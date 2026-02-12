Över 30 DALL·E 3-promptar för att skapa fantastiska bilder

Fastnat i en ond cirkel där du skriver vaga uppmaningar och får medioker AI-konst? Det är inte du som är problemet – det är dina uppmaningar.

DALL·E-promptar fungerar som en ritning. Ge AI:n något grundläggande att utgå ifrån, så får du ett mediokert resultat. Men om du utformar din prompt väl, så voilà – du har ett mästerverk.

AI är inte till för att ersätta kreativiteten – det är ett kraftfullt verktyg som förstärker den. Konstnärer och designers använder det för att utforska stilar, förfina koncept och förverkliga idéer snabbare.

Denna lista med över 30 uppmaningar hjälper dig att få ut ännu mer av DALL·E och uppnå skarpare och mer dynamiska resultat.

Nu sätter vi igång. 🖌️

Att förstå DALL·E 3

DALL·E 3 är OpenAI:s senaste framsteg inom AI-driven bildgenerering, utformat för att omvandla textprompter till mycket detaljerade, kontextmedvetna bilder. Det förstärker kreativiteten och effektiviserar designprocessen för konstnärer, marknadsförare och innehållsskapare.

Här är de viktigaste funktionerna:

Precis bildgenerering: Fångar detaljer exakt och skapar bilder som stämmer väl överens med prompten

Förbättrad textrendering: Genererar läsbar text i bilder, vilket förbättrar designen för affischer, etiketter och bokomslag

Stilistisk anpassningsförmåga: Anpassar sig till olika konstnärliga stilar, från hyperrealistiska till abstrakta kompositioner

Interaktiva finjusteringar: Gör det möjligt för användare att finjustera bilder, vilket ger bättre kontroll över komposition, estetik och Gör det möjligt för användare att finjustera bilder, vilket ger bättre kontroll över komposition, estetik och trender inom grafisk design

Etiska skyddsåtgärder: Filtrerar bort skadligt eller partiskt innehåll och säkerställer en ansvarsfull användning av AI

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI-bildgeneratorer förväntas växa till 917,175 miljoner dollar år 2030. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 17,4 %.

Varför det är avgörande att behärska prompter

Att skapa rätt prompt gör hela skillnaden när det gäller att generera högkvalitativa resultat. En välstrukturerad prompt guidar modellen och säkerställer korrekta, relevanta och kreativa resultat.

Här är några av de viktigaste skälen till att förfina AI-konstprompter:

Högre precision: Tydliga uppmaningar minskar risken för missförstånd och ger resultat som motsvarar förväntningarna

Ökad kreativitet: Specifika formuleringar uppmuntrar till mer fantasifulla och dynamiska svar

Konsekventa resultat: Strukturerade prompter förbättrar Strukturerade prompter förbättrar AI-konstgeneratorns tillförlitlighet, vilket gör det enklare att återskapa resultat av hög kvalitet

Bättre kontroll: Tydliga instruktioner styr resultatet och minimerar slumpmässighet och inkonsekvens i resultaten

Snabbare iterationer: Precisa prompter minskar behovet av trial and error, vilket sparar tid på justeringar

Förbättrad problemlösning: Genomtänkt Genomtänkt utformning av prompter hjälper AI att bryta ner komplexa idéer till praktiska insikter

🧠 Kul fakta: Namnet ”DALL·E” kommer från en kombination av konstnären Salvador Dalí och Pixars robot WALL-E. Det förenar i grunden konceptet surrealistisk konst med idén om en kreativ, fantasifull maskin som kan generera bilder baserade på textbeskrivningar.

Exempel på DALL·E 3-promptar

Med DALL·E 3 kan du skapa fantastiska bilder utifrån enkla textbeskrivningar. Dess mångsidighet sträcker sig från marknadsföringskampanjer och designprojekt till berättande och mycket mer.

Låt oss utforska över 30 DALL·E 3-promptar för olika stilar, teman och koncept som hjälper dig att använda AI-verktyget för designers.

Konstnärliga stilar

1. Hyperrealistisk fotografi: En närbild av en äldre mans ansikte, som visar djupa rynkor, genomträngande blå ögon och ett varmt leende, med mjukt naturligt ljus som framhäver hans hudstruktur

2. Impressionistisk målning: En livfull parkscen målad i Claude Monets stil, med mjuka penseldrag, solstrålar som spelar i lövverket och människor som njuter av en vårdag

3. Surrealistiskt drömlandskap: Ett svävande slott byggt av böcker, hängande i en himmel fylld av lysande maneter, med en eterisk färgpalett i blått och lila

Ett svävande slott av böcker genererat via DALL·E 3

🧠 Kul fakta: Ett av de tidigaste AI-konstsystemen var AARON, skapat 1973 av Harold Cohen. AARON använde en symbolisk AI-metod för att skapa svartvita teckningar.

Futuristiska och sci-fi-koncept

4. Cyberpunk-metropol: En neonbelyst stad på natten, fylld med flygande bilar, holografiska reklamskyltar och en ensam prisjägare i trenchcoat som står på ett tak

5. Främmande värld: Ett landskap med gigantiska självlysande växter, en himmel med tre solar och märkliga varelser som vandrar längs en glödande flodbank

6. AI-driven stad: En utopisk stad där robotar och människor lever tillsammans, med skyskrapor som drivs av ren energi, självkörande fordon och en futuristisk silhuett som speglar sig i en spegelblank flod

En fotorealistisk utopisk stad

Fantasy och mytologi

7. Majestätisk drake: En högväxt gyllene drake som sitter på en klippa och sprutar eld över ett medeltida kungarike i skymningen

8. Antika grekiska gudar: Zeus står på berget Olympen, omgiven av stormmoln, och håller en knastrande blixt

9. Undervattensriket med sjöjungfrur: Ett storslaget palats djupt under havet, med sjöjungfrur som simmar bland korallrev och lysande fiskar

Ett undervattensrike för sjöjungfrur

Historiska nytolkningar

10. London under den viktorianska eran: En dimmig gata upplyst av gaslyktor, med en detektiv i lång rock och hög hatt som utreder ett mystiskt fall

11. Samurajkrigare: En vildsamuraj som står på ett slagfält, med ett katana i handen, klädd i detaljerad rustning, medan körsbärsblommor blåser i vinden

12. Renässanskonstnärens ateljé: Leonardo da Vinci målar Mona Lisa i en svagt upplyst ateljé fylld med skisser, ofärdiga skulpturer och stearinljus

Leonardo da Vinci målar Mona Lisa

Fantastiska och tecknade teman

13. Djurcafé: Ett mysigt café som drivs helt av katter, där kattungar serverar kaffe till andra djur som sitter vid små bord

14. En levande sagoby: En liten by där svampar fungerar som hus, älvor flyger mellan blomblad och talande djur hälsar på varandra på kullerstensgatorna

15. Animerad godisvärld: Ett landskap där allt är ätbart, med chokladfloder, berg av gelégodis och klubborträd

En fantasifull godisvärld

🧠 Kul fakta: Det högsta priset som betalats på auktion för ett AI-konstverk är 432 000 dollar för Portrait of Edmond de Belamy den 25 oktober 2018. Porträttet av den fiktiva personen skapades av ett Generative Adversarial Network (GAN) som satts upp av medlemmar i det franska konstkollektivet Obvious Art.

Popkultur och filmiska teman

16. Klassisk film noir: En svartvit detektivscen, med en mystisk kvinna i röd klänning som står under en gatlykta medan en detektiv iakttar henne från skuggorna

17. Rymdwestern: En tuff cowboy som rider på en robothäst på en dammig främmande planet, med två solar som går ner bakom honom

18. Retro-futurism: En framtidsvision i 1950-talsstil, där människor i jetpacks flyger mellan eleganta kromskyskrapor

En retrofuturistisk stad

Natur och landskap

19. Den förtrollade skogen: En magisk skog med självlysande träd, svävande lyktor och en gömd älvstuga

20. Vulkanutbrott: Ett dramatiskt ögonblick där lava sprutar ut från en hög vulkan och lyser upp natthimlen med röda och orangea nyanser

21. Fryst tundra: En ensam isbjörn som vandrar över ett oändligt islandskap, med norrskenet som dansar över huvudet

En ensam isbjörn som går

🔍 Visste du att? Cirka 71 % av bilderna som delas på sociala medier är AI-genererade. I takt med att AI-konst blir allt vanligare är det viktigare än någonsin att skilja på fakta och fiktion!

Vardagliga ögonblick med konstnärliga inslag

22. Regnig stadsgata: En spegelblank gata som lyser i neonljuset, med människor som går under paraplyer medan regndroppar skapar ringar i pölarna

23. Mysig bokhandel: En charmig bokhandel fylld med trähyllor, en sprakande öppen spis och en sömnig katt som ligger hopkurad på en stol

24. Solnedgång över havet: En fridfull strand där vågorna rullar in mot stranden, himlen färgad i djupa orange och lila nyanser

En fotorealistisk solnedgång över havet

Experimentella och abstrakta uppmaningar

25. Fusion mellan människa och robot: Ett digitalt porträtt av ett ansikte som är till hälften människa och till hälften android, med lysande kretslinjer som löper genom huden

26. En stad som trotsar tyngdkraften: En metropol där skyskrapor svävar upp och ner, förbundna med lysande broar i en drömlik himmel

27. Smältande klockor: En surrealistisk värld där klockor sträcker sig och smälter över förvrängda landskap, inspirerad av Salvador Dalís konst

En surrealistisk värld med smältande klockor

Roliga och originella idéer

28. En katt klädd som en medeltida riddare: En allvarligt blickande katt i full rustning, som står modigt med ett litet svärd och en sköld

29. En hund som styr ett rymdskepp: En golden retriever i en futuristisk astronautdräkt som självsäkert styr ett högteknologiskt rymdskepp genom galaxen

30. En giraff i en detektivrock: En lång, allvarlig giraff klädd i en klassisk detektivoutfit, som håller ett förstoringsglas medan den utreder ett fall

En seriös giraffdetektiv i trenchcoat

Personliga och konceptuella uppmaningar

31. Ett självporträtt som en mytisk varelse: En fantasifull digital målning där motivet framträder som en varelse som är halvt människa, halvt drake, sett från fågelperspektiv

32. Ett dröminspirerat landskap: Ett visuellt fantastiskt drömlandskap baserat på ett personligt minne, där verkliga och imaginära element blandas

En steampunk-inspirerad nytolkning av månlandningen

33. En alternativ historisk händelse: Ett historiskt betydelsefullt ögonblick omskapat med en futuristisk twist, till exempel månlandningen i en steampunkvärld

34. Ett surrealistiskt albumomslag: Ett surrealistiskt albumomslag med ett neonbelyst stadslandskap vid midnatt, där en ensam figur i en futuristisk dräkt står på toppen av en skyskrapa och blickar upp mot en himmel fylld av virvlande galaxer och svävande musiknoter

🔍 Visste du att? Ett generativt adversarisk nätverk (GAN) är en AI-modell som används i AI-genererad konst och består av två neurala nätverk – generatorn och diskriminatorn – som arbetar i konkurrens med varandra. Generatormodellen skapar nya bilder utifrån slumpmässigt brus och försöker producera resultat som liknar verkliga bilder så mycket som möjligt. Diskriminatorn utvärderar om en bild är verklig (från faktiska data) eller falsk (genererad av generatorn).

Skapa dina DALL·E 3-promptar

En välformulerad DALL·E-prompt kan förvandla en vag idé till en detaljerad, visuellt slående bild. Utmaningen ligger i att ge tydliga instruktioner som styr AI:n utan att begränsa dess kreativitet.

Så, hur förfinar och strukturerar du DALL·E-promptar för att säkerställa att de är tydliga, kreativa och optimerade för bästa möjliga resultat?

Låt oss gå igenom de viktigaste stegen. ⚒️

Steg 1: Börja med en tydlig idé

Vaga uppmaningar ger inkonsekventa resultat. Innan du ens skriver ett ord, var tydlig med vad du vill ha.

Definiera ditt koncept: Föreställer du dig ett futuristiskt stadslandskap? Ett surrealistiskt drömland? Ett hyperrealistiskt porträtt? Var tydlig med vad du vill se.

Identifiera nyckelelement: Tänk på motiv, miljö, stämning och stil. Ju fler detaljer du inkluderar, desto bättre kommer AI:n att fånga din vision

📌 Exempel: Låt oss säga att målet är att generera en bild av en katt. En vag prompt som ”en katt som sitter på en stol” genererar den här typen av bild: Katt på en stol

Du kan förfina det till:

”En fluffig vit perserkatt ligger elegant på en mörkröd sammetfåtölj, med sina smaragdgröna ögon som lyser i det svaga ljuset från stearinljusen. Rummet i viktoriansk stil är prytt med intrikata träsniderier, tapeter i djupa smaragd- och guldnyanser samt tunga sammetgardiner. Scenen är målad i stil med ett oljemästerverk från 1800-talet och kännetecknas av mjuka penseldrag, varm belysning och en rik, texturerad atmosfär.”

Här är det förfinade resultatet:

Förbättrad bild av en sittande katt

Ser du skillnaden? Att ange dessa detaljer hjälper DALL·E att förstå den önskade estetiken.

💡 Proffstips: Använd beskrivande adjektiv som lyfter fram texturen, bildkvaliteten, de livfulla färgerna, materialet och stämningen i din inmatningsprompt. Ord som ”skimrande”, ”rustikt” eller ”kaotiskt” ger bilden mer djup.

Steg 2: Strukturera prompterna för bättre resultat

Att dela upp en prompt i tydliga avsnitt förbättrar precisionen. Ett användbart format kan se ut så här:

Ämne: Vem eller vad finns i bilden? Var specifik! Istället för att skriva uppmaningar som ”räv” kan du utveckla det till ”en röd räv med genomträngande gröna ögon”

Handling: Vad händer? Att lägga till rörelse gör bilden dynamisk. ”En riddare som drar sitt svärd” är mer fängslande än bara ”en riddare”

Miljö: Var utspelar sig scenen? Beskriv bakgrunden för att skapa stämning. En ”dimhöljd, förtrollad skog” känns helt annorlunda än en ”elegant, modern skyskrapa”

Stil: Hur ska det se ut? Oavsett om du vill ha en ”vintage oljemålning” eller en ”levande cyberpunk-illustration”, hjälper det artificiella intelligensen att få till rätt look om du definierar stilen

📌 Exempel: En vis gammal uggla med genomträngande gyllene ögon (motiv) sitter på en knotig gren och blickar mot månen (handling) i en dimmig skog med glödande eldflugor (miljö). Gör det som en mörk fantasy-digitalmålning med rika texturer (stil). Här är den genererade bilden: En uggla i en mystisk miljö

Steg 3: Experimentera med olika stilar

DALL·E 3 trivs med variation, så var inte rädd för att blanda olika saker!

Utforska konstnärliga stilar: Prova fraser som ”oljemålning”, ”digital konceptkonst” eller ”kolskiss”

Kombinera oväntade idéer: Vad händer när du blandar en futuristisk cyberpunkvärld med forntida egyptisk arkitektur? Prova och se!

Använd dynamiska handlingar: Istället för ”en riddare i rustning” kan du prova ”en riddare i glödande rustning som rider på en mekanisk drake genom en stormig himmel” . Det ger bilden rörelse och djup

📌 Exempel: ”En neonbelyst forntida egyptisk stad med lysande pyramider och robotiska sfinxer. En futuristisk farao i en högteknologisk mantel står vid ingången till ett tempel under en stormig himmel fylld av drönare. Digital konceptkonst med en filmisk känsla.” Här är resultatet: En forntida egyptisk stad

💡 Proffstips: Att lägga till referenser till specifika konstnärer, tekniker eller tidsperioder förfinar resultatet. Prova DALL·E 3-promptar som ”en stillbild från en noirfilm från 1940-talet med en detektiv i en rökfylld jazzklubb” för en filmisk effekt.

Steg 4: Använd AI-hjälp för att generera uppmaningar

Fastnat i att perfekta din prompt? Om du lägger för mycket tid på att finslipa din prompt drar du förmodligen inte full nytta av AI:s tidsbesparande funktioner 😅

Tänk om vi berättade att det finns en gratisapp som kan generera de mest specifika, detaljerade och relevanta AI-promptarna åt dig?

Ja, du hörde rätt.

ClickUp är den perfekta appen för arbetet som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Utöka och förfina prompter med ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, förbättrar produktiviteten i olika arbetsflöden. Den hjälper till att generera, förfina och optimera prompter för DALL·E, vilket sparar tid och förbättrar resultaten.

Anta att en grov prompt lyder: "en futuristisk stad". ClickUp Brain kan utvidga den till "en vidsträckt futuristisk stad med flygande bilar, höga glaskratrar och en himmel fylld med holografiska reklamskyltar och filmisk belysning". Denna detaljnivå förbättrar AI:ns resultat.

ClickUp Brain genererar också flera varianter av en prompt mycket snabbare än du skulle kunna göra manuellt.

📌 Exempel: Låt oss säga att målet är att skapa fantasilandskap. Om du skriver in "en magisk skog" kan du få resultat som:

Skapa flera varianter av prompter med ClickUp Brain

💡 Proffstips: Använd mallar för AI-promptar för att påskynda processen för att skapa innehåll eller bilder och upprätthålla enhetligheten. Börja med en mall och justera sedan viktiga detaljer så att de passar din vision. Om en mall säger "ett majestätiskt slott", förfina den till "ett gammalt stenslott beläget på en klippa, med flaggor som fladdrar i vinden, gyllene solnedgångsbelysning, fantasyillustration".

Om du tror att ClickUps funktioner är begränsade till generering av AI-promptar, tänk om.

Designprojekt blir ofta röriga – filer överallt, feedback utspridd i e-postmeddelanden och oändliga revideringar.

ClickUp-programvaran för designprojektledning löser det. 🤩

ClickUp samlar designfiler, feedback och godkännanden på ett ställe med sina inbyggda verktyg för dokument, whiteboards och korrekturläsning. 🎨✨

Tagga teammedlemmar i kommentartrådar direkt i kreativa uppgifter för att dela feedback och uppdateringar, vilket eliminerar spridda e-postmeddelanden och missförstånd. Automatisera spårning av ändringar och aviseringar så att inget faller mellan stolarna – även under de mest hektiska designsprinten. 🔄 ✅

Allt finns på ett och samma ställe: idéer, uppgifter, deadlines och AI-drivna verktyg som gör arbetet snabbare. Sluta slösa timmar på att växla mellan olika appar. Istället får du en ren och organiserad arbetsyta där teamen kan fokusera på att skapa istället för att jaga uppdateringar.

Låt oss se hur dess funktioner påverkar AI inom grafisk design och kreativitetshantering. 🎨

Förverkliga dina idéer med en interaktiv duk

Organisera designidéer med hjälp av ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är digitala brainstormingytor där team kan organisera designkoncept och skapa moodboards visuellt.

Till skillnad från statiska whiteboards kan användarna här lägga till klisterlappar, rita kopplingar mellan idéer och till och med omvandla brainstormade idéer direkt till genomförbara ClickUp-uppgifter. Allt uppdateras i realtid, vilket gör samarbetet smidigt.

Ett varumärkesteam som arbetar med en omdesign av en webbplats kan till exempel använda Whiteboards för att lägga upp färgscheman, typografival och UI-skisser på idétavlan. Istället för att bläddra mellan olika appar kan de fästa allt på ett ställe och förfina koncepten efterhand.

ClickUp har varit avgörande för att skala upp vår designverksamhet. Nya designers kommer igång snabbare än tidigare, och vårt ledningsteam har fått en helt ny inblick i vår arbetsbelastning och våra mål.

🔍 Visste du att? AI-driven konst bygger på generativ design, där konstnärer anger specifika parametrar och AI:n tar över för att skapa unika bilder inom dessa ramar. Denna blandning av mänsklig kreativitet och maskinintelligens har gett upphov till helt nya konstnärliga stilar samtidigt som den omtolkar traditionell konst genom ett AI-drivet perspektiv.

AI-driven konceptgenerering precis där du behöver den

Skapa AI-drivna designkoncept direkt i ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Brain blir whiteboards mer än bara en plats för idéer – de blir en kreativ lekplats. Behöver du AI-konstbilder till ett projekt? Skriv bara in en textprompt så genererar Brain AI-drivna bilder direkt i ditt arbetsutrymme.

Ett kreativt team som arbetar med en reklamkampanj kan till exempel skissa på produktkoncept och sedan använda Brain för att förverkliga dessa idéer med AI-genererade bilder. De inbyggda brainstormingmallarna hjälper dem att strukturera sina tankar innan de ger sig in i bildskapandet.

Och om det första resultatet inte blir helt rätt? Inget problem – du kan justera prompten, utforska variationer och finjustera visionen, allt utan att lämna ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsgenerering och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Om du är nyfiken på fler användningsområden för AI som kan öka din personliga produktivitet har vi precis rätt kortvideo för dig 👇🏽

Samla alla uppmaningar, referenser och feedback på ett ställe

Samarbeta kring designpromptar med ClickUp Docs

ClickUp Docs fungerar som ditt teams kommandocentral, perfekt för att lagra designpromptar, projektdetaljer och feedback från teamet. Allt är kopplat till ditt arbetsflöde, så att du kan länka uppgifter, tagga teammedlemmar och spåra ändringar i realtid.

Anta att ditt team för sociala medier planerar en säsongskampanj. Du kan dokumentera designprompter, kreativa tekniker och anteckningar direkt i Docs. Spola fram till nästa år, och istället för att börja från noll har du en välorganiserad referens med tidigare designer, vilket gör det enkelt att hålla ditt varumärke konsekvent i alla kampanjer.

🧠 Kul fakta: År 2023 spreds en AI-genererad bild av en falsk explosion nära Pentagon som en löpeld, vilket utlöste en kortvarig turbulens på aktiemarknaden innan den snabbt avslöjades som en bluff.

Håll dig inspirerad och kreativ med ClickUp

En stark, enkel prompt är nyckeln till att förvandla AI-genererade slutbilder från genomsnittliga till extraordinära. Oavsett om du strävar efter fotorealism eller en surrealistisk drömvärld, hjälper rätt detaljer DALL·E 3 att väcka idéer till liv.

Men att skapa fantastiska bilder är bara början – att hantera projekt, förfina idéer och hålla reda på ändringar kan snabbt bli rörigt.

ClickUp, den kompletta appen för arbete, samlar allt på ett ställe och ger dig mer frihet med Whiteboards för brainstorming, ClickUp Brain för att finslipa uppmaningar och Docs för att organisera feedback.

