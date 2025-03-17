ClickUp och Pipedrive: Vilket CRM-verktyg passar bäst för ditt företag?

Vissa svär vid en allt-i-ett-arbetsplats. Andra tror på specialiserade verktyg för ett enda syfte.

Det är precis vad som gäller när man jämför ClickUp och Pipedrive.

Det ena är ett kraftfullt verktyg för hantering av projekt, uppgifter och arbetsflöden, medan det andra erbjuder specifika tjänster för säljteam.

Båda ökar produktiviteten, men på olika sätt. Så, vilket av dem passar bäst för ditt arbetssätt?

Låt oss ta reda på det! 💪

⏰ 60-sekunderssammanfattning ClickUp och Pipedrive – två CRM-verktyg som är utvecklade för olika behov, från omfattande arbetshantering till dedikerad spårning av försäljningspipeline. Här är de viktigaste jämförelserna: Pipedrive är ett försäljningsinriktat CRM-system som är utformat för att effektivisera uppföljningen av affärer och hanteringen av leads.

ClickUp för en allt-i-ett-lösning för CRM och arbetshantering med omfattande anpassnings- och automatiseringsmöjligheter. En funktionöversikt för både ClickUp och Pipedrive: Omfattande CRM och projektledning: ClickUp kombinerar uppgiftshantering, automatisering av arbetsflöden och kundhantering i en enda plattform.

Hantering av försäljningspipeline: Pipedrive erbjuder en strukturerad pipeline för att spåra affärer, automatisera uppföljningar och hantera försäljningsresultat.

Samarbete och anpassning: ClickUp erbjuder chatt i realtid, whiteboards och anpassningsbara instrumentpaneler, medan Pipedrive fokuserar på samordning av säljteamet. Varför välja ClickUp? ClickUp Brain: AI-drivna insikter som automatiskt sammanfattar affärer, föreslår nästa steg och ger omedelbar kontext.

CRM-mallar: Fördefinierade arbetsflöden för att enkelt hantera försäljning, kundsupport och leadspårning.

Automatisering av arbetsflöden: Automatisera CRM-processer, minska manuellt arbete och integrera med över 1 000 verktyg.

Vad är ClickUp?

Centralisera uppgiftshantering och samarbete med ClickUp

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbetet som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

En av dess främsta styrkor är anpassningsbarheten – du kan justera vyer, automatisera rutinuppgifter och integrera med över 1 000 andra verktyg. Dessutom kan du hålla dig uppkopplad oavsett var du arbetar tack vare appar för dator, mobil och webben.

Oavsett om du behöver en enkel uppgiftshanterare eller en avancerad projekthubb ger ClickUp dig verktygen för att strukturera ditt arbete på ditt sätt.

📮 ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka information, och nästan 1 av 5 anställda skickar över 50 meddelanden. Dessutom spenderar teamet över 60 % av sin tid på att söka efter sammanhang, information och åtgärdspunkter. Med ClickUp kan du eliminera denna kamp och hitta allt du behöver på några sekunder. Team kan snabbt få tillgång till relevant information, oavsett om det är en kundhistorik, ett förslag eller viktiga åtgärdspunkter. Allt förblir sammankopplat och lätt att hitta, så arbetet går framåt utan onödiga fram- och återgångar.

ClickUp-funktioner

När det gäller funktioner håller ClickUp inte tillbaka. Till skillnad från andra verktyg som fokuserar på bara en aspekt av arbetshantering samlar ClickUp allt – uppgifter, dokument, mål, chattar och instrumentpaneler – under ett och samma tak.

Låt oss ta en närmare titt på dess funktioner. 👀

Funktion nr 1: CRM-projektledning

Öka kundtillväxten och förbättra kundnöjdheten med ClickUp CRM:s projektledningsprogramvara.

ClickUp CRM Project Management Software erbjuder en enhetlig plattform som kombinerar kundrelationshantering med robusta projektledningsfunktioner. Detta säkerställer att teamen hanterar kundinteraktioner, spårar försäljningspipelines och övervakar projektleveranser i tid.

Så här kan du använda den samarbetsinriktade CRM- programvaran:

ClickUp Docs

Anslut ClickUp Docs direkt till ditt CRM-arbetsflöde för att hantera dokument effektivt.

ClickUp Docs fungerar som ditt kommandocenter för CRM-projektledning.

Låt oss säga att ditt säljteam arbetar med en stor affär. De kan utarbeta ett förslag i Docs, tagga kollegor för att få input och bädda in uppgifter för att spåra uppföljningar.

När affären är klar behöver kundtjänsten inte leta igenom e-postmeddelanden eller föråldrade anteckningar – allt de behöver finns redan länkat i CRM-databasen. De kan komma åt kundens historik, granska tidigare konversationer och fortsätta relationen utan att missa något.

Utöver förslag låter Docs dig skapa dynamiska användarprofiler, bifoga viktiga dokument till supportärenden och lägga till checklistor för att säkerställa att varje interaktion loggas.

Realtidssamarbete, versionshistorik, kommentarer och integrationer med Google Docs gör det enkelt att hålla alla på samma sida.

ClickUp Brain

Få viktiga insikter om dina försäljningsaffärer med ClickUp Brain innan nästa möte.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent inom ClickUp som omedelbart hämtar viktiga kunduppgifter, affärsförlopp och tidigare interaktioner när du behöver dem. Den ger dig insikter i realtid, sammanfattar automatiskt konversationer, visar relevanta dokument och föreslår till och med nästa steg.

Anta att en kund skickar in en förfrågan om en försenad beställning. ClickUp Brain hämtar omedelbart tidigare interaktioner, kopplar förfrågan till rätt uppgift och delar ett standardsvar.

Behöver du en sammanfattning av affären inför ditt nästa säljmöte? Brain genererar automatiskt en kortfattad uppdatering med hänvisning till relevanta e-postmeddelanden, uppgiftsanteckningar och teamdiskussioner för att säkerställa noggrannheten.

🔍 Visste du att? Intäkterna för CRM-programvarumarknaden förväntas växa stadigt, med en årlig tillväxttakt på 10,17 %, vilket resulterar i en marknadsvolym på 145,61 miljarder dollar år 2029. Denna tillväxt beror på den ökande efterfrågan på CRM-programvarulösningar över hela världen.

Funktion nr 2: Projektledning för kundservice

Att hantera kundtjänstprojekt kan kännas som att jonglera hundra uppgifter samtidigt – spåra ärenden, lösa problem och samarbeta med olika team, utan att missa något. Det är där ClickUps programvara för kundtjänstprojektledning kommer in.

Låt oss säga att en kund rapporterar ett tekniskt problem. Istället för att det försvinner i en ändlös chattråd skapar en supportrepresentant en ClickUp-uppgift, tilldelar den till rätt teammedlem och anger ett förfallodatum.

Tack vare ClickUp Chat förblir hela konversationen kopplad till uppgiften.

ClickUp Chat

Se till att ditt kundserviceteam löser problem snabbare med ClickUp Chat.

Chat tar bort kaoset från kundhanteringsstrategier och samlar konversationer, uppgifter och arbetsflöden på en enda smidig plattform. Du behöver inte längre hoppa mellan e-post, Slack och ärendehanteringssystem – allt sker inom ClickUp.

Ett supportteam som hanterar kundärenden med hög prioritet använder till exempel Chat för att organisera allt. Så här gör de:

Identifiera kritiska kundproblem i gruppchattar och omvandla dem till genomförbara uppgifter utan att förlora sammanhanget med AI-driven uppgiftskapande.

Samla diskussioner, uppdateringar och beslut på ett ställe genom att bifoga chattrådar till uppgifter.

Använd ClickUp Brain för att skapa omedelbara sammanfattningar av konversationer så att chefer kan granska viktiga detaljer.

Koppla chattar till kundtjänstprojekt och länka uppgifter, SLA:er och lösningar för smidig ansvarighet.

Kom ikapp missade diskussioner med den AI-drivna funktionen Catch Me Up .

Funktion nr 3: Hantering av försäljningsprojekt

ClickUp – programvara för försäljningsprojektledning

Visualisera ditt arbetsflöde för försäljningshantering på det sätt du vill med ClickUp Sales Project Management Software.

ClickUp Sales Project Management Software erbjuder allt ett säljteam kan önska sig. Det samlar leadspårning, kundonboarding och affärssamarbete på en enda plattform.

Låt oss säga att du är försäljningschef och ansvarar för ett team som sluter avtal för ett SaaS-företag.

Du kan skapa en anpassad försäljningspipeline med ClickUp Board View, där varje kolumn representerar ett steg. Det är också praktiskt att:

Ställ in arbetsflöden så att när en affär går vidare till nästa steg tilldelas automatiskt en uppföljningsuppgift inom tre dagar med hjälp av så att när en affär går vidare till nästa steg tilldelas automatiskt en uppföljningsuppgift inom tre dagar med hjälp av ClickUp Automations

Organisera affärer med med ClickUp Custom Fields i Tasks för affärsvärde, sannolikhet för avslut och förväntat avslutsdatum.

Samarbeta i realtid med med ClickUp Tilldela kommentarer , bifoga kontrakt och @nämn teammedlemmar för godkännanden direkt i varje affärsuppgift.

Övervaka prestanda med med ClickUp Dashboards och visualisera försäljningsmål, intäktsprognoser och affärsutveckling med uppdateringar i realtid.

ClickUp erbjuder också utmärkta färdiga CRM-mallar för säljteam. Här är en av de bästa:

ClickUp CRM-mall

Få en gratis mall Håll koll på alla affärer och kundinteraktioner med ClickUp CRM-mallen.

Vi förstår – att hantera leads, spåra affärer och upprätthålla kundrelationer kan kännas överväldigande. ClickUp CRM-mallen är den ultimata lösningen för att effektivisera försäljningen utan att behöva växla mellan flera verktyg.

Det är mycket anpassningsbart och anpassar sig efter din försäljningsprocess, oavsett om du är en ensamföretagare som vårdar leads eller ett växande säljteam som hanterar en pipeline med hög volym. Denna mall håller allt organiserat, sammankopplat och effektivt – samtidigt som den kombinerar CRM och projektledning.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

Vad är Pipedrive?

via Pipedrive

Pipedrive är ett försäljningsinriktat CRM-system som är utformat för att hjälpa team att hantera sin pipeline mer effektivt. Det erbjuder en visuell försäljningsprocess som gör det möjligt för användarna att spåra affärer från första kontakten till avslut. Med sitt affärsdrivna tillvägagångssätt kan du anpassa pipeline-stadierna så att de passar din unika kundresa, vilket säkerställer att inga möjligheter går förlorade.

Det erbjuder även analys- och rapporteringsverktyg för att stödja kundsegmentering, analysera konverteringsfrekvenser och övervaka affärsförlopp, vilket hjälper företag att förfina sina försäljningsstrategier. Det är utformat för små till medelstora team och är en intuitiv och kostnadseffektiv lösning för säljteam.

🧠 Kul fakta: I mars 2020 förvärvade Pipedrive Mailigen, en plattform för e-postmarknadsföring, för att förbättra sina CRM-funktioner med integrerade funktioner för e-postmarknadsföring.

Pipedrive-funktioner

Pipedrive är utvecklat med säljteam i åtanke och erbjuder funktioner som förenklar uppföljning av affärer, automatiserar uppgifter och ger insikter för att bygga framgångsrika CRM-strategier.

Låt oss titta på några av dess viktigaste funktioner. 📔

Funktion nr 1: Anpassningsbar försäljningspipeline

Skapa en försäljningspipeline för ditt arbetsflöde

Pipedrives visuella försäljningspipeline ger dig en tydlig översikt i kanban-stil över var varje affär befinner sig. Du kan anpassa pipelinen efter din försäljningsprocess, lägga till unika affärsstadier och följa framstegen med ett ögonkast.

En försäljningschef kan till exempel ställa in affärsstadier som "Kvalificerad lead" och "Förhandling" för att följa det dagliga arbetet och identifiera flaskhalsar innan de påverkar intäkterna.

🧠 Kul fakta: CRM har blivit ett viktigt verktyg för företag. Teknikföretag ligger i täten, där 94 % använder CRM-programvara för att öka försäljningseffektiviteten och förbättra kundrelationerna. Utöver teknikbranschen är företag inom tillverkning (86 %), utbildning (85 %), hälso- och sjukvård (82 %) och personaladministration (81 %) de största användarna av CRM.

📖 Läs också: De bästa verktygen för servicedesk för supportteam

Säkerställ en högre försäljningskonverteringsgrad med Pipedrives leadhantering.

Alla leads är inte värda att följa upp. Pipedrive poängsätter och kategoriserar leads, vilket hjälper dig att fokusera på högvärdiga möjligheter. Dessutom fångar webbformulär upp nya leads direkt från din webbplats och lägger automatiskt till dem i din pipeline.

Det hämtar också data från LinkedIn och andra källor, vilket ger dig mer omfattande insikter inför varje konversation.

🔍 Visste du att? Amazons rekommendationsmotor är i grunden ett gigantiskt CRM-system. Varje gång du får ett förslag om "kunder köpte också" är det CRM-tekniken som arbetar i bakgrunden för att spåra dina preferenser och förbättra din shoppingupplevelse.

Funktion nr 3: Automatisering och rapportering

Ställ in anpassad automatisering för dina försäljningsprocesser

Repetitiva uppgifter ska inte ta upp hela din dag. Pipedrives AI-försäljningsassistent automatiserar uppföljningsmejl, uppgiftsfördelning och uppdateringar av affärer, så att du kan fokusera på att avsluta affärer istället för att uppdatera kalkylblad.

Pipedrive hjälper dig också att förutsäga försäljningen. Anpassningsbara rapporter ger insikter om konverteringsgraden för affärer, säljteamets prestanda och framtida intäktstrender.

Pipedrive-priser

Essential: 19 $/månad per användare

Avancerat: 34 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Kraft: 74 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

🔍 Visste du att? 57 % av företagen kunde inte upprätthålla en god kundupplevelse eftersom deras CRM inte var tillgängligt. Medan endast 32 % av företagen har en samlad bild av kundinformationen, anser 90 % att det skulle vara värdefullt.

ClickUp och Pipedrive: jämförelse av funktioner

ClickUp eller Pipedrive – vilket är rätt för dig?

Allt beror på vad du behöver. Vill du effektivisera din försäljningsprocess och dina säljteam, eller behöver du en flexibel arbetsplats för allt?

Båda verktygen har kraftfulla funktioner, men utmärker sig inom olika områden. Låt oss jämföra dem för att hjälpa dig att avgöra vilket som passar bäst för ditt arbetsflöde. 🎯

Kriterier ClickUp Pipedrive Syfte Omfattande verktyg för projektledning och produktivitet CRM-programvara med fokus på hantering av försäljningspipeline Viktiga styrkor Högst anpassningsbara arbetsflöden, smidig projektledning och verktyg för samarbete i realtid. Förenklad försäljningsprocess, affärsuppföljning och leadhantering Användarvänlighet Måttlig inlärningskurva på grund av omfattande funktioner, men intuitivt för grundläggande uppgifter. Användarvänligt gränssnitt med minimala inställningar för CRM-uppgifter Anpassning Över 15 vyer, inklusive Kanban, Gantt, Kalender, Tidslinje och Mind Maps för projektuppföljning Begränsad anpassning med huvudsakligt fokus på försäljningsflöden Samarbete Erbjuder verktyg för samarbete i realtid som whiteboards, chatt och tilldelningskommentarer. Begränsade samarbetsfunktioner, fokuserar främst på intern samordning av säljteamet. Visningar Integreras med olika verktyg, men är mindre omfattande jämfört med ClickUp. Endast pipeline-vyer för hantering av affärer och försäljningsprocesser Integrationer Integreras med över 1 000 applikationer, inklusive Pipedrive och Google Workspace. Integreras med olika verktyg men är mindre omfattande jämfört med ClickUp.

Funktion nr 1: Automatisering av arbetsflöden

Effektiviteten beror på hur väl en plattform automatiserar repetitiva uppgifter. Låt oss se hur Pipedrive och ClickUp hanterar automatisering av arbetsflöden.

ClickUp

Tänk på ClickUp som din personliga produktivitetsassistent.

Med integrerade ClickUp Brain kan du automatisera allt från uppgiftshantering till återkommande projekt, statusuppdateringar och aviseringar. Dessutom kan du skapa anpassade CRM-arbetsflöden för att effektivisera komplexa processer mellan team.

Pipedrive

Pipedrive är idealiskt för automatisering av försäljningsflödet. Det automatiserar uppföljningar, triggar affärsutveckling och synkroniserar e-post – perfekt för att avsluta affärer snabbare, men inte lika robust för allmän automatisering av arbetsflöden.

🏆Vinnare: ClickUp för sina mer mångsidiga automatiseringsfunktioner för tvärfunktionella team och branscher.

Funktion nr 2: Rapportering och analys

För att spåra prestanda och fatta datadrivna beslut krävs kraftfulla rapporteringsverktyg. Här jämför vi ClickUp och Pipedrive när det gäller analys och insikter.

ClickUp

Med ClickUp kan du skapa anpassade instrumentpaneler, spåra projektets framsteg, analysera tidsanvändningen och generera rapporter baserade på dina specifika behov. Dessa instrumentpaneler kan innehålla kort som uppgiftsstatus, tidsspårning och måluppfyllelse för att övervaka prestanda i realtid och stödja bättre resurshantering.

Pipedrive

Pipedrive är specialiserat på att leverera djupgående försäljningsanalyser.

Du kan skapa visuella rapporter för att spåra affärer, prognostisera intäkter och utvärdera individuella och teamets försäljningsresultat, vilket underlättar datadrivna beslut. Plattformen erbjuder också anpassningsbara instrumentpaneler som presenterar försäljningsdata genom diagram, grafer och tabeller.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Du kan använda ClickUp för allmän analys och Pipedrive för försäljningsrapportering.

🧠 Kul fakta: Den mobila revolutionen har gjort CRM mer flexibelt. Förr var säljarna tvungna att sitta vid sina skrivbord för att komma åt kunddata, men nu kan de hantera relationer från sina telefoner när de är på språng.

Smidigt teamarbete bygger på rätt samarbetsfunktioner. Låt oss se hur dessa CRM-programvaror stöder teamkommunikation och samordning.

ClickUp

ClickUp är fullspäckat med allt du behöver för teamarbete: chatt i realtid, kommentartrådar, whiteboards och dokumentdelning. Behöver du hantera arbetsbelastningen i flera projekt med många team? ClickUp hjälper dig!

Pipedrive

Samarbetet i Pipedrive är främst inriktat på försäljning – att tilldela leads, spåra affärer och dela insikter inom din pipeline. Utmärkt för försäljning, men inte idealiskt för bredare teamarbete.

🏆 Vinnare: ClickUp för teamsamarbete utöver säljuppgifter.

🧠 Kul fakta: De mest framträdande utmaningarna med CRM var teknikintegration (41 %), begränsningar i plattformens funktioner (40 %) samt intern kunskap och kompetens (37 %). 43 % av ledarna anger prognoser och insikter om pipeline som den viktigaste CRM-baserade aktiviteten som organisationer prioriterar idag.

ClickUp och Pipedrive på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad riktiga användare hade att säga om ClickUp och Pipedrive, och svaren gjorde oss inte besvikna. Det finns inga specifika trådar som diskuterar de två plattformarna, men här är vad användarna har att säga om dessa verktyg. 👇

Användare har lovordat ClickUp för dess funktioner som gör det möjligt att hantera allt på en gång:

Jag har provat i princip alla seriösa kommersiella verktyg som finns. Det jag gillar med ClickUp är i princip det de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen anpassningsgraden för uppgiftshantering och kunskapsbasen är också ganska gedigen. De har nyligen släppt en enorm förbättring av chatten, så vi ersätter även Slack.

Jag har provat i stort sett alla seriösa kommersiella verktyg som finns. Det jag gillar med ClickUp är i princip det de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen anpassningsnivån för uppgiftshantering och kunskapsbasen är också ganska gedigen. De har nyligen släppt en enorm förbättring av chatten, så vi ersätter även Slack.

ClickUps prisvärdhet har också uppskattats av Reddit-användare.

Det tog definitivt ett tag för mig att förstå det... Den verkliga superkraften hos ClickUp ligger i möjligheten för olika användare och team att kunna arbeta med samma information men visa den i det format (vy) som fungerar bäst för dem... ClickUp låter olika team i organisationen arbeta i det arbetsflöde de föredrar, men utifrån en centraliserad informationsstruktur... ClickUp är ett helt fantastiskt system. När det gäller valuta för pengarna och användarvänlighet har jag aldrig sett något annat som kommer i närheten.

Det tog definitivt ett tag för mig att förstå det... Den verkliga superkraften hos ClickUp ligger i möjligheten för olika användare och team att kunna arbeta med samma information men visa den i det format (vy) som fungerar bäst för dem... ClickUp låter olika team i organisationen arbeta i det arbetsflöde de föredrar, men utifrån en centraliserad informationsstruktur... ClickUp är ett helt fantastiskt system. När det gäller valuta för pengarna och användarvänlighet har jag aldrig sett något annat som kommer i närheten.

Å andra sidan berömmer vissa Reddit-användare Pipedrive,

Jag har använt Pipedrive för B2B i ungefär sex månader och jag älskar det. Min enda invändning, som jag har skrivit om tidigare, är att deduplicering inte är särskilt enkelt. Om du laddar upp två Excel-ark med kontakter eller organisationer som har vissa överlappande data måste du manuellt deduplicera varje tillämplig post.

Jag har använt Pipedrive för B2B i ungefär sex månader och jag älskar det. Min enda invändning, som jag har skrivit om tidigare, är att deduplicering inte är särskilt enkelt. Om du laddar upp två Excel-ark med kontakter eller organisationer som har vissa överlappande data måste du manuellt deduplicera varje tillämplig post.

Vissa användare klagar på plattformens priser.

Pipedrive har ett intressant prissättningskoncept – de tar betalt för tilläggstjänster med en fast avgift per företag istället för per användare. Detta kan ibland verka dyrt när man först beräknar det per användare, men det är faktiskt ganska rimligt. Till exempel kostar deras kampanjmodul cirka 20 dollar per månad, vilket inte är särskilt dyrt, även om det inte är det mest robusta alternativet som finns.

Pipedrive har ett intressant prissättningskoncept – de tar betalt för tilläggstjänster med en fast avgift per företag istället för per användare. Detta kan ibland verka dyrt när man först räknar ut priset per användare, men det är faktiskt ganska rimligt. Till exempel kostar deras kampanjmodul cirka 20 dollar per månad, vilket inte är särskilt dyrt, även om det inte är det mest robusta alternativet som finns.

🧠 Kul fakta: CRM började med penna och papper. Innan mjukvaran tog över hanterade företag kundrelationer med hjälp av handskrivna anteckningar, indexkort och Rolodex-kort. Nu är allt digitalt, automatiserat och AI-drivet.

Vilket CRM-verktyg är bäst?

Resultaten är klara och vi har en klar vinnare! ClickUp framstår som det överlägsna valet. 👑

Pipedrive erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som är skräddarsytt för säljteam, men brister i flera viktiga områden som är avgörande för en heltäckande företagsledning. Dess fokus på hantering av säljprocessen begränsar dess mångsidighet, vilket gör det mindre lämpligt för team som behöver bredare projektledningsfunktioner.

Å andra sidan går ClickUp, appen som har allt för arbetet, utöver CRM-funktioner och erbjuder uppgiftshantering, marknadsföringsautomatisering, flera vyer och mer för en helhetslösning för företag.

ClickUp är utformat för skalbarhet och växer med företag av alla storlekar, vilket gör det till en framtidssäker investering.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅