

Vad är projektens efterlevnad?

Projektens regelefterlevnad avser efterlevnaden av lagar, förordningar, standarder och interna policyer som är relevanta för projektets verksamhet och resultat. Det säkerställer att alla projektaktiviteter genomförs på ett lagligt och etiskt sätt och inom fastställda riktlinjer för att uppnå projektmålen.

Syftet med efterlevnad i projektledning

Projektens efterlevnad har flera viktiga funktioner – att minska efterlevnadsrisker, undvika rättsliga påföljder och förbättra projektets integritet och framgång. Efterlevnad spelar en avgörande roll i projektstyrningen genom att:

Säkerställa att projektledare följer lagar och regler

Upprätthålla organisatoriska standarder och policyer

Skydda organisationen från juridiska problem och ekonomiska förluster

Öka intressenternas förtroende och trovärdighet

Underlätta smidig projektgenomförande och slutförande

Efterlevnad kontra krav

Medan projektens efterlevnad innebär att man följer relevanta regler, föreskrifter och standarder, är kraven de specifika villkor eller förmågor som projektet måste uppfylla för att anses vara slutfört och framgångsrikt.

Efterlevnad, som innebär att man följer en uppsättning externa och interna riktlinjer och standarder, är obligatorisk och ofta lagstadgad. Krav är däremot projektspecifika villkor som styr hur projektet ska genomföras – dessa fastställs av intressenterna och kan omfatta tekniska specifikationer, prestandakriterier och användarbehov.

Inom mjukvaruutveckling kan efterlevnad till exempel syfta till att säkerställa att projektet följer riktlinjerna för skydd av användardata enligt GDPR-lagstiftningen, medan projektkraven föreskriver att mjukvaran ska bevara data i ett specificerat format och endast användas när det krävs för specifika funktioner.

Både projektens efterlevnad och krav är väsentliga inom projektledning, även om de tjänar olika syften. Ofta samverkar de för att göra ett projekt framgångsrikt.

Ett bra exempel på detta är mognadsmodellen för projektledning – efterlevnad av projektkrav är en viktig aspekt av modellen. De högre mognadsnivåerna kännetecknas av standardiserade processer, konsekvent implementering och fokus på att uppfylla intressenternas förväntningar.

Vikten av att följa gällande lagar och standarder

Att följa lagar och standarder är avgörande eftersom det visar på etiskt uppförande, minimerar juridiska risker och säkerställer överensstämmelse med organisationens mål. Det ökar också intressenternas förtroende och bidrar till en framgångsrik projektleverans.

Olika kategorier av efterlevnad

Att förstå de olika typerna av efterlevnad är viktigt för att upprätthålla organisationens integritet, undvika juridiska fallgropar och bygga förtroende bland intressenterna.

Här är en översikt över de viktigaste efterlevnadskategorierna inom framgångsrik projektledning:

Kategori Beskrivning Exempel Syfte Efterlevnad av lagar och regler Säkerställa efterlevnad av lokala, nationella och internationella lagar och förordningar Arbetsrättslagar Dataskyddslagar (t.ex. GDPR) Skattelagar Undvik rättsliga påföljder och stämningar och skydda organisationens rätt att bedriva verksamhet Regelefterlevnad Efterlevnad av specifika regler som är relevanta för branschen Miljöbestämmelser (EPA)Finansiella bestämmelser (SEC) Uppfyll standarder som fastställts av tillsynsmyndigheter, skydda allmänheten och miljön och säkerställ rättvis konkurrens Efterlevnad av branschstandarder Följa standarder som fastställts av branschorgan eller konsortier ISO-standarder (ISO 9001) Betalkortsindustrins datasäkerhetsstandard (PCI-DSS) Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Förbättra trovärdigheten, den operativa effektiviteten och kvalitetssäkringen inom branschen Efterlevnad av organisatoriska policyer Följa organisationens interna policyer och rutiner UppförandekodInterna säkerhetspolicyerRegler som finns kodifierade i personalhandböcker Säkerställ konsekvent beteende och verksamhet, anpassa dig till strategiska mål och främja en positiv organisationskultur Etisk efterlevnad Följa etiska riktlinjer och standarder, ofta utöver lagkraven Initiativ för företagens sociala ansvar (CSR)Fairtrade-praxisProgram mot mutor Bygg upp förtroende och anseende, attrahera och behåll medarbetare och kunder, och bidra positivt till samhället Avtalsenlig efterlevnad Att följa de villkor som anges i avtalen Servicenivåavtal (SLA) Leverantörskontrakt Upprätthåll goda affärsrelationer, undvik avtalsbrott och se till att alla parter uppfyller sina skyldigheter Efterlevnad av integritetsskydd Skydda personuppgifter och säkerställa att integritetsrättigheter respekteras Allmän dataskyddsförordning (GDPR) Kaliforniens konsumentsekretesslag (CCPA) Skydda individers integritet, undvik dataintrång och bygg upp kundernas förtroende Finansiell efterlevnad Efterlevnad av finansiella regler och standarder Sarbanes-Oxley Act (SOX) Allmänt accepterade redovisningsprinciper (GAAP) Internationella redovisningsstandarder (IFRS) Säkerställ noggrannhet i finansiell rapportering, förebygg bedrägerier och förbättra den finansiella transparensen IT- och cybersäkerhetsöverensstämmelse Säkerställa att IT-system och data är säkra och skyddade mot obehörig åtkomst NIST Cybersecurity FrameworkISO/IEC 27001GDPR Skydda känslig data, förhindra cyberattacker och upprätthåll integriteten och säkerheten i IT-systemen Miljölagstiftning Följa miljölagar och -förordningar för att minimera den ekologiska påverkan Clean Air ActClean Water ActWEEE-direktivet Minska miljöavtrycket, undvik böter och främja hållbarhet Handelsöverensstämmelse Efterlevnad av handelslagar och regler avseende import, export och internationell handel Internationella vapenhandelsregler (ITAR) Exportadministrationsregler (EAR) Tullöverensstämmelse Säkerställ lagliga internationella affärstransaktioner, undvik påföljder och upprätthåll goda internationella relationer Hälso- och säkerhetskrav Säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö OSHA-föreskrifterArbetsplatssäkerhetsstandarderHälsokoder Skydda anställdas hälsa och säkerhet, minska arbetsplatsolyckor och följ hälso- och säkerhetsföreskrifter

Utmaningar och hot vid uppnåendet av efterlevnad

För att uppnå och upprätthålla efterlevnadsstandarder kan du behöva hantera flera utmaningar och hot. Dessa hinder kan försvåra din förmåga att säkerställa att dina projekt uppfyller alla lagstadgade och interna efterlevnadskrav.

Här är några som vi har sammanställt:

Förändrade regler

Regelverket utvecklas med tiden och nya lagar och ändringar införs regelbundet. Det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad om dessa förändringar, vilket kan leda till bristande efterlevnad om de senaste kraven inte integreras omedelbart.

Lösning: Regelbunden utbildning, prenumeration på tjänster för uppdateringar av lagar och regler samt inrättandet av ett efterlevnadsteam som övervakar förändringar kan vara till hjälp.

Säkerhetshot

Dataintrång och cyberattacker kan leda till betydande överträdelser av efterlevnaden, särskilt när det gäller dataskyddslagar. I många regioner kan detta leda till höga böter och juridiska komplikationer.

Lösning: Att implementera starka cybersäkerhetsåtgärder, genomföra regelbundna säkerhetsrevisioner och se till att anställda utbildas i säkerhetsprotokoll är nyckeln till att mildra detta.

Intressenternas förväntningar

Intressenter – inklusive kunder, investerare och partners – har ofta höga och krävande förväntningar när det gäller efterlevnad. Det kan vara svårt att balansera dessa förväntningar med lagstadgade krav, särskilt om de står i konflikt med varandra.

Lösning: Detta kan hanteras genom att tydligt kommunicera efterlevnadsmål, involvera intressenter i efterlevnadsplaneringen och sätta realistiska förväntningar.

Bristande medvetenhet

Anställda och till och med ledningen kan sakna medvetenhet om efterlevnadskrav och deras betydelse. Detta kan leda till oavsiktliga överträdelser och icke-kompatibla metoder.

Lösning: Regelbundna utbildningsprogram i efterlevnad måste organiseras, policyer ska kommuniceras tydligt och andra åtgärder ska vidtas för att främja en kultur av efterlevnad inom organisationen.

Resursbegränsningar

Efterlevnadsaktiviteter kan vara resurskrävande och kräva både tid och ekonomiska investeringar. Begränsade resurser kan hindra förmågan att initiera och driva adekvata efterlevnadsprogram, vilket kan leda till potentiella förbiseenden.

Lösning: Du kan hantera detta genom effektiv resursallokering, utnyttjande av teknik för efterlevnadshantering och prioritering av efterlevnadsuppgifter baserat på riskbedömning.

Steg för att uppnå efterlevnad i projektledning

Att säkerställa efterlevnad i projektledning innebär att uppfylla alla juridiska, regulatoriska och interna standarder i varje fas av projektets livscykel.

Du kan utarbeta en handlingsplan med följande steg i åtanke:

Inledande : Identifiera efterlevnadskrav tidigt och inkludera dem i projektstadgan och de initiala planeringsdokumenten.

Planering: Utveckla detaljerade efterlevnadsplaner och integrera dem i den övergripande Utveckla detaljerade efterlevnadsplaner och integrera dem i den övergripande projektplanen . Se till att alla teammedlemmar är medvetna om sina efterlevnadsansvar.

Genomförande : Implementera efterlevnadsåtgärder och övervaka efterlevnaden under hela projektets genomförande. Genomför regelbundna revisioner och granskningar.

Övervakning och kontroll: Följ kontinuerligt efterlevnaden, hantera eventuella problem som uppstår och gör nödvändiga justeringar.

Avslutning: Se till att alla efterlevnadskrav har uppfyllts innan projektet avslutas. Dokumentera efterlevnadsarbetet och resultaten och granska processen för framtida förbättringar.

Om du arbetar inom ett agilt ramverk kan du behöva skapa ett system för att säkerställa att efterlevnadskraven uppfylls. Du kan till exempel inkludera det i arbetsfördelningsstrukturen (WBS) eller produktbackloggen för agila projekt. I WBS: Dela upp projektet i mindre uppgifter och inkludera specifika efterlevnadsrelaterade uppgifter. Skapa till exempel WBS-element som ”Efterlevnadsutbildning”, ”Regelöversyn” och ”Revisionsförberedelse”. När det är gjort, tilldela resurser och tidsplaner till dessa uppgifter precis som du skulle göra för alla andra projektaktiviteter. I produktbackloggen: För agila projekt, lägg till efterlevnadsrelaterade användarberättelser eller uppgifter till produktbackloggen. Prioritera dessa uppgifter tillsammans med annat projektarbete för att säkerställa att de slutförs i tid. Exempel på backlog-poster kan vara ”Som projektledare måste jag genomföra en granskning av regelefterlevnaden” eller ”Som teammedlem måste jag delta i en efterlevnadsutbildning”.

Genom att följa dessa steg och integrera efterlevnad i projektets livscykel och planeringsverktyg kan du effektivt hantera projektets efterlevnadskrav och minska risken för problem med bristande efterlevnad.

Hur man hanterar projektens efterlevnad

Här är några steg du kan följa för att införa projektkompatibilitet inom din organisation:

1. Förbered efterlevnadspolicyer och dokumentation

Identifiera relevanta regler och standarder: Fastställ vilka regler, branschstandarder och interna policyer som kan vara tillämpliga för ditt projekt. Dessa kan omfatta dataskyddslagar, miljöregler, hälso- och säkerhetsstandarder samt kvalitetsledningsstandarder.

Utveckla omfattande efterlevnadspolicyer: Utarbeta tydliga, detaljerade policyer som beskriver specifika efterlevnadskrav. Dessa policyer ska vara lätta att förstå och tillgängliga för alla projektets intressenter.

Skapa dokumentationsmallar: Utveckla mallar för dokumentation relaterad till efterlevnad, som kommer att användas för att registrera efterlevnadsaktiviteter och bevis. Dessa mallar bör omfatta riskbedömningar, checklistor för efterlevnad, revisionsloggar, incidentrapporter och utbildningsregister.

2. Välj lämpliga lösningar för att hantera efterlevnadsprojekt

Investera i programvara för efterlevnadshantering som kan hjälpa till att automatisera och förenkla efterlevnadsprocesser. Leta efter verktyg som ClickUps projektledningsplattform, som erbjuder funktioner som dokumenthantering, revisionsspår, riskbedömningsverktyg och rapportering i realtid.

Säkerställ 360° projektöverensstämmelse med ClickUps projektledningsfunktioner

ClickUp-plattformen kan hjälpa dig med:

Compliance-relaterad uppgiftshantering: Skapa, tilldela och spåra compliance-relaterade uppgifter med Skapa, tilldela och spåra compliance-relaterade uppgifter med ClickUp Tasks. Du kan dela upp komplexa compliance-aktiviteter i hanterbara uppgifter och deluppgifter, sätta prioriteringar och övervaka framstegen.

Hantera alla efterlevnadsrelaterade uppgifter på en enhetlig plattform med ClickUp Tasks

Dokumentlagring: Lagra och organisera dokumentation om efterlevnad på ClickUp. Använd Lagra och organisera dokumentation om efterlevnad på ClickUp. Använd ClickUp Docs som en central hubb för att skapa, samarbeta om och dela policyer, mallar och rapporter om efterlevnad med berörda intressenter. Med versionshistoriken kan du spåra ändringar och även föra en revisionsspår av dokumentuppdateringar.

Skapa efterlevnadspolicyer, mallar och rapporter, samarbeta med andra och dela dem med ClickUp Docs.

Automatisering: Automatisera rutinmässiga efterlevnadsuppgifter för att minska manuellt arbete och minimera fel. Du kan till exempel ställa in : Automatisera rutinmässiga efterlevnadsuppgifter för att minska manuellt arbete och minimera fel. Du kan till exempel ställa in ClickUp Automations för att skicka påminnelser om kommande efterlevnadsdeadlines eller för att uppdatera uppgiftsstatus när förinställda villkor är uppfyllda.

Skicka påminnelser om efterlevnadsdeadlines eller uppdatera uppgiftsstatus med ClickUp Automations

Integrationer: Med Med ClickUp Integrations kan du ansluta ett flertal tredjepartsapplikationer som Google Drive, Slack och Jira, vilket förbättrar effektiviteten i hela ditt arbetsflöde och möjliggör smidig datadelning och samarbete. Dessa integrationer säkerställer att information relaterad till efterlevnad är lättillgänglig på olika plattformar.

Dela information om efterlevnad med olika appar med hjälp av ClickUp Integrations

Anpassningsbart gränssnitt: Gör det enkelt för teammedlemmarna att navigera och hantera efterlevnadsuppgifter effektivt med ClickUps anpassningsbara och användarvänliga gränssnitt. Plattformen erbjuder flera : Gör det enkelt för teammedlemmarna att navigera och hantera efterlevnadsuppgifter effektivt med ClickUps anpassningsbara och användarvänliga gränssnitt. Plattformen erbjuder flera ClickUp-vyer (lista, tavla, kalender, Gantt och mer) så att du kan välja den layout som bäst passar ditt arbetssätt.

Välj den layout som bäst passar ditt efterlevnadsarbetsflöde med ClickUp Views

Mallar: Använd Använd ClickUps mall för projektplanering för efterlevnad för att inkludera efterlevnadsuppgifter i planeringsfasen för varje projekt. Denna mall säkerställer att du tar hänsyn till alla nödvändiga efterlevnadssteg från början.

Ladda ner denna mall Förenkla din efterlevnadsuppföljning och efterlevnadsdokumentation med ClickUps mall för efterlevnadsprojektplan.

Denna omfattande mall underlättar ditt arbete med efterlevnad genom att samla viktiga uppgifter på ett ställe:

Få klarhet i hur din organisation uppfyller efterlevnadsstandarder. Kartlägg de steg som ingår och identifiera kritiska kontrollpunkter. Definiera tydligt de uppgifter som krävs för efterlevnad. Specificera ansvar, resurser och beroenden. Sätt upp realistiska tidsplaner för varje uppgift och övervaka framstegen mot målen. Uppdatera statusen regelbundet för att säkerställa att den överensstämmer med efterlevnadsmålen.

Mål och milstolpar: Använd : Använd ClickUps måluppföljning för att fastställa och följa upp nyckeltal (KPI) för efterlevnad. Mål kan kopplas till specifika uppgifter och projekt, vilket ger en tydlig och realtidsbild av framstegen.

Mät efterlevnaden och håll dig på rätt spår med ClickUp Goal Tracking

Rapportering och dashboards: Skapa anpassade rapporter och visualisera efterlevnadsdata med hjälp av Skapa anpassade rapporter och visualisera efterlevnadsdata med hjälp av ClickUps dashboards . Konfigurera dashboards för att visa viktiga mätvärden och uppdateringar i realtid, vilket ger insikt i den aktuella efterlevnadsstatusen och områden som behöver förbättras.

Övervaka viktiga efterlevnadsmått i realtid med ClickUp Dashboards

3. Bygg upp ditt efterlevnadsteam

Identifiera nyckelroller: Bestäm vilka roller som behövs för Bestäm vilka roller som behövs för efterlevnadshantering , till exempel efterlevnadsansvarig, riskhanterare, kvalitetssäkringsspecialist och juridisk rådgivare.

Tilldela ansvar: Definiera tydligt varje teammedlems ansvar. Se till att det finns en gemensam förståelse för vem som är ansvarig för vilka aspekter av efterlevnaden.

Erbjud utbildning: Erbjud utbildningssessioner för att utbilda efterlevnadsteamet om relevanta regler, efterlevnadspolicyer och verktyg för efterlevnadshantering. Regelbundna utbildningsuppdateringar bör också erbjudas för att hålla teamet informerat om eventuella regeländringar.

Proffstips: Videor och skärminspelningar kan vara till hjälp om du arbetar med distribuerade eller hybridteam eller över flera tidszoner. Använd ClickUp Clips för att skapa, redigera och dela skärminspelningar med ditt team.

Använd ClickUp Clips för att spela in en video och en voiceover och dela dina idéer på ett tydligt sätt.

4. Skapa processer för efterlevnadsrevisioner

Låt oss säga att du driver en liten läkarpraktik som accepterar kreditkort för självrisker och avdragsgilla belopp. Det innebär att du måste följa PCI DSS (för kreditkortsinformation) och HIPAA (för patienters hälsoinformation).

Så här kan du skapa en process för dina efterlevnadsrevisioner:

Utveckla en revisionsplan : Skapa en detaljerad plan som beskriver omfattningen, projektmålen och tidsplanen för efterlevnadsrevisioner. Planen bör specificera vad som ska granskas (kreditkortsbehandlingssystem, rutiner för lagring av patientdata), hur ofta revisionerna ska genomföras (kvartalsvis för PCI DSS, årligen för HIPAA) och vem som ska genomföra dem (intern personal eller en kvalificerad extern revisor).

Använd standardiserade checklistor: Utveckla och använd standardiserade checklistor under revisioner för att säkerställa en konsekvent och omfattande granskning av efterlevnadskraven. För PCI DSS utvecklar du en checklista som säkerställer att du uppfyller krav som starka lösenord, systembrandväggar och kryptering av kreditkortsdata. För HIPAA skapar du en checklista för att verifiera åtkomstkontroller för patientdata, rutiner för anmälan av överträdelser och utbildning av anställda om sekretessbestämmelser

Dokumentera resultat: Dokumentera noggrant revisionsresultaten, inklusive identifierade brister och rekommenderade korrigerande åtgärder.

Följ upp korrigerande åtgärder: Spåra genomförandet av korrigerande åtgärder för att säkerställa att problem som identifierats under revisioner löses snabbt. Detta kan innebära att implementera starkare lösenord, kryptera kreditkortsuppgifter eller ge personalen ytterligare utbildning om HIPAA-regler.

5. Mät efterlevnadsgraden

Definiera nyckeltal (KPI) : Fastställ nyckeltal för att mäta effektiviteten i ditt efterlevnadsprogram. Dessa kan omfatta antalet efterlevnadsincidenter, revisionsresultat och den tid det tar att lösa problem.

Regelbunden rapportering : Skapa regelbundna efterlevnadsrapporter som ger insikt i den aktuella efterlevnadsstatusen, trender över tid och områden som behöver förbättras.

Genomför efterlevnadsgranskningar: Granska regelbundet efterlevnaden mot KPI:er och gör justeringar av policyer och processer efter behov.

6. Implementera en efterlevnadsprocess i projektledningen

Integrera efterlevnad i projektplaneringen: Införliva efterlevnadskrav i projektplaneringsfasen. Se till att inkludera alla efterlevnadsrelaterade aktiviteter i projektets tidsplan och budget.

Övervaka efterlevnaden under hela projektets livscykel: Övervaka kontinuerligt projektens efterlevnad under genomförandet. Använd verktyg för efterlevnadshantering för att spåra aktiviteter och upprätthålla insyn i efterlevnadsstatusen.

Involvera intressenter: Engagera alla relevanta intressenter, inklusive projektgruppens medlemmar, ledningen och externa partners, i efterlevnadsaktiviteterna. Se till att alla förstår sin roll i att upprätthålla efterlevnaden.

Tips och bästa praxis för att förbättra efterlevnaden

Främja en efterlevnadskultur : Uppmuntra en kultur där alla ser efterlevnad som ett gemensamt ansvar och en integrerad del av projektets framgång. Uppmuntra öppen kommunikation om efterlevnadsfrågor och uppmärksamma framgångar inom efterlevnad. Vissa team utser också efterlevnadsambassadörer som ansvarar för att öka medvetenheten om efterlevnadsfrågor inom projektet.

Håll dig informerad: Håll dig uppdaterad om förändringar i regelverk och branschstandarder. Prenumerera på uppdateringar om regelverk och delta i branschforum för att hålla dig informerad.

Utnyttja teknik: Använd teknik för att automatisera efterlevnadsprocesser och minska risken för mänskliga fel. Detta inkluderar användning av programvara för dokumenthantering, automatisering av arbetsflöden och övervakning i realtid.

Genomför regelbunden utbildning: Utbilda regelbundet anställda i efterlevnadspolicyer, procedurer och uppdateringar. Se till att utbildningen är praktisk och relevant för deras roller. Många onlineplattformar för lärande erbjuder färdiga utbildningsmoduler i efterlevnad för att underlätta ditt arbete.

Genomför kontinuerliga förbättringar: Sök kontinuerligt efter sätt att förbättra efterlevnadsprocesserna. Genomför regelbundna granskningar, be om feedback från teammedlemmarna och implementera bästa praxis.

Uppnå projektkompatibilitet med ClickUp

Vikten av efterlevnad inom projektledning i företag kan inte överskattas. Som projektledare måste du se till att dina projekt uppfyller juridiska, regulatoriska och organisatoriska standarder. Effektiv efterlevnadspolicy minskar risker, undviker påföljder och förbättrar projektets kvalitet och framgång.

Att främja en kultur av ansvarstagande och öppenhet bidrar till att upprätthålla intressenternas förtroende och uppnå projektmålen.

Efterlevnad utvecklas dock med tiden. När reglerna blir mer komplexa måste du hålla dig informerad och kontinuerligt anpassa dig till policyuppdateringar. Detta åtagande att säkerställa projektets efterlevnad skyddar inte bara dina projekt (och organisationen) mot risker, utan främjar också etiska standarder och operativ excellens.

Och verktyg som ClickUp kan hjälpa dig att hålla jämna steg. För att lära dig mer, registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är PMP-efterlevnad?

PMP-efterlevnad (Project Management Professional) säkerställer att projektledningsmetoderna följer de standarder som fastställts av Project Management Institute (PMI). Det innebär att man följer PMI:s riktlinjer för att bekräfta projektets efterlevnadskrav, upprätthålla certifieringen och upprätthålla professionell integritet.

2. Vad är PMO-efterlevnad?

PMO-efterlevnad säkerställer att ett projektledningskontor följer organisationens policyer, rutiner och bästa praxis. Detta bidrar till att upprätthålla konsekvens och kvalitet i alla projekt som PMO hanterar.

3. Hur ser efterlevnadsprocessen ut?

Processen för efterlevnad innefattar att identifiera efterlevnadskrav i tillämpliga regler, implementera policyer för att uppfylla dessa standarder och regelbundet granska efterlevnaden. Det säkerställer att alla aktiviteter och resultat uppfyller erforderliga juridiska och etiska standarder.