Den ultimata guiden till CRM-programvara för HVAC: de bästa alternativen att utforska

Att driva ett HVAC-företag handlar om att bemästra driftseffektivitet, hålla ordning och reda och erbjuda förstklassig kundservice i en mycket konkurrensutsatt bransch.

Idag krävs det verktyg som inte bara håller jämna steg med utvecklingen utan också driver innovation för att lyckas inom HVAC-branschen. Det är här HVAC CRM kommer in. Dessa kraftfulla plattformar är utformade för att optimera allt från schemaläggning och utskick till fakturering och kundrelationshantering.

I den här guiden utforskar vi de bästa CRM-programvarulösningarna för HVAC-företag, som hjälper dig att öka effektiviteten, skala upp verksamheten och förbättra kundupplevelsen.

Låt oss sätta igång! 🚀

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en kort sammanfattning av de bästa CRM-programvarorna för HVAC som hjälper dig att effektivisera verksamheten, förbättra kundhanteringen och öka intäkterna: ClickUp : Bäst för automatisering av HVAC-arbetsflöden och teamsamarbete Bäst för automatisering av HVAC-arbetsflöden och teamsamarbete

I korthet: Bästa försäljningsautomatisering och kundengagemang

Jobber: Bäst för schemaläggning och jobbhantering inom HVAC

Housecall Pro : Bäst för allt-i-ett-automatisering av fälttjänster

ServiceTrade: Bäst för kommersiell HVAC-serviceledning

Zoho CRM: Bäst för AI-driven försäljningsautomatisering och anpassning

Pipeline CRM: Bäst för visualisering och automatisering av försäljningspipeline

ServiceTitan: Bäst för HVAC-företag på företagsnivå

FieldEdge: Bäst för realtidsdistribution och ekonomisk uppföljning

Service Fusion: Bäst för heltäckande hantering av HVAC-jobb

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för HVAC?

Ett CRM-system för HVAC-företag bör göra mer än bara lagra kunduppgifter – det bör aktivt förbättra din operativa effektivitet och öka intäkterna.

Här är några viktiga CRM-komponenter att leta efter:

Smart schemaläggning och utskick: Välj ett CRM-system som låter dig tilldela jobb, optimera rutter och skicka automatiska uppdateringar till tekniker och kunder. Detta minskar antalet missade möten och restiden.

Automatiserade uppföljningar: Leta efter ett system som skickar påminnelser om underhållsavtal, obetalda fakturor och kundrecensioner. Att hålla kunderna engagerade är nyckeln till att generera återkommande affärer.

Mobil åtkomst för tekniker: Se till att ditt team kan uppdatera jobbstatus, lägga till anteckningar och skapa fakturor från sina telefoner. En mobil CRM-app håller fält- och kontorteam uppkopplade.

Inbyggd fakturering och betalningar: Förenkla faktureringen genom att välja ett CRM-system som genererar fakturor, accepterar digitala betalningar och spårar utestående saldon utan manuell inmatning.

Verktyg för kundhantering: Hitta ett CRM-system som loggar servicehistorik, lagrar information om utrustning och möjliggör personlig kommunikation. Detta hjälper dig att bygga upp långsiktig kundnöjdhet.

🔎 Visste du att? CRM har sina rötter i början av 1970-talet, när företag började övergå från ett ”produktcentrerat” till ett ”kundcentrerat” tillvägagångssätt. Denna avgörande insikt gav upphov till CRM, vilket för alltid förändrade hur företag bygger relationer och prioriterar kundernas behov.

De bästa CRM-systemen för HVAC att utforska

Att välja rätt HVAC-serviceprogramvara kan göra stor skillnad när det gäller att hantera kundrelationer, schemalägga jobb och öka intäkterna.

Här är några av de bästa CRM-systemen för HVAC, var och en med sina specifika användningsområden och unika försäljningsargument:

1. ClickUp (bäst för automatisering av HVAC-arbetsflöden och teamsamarbete)

Som den kompletta appen för arbete fungerar ClickUp som ett robust CRM-system för HVAC-företag, som går utöver kundhantering för att leverera omfattande automatisering av arbetsflöden och smidig projektsamverkan.

Skaffa ClickUp CRM gratis Använd ClickUp CRM för att effektivisera verksamheten, förbättra svarstiderna och öka kundnöjdheten, samtidigt som du håller allt organiserat på en och samma plattform.

ClickUp CRM:s anpassningsbara arbetsflöden gör det möjligt för HVAC-företag att skräddarsy sitt CRM-system efter sina unika processer, vilket säkerställer en smidig verksamhet. Du kan enkelt lagra kunduppgifter, servicehistorik och utrustningsinformation med hjälp av anpassade fält i ClickUp. Detta gör att du kan spåra jobbtillfällen, garantier som löper ut och underhållsscheman i ett organiserat, sökbart format.

Tilldela jobb till tekniker med hjälp av ClickUp Tasks och visualisera deras tillgänglighet med hjälp av kalendervyn och arbetsbelastningsvyn för optimerad schemaläggning. Glöm inte att ställa in kodfria automatiseringar i ClickUp för att meddela tekniker om nya uppdrag, vilket minskar förseningar och missförstånd.

Tekniker kan komma åt uppgiftsdetaljer, checklistor och ladda upp servicerapporter direkt från ClickUp-mobilappen när de är på plats, medan trådade uppgiftskommentarer hjälper till att kommunicera uppdateringar i realtid mellan fältteam och kontorspersonal.

Använd anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp för att bygga upp och hantera din försäljningspipeline och spåra jobbframsteg

Vill du hålla koll på hur jobbet fortskrider? Spåra det med ClickUps anpassade uppgiftsstatusar, såsom "Planerad", "Pågående", "Slutförd" och "Fakturerad". Dessa statusar kan också användas för att spåra pipeline-stadier för leads och potentiella kunder.

💡 Proffstips: Ställ in återkommande uppgifter i ClickUp för påminnelser om förebyggande underhåll, garantikontroller och uppföljningssamtal.

Med över 50 dashboard-kort gör ClickUp det också enklare att visualisera och hantera alla projekt-, uppgifts- och kunddata på ett och samma ställe.

Dessutom förbättrar ClickUps sömlösa integrationer med populära plattformar som Google Workspace och HubSpot produktiviteten.

Få en gratis mall Förvandla dina projekt och din försäljningspipeline med ClickUps CRM-mall.

Om du är orolig för att en anpassad CRM-konfiguration i ClickUp ska ta för mycket tid, prova istället ClickUps CRM-mall.

Det är en färdig mall för HVAC-företag som hjälper dem att hantera kundrelationer, spåra serviceförfrågningar och organisera försäljningspipelines på ett och samma ställe. Med inbyggd automatisering och rapportering förenklar denna mall schemaläggning, uppföljning och fakturering, vilket säkerställer smidig drift och förbättrad kundlojalitet.

Med dess anpassade fält, statusar och flera projektvyer kan du:

Effektivisera schemaläggning och utskick för snabb service

Spåra leads och försäljning för att öka konverteringsgraden

Automatisera uppföljningar för att förbättra kundengagemanget

Skapa rapporter för datadrivna beslut

ClickUps bästa funktioner

Spåra kundens livstidsvärde och serviceprestanda med anpassade ClickUp-instrumentpaneler.

Organisera leads, serviceförfrågningar och uppföljningar med hjälp av anpassade statusar och anpassade fält i ClickUp.

Automatisera kundkommunikationen med Email ClickApp och skicka påminnelser om service eller uppföljningsmejl direkt från ClickUp.

Snabba upp dokumentgodkännanden och avtalshantering med korrekturläsning och anteckningar.

Hantera servicetider, försäljningspipelines och kunddata med hjälp av färdiga CRM-mallar

Automatisera uppgiftsfördelning, statusuppdateringar och påminnelser med automatisering av arbetsflöden.

Använd formelfält för att automatiskt beräkna kostnaden för nya produktbeställningar eller enkelt bedöma poäng för nya leads.

Visa och hantera kundrelationer med list-, tavel-, Gantt- och kalendervyer.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Begränsningar för ClickUp

Den höga graden av anpassning kan vara överväldigande för nya användare.

Alla vyer är inte fullt tillgängliga i mobilappen.

Andra CRM-system kan erbjuda mer avancerade funktioner som är skräddarsydda specifikt för HVAC-företag.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp

ClickUp är det BÄSTA systemet för projektledning, instrumentpaneler, CRM + skalning som jag har stött på! Det har hjälpt mig att spara hundratals – tusentals timmar, prioritera + fokusera på att finjustera affärsutvecklingen i processen 500 000–miljoner dollar dagligen. Vi övergår nu till att spåra konverteringar + resultat! ÄLSKAR ClickUp!

2. Nutshell (bäst för försäljningsautomatisering och kundengagemang)

via Nutshell

Nutshell är en allt-i-ett-CRM-programvara för HVAC-företag som är utformad för att förenkla försäljningsautomatisering, kundhantering och marknadsföring. Den erbjuder anpassade pipelines, leadspårning och e-postautomatisering för att hjälpa HVAC-tekniker att omvandla potentiella kunder till långsiktiga kunder.

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att hantera serviceavtal, spåra uppföljningar och automatisera nästa steg utan extra ansträngning. Nutshell integreras också med Google, Microsoft, QuickBooks och mer, vilket säkerställer en smidig arbetsflödeshantering.

Nutshells bästa funktioner

Automatisera försäljningsprocesser med anpassningsbara CRM-pipelines och leadspårning.

Engagera kunderna effektivt med inbyggd e-postmarknadsföring och automatisering.

Synkronisera med Google och Microsoft för kalender- och e-postintegration.

Spåra affärsförlopp och serviceavtal med hjälp av detaljerade rapporter och analyser.

Begränsningar i Nutshell

Inlärningskurva på grund av flera anpassningsalternativ

Vissa avancerade funktioner kräver ytterligare utbildning för att kunna användas effektivt.

Priser i korthet

Grundpaket: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 32 USD/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: 67 USD/månad per användare

Enterprise: 89 $/månad per användare

Nutshell-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

3. Jobber (bäst för schemaläggning och jobbhantering inom HVAC)

via Jobber

Jobber är en programvara för fältserviceledning som är utvecklad för att effektivisera schemaläggning, fakturering och jobbsökning. Den är utformad för fältserviceföretag och hjälper HVAC-team att hantera den dagliga driften utan att lägga till mer administrativt arbete. Med automatiserade jobbuppdrag, schemaläggning i realtid och tvåvägskommunikation med kunderna säkerställer Jobber en exceptionell serviceleverans.

Det integreras också med QuickBooks, Stripe och Google Kalender, vilket gör fakturering och betalningar smidiga. HVAC-företag som använder Jobber rapporterar i genomsnitt 37 % intäktsökning under sitt första år, vilket bevisar dess inverkan på effektivitet och lönsamhet.

Jobbers bästa funktioner

Automatisera schemaläggning, arbetsfördelning och ruttoptimering för att minska administrativt arbete.

Skicka fakturor, ta emot onlinebetalningar och synkronisera med QuickBooks för effektivare bokföring.

Kommunicera med kunderna genom automatiska påminnelser och tvåvägskommunikation via SMS.

Spåra jobbframsteg, kostnader och teamets prestanda med inbyggda rapporteringsverktyg.

Jobbers begränsningar

Ingen funktion för att märka anställda för onlinebokning och AI-receptionist

Vissa användare kan behöva ytterligare anpassningsalternativ för komplexa arbetsflöden.

Jobber-priser

Kärnfunktioner: 39 USD/månad per användare

Connect : 119 USD/månad per användare

Grow: 199 $/månad per användare

Jobber Plus: Anpassade priser för 30+ användare

Jobber-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Jobber

Jag älskar att använda Jobber eftersom det inte bara samlar all min kundinformation på ett lättillgängligt ställe, utan också hjälper mig att se till att alla jobb har fakturerats, betalningar har samlats in och att offerter följs upp. Det har en mängd funktioner som underlättar mitt liv. Jobber skickar till och med automatiskt ut en begäran om recension, vilket har ökat våra Google-recensioner!

4. Housecall Pro (bäst för allt-i-ett-automatisering av fälttjänster)

via Housecall Pro

Housecall Pro är ett omfattande CRM-system för VVS-branschen som är utformat för att hantera schemaläggning, utskick, betalningar och kundkommunikation på en och samma plattform. Det är utvecklat för serviceföretag av alla storlekar och erbjuder funktioner som hjälper VVS-företag att automatisera marknadsföringen, effektivisera arbetshanteringen och påskynda betalningarna.

HVAC-programvaran inkluderar realtidsdispatching, automatiserade kostnadsberäkningar och GPS-spårning, vilket säkerställer effektiv jobbschemaläggning och teknikerkoordinering. Funktionen Instapay påskyndar kassaflödet genom att göra det möjligt för företag att få betalt direkt. Med integrationer som QuickBooks, Gusto och Mailchimp hjälper Housecall Pro HVAC-företag att minska administrationstiden och fokusera på tillväxt.

Housecall Pros bästa funktioner

Automatisera schemaläggning, utskick och kundpåminnelser för att minska antalet uteblivna besök.

Hantera offerter, fakturor och onlinebetalningar med QuickBooks-integration.

Spåra lönsamheten för olika uppdrag och teknikernas prestationer med anpassade rapporter.

Snabba upp kassaflödet med Instapay för omedelbara kreditkortsutbetalningar

Begränsningar för Housecall Pro

Det finns ingen inbyggd provisionsspårning för merförsäljning och teknikerbonusar.

Begränsade möjligheter att ge rabatt på enskilda poster på fakturor

Priser för Housecall Pro

Grundläggande: 79 $/månad (en användare)

Essentials : 189 $/månad (1–5 användare)

MAX: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Housecall Pro

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

5. ServiceTrade (Bäst för kommersiell HVAC-serviceledning)

via ServiceTrade

ServiceTrade är ett kommersiellt CRM-system för VVS-branschen som är utvecklat för VVS-entreprenörer för att hantera tjänster, projekt och försäljning på en och samma plattform. Det är specialiserat på förebyggande underhåll, spårning av tillgångar och kundkommunikation, vilket gör det idealiskt för VVS-företag som hanterar stora kontrakt.

Kundportalen låter kunderna spåra servicehistorik, fakturor och schemaläggning, vilket förbättrar transparensen och kundlojaliteten. Dess smarta AI-funktion hjälper till att optimera teknikernas schemaläggning och minska administratörernas arbetsbelastning. Med inbyggd QuickBooks-integration, projektledningsverktyg och försäljningsautomatisering är ServiceTrade utformat för HVAC-företag som vill skala upp effektivt.

ServiceTrades bästa funktioner

Automatisera förebyggande underhåll och spårning av tillgångar för bättre kontraktshantering.

Optimera teknikernas scheman och kapacitetsplanering med Smart AI.

Förbättra kundkommunikationen genom en självbetjäningsportal och liveuppdateringar.

Effektivisera fakturering och betalningar med QuickBooks-integration

Begränsningar för ServiceTrade

Användare har rapporterat om oväntade programuppdateringar som kan kräva justeringar av arbetsflödet.

Formulärhanteringsverktyg kan ha en inlärningskurva för nya användare.

ServiceTrade-priser

Anpassad prissättning

ServiceTrade-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ServiceTrade

Jag älskar möjligheten att använda applikationen på det sätt som passar ditt företag bäst. Service Trade är ett företag som har många roller, allt från mekanik till brand- och säkerhetsbranschen och mycket mer. Varje företag använder Service Trade på ett sätt som gynnar deras behov och kundkrets. Dess anpassningsförmåga och företagets strävan efter ständig förbättring gör det till en utmärkt applikation för vårt företag.

6. Zoho CRM (bäst för AI-driven försäljningsautomatisering och anpassning)

via Zoho CRM

Zoho CRM är ett mycket anpassningsbart CRM-system för HVAC som utnyttjar AI-driven automatisering, engagemang i flera kanaler och djupgående analyser för att hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet. Med Zia AI kan HVAC-team automatisera arbetsflöden, upptäcka försäljningstrender och generera prediktiva insikter för bättre beslutsfattande.

Det integreras sömlöst med över 1 000 tredjepartsappar, vilket gör det till ett mångsidigt val för företag som söker en anpassningsbar lösning. Dess 360-graders kundvy säkerställer att varje interaktion loggas, vilket hjälper HVAC-företag att förbättra kundlojaliteten och försäljningseffektiviteten.

Zoho CRMs bästa funktioner

Automatisera dina CRM-processer och upptäck trender med Zia AI-drivna insikter.

Engagera kunder via e-post, telefon, sociala medier och livechatt.

Spåra pipeline-prestanda och prognostisera intäkter med avancerad analys.

Anpassa arbetsflöden, fält och integrationer efter specifika behov inom HVAC-branschen.

Begränsningar för Zoho CRM

Vissa avancerade integrationer kan vara komplexa att konfigurera utan teknisk support.

Systemets prestanda kan bli långsammare vid hantering av stora datamängder.

Priser för Zoho CRM

Gratis för alltid

Standard: 14 USD/månad per användare

Professional: 23 USD/månad per användare

Enterprise: 40 USD/månad per användare

Ultimate: 52 USD/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

💡 Proffstips: Genom att lära dig hur olika CRM-system används i olika branscher kan du identifiera funktioner som passar dina affärsmål. Innan du tar fram plånboken bör du därför utforska de bästa CRM-programvarorna och deras användningsområden för att förbättra ditt arbetsflöde och din effektivitet.

7. Pipeline CRM (bäst för visualisering och automatisering av försäljningspipeline)

via Pipeline CRM

Pipeline CRM är ett enkelt och effektivt CRM-system som är utvecklat för säljteam som behöver ett smidigt och högpresterande verktyg för att hantera leads, spåra affärer och automatisera arbetsflöden. Det har ett överskådligt gränssnitt i Kanban-stil, vilket gör det enkelt att visualisera och flytta affärer genom olika stadier.

Automatiserad e-postspårning, försäljningsprognoser och provisionsspårning ger HVAC-företag bättre kontroll över sin försäljningsprocess. Med anpassade affärsstadier, obegränsad fillagring och användarbehörigheter är Pipeline CRM perfekt för team som behöver ett lättviktigt men ändå kraftfullt CRM-system.

Pipeline CRM:s bästa funktioner

Visualisera och hantera affärer med Kanban-tavlor och anpassade affärsstadier.

Automatisera försäljnings- och marknadsföringsmejl med inbyggd spårning och mallar.

Prognosera intäkter och försäljningstrender med avancerad analys

Tilldela behörigheter för att kontrollera åtkomst och effektivisera teamsamarbetet.

Begränsningar för Pipeline CRM

Det tillåter endast en kundansvarig per kund, vilket begränsar samarbetet mellan flera användare.

Priser för Pipeline CRM

Startpris: 29 $/månad per användare

Utveckling: 39 $/månad per användare

Grow: 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Pipeline CRM

G2: 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipeline CRM?

En utmärkande funktion är avsaknaden av kontaktbegränsningar, vilket ger flexibilitet att växa och skala upp utan de begränsningar som ofta förekommer i andra CRM-system. Detta tillgodoser inte bara mina nuvarande behov utan gör också min användning framtidssäker när mina behov utvecklas. Pipeline CRMs fokus på enkelhet, i kombination med dess mångsidiga funktioner, gör det till ett oumbärligt verktyg för att effektivisera mitt arbetsflöde och optimera mina processer för kundrelationshantering.

8. ServiceTitan (bäst för HVAC-företag på företagsnivå)

via ServiceTitan

ServiceTitan är ett funktionsrikt HVAC-CRM-system som är utvecklat för snabbväxande företag inom bostads- och kommersiella tjänster. Det erbjuder avancerad jobbsökning, automatiserad utskickning och rapportering i realtid, vilket ger HVAC-företag full kontroll över sin verksamhet.

Kundportalen ger kunderna omedelbar tillgång till servicehistorik, fakturor och betalningar, vilket förbättrar transparensen och kundlojaliteten. Dess förslagsgenerator och automatisering av serviceavtal hjälper företag att sluta fler affärer samtidigt som de säkerställer återkommande intäkter.

Med robusta integrationer för QuickBooks, Intacct och Viewpoint Vista håller ServiceTitan finansiella data samordnade över hela verksamheten.

ServiceTitans bästa funktioner

Automatisera schemaläggning, utskick och realtidsuppföljning av jobb för smidig drift.

Skapa detaljerade rapporter om jobbkostnader för att spåra lönsamhet och utgifter.

Öka konverteringsgraden med anpassade offerter och uppföljningar av kostnadsberäkningar.

Erbjud kunderna tillgång till servicehistorik, fakturor och betalningar dygnet runt via kundportalen.

Begränsningar för ServiceTitan

Räkna med en brant inlärningskurva på grund av plattformens omfattande funktioner.

Ursprungligen utformat för tjänster till privatpersoner, vilket kräver tillfälliga lösningar för vissa kommersiella entreprenörer.

Priser för ServiceTitan

Anpassad prissättning

ServiceTitan-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

9. FieldEdge (bäst för realtidsdistribution och ekonomisk uppföljning)

via FieldEdge

FieldEdge är ett omfattande CRM-system för VVS-branschen som är utformat för att hjälpa serviceföretag att effektivisera utskick, schemaläggning, fakturering och kundhantering. Det utmärker sig med spårning av tekniker i realtid, inbyggd prislistehantering och automatiserade marknadsföringsverktyg som hjälper företag att optimera sina intäkter.

Funktionen FieldEdge Payments garanterar snabba, smidiga transaktioner, medan QuickBooks-integrationen möjliggör sömlös ekonomisk uppföljning. Med verktyg som Proposal Pro för merförsäljning och MarketingEdge för kundengagemang hjälper FieldEdge HVAC-företag att förbättra effektiviteten och lönsamheten.

FieldEdges bästa funktioner

Spåra teknikernas positioner och arbetsförloppet med realtidsdispatching.

Automatisera fakturor, betalningar och ekonomisk uppföljning med QuickBooks-integration.

Öka merförsäljningen med Proposal Pros prisalternativ "bra", "bättre" och "bäst".

Engagera kunderna genom e-post och tvåvägskommunikation via SMS med MarketingEdge.

Begränsningar för FieldEdge

Många funktioner kräver extra avgifter, vilket ökar de totala kostnaderna.

QuickBooks-integration kan vara komplex och kräver extra inlärning.

FieldEdge-priser

Anpassad prissättning

FieldEdge-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om FieldEdge

Företaget och jag älskar Field Edge och hur enkelt och snabbt vi lärde oss att använda det. Field Edge används dagligen av kontorspersonalen och teknikerna ute på fältet. Integrationen från QuickBooks till Field Edge var enkel och snabb. Jag använder Field Edge dagligen för att skicka ut uppdrag, fakturera, lägga till delar i lagret och skicka fakturor och offerter till kunder. Kundsupporten online är fantastisk och svarar nästan omedelbart.

10. Service Fusion (bäst för heltäckande hantering av HVAC-jobb)

via Service Fusion

Service Fusion är ett CRM-system för VVS-branschen som är utvecklat för komplett jobbschemaläggning, utskick och kundhantering. Det är utformat för fältserviceföretag och automatiserar arbetsorder, fakturering och spårning av tekniker för att förbättra effektiviteten.

Med GPS-spårningsfunktionen kan HVAC-företag övervaka servicefordon, optimera rutter och minska bränslekostnaderna. Med inbyggd QuickBooks-integration och SMS-aviseringar säkerställer Service Fusion smidig kommunikation mellan team och kunder.

Service Fusions bästa funktioner

Automatisera jobbschemaläggning och utskick med dra-och-släpp-schemaläggning

Spåra fordon, minska bränslekostnaderna och optimera rutterna med hjälp av GPS-spårning av fordonsflottan.

Omvandla offerter till jobb direkt och skicka fakturor via QuickBooks-integration.

Förbättra kundkommunikationen med automatiska textpåminnelser och uppdateringar.

Begränsningar för Service Fusion

Begränsad mobil funktionalitet för vissa administrativa uppgifter

Endast enkelriktad synkronisering är tillgänglig med QuickBooks.

Priser för Service Fusion

Startpaket: 225 USD/månad för obegränsat antal användare

Plus: 350 $/månad för obegränsat antal användare

Pro: 575 $/månad för obegränsat antal användare

Betyg och recensioner för Service Fusion

G2 : 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Optimera din HVAC-verksamhet med ClickUp

Att välja rätt CRM-system för VVS-branschen kan göra hela skillnaden – mellan missade möjligheter och en helt optimerad, intäktsgenererande verksamhet. Oavsett om du behöver automatiserad schemaläggning, realtidsuppföljning av jobb eller smidig fakturering kommer det bästa CRM-systemet för VVS-branschen att förenkla processerna och öka lönsamheten.

Från ClickUps anpassningsbara automatisering till ServiceTitans jobbhantering på företagsnivå – CRM-systemen på denna lista erbjuder unika fördelar som är skräddarsydda för HVAC-företag. För dem som söker en allt-i-ett-programvara för HVAC-företag erbjuder ClickUp en skalbar plattform som är utformad för att hantera serviceförfrågningar, automatisera uppgifter och främja bättre kundrelationer – i en centraliserad hubb.

Ta kontroll över din HVAC-verksamhet idag. Börja använda ClickUp. 📈