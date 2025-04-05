Hur man genomför en konkurrentanalys – exempel för framgång (+mallar)

Tänk på några ikoniska varumärkeskonflikter. Pepsi och Coca-Cola, Apple och Samsung samt Target och Costco är till exempel välkända för att vara hårda konkurrenter inom sina respektive branscher.

Det är fascinerande att se hur de ständigt strävar efter att överträffa varandra genom smart reklam, innovativa produkter och strategisk marknadsföring.

Och om du har undrat hur dessa varumärken alltid ligger jämsides med varandra, så är svaret en djupgående konkurrensanalys.

I det här blogginlägget förklarar vi allt du behöver veta om konkurrentanalys, inklusive exempel och gratis mallar som hjälper dig att komma igång.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Konkurrentanalys är ett strategiskt verktyg för att utvärdera konkurrenssituationen för ditt företag.

Det ger dig insikter om konkurrenternas fördelar och nackdelar och gör det möjligt för dig att identifiera luckor och möjligheter till förbättringar.

Hur man genomför en konkurrentanalys: Identifiera och kategorisera konkurrenterna i din bransch Definiera viktiga jämförelsemått för att få fokuserade och användbara insikter Samla in konkurrentdata från pålitliga och tillförlitliga källor Använd SWOT-analys och Porters femkraftsmodell för att analysera konkurrenternas styrkor och svagheter Jämför dina resultat med ditt företags prestanda för att identifiera luckor som konkurrenterna har utnyttjat och områden där du har en konkurrensfördel Skapa en handlingsplan, tilldela roller och ansvar med deadlines och viktiga mått för att följa framstegen mot dina mål

Identifiera och kategorisera konkurrenterna i din bransch

Definiera viktiga jämförelsemått för att få fokuserade och praktiska insikter.

Samla in konkurrentdata från pålitliga och tillförlitliga källor

Använd SWOT-analys och Porters femkraftsmodell för att analysera konkurrenternas styrkor och svagheter.

Jämför dina resultat med ditt företags prestanda för att identifiera luckor som konkurrenterna har utnyttjat och områden där du har en konkurrensfördel.

Skapa en handlingsplan, tilldela roller och ansvar med deadlines och nyckeltal för att följa framstegen mot dina mål.

Några utmaningar är felaktiga data, underskattning av externa risker och överflöd av data.

Vad är en konkurrentanalys?

via SmartReach

En konkurrentanalys är en detaljerad studie av nuvarande och potentiella konkurrenter på en specifik marknad. Företag använder den för att identifiera sina konkurrenters styrkor, svagheter, prestanda och strategier så att de kan förstå hur de kan justera sin egen marknadspositionering för att få en bättre konkurrensfördel.

När du genomför en konkurrentanalys måste du övervaka företagets produkter, prisstrategi, målgrupp, marknadsföringstaktik och kundfeedback.

En effektiv konkurrentanalys gör att du kan hålla ett öga på vad dina konkurrenter gör, undvika fallgropar och till och med upptäcka intressanta tillväxtmöjligheter för ditt företag.

Produktivitetshöjare: Använd en mall för konkurrentanalys för att samla information om konkurrenter i lättöverskådliga rapporter.

Varför en konkurrentanalys är avgörande

En väl genomförd konkurrentanalys är ett utmärkt verktyg för att förstå vad som har fungerat bra för dina konkurrenter, vad du kan lära dig av det och hur du kan sticka ut och göra saker på ett annat sätt för att attrahera dina kunder.

Dessutom är en konkurrensanalys ditt strategiska hjälpmedel som hjälper dig att:

Få en tydlig bild av konkurrenssituationen

Ta en ny titt på dina egna styrkor, svagheter, möjligheter och hot (hej, SWOT-analys!).

Ta reda på det bästa sättet att positionera din produkt

Dessutom är en konkurrentanalys ett bra sätt att förutse förändringar i marknadslandskapet så att du alltid ligger i linje med branschtrender och förändrade kundkrav.

Läs mer: Gratis mallar för konkurrentanalys för Google Sheets

Hur man genomför en konkurrentanalys

En grundlig konkurrentanalys ger dig värdefulla insikter som kan skärpa dina strategier. Här är en steg-för-steg-beskrivning av hur du systematiskt kan analysera dina konkurrenter.

1. Identifiera dina konkurrenter

En konkurrentanalys börjar med att identifiera de olika konkurrenterna på din målmarknad.

Du kan dela in konkurrenterna i tre kategorier: Direkt : Företag som erbjuder samma produkt eller tjänst till samma kunder som du. Några populära exempel är Coca-Cola vs Pepsi, Nike vs Adidas eller Uber vs Lyft.

Indirekt : Företag som erbjuder olika produkter men tillgodoser kundbehov som liknar ditt företags. Tänk på Airbnb kontra hotell. Båda tillgodoser resenärers behov av boende, men skiljer sig åt i hur de tillhandahåller det.

Nya konkurrenter: Företag som är nya på marknaden och som kan påverka din verksamhet i framtiden. Ett bra exempel är Tesla vs Rivian. Tesla är väl etablerat inom elfordonsbranschen, men Rivian får snabbt uppmärksamhet eftersom det riktar sig till samma marknadssegment.

via ManyChat

✨Bonustips: En bra metod är att identifiera åtminstone de främsta konkurrenterna i varje kategori för en mer grundlig analys. Du kan använda verktyg för konkurrentanalys för att organisera den data du samlar in, identifiera mönster och skapa strategier.

2. Definiera viktiga mått för jämförelse

När du har listat dina konkurrenter måste du bestämma vilka specifika områden du vill jämföra.

När du har identifierat dessa områden kan du koppla vart och ett av dem till några viktiga mätvärden för att få fokuserade och användbara insikter. Detta ger dig en bättre bild av hur dina erbjudanden står sig i jämförelse med konkurrenternas.

Här är en översikt över några vanliga jämförelseområden och relaterade mått: Produkter eller tjänster: Notera unika egenskaper och funktioner, användarnöjdhet, produktrecensioner, utbud, produktinnovation och effektivitet i tjänsteleveransen i din konkurrensmiljö.

Prissättning: Spåra prispunkter, rabatter och erbjudanden, kostnad kontra nytta och priselasticitet.

Marknadsföringsstrategi : Övervaka deras SEO-rankningar, innehållsstrategi, betalda annonser, varumärkesbudskap, engagemang i sociala medier och : Övervaka deras SEO-rankningar, innehållsstrategi, betalda annonser, varumärkesbudskap, engagemang i sociala medier och produktmarknadsföringsstrategi

Kundupplevelse : Spåra CSAT-poäng, kundlojalitet, supportens svarstid och användarupplevelser.

Försäljning och distribution : Jämför försäljningskonverteringsgrader, geografisk räckvidd, distributionskanaler, försäljningstaktik och intäktsströmmar.

Finansiell prestanda: Kontrollera intäktstillväxt, vinstmarginaler, marknadsandelar, kostnadsstruktur och investeringar.

✨Bonustips: Prioritera de mätvärden som är viktiga för ditt företag och fokusera enbart på dem så att du inte försvagar effektiviteten i din beslutsprocess.

3. Samla in tillräckligt med data om dina konkurrenter

Nu när du vet vilka mätvärden du vill spåra kan du identifiera de bästa källorna från vilka du kan samla in tillförlitliga data om dina indirekta och direkta konkurrenter.

Verktyg som Google Analytics, SpyFu och SimilarWeb kan till exempel användas för webbplatsgranskningar. Tredjepartsrecensionssajter som G2, Trustpilot och sociala medier ger insikter om vad användarna tycker om dina konkurrenter.

✨Bonustips: Om du vill ha finansiell information är det en bra idé att titta på offentliga register eller investerarrapporter. Du kan även välja AI-drivna verktyg för konkurrentanalys, såsom Kompyte för att spåra konkurrenters aktiviteter på olika plattformar

ClickUp Brain för att få insikter om dina konkurrenters agerande och strategier.

Sammanhängande för att identifiera mönster eller trender i dina konkurrenters innehåll

4. Analysera konkurrenternas styrkor och svagheter

Här studerar du de områden där dina konkurrenter presterar bättre och där du har en fördel. Beroende på dina forskningsmål kan ramverk som SWOT-analys eller Porters fem krafter vara användbara verktyg.

För att förstå detta bättre kan du använda SWOT-analys för att fokusera på att hitta varje konkurrents individuella styrkor och svagheter.

Å andra sidan skulle Porters fem krafter vara mer användbara för att studera den bredare branschmiljön och de systemiska faktorer som sannolikt kommer att påverka alla dina konkurrenter.

Oavsett vilket ramverk du använder, kom ihåg att ställa dig själv några viktiga frågor, till exempel: Hur stor är deras marknadsandel jämfört med andra konkurrenter?

Hur förhåller sig deras prisstrategier till branschstandarderna?

Vilken strategi har de för att skaffa och behålla kunder?

Hur svarar deras marknadsföringsteam på kundernas feedback och recensioner?

✨Bonustips: Utforska dina konkurrenters styrkor och svagheter med en lättanvänd mall för Porters 5 krafter som ger en väl avrundad bild av den direkta och indirekta konkurrensen inom din bransch.

5. Jämför dina resultat

När du har identifierat dina konkurrenters styrkor och svagheter kan du jämföra resultaten med ditt företags prestanda. På så sätt får du en helhetsbild och kan se om det finns luckor som dina konkurrenter har utnyttjat. Du kan också identifiera områden där du har en klar konkurrensfördel som du kan förbättra ytterligare.

✨Bonustips: Effektivisera din benchmarkingprocess genom att använda en konkurrentanalysmatris. Den presenterar konkurrentdata på ett visuellt tilltalande och organiserat sätt och gör det enklare att jämföra dina affärsmätvärden med konkurrenternas.

6. Skapa en handlingsplan

Baserat på resultaten av din konkurrentanalys identifierar du de tre till fyra viktigaste områdena där du vill börja göra förbättringar. Utveckla sedan SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska, tidsbundna) för varje område så att dina insatser förblir fokuserade och framstegen kan följas upp på ett effektivt sätt.

Om du till exempel känner att du behöver förbättra din marknadsföringsstrategi för att få ett försprång framför dina konkurrenter, sätter du upp ett mål att öka trafiken till webbplatsen med 30 % under de kommande sex månaderna. Dina SMART-mål skulle se ut så här: Rikta in dig på 15 högvolymsnyckelord som identifierats under konkurrentanalysen.

Öka antalet organiska sessioner per månad med 30 %

Tilldela tre innehållsförfattare till projektet och en budget på 2000 dollar för SEO-verktyg. Du kan tillämpa detta på andra områden och hitta olika sätt att lyfta fram din USP för att sticka ut på marknaden.

✨Bonustips: Fokusera på förändringar som ger omedelbar effekt, till exempel att optimera webbplatsens SEO eller förbättra engagemanget i sociala medier, samtidigt som du planerar för större, långsiktiga förändringar som produktinnovation eller varumärkespositionering.

Hur kan ClickUp hjälpa till?

Konkurrentanalys är en process i flera steg som innebär mycket (och vi menar verkligen mycket!) planering, datainsamling, analys och strategiarbete. Lägg till stressen med att hantera oändliga kalkylblad och spridda anteckningar, så har du ett recept på överväldigande arbetsbelastning.

ClickUp kan vara din ultimata produktivitetshjälpreda.

Det hjälper dig att hålla ordning, samarbeta som ett proffs och samla alla dina uppgifter, konversationer, data och idéer under ett och samma tak. Det är den ultimata appen för arbete, som effektiviserar komplexa processer genom att se till att allt är organiserat och tillgängligt.

1. Samarbeta med ditt team med ClickUp Docs

Säg adjö till oändliga dokument och spridd information.

Använd ClickUp Docs för att upprätthålla ett enda, lättillgängligt arkiv med anteckningar, data och observationer. Oavsett om du vill lista konkurrentinsikter eller dela viktiga slutsatser från en branschrapport är ClickUp Docs det perfekta verktyget för att hantera alla typer av information.

Skapa centraliserade informationsarkiv med ClickUp Docs

Du kan bjuda in teammedlemmar att redigera dokumentet, dela med sig av sina synpunkter och lägga till kommentarer. Alla kan bidra i realtid och länka dokument till uppgifter för att bevara sammanhanget för alla som är involverade i processen.

ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain, den AI-drivna assistenten, för att skapa konkurrensanalysrapporter, brainstorma idéer och snabbt skapa genomförbara planer.

Du kan också använda den för att sammanfatta mötesanteckningar och markera uppgifter, deadlines och ansvariga med hjälp av AI. På så sätt slipper du granska anteckningar manuellt eller riskera att missa viktiga detaljer.

Använd ClickUp Brain för att göra konkurrentanalyser

2. Säkerställ insiktsfulla rapporter med ClickUp Dashboards

Samla in viktig data och presentera den på ett visuellt tilltalande sätt med hjälp av ClickUp Dashboards. De är anpassningsbara och ger dig en översikt över teamets arbetsbelastning, projektets framsteg, marknadsföringskampanjer och mycket mer.

Skapa anpassade rapporter med ClickUp Dashboards

Dashboards gör det enklare att övervaka specifika prestationsmått och få en översiktlig bild av insikter. De säkerställer att dina rapporter är dynamiska och presentationsklara så att du kan upptäcka trender och identifiera potentiella problem innan de eskalerar. Visuella element som diagram och grafer gör det också enklare att presentera komplexa data, vilket gör dina konkurrentdashboards lättare att förstå.

💡Proffstips: Om du vill ha specifika insikter om något, fråga bara ClickUp Brain så söker det igenom alla dashboards i ditt arbetsområde för att ge dig de mest relevanta insikterna. Du behöver inte lägga tid på att söka igenom dokument eller fråga runt efter den information du behöver.

3. Färdiga ClickUp-mallar

För att underlätta planeringen kan du välja en gratis mall för konkurrentanalys från ClickUp som ger dig ett strukturerat ramverk med fördefinierade avsnitt som hjälper dig att systematiskt samla in och analysera information om konkurrenterna.

ClickUp-mall för konkurrentanalys

Med ClickUps mall för konkurrentanalys kan du till exempel presentera konkurrentinsikter på en whiteboard. Den interaktiva vyn hjälper dig att bättre förstå dina konkurrenters styrkor och svagheter samt branschlandskapet. Du kan lägga till eller ändra element efter behov för din analys.

Få en gratis mall Få en bättre förståelse för dina konkurrenter med ClickUps mall för konkurrensanalys.

Med den här mallen kan du:

Skapa en lista över direkta och indirekta konkurrenter och följ deras aktiviteter med hjälp av ClickUps tavelvy.

Visualisera viktig data för att skapa en konkurrensanalysrapport

Planera en strategi och identifiera milstolpar för varje uppgift med hjälp av ClickUps Gantt-diagramvy.

ClickUp-mall för prissättning av konkurrensanalys

Ett annat mycket användbart verktyg är ClickUp Competitive Analysis Pricing Template. Det är utformat för att hjälpa dig att studera dina konkurrenters produkter och tjänster och hur de prissätts. Du kan jämföra prismodeller och analysera hur kunderna reagerar på var och en av dem.

Få en gratis mall Samla in och analysera data om konkurrenter med ClickUps prismall för konkurrentanalys.

Mallen hjälper dig att:

Kartlägg olika konkurrenter, deras kvalitetsfördelar och prissättningsplaner för att skapa en omfattande konkurrensanalysrapport.

Få en bättre förståelse för den marknad du verkar på genom branschanalys.

Identifiera prispunkter där du har en betydande fördel jämfört med konkurrenterna.

ClickUp SEO-mall för konkurrentanalys

Ett annat praktiskt verktyg är ClickUp SEO Competitor Analysis Template, som är perfekt för att bygga en solid SEO-strategi.

Det ger dig insikter om hur dina konkurrenter presterar när det gäller SEO och om det finns några möjligheter du kan utnyttja för din innehållsstrategi. SEO-analysmallen är också utmärkt om du vill hålla dig uppdaterad om de senaste SEO-trenderna.

Få en gratis mall Analysera dina konkurrenters SEO-prestanda med ClickUps mall för konkurrentanalys av SEO.

Du kan använda den här mallen för att:

Skapa ett kalkylblad och lista domäner och nyckelord som används av konkurrenter.

Identifiera SEO-möjligheter där du kan överträffa dina konkurrenter

Analysera konkurrenternas webbplatser och deras bakåtlänkar

4. Hantera uppgifter effektivt med ClickUp Tasks

Ett bra sätt att genomföra din konkurrentanalys effektivt är att se till att teammedlemmarna vet exakt vad de ska göra under varje steg i processen.

Använd ClickUp Tasks för att tilldela tydliga åtgärdspunkter till varje teammedlem, komplett med förfallodatum och påminnelser, så att ingenting missas.

Lägg till detaljer som projektdatum, budget, uppgiftskategori och kontaktinformation för varje uppgift med anpassade fält. Detta säkerställer att de som tilldelats uppgiften har all information de behöver för att slutföra sitt arbete.

Skapa och tilldela åtgärdspunkter till teammedlemmar med ClickUp Tasks.

Du kan också tilldela färgkodade etiketter till dina uppgifter för att hjälpa dina teammedlemmar att identifiera uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Exempel på en konkurrensanalys i praktiken

För att ge dig en bättre uppfattning om hur en konkurrentanalys fungerar, här är några verkliga exempel på företag som använder sin kreativitet för att ligga steget före.

1. Burger King vs. McDonalds

På 1970-talet hade McDonald's den största marknadsandelen inom snabbmatsbranschen. Burger King var fortfarande på väg att etablera sig, och de två kedjorna var inblandade i en hård konkurrens om vem som skulle dominera hamburgarkriget.

Burger Kings och McDonald's erbjudanden, prissättning och marknadsföringsstrategier avslöjade några smarta möjligheter till produktdifferentiering.

🔥 Ett bra exempel på konkurrentanalys är ”Whopper Detour”, där Burger King använde geofencing för att nå kunder inom 600 meter från alla McDonald’s-restauranger via sin mobilapp. Kunderna kunde förbeställa en Whopper för bara en cent, och Burger King-appen dirigerade dem till närmaste restaurang för att hämta sin beställning.

via COTW

2. Lyft vs. Uber

Ett annat exempel på en konkurrentanalys är Lyfts studie av Ubers prisstrategier, lojalitetsprogram och tillväxt, som hjälpte företaget att skapa en starkare närvaro i specifika städer för att tillgodose lokala behov.

🔥 Dessutom marknadsför Lyft sig som ett "varmare" alternativ till Uber för en mer kundcentrerad upplevelse. Som ett resultat har Lyft utvecklats avsevärt, hunnit ikapp Uber när det gäller marknadsandelar och fortsätter att utöka sitt utbud för att förbli konkurrenskraftigt.

via Cashry

3. Netflix jämfört med andra OTT-plattformar

Netflix är en av de viktigaste aktörerna inom streaming- och underhållningsbranschen och sticker ut jämfört med andra konkurrenter som Prime Video, Disney+ och Apple TV+.

via WebEngage

🔥 Här är vad Netflix gör bättre än sina konkurrenter: De använder olika verktyg för konkurrensbevakning för att identifiera vad som fungerar för deras konkurrenter och för att hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna.

Plattformen utmärker sig genom sin förmåga att ständigt anpassa sitt utbud och utveckla originellt innehåll som svar på kundernas behov.

Detaljerad dataanalys av konkurrenternas innehållsbibliotek gör det möjligt för Netflix att identifiera vilka typer av innehåll som är populära och utveckla liknande genrer för att locka fler tittare.

Netflix övervakar också noggrant publikens inställning till sina konkurrenter genom social listening.

Utmaningar med konkurrentanalys och hur man övervinner dem

Låt oss ta en titt på några vanliga utmaningar med konkurrentanalys och hur du kan hantera dem.

1. Felaktiga data

Oregelbundna data kan leda till dåliga beslut och felaktiga strategier. Det kan snedvrida dina insikter och påverka viktiga affärsbeslut som prissättning och produktutveckling.

Lösning: ✅ Samla in data från flera trovärdiga källor ✅ Använd verktyg för konkurrensbevakning eller marknadsundersökningsplattformar för att få mer exakta insikter om konkurrenterna.

2. Att förbise indirekta konkurrenter

Du kan missa alternativa produktutbud som du inte riktigt har övervägt. Även om indirekta konkurrenter kanske inte finns på radarn kan förändrade marknadsförhållanden göra dem till ett potentiellt hot.

Lösning: ✅ Utnyttja Porters fem krafter för att identifiera eventuella hot om substitution. ✅ Övervaka konkurrenter på angränsande marknader

3. Svårigheter att kvantifiera konkurrensfördelar

Faktorer som varumärkeslojalitet, innovation och kundernas inställning är ganska svåra att kvantifiera. Det kan därför vara svårt att förstå den verkliga omfattningen av dina konkurrenters fördelar.

Lösning: ✅ Använd social listening för att identifiera vad kunderna tycker om konkurrenterna aktivt. ✅ Utnyttja varumärkesvärderingsmodeller för att förstå ett varumärkes finansiella värde. Detta inkluderar inkomstbaserad värdering, marknadsbaserad värdering eller kostnadsbaserad värdering.

Praktiska tips för effektiv konkurrentanalys

Nedan följer några användbara tips för effektiv konkurrentanalys. Håll alltid koll på nya tekniska innovationer och trender så att du kan dra nytta av dem när möjligheten dyker upp ✅

Använd kundsegmentering för att identifiera exakt vilken målgrupp dina konkurrenter riktar sig till och hur de engagerar dem ✅

Analysera de olika marknadsföringskanaler som konkurrenterna använder så att du kan spåra vilka som fungerar bäst och integrera dem i din försäljnings- och marknadsföringsstrategi

Skapa din konkurrensfördel med ClickUp

Konkurrensanalys handlar om att vara alert och flexibel, anpassa sig till ny information och ändra strategi när det behövs.

När den görs på rätt sätt kan konkurrentanalys hjälpa dig att identifiera luckor på marknaden, reagera snabbare på marknadstrender, förbättra produktutvecklingen och mycket mer. Det är som en färdplan till framgång som guidar dig till smartare beslut och gör att du kan överglänsa dina konkurrenter.

Om du vill ha ett sätt att organisera dina data, få kreativa insikter och effektivisera din analys är ClickUp din bästa vän. Det har allt du behöver för att hantera dina uppgifter, samarbeta effektivt och hålla koll på deadlines.

Så om du är redo att slå dina konkurrenter, registrera dig på ClickUp idag och omvandla dina konkurrensinsikter till handling.