11 alternativ och konkurrenter till Grok AI år 2025

Om du använder Grok AI är du förmodligen redan bekant med dess förmåga att hjälpa team att analysera och samarbeta kring data.

Men kanske letar du efter något lite annorlunda – en ny funktion, ett enklare gränssnitt eller bara något som bättre passar dina behov.

Om det låter som något för dig, har du kommit rätt.

Vi har sammanställt en lista med 11 solida alternativ till Grok AI som du kan kolla in. Dessa verktyg erbjuder allt från datavisualisering till samarbetsfunktioner, och de kan vara precis vad ditt team behöver. Nu kör vi! 💪🏼

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är våra rekommendationer för de 11 bästa AI-verktygen som liknar Grok: ClickUp (Bäst för samarbetsbaserad projektledning)

Microsoft Copilot (bäst för företagsintegration och smidig automatisering av arbetsflöden)

Claude (Bäst för avancerad analys, forskning och etisk AI-implementering)

Perplexity (Bäst för realtidsforskning och informationssyntes)

Hugging Chat (Bäst för experiment med öppen källkods-AI och anpassning av modeller)

Meta AI (Bäst för förståelse av sociala sammanhang och kreativt uttryck)

Google Gemini (bäst för multimodal intelligens och avancerad problemlösning)

Poe (bäst för experimentering och inlärning av AI-modeller)

Character. ai (Bäst för personliga AI-interaktioner och kreativa rollspel)

Jasper AI (Bäst för skräddarsydd innehållsskapande och marknadsföringsstrategier)

ChatGPT (Bäst för mångsidiga konversationer och uppgiftshjälp)

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Grok AI?

När du letar efter ett alternativ till Grok AI vill du ha ett verktyg som passar dina specifika behov och hjälper dig att övervinna utmaningarna med AI- . Här är vad du bör fokusera på:

Användarvänlighet: Plattformen bör ha ett intuitivt gränssnitt som gör att du snabbt kan komma igång utan en brant inlärningskurva.

Anpassningsalternativ: Ett bra alternativ till Grok AI-assistenten låter dig justera inställningar, vyer och arbetsflöden efter dina behov.

Samarbetsfunktioner: Om du arbetar i ett team bör AI-chattboten göra det enkelt att dela data och samarbeta i projekt.

Integrationsmöjligheter: De De bästa AI-apparna integreras sömlöst med din befintliga teknikstack, såsom CRM-system, datakällor och andra plattformar.

Datasäkerhet: Idealt sett måste verktyget erbjuda robusta säkerhetsfunktioner för att skydda dina känsliga data.

Skalbarhet: När ditt team eller företag växer bör det AI-drivna verktyget kunna skalas upp i takt med dig och hantera större datamängder och mer komplexa arbetsflöden.

🔍 Visste du att? ELIZA, skapad 1966 av Joseph Weizenbaum vid MIT, anses vara den första chatboten. Den simulerade en psykoterapeut och kunde svara med frågor som "Hur känner du dig då?". Människor blev så engagerade att vissa trodde att den hade riktiga känslor.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De 11 bästa alternativen till Grok AI (gratis och betalda)

Om du letar efter AI-drivna verktyg för produktivitet har du kommit rätt.

Här är 11 fantastiska alternativ till Grok AI som erbjuder unika funktioner för att öka produktiviteten, förbättra samarbetet och förenkla projektledningen. 💭

1. ClickUp (bäst för AI-driven projektledning)

ClickUp är den kompletta appen för arbete, som kombinerar kommunikations- och AI-projektledningsverktyg i en enda smidig plattform.

Om du letar efter alternativ till Grok AI erbjuder ClickUp en oöverträffad kombination av avancerade AI-funktioner och samarbetsverktyg som hjälper dig att vara produktiv.

ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain gratis Förfina dina uppdateringar av uppgifter och projektanteckningar genom att byta till rätt AI-modell med ClickUp Brain.

Om det är Groks konversationsförmåga du är ute efter, erbjuder ClickUp Brain samma AI-drivna intelligens – fast direkt integrerad i ditt arbete. Tänk på det som din projektledare, forskare och skrivassistent i ett, som alltid är medveten om sammanhanget för dina uppgifter, dokument och mål.

Använd det för att sammanfatta aktiviteten i dina uppgifter, ställa frågor utifrån data och dokument i din arbetsmiljö och till och med skriva utkast till uppdateringar åt dig, utan att du behöver skriva dem manuellt. Medan du skriver föreslår det också ändringar för att förbättra tydligheten, tonen och strukturen – oavsett om det gäller en uppdatering av en uppgift, en projektplan eller ett e-postmeddelande.

Få omedelbara statusuppdateringar för arbetsuppgifter med ClickUp Brain.

Det kan också hjälpa dig att prioritera ditt arbete när flera projekt kräver din uppmärksamhet. Eller utföra komplexa beräkningar åt dig. Det hjälper till och med till att färdigställa och felsöka kod.

💡 Proffstips: Gör dina uppgifter smartare genom att lägga till AI-drivna anpassade fält som sammanfattar, kategoriserar, uppskattar arbetsinsatsen, översätter och mycket mer – allt genereras automatiskt i ClickUp. AI-fält kan uppdateras i realtid, vilket ger dig omedelbara, kontextmedvetna insikter utan att du behöver röra varje uppgift – perfekt för att hålla projekt aktuella i stor skala.

Ärligt talat finns det inte mycket som den inte kan göra. Dessa ClickUp Brain-funktioner gör den till världens mest kompletta arbets-AI.

Vad är ännu bättre? ClickUp Brain-användare kan få tillgång till flera LLM:er som Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT och fler direkt från ClickUp. Du behöver alltså aldrig någon annan app eller dyra prenumerationer för att tillgodose alla dina AI-behov. Det är inte konstigt att ClickUp Brain-användare rapporterar tre gånger snabbare uppgiftsutförande OCH 86 % kostnadsbesparingar!

Med ClickUp Brain MAX tar du det ett steg längre. Utnyttja Connected Enterprise AI Search i ClickUp, Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint, GitHub och mer – allt från ett enda AI-gränssnitt på skrivbordet. Det kan till och med informera om resultat med de senaste uppgifterna från webben i realtid.

Sök i alla dina appar – och på webben – med ClickUp Brain MAX.

Och så finns Talk-to-Text – ditt produktivitetsverktyg för när det inte är praktiskt att skriva. Diktera uppdateringar, brainstorma idéer eller logga mötesanteckningar i realtid, så transkriberar Brain MAX dem direkt till uppgifter eller dokument – på 40 språk.

Fånga idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Kombinationen gör ClickUp inte bara till ett alternativ till Grok, utan till ett smartare, mer integrerat kommandocenter för ditt teams kunskap och arbetsflöden.

ClickUp Chat

Håll konversationer, uppgifter och projekt sammankopplade med ClickUp Chat.

Tänk nu på kraften i ClickUp Chat, den ultimata kommunikationshubben för ditt team.

Konversationer, uppgifter och projekt kopplas inte bara samman här – de konvergerar.

Låt oss till exempel säga att ditt marknadsföringsteam diskuterar revideringar av annonstexter. Istället för att byta till ett separat chattverktyg kan du chatta direkt inom plattformen, länka konversationen till specifika projekt och till och med omvandla delar av diskussionen till genomförbara uppgifter – allt utan att förlora sammanhanget.

Orolig för att missa något viktigt? AI i ClickUp Chat sammanfattar konversationer åt dig, perfekt för att komma ikapp efter en hektisk dag.

ClickUp Automations

Förenkla arbetsflöden med ClickUp Automations och missa aldrig ett steg.

ClickUp Automations sammanför allt detta genom att hantera repetitiva uppgifter på ett smidigt sätt.

Om du till exempel hanterar en produktlansering kan du ställa in automatiseringsexempel för att meddela intressenter när nya utkast är klara eller automatiskt uppdatera uppgiftsstatus baserat på framsteg.

Du kan till och med ställa in triggers för påminnelser eller godkännanden, vilket gör arbetsflödena snabbare och smidigare i ClickUps projektledningsprogram.

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera för framtiden.

💡 Proffstips: Uppgradera från automatiseringar till autopilotagenter Automatiseringar i ClickUp följer förutsägbara, regelbaserade triggers. ClickUp Autopilot Agents, å andra sidan, är AI-drivna, proaktiva assistenter som svarar på avsikter, förstår sammanhang och agerar autonomt – hanterar uppgifter som att sammanfatta dokument till åtgärdspunkter eller automatiskt generera statusuppdateringar. Här är en handledning om hur du bygger en:

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

AI i ClickUp Chat tillhandahåller sammanfattningar men kan ännu inte generera djupare insikter om projekttrender eller prediktiva rekommendationer.

Mobilappen kan initialt verka överväldigande jämfört med webbversionen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Microsoft Copilot (bäst för företagsintegration och smidig automatisering av arbetsflöden)

via Microsoft

Microsoft Copilot är ett bra val för organisationer som förlitar sig på Microsofts ekosystem. Det integreras djupt i Office-verktyg som Excel och PowerPoint och erbjuder mötesassistans i realtid.

Du kommer att finna det särskilt användbart för att generera rapporter, felsöka kod i Visual Studio och automatisera repetitiva uppgifter. Copilot är utformat för företagsklassade operationer och garanterar dessutom robust datasäkerhet och efterlevnad.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden i Excel, PowerPoint, Outlook och andra Microsoft 365-appar för att förbättra produktiviteten.

Analysera och tolka stora och komplexa filer, inklusive PDF-filer och kalkylblad, för att få användbara insikter.

Felsök och generera kod för olika programmeringsspråk, med stöd för utvecklingsprojekt i alla storlekar.

Skapa organisationsspecifika plugins för att uppfylla unika krav utan att förlita dig på verktyg från tredje part.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Kräver en betydande investering i Microsofts ekosystem för att kunna utnyttja dess fulla potential.

Begränsade anpassningsmöjligheter för användare som arbetar utanför Microsofts inbyggda ramverk

Priser för Microsoft Copilot

Gratis

Copilot Pro: 20 $/månad

Copilot för Microsoft 365: 30 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Turingtestet, som utformades av Alan Turing 1950, mäter en maskins förmåga att uppvisa intelligent beteende som inte kan skiljas från ett mänskligt. Det blev ett grundläggande begrepp inom AI, även om Turing kallade det för ”imitationsspelet”.

3. Claude (Bäst för avancerad analys, forskning och etisk AI-implementering)

via Claude

Claude är utvecklat för att hantera komplexa ämnen och ge genomtänkta, detaljerade svar. Det fungerar bra för akademisk forskning, tekniskt skrivande eller utkast till professionell dokumentation. Verktygets förmåga att behålla sammanhanget under långa diskussioner gör att du kan utforska komplicerade idéer utan att tappa tråden.

Om du behöver steg-för-steg-förklaringar eller hjälp med detaljerad problemlösning, hanterar Claude det smidigt. Det prioriterar också säker och ansvarsfull AI-användning, vilket ger en extra trygghet för användare som fokuserar på etisk implementering.

Claudes bästa funktioner

Analysera akademiska och tekniska dokument med fokus på djup och noggrannhet, vilket hjälper dig att upptäcka viktiga insikter.

Felsök och granska kod effektivt, stödja utvecklingsarbetsflöden och minska fel i flera språk.

Lös avancerade matematik- och naturvetenskapsproblem med hjälp av tydliga, logiska, stegvisa metoder.

Behåll sammanhanget under långa konversationer, vilket gör det idealiskt för gemensam forskning och långsiktiga projekt.

Claude-begränsningar

Erbjuder inte webbåtkomst i realtid, vilket begränsar dess förmåga att hämta aktuell data.

Kan inte generera bilder eller ljud, vilket minskar dess mångsidighet för multimedieuppgifter.

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Team: 30 $/månad (minst fem medlemmar)

Företag: Anpassad prissättning

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? En AI skrev 2016 en kortfilm med titeln Sunspring, med Thomas Middleditch i huvudrollen. Manuset var surrealistiskt och fyllt med udda dialoger, vilket belyste både AI:s kreativa potential och begränsningar när det gäller berättande.

4. Perplexity (Bäst för realtidsforskning och informationssyntes)

via Perplexity

Perplexity ger svar i realtid som stöds av verifierbara källor, vilket gör det till ett pålitligt verktyg för forskning och professionella uppgifter. Dess förmåga att syntetisera information från flera tillförlitliga källor säkerställer att du får korrekta och tillförlitliga svar.

Plattformens interaktiva följdfrågor hjälper dig att utforska ämnen ytterligare, medan dess rena gränssnitt gör det enkelt att fokusera på dina frågor. Perplexitys forskningsbaserade resultat går utöver vad du hittar i en vanlig Google-sökning eller via traditionella sökmotorer, vilket ger dig enkel tillgång till korrekt och detaljerad information.

Perplexitys bästa funktioner

Gör webbsökningar i realtid med tillförlitliga källhänvisningar för att säkerställa trovärdighet och transparens.

Fördjupa dig i ämnen med hjälp av interaktiva följdfrågor för att upptäcka ytterligare insikter.

Jämför och kontrastera flera informationskällor för en mer omfattande förståelse av vilket ämne som helst.

Dela dina resultat med kollegor med hjälp av inbyggda samarbetsverktyg som effektiviserar forskningsarbetsflödena.

Begränsningar i Perplexity

Sökresultaten kan ibland överskugga AI-genererade analyser, vilket minskar deras användbarhet för vissa sökningar.

Den kostnadsfria versionen stöder inte uppladdning av dokument, vilket begränsar alternativen för forskningsintensiva projekt.

Kan inte utföra avancerade beräkningar eller lösa tekniska problem som krävs för vissa användare.

Perplexity-prissättning

Prissättning baserad på tokenstorlek och förfrågningar

Perplexity-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Dra nytta av AI:s förmåga att generera flera idéer eller utkast. Använd den för att bryta kreativa blockeringar och förfina sedan de bästa alternativen så att de passar din stil och dina behov.

5. Hugging Chat (bäst för experiment med öppen källkods-AI och anpassning av modeller)

via Hugging Chat

Hugging Chat är en flexibel och transparent plattform som ger dig tillgång till flera öppen källkods-AI-modeller. Den är perfekt för utvecklare, forskare och lärare som vill utforska hur olika AI-arkitekturer fungerar.

Du kan växla mellan modeller, anpassa dina interaktioner och till och med bidra till plattformens utveckling. Dessutom uppmuntrar dess community-drivna approach till samarbete, vilket gör den till en värdefull plats för lärande och experimenterande.

Hugging Chats bästa funktioner

Få tillgång till ett brett utbud av öppen källkodsbaserade språkmodeller för att jämföra deras styrkor och kapacitet.

Anpassa och experimentera med AI-resultat för att bättre förstå hur modeller bearbetar olika frågor.

Engagera dig i en stark utvecklingsgemenskap som kontinuerligt uppdaterar och förbättrar plattformen.

Utforska pedagogiska och experimentella användningsfall för AI med fokus på transparens och lärande.

Begränsningar för Hugging Chat

Modellens prestanda kan variera avsevärt beroende på vald arkitektur.

Svarskvaliteten saknar den konsistens som finns i proprietära AI-lösningar, vilket kan påverka tillförlitligheten.

Innehåller inte funktioner för företag, vilket gör det mindre lämpligt för storskalig användning i företag.

Svarstiderna kan vara långsammare vid bearbetning av frågor på större modeller eller datamängder.

Priser för Hugging Chat

Gratis

Startpaket: 59 $/månad

Pro: 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Modellspecifik prissättning Liten: 100 000 förfrågningar per månad (för alla modeller) för 12,90 $/månad Medium: 1 miljon förfrågningar per månad (för alla modeller) för 59 $/månad Stor: 5 miljoner förfrågningar per månad (för alla modeller) för 249 $/månad

Hugging Chat-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: 1997 besegrade IBM:s Deep Blue schackmästaren Garry Kasparov och blev därmed den första AI som slog en världsmästare. Senare, 2016, besegrade Googles AlphaGo Go-mästaren Lee Sedol, vilket visade på AI:s växande strategiska tänkande.

6. Meta AI (Bäst för förståelse av sociala sammanhang och kreativt uttryck)

via Meta AI

Meta AI fokuserar på att skapa socialt medvetet och kulturellt relevant innehåll. Använd det för att producera engagerande text, bilder eller videor som är skräddarsydda för olika målgrupper. Verktygets djupa förståelse för sociala interaktioner, trender och nyanser gör det unikt som ett verktyg för att skapa meningsfullt och slagkraftigt innehåll.

Denna plattform är särskilt användbar för kreativa projekt och engagemang i sociala medier, eftersom den gör det möjligt för team att upprätthålla relevans och autenticitet i sina meddelanden.

Meta AI:s bästa funktioner

Skapa innehåll som är anpassat efter sociala och kulturella sammanhang för att effektivt engagera olika målgrupper.

Utnyttja multifunktionsfunktioner för skapande av text, bilder och video för att stödja olika kommunikationsbehov.

Analysera trender och ge förslag i realtid för mer riktade och relevanta meddelanden.

Anpassa svaren utifrån emotionella signaler för att leverera empatiskt och lämpligt innehåll.

Begränsningar för Meta AI

Stort beroende av Meta-ekosystemet kan begränsa flexibiliteten för användare som inte använder dess plattformar.

som använder andra AI-verktyg. Begränsad funktionalitet för tekniska eller vetenskapliga uppgifter jämfört med

Integritetsfrågor kan uppstå på grund av hur data används i Meta-ekosystemet.

Integrationsmöjligheterna med externa verktyg är begränsade jämfört med fristående plattformar.

Priser för Meta AI

Gratis

Meta AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 350 recensioner)

🔍 Visste du att? Vissa AI-verktyg kan förutsäga sjukdomar innan symtomen uppträder. Till exempel har Googles DeepMind skapat en AI som kan förutsäga njursvikt upp till 48 timmar i förväg, vilket ger läkare viktig ledtid.

7. Google Gemini (bäst för multimodal intelligens och avancerad problemlösning)

via Gemini

Google Gemini kombinerar text-, bild- och kodbehandlingsfunktioner i en enda plattform. Dess djupa integration med Google Workspace-verktyg säkerställer smidiga arbetsflöden, vilket gör det till ett praktiskt alternativ för team som vill öka sin produktivitet.

Geminis multimodala funktioner erbjuder en heltäckande lösning för att hantera olika utmaningar, vilket gör den lämplig för både analytiska och kreativa uppgifter.

Google Gemini bästa funktioner

Bearbeta text, bilder och kod på en och samma plattform för att lösa problem som kräver olika typer av input.

Integrera med Google Workspace för en smidig övergång mellan forskning, analys och samarbetsuppgifter.

Skapa datavisualiseringar och utför komplexa beräkningar för att stödja beslutsfattandet.

Få tillgång till insikter i realtid genom att utnyttja Googles omfattande kunskapsbas och sökfunktioner.

Begränsningar för Google Gemini

Kräver ett Google-konto för full funktionalitet, vilket kan vara ett hinder för användare som inte använder Google.

Prestandan kan variera beroende på komplexiteten i den uppgift som hanteras.

Priser för Google Gemini

Gratis

Företag: 20 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 30 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Google Gemini

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Marknaden för artificiell intelligens förväntas växa med en samlad årlig tillväxttakt (CAGR) på 27,67 % mellan 2025 och 2030 och nå ett marknadsvärde på 826,7 miljarder dollar år 2030.

8. Poe (bäst för experimentering och inlärning av AI-modeller)

via Poe

Poe erbjuder ett enkelt sätt att interagera med och jämföra flera AI-modeller. Det är utformat för användare som vill experimentera med olika tillvägagångssätt för AI-uppgifter, vilket gör det särskilt användbart för utbildning, forskning och kreativ problemlösning.

Plattformens användarvänliga gränssnitt och community-drivna innehållsdelning uppmuntrar till lärande och samarbete, vilket gör att du kan utforska AI-funktioner i olika sammanhang.

Poes bästa funktioner

Jämför resultaten från olika AI-modeller för att bättre förstå deras styrkor och begränsningar.

Anpassa chattgränssnittet och uppmaningarna för specifika användningsfall, vilket förbättrar användbarheten och anpassningsförmågan.

Få tillgång till community-drivet innehåll och snabba bibliotek för att förbättra samarbetet och kunskapsdelningen.

Utforska AI-funktionerna på språng med Poes intuitiva mobil- och datorgränssnitt.

Poe-begränsningar

Svarskvaliteten varierar avsevärt mellan olika modeller, vilket kan påverka tillförlitligheten.

Saknar permanent minne mellan sessioner, vilket gör det mindre lämpligt för pågående projekt.

Poe-prissättning

Månadsvis: 19,99 $/månad

Årligt: 199,99 $/år

Poe-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Chatboten Tay, som lanserades av Microsoft 2016, var utformad för att lära sig av användarnas interaktioner. Tyvärr började den generera stötande svar inom 24 timmar på grund av exponering för olämpliga inmatningar, vilket visar på riskerna med ofiltrerad maskininlärning.

9. Character. ai (Bäst för personliga AI-interaktioner och kreativa rollspel)

Character. ai specialiserar sig på att skapa AI-drivna interaktioner som känns personliga och engagerande. Du kan skapa anpassade AI-karaktärer för berättande, rollspel eller pedagogiska simuleringar och skräddarsy deras beteenden så att de passar specifika scenarier eller lärandemål.

Plattformens förmåga att upprätthålla konsekventa personligheter och emotionell medvetenhet gör den till ett utmärkt val för kreativt skrivande eller interaktiva scenarier. Den är särskilt väl lämpad för användare som söker fantasifulla och flexibla konversationsupplevelser.

Character. ai bästa funktioner

Designa unika AI-personligheter som kan anpassas till olika scenarier, inklusive berättande och rollspel.

Behåll ett beständigt karaktärsminne för att stödja långsiktiga konversationer och berättelsens kontinuitet.

Dela dina anpassade karaktärer med en community av användare och främja samarbete och kreativitet.

Simulera utbildningsscenarier effektivt för att förbättra inlärning och engagemang.

Begränsningar för Character.ai

Begränsad funktionalitet för analytiska eller dataintensiva uppgifter, vilket minskar dess mångsidighet.

Integrationsmöjligheterna med externa verktyg är minimala, vilket gör det mindre lämpligt för professionella tillämpningar.

Priser för Character.ai

Gratis

Premium: 9,99 $/månad per användare

Character. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🤝 Vänlig påminnelse: AI är inte perfekt – ibland kan det missa målet. Var tålmodig och ge tydligare instruktioner om du behöver mer specifika resultat. Utforska tekniker som tankekedjor.

10. Jasper AI (Bäst för skräddarsydd innehållsskapande och marknadsföringsstrategier)

via Jasper

Jasper AI är en mångsidig skrivassistent som hjälper dig att skapa innehåll för bloggar, e-post, sociala medier och mycket mer. Dess AI genererar text baserat på inmatad information, så att du kan fokusera på att skapa engagerande meddelanden utan att behöva börja från scratch.

Verktyget stöder olika tonfall och språk, så att du kan anpassa ditt innehåll för olika målgrupper och marknader. Om du letar efter en användarvänlig plattform för att hantera olika skrivbehov erbjuder Jasper AI stor flexibilitet jämfört med Grok AI.

Jasper AI:s bästa funktioner

Skapa snabbt detaljerade blogginlägg, rapporter och annat långformat innehåll för en stark startpunkt.

Använd SEO-drivna funktioner genom Surfer SEO för att säkerställa att ditt innehåll rankas högt samtidigt som det förblir relevant för din målgrupp.

Spara tid med mallar som är utformade för specifika ändamål, såsom e-postkampanjer, annonstexter och uppdateringar på sociala medier.

Skriv på flera språk och nå ut till en global publik utan att behöva anlita externa översättningstjänster.

Begränsningar för Jasper AI

Tillåter inte djupgående anpassning av AI-resultat, vilket kan kännas begränsande om du vill ha mer kontroll.

För att få tillgång till avancerade funktioner som generering av långa texter krävs ett abonnemang på högre nivå.

Gränssnittet kan kännas överväldigande för nybörjare som lär sig att använda AI-drivna skrivverktyg.

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

🤝 Vänlig påminnelse: Kontrollera alltid informationen som AI tillhandahåller, särskilt för forskning eller professionella uppgifter. Även om det är ett utmärkt verktyg, hjälper verifiering av fakta till att säkerställa noggrannheten.

11. ChatGPT (Bäst för mångsidiga konversationer och uppgiftshjälp)

via ChatGPT

ChatGPT erbjuder gratis tillgång till ett brett utbud av funktioner för privat och professionellt bruk. Du kan lita på det för kreativt skrivande, kodningshjälp eller djupgående analyser, vilket gör det till ett mångsidigt val för olika uppgifter.

Det användarvänliga gränssnittet och regelbundna uppdateringar förbättrar användbarheten, medan plugin-ekosystemet tillför funktionalitet för specialiserade behov. ChatGPT:s anpassningsförmåga gör det möjligt för team att hantera olika utmaningar på ett effektivt sätt, med både bredd och djup i sina tillämpningar.

Jämför ChatGPT med Grok AI!

ChatGPT:s bästa funktioner

Hantera kreativt skrivande, teknisk dokumentation och kodningsuppgifter med lätthet, med stöd för olika arbetsflöden.

Förbättra funktionaliteten med ett omfattande ekosystem av plugins för uppgifter som filhantering och webbåtkomst.

Delta i naturliga, flytande konversationer om en mängd olika ämnen med den konversationsbaserade AI-chatboten.

Skapa fotorealistiska bilder och grafik genom DALL·E-integration, så att du kan generera anpassad grafik för dina projekt eller idéer.

ChatGPT:s begränsningar

Basmodellens begränsade kontextfönster minskar dess förmåga att hantera längre konversationer.

Kan inte direkt manipulera filer eller utföra vissa avancerade integrationer

Priser för ChatGPT

Personligt Gratis Plus: 20 $/månad Pro: 200 $/månad

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Företag Team: 25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team: 25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 25 $/månad per användare (faktureras årligen)

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

🧠 Kul fakta: ChatGPT nådde 100 miljoner aktiva användare per månad i januari 2023, vilket gjorde det till den snabbast växande appen tills Threads överträffade den i juli 2023.

📖 Läs också: De 20 bästa alternativen till ChatGPT

AI + ClickUp = Teamwork That Actually Clicks

Att hitta rätt verktyg kan göra stor skillnad för hur ditt team arbetar.

Oavsett om du letar efter något som kan effektivisera dina projekt, hålla ditt team synkroniserat eller bara göra din dag lite enklare, finns det ett verktyg för dig. De vi har tagit upp här har alla något unikt att erbjuda, så det gäller bara att ta reda på vad som fungerar bäst för dig.

Med det sagt är ClickUp svårt att slå. Det har allt du behöver för att hålla ordning, kommunicera bättre och få mer gjort – allt på ett och samma ställe.

Behöver du hjälp med att hålla koll på deadlines? Vill du se till att alla är på samma sida? ClickUp hjälper dig.

Så varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag!