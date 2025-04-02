Hur man använder AI i B2B-försäljning (användningsfall och verktyg)

Bara under 2024 missade 69 % av säljarna sina kvoter.

Särskilt inom B2B-försäljning är kunderna svårare att nå, konkurrensen hårdare och tiden begränsad för att följa upp leads, göra uppföljningar och avsluta affärer.

Så, hur kan du vända utvecklingen?

Det handlar om att använda smartare verktyg och effektivare försäljnings- och marknadsföringsstrategier.

AI-verktyg som analyserar data i realtid och automatiserar repetitiva uppgifter kan göra en verklig skillnad. Från att hantera tidskrävande uppgifter som datainmatning till att analysera kunddata för bättre beslutsfattande, hjälper sådana AI-drivna verktyg säljteam att arbeta smartare. De gör det möjligt för säljare att spendera mindre tid på att jaga döda spår och istället bygga meningsfulla relationer med rätt prospekt.

Läs den här guiden för att ta reda på hur du använder AI i B2B-försäljning. Du får lära dig mer om de mest användbara verktygen för artificiell intelligens och deras praktiska användningsområden. Låt oss förbättra försäljningsprocessen, förbättra kundinteraktionerna och, i slutändan, nå våra kvoter. 🤝

⏰ 60-sekunders sammanfattning Så här kan AI hjälpa din B2B-försäljningscykel: AI förenklar komplexa B2B-försäljningscykler genom att analysera köparnas beteende och hjälpa säljteam att skräddarsy sina budskap på ett effektivt sätt.

Automatisera uppföljningar och spåra engagemang för att förhindra att leads blir kalla under långa försäljningscykler

Förbättra kontobaserad marknadsföring genom att prioritera högvärdiga konton och anpassa kontakterna med hjälp av AI-insikter.

Förbättra leadscoring med prediktiv analys för att fokusera på de mest lovande prospekten och öka konverteringsgraden

Använd AI-drivna chatbots för att engagera leads i realtid och kvalificera potentiella kunder dygnet runt.

Utnyttja AI-drivna försäljningsprognoser för mer exakta intäktsprognoser och resursplanering

Sammanfatta säljsamtal och extrahera åtgärdspunkter med hjälp av AI för att effektivisera uppföljningar och hålla affärerna igång

Hantera hela din försäljningspipeline med ClickUp för att spåra affärer, automatisera uppgifter och förbättra teamsamarbetet.

Förstå AI för B2B-försäljning

Komplexiteten, omfattningen och den relationsdrivna karaktären hos B2B-försäljning kräver en strategisk approach som går utöver enkla transaktioner. Till skillnad från B2C-försäljning, där impulsköp och emotionella triggers spelar en viktig roll, är B2B-försäljningscyklerna längre, beslutsfattandet involverar flera intressenter och förtroende är avgörande. Framgången beror på att man förstår köparens problem, levererar skräddarsydda lösningar och främjar långsiktiga relationer.

Även om den mänskliga kontakten är en viktig del av alla strategier för kundförvärv, kan AI hjälpa dig att bedöma köpprocesserna genom att analysera datamönster, förutsäga kundbeteende och automatisera rutinuppgifter.

Du kan fokusera på högvärdiga interaktioner med AI-drivna insikter och skapa mer personaliserade och aktuella engagemangsstrategier.

🧠 Kul fakta: Den första AI-drivna säljassistenten var inte ChatGPT – det var XCON, ett expertsystem som byggdes på 80-talet av Digital Equipment Corporation för att konfigurera datorbeställningar. Det minskade kostnaderna med 40 miljoner dollar per år, vilket tidigt bevisade att AI kunde revolutionera försäljningen.

Här är varför AI är viktigt i dagens B2B-försäljning:

1. AI tillgodoser komplexa köpprocesser

B2B-försäljning innebär långa, komplexa köpcykler med flera beslutsfattare, var och en med sina egna behov, prioriteringar och farhågor.

AI förenklar denna process genom att analysera köparnas beteende över olika kontaktpunkter och intressenter. Det hjälper säljteam att förstå vad som driver besluten. Som säljare kan du dra nytta av att använda AI för att skräddarsy dina strategier för kundkontakt, kommunikation och engagemang på ett mer effektivt sätt.

👉🏼 AI kan till exempel spåra hur olika intressenter (t.ex. CFO:er vs. CTO:er) interagerar med produktdemonstrationer och belysa vad varje personlighetstyp kan vara ute efter, så att ditt säljteam kan ta itu med specifika frågor i varje steg i processen.

2. AI hanterar effektivt längre försäljningscykler

Inom B2B-försäljning kan det ofta ta månader att avsluta affärer, och säljare riskerar att tappa kontakten med den potentiella kunden under denna tid. Med AI kan du automatisera uppföljningar, ställa in påminnelser och förutsäga när en lead sannolikt kommer att gå vidare.

Det kan också övervaka subtila förändringar i köparnas beteende, såsom ökade webbplatsbesök eller engagemang i vissa typer av innehåll. Som ett resultat kan AI identifiera rätt ögonblick att nå ut eller eskalera en affär när dessa signaler summeras.

3. AI hjälper till med kontobaserad marknadsföring och försäljning

Många B2B-försäljningsstrategier, särskilt inom företagsförsäljning, är inriktade på account-based marketing (ABM), där insatserna koncentreras på en utvald grupp av högvärdiga kunder.

AI hjälper dig att prioritera de konton som har störst sannolikhet att konvertera baserat på faktorer som historiskt engagemang, företagsstorlek, bransch, nya finansieringsrundor eller ledningsförändringar.

Säljteam kan använda AI för att skräddarsy sin marknadsföring på en mycket detaljerad nivå och leverera personliga, relevanta budskap till viktiga beslutsfattare.

Hur man använder AI i B2B-försäljning

AI förändrar hur säljteam hittar leads, personaliserar sin marknadsföring och förutsäger kundernas behov – vilket gör varje steg i säljprocessen mer effektivt. Här är några exempel på hur AI används i B2B-försäljning i verkligheten:

1. Förbättra leadscoring med prediktiv analys

Traditionell leadscoring bygger ofta på säljarnas magkänsla – att gissa vilka leads som är värda att lägga tid på.

Med AI kan du förvandla gissningar till en datastödd strategi. Den analyserar omfattande historiska data från tidigare interaktioner, köpbeteenden och engagemangshistorik för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Med prediktiva modeller, såsom de som används av Salesforce Einstein och HubSpot, kan AI bedöma leads mer exakt i realtid och upptäcka mönster som visar vilka prospekt som är mest benägna att konvertera och vilka faktorer som driver framgångsrika affärer.

Det innebär mindre tidsspill, mer fokus på potentiella kunder med hög potential och bättre konverteringsgrader – vilket hjälper säljteam att arbeta smartare, inte hårdare.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

2. Automatisera kundsegmentering för riktade kampanjer

Traditionell segmentering – att gruppera leads efter bransch eller företagsstorlek – räcker bara till en viss gräns. För att avsluta högvärdiga B2B-affärer behöver du en mer dynamisk, beteendestyrd strategi – och det är där AI kommer in.

Maskininlärningsalgoritmer spårar olika datamängder baserat på kundernas handlingar i realtid, såsom webbplatsbesök, nedladdningar av innehåll, engagemang i sociala medier och öppnade e-postmeddelanden, för att skapa mer precisa segment (även kallade mikrosegment) baserat på faktiskt beteende.

Sådana mikrosegment gör det möjligt för dig att leverera mycket riktade budskap och erbjudanden som direkt tillgodoser dina prospekts behov, vilket gör dina insatser för att vårda leads mycket mer effektiva.

3. Förbättra försäljningsprognoser med maskininlärningsmodeller

Försäljningsprognoser har alltid varit en utmaning inom B2B-försäljning, men AI gör dem mer precisa än någonsin.

Istället för att enbart förlita sig på tidigare försäljningsdata analyserar AI-drivna algoritmer ett brett spektrum av faktorer – marknadstrender, konkurrenters aktiviteter, ekonomiska förändringar och branschhändelser – för att förutsäga framtida försäljning mer exakt.

Detta hjälper säljteam att sätta realistiska mål, planera resurser mer effektivt och säkerställa att säljarna fokuserar på rätt konton med högst avkastning vid rätt tidpunkt. Bättre prognoser har också en positiv inverkan på lagerhantering och produktutveckling.

4. Använd AI-drivna chatbots för omedelbar kontakt med potentiella kunder

AI-drivna chatbots har kommit långt från att vara enkla FAQ-svarare – de är nu aktiva säljassistenter som kan kvalificera leads, boka möten och till och med rekommendera produkter.

När en potentiell kund besöker din webbplats eller interagerar på sociala medier kan en AI-chatbot interagera med dem i realtid. Den samlar in viktiga detaljer som deras budget, tidsplan och problemområden.

Genom att arbeta dygnet runt hjälper dessa chatbots säljteam att prioritera de bästa leads och vidarebefordra dem till rätt säljare, så att inga möjligheter går förlorade.

🧠 Kul fakta: AI-chattbottar kan uppfinna sitt eget språk (eller nästan)! 2017 skapade Facebook-forskare bots som kunde förhandla med varandra. Men istället för att hålla sig till vanlig engelska började botsen att hitta på egna förkortningar för att kunna sluta avtal snabbare. Det var inte meningen, men det förbryllade forskarna totalt och skapade stor uppståndelse på internet!

5. Anpassa försäljningskontakterna med hjälp av AI-insikter

AI-driven e-postmarknadsföring tar personaliseringen långt bortom att bara lägga till ett förnamn – den hjälper säljteam att skapa meddelanden som verkligen når fram.

Genom att analysera data från e-post, samtal, möten, interaktioner på sociala medier och kundtjänstförfrågningar avslöjar AI vad som är viktigast för varje potentiell kund.

👉🏼 Anta till exempel att en potentiell kund nyligen deltog i ett webbinarium om teamsamarbete. I så fall kan AI-verktyg som ClickUp Brain generera ett e-postmeddelande som lyfter fram hur din produkt förbättrar teamkommunikationen, vilket gör din marknadsföring mer relevant och effektiv. (Håll dig uppdaterad så visar vi dig exakt hur!)

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

6. Sammanfatta och tillhandahåll åtgärdspunkter från möten/säljsamtal med hjälp av AI

AI-verktyg som ClickUp AI Notetaker underlättar administrationen efter samtal genom att analysera konversationsdata från mötesprotokoll eller chattloggar för att ta fram viktiga slutsatser, beslut och åtgärdspunkter.

Automatisera transkriptioner, anteckningar och sammanfattningar från möten med ClickUp AI Notetaker.

Dessa AI-genererade sammanfattningar kan integreras i ditt CRM- eller uppgiftshanteringssystem, där AI till och med kan tilldela deadlines och påminnelser för nästa steg. Det innebär mindre manuell anteckning, mer fokus på att bygga relationer och inga missade uppföljningar – vilket gör att din försäljningsprocess flyter smidigt.

👀 Visste du att? Säljteam som har implementerat AI har uppnått märkbara framgångar, där 83 % rapporterar en omsättningsökning jämfört med 66 % av teamen som inte använder AI.

Använda AI-programvara för B2B-försäljning

Du kan använda olika verktyg för varje del av din försäljningsprocess, men det leder ofta till en överbelastad teknikstack, oändligt byte mellan appar och slöseri med tid.

Tänk om en AI-driven plattform kunde samla allt på ett ställe? Föreställ dig att du kan visualisera din försäljningspipeline, spåra affärsförloppet, identifiera flaskhalsar och smidigt samarbeta för att avsluta de mest lovande affärerna – allt på ett och samma ställe.

Det är precis vad ClickUps plattform för försäljningsprojektledning erbjuder. Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dina projekt, kunskaper och chattar i en kraftfull AI-baserad plattform.

Här är en steg-för-steg-guide till hur du optimerar B2B-försäljningen med ClickUps kraftfulla AI-verktyg.

1. Effektivisera leadgenerering

Två viktiga aspekter av B2B-leadgenerering är att attrahera leads med värdefullt innehåll och att vårda dem med personaliserade meddelanden. AI-verktyg som ClickUp Brain gör denna process enklare och mer effektiv.

ClickUp Brains generativa AI gör det möjligt för dig att snabbt skapa anpassade e-postmeddelanden som når ut till potentiella kunder. Ange bara ämnet och sammanhanget för e-postmeddelandet, välj ton och kreativitet och skapa ett utkast på några sekunder.

Skapa kontextuella försäljningsmejl med ClickUp Brain

ClickUp Brain är inte bara för säljare – det är också ett värdefullt verktyg för ditt utbildnings- och utvecklingsteam. De kan använda Brain för att snabbt skapa utbildningsmaterial och innehåll för säljcoaching, vilket hjälper säljarna att komma igång snabbare med högkvalitativa resurser.

Skapa material för säljutbildning med ClickUp Brain

Genom att kombinera ClickUp Brain med ClickUp Clips öppnas ännu fler möjligheter. ClickUp Clips avancerade skärminspelningsfunktioner gör det möjligt att skapa presentationer, demovideor och introduktionsmaterial som förklarar komplexa begrepp på ett lättförståeligt sätt.

Du kan också skapa produktdemonstrationer för säljare, så att de bättre kan förstå produktens funktioner och sälja dem på ett effektivt sätt.

Skapa effektiva produktdemonstrationer med ClickUp Clips

📖 Läs också: Hur du använder AI för att generera leads och förstärka din försäljningspipeline

2. Håll möten på ett mer effektivt sätt

B2B-säljteam tillbringar en stor del av sin dag i möten, vare sig det är med potentiella kunder, befintliga kunder eller interna team som produkt- och marknadsföringsteamet.

Även om dessa samtal är avgörande kan anteckningar, sammanfattningar av viktiga punkter och uppföljning av åtgärder ta värdefull tid i anspråk som skulle kunna ägnas åt försäljning eller strategiarbete.

Det är där ClickUp AI Notetaker kan hjälpa till. Det transkriberar möten, analyserar innehållet i konversationen och genererar tydliga sammanfattningar med åtgärdspunkter – så att du kan fokusera på att avsluta affärer istället för att drunkna i administrativt arbete.

Sammanfatta långa mötesanteckningar och vidta åtgärder snabbare med ClickUp AI Notetaker

3. Automatisera försäljningsprocesser

Den långa och komplicerade B2B-försäljningsprocessen involverar flera rörliga delar.

Från prospektering och leadgenerering till slutförande av kontrakt och onboarding omfattar processen en rad manuella uppgifter som teamet måste spåra, följa upp och utföra. Detta kan ta mycket tid och kräva stora insatser, vilket bromsar den totala försäljningscykeln.

För att förbättra försäljningsproduktiviteten och minska risken för att missa viktiga uppgifter måste du identifiera vilka uppgifter som kan delegeras och använda ett verktyg för försäljningsautomatisering för att köra dem på autopilot.

ClickUp Automations är perfekt för jobbet. Här är några repetitiva (men ändå viktiga) uppgifter som verktyget kan ta hand om:

Tilldela uppföljningsuppgifter till säljare baserat på var varje lead befinner sig i processen

Aktivera automatiska statusuppdateringar när kunderna vidtar åtgärder

Justera uppgiftsprioriteringar i realtid så att ditt team kan fokusera på de viktigaste affärsmöjligheterna

Eliminera manuella uppdateringar och se till att leads flyter smidigt genom din försäljningspipeline

Automatisera återkommande försäljningsrelaterade uppgifter med ClickUp Automations och spara tid

💡Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain för att skapa anpassade automatiseringar med hjälp av naturligt språk. Skriv till exempel helt enkelt in följande i AI-kontextfönstret: ”När en lead flyttas till ’förslag skickat’, skapa en uppföljningsuppgift och tilldela den till mig.” ClickUp Brain kommer att ställa in automatiseringen och göra uppföljningen mycket enklare!

4. Spåra KPI:er med anpassningsbara instrumentpaneler

Inom B2B-försäljning är en tydlig, enhetlig bild av din pipeline inte bara hjälpsam – den är nödvändig. Med flera prospekt, affärer i olika stadier och ett team att hantera kan det snabbt bli överväldigande. Viktiga detaljer kan falla mellan stolarna och möjligheter kan gå förlorade.

Visualisera dina försäljningspipeline-mått tydligt med ClickUp Dashboards

Därför är det viktigt att ha en enda instrumentpanel för att spåra framsteg, övervaka teamets prestanda och utvärdera prognosernas noggrannhet, så att du kan ligga steget före.

ClickUp Dashboards ger dig en anpassningsbar, allt-i-ett-vy av din försäljningsprocess. Du kan spåra affärer, övervaka försäljningsresultat och se hur affärerna utvecklas i realtid. Upptäck trender direkt, se vem som avslutar affärer och identifiera var ditt team behöver extra stöd.

Att avsluta flera affärer samtidigt som man behåller en personlig touch är ingen liten bedrift. En missad deadline eller ett kommunikationsmisstag kan kosta dig en affär – och det är en för stor risk.

AI kan hantera repetitiva uppgifter, men du behöver ett kraftfullt AI-drivet CRM-system för att hålla allt organiserat och synkroniserat.

Organisera all information och alla dokument relaterade till prospekt och kunder med ClickUps Sales CRM.

Ta till exempel ClickUps CRM. Det hjälper dig att bygga en personaliserad kunddatabas så att dina sälj- och marknadsföringsteam kan:

Spåra kontakter, kundinteraktioner och affärer samtidigt som du länkar relevanta uppgifter, dokument och anteckningar för att få en realtidsbild av varje affärsmöjlighet.

Hantera e-post direkt i ClickUp för att samarbeta om affärer, skicka uppdateringar till kunder och välkomna nya kunder – allt från ett och samma ställe.

Förenkla din intagsprocess, organisera svarsdata och generera automatiskt uppgifter från anpassade ClickUp-formulär med ditt varumärke.

Visualisera din pipeline på ett sätt som passar ditt arbetsflöde. Välj mellan mer än 15 ClickUp-vyer, inklusive list-, kanban- och tabellvy. Med organiserade, realtidsbaserade och datadrivna insikter har du alltid en tydlig väg till att nå dina försäljningsmål.

Få en detaljerad översikt över dina försäljningsprocesser med den anpassningsbara Kanban Board View i ClickUp.

Med AI och automatisering i ditt hörn kan du hålla koll på varje affär utan att förlora den personliga touchen.

Jag tror att det är användbart i alla situationer där data behöver sorteras och övervakas, från säljare till ledningsgrupper, och jag tror att alla kan dra nytta av att använda ClickUp.

6. Snabba upp arbetet med anpassningsbara försäljningsmallar

När du har ont om tid och att göra-listan bara växer är färdiga försäljningsmallar till stor hjälp. De erbjuder ett flexibelt ramverk för att skissa upp din försäljningsstrategi, övervaka din pipeline och visualisera din försäljningstratt – utan att du behöver börja från scratch.

ClickUps mallbibliotek har allt du behöver! Från mallar för försäljningsplaner till mallar för försäljningstrattar – det finns en mall för alla behov.

Ta till exempel ClickUp Sales Tracker Template. Den samlar viktiga försäljningsmått på ett ställe, vilket hjälper dig att se om ditt team når sina mål, var förbättringar behövs och hur dina siffror utvecklas.

Få en gratis mall Spåra dina försäljningsinsatser i ett användarvänligt gränssnitt med ClickUps mall för försäljningsspårning.

Använd den här mallen för att:

Sätt upp försäljningsmål

Spåra individuella och teamets prestationer

Förstå vinstmarginalerna på produkter

Se försäljningsstatusen för varje produkt

Spåra försäljningsvolymer per månad

Mallen erbjuder anpassade statusar för att spåra försäljningsframsteg, med alternativ som Slutfört, Mål uppnått, Mål ej uppnått, Ej påbörjat och Pågående.

Det innehåller också anpassningsbara fält med 12 unika attribut, såsom Fraktkostnad, Returer, Enhetskostnad, Fraktavgift och Vinstmål, vilket gör det enkelt att lagra viktig försäljningsinformation och visualisera resultatet på ett ögonblick.

🌟 Perfekt för: Mallen är användbar för säljchefer som vill övervaka sina säljares prestationer och samtidigt hjälpa säljarna att se hur deras individuella insatser bidrar till att uppnå teamets mål.

👉🏼 Om detta låter intressant kanske du också gillar ClickUp Sales CRM-mallen och ClickUp Sales Call-mallen!

Säljteam arbetar smartare med ClickUp

B2B-försäljning handlar inte om snabba vinster – det handlar om att bygga varaktiga kundrelationer och vinna förtroende. Med större affärer och fler beslutsfattare kan processen snabbt bli komplex. Därför måste din försäljningsstrategi anpassas efter de unika behoven hos B2B-köpare, särskilt högsta chefer och viktiga intressenter.

Den goda nyheten? ClickUps AI-verktyg för försäljning hjälper till att minska komplexiteten. De hanterar de repetitiva uppgifterna så att ditt team kan fokusera på det som verkligen gör skillnad – personlig marknadsföring, skräddarsydda produktdemonstrationer och strategisk relationsbyggande. Dessutom får du en effektiviserad försäljningsprocess från början till slut med ett kraftfullt CRM-system som håller allt synkroniserat.

