Gratis mallar för intervjuscorecards för att effektivisera utvärderingen av kandidater

Tänk dig att du tillbringar timmar med att intervjua kandidater, bara för att sedan brottas med vaga intryck och magkänslor.

Här kommer mallen för intervjuscorecard till undsättning. Den hjälper till att standardisera kandidatutvärderingar, minimera partiskhet och göra anställningsbeslut tydliga, rättvisa och datadrivna.

Oavsett om du är rekryterare, rekryteringschef eller företagare, säkerställer användningen av ett intervjuscorecard att alla kandidater bedöms enligt samma kriterier – inga fler tveksamheter!

Är du redo att uppgradera din rekryteringsprocess? Låt oss sätta igång!

Vad är mallar för intervjuscorecards?

En mall för intervjuscorecard är ett strukturerat verktyg som rekryteringsteam använder för att utvärdera kandidater utifrån fördefinierade kriterier.

Istället för att förlita sig på magkänslan ger intervjuarna poäng för viktiga färdigheter, kandidatens kvalifikationer och kompetenser, vilket säkerställer en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Dessa mallar innehåller vanligtvis:

Kandidatens uppgifter (namn, roll, intervjudatum)

Utvärderingskriterier (t.ex. kommunikation, problemlösning, tekniska färdigheter)

Övergripande rekommendation (Anställ, Kanske, Nej)

Genom att använda utvärderingsformulär för kandidater kan rekryterare och rekryteringschefer objektivt jämföra kandidaterna med varandra, minska partiskheten och fatta datadrivna anställningsbeslut. 📊

Vad kännetecknar en bra mall för intervjuscorecard?

Ett väl utformat utvärderingsformulär för kandidatintervjuer fungerar som HR-programvara och hjälper rekryteringschefer att effektivisera rekryteringsprocesser och säkerställa rättvisa och objektiva utvärderingar.

De erbjuder också ett strukturerat intervjustruktur, vilket gör det enklare att bedöma kandidaterna utifrån deras kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga och tekniska färdigheter.

Här är vad som gör en mall för bedömningsformulär för anställningsintervjuer verkligen effektiv:

Tydliga utvärderingskriterier: Ett utvärderingsformulär för rekrytering bör innehålla väl definierade kategorier såsom problemlösning, lagarbete, Ett utvärderingsformulär för rekrytering bör innehålla väl definierade kategorier såsom problemlösning, lagarbete, kulturell passform och branschspecifika färdigheter, så att kandidaterna bedöms på ett konsekvent sätt.

Standardiserad betygsskala: Genom att använda ett numeriskt betygsblad (t.ex. 1–5) kan rekryteringsteamet fatta datadrivna beslut samtidigt som rättvisan upprätthålls.

Utrymme för kommentarer och anteckningar: Ett bra utvärderingsformulär för intervjuer gör det möjligt för intervjuare att ge kvalitativ feedback och Ett bra utvärderingsformulär för intervjuer gör det möjligt för intervjuare att ge kvalitativ feedback och konstruktiv kritik tillsammans med poäng, vilket ger mer kontext till betygen.

Anpassningsbart format: Oavsett om du använder en mall för intervjuscorecard i Word eller en mall för intervjuscorecard i Excel är flexibilitet nyckeln till att anpassa den för olika roller och intervjufrågor.

Fördefinierade intervjufrågor och utvärderingsformulär: Genom att integrera en gratis mall för utvärderingsformulär med en mall Genom att integrera en gratis mall för utvärderingsformulär med en mall för intervjufrågor säkerställer du att intervjuarna håller sig till ämnet och fokuserar på relevanta kompetenser.

Genom att använda en väl definierad utvärderingsprocess kan rekryteringschefer bedöma kandidater mer effektivt, vilket förbättrar beslutsfattandet och leder till bättre anställningar.

11 bästa mallar för intervjuscorecards

Är du redo att revolutionera hur du genomför intervjuer? Här är de bästa gratis mallarna för intervjuscorecards:

1. ClickUp-mall för intervjuprocessen

Hämta gratis mall Effektivisera dina intervjuer med ClickUps mall för intervjuprocessen.

Rekrytering är ofta en stressig process. Men med ClickUps mall för intervjuprocessen behöver det inte vara så! Mallen håller allt organiserat, från schemaläggning av intervjuer till slutliga anställningsbeslut.

Det erbjuder en tydlig utvärderingsprocess och föreslår intervjufrågor, vilket säkerställer att rekryteringsteamet är överens när de bedömer kandidaterna.

Med inbyggda automatiserings- och samarbetsfunktioner kan rekryteringschefer enkelt följa processen. Inga fler spridda anteckningar eller förlorade kommentarer – alla detaljer sparas på ett och samma ställe!

🌟 Varför du kommer att älska det

Utforma och organisera hela rekryteringsplanen i en centraliserad hubb.

Följ enkelt kandidaternas framsteg med aviseringar och uppgiftsorganisation.

Samarbeta med rekryteringsteamet och intressenterna i realtid.

Anpassa mallen så att den passar olika intervjumodeller , stilar och roller.

📌 Perfekt för: Rekryterare, HR-team och rekryteringschefer som vill förenkla intervjuprocessen genom en strukturerad uppsättning frågor till kandidaterna.

2. ClickUp-mall för utvärderingsformulär

Hämta gratis mall Säkerställ rättvisa utvärderingar med ClickUps utvärderingsformulärmall.

Letar du efter ett smidigt sätt att utvärdera kandidater? ClickUps utvärderingsformulärmall eliminerar gissningar från kandidatutvärderingen, vilket gör anställningsbesluten snabbare och mer objektiva.

Istället för att jonglera med spridda kommentarer hjälper denna strukturerade mall dig att samla allas feedback, objektiva betyg och utvärderingskriterier på ett och samma ställe.

Processen blir mer effektiv och opartisk med enkel poängsättning, automatiserade arbetsflöden och en tydlig betygsskala. Dessutom är den helt anpassningsbar för att passa ditt företags utvärderingsprocess!

🌟 Varför du kommer att älska det

Gör utvärderingen av kandidater enkel och snabb med ett tydligt poängkort.

Anpassa betygsskalan med enhetlig poängsättning för olika roller.

Lägg till anpassade fält som erhållna utmärkelser och milstolpar, totalt antal arbetade timmar, jobbtitel och förbättringsområden för att följa upp medarbetarnas prestationer.

📌 Perfekt för: HR-personal och teamchefer som vill genomföra standardiserade och rättvisa utvärderingar.

💡 Proffstips: Alla kandidater förtjänar en rättvis utvärdering. Vill du veta hur du kan göra det? Kolla in de 10 kostnadsfria mallarna för utvärderingsformulär för intervjuer som hjälper dig!

3. ClickUp-mall för feedbackformulär

Hämta gratis mall Få omfattande feedback med hjälp av ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUps mall för feedbackformulär gör det enkelt att samla in och organisera feedback!

Det effektiviserar feedback från kunder och anställda med ett enkelt format, tydliga avsnitt och smidig samverkan.

Skapa skräddarsydda enkäter, samla in meningsfull data och analysera resultaten för att utveckla användbara strategier. Denna mall för feedbackformulär ger kunderna en plattform för att dela med sig av sina synpunkter och samla in värdefulla insikter.

🧠 Kul fakta: 77 % av konsumenterna har en mer positiv uppfattning om varumärken som aktivt söker och implementerar kundfeedback.

🌟 Varför du kommer att älska det

Säkerställ tydlig och strukturerad feedbackinsamling med fördefinierade avsnitt.

Använd anpassade attribut, såsom tjänsteleverantör, övergripande betyg och förbättringsförslag, för att spara kundfeedback.

Öppna i olika vyer, till exempel vyen för övergripande rekommendationer, vyen för feedbacktabell, vyen för leverantörsbetygstabell och vyen för feedbacktavla, för att enkelt visualisera data.

📌 Perfekt för: Produktteam som vill samla in detaljerad kundfeedback och insikter

💡 Proffstips: Använd de olika feedbackvyerna strategiskt! Servicyn hjälper dig att identifiera vilka tjänster som behöver förbättras, leverantörsrankningen visar teamets prestanda och den övergripande rekommendationstavlan låter dig prioritera åtgärder.

4. ClickUp-mall för intervjuhantering och rapportering

Hämta gratis mall Håll koll på alla dina sökande med ClickUp Interview Management och rapportmall.

Har du svårt att hålla ordning på intervjudata? ClickUps mall för intervjustyrning och rapportering är en allt-i-ett-lösning för att spåra intervjuer, registrera insikter och generera rapporter.

Säg adjö till röriga kalkylblad och ändlösa e-posttrådar! Med den här mallen kan du effektivt följa upp sökande och dokumentera intervjufrågor, kandidaters svar och utvärderingspoäng i ett strukturerat format.

Dessutom gör inbyggda rapporteringsfunktioner det enkelt att jämföra kandidater och presentera resultaten för intressenter.

🌟 Varför du kommer att älska det

Hantera detaljerna för flera intervjuer smidigt på ett och samma ställe.

Skapa detaljerade intervjurapporter för datastödda beslut.

Följ varje sökandes framsteg med anpassade statusar som För granskning, Pågår, Erbjudande accepterat, Erbjudande skickat och Avvisat.

Lägg till fält som kulturell passform, kommunikationsförmåga, erfarenhet, intervjudokumentation och tekniska färdigheter för att utvärdera varje kandidat.

Öppna i fyra olika vyer, inklusive rapportstatus, intervjurapportformulär och intervjurapporter.

📌 Perfekt för: Rekryterare, HR-team och rekryteringschefer som behöver ett centraliserat system för att hantera intervjuer och sammanställa rapporter.

5. ClickUp-mall för anteckningar från intervjumöten

Hämta gratis mall Samla alla viktiga mötesanteckningar med hjälp av ClickUps mall för mötesanteckningar från intervjuer.

Intervjuer går ofta snabbt, och viktiga detaljer får inte gå förlorade. ClickUps mall för mötesanteckningar säkerställer att varje rekryteringsteam har en strukturerad metod för att fånga upp viktiga slutsatser, feedback och nästa steg.

De är utformade för tydlighet och organiserar uppgifter i ett sökbart arkiv, fångar upp viktiga punkter från möten och lagrar all relevant information i ett format som är lätt att granska.

🌟 Varför du kommer att älska det

Fånga upp viktiga detaljer i realtid utan att missa några viktiga punkter.

Håll rekryteringsteamen samordnade med tydlig, gemensam dokumentation.

Lägg till åtgärdspunkter och uppföljningar för att effektivisera nästa steg.

Förbättra samarbetet genom att dela din mall med teammedlemmarna med hjälp av offentliga och privata länkar.

📌 Perfekt för: Rekryterare och HR-personal som vill ha tydlig dokumentation som underlag för anställningsbeslut.

💡 Proffstips: Använd tilldelade kommentarer för att tilldela olika åtgärdspunkter till dina teammedlemmar. Markera texten, klicka på kommentaren och klicka på tilldelningsikonen för att välja vem du vill tilldela den till.

Hämta gratis mall Centralisera din rekryteringsprocess med ClickUps mall för rekrytering av kandidater.

Att anställa de bästa kandidaterna är en svår uppgift när du har tusentals bra ansökningar.

ClickUps mall för rekrytering av kandidater gör rekryteringsprocessen mindre stressig. Den ger rekryteringschefer ett organiserat sätt att följa upp sökande, bedöma kandidater och fatta välgrundade anställningsbeslut.

Centralisera din rekryteringsprocess, uppföljning av sökande och kommunikation så att rekryteringsteamet håller sig samordnat. Lägg till påminnelser, använd checklistor för att följa upp uppgifter och jämför kandidater med hjälp av uppföljningstavlor med denna HR-mall.

🌟 Varför du kommer att älska det

Använd de fem olika vyerna: Read Me HR Applicant Tracking View, Chat View, Full Gallery View, Full Listing och List View för bästa resultat.

Skapa uppgifter med anpassade statusar som Inlämnad, Pågående, Telefonintervju, Erbjudande och Avvisad för att spåra status.

Eliminera flaskhalsar genom att automatisera uppföljningar och påminnelser.

📌 Perfekt för: HR-personal, rekryterare och rekryteringschefer som söker ett smidigt sätt att bedöma kandidater och fatta säkra anställningsbeslut.

💡 Bonustips: Har du svårt att hålla ordning på HR-arbetsflödena? Låt ClickUp förenkla det åt dig! ClickUp for Human Resources hjälper dig att hantera rekrytering, introduktion och medarbetarengagemang – allt på ett och samma ställe. Med automatisering, smarta arbetsflöden och samarbete i realtid kan du lägga mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på att bygga ett framgångsrikt team. Så här hjälper det: ✅ Automatisera repetitiva uppgifter som intervjuschemaläggning, checklistor för introduktion och påminnelser om prestationsutvärderingar.

📊 Få insikter med anpassningsbara instrumentpaneler för att spåra anställningstrender, medarbetarnas prestationer och mått på personalbehållning.

🤝 Förbättra samarbetet med delade kalendrar, uppgiftsfördelning och uppdateringar i realtid för att hålla ditt HR-team samordnat. Hör vad Ewa Lale, projektledare och rekryteringspartner på Red Sky, har att säga om ClickUp: ClickUp hjälper oss att hantera våra projekt bättre och gör hela processen enklare och snabbare. Det ger också informationstransparens, vilket är avgörande för att våra team ska kunna hålla sig på samma sida. ClickUp hjälper oss att hantera våra projekt bättre och gör hela processen enklare och snabbare. Det ger också informationstransparens, vilket är avgörande för att våra team ska kunna hålla sig på samma sida.

7. ClickUp-mall för urvalsmatris för rekrytering

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för rekrytering av kandidater för att fatta rekryteringsbeslut baserade på data.

Att hantera flera kandidater utan ett ordentligt system leder ofta till förvirring och förseningar. ClickUps mall för rekrytering av kandidater förenklar rekryteringsprocessen, från att spåra sökande till att fatta slutgiltiga rekryteringsbeslut.

Den utvärderar sökandes uppgifter utifrån parametrar som erfarenhet, kompetens, kvalifikationer och mer för att fatta objektiva beslut. Med en intuitiv layout, anpassningsbara fält och automatiseringsfunktioner håller denna mall ordning på allt.

🌟 Varför du kommer att älska det

Använd olika anpassade statusar, som kommunikationsförmåga, CV, kontaktnummer, screening och anställningsstadium, för att enkelt visualisera profiler.

Hantera din urvalsprocess genom att öppna mallen i vyer som Intervjuschema, Samtalsuppdrag och Kandidatdatabas.

Kontrollera intervjuschemat med hjälp av intervjuschemakalendern.

Få detaljerad information om kandidaterna, inklusive status, urvalsresultat och mer, från kandidatdatabasen.

📌 Perfekt för: HR-team som vill centralisera sina urvals- och intervjuprocesser

8. ClickUp-mall för kompetenskartläggning

Hämta gratis mall Identifiera och kartlägg aktuella kompetensområden med hjälp av ClickUps mall för kompetenskartläggning.

ClickUp Skills Mapping Template är perfekt för att visualisera och bedöma dina anställdas tekniska färdigheter, kommunikationsförmåga och kompetenser.

Identifiera kompetensluckor, analysera medarbetarnas styrkor och svagheter och skapa målinriktade lärandemål för kontinuerlig utveckling.

Öppna mallen i sex olika vyer, inklusive tekniska färdigheter, mjuka färdigheter, jobbspecifika färdigheter och formulär för färdighetsbedömning, för att matcha dina krav.

🌟 Varför du kommer att älska det

Visualisera medarbetarnas styrkor och kompetensluckor med ett ögonkast.

Utveckla individuella utbildningsplaner för att höja kompetensen hos dina anställda.

Säkerställ opartiska utvärderingar genom att använda formuläret för kompetensbedömning så att anställda kan utvärdera sina färdigheter.

Identifiera resursbrister och utveckla strategier för att fylla dem.

📌 Perfekt för: Teamchefer och företag som vill identifiera kompetensbrister och utbilda sina anställda.

9. ClickUp-mall för rekrytering och anställning

Hämta gratis mall Effektivisera din rekryteringsprocess med ClickUps mall för rekrytering och anställning.

Tänk på ClickUp-mallen för rekrytering och anställning som din personliga rekryteringsassistent, som håller allt organiserat, effektivt och stressfritt!

Denna mall effektiviserar rekryteringsprocessen, från att spåra sökande till att samordna strukturerade intervjuer, så att inga detaljer går förlorade.

Rekryteringschefer kan enkelt följa jobbannonser och kandidaters framsteg, schemalägga intervjuer och lagra feedback på ett och samma ställe.

🌟 Varför du kommer att älska det

Hantera varje steg i rekryteringsprocessen från en enda kontrollpanel.

Följ upp och utvärdera kandidater med en strukturerad utvärderingsprocess.

Samarbeta smidigt med rekryteringsteamet för att dela med dig av dina insikter.

📌 Perfekt för: Rekryterare, HR-team och rekryteringschefer som söker ett organiserat tillvägagångssätt för att hitta och anställa de bästa talangerna.

Hämta gratis mall Gör grundliga utvärderingar med ClickUps mall för utvärderingsrapport.

Att fatta rätt anställningsbeslut handlar inte bara om magkänsla, utan om att analysera verkliga data. ClickUps utvärderingsrapportmall hjälper teamledare och rekryterare att sammanställa strukturerad konstruktiv feedback och skapa rapporter som underlättar välgrundade beslut.

De organiserar betyg, styrkor och svagheter i ett tydligt format som är lätt att granska. Ange KPI:er, ge övergripande betyg och lägg till kommentarer för att ge mer kontext.

🌟 Varför du kommer att älska det

Ange typ av utvärdering, till exempel regelbunden utvärdering, befordran, årlig utvärdering och varning/avskedande.

Identifiera de bästa kandidaterna utifrån viktiga färdigheter och kompetenser.

Dela utvärderingsrapporten med en offentlig eller privat länk.

Använd eller anpassa en fyrgradig skala för att definiera dina prestationsbetyg: överträffar förväntningarna, uppfyller förväntningarna, under förväntningarna och behöver förbättras.

📌 Perfekt för: HR-team som behöver ett strukturerat utvärderingssystem för anställda och sökande

11. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Hämta gratis mall Håll dina nyanställda engagerade med ClickUps mall för introduktion av nyanställda.

Vill du ge nyanställda den bästa möjliga starten? Då behöver du inte leta längre än ClickUps mall för introduktion av nyanställda! Den säkerställer att varje ny teammedlem får en smidig och välstrukturerad introduktion till sin roll.

Det hjälper rekryteringschefer och HR-team att skapa en smidig introduktionsprocess. Från arbetsuppgifter till uppföljning av framsteg – se till att nya medarbetare känner sig stödda, engagerade och redo att bidra från första dagen!

🌟 Varför du kommer att älska det

Effektivisera introduktionsprocessen med ett strukturerat arbetsflöde

Håll koll på utbildning, pappersarbete och viktiga milstolpar

Säkerställ enhetlighet i introduktionen för varje nyanställd

Tilldela uppgifter och deadlines för att göra introduktionen smidigare.

Förbättra medarbetarnas engagemang genom att ange tydliga förväntningar

📌 Perfekt för: HR-team som vill skapa en effektiv och engagerande introduktionsprocess för nya medarbetare.

Skapa ett effektivt poängkort för intervjuer med ClickUp

Att hitta rätt kandidat behöver inte vara överväldigande. Med en mall för intervjuscorecard, tydliga utvärderingskriterier och smidigt samarbete kan ditt team fatta säkra, datadrivna beslut.

Nyckeln till en bra rekrytering är att vara organiserad, säkerställa rättvisa utvärderingsprocesser och ha allt samlat på ett ställe.

ClickUp hjälper dig att göra just det. Dess avancerade HR-funktioner hjälper dig att spåra sökande, effektivisera intervjuer och samarbeta utan ansträngning. Registrera dig gratis idag!