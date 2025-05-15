De 10 bästa alternativen till Adobe Firefly för kreativa proffs 2025

Minns du när det krävdes djupa tekniska kunskaper, dyr programvara och timmar av mödosamt arbete för att skapa övertygande digitala bilder? Traditionell CGI gav liv åt fantastiska världar i filmer som Star Wars och Jurassic Park, men dess komplexitet begränsade tillgängligheten.

Idag har generativ artificiell intelligens (AI) demokratiserat bildskapandet och gett kreatörer överallt tillgång till kraftfulla verktyg.

Adobe Firefly är ett populärt verktyg för att generera bilder från text – men det är inte ditt enda alternativ. Om du letar efter ett alternativ till Adobe Firefly hittar du i denna lista 10 kraftfulla AI-verktyg med unika funktioner och kreativa arbetsflöden som passar olika behov. 🎨

🔍 Visste du att? Vi började använda datorer för att skapa bilder redan på 1970-talet.

Översikt: De bästa alternativen till Adobe Firefly

Här är en snabb översikt över de 10 bästa alternativen till Adobe Firefly:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp AI-driven innehållsskapande och projektledning Teamstorlek: Perfekt för enskilda personer, medelstora team och stora företag som vill lägga till snabba designlösningar i sitt arbetsflöde. Anpassade vyer för HR-hantering, AI-drivna prestationsinsikter, smidig uppgiftshantering och samarbete, rekrytering, onboarding och mallar för prestationsutvärdering. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. MidJourney Högkvalitativ bildgenereringTeamstorlek: Perfekt för små team utan dedikerade grafiska formgivare Skapa detaljerade, fotorealistiska eller stiliserade bilder från textprompter Från 10 $/månad DALL·E 3 Detaljerad text-till-bild-generering Teamstorlek: Perfekt för team utan dedikerade grafiska formgivare Skapa kreativa bilder från beskrivande text, särskilt för marknadsföring och annonser Från 20 $/månad (via ChatGPT Plus) Stable Diffusion Öppen källkod för AI-bildgenerering Teamstorlek: Anpassad modellträning och avancerad bildskapande baserad på prompt Anpassningsbar generativ AI-konstskapande, öppen källkod, kan träna anpassade modeller Från 7 $/månad (gratis provperiod tillgänglig) Runway Gen-2 Video- och bildgenereringTeamstorlek: Generera korta videoklipp och bilder med hjälp av textprompter med inbyggd redigering Bild- och videogenerering, text-till-bild, bild-till-video och avancerade videoredigeringsfunktioner Gratis; från 15 USD/månad per användare Canva Enkel, nybörjarvänlig grafisk designTeamstorlek: Idealisk för medelstora företag och stora företag; kräver viss designkompetens för att kunna utnyttjas fullt ut Skapa designer med mallar och AI-genererade bilder för icke-designers Gratis plan; från 12,99 $/månad per användare DreamStudio Anpassningsbar generativ AI-konstskapande Teamstorlek: Producerar högupplösta bilder med kontroll över promptvariabler och stil Bildgenerering med anpassningsbara aspekter, inpainting/outpainting och högupplöst AI-genererad konst. Gratis provperiod (100 krediter); Från 10 $/månad för 1000 krediter Leonardo AI Komplexa AI-modeller och -designTeamstorlek: Skapa speltillgångar, konceptkonst och stiliserade illustrationer med snabb kontroll Bildgenerering i realtid, uppskalning och olika konstnärliga stilar; alternativ för bildanpassning Från 12 $/månad Craiyon Snabb och kostnadsfri AI-bildgenereringTeamstorlek: Snabb, kostnadsfri generering av grundläggande AI-bilder för experiment eller idéskapande Skapa snabbt grundläggande bilder från textprompter, perfekt för snabb brainstorming och idéskapande. Från 12 $/månad Piktochart Visuellt tilltalande infografik och presentationer Teamstorlek: Designa infografik, rapporter och presentationer med ett dra-och-släpp-gränssnitt Skapa infografik, presentationer och rapporter; integrerar AI-drivna funktioner för design Gratis plan; från 29 $/månad per användare

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Adobe Firefly?

När du väljer ett alternativ till Adobe Firefly är det viktigt att prioritera de funktioner som passar dina kreativa behov.

Oavsett om du genererar högkvalitativa AI-bilder eller effektiviserar ditt grafiska designflöde bör AI-konstgeneratorn uppfylla följande kriterier:

Realistisk bildgenerering: Verktyget ska producera skarpa, detaljerade bilder utifrån textprompter i en rad olika stilar.

Nybörjarvänlig upplevelse: Ett rent, intuitivt gränssnitt hjälper dig att komma igång snabbt – även om du inte är designer eller utvecklare.

Kreativ kontroll: Leta efter snabbjustering, stiljusteringar och uppskalningsalternativ för att forma ditt resultat precis som du vill.

Stödjande community: Aktiva forum, handledningar och responsiv support kan göra stor skillnad när du stöter på kreativa eller tekniska hinder.

Prisvärda abonnemang: Jämför användningsbegränsningar, prisnivåer och om verktyget passar ditt arbetsflöde – särskilt om du skapar i stor skala.

Integrering i arbetsflödet: De bästa verktygen fungerar med det du redan använder, till exempel projektledare eller molndiskar, så att du inte behöver byta flik hela tiden.

💡 Proffstips: När du använder AI för grafisk design, börja med en tydlig vision och detaljerade instruktioner. Beskriv färger, stilar och stämningar som du vill inkludera så att du kan få ut det mesta av generativ AI.

De 10 bästa alternativen till Adobe Firefly

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi utforska de 10 bästa alternativen till Adobe Firefly 2025. Varje AI-konstgenerator utvärderas utifrån dess funktioner, pris och lämplighet för kreativa behov.

1. ClickUp (bäst för AI-driven innehållsskapande och projektledning)

Prova ClickUp Whiteboards Använd AI för att skapa bilder i ClickUp Whiteboards och anpassa dem efter dina stilpreferenser.

ClickUp utmärker sig som ett effektivt alternativ till Adobe Firefly eftersom det använder artificiell intelligens på flera sätt utöver generativ AI för bild- och videoproduktion.

Detta omfattande verktyg är en knutpunkt för kreativa proffs som vill förbättra sina arbetsflöden med AI-drivna funktioner.

Till skillnad från Firefly, som enbart fokuserar på bildgenerering, stöder ClickUp hela den kreativa processen – från brainstorming och manusskrivning till genomförande och leverans. Det kombinerar kraftfulla AI-funktioner med intuitiv uppgiftshantering för att öka produktiviteten och upprätthålla kreativ kontroll.

ClickUp Whiteboards: Nu med AI-bildgenerering

ClickUp Whiteboards går längre än visuell brainstorming – de låter dig omvandla idéer till bilder direkt med inbyggd AI-bildgenerering. Du kan skriva en prompt direkt på din Whiteboard och se ClickUp generera en bild åt dig på några sekunder. Inga extra verktyg eller flikar behövs.

Hur detta hjälper ditt team:Oavsett om du kartlägger användarflöden, skapar mockups eller bara lägger in bilder under ett brainstormingmöte med teamet, så samlar Whiteboards allt på ett ställe. Du kan rita kopplingar, tilldela uppgifter från klisterlappar och nu även lägga in AI-genererade bilder för att ge liv åt dina idéer.

Anpassad bildgenerering med ClickUp Brain

ClickUp hjälper dig också i den kreativa processen och gör brainstormingen smidigare och mer samarbetsinriktad, från den första brainstormingen till den slutliga genomförandet.

AI-driven text- och innehållsstöd med ClickUp Brain

Men om du letar efter något mer detaljerat kan ClickUp hjälpa dig med det också! Här är ett exempel på hur du kan använda ClickUp AI för att skapa en detaljerad prompt och sedan använda den prompten för att skapa en anpassad bild.

Steg 1: Skapa AI-bildprompten.

ClickUp Brain för bildgenerering som ett alternativ till Adobe Firefly

Steg 2: När vi sedan använde samma prompt på Brain för att testa det, genererade det följande bild. Var det inte enkelt?

ClickUp Brain för bildgenerering som ett alternativ till Adobe Firefly

ClickUp Brain är inte bara till för att skriva och sammanfatta – det är din allt-i-ett-AI-assistent för brainstorming, bildgenerering och automatisering av arbetsflöden. Oavsett om du skapar innehåll, hanterar projekt eller visualiserar idéer, ger ClickUp Brain dig möjlighet att:

Brainstorma kampanjidéer eller projektkoncept med AI-drivna förslag för att väcka kreativiteten och strukturera dina planer.

Skapa detaljerade kreativa briefs, marknadsföringstexter, inlägg på sociala medier eller utkast till videoskript för att förverkliga dina idéer.

Skapa effektiva AI-bildprompter och skapa fantastiska AI-genererade bilder för presentationer, marknadsföringsmaterial eller visuell berättande. Generera till exempel en anpassad bild för att visualisera ett produktkoncept eller illustrera en kampanjidé.

Sammanfatta långa dokument, forskning eller feedbacktrådar direkt , vilket sparar tid och säkerställer tydlighet.

Automatisera skapandet av uppgifter baserat på dina planer och omvandla idéer till praktiska arbetsflöden på ett smidigt sätt.

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idégenerering. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

Strukturerad projekt- och uppgiftshantering med ClickUp Tasks

Organisera komplexa kreativa projekt med precision och tilldela meningsfulla uppgifter. Dela upp leveranser i deluppgifter, tilldela ägare, ställ in beroenden, fastställ deadlines med start- och slutdatum och spåra framsteg genom anpassningsbara steg (t.ex. briefing, koncept, design, granskning och slutgiltigt). Visualisera arbetsflöden med hjälp av list-, tavla-, kalender- eller tidslinjevyer.

Centraliserat samarbete och feedback

ClickUp eliminerar spridd feedback i e-postmeddelanden och chattar.

Använd kommentarer direkt på uppgifter, dokument eller whiteboard-element. Tilldela kommentarer som åtgärdspunkter.

Använd Proofing för att lägga till specifika anteckningar direkt på uppladdade bilder eller PDF-filer.

Håll kommunikationen igång med integrerad ClickUp Chat

ClickUps bästa funktioner

Visualisera och utveckla kreativa idéer på ClickUp Whiteboards – lägg in AI-genererade bilder, kartlägg koncept och koppla allt till uppgifter.

Använd ClickUp Brain för olika kreativa behov, från att generera textförslag för inlägg på sociala medier, marknadsföringstexter, e-postutkast och mycket mer.

Organisera kreativa projekt med ClickUp Tasks , som låter dig spåra detaljerade tidslinjer, checklistor och arbetsflöden.

Skapa arbetsflöden och automatisera processer i ClickUp Automations som matchar din kreativa process, från idégenerering till slutresultatet.

Samarbeta i realtid med funktioner som kommentarer, omnämnanden och aviseringar med hjälp av ClickUp Chat.

Få tillgång till olika mallar som är särskilt utformade för kreativa team, inklusive grafisk design, videoproduktion och innehållsplanering.

Lagra, dela och samarbeta på designfiler i ClickUp Docs , med inbyggd filhantering, så att alla versioner av ditt kreativa arbete är lättillgängliga.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva lite tid för att vänja sig vid ClickUps omfattande funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Tro inte bara på oss! Här är vad användarna säger om ClickUp:

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning med alla funktioner som behövs för hela produktutvecklingen på ett och samma ställe. Integration med andra plattformar underlättar migreringen från andra plattformar, och AI-funktionen kan sammanfatta och generera uppgiftsbeskrivningen, vilket hjälper utvecklare att bättre förstå uppgiften.

💡 Proffstips: Snabba upp din kreativa process genom att använda idétavlor för att brainstorma nya idéer, spåra deras implementering och förstå hur de passar in i din övergripande process.

2. MidJourney (bäst för att skapa högkvalitativa bilder)

via Midjourney

Midjourney är en välkänd AI-konstgenerator med en exceptionell förmåga att skapa fantastiska och fantasifulla bilder. Den utmärker sig genom att producera fotorealistiska bilder, intrikata detaljer och olika konstnärliga stilar.

Det fungerar via en Discord-server, där användarna matar in MidJourney-textprompter för att guida AI:n i att generera bilder.

Du kan träna anpassade modeller, utforska kreativa variationer och interagera med AI i en dynamisk, samarbetsinriktad miljö som stimulerar din fantasi.

MidJourneys bästa funktioner

Skapa fantastiska, hyperrealistiska bilder från textprompter, perfekta för avancerade kreativa projekt.

Anpassa den visuella stilen på genererade bilder efter dina kreativa behov, från hyperrealistisk till abstrakt eller stiliserad konst.

Dela dina bilder och låt dig inspireras av en livlig community av kreatörer, där du kan utbyta tips och feedback.

MidJourneys begränsningar

Till skillnad från andra generativa AI-webbappar stöder MidJourney inte integrerade redigeringsfunktioner för efterbearbetning.

Det kan vara svårt att kontrollera små detaljer, särskilt när det gäller komplexa designer.

Att förlita sig på Discord-kommandon kan vara svårt att förstå för vissa användare.

Priser för MidJourney

Grundläggande : 10 $/månad

Standard : 30 $/månad

Pro : 60 $/månad

Mega: 120 $/månad

MidJourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: AI-genererad konst vann nyligen en prestigefylld konsttävling. År 2022 vann ett konstverk skapat med Midjourney första plats i kategorin digital konst i Colorado State Fairs konsttävling.

3. DALL-E 3 (Bäst för detaljerad text-till-bild-generering)

DALL-E 3, utvecklat av OpenAI (skaparna av ChatGPT), är en av dagens mest sofistikerade AI-bildgeneratorer. DALL-E 3 är känt för sin förbättrade kreativitet och förmåga att generera bilder från textbeskrivningar och har blivit ett populärt verktyg för kreatörer, marknadsförare och konstnärer.

Plattformens djupinlärningsalgoritmer förstår komplexa detaljer från uppmaningar och översätter dem till fantastiska bilder. De är särskilt bra på att generera bilder med specifika textelement som återges korrekt. Plattformen är integrerad med ChatGPT för konversationsuppmaningar, vilket gör den idealisk för användning inom många områden, från sociala medier till reklamkampanjer.

DALL-E 3:s bästa funktioner

Skapa detaljerade och verklighetstrogna bilder från textprompter, vilket gör det idealiskt för kreativt arbete på hög nivå.

Förvandla vilken beskrivande text som helst till en kraftfull bild eller video med ett snabbt och intuitivt kreativt arbetsflöde.

Kombinera olika motiv och koncept till en enda sammanhängande bild, vilket möjliggör obegränsad kreativ utforskning.

Justera den konstnärliga stilen på de genererade bilderna så att de passar specifika kreativa preferenser, från fotorealism till målningsliknande texturer.

Begränsningar för DALL-E 3

De genererade bilderna uppfyller inte alltid de erforderliga kvalitetsstandarderna.

Användare kan uppleva anpassningsalternativen som något begränsande jämfört med Photoshop eller Adobe Firefly.

Åtkomst kräver vanligtvis ett abonnemang (ChatGPT Plus/Team eller Microsoft-tjänster).

Priser för DALL-E 3

Erbjuds som ett tillägg till ChatGPT för att få generativa AI-bilder och -videor.

DALL-E 3 betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Stable Diffusion (bäst för öppen källkod för AI-bildgenerering)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion är en öppen källkodsgenerativ AI som är utformad för att skapa bilder av högsta kvalitet från textprompter.

Plattformen är helt anpassningsbar och tillgänglig för alla, vilket gör den idealisk för utvecklare och kreativa proffs.

Det erbjuder detaljerad kontroll över genereringsparametrar (steg, vägledningsskala, frön) och möjliggör träning av anpassade modeller (LoRA) på specifika ämnen eller stilar. En stor community tillhandahåller förtränade modeller och verktyg (som Automatic1111 eller ComfyUI webbgränssnitt).

Stable Diffusions bästa funktioner

Få en kostnadseffektiv lösning för anpassning och integration med andra kreativa processer med hjälp av dess öppen källkodsplattform.

Anpassa och träna AI-modellen för att skapa unika resultat som passar perfekt med specifika kreativa stilar.

Kör modellen på personlig hårdvara, vilket minskar beroendet av molntjänster och ger användarna full kontroll över sitt arbete.

Skapa realistiska bilder med imponerande detaljer, som passar för en mängd olika professionella kreativa projekt.

Begränsningar för Stable Diffusion

Det kan vara svårt att installera och köra programmet lokalt, eftersom det kräver viss teknisk kunskap.

Kvaliteten på resultatet beror i hög grad på den specifika modellen, de specifika uppmaningarna och de specifika inställningarna som används.

Priser för Stable Diffusion

Stability AI Platform: 0,01 dollar per bild (1 kredit) – betala efter användning

Tredjepartstjänster

Stable Diffusion API Basic: 27 $/månad för ~13 000 bilder Standard: 47 $/månad för ~40 000 bilder Premium: 147 $/månad för stora volymer + video-/bildredigering

Grundläggande: 27 $/månad för ~13 000 bilder

Standard: 47 $/månad för ~40 000 bilder

Premium: 147 $/månad för stora volymer + video-/bildredigering

Wheelhouse Pro: 7 $/månad Max: 14 $/månad

Pro: 7 $/månad

Max: 14 $/månad

Amazon Bedrock 0,04–0,14 dollar per bild , beroende på modellinställningar

0,04–0,14 dollar per bild, beroende på modellinställningar

Grundläggande: 27 $/månad för ~13 000 bilder

Standard: 47 $/månad för ~40 000 bilder

Premium: 147 $/månad för stora volymer + video-/bildredigering

Pro: 7 $/månad

Max: 14 $/månad

0,04–0,14 dollar per bild, beroende på modellinställningar

Stable Diffusion-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

➡️ Läs mer: Designprojektledning: En omfattande guide för designteam

5. Runway Gen-2 (Bäst för generering av video och bilder)

Runway är en kreativ svit som fokuserar på AI-driven videogenerering och redigering. Dess Gen-2-modell positionerar sig i framkant inom text-till-video- och bild-till-video-teknik. Den innehåller också verktyg för bildgenerering och bildmanipulering.

Genererar korta videoklipp från textprompter eller genom att animera befintliga bilder. Erbjuder AI-videoredigeringsfunktioner som borttagning av objekt, slow motion, bakgrundsersättning ("green screen") och stilöverföring. Inkluderar även text-till-bild-generering.

Runway Gen-2:s bästa funktioner

Skapa och redigera videor direkt från textprompter eller befintligt filmmaterial, vilket ger videokreatörer oöverträffad flexibilitet.

Dela projekt med teammedlemmar i realtid, vilket gör det enklare att samarbeta i kreativa projekt och få omedelbar feedback.

Använd AI-funktioner för att lägga till visuella effekter och texteffekter, förbättra videokvaliteten eller till och med skapa helt nya visuella element baserat på dina inmatningar.

Begränsningar för Runway Gen-2

Som en relativt ny plattform har Runway Gen-2 vissa begränsningar när det gäller funktionsuppsättning och övergripande stabilitet.

Runway fungerar enligt en prenumerationsbaserad modell, vilket kanske inte passar alla budgetar.

Bildgenerering är främst inriktad på video och kan vara mindre avancerad än dedikerade verktyg.

Priser för Runway Gen-2

Grundläggande: Gratis

Standard : 15 $/månad per användare

Pro: 53 $/månad per användare

Obegränsat : 95 $/månad per användare (inga krediter)

Företag: Anpassad prissättning

Runway Gen-2 betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Canva (bäst för enkel, nybörjarvänlig grafisk design)

via Canva

Canva är ett av de mest populära verktygen för UX-design och används flitigt av både proffs och nybörjare. Det användarvänliga gränssnittet och det omfattande biblioteket med mallar gör det till ett utmärkt verktyg för att snabbt skapa högkvalitativa designer utan att behöva lära sig komplicerade funktioner.

Det erbjuder enkel text-till-bild-generering i Canva-redigeraren. AI-bildgeneratorn integreras sömlöst med plattformens befintliga funktioner, vilket gör det möjligt för användare att enkelt införliva AI-genererade bilder i sina designer. Detta gör det till ett populärt val för marknadsförare, sociala medier-ansvariga och kreativa team som redan finns på plattformen.

Canvas bästa funktioner

Använd Canvas AI-verktyg för att justera design automatiskt, ändra storlek på bilder eller skapa visuella element, vilket gör designen snabbare och effektivare.

Få tillgång till tusentals anpassningsbara mallar för alla typer av projekt, från presentationer till inlägg på sociala medier.

Dela och samarbeta kring design i realtid med hjälp av webbappen eller mobilappen, vilket gör det enkelt för team att arbeta tillsammans.

Ladda ner dina designer i olika format med ett enda klick, vilket garanterar problemfri publicering och delning.

Canvas begränsningar

Avancerade generativa AI-funktioner är endast tillgängliga efter uppgradering till betalda abonnemang.

Användarvänligheten och de lättillgängliga mallarna kan ibland leda till brist på originalitet.

För bästa resultat krävs ett Canva Pro-abonnemang.

Canva-priser

Canva Free

Canva Pro: 15 $/månad per person

Canva Teams: 10 USD/månad per person (minst tre personer)

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Canva gör grafisk design enkel och tillgänglig för alla, med vissa funktioner som liknar en AI-bildgenerator. En användare nämner detta i sin recension:

Magin fortsätter med Canva... under det senaste året har det verkligen uppgraderats, utvecklats och tagit användarvänligheten till en helt ny nivå! Det har nu blivit ett "företag" där allt material eller alla behov du kan tänka dig som kräver kreativitet och ett professionellt utseende på kortast möjliga tid finns tillgängligt och är redo att användas!

Magin fortsätter med Canva... under det senaste året har det verkligen uppgraderats, utvecklats och tagit användarvänligheten till en helt ny nivå! Det har nu blivit ett "företag" där allt material eller alla behov du kan tänka dig som kräver kreativitet och ett professionellt utseende på kortast möjliga tid finns tillgängligt och är redo att användas!

➡️ Läs mer: De bästa AI-verktygen för marknadsförare på sociala medier

7. DreamStudio (Bäst för anpassningsbar generativ AI-konstskapande)

via DreamStudio

DreamStudio, som drivs av Stable Diffusion, är det officiella webbgränssnittet som utvecklats av Stability AI. Det är ett premiumverktyg som är utformat för proffs som behöver snabba resultat med hjälp av generativ AI-bildproduktion av högsta kvalitet.

Detta generativa AI-verktyg erbjuder en användarvänlig upplevelse med kraftfulla AI-modeller som producerar högkvalitativa, realistiska bilder. Det har kontroller för bildförhållande, förinställda stilar, negativa uppmaningar och antal bilder. Det innehåller också funktioner som bild-till-bild och grundläggande redigering/inpainting.

Det är perfekt för kreatörer som vill utforska generativa fyllnings- och redigeringsfunktioner som gör det möjligt att ändra bildens stil baserat på förinställda modeller.

DreamStudios bästa funktioner

Skapa högkvalitativa, realistiska bilder från enkla textprompter med hjälp av Stable Diffusion AI-teknik.

Redigera och finjustera dina skapelser, vilket möjliggör detaljerade justeringar och förbättringar av de genererade bilderna.

Skapa flera bilder på en gång och öka effektiviteten för större projekt eller designuppgifter.

Anpassa det genererade konstverket genom att justera modellinställningarna och använda olika uppmaningar för att skapa varierade konstnärliga stilar.

Begränsningar för DreamStudio

Kostnaden för krediter och användningsbegränsningar kan vara förvirrande för nya användare.

Dess AI-baserade bildgenerering kan kräva betydande datorkraft.

Priser för DreamStudio

Gratis provperiod: 100 krediter för att börja skapa bilder utan initiala kostnader

Betala efter användning: Priserna baseras på kreditförbrukning, med ytterligare krediter från 10 USD/månad för 1000 krediter.

Betyg och recensioner av DreamStudio

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Se vad en G2-användare har att säga om DreamStudio och dess exakta resultat:

Dreamstudio har ett enkelt sätt att lägga in textprompter och generera de mest exakta bilderna. Det levererar resultatet snabbt. Det är mycket enklare att implementera och integrera verktyget jämfört med dess största konkurrenter.

Dreamstudio har ett enkelt sätt att lägga in textprompter och generera de mest exakta bilderna. Det levererar resultatet snabbt. Det är mycket enklare att implementera och integrera verktyget jämfört med dess största konkurrenter.

💡 Proffstips: Håll dig steget före inom grafisk design genom att använda AI-verktyg för att experimentera med nya stilar och estetiska uttryck innan de blir mainstream. Använd flera färgpaletter, typografi och visuella effekter med hjälp av AI för att sticka ut.

8. Leonardo AI (bäst för komplexa AI-modeller och -design)

via Leonardo AI

Leonardo AI är en generativ AI-plattform som skapar högkvalitativa tillgångar, särskilt för spel, konceptkonst och konstnärliga tillämpningar. Den producerar högkvalitativa och visuellt slående bilder med hjälp av AI-bildprompter. Den erbjuder en rad avancerade funktioner, inklusive bildgenerering i realtid, uppskalning och olika konstnärliga stilar att utforska.

Det erbjuder ett bibliotek med förtränade modeller som är optimerade för specifika stilar (karaktärer, miljöer, föremål). Funktionerna inkluderar bildgenerering, AI Canvas för inpainting/outpainting och modellträningsfunktioner. Det erbjuder också kontroller för snabb vägledning och bilddimensioner.

Leonardo AI:s bästa funktioner

Skapa olika konststilar, från hyperrealistiska porträtt till digitala illustrationer, baserat på specifika textuppmaningar.

Ange komplexa textprompter för detaljerad och anpassad bildgenerering, vilket gör det perfekt för precisa kreativa behov.

Skapa konstverk i hög upplösning och använd dem för professionella projekt som digitala portföljer, marknadsföringsmaterial och trycksaker.

Gör justeringar i realtid på de genererade bilderna och förfina resultaten så att de bättre stämmer överens med din kreativa vision.

Begränsningar för Leonardo AI

Gratisversionen har dagliga tokenbegränsningar och långsammare genereringshastigheter.

Fokus ligger mer på det konstnärliga; fotorealism kan vara starkare i andra verktyg.

Kan vara komplicerat för nybörjare på grund av de många olika modellerna och inställningarna.

Priser för Leonardo AI

Gratis

Lärling: 12 $/månad

Artisan: 30 $/månad

Maestro: 60 $/månad

Leonardo for Teams: 24 $/plats

Leonardo AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Leonardo AI är känt för sin snabba, högkvalitativa bildgenerering och användarvänliga design. En användare nämner:

Leonardo. Ai genererar snabbt högkvalitativa digitala tillgångar, bilder och 3D-modeller som kan påskynda ditt arbetsflöde. Anpassningsalternativen är flexibla så att du kan finjustera AI-genererade resultat efter din vision. Perfekt för spelutvecklare, konstnärer och designers som vill skapa unikt innehåll utan att kompromissa med kvaliteten.

Leonardo. Ai genererar snabbt högkvalitativa digitala tillgångar, bilder och 3D-modeller som kan påskynda ditt arbetsflöde. Anpassningsalternativen är flexibla så att du kan finjustera AI-genererade resultat efter din vision. Perfekt för spelutvecklare, konstnärer och designers som vill skapa unikt innehåll utan att kompromissa med kvaliteten.

9. Craiyon (Bäst för snabb och gratis AI-bildgenerering)

via Craiyon

Craiyon (tidigare DALL-E Mini) blev viralt känt för sin förmåga att generera ofta udda och roliga bilder från textprompter. Det är fortfarande ett gratis, webbaserat verktyg som är perfekt för snabba experiment och för att utforska AI-bildgenerering utan registrering eller kostnad. Detta verktyg utmärker sig för sin användarvänlighet, vilket gör det perfekt för att snabbt generera AI-bilder utan komplexa inställningar.

Även om bildkvaliteten kanske inte alltid är lika hög som hos de mer avancerade verktygen, erbjuder Craiyon en värdefull introduktion till världen av AI-konstgenerering.

Craiyons bästa funktioner

Skriv in en text och få en visuell tolkning av din beskrivning på några sekunder, perfekt för snabb brainstorming.

Skapa en rad olika bildtyper, från realistiska porträtt till abstrakta mönster, vilket gör det mångsidigt för olika kreativa behov.

Använd Craiyons snabba bildgenereringsprocessor, som säkerställer att du kan generera flera bilder på kort tid.

Craiyons begränsningar

Bilderna kan variera i relevans för uppmaningen, vilket kräver flera försök för att få önskat resultat.

Kvaliteten på de genererade bilderna är inte i nivå med vissa av de andra alternativen till Adobe Firefly.

Gratisversionen innehåller vattenstämplar och annonser.

Craiyon-priser

Supporter : 12 $/månad

Professionell : 24 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Craiyon-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Piktochart (Bäst för att skapa visuellt tilltalande infografik och presentationer)

via Pikochart

Piktochart är en användarvänlig designplattform som gör det möjligt för användare att skapa visuellt tilltalande presentationer, infografik och rapporter. Piktochart är inte inriktat på AI-bildgenerering, men integrerar AI-drivna funktioner som avsevärt förbättrar designprocessen.

Dess generativa AI-bildskapare gör det möjligt för användare att skapa och anpassa bilder utan att behöva avancerade grafiska designkunskaper. Detta gör det idealiskt för marknadsförare, lärare och företagare som vill utveckla professionella AI-genererade bilder med hjälp av enkla kommandon. Det fokuserar på att skapa bilder för datarepresentation och kommunikation.

Piktocharts bästa funktioner

Skapa och anpassa designer med Piktocharts lättnavigerade dra-och-släpp-redigerare, perfekt även för användare som inte har avancerad designkompetens.

Välj från ett omfattande bibliotek med grafiska designmallar för infografik, presentationer, rapporter och mycket mer, så att alla projekt får ett snyggt utseende.

Samarbeta smidigt med teammedlemmar genom att dela design och redigera dem i realtid.

Lägg till interaktiva element i dina designer, inklusive klickbara länkar, animationer och inbäddat innehåll, för en engagerande användarupplevelse.

Piktocharts begränsningar

När du arbetar med större, mer komplexa designer kan plattformen uppleva fördröjningar eller avmattningar.

Fokuserar främst på grafik för informationsdesign, inte fristående konstnärlig bildskapande.

Piktochart-priser

Gratis plan

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Utbildning : 39,99 $/månad per användare

Campus: Anpassad prissättning

Ideell organisation: 60 $/medlem, faktureras årligen

Piktochart-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (190+ recensioner)

Piktochart förenklar designen av infografik och presentationer med AI-drivna funktioner. Här är vad en användare tycker om det:

Det bästa med det här verktyget är att det innehåller många färdiga mallar som sparar mycket tid när vi skapar grafik. Vi behöver bara välja mallarna och kan sedan börja skapa grafik för vårt ändamål genom att fylla i informationen i mallen.

Det bästa med det här verktyget är att det innehåller många färdiga mallar som sparar mycket tid när vi skapar grafik. Vi behöver bara välja mallarna och kan sedan börja skapa grafik för vårt ändamål genom att fylla i informationen i mallen.

I takt med att generativa AI-verktyg fortsätter att utvecklas, tar andra verktyg till sig unika stilar och algoritmer för att bidra till att leverera resultat av högsta kvalitet. Här är några verktyg som är värda att utforska:

Deep Dream Generator : Använder neurala nätverk för att omvandla bilder till drömlika, surrealistiska konstverk med unika mönster.

Artbreeder : Ett kollaborativt AI-verktyg som låter användare slå samman och utveckla porträtt, landskap och abstrakt konst med intuitiva skjutreglage.

RunDiffusion : En molnbaserad AI-plattform för bildgenerering som gör det möjligt för användare att köra Stable Diffusion-modeller med kraftfull hårdvara.

Fotor AI Art Generator: Ett nybörjarvänligt verktyg som omvandlar textprompter till AI-genererade konstverk med anpassningsbara stilar.

Skapa högkvalitativa bilder med det bästa alternativet till Adobe Firefly

Eftersom generativa AI-modeller ständigt utvecklas är alla AI-bildgeneratorer fortfarande under utveckling. Dessa hjälper dig att utföra grundläggande text-till-bild-konvertering och erbjuder även funktioner som anpassad modellträning, vilket gör dem till ett utmärkt tillskott till din tekniska arsenal.

Adobe Firefly ger en stark grund. Det finns dock bättre alternativ för att skapa fantastiska bilder, redigera genererade bilder och erbjuda unika funktioner till ett konkurrenskraftigt pris.

ClickUp erbjuder AI-drivna verktyg, projektledningsfunktioner och samarbetsfunktioner för whiteboard för att hantera kreativa projekt från start till mål.

Börja använda ClickUp idag för att förbättra din kreativa process!