Tactiq eller Otter AI: Vilket verktyg för transkribering av möten passar dig bäst?

Zoom-samtal efter varandra, där du halvlyssnar, halvskriver anteckningar och är helt stressad. Senare har du fragmenterade tankar och noll klarhet om vem som ansvarar för vilka åtgärder.

Det är därför verktyg för transkribering av möten är så viktiga. Med en årlig tillväxt på 12,2 % på marknaden för transkribering av affärsmöten blir AI-verktyg som Tactiq och Otter AI lika viktiga som din kalender.

Men vilken passar dig bäst? Den som skriver namnen rätt, fångar upp viktiga beslut och sparar dig från kaoset med uppföljningar?

Låt oss gå igenom dem så att du kan välja det som passar bäst för virtuella möten och få tillbaka din tid. Det är dags för en jämförelse mellan Tactiq och Otter AI.

Vad är Tactiq?

via Tactiq

Tactiq är ett AI-drivet transkriptionsverktyg som förbättrar produktiviteten i möten genom att tillhandahålla transkriptioner i realtid och användbara insikter. Med kraftfulla funktioner för samtalsspårning integreras Tactiq sömlöst med plattformar som Google Meet, Zoom och Microsoft Teams. Det fångar upp varje ord exakt, så att du kan fokusera på diskussionen utan att distraheras av manuella anteckningar.

Tactiqs funktioner

Tactiq gör det tunga arbetet i möten, så att du slipper. Dess funktioner organiserar diskussioner, lyfter fram det viktiga och synkroniserar till och med användbar information mellan dina verktyg. Här är vad som gör det så speciellt:

🌟 Funktion nr 1: Transkriptioner i realtid

via Tactiq

Tactiq transkriberar möten live, så att du aldrig missar någon viktig detalj – inga bots, inga avbrott. Med stöd för över 30 språk fångar det upp konversationer exakt, även i flerspråkiga diskussioner.

Dessutom markerar den viktiga punkter och åtgärder medan du talar, så att dina anteckningar praktiskt taget skriver sig själva.

💡Proffstips: Använd Tactiqs funktion för live-markering för att markera viktiga beslutspunkter eller åtgärdspunkter när de inträffar.

🌟 Funktion nr 2: AI-genererade insikter

via Tactiq

Utöver transkription använder Tactiq avancerad AI för att generera detaljerade sammanfattningar, åtgärdspunkter och uppföljningsmejl. Med bara ett klick kan du omvandla dina mötesdiskussioner till strukturerade insikter, vilket minskar behovet av manuella uppgifter efter mötet.

🌟 Funktion nr 3: Sömlösa integrationer

Tactiq passar in i ditt arbetsflöde och synkroniseras enkelt med Google Drive, Notion, Slack och mer. Spara och dela transkriptioner direkt där ditt team redan samarbetar – inga extra steg behövs.

Med automatisk transkribering, samtalsanalys och AI-drivna sammanfattningar hålls dina mötesinsikter organiserade och användbara utan att du behöver lyfta ett finger.

Priser för Tactiq

Gratis för alltid: Upp till 10 transkriptioner/månad

Fördel: 8 $/månad per användare

Team: 16,67 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

🧠 Visste du att? Enligt en studie från Atlassian lämnar 54 % av arbetstagarna ofta möten utan en tydlig uppfattning om nästa steg eller vem som ansvarar för vilken uppgift.

Vad är Otter AI?

via Otter AI

Otter AI är ett kraftfullt AI-drivet transkriptionsverktyg som gör möten, intervjuer och föreläsningar mer produktiva. Det transkriberar automatiskt konversationer i realtid, markerar viktiga punkter och genererar sammanfattningar.

Det omvandlar också röstsamtal till din mest värdefulla sökbara databas genom automatisk taligenkänning.

Otter AI-funktioner

Otter går utöver enkel transkription och erbjuder verktyg för att analysera, organisera och extrahera viktiga insikter från dina ljudfiler. Här är en inblick i dess funktioner:

🌟 Funktion nr 1: AI-driven mötesassistent

via Otter AI

Tänk dig att ha en outtröttlig assistent vid varje möte som fångar upp varje ord och nyans. Det är OtterPilot. Den tillhandahåller transkriptioner i realtid, markerar viktiga ögonblick och genererar automatiska sammanfattningar under mötet så att du kan vara fullt engagerad utan att missa något.

💡Proffstips: Träna Otter. ai:s anpassade ordförrådsfunktion med branschspecifik jargong eller ofta använda namn för att avsevärt öka transkriberingsnoggrannheten.

🌟 Funktion nr 2: Direktchattar för möten

Otter Chat är din möteskompis som låter dig ställa frågor och få omedelbar insikt från tidigare diskussioner. Behöver du en snabb sammanfattning eller ett viktigt beslut? Be bara Otter Chat att hämta relevanta detaljer direkt.

Det hjälper dig att:

Sök information om tidigare möten, till exempel: ”När var deadline för projekt X?”

Få omedelbara svar direkt från din konversationshistorik

Samarbeta med dina teammedlemmar genom att lägga till kommentarer till valfri del av transkriptionen.

🌟 Funktion nr 3: Automatiska sammanfattningar

Tid är dyrbar, och inte alla möten kräver en djupgående analys. Otter AI:s automatiska sammanfattningar kondenserar långa diskussioner till koncisa, lättsmälta översikter. Få fram essensen av mötet på några minuter, med fokus på viktiga beslut, åtgärdspunkter och avgörande punkter. Det är perfekt för snabba genomgångar av mötesdiskussioner eller för att dela insikter med intressenter.

🌟 Funktion nr 4: Åtgärder i korthet

Otter AI:s funktion ”Takeaways” extraherar automatiskt viktiga beslut och åtgärder och presenterar dem i ett tydligt, praktiskt format. Det är som att ha en personlig uppgiftshanterare för dina videomöten, som ser till att ingenting faller mellan stolarna. Omvandla samtal till konkreta resultat utan ansträngning med hjälp av AI-insikter.

Otter AI-priser

Grundläggande: Gratis

Fördel: 8,33 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

🌟 Kul fakta: Den genomsnittliga anställde deltar i 62 möten per månad!

Tactiq vs Otter AI: Jämförelse av funktioner

Både Tactiq och Otter AI är kraftfulla AI-verktyg för möten, men de utmärker sig inom olika områden. Tactiq är lättviktigt för smidig anteckning och samarbete i realtid, medan Otter AI erbjuder AI-driven automatisering, sammanfattningar och skarpa insikter.

Låt oss jämföra deras utmärkande funktioner för att se vilken som passar dig bäst.

Funktion nr 1: Transkriptioner i realtid

Exakta transkriptioner är avgörande för att fånga viktiga diskussioner och beslut. Både Tactiq och Otter AI erbjuder transkriptionsfunktioner i realtid för att effektivisera anteckningar och öka produktiviteten.

Tactiq

Tactiqs realtidstranskription är en live-samarbetsyta i ditt möte. Tänk dig att se ord dyka upp direkt, markerade med talarens namn och redo för live-anteckningar.

Tactiq förvandlar passivt lyssnande till aktivt deltagande direkt i Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams. Det är en smidig möteskompanjon som fångar upp varje detalj i takt med att den utvecklas.

Otter AI

Otter AI:s realtidstranskription fångar upp ljudet med bättre noggrannhet, med målet att skapa en detaljerad anteckning för analys efter mötet. Även om den erbjuder live-transkription, ligger dess styrka i dess förmåga att bearbeta och förfina ljudet, vilket ger en mycket precis textversion som kan sökas och analyseras senare.

Otter AI:s livefunktion syftar till att skapa en mycket noggrann bas för en mer kraftfull analys efter mötet.

🏆 Vinnare: Tactiq för sin dynamiska samverkan under mötet och liveanteckningar. Otter AI för sitt fokus på mycket noggrann analys efter mötet och detaljerad ljudbearbetning.

Funktion nr 2: AI-drivna sammanfattningar och slutsatser

Förmågan att automatiskt generera koncisa sammanfattningar och åtgärdspunkter är avgörande för tydlighet efter mötet. Både Otter AI och Tactiq erbjuder AI-drivna funktioner för detta ändamål.

Tactiq

Tactiq förenklar genomgången efter mötet med perfekta markeringar och taggning av åtgärdspunkter. Under mötets gång kan du manuellt markera viktiga beslut, tilldela uppföljningar och skapa strukturerade anteckningar. Tactiq erbjuder inte helt automatiserade sammanfattningar, men ser till att du lämnar varje möte med tydliga slutsatser som är snyggt organiserade i Google Docs, Notion eller Slack.

Otter AI

Otter AI tar sammanfattningar till nästa nivå med sina AI-drivna Takeaways. Det extraherar automatiskt viktiga punkter, åtgärdspunkter och beslut utan manuell inmatning. Dessa AI-genererade sammanfattningar hjälper team att snabbt granska diskussioner, vilket minskar behovet av att gå igenom hela transkriptioner. Otter AI tillhandahåller också smarta nyckelord för snabb referens, vilket gör informationshämtning enkelt.

🏆 Vinnare: Otter AI för sina helt automatiserade AI-drivna sammanfattningar och åtgärdspunkter. Om du dock föredrar att ha mer kontroll över vad som markeras är Tactiq det bättre alternativet för manuell taggning och strukturerad anteckning.

Funktion nr 3: Sömlösa integrationer

Möjligheten att koppla transkriptionstjänster till andra applikationer förbättrar den totala effektiviteten. Både Tactiq och Otter AI erbjuder alternativ för smidig integration.

Tactiq

Tactiq integreras enkelt med populära produktivitetsverktyg som Google Docs, Notion och Slack, vilket säkerställer att dina mötesutskrifter och anteckningar är omedelbart tillgängliga oavsett var du arbetar.

Det stöder också direkt export till projektledningsverktyg, vilket hjälper team att omvandla diskussioner till genomförbara uppgifter utan extra steg.

Otter AI

Otter AI går utöver standardintegrationer med djup koppling till Zoom, Google Meet och Microsoft Teams – och ansluter sig till och med automatiskt till möten för att spela in och transkribera.

Den synkroniseras också med Google Kalender, vilket gör det enkelt att spåra och transkribera schemalagda samtal. Dessutom integreras Otter AI med Dropbox och Salesforce, vilket förbättrar samarbetet mellan olika affärsfunktioner.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. Tactiqs enkelhet är idealisk för snabb samverkan, medan Otter AI:s djup passar dem som behöver avancerad analys och organisation.

Tactiq vs. Otter AI på Reddit

Reddit-användare diskuterar livligt om Tactiq och Otter. ai och ger en realistisk inblick i deras styrkor och svagheter. Dessa diskussioner är guldgruvor om du navigerar i transkriptionsverktygens värld.

En Reddit-användare berömde Tactiq och sa:

Jag rekommenderar att du provar Tactiq. Det är ett webbläsartillägg, så du behöver inte oroa dig för några botar och allt förblir diskret. Det är prisvärt för täta mötesplaner och gör ett utmärkt jobb med att sammanfoga realtidsanteckningar med transkriptioner.

Jag rekommenderar att du provar Tactiq. Det är ett webbläsartillägg, så du behöver inte oroa dig för några botar och allt förblir diskret. Det är prisvärt för täta mötesplaner och gör ett utmärkt jobb med att sammanfoga realtidsanteckningar med transkriptioner.

En annan användare röstade däremot på Otter AI för dess sammanfattning av viktiga punkter:

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag väl har gjort det är Otter bot fantastiskt. Jag ber det att sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsakerna till problem.

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag väl har gjort det är Otter bot fantastiskt. Jag ber det att sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsakerna till problem.

Bortsett från debatterna på Reddit erbjuder både Tactiq och Otter AI kraftfulla transkriptionsfunktioner. Men om du letar efter något mer än anteckningar – något som hjälper dig att fånga, organisera och agera på insikter från möten på ett smidigt sätt – finns det ett bättre alternativ till Tactiq och Otter AI.

Om du är trött på att jonglera transkriptioner, uppgifter och uppföljningar mellan olika verktyg, läs vidare.

🌟Rolig fakta: Termen "protokoll" i mötesprotokoll kommer från det latinska ordet " minuta scriptura", som betyder "liten skrift". Ursprungligen syftade det på grova anteckningar eller utkast.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Tactiq och Otter AI

Tänk om ditt mötesverktyg inte bara transkriberade konversationer utan också utförde dem?

Medan Tactiq och Otter AI fångar upp ord, omvandlar ClickUp mötesdiskussioner till uppgifter, dokument och automatiserade arbetsflöden – allt på ett och samma ställe.

ClickUp används av över 2 miljoner team och eliminerar kaoset med att byta mellan olika appar.

Så här förändrar ClickUp ditt sätt att hantera möten:

ClickUps One Up #1: Förenkla dina möten med ClickUp AI-anteckningsfunktion

Att jonglera mellan mötesanteckningar, uppföljningar och åtgärdspunkter kan kännas som en oändlig uppgift – särskilt när man växlar mellan flera verktyg. ClickUps AI Notetaker eliminerar kaoset genom att hantera allt på ett och samma ställe.

Låt ClickUp AI Notetaker sköta anteckningarna medan du fokuserar på konversationen!

Med ClickUp AI Notetaker kan du omvandla konversationer till praktiska insikter. Så här gör du:

Automatisera mötesanteckningar : ClickUp AI transkriberar och sammanfattar konversationer och sparar dem i ett privat dokument, så att du aldrig behöver leta efter detaljer.

Smarta sammanfattningar och åtgärdspunkter: Den extraherar automatiskt viktiga beslut och omvandlar dem till genomförbara uppgifter – ingen mer förvirring efter mötet.

Enkel sökbarhet: Försöker du komma ihåg vad din VD sa om strategin för nästa kvartal? Med ClickUp kan du söka i transkriptioner efter talare, nyckelord eller ämne, vilket sparar dig från oändliga repriser.

Sömlös integration med arbetsflöden: Till skillnad från fristående transkriptionsverktyg ansluter ClickUp AI Notetaker till Docs, Tasks och livechattverktyg, vilket säkerställer att mötesinformation omedelbart flödar in i ditt arbete – utan extra manuellt arbete.

📌 Exempel: Ett marknadsföringsteam använder ClickUp AI Notetaker under brainstorming-sessioner. Det transkriberar och kategoriserar dem också i kampanjteman, målgruppssegment och potentiella åtgärdspunkter, vilket sparar timmar av analys efter mötet.

ClickUps One Up #2: Låt ClickUp Brain göra sammanfattningsmagin

ClickUp Brain tar detta ett steg längre och förvandlar dina mötesutskrifter till en sökbar, sammankopplad kunskapsbas. Tänk dig att du frågar ClickUp Brain: ”Vad beslutade vi om budgeten för tredje kvartalet?” och omedelbart får ett samlat svar baserat på flera möten och relaterade uppgifter.

Sök och analysera mötesbeskrivningar enkelt med ClickUp Brain

Så här gör ClickUp Brain mötesdiskussioner mer produktiva:

Genererar smarta mötesreferat och översätter mötesanteckningar

Tilldelar åtgärdspunkter som ClickUp-uppgifter så snart mötet är slut, vilket säkerställer ansvarsskyldighet.

Går igenom viktiga ämnen och beslut som fattats under mötet

Det bästa är att ClickUp Brain fungerar med flera LLM:er, inklusive Gemini, ChatGPT och Claude, bakom kulisserna, direkt från deras ClickUp Workspace.

💡Proffstips: Använd ClickUp AI Notetaker för att sammanfatta långa mötesutskrifter och be sedan ClickUp Brain att hämta alla åtgärdspunkter från sammanfattningen och skapa en snabb uppgiftslista.

ClickUp's OneUp #3: Förvandla möten till handling med ClickUp Meetings

ClickUp Meetings förvandlar dina möten till strukturerade, handlingsinriktade sessioner där varje diskussion leder till ett tydligt resultat.

Plattformen erbjuder samarbetsfunktioner som tar kommunikationen till nästa nivå genom att integrera de bästa verktygen för videokonferenser, vilket säkerställer att dina samtal, anteckningar och uppgifter förblir sammankopplade.

Koppla agendor, anteckningar och uppföljningar till uppgifter med ClickUp Meetings

Så här utmärker sig ClickUp Meetings:

Live-samarbete: Oavsett om ditt team arbetar på distans eller på kontoret kan alla samarbeta i realtid med ClickUps möteshub. Teammedlemmarna kan lägga till kommentarer, tilldela uppgifter och uppdatera framstegen under diskussionen.

Handlingsbara mötesprotokoll: Istället för att lämna mötet med en vag uppfattning om vad som diskuterades, omvandlar ClickUp mötesinsikter till spårbara uppgifter, komplett med förfallodatum, ansvariga och prioriteringar.

Sömlös integration med arbetsflöden: Allt från Allt från mötesagendor till uppföljningar hålls sammankopplat med ClickUp Docs, Tasks och Calendar.

📌 Exempel: Ett designteam använder ClickUp Meetings för att planera sprintar. De kan länka användarberättelser och designmodeller direkt till möteshändelsen, vilket möjliggör samarbete och feedback i realtid under sessionen.

ClickUps OneUp #4: Mötesprotokoll som faktiskt ger resultat

Hur ofta har du lämnat ett möte och tänkt: ”Vad var det vi bestämde egentligen?” Utan strukturerade mötesprotokoll försvinner viktiga slutsatser, åtgärdspunkter går förlorade och uppföljningar blir ett gissningsspel.

ClickUp Meeting Minutes Template eliminerar kaoset genom att tillhandahålla ett tydligt, strukturerat och praktiskt format för att registrera allt som är viktigt – så att ditt team kan gå från diskussion till genomförande utan att missa något.

Få en gratis mall Samla in, organisera och agera på dina mötesinsikter utan ansträngning med ClickUp-mallen för mötesprotokoll.

De mest framträdande funktionerna i denna mall är:

Förstrukturerat format för tydlighet: ClickUp Meeting Minutes Template har en ren och organiserad layout som automatiskt strukturerar dina anteckningar och säkerställer att viktiga detaljer registreras på ett konsekvent sätt.

Samarbete i realtid: Oavsett om ditt team arbetar på kontoret, på distans eller en kombination av båda, kan alla bidra till mötesanteckningarna i realtid, vilket säkerställer samordning.

Inbyggd tilldelning av åtgärdspunkter: Istället för att bara lista beslut kan du med den här mallen tilldela uppgifter direkt från mötesprotokollet, så att det inte råder någon förvirring om nästa steg.

Sömlös integration med ClickUp-dokument och -uppgifter: Dina Dina mötesprotokoll är inte bara ett statiskt dokument, utan är direkt kopplade till dina uppgifter, projekt och arbetsflöden, vilket säkerställer att insikterna omedelbart kan omsättas i handling.

Är du en av de 16 % av respondenterna i undersökningen som betygsätter sina möten som "mycket ineffektiva", eller kanske en av de lyckliga 12 % som anser dem vara "super effektiva"? Om du är som de flesta team ligger du förmodligen någonstans mittemellan – 35 % av de tillfrågade ger mötena ett neutralt betyg på 3/5, vilket indikerar att de inte är helt misslyckade, men att de inte heller ger maximalt värde.

ClickUps One Up #5: Docs för att organisera mötesanteckningar på ett överskådligt sätt

Att ta bra mötesanteckningar är bara halva jobbet – att lagra, organisera och komma åt dem när det behövs är lika viktigt. Dokument som är utspridda över olika verktyg skapar friktion och gör att teamen slösar tid på att leta efter viktiga beslut och åtgärdspunkter.

Med ClickUp Docs samlas dina mötesanteckningar, åtgärdspunkter och uppföljningar på ett och samma ställe, sömlöst kopplat till dina uppgifter och arbetsflöden.

Förvandla konversationer till användbara insikter med ClickUp Docs – där dina transkriptioner, mötesanteckningar och uppföljningar finns samlade i ett dynamiskt arbetsutrymme

Här är varför ClickUp Docs är din bästa allierade:

En enda källa till sanningen: Istället för att söka igenom oändliga e-postmeddelanden eller flera appar kan du spara alla dina mötesanteckningar och beslut på en enda sökbar plats i ClickUp.

Samarbete i realtid: Oavsett om du arbetar i ett distans-, hybrid- eller kontorsbaserat team, möjliggör ClickUp Docs live-redigering, kommentarer och feedback, vilket säkerställer att alla är på samma sida.

Automatisk anslutning till arbetsflöden: Till skillnad från statiska anteckningsappar integreras ClickUp Docs direkt med ClickUp Tasks och Meetings, så att du omedelbart kan omvandla mötesanteckningar till spårbara uppgifter – vilket eliminerar risken för glömda åtgärder.

Enkel sökning och organisering: Kommer du inte ihåg vad som beslutades på förra månadens strategimöte? Inga problem. ClickUps kraftfulla sökfunktion hjälper dig att hitta specifika anteckningar, beslut eller åtgärdspunkter på några sekunder.

🧠 Visste du att? Organisationer med över 100 anställda slösar i genomsnitt 420 000 dollar per år på improduktiva möten.

För att göra möten ännu effektivare erbjuder ClickUp färdiga mötesmallar som säkerställer att varje diskussion är strukturerad, handlingsbar och produktiv.

ClickUp-mötesmall

Slutligen hjälper ClickUp Meetings Template dig att skapa dagordningar, spåra viktiga punkter och tilldela uppgifter – allt i ett dokument. Denna dynamiska mall anpassar sig efter dina specifika behov.

Få en gratis mall Håll ordning och se till att alla möten går enligt plan med ClickUp Meetings Template.

Genom att använda ClickUp Meetings Template slipper du skapa mötesprotokoll från grunden, vilket sparar värdefull tid och säkerställer att all viktig information fångas upp.

🌟 Kul fakta: Studier visar att anställda i genomsnitt lägger 31 timmar per månad på improduktiva möten. Med automatiserade sammanfattningar och uppföljning av åtgärdspunkter kan du halvera den bortkastade tiden!

ClickUp: Den perfekta lösningen på debatten mellan Tactiq och Otter AI

Tactiq och Otter AI är båda kraftfulla verktyg, men de har fortfarande brister när det gäller att omsätta samtal i handling. Oavsett om ditt team måste jonglera med flera verktyg för mötesanteckningar, kämpa med fragmenterade arbetsflöden eller manuellt följa upp uppgifter, kan dessa begränsningar bromsa arbetet.

Det är där ClickUp kommer in i bilden för transkription och anteckningar. Det är ett omfattande supportsystem som går utöver bara transkription.

Med ClickUp får du mötesreferat i realtid, automatiserade åtgärdspunkter, schemaläggning, uppföljningar, smart automatisering av uppgifter och mycket mer. Inga fler spridda anteckningar. Inga fler förlorade åtgärdspunkter. Bara smidig samverkan, produktivitet och utförande – allt på ett och samma ställe.

Är du redo att uppgradera dina möten? Registrera dig gratis på ClickUp idag och upplev framtiden för produktiva möten.