15 kostnadsfria mallar för varumärkesgranskning för strategisk varumärkesförbättring

En omfattande varumärkesrevision är avgörande för företag som vill anpassa sitt budskap till målgruppen, öka varumärkeskännedomen och bygga upp en varaktig kundlojalitet. För att genomföra en varumärkesrevision på ett effektivt sätt krävs dock en strukturerad approach.

Lyckligtvis förenklar en praktisk mall för varumärkesrevisionsrapport hela processen. Dessa mallar eliminerar gissningar och erbjuder en tydlig färdplan för varumärkeschefer, marknadsförare och företagare som vill analysera sitt varumärkes hälsa.

Om du vill genomföra en detaljerad varumärkesrevision för din organisation eller dina kunder finns här de 15 bästa mallarna som hjälper dig att komma igång snabbt!

🧠 Visste du att? Varumärken med ett tydligt syfte växer dubbelt så snabbt som varumärken utan.

Vad är mallar för varumärkesgranskning?

Du kanske undrar: ”Behöver jag verkligen en omfattande mall för varumärkesrevision för mina behov?” Låt oss svara på den frågan!

En mall för varumärkesgranskning är helt enkelt en fördesignad checklista med åtgärder som ger ett strukturerat ramverk för att utvärdera ditt varumärkes nuvarande tillstånd. Den fungerar som en färdplan som guidar dig genom en systematisk utvärdering av olika aspekter av ditt varumärke, till exempel:

Checklistor, frågeformulär och särskilda avsnitt för analys av viktiga varumärkeselement såsom varumärkestillgångar (logotyper, färgpaletter, typsnitt), användarpersonlighet och budskap.

Detaljer om hur du bygger en varumärkesstrategi (mission, vision, värderingar) för ditt varumärke eller en kunds varumärke.

KPI:er för varumärkeskännedom för att utvärdera ditt varumärkes prestanda (marknadsandel, kundlojalitet, varumärkeskännedom), varumärkets röst (ton, kommunikationsstil)

Tips för att förstå ditt varumärkes unika egenskaper (hur varumärket uppfattas på marknaden i förhållande till konkurrenterna) och värdeerbjudande (unika fördelar som erbjuds kunderna och som skiljer dig från konkurrenternas varumärken).

Alla mallar för varumärkesrevision guidar dig genom en stegvis utvärderingsprocess, men vissa mallar kan också fokusera på intern varumärkeshantering, såsom företagskultur och medarbetarnas engagemang.

Genom att använda mallar för varumärkesgranskning slipper du gissa och kan säkerställa en grundlig granskning av ditt varumärke, både externt och internt.

💡 Proffstips: Konsekventa varumärkesriktlinjer är viktiga för interna team och externa intressenter. De kan fungera som en praktisk guide för varumärkesuppdateringar eller skapande av marknadsföringsmaterial.

Vad kännetecknar en bra mall för varumärkesrevision?

Det finns många mallar för varumärkesgranskning online, men en bra mall bör innehålla följande viktiga funktioner:

Omfattande täckning : Välj en mall för varumärkesrevision som låter dig utvärdera alla viktiga aspekter av ett varumärke, inklusive visuell identitet, budskap, målgrupp och marknadspositionering.

Användarvänlig struktur: Välj en mall med ett tydligt ramverk som är lätt att använda för alla användare, med tydliga instruktioner, koncist språk och en logisk struktur, vilket gör granskningsprocessen smidigare.

En blandning av kvalitativa och kvantitativa mått : Välj en mall med checklistor och betygsskala för att dokumentera resultaten, men som också innehåller öppna frågor för att samla in djupare data om varumärkesuppfattningen.

Anpassningsbarhet : Välj en mall som kan anpassas efter branschspecifika behov och affärsmål.

Samarbete : Välj en mall för varumärkesgranskning som gör det möjligt för flera intressenter, till exempel marknadsföringsteam, chefer och källor för kundfeedback, att komma med synpunkter.

Handlingsinriktad: Prioritera en mall som, utöver att identifiera brister, hjälper företag att skapa en plan för varumärkesförbättring och strategiförfining.

15 bästa mallar för varumärkesgranskning

Nu när du vet hur du väljer den perfekta mallen för varumärkesgranskning har vi sammanställt en lista med 15 omfattande mallar för varumärkesgranskning, varav de flesta kommer från ClickUp, den dagliga appen för arbete. Varje mall fokuserar på olika aspekter av varumärkesgranskning, såsom intern och extern varumärkesprofilering, konkurrensanalys, varumärkesriktlinjer, varumärkeshanteringsstrategier, processförbättring och mycket mer.

Oavsett om du är marknadsförare, varumärkeschef eller företagare ger dessa mallar dig den insikt du behöver för att förfina din varumärkesstrategi och upprätthålla en stark marknadsnärvaro. Låt oss börja!

1. ClickUp-mall för granskningsplan

Hämta gratis mall Hantera din varumärkesrevision, följ framstegen och skapa rapporter på ett och samma ställe med ClickUps mall för revisionsplan.

ClickUp Audit Plan Template är din centrala hubb för att organisera och hantera hela varumärkesrevisionsprocessen. Den är mer än en enkel checklista och erbjuder en dynamisk arbetsyta där du kan definiera revisionsmål, tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätta deadlines, följa framsteg och kommunicera effektivt.

Med den här mallen kan du dela upp granskningen i hanterbara faser och säkerställa att alla aspekter av ditt varumärke analyseras noggrant. Den hjälper också teamen att hålla sig till deadlines och ansvarsområden, vilket gör granskningsprocessen mer effektiv och datadriven.

Vad du kommer att gilla med den:

Tilldela enkelt granskningsuppgifter till interna och externa intressenter och följ upp framstegen.

Anpassa granskningsmallen efter dina specifika behov för varumärkesutvärdering.

Övervaka statusen för din varumärkesrevision i realtid för att säkerställa att den slutförs i tid.

Möjliggör smidig kommunikation mellan marknadsföringsteam, varumärkeschefer och ledning genom att tillhandahålla en detaljerad varumärkesrevisionsrapport.

Perfekt för: Företag och marknadsföringsteam som söker en strukturerad metod för att genomföra en djupgående varumärkesrevision som säkerställer ansvarighet och effektivitet.

💡 Proffstips: Din varumärkesidentitet kan behöva uppdateras när trenderna förändras. Skapa en varumärkesstilguide och granska och revidera regelbundet din varumärkesidentitet.

2. ClickUp-mall för processgranskning och förbättring

Hämta gratis mall Identifiera brister i din varumärkesidentitet och förbättra ditt varumärkes personlighet med ClickUps mall för processgranskning och förbättring.

ClickUps mall för processgranskning och förbättring är utformad för att hjälpa företag att utvärdera och förbättra sina befintliga varumärkesprocesser. Ett starkt varumärke handlar inte bara om visuella element och budskap – det handlar också om de interna arbetsflöden som stödjer varumärkets konsistens och effektivitet.

Denna mall hjälper dig att identifiera områden som behöver förbättras när det gäller ditt varumärkes position. Genom att analysera dessa brister och skapa lämpliga marknadsföringsstrategier för att åtgärda dem kan du hantera ditt varumärke effektivt och öka dess framgång.

Vad du kommer att gilla med den:

Identifiera flaskhalsar och genomför en framgångsrik varumärkesrevision med hjälp av en steg-för-steg-genomgång och utvärderingsprocess.

Använd anpassningsbara avsnitt för att anpassa mallen efter ditt företags unika varumärkesprocesser.

Uppmuntra flera teammedlemmar att bidra med insikter och förslag.

Ställ in mätbara KPI:er för att följa förbättringar i varumärkesprocessen över tid.

Perfekt för: Marknadsförings- och varumärkeshanteringsteam som vill förfina interna arbetsflöden och optimera varumärkesrelaterade processer för bättre konsistens och prestanda.

Här är vad Darya, kommunikationschef på Hypervsn hade att säga om sin erfarenhet av ClickUp

ClickUp visade sig vara en mycket flexibel lösning som kan anpassas på olika sätt. ClickUp Goals gav teamet en tydlig bild av den övergripande tidsplanen för produktlanseringen och insyn i hur mindre slutförda uppgifter bidrar till företagets framgång.

ClickUp visade sig vara en mycket flexibel lösning som kan anpassas på olika sätt. ClickUp Goals gav teamet en tydlig bild av den övergripande tidsplanen för produktlanseringen och insyn i hur mindre slutförda uppgifter bidrar till företagets framgång.

3. Mall för internrevisionsformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Samla in värdefull intern feedback om ditt varumärke med ClickUps mall för internrevisionsformulär.

ClickUps mall för internrevision erbjuder ett standardiserat format för att samla in data och feedback från interna intressenter om varumärket. Den fungerar som en strukturerad enkät som gör det möjligt för dig att samla in värdefull information om varumärkesuppfattning, budskap och interna varumärkesinsatser.

Denna mall för varumärkesgranskningsenkät är särskilt användbar för att förstå hur anställda uppfattar och interagerar med varumärket. Den hjälper dig att upptäcka skillnader mellan den avsedda varumärkesbilden och den faktiska interna uppfattningen, så att du kan åtgärda avvikelser och stärka varumärkets interna röst.

Vad du kommer att gilla med den:

Gör en opartisk utvärdering av interna processer och identifiera möjligheter till förbättringar.

Hjälp till att förebygga bedrägerier och felaktigheter i finansiell rapportering

Se till att teamen följer varumärkesriktlinjerna och kommunikationsramarna med detaljerade checklistor för efterlevnad.

Låt flera avdelningar bidra till varumärkesrevisionsprocessen och övervaka förbättringar.

Perfekt för: Företag som vill utvärdera och förbättra sina interna varumärkesinsatser för att säkerställa enhetlighet mellan team och viktiga intressenter.

🔎 Visste du att? De första revisionerna kan spåras tillbaka till det gamla Egypten och Babylon för över 5 000 år sedan.

4. Mall för internrevisionschecklista från ClickUp

Hämta gratis mall Säkerställ en konsekvent intern varumärkesprofilering med ClickUps mall för internrevisionschecklista som hjälper dig med ditt nästa varumärkesprojekt.

En annan mall som hjälper dig att genomföra en varumärkesrevision av ditt företags värderingar och interna varumärkesprofilering är ClickUp Internal Audit Checklist Template. Som namnet antyder erbjuder denna revisionsmall en omfattande checklista för utvärdering av interna varumärkesrelaterade processer, kommunikation och efterlevnad av varumärkesriktlinjer.

Genom att regelbundet gå igenom denna checklista kan du identifiera områden där medarbetarna kan behöva ytterligare utbildning eller resurser för att bättre förstå och implementera varumärkespolicyn. Det säkerställer också att alla aspekter av intern varumärkesprofilering utvärderas, från efterlevnad av varumärkets röst och budskap till konsekvent användning av varumärkets tillgångar.

Vad du kommer att gilla med den:

Skapa en omfattande revisionsspår för interna och externa granskningar.

Identifiera risker och förbättringsmöjligheter proaktivt för att förebygga större problem.

Spåra slutförda uppgifter och utestående ärenden i realtid genom att integrera med Clickup Tasks.

Anpassa granskningsprocessen till pågående varumärkeshanteringsinitiativ

Perfekt för: Varumärkeschefer och interna granskningsteam som vill säkerställa enhetliga varumärkesbudskap och värderingar i alla avdelningar och varumärkestillgångar.

5. ClickUp-mall för företagsrevision

Hämta gratis mall Utvärdera ditt varumärkes inverkan på företagets totala resultat med ClickUp Business Audit Doc Template.

En välorganiserad företagsrevision är avgörande för att förstå hur effektivt ett varumärke presterar på marknaden. ClickUp Business Audit Doc Template ger ett strukturerat ramverk för att grundligt utvärdera ditt företag, inklusive varumärke, verksamhet och finansiella resultat.

Med hjälp av denna granskningsdokumentation kan företag förfina sin varumärkesstrategi, optimera interna processer och förbättra kundupplevelsen. Den ger också en helhetsbild av ditt företag och hur ditt varumärke bidrar till dess framgång, så att du kan koppla varumärkesbyggande insatser till konkreta affärsresultat.

Vad du kommer att gilla med den:

Garantera korrekt insamling och dokumentation av alla granskningsdata

Förbättra spårningen av företagsrevisioner genom taggar, automatiseringar, samarbete och checklistor inom ett projektledningsramverk.

Möjliggör mer effektiva och ändamålsenliga granskningsförfaranden

Utveckla anpassade vyer baserade på denna mall och införliva list-, Gantt-, arbetsbelastnings-, kalender- och andra relevanta vyer i ClickUp.

Perfekt för: Företagare, varumärkeschefer och konsulter som vill genomföra en helhetsgranskning av företagets och varumärkets prestanda.

6. ClickUp-mall för konkurrentanalys

Hämta gratis mall Analysera din målmarknad och identifiera möjligheter till differentiering med ClickUps mall för konkurrentanalys.

Med ClickUps mall för konkurrentanalys kan du analysera dina konkurrenters varumärken och identifiera deras styrkor, svagheter och marknadspositionering. Denna mall för konkurrensvarumärkesrevision är avgörande för att förstå konkurrenslandskapet, inklusive marknadsföringsinitiativ och kanaler, varumärkets målgrupper och målmarknader.

Genom att förstå dina konkurrenters styrkor och svagheter kan du fokusera på att bygga ett varumärke som erbjuder unikt värde och tilltalar din målgrupp. Mallen gör det också möjligt för dig att förutse konkurrenternas drag och proaktivt anpassa din varumärkesstrategi för att behålla din konkurrenskraft.

Vad du kommer att gilla med den:

Förbättra kundservicen genom att förstå kundernas behov och preferenser

Använd anpassade statusar som Öppen och Klar för att spåra analysens framsteg.

Optimera spårningen av konkurrensanalyser med taggning, kapslade deluppgifter, flera ansvariga och prioritetsetiketter.

Använd färdiga avsnitt för att spåra konkurrenternas styrkor och svagheter.

Perfekt för: Marknadsförings- och säljteam, produktchefer, nystartade företag, företagsstrateger, byråer, konsulter och investerare som behöver datadrivna insikter för att följa konkurrenter, förfina strategier och analysera marknadspositionering.

7. Mall för lanseringsplan för varumärke från ClickUp

Hämta gratis mall Planera och genomför en framgångsrik varumärkeslansering eller omprofilering med ClickUps mall för varumärkeslansering.

Vill du lansera ett nytt varumärke eller produktsegment? Då är ClickUps mall för varumärkeslansering precis vad du behöver! Denna revisionsmall täcker alla viktiga steg för att genomföra en varumärkesrevision innan du lanserar ett framgångsrikt varumärke.

Från att definiera din målgrupp och utveckla ditt marknadsföringsmaterial till att definiera ditt varumärkes identitet hjälper det dig att organisera alla aktiviteter som ingår i en varumärkeslansering. Det ger också en central plattform för kommunikation, uppgiftshantering och uppföljning av framsteg, vilket säkerställer att alla är på samma sida och arbetar mot samma mål. Detta optimerade tillvägagångssätt hjälper till att undvika förvirring och förseningar, vilket leder till en framgångsrik lansering.

Vad du kommer att gilla med den:

Skapa en tydlig plan för att styra lanseringsprocessen och övervaka och mäta framstegen för ditt varumärkesteam under hela lanseringen.

Förutse potentiella risker och problem innan de uppstår med anpassningsbara uppgiftslistor för att spåra varje steg i lanseringen.

Implementera anpassade statusar som Avbruten, Slutförd, Försenad, Ej påbörjad och Pågående för att följa framstegen.

Få tillgång till inbyggda avsnitt för att definiera mål, KPI:er och målgrupp.

Perfekt för: Team som planerar att lansera ett nytt varumärke eller en ny produkt och behöver ett strukturerat ramverk för att hantera granskningsprocessen, inklusive uppgifter, tidsplaner och marknadsföringsinsatser för maximal effekt.

8. Mall för varumärkesriktlinjer från ClickUp

Hämta gratis mall Bygg upp och upprätthåll en stark varumärkesidentitet med hjälp av ClickUps mall för varumärkesriktlinjer.

Väl dokumenterade varumärkesriktlinjer säkerställer enhetlighet på alla plattformar. ClickUps mall för varumärkesriktlinjer hjälper dig att organisera och kommunicera viktiga varumärkeselement, inklusive logotyper, typografi, färgpaletter, tonfall och designprinciper.

Denna mall är en enda källa till sanning för ditt team och säkerställer att alla visuella och skriftliga tillgångar överensstämmer med ditt varumärkes identitet. Oavsett om du lanserar ett nytt varumärke eller förstärker ett befintligt, ger denna mall en sömlös och sammanhängande varumärkesupplevelse i alla kanaler.

Vad du kommer att gilla med den:

Samla alla dina varumärkestillgångar, typografi och visuella element på en enda plattform.

Få anpassningsbara avsnitt för varumärkesvärden, tonfall och riktlinjer för budskap.

Implementera ett lättanvänt format i ditt varumärkesriktlinjedokument så att dina team kan komma åt och tillämpa varumärkesreglerna på ett konsekvent sätt.

Kontrollera och håll koll på alla ändringar och uppdateringar över tid med flexibla åtkomstkontroller.

Perfekt för: Varumärkeschefer, marknadsföringsteam och kreativa proffs som behöver en strukturerad metod för att upprätthålla varumärkets enhetlighet mellan team och kanaler.

9. ClickUp-mall för varumärkesbok

Hämta gratis mall Skapa en omfattande varumärkesbok med ClickUp Brand Book Template. Dokumentera ditt varumärkes historia, värderingar och visuella identitet.

ClickUp Brand Book Template är en omfattande guide som beskriver ditt varumärkes essens, inklusive dess styrkor, mission, vision, värderingar och ton. Den hjälper dig att skapa en tydlig och sammanhängande varumärkesidentitet som kommunicerar ditt varumärkes visuella identitet, kultur, positionering, logotyp och andra egenskaper.

Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett etablerat varumärke säkerställer mallen för varumärkesbok att ditt budskap förblir konsekvent på alla plattformar och i alla team. Den bästa funktionen i denna granskningsmall är att den innehåller avsnitt där du kan definiera ditt varumärkes berättelse, visuella identitet, viktigaste budskap och mycket mer. Det är därför ett viktigt verktyg för företag som vill stärka sina interna och externa varumärkesstrategier.

Vad du kommer att gilla med den:

Säkerställ ett enhetligt utseende och känsla för allt marknadsföringsmaterial

Ge tydliga riktlinjer för anställda och partners om varumärkespresentation

Skapa ett enhetligt budskap i alla kanaler och på alla plattformar

Förbättra spårningen av varumärkesboken med gemensam redigering, e-postmeddelanden, automatiseringar, AI och andra projektledningsverktyg.

Perfekt för: Företag som vill skapa en omfattande varumärkesbok som kommunicerar deras varumärkes identitet och budskap i alla kanaler.

10. ClickUp-mall för varumärkeshantering

Hämta gratis mall Hantera alla aspekter av ditt varumärke på ett och samma ställe med ClickUps mall för varumärkeshantering.

Om du håller på att uppdatera ditt varumärke eller vill ha en varumärkesrevisionsrapport är ClickUps mall för varumärkeshantering utformad för att samordna den löpande hanteringen av ditt varumärke. Mallen ger ett standardiserat ramverk för att spåra och upprätthålla varumärkets konsistens i alla tillgångar.

Med inbyggda funktioner för uppgiftshantering gör mallen för varumärkesrevisionsrapport det enkelt att samordna insatser, spåra statusen för varumärkesinitiativ och säkerställa att alla team arbetar mot samma vision. Oavsett om du hanterar ett etablerat varumärke eller skalerar upp ett nytt är den här mallen viktig för effektiv hantering och för att öka ditt varumärkes styrka.

Vad du kommer att gilla med den:

Se till att all kommunikation och alla budskap stämmer överens med varumärkets värderingar.

Skaffa verktyg för uppgiftshantering för smidig projektkoordinering

Använd anpassade fält för att kategorisera och lägga till attribut för att hantera varumärkeshanteringsuppgifter och visualisera framsteg.

Inbyggd rapportering för att mäta varumärkets prestanda och effektivitet

Perfekt för: Företagsledare och varumärkeschefer som behöver ett centraliserat verktyg för att hantera och optimera sin egen varumärkesstrategi, så att de kan säkerställa konsekvens och samstämmighet i alla kontaktpunkter.

💡 Proffstips: Programvara för varumärkeshantering hjälper dig att samla dina revisionsresultat på ett ställe, vilket gör det enklare att följa framstegen och samarbeta med ditt team.

11. ClickUp Skapa mall för varumärkesstilguide

Hämta gratis mall Utveckla en detaljerad varumärkesstilguide med ClickUp Create Brand Style Guide Template.

Om du vill uppgradera ditt varumärkes personlighet kan mallen ClickUp Create Brand Style Guide hjälpa dig att skapa en omfattande stilguide. Detta dokument definierar ditt varumärkes visuella identitet, inklusive typografi, färgpalett, logotypanvändning, bildstil och andra designelement.

Definiera tydligt din visuella identitet och undvik inkonsekvenser för att säkerställa att allt varumärkesrelaterat material är visuellt enhetligt. På så sätt skapar du en sammanhängande varumärkesupplevelse för din målgrupp och stärker varumärkets effektivitet.

Vad du kommer att gilla med den:

Anpassa ditt varumärkes personlighet med möjligheten att definiera specifika stilpreferenser.

Få inbyggda områden för att definiera ton, röst och budskap.

Samarbetsfunktioner som gör det enkelt för teamet att komma åt och uppdatera informationen.

Enkel åtkomst från olika enheter för smidig referens

Perfekt för: Team och designers som vill skapa eller förfina sin varumärkesstilguide för enhetlig kommunikation och varumärkesprofilering i alla marknadsföringskanaler.

12. ClickUp-mall för omprofilering av varumärke

Hämta gratis mall Hantera ditt omprofileringprojekt effektivt med ClickUps mall för omprofileringprojekt.

Vill du gå in på en ny marknad eller funderar du på att göra en total uppfräschning av ditt varumärke? ClickUps mall för varumärkesförändring erbjuder en strukturerad metod för att hantera ett varumärkesförändringsprojekt. Den täcker alla steg, från inledande research och strategiutveckling till implementering och kommunikation.

Denna mall för varumärkesrevision hjälper dig att organisera den komplexa omprofileringen och säkerställer att alla aspekter beaktas och hanteras effektivt. Genom att använda denna mall minimeras risken för fel och omprofileringen blir smidig och framgångsrik.

Vad du kommer att gilla med den:

Följ framstegen i varje steg av din omdesign för att enkelt tilldela uppgifter och ansvar.

Använd anpassningsbara avsnitt för nytt logotyp, värdeerbjudande, design och riktlinjer för budskap.

Få tillgång till samarbetsverktyg för team som vill samordna sina insatser för att förbättra varumärket.

Använd inbyggda rapporteringsfunktioner för att följa framstegen och effektiviteten i omprofileringen.

Perfekt för: Företag som vill genomföra en omprofilering med en strukturerad strategi för att säkerställa samstämmighet, konsekvens och framgångsrik genomförande i alla team.

13. Mall för varumärkesrevision från Paperform

via Paperform

Mallen för varumärkesrevision från Paperform är ett enkelt men effektivt verktyg för att utvärdera ditt varumärkes nuvarande prestanda och identifiera områden som kan förbättras. Mallen guidar dig genom revisionen av ditt varumärkes tillgångar, budskap, målgrupp och övergripande marknadsposition och ger värdefulla insikter som kan hjälpa dig att stärka din varumärkesstrategi.

Med anpassningsbara fält och en intuitiv design kan du skräddarsy granskningen efter ditt varumärkes specifika behov, så att resultaten blir relevanta och användbara för framtida tillväxt.

Vad du kommer att gilla med den:

Utvärdera ditt varumärkes styrkor och svagheter med hjälp av riktade frågor och uppmaningar.

Analysera varumärkets prestanda över olika kontaktpunkter med särskilda avsnitt.

Skapa omfattande rapporter med praktiska rekommendationer för förbättringar.

Du kan enkelt ändra formulärfält och byta typsnitt och färger.

Perfekt för: Varumärkeschefer och marknadsföringsteam som vill göra en djupgående analys av varumärkets nuvarande status och identifiera möjligheter till förbättringar.

14. Mall för checklista för varumärkesrevision av Intramuse

via Intramuse

Mallen för varumärkesrevisionschecklista från Intramuse är ett praktiskt verktyg för att noggrant granska alla aspekter av ditt varumärke. Den hjälper dig att utvärdera ditt varumärkes visuella identitet, budskap, marknadspositionering och övergripande prestanda på ett detaljerat och systematiskt sätt.

Säkerställ konsekvens i alla varumärkets kontaktpunkter och identifiera områden som kan förbättras. Checklistan gör det enkelt att utvärdera varje del av ditt varumärke och säkerställer att inga aspekter förbises under granskningsprocessen.

Vad du kommer att gilla med den:

Utvärdera ditt varumärkes visuella identitet, inklusive logotyp, färgpalett och typografi.

Granska ditt varumärkes närvaro online, inklusive webbplats och sociala medier.

Förstå kundernas uppfattning och samla in feedback om varumärkesupplevelsen

Få ett särskilt utrymme för anteckningar och rekommendationer baserade på granskningsresultaten.

Perfekt för: Små och stora team samt företagare som vill ha en detaljerad, steg-för-steg-guide för att genomföra en omfattande varumärkesrevision och förbättra varumärkets konsistens.

15. Heads varumärkesrevisionsmall på Figma

via Figma

Heads Brand Audit Template på Figma är ett visuellt verktyg som är utformat för team som föredrar en mer interaktiv och designfokuserad approach till varumärkesrevisioner. Med den här mallen kan du utvärdera ditt varumärkes visuella identitet och säkerställa att element som logotyper, typografi, färgscheman och övergripande designkonsistens stämmer överens med ditt varumärkes löfte och strategi.

Denna Figma-mall är idealisk för både designteam och marknadsförare och låter dig visuellt följa ditt varumärkes utveckling och identifiera områden som kan förbättras. Den är perfekt för företag som söker ett kreativt, praktiskt tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra sina varumärkesresurser.

Viktiga funktioner

Använd den helt interaktiva och visuellt fokuserade granskningsprocessen.

Använd färdiga avsnitt för att utvärdera varumärkets visuella element, såsom logotyper, färger och typsnitt.

Skaffa samarbetsverktyg för design så att teamet kan samarbeta och ge feedback.

Möjliggör visuell jämförelse av varumärkets tillgångar över tid

Perfekt för: Designteam och företag som vill förbättra eller förfina sina visuella varumärkeselement med ett samarbetsinriktat, designcentrerat verktyg.

💡 Proffstips: När du har slutfört din varumärkesrevision ska du se till att dina åtgärder är tydliga. Använd en marknadsföringsplan för att kartlägga dina nästa steg för att förbättra varumärket.

Lås upp ditt varumärkes fulla potential med ClickUp 🚀

Varumärkesrevisioner är viktiga för företag som vill förfina sina strategier, förbättra varumärkets konsistens och säkerställa långsiktig tillväxt. Med rätt mallar kan du genomföra en varumärkesrevision på ett effektivt sätt.

Men det räcker inte med att ha rätt mall för att skapa det perfekta varumärket. Du måste känna till din varumärkes målgrupp och deras behov och förfina ditt varumärkes värde därefter. För att genomföra en varumärkesrevision krävs ofta flera möten, pappersarbete, formulär, fram och tillbaka och en rörig process.

Med ClickUp, den dagliga appen för arbete, kan du enkelt genomföra en grundlig varumärkesrevision och förbättra din varumärkesstrategi.

Är du redo att ta ditt varumärke till nästa nivå? Kom igång med ClickUp och få tillgång till dessa kraftfulla mallar gratis!