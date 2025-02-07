De 10 bästa enkla CRM-programvarorna 2025

Idén om att "börja smått och förbli smått" passar inte alla – förutom 41 miljoner människor. 🤷‍♀️

Det är ingen skämt – 41 miljoner människor är antingen egenföretagare eller äger småföretag i USA, och hör här: 82 % av dem är helt nöjda med att inte expandera sina företag.

Men även om storleken på ditt företag kanske inte förändras, så kommer din verksamhet och ditt behov av smartare verktyg att göra det. Så småningom kommer Google Workspace och en hög med klisterlappar inte att räcka till, och att hoppa över till överdriven projektledningsprogramvara känns som en onödig investering.

Varför slösa pengar på funktioner som du aldrig kommer att använda – varken ekonomiskt eller tidsmässigt?

För dessa 41 miljoner små men kraftfulla företag har vi sammanställt en lista över de bästa enkla CRM-programvarorna som erbjuder precis rätt mängd funktionalitet utan att komplicera saker och ting. 👍

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är en kort lista över våra 10 bästa val av robusta CRM-system: ClickUp : Bäst för hantering av kundrelationer och projektledning : Bäst för hantering av kundrelationer och projektledning HubSpot: Bäst för skalbar kundhantering Freshsales: Bäst för AI-driven försäljningsassistans Zoho CRM: Bäst för anpassning och prisvärdhet Monday CRM: Bäst för intuitiva arbetsflöden och automatiseringar Less Annoying CRM: Bäst för enkelhet och småföretag Insightly CRM: Bäst för försäljning och projektsynergi Pipedrive: Bäst för visuella försäljningspipelines Vtiger CRM: Bäst för tvärfunktionellt teamsamarbete Capsule CRM: Bäst för småföretags produktivitet

Vad ska du leta efter i ett enkelt CRM-system?

Ett enkelt CRM-system behöver inte vara tråkigt – det kan vara mycket kraftfullt och samtidigt lätt att använda. Här är vad du ska leta efter när du letar efter den bästa enkla CRM-programvaran:

Teamets acceptans 🤝

Ett enkelt CRM-system bör fokusera på att underlätta arbetet för säljteamet. Det bör hjälpa dem att avsluta fler affärer, automatisera uppgifter och underlätta uppföljningar. Det är ett plus om det inkluderar onboarding-support för att underlätta inlärningsprocessen.

🧠 Visste du att: 98 % av CRM-köpare anser att försäljningsautomatiseringsfunktioner är en högsta prioritet när de väljer ett CRM-system.

Prisvärd 💹

Småföretag har inte råd med dolda avgifter. Leta efter ett CRM-system som erbjuder anpassade rapporter, översikt över försäljningsprocessen och automatisering av uppgifter utan extra kostnader.

Ditt CRM-system bör hjälpa säljarna att fokusera på att avsluta affärer istället för att jaga efter uppgifter. Funktioner som pipelinehantering, leadscoring, e-postsynkronisering och mötesplanering kan förvandla kaos till klarhet.

Integrationer ✅

Förvirra inte ditt team med hundratals appar. Att välja en CRM-programvara som fungerar med dina favoritverktyg eller plattformar (som Zapier eller Zoom) är viktigt för smidiga arbetsflöden.

Anpassningsbarhet 🙌

Från pipelines till taggar – se till att ditt CRM anpassar sig efter ditt företag, inte tvärtom.

Automatisering av uppgifter och AI 🤖

Välj CRM-lösningar med AI-verktyg för e-postskrivning, transkribering av samtal och tidslinjesammanfattningar – dessa kommer att öka din produktivitet.

De 10 bästa enkla CRM-verktygen

Som företag har du inte tid att slösa på oviktiga eller repetitiva uppgifter. Men försäljnings- och affärsprocesser är så komplexa att 32 % av säljarna lägger över en timme om dagen på manuell datainmatning.

Men oroa dig inte, vi hjälper dig. Här är tio enkla CRM-verktyg som sparar tid och arbete.

1. ClickUp (Bäst för hantering av kundrelationer och projektledning)

De största utmaningarna som företag möter när det gäller kundrelationer är vanligtvis problem med datakvalitet, dålig kommunikation och höga kostnader. Innan du dyker in i lösningarna är det dock viktigt att identifiera de unika utmaningarna inom din organisation.

När du har identifierat dessa problemområden ska du se till att välja en CRM-programvara som ClickUp som kan hantera dem effektivt.

ClickUp CRM kombinerar CRM-funktioner, projektledning, uppgiftsfördelning och dokumentdelning i en elegant plattform. Det är den ultimata allt-i-ett-appen för arbetet. 💯 Det innebär att du inte längre behöver växla mellan olika verktyg eller betala för programvara som du knappt använder – med ClickUp är allt centraliserat.

ClickUps mall för kundernas röster hjälper dig till exempel att samla in och analysera kundernas feedback på ett strukturerat sätt.

För supportteam gör ClickUps mall för kundtjänsthantering det enkelt att övervaka inkommande ärenden och lösningar genom att samla ärenden, chattar och prioriterade uppgifter.

För att göra det enklare hjälper ClickUp Custom Statuses dig att skapa visuella indikatorer för varje steg i din pipeline – tänk på ”Hot Lead 🔥”, ”Negotiating 🤝” eller ”Closed-Won 💸”.

Ändra enkelt statusen för en uppgift eller ett projekt med hjälp av ClickUp Custom Statuses

ClickUp Custom Fields begränsar ytterligare. Vill du spåra en kunds budget, plats eller leadtyp? Lägg till fält som "LTV (Lifetime Value)" eller "Lead Score" till ditt CRM och anpassa din dataorganisation så att den passar ditt företag.

💡 Proffstips: Istället för att mata in data manuellt varje gång kan du använda ClickUp Brain. Dess AI-drivna automatisering genererar en uppföljningsuppgift när en affär flyttas till "Förslag skickat" och skickar påminnelser om uppgifter som närmar sig deadline, vilket sparar tid.

På samma sätt är ClickUp Docs en plats där samarbete möter kunskapshantering. ClickUp Whiteboards är samtidigt utmärkt för brainstorming. Båda verktygen gör det möjligt att tilldela intressenter efterhand, få tillgång till kommunikation och feedback i realtid och samarbeta på ett sätt som gör att alla kan ta ansvar.

Slutligen behöver du inte oroa dig för hur du ska integrera ett CRM-system i ditt befintliga arbetsflöde. ClickUp hanterar det genom att integrera med populära verktyg som Slack, Google Kalender och Zoom.

Vi ger dig faktiskt en flygande start. ClickUps CRM-mall är utformad för att förenkla kundrelationshanteringen för företag av alla storlekar.

Ladda ner den här mallen Odla leads, hantera komplexa konton och automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av ClickUps CRM-mall.

Denna mall centraliserar ditt system för att spåra leads, hantera affärsmöjligheter och organisera kontaktinformation på ett och samma ställe.

Funktioner som anpassningsbara pipelines och prioritering av uppgifter efter försäljningsstadium gör det möjligt för teamen att fokusera på det som är viktigt – att vinna affärer och bygga varaktiga relationer.

ClickUps bästa funktioner ✅

Anpassningsbara arbetsflöden : Skapa försäljningspipelines, anpassade statusar och fält för att spåra kundinformation, försäljningsstadier och mycket mer.

Flera vyer : Få tillgång till uppgifter och förfrågningar via Kanban-tavlor, kalender eller tabellvyer för smidig organisation.

Automatisering av uppgifter med AI : Automatisera rutinmässiga CRM-uppgifter som e-postmeddelanden, uppdateringar av affärer och tilldelning av uppgifter.

Starka integrationer : Synkronisera med verktyg som Slack, Google Kalender, Loom och Zoom för att förbättra arbetsflöden och kommunikation.

Whiteboards för samarbete : Brainstorma, utforma strategier och planera med visuella verktyg för bättre teamarbete.

Anpassade fält : Lägg till fält för att spåra leadtyper, budgetar, kontaktuppgifter eller företagsstorlek för att centralisera kunddata.

Dokumentdelning: Använd ClickUp Docs för att enkelt skapa, dela och hantera mallar eller rapporter.

Begränsningar med ClickUp 💢

Nya användare kan behöva lite tid för att bekanta sig med plattformens många alternativ.

ClickUp-priser 💰

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Lägg till för 7 dollar per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag älskar ClickUp! Jag använder det för allt i mitt företag, från att hantera min försäljningspipeline till CRM-försäljningscykeln, samt teamkommunikation och mitt produktionsschema.

2. HubSpot (Bäst för skalbar kundhantering)

via HubSpot

Företag som vill centralisera kundinteraktioner och försäljningsprocesser utan att komplicera saker och ting kan välja HubSpot CRM.

Den kostnadsfria planen inkluderar kontaktadministration, e-postspårning och en visuell försäljningspipeline, vilket gör det till ett praktiskt alternativ för små team eller företag som är i startfasen.

HubSpots anpassade instrumentpaneler visar också tydligt försäljningsaktiviteten, vilket gör det enkelt för chefer att följa prestanda och identifiera möjligheter.

HubSpots bästa funktioner ✅

Gratis CRM för nybörjare : Utnyttja kontaktadministration, försäljningspipelines och rapporteringsverktyg med obegränsad datalagring för upp till 1 000 kontakter.

Pipelinehantering : Visualisera din försäljningspipeline med dra-och-släpp-funktionalitet för att prioritera leads och avsluta affärer snabbare.

AI-drivna verktyg : Automatisera e-post, schemalägg möten och spåra kundinteraktioner i realtid för ökad produktivitet.

Anpassade instrumentpaneler : Övervaka viktiga nyckeltal med detaljerade rapporter om försäljningsaktivitet, teamets prestanda och tillväxtmöjligheter.

Starka integrationer: Synkronisera med verktyg som Slack, Google Kalender och Zoom för ett smidigt arbetsflöde.

HubSpots begränsningar 💢

Priser för större team : Avancerade funktioner och ytterligare användare kan bli dyra för växande organisationer.

Sekvensrapportering: Översikter på hög nivå finns tillgängliga, men A/B-testning för e-postsekvenser saknar djup.

HubSpot-priser 💰

Gratis plan

Starter Customer Platform : 12 $/månad

Professionell kundplattform : 1 170 $/månad

Enterprise Customer Platform: 4 300 USD/månad

HubSpot-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (4 270+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

Hubspot fungerar bra som CRM, särskilt för dem som vill effektivisera sina marknadsförings-, försäljnings- och serviceprocesser på en och samma plattform.

3. Freshsales (bäst för AI-driven försäljningsassistans)

via Freshsales

Freshsales är utformat för att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sina försäljningsprocesser, automatisera uppgifter och avsluta affärer snabbare.

Med Freddy AI som kärna ger Freshsales dessutom värdefulla insikter, såsom lead scoring och affärsanbefalningar, som hjälper teamen att fokusera på högprioriterade prospekt.

Du kan se fram emot dess 360°-kundvy och händelsespårningsfunktioner för personlig kommunikation.

Freshsales bästa funktioner ✅

Freddy AI-assistans : Automatiserar lead-poängsättning, affärsanbefalningar och e-postgenerering för att öka produktiviteten.

360° kundvy : Centraliserar kundinteraktioner och ger kontextuella insikter för bättre engagemang.

Drag-and-drop-försäljningspipeline : Visualisera, sortera och uppdatera affärer effektivt med en intuitiv Kanban-vy.

Händelseövervakning : Övervaka användarnas beteende och interaktioner för att skapa riktade kommunikationsstrategier.

Samtal i appen: Ring och spåra samtal utan programvara från tredje part; inkluderar automatisk uppringning och samtalsdirigering.

Begränsningar för Freshsales 💢

Dataexport: Begränsade alternativ för avancerade anpassade rapporter

Tillgänglighet för medarbetare: Besvärlig behörighets- och rollhantering

Kundsupport: Inkonsekventa svarstider och problemlösning

Prisnivåer: Högre kostnader för avancerade funktioner kanske inte passar mindre team.

Gränssnittsuppdateringar: Tillfälliga ändringar utan förvarning kan störa arbetsflödena.

Priser för Freshsales 💰

Tillväxt : 9 $/månad per användare

Pro : 39 $/månad per användare

Enterprise: 59 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (610+ recensioner)

4. Zoho CRM (Bäst för anpassning och prisvärdhet)

via Zoho

Zoho CRM är särskilt populärt bland små och medelstora företag tack vare sina smarta funktioner och budgetvänliga pris.

Det mycket anpassningsbara gränssnittet gör det möjligt för företag att anpassa arbetsflöden, hantera kunddata och effektivisera försäljningsprocesser utan att det kostar skjortan.

Dessutom kan ett litet team som använder Zoho CRMs 360°-kundvy engagera kunder via flera kanaler.

Zoho CRM:s bästa funktioner ✅

Anpassade arbetsflöden : Anpassa arbetsflöden, poängregler och försäljningsstadier efter dina affärsbehov.

360° kundvy : Få tillgång till detaljerade kundprofiler och hantera interaktioner i flera kanaler på ett effektivt sätt.

Zia AI-assistent : Utnyttja AI-drivna insikter för omskrivning av e-post, upptäckt av avvikelser och försäljningsprognoser.

Starka integrationer : Anslut till över 1 000 appar, inklusive Zohos ekosystem och populära tredjepartsplattformar.

Försäljningsverktyg: Funktioner som prognoser, poängsättning och försäljningssignaler förbättrar beslutsfattandet och avsluten.

Zoho CRM:s begränsningar 💢

Överflöd av funktioner : De omfattande alternativen kan överväldiga nya användare eller små team.

Inlärningskurva : Kräver tid och resurser för att kunna utnyttja dess funktioner fullt ut.

Supportens enhetlighet: Blandade omdömen om kundsupportens responsivitet och vägledning.

Priser för Zoho CRM 💰

Gratisversion

Standardplan : 14 USD/månad per användare

Professionell plan : 23 $/månad per användare

Enterprise-plan: 40 USD/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,1/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

Det gör det möjligt att automatisera uppgifter, förbättra samarbetet med teamet och därmed minska den tid vi lägger på administrativa uppgifter.

5. Monday CRM (Bäst för intuitiva arbetsflöden och automatiseringar)

via Monday

Monday CRM erbjuder en mycket anpassningsbar plattform för hantering av försäljningspipelines, uppgifter och kundinteraktioner.

Med sitt dra-och-släpp-gränssnitt kan användarna enkelt skapa arbetsflöden, ställa in affärsstadier och automatisera repetitiva uppgifter.

Mindre säljteam kan spåra affärer med Mondays anpassningsbara pipelines samtidigt som de automatiserar tilldelningen av leads och uppföljning via e-post.

Monday CRM:s bästa funktioner ✅

Anpassade pipelines : Skapa och hantera affärssteg enkelt med dra-och-släpp-funktionalitet.

Automatisering : Automatisera repetitiva uppgifter, såsom tilldelning av leads och uppföljning via e-post, för ökad effektivitet.

Flera vyer : Få tillgång till försäljningsdata via Gantt-diagram, kalendrar och Kanban-tavlor för bättre visualisering.

AI-verktyg : Automatisera e-postskrivande, uppgiftsgenerering och arbetsflödesoptimeringar med inbyggd AI.

Integrationer: Anslut smidigt till Google Kalender, Slack och andra verktyg för ett sammanhängande arbetsflöde.

Begränsningar med Monday CRM 💢

Pris : Högre prisnivåer kan vara kostsamma för små team.

Mobilfunktionalitet : Mobilappen har begränsade funktioner jämfört med desktopversionen.

Dashboard-vyer: Bristande flexibilitet när det gäller att omorganisera eller placera vyer

Priser för Monday CRM 💰

Grundläggande : 12 USD/användare/månad

Standard : 17 $/plats/månad

Pro : 28 $/plats/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday CRM-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,6/5 (över 820 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (390+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday CRM?

Jag är ett stort fan av Monday:s UI/UX. Det skulle nog inte kunna bli bättre. När det gäller funktionalitet är automatiseringarna utan kod också banbrytande.

6. Less Annoying CRM (Bäst för enkelhet och småföretag)

via Less Annoying CRM

Låt oss säga att du är en frilansande grafisk designer som hanterar kundprojekt. Skulle du vilja ha ett verktyg som hjälper dig att logga e-postmeddelanden för att spåra kundfeedback och organisera deadlines med en synkroniserad kalender?

Det är vad Less Annoying CRM levererar.

Less Annoying CRM är precis som namnet antyder ett enkelt och användarvänligt verktyg som är särskilt utformat för småföretag och egenföretagare.

En av de mest användbara funktionerna är obegränsade pipelines för hantering av projektfaser som ”Initialt koncept”, ”Revideringar” och ”Slutleverans”, vilket underlättar arbetet för ditt team avsevärt.

Less Annoying CRM:s bästa funktioner ✅

Enkelhet : Intuitiv design utan brant inlärningskurva

Uppföljning av uppgifter : Ser till att användarna aldrig missar en uppföljning eller ett möte.

Kalenderintegration : Synkronisera med Google eller Outlook för smidig schemaläggning.

E-postloggning : Spelar automatiskt in kundkommunikation

Obegränsade pipelines: Hantera flera försäljningsstadier och arbetsflöden på ett enkelt sätt.

Mindre irriterande CRM-begränsningar 💢

Avancerade funktioner : Saknar funktionalitet som finns i större CRM-system.

Anpassning : Begränsade alternativ jämfört med konkurrenterna

Integrationsbegränsningar: Stöder inte lika många verktyg från tredje part.

Mindre irriterande CRM-prissättning 💰

Standard: 15 USD/månad per användare

Mindre irriterande CRM-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,9/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (610+ recensioner)

7. Insightly CRM (Bäst för försäljning och projektsynergi)

via Insightly

Insightly CRM erbjuder en unik blandning av försäljningspipelinehantering, projektuppföljning och marknadsföringsverktyg.

Som småföretag kan du hoppa över flera verktyg och använda dess projektledningsintegration för att göra det möjligt för säljteam att smidigt omvandla möjligheter till genomförbara projekt.

Insightly CRM:s bästa funktioner ✅

Projektledningsintegration : Omvandla vunna affärer till projektpipelines med alla relevanta detaljer.

Anpassade instrumentpaneler : Övervaka KPI:er i realtid med delbara prestationsmått på en : Övervaka KPI:er i realtid med delbara prestationsmått på en anpassad CRM-instrumentpanel.

E-posthantering : Planera, spåra och skicka massutskick eller enstaka e-postmeddelanden med e-postmallar.

Automatisering av arbetsflöden : Automatisera leadhantering, uppgiftsfördelning och uppföljningar.

Omfattande integrationer: Anslut till verktyg som QuickBooks, Shopify och Slack för ett enhetligt arbetsflöde.

Insightly CRM-begränsningar 💢

Support : Användarsupport kräver ytterligare betalda abonnemang.

Fillagring : Begränsad till företagspaket

Behörigheter: Avancerade behörigheter är endast tillgängliga i premiumabonnemang.

Insightly CRM-priser 💰

Standardplan : 29 $/månad per användare

Professionellt abonnemang : 49 $/månad per användare

Enterprise-plan: 99 $/månad per användare

Insightly CRM-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,0/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (840+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Insightly?

Det finns många integrationsmöjligheter. Insamling av kontaktinformation från Outlook sparar mycket manuell datainmatning.

🧠 Visste du att: Endast 13 % av företagen anser att investeringar i en CRM-plattform är en av deras högsta försäljningsprioriteringar, vilket innebär att de övriga 87 % kanske fortfarande använder post-it-lappar och kalkylblad.

8. Pipedrive (bäst för visuella försäljningspipelines)

via Pipedrive

Pipedrive CRM fokuserar på hantering av försäljningspipeline med en intuitiv layout i kanban-stil som ger tydlig insyn i varje steg i köparens resa.

Det är utformat för att hjälpa säljteam att hålla ordning och avsluta affärer snabbare. Det inkluderar lead scoring, kommunikationsspårning och AI-verktyg för att automatisera uppgifter.

Dessutom gör Pipedrives flexibilitet det möjligt för företag att skräddarsy pipelines, skapa anpassade fält och integrera med över 400 appar.

Pipedrives bästa funktioner ✅

Visuella pipelines : Följ försäljningsstadier och framsteg tydligt med en kanban-liknande vy.

Lead scoring : Identifiera och prioritera leads med hög köpintention med hjälp av anpassade kriterier.

Kommunikationsspårning : Hantera alla kundinteraktioner, inklusive e-post och möten, i en enda kontrollpanel.

AI-verktyg : Automatisera lead-bearbetning, affärsutveckling och e-postkommunikation.

Anpassningsbara arbetsflöden: Skräddarsy pipelines, fält och aktiviteter så att de passar din försäljningsprocess.

Pipedrives begränsningar 💢

Begränsad rapportering : Avancerad analys och anpassad rapportering kräver högre nivåer av abonnemang.

Dyra tillägg : Vissa funktioner, som AI-verktyg, kan öka kostnaderna avsevärt.

Ingen gratisversion: En 14-dagars provperiod finns tillgänglig, men det finns ingen löpande gratisplan.

Pipedrive-priser 💰

Essential Plan : 12 $/månad per plats

Avancerad plan : 24 $/månad per plats

Professionell plan : 49 $/månad per plats

Power Plan : 59 $/månad per licens

Enterprise-plan: 79 $/månad per licens

Pipedrive-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,3/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

🧠 Visste du att: Termen ”customer relationship management” (CRM) myntades 1995, men dess rötter går tillbaka till 1980-talet med databasmarknadsföring och tidiga kontaktadministrationsprogram (CMS).

9. Vtiger (Bäst för tvärfunktionellt teamsamarbete)

via Vtiger

Vtiger CRM utmärker sig med sin One View-funktion, som gör det möjligt att samla marknadsförings-, försäljnings- och supportteam under en och samma plattform. Detta AI-drivna CRM-system passar företag av alla storlekar. Det erbjuder verktyg för processautomatisering, affärsrum och mötesbokning.

Tänk dig att hantera en lead från första kontakten till support efter försäljningen, allt i ett enda gränssnitt. Med Vtigers Deal Room kan säljare och kunder samarbeta i realtid och spåra varje interaktion på ett smidigt sätt.

Vtigers bästa funktioner ✅

One View : Ger en 360-graders överblick över kundinteraktioner mellan olika avdelningar.

Processdesigner : Automatiserar CRM-arbetsflöden och avdelningsöverskridande uppgifter med enkel drag-och-släpp-funktion.

Deal room : Centraliserad samarbetsdashboard för säljare och leads

Mötesbokningssidor : Anpassningsbara schemaläggningsverktyg för effektivare kundmöten

Calculus AI: AI-drivna insikter för lead scoring, konversationsanalys och intelligenta rekommendationer.

Vtigers begränsningar 💢

Grundläggande mobilapp : Begränsad funktionalitet jämfört med desktopversionen.

Problem med anpassning av dokument : Användare rapporterar svårigheter med att anpassa mallar.

Tillfälliga synkroniseringsproblem: Inställningar och integrationer kan ibland misslyckas med att sparas.

Vtiger-priser 💰

One Growth : 12 USD/månad per användare

One Professional : 30 $/månad per användare

One Enterprise: 42 $/månad per användare

Vtiger-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 330 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vtiger?

Vtiger har gett vårt företag utmärkta resultat tack vare sina innovativa funktioner för analys och försäljningsförbättring.

10. Capsule CRM (Bäst för småföretags produktivitet)

via Capsule CRM

Tänk dig att automatisera tråkiga onboarding-uppgifter eller spåra varför vissa affärer gick förlorade, allt inom ett intuitivt gränssnitt.

Capsules verktyg för multisäljprocesser och projektledning är perfekta för nystartade och växande företag. CRM-systemet erbjuder en rad olika funktioner, såsom e-postmarknadsföring, automatisering av arbetsflöden och rapportering av förlorade affärer.

Capsule CRM:s bästa funktioner ✅

Integration med e-postmarknadsföring : Synkroniseras sömlöst med Transpond för att hantera kontaktlistor och genomföra kampanjer.

Rapportering om förlorade affärer : Identifierar varför affärer går förlorade och ger insikter för att förfina försäljningsstrategier.

Automatisering av arbetsflöden : Snabbar upp repetitiva uppgifter och säkerställer konsekvent uppföljning i alla försäljningsstadier.

Pipelinehantering : Spårar försäljningsmöjligheter i flera anpassningsbara pipelines.

Projektledning: Kanban-tavlor för hantering av kundprojekt och teamuppgifter

Begränsningar för Capsule CRM 💢

Grundläggande gratisplan : Begränsad till grundläggande funktioner utan rapporteringsfunktioner.

Marknadsföringsintegrationer : Färre alternativ jämfört med konkurrenterna

Ingen dedikerad kundansvarig: Högnivåabonnemangen saknar personlig kundsupport.

Priser för Capsule CRM 💰

Starter : 18 $/användare per månad

Tillväxt : 36 $/användare per månad

Avancerat : 54 $/användare per månad

Ultimate: 72 $/användare per månad

Capsule CRM-betyg och recensioner 🌟

G2 : 4,7/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Små företag, stora vinster med ClickUp

Vi lever i en tid där ekonomisk självständighet och entreprenörskap är målet för många. Men det finns en sak som skiljer framgångsrika företag från andra: personliga, minnesvärda kundinteraktioner. ✨

Som Jerry Fritz så träffande sa: ”En stark kundservicekultur kan inte kopieras. ”

För småföretag ligger konkurrensfördelen i att få varje kund att känna sig uppskattad. Men utan rätt verktyg kan även de bästa intentionerna misslyckas. Det är där ClickUp kommer in.

Med ClickUp får du ett allt-i-ett-CRM-system som spårar din försäljningspipeline, automatiserar repetitiva uppgifter och främjar samarbete mellan team utan att överväldiga dig med funktioner som du aldrig kommer att använda.

Varför vänta? Börja hantera dina kundrelationer på ett enkelt sätt – registrera dig för ClickUp idag .