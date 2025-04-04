Bästa HR-kalenderprogram för effektiv personalhantering 2025

Överraskande nog använder 38 % av de amerikanska arbetstagarna fortfarande stämpelkort, papperstidrapporter eller föråldrade tidkort istället för ett modernt schemaläggningsverktyg. Dessa manuella metoder leder till missade skift, felberäkningar av löner och inkonsekvent närvarospårning, vilket påverkar produktiviteten och arbetskraftskostnaderna negativt.

Med en app för personalplanering kan du automatisera skiftfördelningen, spåra ledighetsansökningar och få realtidsmeddelanden om anställdas frånvaro.

Denna guide presenterar de 10 bästa apparna för schemaläggning av anställda för att effektivisera schemaläggning, spåra ledighet och förbättra personalhanteringen.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en lista över programvara för personalplanering som erbjuder kraftfulla funktioner för automatisk planering och arbetsflödeshantering som hjälper dig att hantera personalens scheman: ClickUp : Bäst för anpassningsbara HR-arbetsflöden och schemamallar

Workday: Bäst för automatisering av schemaläggningsprocessen för anställda

Sage HR: Bäst för att effektivisera ledighetsansökningar och godkännanden

Homebase: Bäst för att effektivisera tidsregistreringsprocesser

Rippling: Bäst för att integrera personalplanering med regelefterlevnad

BambooHR: Bäst för att optimera HR-processer och personalhantering

Factorial HR: Bäst för hantering av skift på flera platser

Connecteam: Bäst för hantering av ledighetsansökningar och byte av arbetspass

Deputy: Bäst för att underlätta smidiga skiftbyten och optimera arbetskraftskostnaderna.

Gusto: Bäst för att effektivisera löne- och skatteprocesser

Vad ska du leta efter i en HR-kalenderprogramvara?

Att välja den bästa appen för personalplanering handlar inte bara om grundläggande schemaläggning – det handlar om att optimera effektiviteten, minska fel och hålla din personal nöjd.

Vilka funktioner för personalhantering bör du prioritera? Låt oss ta en titt nedan:

Förenklad schemaläggning: Välj ett verktyg för automatisk schemaläggning med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som hjälper medarbetarna att anmäla sig till lediga skift, justera scheman och hantera ändringar på ett smidigt sätt.

Automatiserad ledighetshantering: Använd tidrapporteringsprogram för att hantera ledighetsansökningar med ett godkännandesystem som säkerställer korrekt skiftbefyllning.

Optimerad personalplanering: Välj en app för personalplanering med prediktiv schemaläggning för att analysera historiska data och planera för rusningstider och personalbehov.

Förbättrad teamkommunikation: Skicka automatiska aviseringar, push-meddelanden och skiftpåminnelser för att hålla medarbetarna informerade om kommande skift med rätt schemaläggningsverktyg.

Förbättrad närvarospårning: Övervaka medarbetarnas närvaro i realtid, spåra förseningar och skapa rapporter för korrekt löneutbetalning med en app för schemaläggning av medarbetare.

Enkel byte av skift och öppna skift: Låt medarbetarna byta skift, släppa skift eller ansöka om öppna skift utifrån sin egen tillgänglighet för ökad flexibilitet med hjälp av ett verktyg för medarbetarhantering.

💡 Proffstips: Anpassningsbara mallar gör arbetet snabbare och enklare. Utforska de 10 bästa gratis mallarna för arbetsscheman som hjälper småföretag att hålla koll på alla projekt och det dagliga arbetet och hantera scheman på ett smidigt sätt.

De 10 bästa HR-kalenderprogrammen att utforska

Här är de 10 verktygen för personalplanering som effektiviserar verksamheten, minskar administrativa problem och skapar personalplaner som fungerar både för ditt företag och ditt team:

1. ClickUp (bäst för anpassningsbara HR-arbetsflöden och schemamallar)

Förenkla rekrytering, introduktion och kandidathantering med HR-verktyget ClickUp

ClickUp är ett riktigt bra HR-kalenderverktyg som kan förändra HR-teamens sätt att hantera schemaläggning totalt. Plattformen har några fantastiska inbyggda funktioner som är perfekta för HR-personal som har många olika ansvarsområden.

Trött på spridda CV:n och missade uppföljningar? Med ClickUp HR-verktyget kan du spåra kandidater, ansökningar och kontakter på ett och samma ställe. Du kan skapa en ClickUp Kanban- tavla för att spåra kandidater från "Ansökt" till "Intervjuad" till "Anställd".

Med ClickUp kan du skapa spårbara checklistor för introduktion, utbildningsmoduler och delade dokument för att snabbt få igång medarbetarna.

HR-team kan visualisera allt som är viktigt – från intervjuscheman och onboarding-tidslinjer till företagsevenemang och anställdas ledighetsansökningar – på ett och samma ställe med ClickUp Calendar View. De kan färgkoda olika typer av evenemang, filtrera vyer efter avdelning eller evenemangstyp och till och med dra och släppa för att omplanera saker när planerna ändras.

ClickUps kalender är ett AI-schemaläggningsverktyg som är utformat för att hantera din arbetsbelastning på ett intelligent sätt. Tänk dig att du har en assistent som analyserar din arbetsbörda och prioriterar uppgifter, och sedan automatiskt tidsblockerar dem för optimal effektivitet. ClickUps AI gör just det. Den avgör på ett intelligent sätt de bästa tidpunkterna för dig att ta itu med ditt viktigaste arbete, så att dina prioriteringar uppfylls.

Plattformen levereras med färdiga mallar som sparar massor av tid. Använd ClickUp Calendar Planner Template för att hantera och spåra evenemang, aktiviteter och uppgifter.

ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan förenklar övergången och introduktionen för dina anställda. Den hjälper dig att sätta upp mål, dokumentera framsteg och identifiera beteenden, färdigheter och kompetenser.

ClickUp Employee Schedule Template skapar effektivt scheman för anställda, prioriterar uppgifter och spårar ledighetsansökningar.

Det som är särskilt användbart är hur ClickUp kopplar samman schemaläggning med andra HR-funktioner. Behöver du spåra hur lång tid introduktionssessioner tar? Den inbyggda tidrapporteringen hjälper dig med det. Vill du automatiskt meddela teamledare när någon begär semester? ClickUp Automations kan hantera det.

Teamen uppskattar att de kan lägga till kommentarer direkt i kalenderhändelser, tilldela uppgifter till specifika personer och nämna kollegor för att hålla alla informerade. Detta innebär betydligt mindre e-posttrafik om schemabytten eller händelsedetaljer.

För HR-avdelningar som ständigt samordnar mellan team och hanterar konkurrerande prioriteringar är det en enorm tidsbesparing att ha alla schemaläggningsverktyg på samma plats som övriga HR-arbetsflöden. Det är i princip som att ha en superkraftig HR-kalender som kommunicerar med alla dina andra HR-system.

📮 ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat mappas dina chattrådar till specifika projekt och uppgifter, vilket håller dina konversationer i sitt sammanhang och lättillgängliga.

Få omedelbara svar på dina arbetsfrågor med ClickUp Brain

Tänk om du hade en assistent som direkt kunde svara på alla dina HR-frågor om uppgifter, dokument och teammedlemmar? Det är ClickUp Brain för dig!

Behöver du veta när en anställd senast hade en prestationsutvärdering? Fråga bara ClickUp Brain, så hämtar det informationen direkt – utan att du behöver söka.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera arbetsflöden med Kanban-tavlor och följ enkelt kandidaternas framsteg genom rekryteringsprocessen.

Planera intervjuer och introduktioner med ClickUp Calendar, som säkerställer smidig samordning och uppföljning i rätt tid.

Kommunicera smidigt med kandidater och teammedlemmar med hjälp av ClickUp Chat, och behåll alla konversationer i sitt sammanhang.

Använd ClickUp Brain för att få omedelbara svar, sammanfatta mötesanteckningar och snabbt skapa arbetsbeskrivningar, vilket sparar värdefull tid.

Ställ in påminnelser för viktiga HR-deadlines, som prestationsutvärderingar eller kontraktsförnyelser, med ClickUp Reminders

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kräver en inlärningskurva.

Mobilappen saknar vissa avancerade funktioner som finns tillgängliga i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Dayana Mileva, kundansvarig på Pontica Solutions, har att säga om ClickUp:

Med ClickUp gick vi ett steg längre och skapade dashboards där våra kunder kan komma åt och övervaka prestanda, beläggning och projekt i realtid. Detta gör att kunderna kan känna sig kopplade till sina team, särskilt med tanke på att de befinner sig i olika länder och ibland till och med på olika kontinenter.

💡 Proffstips: AI-verktyg för HR ger mer än bara tids- och arbetskostnadsbesparingar. Utforska de 10 bästa AI-verktygen för HR som hjälper dig att hantera scheman, underlätta onboarding och offboarding av medarbetare samt spåra rekryteringscykeln.

2. Workday (bäst för automatisering av schemaläggningsprocessen för anställda)

via Workday

Workday erbjuder en app för personalplanering som är utformad för att optimera personalhanteringen. Den innehåller också omfattande programvarulösningar för personalhantering (HCM), effektiviserar HR-processer och anpassar sig efter ditt företags unika behov.

Med denna schemaläggningsprogramvara kan du enkelt skapa scheman för anställda, hantera ledighetsansökningar och övervaka anställdas närvaro.

Med den automatiska schemaläggningsfunktionen kan du skapa återkommande arbetspass baserat på medarbetarnas tillgänglighet, vilket minskar manuella fel och förbättrar schemaläggningens effektivitet.

Workdays bästa funktioner

Använd AI för att skapa optimerade arbetsscheman som är anpassade efter verksamhetens behov och medarbetarnas tillgänglighet.

Hantera alla schemaläggningsaktiviteter från en enhetlig plattform och förenkla schemaläggningsprocessen.

Ge ditt team möjlighet att hantera sina scheman, byta skift och skicka in ledighetsansökningar självständigt.

Begränsningar i arbetsdagen

Vissa säger att Workdays användarupplevelse (UX) är dålig, med klumpig synlighet.

Det har ett högt pris och installationen kräver utbildning för ditt HR-team.

Priser för Workday

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Workday

G2: 4,1/5 (1570+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1570+ recensioner)

Vad säger realtidsanvändare om Workday?

Jag använder Workday dagligen och uppskattar många av dess funktioner. Till exempel gillar jag verkligen tidsplaneringskomponenten, eftersom den gör det enkelt att markera min arbetstid/ledighet och semester, vilket ger min chef en tydlig översikt.

Jag använder Workday dagligen och uppskattar många av dess funktioner. Till exempel gillar jag verkligen tidsplaneringskomponenten, eftersom den gör det enkelt att markera min arbetstid/ledighet och semester, vilket ger min chef en tydlig översikt.

🔍 Visste du att? ”Graveyard shift ” (nattjänst) är inte bara ett kusligt namn! Det refererar till nattjänstgöring, och vissa tror att det har sitt ursprung i den historiska traditionen att någon bevakade kyrkogårdar på natten! 🌙

➡️ Läs mer: Gratis mallar för närvarolistor

3. Sage HR (Bäst för att effektivisera ledighetsansökningar och godkännanden)

via Sage HR

Sage HR är ett utmärkt val om du letar efter en intuitiv app för personalplanering som effektiviserar din personalhantering.

Detta verktyg, som är utformat för företag av alla storlekar, erbjuder funktioner som spårning av anställdas närvaro, prestationsövervakning och utgiftsuppföljning. Med dess dra-och-släpp-gränssnitt kan du skapa scheman för anställda, hantera återkommande skift och hantera ledighetsansökningar.

Om en anställd behöver byta arbetspass förenklar Sage HR:s funktion för arbetspassbyte processen, vilket säkerställer smidig schemaläggning och ökad medarbetarnöjdhet.

Sage HR:s bästa funktioner

Lägg till, redigera, flytta och kopiera skift enkelt med ett intuitivt gränssnitt för schemaläggning.

Håll ditt team informerat med automatiska aviseringar om kommande skift och schemaändringar.

Hantera ledighetsansökningar, godkännanden och saldon effektivt i systemet.

Begränsningar i Sage HR

Prestationsuppföljning, skiftplanering och rekrytering är endast tillgängliga som betalda tillägg.

I Sage HR Essentials har du bara tre ledighetspolicyer

Priser för Sage HR

Core HR + Leave Management: 5,28 £ per anställd/månad (och valfria tillägg)

Betyg och recensioner av Sage HR

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (360+ recensioner)

💡 Proffstips: Känner du dig överväldigad av resursfördelningen? Du behöver lära dig strategier för kapacitetsplanering för att maximera dina resurser och börja med en solid layout! Förstå projektets behov : Skissa upp omfattning, prioriteringar och beroenden med hjälp av : Skissa upp omfattning, prioriteringar och beroenden med hjälp av ClickUp Docs eller ClickUp Whiteboards

Uppskatta arbetsbelastningen : Använd historiska data och teaminsikter för att beräkna resursbehovet ⏳

Kontrollera teamets kapacitet : ClickUps : ClickUps arbetsbelastningsvy hjälper dig att balansera uppgifter och förhindra utbrändhet 📊

Identifiera luckor : Om ditt team saknar kapacitet, överväg att anlita konsulter eller frilansare 🙋‍♂️

Övervaka kontinuerligt: Spåra framsteg i realtid med : Spåra framsteg i realtid med ClickUp Dashboard Håll koll på resursplaneringen och optimera effektiviteten utan ansträngning!

4. Homebase (bäst för att effektivisera tidsregistreringsprocesser)

via Homebase

Med Homebase kan du enkelt skapa och dela medarbetarnas scheman, så att alla är på samma sida.

Plattformen erbjuder en tidsklockafunktion som förvandlar vilken enhet som helst till ett schemaläggningsverktyg för att spåra timmar, raster och övertid, vilket eliminerar behovet av pappersbaserade tidrapporter.

Med Homebase kan du skapa veckoplaneringsmallar för ditt företag, hantera ledighetsansökningar smidigt och kommunicera uppdateringar direkt via det inbyggda meddelandesystemet. Detta effektiviserar planeringsprocessen för HR-personal och förbättrar teamkoordineringen.

Homebases bästa funktioner

Skapa och distribuera scheman för anställda snabbt och minska den administrativa tiden.

Övervaka anställdas arbetstider och raster för att säkerställa efterlevnad och korrekt löneutbetalning.

Integrera smidigt med lönesystem och synkronisera arbetade timmar med löner för att effektivisera utbetalningar.

Begränsningar för Homebase

Vissa användare tycker att schemaläggningsreglerna är svåra att navigera i.

Homebases verktyg för tidrapportering saknar geofencing och GPS-baserade tidsklockor för anställda.

Priser för Homebase

Gratis för alltid

Essentials : 24,95 $/månad per plats

Plus : 59,95 $/månad per plats

Allt-i-ett: 99,95 $/månad per plats

Homebase-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1080+ recensioner)

Vad säger realtidsanvändare om Homebase?

Vi älskar verkligen den här plattformen och använder gratisversionen... VARJE DAG!! Det är ett fantastiskt sätt att hantera vårt schema (för vår butik). Det är enkelt att använda för att skapa scheman och hantera tillgänglighet. Vårt team kan också byta skift eller begära vikarier ganska enkelt.

Vi älskar verkligen den här plattformen och använder gratisversionen... VARJE DAG!! Det är ett fantastiskt sätt att hantera vårt schema (för vår butik). Det är enkelt att använda för att skapa scheman och hantera tillgänglighet. Vårt team kan också byta skift eller begära vikarier ganska enkelt.

5. Rippling (bäst för att integrera personalplanering med regelefterlevnad)

via Rippling

Prova Rippling för smidig personalplanering, efterlevnad och integrering av lönehantering. Det är en av de bästa apparna för personalplanering som automatiserar skapandet och hanteringen av personalplaner och säkerställer efterlevnad av lokala arbetslagar.

Chefer kan tilldela arbetspass och justera dem i realtid för att möta operativa behov, medan anställda kan se sina scheman, ange tillgänglighet och begära ändringar.

Om en anställd begär ledighet, effektiviserar Rippling godkännandeprocessen och uppdaterar automatiskt schemat.

Ripplings bästa funktioner

Fördela enkelt arbetspass och justera scheman i realtid för att möta förändrade operativa behov.

Ge ditt team möjlighet att smidigt komma åt sina scheman, ange tillgänglighet och begära ändringar.

Effektivisera lönehanteringen genom att integrera schemaläggningsdata, vilket säkerställer korrekt och punktlig ersättning.

Rippling-begränsningar

Ripplings programvara för tids- och närvarospårning saknar funktioner för hantering av anställdas produktivitet och prestanda.

Vissa användare rapporterar långa väntetider för att lösa problem, och det kan vara svårt att nå en kundtjänstrepresentant.

Rippling-prissättning

Anpassad prissättning

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6600 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 3500 recensioner)

📜 Kul fakta: Schemaläggning fanns redan innan kalkylblad! Tro det eller ej, men innan datorerna kom till använde företag fysiska tavlor, liggare och till och med papperslappar för att hantera medarbetarnas arbetspass! Snacka om engagemang! 😅

6. Bamboo HR (Bäst för optimering av HR-processer och personalhantering)

via Bamboo HR

Bamboo HR erbjuder en omfattande verktygssvit som är utformad för att effektivisera dina personalplaneringsprocesser. BambooHR är utmärkt inom områden som tidrapportering och personalhantering, men det är viktigt att notera att det inte har inbyggda funktioner för personalplanering.

Genom att integrera Bamboo HR med ett schemaläggningsverktyg från tredje part kan du synkronisera medarbetardata och säkerställa att dina scheman alltid är uppdaterade och korrekta.

Denna integration gör det möjligt för dig att hantera ledighetsansökningar effektivt och upprätthålla korrekta närvaroregister för anställda, vilket bidrar till förbättrad personalhantering.

Bamboo HR:s bästa funktioner

Gör det möjligt för anställda att stämpla in och ut via mobila enheter, komplett med positionsspårning för exakta tidsregistreringar.

Sätt upp mål, genomför utvärderingar och ge kontinuerlig feedback för att uppmuntra medarbetarnas utveckling.

Hantera HR-uppgifter på språng med en användarvänlig mobilapp.

Begränsningar för Bamboo HR

Vissa användare har rapporterat problem med funktionen för elektroniska signaturer, hantering av skiftdifferenser och certifierad löneadministration.

Användarna har uttryckt frustration över prisökningar och bristande flexibilitet för långvariga kunder.

Priser för Bamboo HR

Anpassad prissättning

Bamboo HR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3000 recensioner)

⚡ Bonus: Har du svårt att hålla ditt team samlat? Håll ordning och öka produktiviteten med de 10 bästa delade teamkalenderapparna för att effektivisera schemaläggning och samarbete! 📅🚀

Vad säger realtidsanvändare om Bamboo HR?

Jag gillar verkligen att använda Bamboo HR som vårt HRIS. Det är mycket enkelt att använda och implementera. Det är tillräckligt robust för att hjälpa små och medelstora företag att driva sin verksamhet och lösa många av de utmaningar som dessa företag står inför. Att kunna samla all information om dina anställda på ett ställe är mycket hjälpsamt för nuvarande och framtida uppföljning.

Jag gillar verkligen att använda Bamboo HR som vårt HRIS. Det är mycket enkelt att använda och implementera. Det är tillräckligt robust för att hjälpa små och medelstora företag att driva sin verksamhet och lösa många av de utmaningar som dessa företag står inför. Att kunna samla all information om dina anställda på ett ställe är mycket hjälpsamt för nuvarande och framtida uppföljning.

7. Factorial HR (bäst för hantering av skift på flera platser)

via Factorial HR

Med Factorial HR:s intuitiva gränssnitt kan du effektivt hantera medarbetarnas scheman, spåra närvaro och hantera ledighetsansökningar.

Med funktionen för skiftplanering kan du tilldela skift på distans, automatiskt upptäcka schemakonflikter och kopiera veckoschemamallar, vilket säkerställer en smidig drift.

Om du behöver samordna arbetspass på flera platser kan du med denna app för personalplanering visa scheman uppdelade efter roller och platser, vilket gör det enklare att hantera din personal på ett effektivt sätt.

Factorial HR:s bästa funktioner

Tilldela skift på distans till individer, team, kontor eller platser och säkerställ flexibilitet och effektivitet.

Förhindra överlappningar och säkerställ tillräcklig täckning genom att identifiera schemakonflikter i realtid.

Hantera arbetspass tillsammans med anställdas frånvaro, semester, schemalagd ledighet, löner och mycket mer.

Begränsningar i Factorial HR

Programvaran för skiftplanering är inriktad på spansktalande marknader, vilket kan utgöra ett hinder för användare som inte talar spanska.

Factorial har ingen inbyggd lönehantering, så användare kan behöva integrera med externa system.

Priser för Factorial HR

Anpassad prissättning

Factorial HR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (95+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 270 recensioner)

⚡ Bonus: Oroar du dig för framtida rekryteringsbrister? Håll dig steget före när det gäller personalbehov genom att lära dig hur personalprognoser hjälper dig att planera framtida personalbehov och fatta datadrivna beslut om bemanning! 🚀

8. Connecteam (bäst för hantering av ledighetsansökningar och byte av arbetspass)

via Connecteam

En app för personalplanering som Connecteam kan revolutionera hur du hanterar din personal.

Connecteam är utformat för att effektivisera verksamheten och erbjuder funktioner som förenklar skapandet och hanteringen av medarbetarnas scheman. Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att tilldela skift, hantera ledighetsansökningar och anpassa sig efter medarbetarnas tillgänglighet.

Om en anställd begär ledighet kan du snabbt justera schemat och meddela andra teammedlemmar så att de kan ta över lediga skift.

Denna effektivitet minskar arbetskraftskostnaderna och ökar medarbetarnas tillfredsställelse genom att säkerställa tydlig kommunikation och balanserad arbetsbelastning.

Connecteams bästa funktioner

Godkänn eller avslå snabbt anställdas ledighetsansökningar för att upprätthålla en optimal bemanning.

Använd chatt och uppdateringar i appen för att hålla alla informerade och uppkopplade.

Spåra in- och utstämplingar för att säkerställa punktlighet och ansvarstagande.

Begränsningar för Connecteam

Vissa användare upplever problem med den inbyggda kamerafunktionen i Forms.

Funktioner som GPS-spårning och processautomatisering är endast tillgängliga i den avancerade planen.

Priser för Connecteam

Gratis för alltid

Grundläggande : 35 $/månad för de första 30 användarna

Avancerad : 59 $/månad för de första 30 användarna

Expert : 119 $/månad för de första 30 användarna

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (990+ recensioner)

Vad säger realtidsanvändare om Connecteam?

Mitt team använder Connecteam för att hantera skift för ett escape room, vilket resulterar i varierande scheman beroende på kundbokningar. Connecteam gör det enkelt att förbereda skift i förväg och endast släppa de skift som behövs, vilket underlättar mycket för teamet som ansvarar för att lägga upp tillgängliga skift.

Mitt team använder Connecteam för att hantera skift för ett escape room, vilket resulterar i varierande scheman beroende på kundbokningar. Connecteam gör det enkelt att förbereda skift i förväg och endast släppa de skift som behövs, vilket underlättar mycket för teamet som ansvarar för att lägga upp tillgängliga skift.

💡 Proffstips: Vill du höja teamets moral? Här är 10 moralhöjande aktiviteter för medarbetarengagemang som du kan prova redan idag: Skapa ett välkomnande introduktionsprogram 🧑‍🤝‍🧑

Erbjud utbildning och utvecklingsmöjligheter 📚

Engagera medarbetarna i ömsesidiga feedback-sessioner 🗣️

Fira speciella datum tillsammans 🎉

Planera utomhusaktiviteter för teamet 🏞️

Organisera talangshower för anställda 🎤

Anordna konst- och hantverksworkshops 🎨

Dela idéer i mini-föreläsningar i TED-stil 🧠

Ta med dig lunch och lär dig något nytt 🍽️

Håll dig i form med hälso- och friskvårdsaktiviteter 🤸‍♂️

Genom att implementera dessa aktiviteter kan du öka medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet! 🚀

9. Deputy (Bäst för att underlätta smidiga skiftbyten och optimera arbetskraftskostnaderna)

via Deputy

Med Deputy kan du enkelt skapa scheman för anställda med hänsyn till personalens tillgänglighet och arbetslagstiftning. Den automatiska schemaläggningsfunktionen genererar optimala scheman, vilket minskar den manuella planeringstiden. Anställda kan också byta skift via appen, vilket främjar flexibilitet och självständighet.

Med funktionen för tidrapportering kan personalen stämpla in och ut via mobila enheter, vilket säkerställer korrekta närvaroregistreringar. Integrationen med lönesystemen effektiviserar lönehanteringen och minimerar fel.

Deputy bästa funktioner

Skapa enkelt scheman för anställda med hänsyn till tillgänglighet och efterlevnadskrav.

Använd automatisk schemaläggning för att skapa optimala arbetspass, spara tid och minska fel.

Låt medarbetarna smidigt byta skift via appen, vilket ökar flexibiliteten.

Deputy-begränsningar

Vissa användare säger att appen är buggig och långsam och fryser när man startar ett skift.

Det är inte idealiskt att manuellt ange start- och sluttider för ledighet istället för att bara ange det totala antalet timmar för dagen.

Deputy-priser

Gratis

Premium : 6 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Deputy

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

⚡ Bonus: Har du fullt upp med att hantera PTO-förfrågningar och sista minuten-semesterkaos? Ta tillbaka kontrollen genom att lära dig hur du optimerar ditt teams semesterhanteringssystem och ser till att scheman fungerar smidigt! 📅✅

10. Gusto (Bäst för att effektivisera löne- och skatteprocesser)

via Gusto

Gusto är en omfattande plattform för HR-personal som är utformad för att förenkla lönehantering, förmånsadministration och personalhantering.

Med hjälp av den kan du spåra anställdas arbetstimmar och automatisera löneberäkningar, vilket säkerställer punktliga och korrekta utbetalningar samtidigt som du smidigt hanterar skattedeklarationer.

Denna app för personalplanering erbjuder självbetjäningsportaler för anställda, vilket gör det möjligt för ditt team att få tillgång till lönebesked, begära ledighet och hantera personlig information på egen hand. Gusto integreras också med olika bokföringsprogram, vilket underlättar synkronisering av finansiella data och minskar manuell inmatning.

Gustos bästa funktioner

Hantera federala, statliga och lokala skatteinlämningar utan krångel

Ge ditt team möjlighet att komma åt och hantera sin personliga information och löneinformation.

Synkronisera lönedata med plattformar som QuickBooks och Xero för effektivare bokföring.

Begränsningar för Gusto

Den har färre fördefinierade rapporter än vissa andra lösningar och saknar effektiva funktioner för utgiftshantering.

Gustos kontantkonto har en daglig utgiftsgräns på 2 000 dollar och en uttagsgräns på 510 dollar per dag.

Gusto-priser

Enkelt : 40 $/månad plus 6 $/månad per person

Plus : 60 $/månad plus 9 $/månad per person

Premium: 135 $/månad plus 16,50 $/månad per person

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (790+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger realtidsanvändare om Gusto?

Mitt företag använder Gusto för att registrera arbetstider och spara vissa dokument (skatt, onboarding, signerbara formulär från Jotform osv.). Dess största fördel är integrationen av tidrapportering och lönehantering.

Ytterligare HR-kalenderappar Utöver de olika programvarorna för personalplanering som nämns ovan finns det några fler som är värda att nämna: Humanity: Bäst för schemaläggning av anställda och tidrapporteringsfunktioner

When I Work: Bäst för schemaläggning av arbetspass och kommunikation med anställda

7shifts: Bäst för schemaläggning av restauranganställda och hantering av dricks

ScheduleAnywhere: Bäst för robust funktionalitet för schemaläggning och anpassning

➡️ Läs mer: Gratis mallar för ledighetsansökningar

Optimera HR-arbetsflöden med den bästa HR-kalenderappen – ClickUp!

Att hantera HR-arbetsflöden, inklusive schemaläggning av medarbetare, rekrytering, introduktion och personaluppföljning, kan vara överväldigande utan rätt verktyg. En strömlinjeformad process innebär färre fel, bättre produktivitet och nöjdare medarbetare.

De 10 HR-kalenderverktyg som vi har gått igenom erbjuder fantastiska funktioner för schemaläggning och uppföljning som hjälper dig att hålla ordning. Men om du behöver en komplett HR-lösning som går utöver schemaläggning är ClickUp svaret!

Med anpassningsbara instrumentpaneler, automatiserade arbetsflöden, uppgiftsuppföljning och inbyggd chatt centraliserar ClickUp hela din HR-process så att du kan fokusera på människor, inte pappersarbete.

Så varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag och ta HR-hanteringen till nästa nivå!