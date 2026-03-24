De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Procore 2026

Procore täcker förberedelser inför byggstart, schemaläggning, ekonomi – hela spektrumet. Men någonstans mellan överflödet av funktioner och de stigande licenskostnaderna börjar du undra:

”Finns det något mer flexibelt där ute?” Eller ännu bättre… något som faktiskt passar ditt teams arbetssätt?

I så fall har du kommit rätt. Vi har sammanställt de bästa alternativen till Procore som förenklar byggledningen utan en brant inlärningskurva eller onödiga funktioner på företagsnivå. Vissa är utmärkta för samarbete, andra utmärker sig inom kostnadsuppföljning, och några uppfyller helt enkelt alla krav (och mer därtill) som Procore gör.

Låt oss dyka in och hitta det verktyg som passar bäst för ditt nästa byggprojekt. 👷‍♀️🔧

Varför välja alternativ till Procore

Procore är en gedigen plattform för byggledning, det råder det ingen tvekan om. Den erbjuder många verktyg som fungerar utmärkt för stora organisationer. Men för många byggföretag är verkligheten lite mer nyanserad.

Ibland kan allt-i-ett-plattformar som Procore kännas överdrivna eller otillräckliga, särskilt när man funderar på hur man startar ett byggföretag eller utökar ett litet team. Det är då alternativen börjar verka lockande.

Här är varför 👇

Begränsad flexibilitet för nischade arbetsflöden: Byggproffs som hanterar olika typer av projekt, såsom hyresgästanpassningar eller specialbyggnationer, behöver arbetsflöden som de kan anpassa. Procore-plattformen kan upplevas som stel för team som behöver den typen av flexibilitet

Stela ekonomiverktyg: Budgetering, fakturering och integrationer med annan bokföringsprogramvara brister ofta. Det är ett stort problem när resursfördelning och kostnadsuppföljning är avgörande för projektets framgång

Komplex rapportering och anpassning: Procore:s rapporteringsverktyg kan kännas komplexa eller oflexibla när du bara vill hämta data, skapa en rapport och gå vidare

Besvärlig filhantering: Att ladda upp, organisera och hämta dokument kan vara krångligt i Procore. För team som hanterar flera intressenter eller försöker centralisera dokumentationen mellan olika arbetsplatser blir denna ineffektivitet snabbt ett stort problem

Kort sagt, Procore gör mycket rätt. Men om ditt team behöver en plattform som är mer intuitiv, flexibel och anpassad för att hantera flera projekt med färre kompromisser, bör du överväga att utforska alternativ som gör projektplaneringen mer effektiv.

Vill du förbättra effektiviteten i byggprojektet eller effektivisera rapporteringen? Få en snabb överblick över alternativen i tabellen nedan!

Procore-alternativ i korthet

Låt oss titta på jämförelsetabellen för att hjälpa dig att förstå de främsta konkurrenterna till Procore ⬇️

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Det bästa alternativet till Procore med flexibel, heltäckande byggledning Mallar för byggprojekt, Gantt-diagram, tidrapportering, realtidsdashboards, AI-assistent, dokument, chatt Gratis för alltid; Anpassning tillgänglig för företag Buildertrend Bostadsbyggare och renoverare Anbud och kostnadsberäkningar, schemaläggning, kundportal, projektkalkylering, mobil uppladdning Anpassade priser Fieldwire Fältteam och samordning på plats Återställningslistor, offline-läge, planmarkering, BIM-visare Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 54 $/användare/månad INGENIOUS. BUILD Byggprojekt från start till mål Budgetuppföljning, avtals- och dokumenthantering Anpassade priser Autodesk Construction Cloud BIM-integration och designsamarbete 3D-modeller, förfrågningar, ärendehantering, dokumenthantering Anpassade priser Entreprenörsförman Små till medelstora entreprenörer Dagliga loggar, kostnadsberäkningar, tidrapporter, projektkalkylering, synkronisering med QuickBooks Betalda abonnemang från 49 $/månad Trimble e-Builder Kapitalprogram- och portföljhantering Revisionsspår, anbudshantering, automatisering av arbetsflöden Anpassade priser Bluebeam Dokumenthantering och samarbete PDF-markering, batchbearbetning, mätverktyg Betalda abonnemang från 260 $/år CoConstruct Byggare av specialanpassade hus och renoverare Kostnadsberäkningar, kundkommunikation, budgetering, Gantt-schemaläggning Anpassade priser RedTeam Små till medelstora byggföretag Budgetering i realtid, förfrågningar om information, inlämningar, spårning av ändringsorder Anpassade priser eSUB Projektledning och dokumenthantering för underleverantörer Mobila fältanteckningar, förfrågningar, tidrapporter, obegränsat molnlagringsutrymme Anpassade priser

De bästa alternativen till Procore

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Låt oss titta närmare på dessa Procore-alternativ och fokusera på deras utmärkande funktioner, eventuella begränsningar, prissättning och vad riktiga användare säger om dem.

1. ClickUp (Bäst för projektledning inom byggbranschen med anpassade arbetsflöden)

Visualisera varje fas i dina byggprojekt med ClickUp

Byggprojekt misslyckas ofta inte på grund av dåligt utförande, utan för att de verktyg teamen använder inte kommunicerar med varandra. Uppdateringar från fältet hamnar i meddelanden. Designfeedback försvinner i e-posttrådar. Och när du väl har åtgärdat ett missförstånd har ett nytt problem redan börjat gro.

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, är här för att förändra det för alltid.

En av de största höjdpunkterna är ClickUp for Construction Teams, en arbetsyta utformad för byggare, platschefer, ingenjörer och kontorspersonal så att de kan hålla kontakten under alla projektfaser.

Planera, följ upp och uppdatera alla dina byggprojekt med ClickUp för byggteam

Med detta gränssnitt kan du hantera ritningar, kommentera bilder från byggarbetsplatsen, hantera uppgifter på ett smidigt sätt, samarbeta med interna team och externa leverantörer samt ta fram kostnadsberäkningar – allt i realtid.

Kärnan i denna lösning är ClickUp Tasks, som gör det enkelt att tilldela och följa upp arbete på detaljnivå. Oavsett om du delar upp stora milstolpar i checklistor på byggarbetsplatsnivå eller loggar säkerhetsinspektioner, förblir varje uppgift synlig och hanterbar.

För att öka din produktivitet ytterligare kan du se hur automatisering kan effektivisera repetitiva arbetsuppgifter och hålla dina projekt igång:

Tillsammans med ClickUp Time Tracking kan du övervaka varje uppdrags längd utan att behöva använda separata verktyg för tidrapportering.

Spåra tid för alla dina projekt och övervaka byggresultat noggrant med ClickUp Time Tracking

Om du har ont om tid eller behöver omedelbar klarhet är ClickUp Brain den perfekta AI-partnern, särskilt nu när fler team utforskar användningen av AI inom byggbranschen för att förbättra beslutsfattandet. Den hjälper till att sammanfatta dagliga aktiviteter, skriva anteckningar och svara på uppgiftsspecifika frågor på begäran, så att du kan arbeta snabbare utan att förlora överblicken.

ClickUp Brain MAX ger dina fält- och kontorteam ett snabbt sätt att omsätta tankar i handling. Använd Talk to Text för att diktera anteckningar, inspektionsresultat, säkerhetsuppdateringar eller observationer från genomgångar, och se hur de omedelbart omvandlas till strukturerade uppgifter. Inget skrivande på plats, inga förlorade röstmeddelanden och inget letande i olika appar. ClickUp Brain MAX förstår din byggarbetsplats, så varje uppdatering förblir kopplad till rätt projekt, plats och team.

För att göra installationen ännu enklare kan du använda ClickUp-mallen för byggledning. Den innehåller fördefinierade faser, statusar, dokument och anpassade fält i ClickUp för specifikationer, budgetar och tidsplaner. Den organiserar arbetet i tydligt definierade faser, som Förberedelse och Byggnation, var och en med underordnade uppgifter som speglar verkliga projektflöden.

Visualisera byggfaser, tilldela uppgifter, markera förseningar och lägg till fältanteckningar med ClickUps mall för byggledning

Det bästa av allt är att den här mallen har en standardstruktur. Den innehåller färdiga uppgiftsgrupper, konfidensnivåer, statusetiketter och fältanteckningar, som alla är anpassade till byggbranschens specifika arbetsflöden.

⚡ Mallarkiv: Har du tid? Kolla in dessa tilläggsmallar för byggledning så att du kan komma igång direkt!

ClickUps bästa funktioner

Dokument för fältteam: Spara ritningar, standardrutiner, förfrågningar och säkerhetsdokument med Spara ritningar, standardrutiner, förfrågningar och säkerhetsdokument med ClickUp Docs , som är tillgängliga från vilken uppgift eller lista som helst

Tidsuppskattningar: Ange förväntad varaktighet med Ange förväntad varaktighet med ClickUp Time Estimates för att uppmärksamma förseningar och hantera schemaläggningen på plats mer exakt

Inbyggd chatt: Samla all kommunikation mellan byggarbetsplatsen och kontoret på ett ställe med Samla all kommunikation mellan byggarbetsplatsen och kontoret på ett ställe med ClickUp Chat – direkt kopplat till uppgifter och projekt

Live-dashboards: Följ projektets status, deadlines, budgetar och entreprenörernas arbetsbelastning visuellt med Följ projektets status, deadlines, budgetar och entreprenörernas arbetsbelastning visuellt med ClickUp-dashboards i realtid

Begränsningar i ClickUp

Anpassningsmöjligheterna kan kännas överväldigande för nya användare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp är en app som är tillräckligt flexibel för att anpassas till den tvärvetenskapliga världen inom arkitektur och byggbranschen. Jag gillar att använda deras olika mallar, anpassa dem efter mina behov och sätta dem i arbete.

🧠 Kul fakta: Det dyraste byggprojektet någonsin är inte en skyskrapa eller en stadion – det är en 170 kilometer lång stad i den saudiska öknen! Denna futuristiska stad, som kallas The Line, kommer att drivas med 100 % grön energi, rymma upp till 1,5 miljoner människor och sträcka sig längre än avståndet mellan New York och Philadelphia – allt i en perfekt rak linje!

2. Buildertrend (Bäst för allt-i-ett-byggledning för husbyggare)

via Buildertrend

Buildertrend är utformat för byggteam inom bostadsbyggande som hanterar många olika delar, från anbud och kostnadsberäkningar till schemaläggning och uppdateringar till husägarna.

Till skillnad från vissa av Procore-konkurrenterna är Buildertrend skräddarsytt för husbyggare, renoverare och specialentreprenörer som hanterar ändringsorder, samordnar underentreprenörer och kommunicerar med kunder på ett och samma ställe. Även om det saknar vissa av de komplexa riskhanteringsmodulerna som finns i plattformar för stora företag, passar det mindre team som prioriterar operativ insyn framför omfattande regelefterlevnad.

Buildertrends bästa funktioner

Skapa och hantera kostnadsberäkningar, anbud och ändringsorder med inbyggda beräkningar av projektkostnader för budgetprecision

Använd mobil dokumentskanning och fillagring för att samla in bilder och dokument från byggarbetsplatsen när du är på språng

Tilldela uppgifter med deadlines, foton och anteckningar till arbetslag eller kunder från vilken enhet som helst

Begränsningar i Buildertrend

Tillägg och val måste matas in på nytt i olika områden, vilket leder till tidsspill, särskilt för team som hanterar flera samtidiga byggprojekt

Priser för Buildertrend

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Buildertrend

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildertrend?

En recension på Capterra säger:

I Buildertrend kan du samla all information från din kund i ett enda program. Från början till slutet av varje projekt kan du följa arbetets gång och betalningarna. Du kan lägga till ändringsorder och visa dina betalningar för material och arbetskraft.

3. Fieldwire (Bäst för samordning av teamet på plats och åtgärdslistor)

via Fieldwire

Fieldwire, som nu ingår i Hilti, är en programvara för byggprojektledning avsedd för samordning på fältet. Den är utvecklad för byggbranschens yrkesverksamma och hjälper team att planera, tilldela och följa upp uppgifter direkt från byggarbetsplatsen. Dessutom fungerar den offline, vilket gör den pålitlig även i områden med dålig uppkoppling, med automatisk synkronisering när uppkopplingen återupprättas.

Den stöder även 3D-modeller och BIM-visning, vilket hjälper teamen att visualisera komplexa konstruktioner och upptäcka problem i ett tidigt skede.

Fieldwires bästa funktioner

Dokumentera punkter på färdigställningslistan med foton och anteckningar, och tilldela dem direkt till fältpersonalen

Visa och markera ritningar offline, med automatisk synkronisering och versionshantering när du är uppkopplad igen

Utvärdera säkerheten på byggarbetsplatsen med AI-drivna insikter om riskhantering

Begränsningar i Fieldwire

Fotolänkar som placeras på ritningar exporteras inte fullständigt till PDF-filer när flera bilder är taggade till samma plats, vilket begränsar åtkomsten till stödjande bildmaterial utanför appen

Priser för Fieldwire

Gratis för alltid

Pro: 54 $/användare/månad

Företag: 74 $/användare/månad

Business Plus: 104 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Fieldwire

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fieldwire?

En recension på G2 säger:

Använd Fieldwire för att samla all din projektinformation, från kontraktsdokument till foton och uppgifter. Det är en samlad plattform för varje projekt, så du behöver inte oroa dig för att teammedlemmarna använder felaktig eller inaktuell information.

📗 Läs också: De bästa apparna för arbetsplanering för team

4. INGENIOUS. BUILD (Bäst för helhetshantering av byggprojekt och kostnadskontroll)

INGENIOUS. BUILD är utformat för byggteam som behöver fullständig översikt över projekten, från tidig planering till avslut, utan att behöva förlita sig på separata verktyg.

Till skillnad från många Procore-alternativ som främst fokuserar på fältarbete eller dokumenthantering samlar den ekonomi, projektflöden och dokumentation på en och samma plattform.

Detta gör det särskilt användbart för ägare, utvecklare och huvudentreprenörer som hanterar flera intressenter, där det är avgörande att ha en realtidsöversikt över både projektets resultat och den ekonomiska påverkan.

INGENIOUS. BUILD: de bästa funktionerna

Samla förfrågningar, inlämningar, ritningar, budgetar och tidsplaner på en och samma plattform

Kontraktsadministration, hantering av ändringsorder och fakturering

Följ projektets ekonomi i realtid med insyn i kostnader mot budget och arbetsflöden för ändringsorder

Möjliggör samarbete mellan ägare, huvudentreprenörer, underentreprenörer och arkitekter med rollbaserad åtkomst

Få tillgång till projekt via webben, iOS och Android för både kontors- och fältteam

INGENIOUS. BUILD – begränsningar

Kan vara mer avancerad än vad som behövs för mindre entreprenörer som endast söker grundläggande uppgifts- eller dokumenthantering

Team som byter från enklare verktyg kan behöva introduktionsutbildning för att kunna utnyttja funktionerna för ekonomi och arbetsflöden fullt ut

INGENIOUS. BUILD-priserAnpassade priser

INGENIOUS. BUILD – betyg och recensioner

G2: 4,3/5

Vad säger verkliga användare om INGENIOUS. BUILD?

En recension på G2 säger:

Användarna berömmer genomgående INGENIOUS. BUILD:s användarvänlighet och intuitiva gränssnitt, och lyfter fram hur det förenklar projektledning och ekonomisk uppföljning. Den starka kundsupporten och den effektiva introduktionsprocessen bidrar ytterligare till användarnas nöjdhet.

4. Autodesk Construction Cloud (Bäst för ett heltäckande arbetsflöde från design till byggnation)

via Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud är ett modulärt projektledningsverktyg för stora byggföretag som hanterar komplexa projektportföljer. Det kombinerar verktyg för projektledning, kostnadsstyrning och riskhantering.

Den stöder beslutsfattande under hela projektets livscykel med funktioner som BIM Collaborate för modellkoordinering och BuildingConnected för anbud och kvalificering av underleverantörer. Plattformen används ofta inom byggbranschen och centraliserar arbetsflöden för bättre översikt över distribuerade team och långsiktig portföljhantering.

De bästa funktionerna i Autodesk Construction Cloud

Använd Pype för att automatisera efterlevnaden av avtal genom att extrahera inlämningsloggar och avslutningskrav direkt från byggspecifikationerna

Få prognoser över kostnader med Executive Cost Dashboard och anpassade godkännandeprocesser för ändringsorder

Spåra problem från design till avslut direkt på fältet med anteckningar i form av nålar på 2D-/3D-ritningar

Begränsningar i Autodesk Construction Cloud

Saknar mappbaserad organisation och avancerad filtrering för ritningsuppsättningar, vilket gör det tidskrävande att hitta specifika versioner när man hanterar dussintals uppladdningar per månad

Priser för Autodesk Construction Cloud

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Autodesk Construction Cloud?

En recension på Capterra säger:

Jag tror att det faktum att jag kan spara och organisera alla filer i samma centrala källa, DOCS, är en av de saker som har underlättat mitt arbete under dagen när jag använder ACC. Den andra är BUILD, länken mellan fältet och vårt kontor. Det har varit en av de mest betydande förbättringarna i vårt arbetsflöde på byggarbetsplatsen.

5. Contractor Foreman (Bäst för små till medelstora entreprenörer)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman är utformat för små till medelstora generalentreprenörer och specialiserade hantverksföretag. Det omfattar över 35 moduler, allt från kostnadsberäkning och schemaläggning till säkerhetsinspektioner och tidrapporter. Dess styrka ligger i att samla kärnfunktioner som dagliga loggar, ändringsorder och punch lists i ett enda arbetsutrymme.

Den erbjuder även omfattande funktioner för projektkalkylering, kostnadsberäkning, anbudshantering, hantering av ändringsorder, fakturering (inklusive AIA-fakturering och delfakturering), inköpsorder och underleverantörsavtal.

De bästa funktionerna i Contractor Foreman

Registrera arbetstimmar med mobila tidrapporter, synkronisera med QuickBooks och exportera rapporter för löneberäkning och projektkalkylering

GPS-aktiverade tidkort med geofencing för exakta incheckningar och löneadministration

Gör det möjligt för kunder att se bilder på projektets framsteg, godkänna ändringsorder och kommunicera med teamet för ökad transparens och färre uppdateringssamtal

Begränsningar för entreprenörens arbetsledare

Programmet är främst utformat för generalentreprenörer, vilket innebär att underentreprenörer kan ha svårare att hantera stora arbetsvolymer eller snabbt sprida viktig information till personalen på fältet

Priser för Contractor Foreman

Basic: 49 $ per månad

Standard : 105 $/månad

Plus : 166 $/månad

Pro : 221 $/månad

Obegränsat: 332 $/månad

📍 Obs: Alla abonnemang faktureras årligen.

Betyg och recensioner av Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Contractor Foreman?

En recension på G2 säger:

Contractor Foreman samlar många verktyg under ett och samma tak – kostnadsberäkningar, dagliga loggar, ändringsorder, utrustningsspårning och mycket mer. Det hjälper våra kontors- och fältteam att hålla sig synkroniserade. Processen för ändringsorder är snabb och välorganiserad, och kundportalen är ett utmärkt sätt att effektivisera kommunikationen. När man väl har fått kläm på det sparar det massor av tid.

6. Trimble e-Builder (Bäst för förvaltning av investeringsprogram och projektportföljer)

via Trimble

Trimble e-Builder är skräddarsydd för projektägare som hanterar stora investeringsprogram. Dess styrka ligger i att standardisera komplexa godkännandekedjor, finansieringsstrukturer och samordningsprocesser för design över flera projekt samtidigt.

En av dess utmärkande funktioner är processautomatisering för varje steg i projektets livscykel. Du kan skapa anpassade arbetsflöden kring betalningsansökningar, inlämning av ritningar, förseningar i tidsplanen eller godkännanden av oförutsedda utgifter. Varje åtgärd spåras med revisionsloggar och versionshanterad dokumentation, vilket hjälper organisationer att upprätthålla interna kontroller och ansvarsskyldighet bland alla intressenter.

De bästa funktionerna i Trimble e-Builder

Digitala verktyg för anbudshantering som effektiviserar anbudsprocessen, lockar kvalificerade anbudsgivare och hanterar projektkontrakt

Integrera med andra Trimble-lösningar som Cityworks för löpande tillgångshantering, arbetsorder, inspektioner och fältverksamhet

Omfattande ekonomihantering med stöd för flera valutor för internationella projekt

Begränsningar i Trimble e-Builder

Vissa viktiga backend-data är fortfarande otillgängliga via rapporteringsmodulen, vilket begränsar insynen för team som behöver djupare analyser eller anpassade projektdashboards

Priser för Trimble e-Builder

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Trimble e-Builder

G2: För få recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trimble e-Builder?

En recension på Capterra säger:

e-Builder är ett värdefullt verktyg för företag som arbetar med projektledning, designhantering, avtalshantering, budgetering och dokumentlagring.

📍 Vill du effektivisera ditt arbetsflöde ännu mer? Utforska olika programvarualternativ för byggplanering så att varje minut på byggarbetsplatsen räknas!

7. Bluebeam (Bäst för dokumenthantering och samarbete)

via Bluebeam

Bluebeam fokuserar på det som byggföretag ofta brottas med: hantering av ritningar, kommunikation av markeringar och spårning av projektändringar. Istället för traditionella projektledningsfunktioner riktar det in sig på ritningsbaserade arbetsflöden.

Du kan lägga till anteckningar i PDF-filer med exakta mått, använda anpassningsbara verktygssatser för att snabba upp återkommande markeringar och logga varje åtgärd med Markeringslistan för spårbarhet. För projektuppföljning erbjuder Bluebeam visuella markeringar och anpassade statusar som hjälper teamen att övervaka åtgärdspunkter eller ändringar direkt i ritningarna.

Bluebeams bästa funktioner

En uppsättning anteckningsverktyg, inklusive text, former, stämplar och anpassade symboler, möjliggör detaljerade och standardiserade dokumentgranskningar

Avancerad PDF-hantering med detaljerad kontroll, inklusive skapande, redigering, organisering och extrahering av data från PDF-filer i en säker miljö

Jämför ritningar sida vid sida eller lägg på ändringar för att visuellt markera designändringar och upptäcka avvikelser i ett tidigt skede

Begränsningar i Bluebeam

Vissa programuppdateringar medför instabilitet, vilket orsakar frekventa hängningar eller buggar under användning

Priser för Bluebeam

Basics : 260 USD per användare och år

Core : 330 $ per användare och år

Complete: 440 $ per användare och år

📍 Obs! Alla abonnemang faktureras årligen. Det finns för närvarande inga månadsabonnemang.

Betyg och recensioner för Bluebeam

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bluebeam?

En recension på G2 säger:

Bluebeam är den bästa programvaran för PDF-redigering som finns för arkitekter, entreprenörer, ingenjörer och våra kunder. Jag älskar Bluebeams sessionsfunktion som gör det möjligt att samarbeta med interna och externa experter för att lägga in röda markeringar och instruktioner.

👀 Visste du att? Hela hus kan nu 3D-printas på bara 24 timmar? Byggare använder gigantiska skrivare för att ”skriva ut” hus lager för lager, vilket sänker kostnaderna, minskar avfallet och till och med minimerar skador på byggarbetsplatsen. Det är snabbare, mer miljövänligt och öppnar dörren till vilda, futuristiska konstruktioner som traditionell byggnation aldrig skulle kunna åstadkomma!

📚 Läs även: Hur man hittar och behåller kunder inom byggbranschen

8. CoConstruct (Bäst för byggare av specialanpassade hus och renoverare)

via CoConstruct

CoConstruct är en programvara för byggledning som främst är utformad för byggare av specialanpassade bostäder och renoverare. Den erbjuder verktyg som sammanför projektplanering, val, kundkommunikation, budgetering och fältuppdateringar på ett och samma ställe.

Denna byggprogramvara är utformad med hänsyn till nyanserna i förhandsberäkningar, designbeslut och godkännanden från husägare, vilket gör den särskilt relevant för kundnära projekt med hög kontaktfrekvens. CoConstruct integrerar även projektkalkylering och ekonomisk uppföljning med QuickBooks, vilket ger användarna insyn i projektbudgetarna.

CoConstructs bästa funktioner

Håll koll på detaljerna före byggstart med anpassningsbara mallar för kostnadsberäkningar, specifikationsblad och urvalskataloger, vilket effektiviserar överlämningen från försäljning till byggnation

Hantera kundkommunikationen på ett och samma ställe med inbyggda meddelandefunktioner, godkännande av val och spårning av ändringsorder för att minimera förvirring

Planera projekt med hjälp av Gantt-diagram med kaskadberoenden mellan uppgifter som uppdateras automatiskt när förseningar uppstår

Begränsningar hos CoConstruct

Enkla uppgifter som att skicka fakturor känns onödigt komplicerade, utan en centraliserad översiktssida eller inbyggda funktioner för kundfordringar

Priser för CoConstruct

Anpassade priser

Betyg och recensioner för CoConstruct

G2: 4,0/5 (20 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om CoConstruct?

En recension på G2 säger:

Möjligheten att samla alla projektdelar på ett ställe: kostnadsberäkningar, byggplaner, kommunikation med underleverantörer och all relevant dokumentation. Mobilappen är mycket användbar för att säkerställa att all information matas in i systemet direkt på byggarbetsplatsen.

📚 Läs mer: Hur man skapar en checklista för överlämning av byggprojekt

9. RedTeam (Bäst för små till medelstora byggföretag)

via RedTeam

RedTeam är en molnbaserad byggplattform utvecklad för små till medelstora byggentreprenörer som vill ha projektdata och kostnadsuppgifter samlade på ett och samma ställe. Från den första anbudsgivningen till projektavslut sammanställs varje kontrakt, förfrågan, inlämning, dagbok och ändringsorder i en realtidsbudgetpanel, så att teamen alltid ser kostnadseffekterna innan de klickar på ”godkänn”.

Systemets arbetsflödesmotor hanterar betalningsansökningar, leverantörsofferter och ändringsförslag genom rollbaserade godkännanden samtidigt som den skapar en fullständig revisionsspår för efterlevnad. Tätt integrerade bokföringslänkar (QuickBooks Online, Sage 300 CRE) överför fastställda kostnader, underleverantörsfakturor och fakturor till ägaren direkt till huvudboken – utan dubbelbokföring.

RedTeams bästa funktioner

Spåra leverantörsofferter och omvandla dem till ändringsorder som automatiskt uppdaterar budgetar, tidsplaner och WIP-rapporter

Skicka förfrågningar och inlämningar genom flerstegsgodkännandeprocesser, logga granskartider och försenade ärenden för ansvarsskyldighet

Skapa realtidsdashboards som visar återstående kostnader, exponering för kommande ändringar och kassaflödesprognoser på portföljnivå

Begränsningar i RedTeam

Att lägga till godkännanden för arbetskraft och utgifter är omständligt och ineffektivt, särskilt för mindre projekt, där det saknas möjlighet till masstilldelning för medarbetargrupper

Priser för RedTeam

Anpassade priser

Betyg och recensioner från RedTeam

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Vad säger verkliga användare om RedTeam?

En recension på Capterra säger:

Min totala upplevelse av Red Team var verkligen fantastisk. Det gör det möjligt för alla i vårt team (entreprenörer, anställda och kunder) att hålla kontakten och veta vad som krävs och när. Utmaningen med programvaran var att se till att alla använde den och kollade den regelbundet.

10. eSUB (Bäst för projektledning och dokumenthantering för underleverantörer)

via eSUB

eSUB är ett molnbaserat verktyg för byggledning som är specialutvecklat för underentreprenörer (t.ex. gips, VVS, betong, ventilation) och utformat för att överbrygga klyftan mellan fältet och kontoret. Till skillnad från allmänna verktyg erbjuder det projektsynlighet i realtid, mobila fältanteckningar och dagliga rapporter som synkroniseras direkt mellan teamen.

Du kan skapa förfrågningar, inlämningar, ändringsorder, inköpsorder och dagliga loggar direkt från fältet.

eSUBs bästa funktioner

Få obegränsat molnlagringsutrymme med mobila markeringar, versionshantering och tillgång till de senaste ritningarna från vilken enhet som helst

Ställ in påminnelser och använd en verktygslåda för korrespondens för att hantera förseningar och reklamationer på ett professionellt sätt

Använd modulen Field Notes så att teamen kan lägga till foton, nyckelord, platsmärken och detaljerade anteckningar

Begränsningar i eSUB

Det krävs för många klick för att komma åt inställningar som företagskonfiguration, och det finns ingen central anpassningspanel för att tillämpa uppdateringar för alla anställda samtidigt

Priser för eSUB

Anpassade priser

Betyg och recensioner av eSUB

G2: 4,0/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om eSUB?

En recension på Capterra säger:

eSUB har varit ett fantastiskt tillskott för oss. Vi använder flitigt modulerna för inlämningar, tidrapportering och inköpsorder. Vi satsar nu mer på att lära oss finesserna i projektkalkylering och mer detaljerad projektledning.

