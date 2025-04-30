Notion vs. Google Sheets: Vilket verktyg organiserar arbetet bäst 2025?

Jag vet inte om du har märkt det, men det blir allt svårare att hålla reda på saker. Särskilt eftersom den genomsnittliga kontorsarbetaren nu jonglerar med 11 appar dagligen. 😱

Det är därför verktyg som Notion och Google Sheets har blivit så viktiga. Notion har passerat 100 miljoner användare, medan Google Sheets förblir en klassiker med mer än 3 miljarder aktiva användare som hanterar allt från budgetar till projektplaner.

Men vilket av dem hjälper dig att hålla ordning? Låt oss gå igenom det.

Vad är Notion?

Notion är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som samlar anteckningar, uppgiftshantering, databaser och mycket mer i ett enda anpassningsbart arbetsutrymme.

Det anpassar sig efter individuella och teamets arbetsflöden och gör det möjligt för dig att skapa en personlig miljö som tillgodoser specifika organisatoriska behov.

via Notion

Notion-funktioner

Notion erbjuder en robust uppsättning funktioner för att öka produktiviteten och samarbetet. Här är en snabb överblick över vad som gör det så speciellt:

🌟 Funktion nr 1: Databaser och vyer

via Notion

Notions databaser är dynamiska. Med ett enda klick kan du växla mellan tabell-, tavel-, lista- och kalendervyer. Ett marknadsföringsteam kan till exempel använda en tavelvy för att spåra kampanjens framsteg och växla till en kalendervy för att se kommande deadlines. Utvecklare kan till och med bädda in kodsnuttar direkt i sina databaser för teknisk dokumentation eller projektuppföljning.

📖 Läs mer: Hur man exporterar data från Notion

🌟 Funktion nr 2: Anpassningsbara arbetsytor

via Notion

Med Notion-block kan du bygga din arbetsyta precis som du vill ha den. Oavsett om det är en uppgiftshanterare, ett innehållskalender eller en personlig dagbok kan du skapa det utan problem. Tänk på det som ett LEGO-set för produktivitet – flexibelt, anpassningsbart och byggt för att passa ditt arbetsflöde.

Med färdiga mallar och helt anpassningsbara layouter passar Notion för allt från enkla anteckningar till komplex projektledning.

🌟 Funktion nr 3: Samarbete och delning

via Notion

Med redigering i realtid, kommentarer och omnämnanden gör Notions arbetsyta teamarbetet smidigt. Funktioner som delade sidor, synkroniserade block, kommentarer och omnämnanden förbättrar kommunikationen och säkerställer att alla är på samma sida.

Det minskar missförstånd och ökar effektiviteten. Till exempel kan ett designteam på distans ge feedback på mockups direkt på en delad Notion-sida.

💡Proffstips: Använd mallar för att spara tid! Notions mallgalleri har färdiga lösningar för allt från mötesdagordningar till vanespårare.

via Notion

Notion stöder integration med olika externa applikationer, vilket gör att du kan ansluta dina befintliga verktyg och effektivisera arbetsflöden inom en enhetlig plattform.

📖 Läs mer: Hur man använder Notion AI

Priser för Notion

Gratis för alltid

Plus: 10 dollar per plats/månad

Företag: 15 dollar per plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI: Lägg till i valfri betald plan för 8 USD per medlem/månad, faktureras årligen.

✨ Rolig fakta: Notions grundare, Ivan Zhao, designade ursprungligen appen för personligt bruk innan den blev ett globalt fenomen.

Vad är Google Sheets?

Google Sheets är ett webbaserat kalkylbladsprogram som gör det möjligt att skapa, redigera och samarbeta i kalkylblad direkt i webbläsaren – utan behov av särskild programvara.

via Google Sheets

Som en integrerad del av Google Workspace-paketet möjliggör Sheets samarbete i realtid, så att flera användare kan arbeta samtidigt på samma dokument. Denna molnbaserade lösning gör att du kan komma åt dina data från vilken enhet som helst med internetuppkoppling, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för både privat och professionellt bruk.

📖 Läs mer: Idéer för automatisering av Google Sheets

Funktioner i Google Sheets

Google Sheets erbjuder omfattande funktioner som förenklar datahantering och ökar produktiviteten.

🌟 Funktion nr 1: Samarbete i realtid

via Google Sheets

Flera användare kan arbeta på samma kalkylblad samtidigt, med omedelbara uppdateringar och en detaljerad revisionshistorik för att spåra ändringar. Det är avgörande för team som arbetar med delade data, till exempel för att samordna evenemangsbudgetar eller spåra projektmilstolpar. Tänk dig ett team som gemensamt uppdaterar en projektplan och ser varandras ändringar i realtid.

💡Proffstips: Om du använder Google Sheets för projektuppföljning kan du prova att använda funktionen IMPORTRANGE för att hämta data från flera kalkylblad till en huvuddashboard.

🌟 Funktion nr 2: Avancerade formler och funktioner

via Google Sheets

Från enkla summeringar till komplexa pivottabeller – Google Sheets har över 400 inbyggda funktioner för att hantera alla typer av datauppgifter. En småföretagare kan till exempel använda "SUMIF" för att spåra försäljningen per kategori, medan en dataanalytiker kan använda "VLOOKUP" för att slå samman datamängder.

🌟 Funktion nr 3: Integration med Googles tjänster

Integreras sömlöst med andra Google Workspace-applikationer som Docs, Slides och Forms, vilket möjliggör ett sammanhängande och sammankopplat arbetsflöde. Behöver du bädda in ett diagram i en presentation eller hämta data från ett Google-formulär? Allt detta är bara några klick bort.

🌟 Funktion nr 4: AI-driven assistans

via Google Sheets

Med integreringen av Googles Gemini AI kan Sheets automatiskt skapa diagram och ge insikter, vilket förenklar datavisualisering och tolkning.

Priser för Google Sheets

Google Sheets är tillgängligt via olika Google Workspace-abonnemang:

Gratis för alltid

Business Starter: 7 dollar per användare/månad

Business Standard: 12 dollar per användare/månad

Business Plus: 18 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

✨Rolig fakta: Google Sheets lanserades 2006 som en del av Google Docs & Spreadsheets. Nu har det över 900 miljoner aktiva användare varje månad!

Notion vs. Google Sheets: Jämförelse av funktioner

Både Notion och Google Sheets är kraftfulla verktyg, men tjänar mycket olika syften. Notion är en allt-i-ett-arbetsyta som är utmärkt för att organisera anteckningar, grundläggande uppgifter och projekt, medan Google Sheets är ett övertygande kalkylblad för dataanalys och samarbete.

Här är en praktisk tabell som sammanfattar de viktigaste funktionerna i Notion och Google Sheets:

Funktion Notion Google Sheets Bonus: ClickUp ✨ Syfte Allt-i-ett-arbetsyta för anteckningar, databaser och projektledning Molnbaserat kalkylverktyg för datahantering och analys Allt-i-ett-plattform för produktivitet för målsättning, uppgiftshantering etc. Anpassning Mycket anpassningsbart med mallar, databaser och dra-och-släpp-layouter Redigering i realtid, kommentarer, omnämnanden och delade arbetsytor Anpassningsbara uppgiftsvyer, fält, automatiseringar och instrumentpaneler Samarbete Redigering i realtid, kommentarer, omnämnanden och delade arbetsytor. Samarbete i realtid med kommentarer, förslag och versionshistorik Uppgiftshierarkier, anpassade fält, tidrapportering och måluppföljning Datahantering Rich-text-formatering, relationsdatabaser och länkade sidor Avancerade formler, pivottabeller och hantering av stora datamängder Uppgiftshierarkier, anpassade fält, tidrapportering och måluppföljning Integrationer Begränsade inbyggda integrationer men stöder API:er och verktyg från tredje part. Sömlös integration med Google Workspace (Docs, Drive, Meet osv.) Brett utbud av integrationer, inklusive Slack, Zoom, GitHub och Google-verktyg. Bästa användningsfall Kunskapshantering, wikis och projektplanering Dataanalys, ekonomisk uppföljning och rapportering Uppgiftshantering, teamsamarbete, sprintplanering och prestationsuppföljning

🧠 Visste du att? Med Notions ”Web Clipper” kan du spara vilken webbsida som helst direkt i ditt arbetsområde.

Så, vilket är det bästa valet för att organisera ditt arbete? Låt oss dyka djupare genom att skriva ner de viktigaste funktionerna och jämföra dem i detalj.

🌟 Funktion nr 1: Anpassning och flexibilitet

Det är i anpassningen som ett verktyg verkligen visar sitt värde – kan det anpassas till ditt unika arbetsflöde, eller måste du anpassa dig efter dess mall?

Notion

Notion är som en tom duk där du kan bygga allt från uppgiftslistor till komplexa projektdashboards. Det erbjuder drag-and-drop-funktionalitet, relationsdatabaser och anpassningsbara mallar . Många startups använder Notion som ordbehandlare för att skapa sina företagswikis, vilket ersätter traditionella dokumentationsverktyg.

Google Sheets

Å andra sidan är Google Sheets strukturerat och formeldrivet. Du kan skapa anpassade kalkylblad, men det är inte lika visuellt flexibelt som Notion. För dem som förlitar sig på siffror, beräkningar och realtidsuppdateringar är dock Sheets det bättre valet.

🏆 Vinnare: Notion för flexibilitet, Google Sheets för strukturerad datahantering.

🌟 Funktion nr 2: Samarbete och redigering i realtid

Smidigt samarbete är ett måste i dagens distans- och hybridarbetsmiljö. Ett bra verktyg ska möjliggöra samarbete mellan flera användare i realtid utan att något går förlorat.

Notion

Notions samarbetsfunktioner, såsom kommentarer, omnämnanden och delade arbetsytor, är perfekta för team som brainstormar idéer eller hanterar projekt. Ett team som arbetar på distans kan till exempel använda Notion för att skapa en delad kunskapsbas.

Google Sheets

Google Sheets är å andra sidan ett kraftfullt verktyg för samarbete i datadrivna uppgifter. Flera användare kan redigera kalkylblad samtidigt, och integrationen med Google Meet och Chat gör teamarbetet smidigt. Ändringar visas omedelbart och revisionshistoriken gör det enkelt att spåra uppdateringar. Ett ekonomiteam kan till exempel använda Google Sheets för att gemensamt skapa en budget.

🏆 Vinnare: Google Sheets – utvecklat för samarbete i stor skala.

🌟 Funktion nr 3: Datahantering

Effektiv datahantering är ryggraden i alla organiserade arbetsflöden. Detta inkluderar hur enkelt information lagras, bearbetas och hämtas, samt förmågan att anpassa sig till olika datastrukturer.

Notion

Notions databasfunktioner är imponerande, men passar bättre för lättare datahantering. Den är perfekt för att hantera uppgifter, anteckningar och projekt, men räcker inte till för tungare beräkningar.

Google Sheets

Google Sheets hjälper dig att hantera stora datamängder och komplexa beräkningar. Med över 400 inbyggda funktioner och stöd för att skapa pivottabeller, diagram och makron är det en dataanalytikers dröm.

🏆 Vinnare: Google Sheets – för effektiv hantering av stora datamängder.

Notion vs. Google Sheets på Reddit

För att få äkta, ofiltrerade åsikter om Notion och Google Sheets vände vi oss till Reddit. Här är vad användarna hade att säga!

En Reddit-användare är imponerad av Notions databasfunktion.

Den mest unika funktionen i Notion är databasen. Notion hjälper dig alltså om du behöver se en lista över objekt med olika egenskaper, och det är särskilt användbart om du vill ordna och omordna informationen på olika sätt.

Den mest unika funktionen i Notion är databasen. Notion hjälper dig om du behöver se en lista med objekt med olika egenskaper, och det är särskilt användbart om du vill ordna och omordna informationen på olika sätt.

På samma sätt uppskattar många Reddit-användare Google Sheets för dess samarbets- och datahanteringsfunktioner:

Jag ingår i ett team på två personer som skapar och lagrar data och rapporter för en stor regional bank. Vi arbetar på olika platser. Det faktum att vi kan arbeta tillsammans i Sheets utan att något går sönder eller att vi behöver spara och skicka filer är en gudagåva. Jag kan till och med lära ut några av de mer komplicerade formlerna som jag har skapat genom åren, eftersom vi kan arbeta i samma fil live.

Jag ingår i ett team på två personer som skapar och lagrar data och rapporter för en stor regional bank. Vi arbetar på olika platser. Det faktum att vi kan arbeta tillsammans i Sheets utan att något går sönder eller att vi behöver spara och skicka filer är en gudagåva. Jag kan till och med lära ut några av de mer komplicerade formlerna som jag har skapat genom åren, eftersom vi kan arbeta i samma fil live.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Notion och Google Sheets

Om Notion är bra för strukturering och Google Sheets är utmärkt för datahantering, varför nöja sig med bara ett av dem, eller till och med lägga till Microsoft Word? ClickUp erbjuder det bästa av alla världar, med kraftfull organisering, samarbete i realtid och mer avancerade funktioner för automatisering – allt på ett och samma ställe. Nu behöver du inte längre växla mellan olika verktyg eller hantera begränsningar.

Med över 800 000 team som litar på ClickUp för att effektivisera sina arbetsflöden, ska vi gå igenom varför det är den ultimata produktivitetsuppgraderingen.

🌟 ClickUps främsta fördel: Smartare datahantering med tabeller och anpassningsbara fält

Till skillnad från Google Sheets rigida kalkylblad och Notions databasvyer ger ClickUp Table View dig det bästa av båda. Du kan strukturera ditt arbete som ett kalkylblad samtidigt som du lägger till detaljerad information, tilldelar uppgifter och följer framstegen i realtid.

Organisera och visualisera ditt arbete enkelt med ClickUp Table View

Med ClickUp Table View och ClickUp Custom Fields kan du:

Skapa blixtsnabba kalkylblad och kraftfulla databaser. Redigera data i bulk, dölj eller fäst kolumner och dra och släpp för att organisera utan ansträngning.

Lägg till uppgiftsförlopp, bifogade filer , stjärnbetyg och över 15 andra fälttyper för att skräddarsy ditt arbetsflöde. Länka uppgifter, dokument och beroenden för att skapa relationer mellan data, till exempel koppla kunder till order eller användare till felrapporter.

Dela tabellvyer med kunder via offentliga länkar eller exportera data till kalkylblad med ett enda klick.

Anpassa ditt arbetsflöde med ClickUp Custom Fields – spåra, organisera och hantera arbetet på ditt sätt

Med obegränsade anpassningsmöjligheter och samarbete i realtid är ClickUp Custom Fields och Table View ett attraktivt alternativ för att hantera arbetet på ditt sätt!

💡Proffstips: Kombinera tabellvyn med anpassade fält för att skapa en kodfri databas som är skräddarsydd efter dina behov.

🌟 ClickUps fördel nr 2: AI-drivna dokument för smidig samverkan

Notion och Google Sheets har båda sina styrkor, men ClickUp Docs tar samarbete och organisation till en helt ny nivå. Föreställ dig en arbetsplats där dina dokument inte bara lagrar information – de arbetar för dig.

Samarbeta smidigt med ClickUp Docs – skapa, redigera och koppla samman arbete på ett och samma ställe

Med ClickUp Docs kan du skapa, samarbeta och koppla upp dig som aldrig förr.

Skapa dokument för allt: Från roadmaps till wikis, skapa fantastiska dokument med inbäddade sidor, Från roadmaps till wikis, skapa fantastiska dokument med inbäddade sidor, tabeller och mallar . Bädda in bokmärken, lägg till widgets och formatera dokument efter behov, till skillnad från Google Docs.

Samarbeta i realtid: Redigera tillsammans med ditt team, tagga kollegor för feedback och omvandla idéer till spårbara uppgifter.

Koppla dokument till arbetsflöden: Koppla dokument till uppgifter, uppdatera projektstatus och tilldela åtgärder utan att lämna redigeraren.

När du skapar roadmaps, kunskapsbaser och wikis med ClickUp Docs finns ClickUp Brain där för att förbättra ditt arbetsflöde. Det förvandlar statisk dokumentation till dynamiska, intelligenta resurser genom att visa insikter, automatisera uppdateringar och hjälpa dig att skriva snabbare.

Med det kan du:

AI-driven skrivning : Skriv, förfina och strukturera innehåll utan ansträngning med en AI-assistent som anpassar sig efter din stil.

Få omedelbara svar: Fråga om uppgifter, dokument eller personer – ClickUp Brain hämtar information från hela din arbetsyta för att ge korrekta, omedelbara svar.

Automatisera uppdateringar: Säg adjö till manuella framstegsrapporter. ClickUp Brain genererar sammanfattningar, stand-ups och statusuppdateringar automatiskt.

ClickUp Brain: Den AI-drivna assistenten som kopplar samman uppgifter, dokument och insikter för smartare arbetshantering

🌟 ClickUps fördel nr 3: Automatiseringar som sparar tid

ClickUp organiserar inte bara arbetet – det automatiserar arbetsflöden från början till slut. Medan Notion och Google Sheets kräver manuella uppdateringar, hanterar ClickUp Automations repetitiva uppgifter som uppgiftsfördelning, statusuppdateringar och påminnelser om deadlines.

Spara tid genom att automatisera rutinuppgifter och effektivisera arbetsflöden utan ansträngning med ClickUp Automations

Med ClickUp Automations kan du:

Tilldela uppgifter automatiskt, ändra status, flytta listor , lägg upp kommentarer och mycket mer.

Automatisera uppgiftsägande genom att dynamiskt tilldela övervakare, uppgiftsskapare eller specifika teammedlemmar.

Svara automatiskt på kundfeedback , skicka projektuppdateringar till partners och håll kommunikationen smidig.

Automatisera uppgiftsöversikter, projektuppdateringar och stand ups

Andra ClickUp-funktioner som förbättrar ditt arbetsflöde

Sömlösa integrationer

Anslut till över 1 000 verktyg för att förenkla ditt arbetsflöde och öka produktiviteten med ClickUp Integrations

ClickUp integreras med över 1 000 verktyg gratis, vilket gör det till den ultimata hubben för ditt arbete. Från Google Drive och Slack till GitHub och Salesforce – du kan synkronisera allt utan problem.

Effektiv uppgiftshantering

ClickUp Task Management är där produktiviteten verkligen kommer till sin rätt. Det gör det möjligt för dig att tilldela uppgifter, spåra uppgiftsförloppet och länka beroende uppgifter.

Med ClickUp Tasks kan du också:

Automatisera, prioritera och samarbeta kring uppgifter genom att dela upp dem i deluppgifter och checklistor.

Anpassa uppgifter med fält, kategorier och prioriteringar så att de passar just ditt arbetsflöde.

Spåra trender, analysera data och fatta smartare beslut med ClickUp AI, som kopplar samman uppgifter med hela ditt arbetsflöde.

Anpassa, automatisera och koppla samman uppgifter med resten av ditt arbete för smidig produktivitet med ClickUp Tasks

Med ClickUp hålls dina uppgifter, verktyg och team perfekt synkroniserade – så att du kan arbeta smartare, inte hårdare.

ClickUp: Den perfekta lösningen på debatten mellan Notion och Google Sheets

Notion erbjuder oöverträffad anpassningsbarhet och flexibilitet, medan Google Sheets fortfarande är ett kraftfullt verktyg för datahantering. Men varför välja mellan de två när ClickUp erbjuder det bästa av två världar och så mycket mer?

ClickUp är det rätta verktyget för produktivitet och uppgiftshantering som erbjuder oöverträffad flexibilitet, AI-driven automatisering, smidig samverkan och kraftfulla integrationer. För strömlinjeformade arbetsflöden, enkel uppgiftshantering och smidiga appanslutningar är ClickUp den kompletta lösningen.

Är du redo att lämna begränsningarna hos Notion och Google Sheets? Registrera dig för ClickUp idag och upplev ett mer effektivt sätt att arbeta!