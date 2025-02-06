De 10 bästa operativa CRM-verktygen för att effektivisera din verksamhet

Har du någonsin spelat spelet "Whack-a-Mole"? Kundrelationshantering (CRM) kan ofta kännas som att du är fast i ett sådant spel, där du hamrar på uppgifter så fort du kan.

Hantering av kunddata, försäljningsuppdateringar och marknadsföringskampanjer – det tar aldrig slut.

Här kommer operativa CRM-verktyg väl till pass. De organiserar, automatiserar och optimerar processer, vilket hjälper dig att hantera det hektiska tempot i verksamheten.

I den här artikeln presenterar vi 10 operativa CRM-verktyg som kan göra hanteringen av kundrelationer mindre stressig.

HubSpot CRM: Bästa användarvänliga gränssnittet med marknadsföringsintegration

Salesforce Sales Cloud: Bästa heltäckande CRM-systemet med avancerade anpassningsmöjligheter

Zoho CRM: Det mest prisvärda CRM-systemet med multikanalkommunikation

Pipedrive: Bästa försäljningsinriktade CRM-verktyget med visuell pipelinehantering

Freshsales: Bästa AI-drivna CRM med lead scoring

Bitrix24: Bästa allt-i-ett-CRM med projektledning

Insightly: Bäst för att integrera CRM med projektledning

Monday CRM: Bäst för anpassningsbara arbetsflöden med ett intuitivt gränssnitt

Copper: Bäst för en smidig integration med Google Workspace

När du väljer de bästa operativa CRM-verktygen för ditt företag bör du fokusera på funktioner som hjälper dig att nå dina affärsmål:

Kunddatahantering: Se till att CRM-systemet kan lagra och analysera relevant kunddata och försäljningsresultat. Leta efter funktioner som underlättar åtkomst till kundinformation för personaliserade interaktioner.

Automatisering av försäljning och marknadsföring: Leta efter verktyg som automatiserar repetitiva uppgifter som e-postkampanjer och uppföljningar. Stöd försäljningsprocesserna med verktyg som hanterar försäljningstratten och ökar produktiviteten för dina försäljnings- och marknadsföringsteam.

Pipelinehantering: Fokusera på verktyg som stöder hanteringen av försäljningsprocessen och ger insikter i varje steg i försäljningscykeln. Ett verktyg som erbjuder en visuell försäljningspipeline kan underlätta detta.

Spårning av kundinteraktioner: Hitta ett bra operativt CRM-system som är Hitta ett bra operativt CRM-system som är kundorienterat och registrerar alla kundtjänstinteraktioner, e-postmeddelanden och samtal. Dessa insikter hjälper dig att förbättra kundnöjdheten och kundlojaliteten.

Integration och anpassning: Välj CRM-plattformar för försäljning som kan anpassas efter dina affärsbehov. Se till att CRM-systemet integreras smidigt med dina befintliga verktyg, till exempel projektlednings- eller marknadsföringsprogramvara.

Analys och rapportering: Funktioner som försäljningsprognoser kan hjälpa dig att förutsäga trender och fördela resurser på ett klokt sätt. Leta därför efter verktyg som tillhandahåller försäljningsrapporter och insikter om försäljningsresultat.

Användarvänligt gränssnitt: En CRM-plattform med ett lättanvänt gränssnitt minskar beroendet av IT-team och eliminerar hinder som manuell datainmatning.

Skalbarhet och kostnad: Utvärdera prismodellen, till exempel planer per användare, för att säkerställa att det CRM-system du väljer passar din budget. Se till att CRM-systemet kan skalas upp i takt med att ditt företag växer, så att det kan hantera större team och fler kundrelationer.

Att ha rätt CRM-verktyg för dina behov kan göra skillnaden mellan att drunkna i oändliga kalkylblad, missade uppföljningar och frustrerade kunder – eller att enkelt spåra varje lead, automatisera tråkiga uppgifter och bygga starkare, mer personliga relationer.

1. ClickUp (Bästa anpassningsbara CRM med smidig teamsamarbete)

Förändra dina kundrelationer med den allt-i-ett-lösningen ClickUp CRM.

Har du någonsin önskat dig en CRM-app som kan göra allt? ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Med CRM-projektledningsprogramvaran från ClickUp kan du skapa och anpassa arbetsflöden som passar din verksamhet perfekt.

Använd anpassade vyer som listor, Kanban-tavlor och Gantt-diagram för att hantera leads och spåra kundinteraktioner effektivt i olika stadier av försäljningsprocessen.

Visualisera ditt teams framsteg och följ upp framgångarna med ClickUp Dashboards.

Samla KPI:er i anpassningsbara ClickUp-dashboards för att visualisera och analysera försäljnings- och marknadsföringsstatistik på ett och samma ställe. Denna centraliserade metod säkerställer att ditt team har snabb tillgång till viktig data, vilket underlättar välgrundade beslut och personliga kundinteraktioner.

Kommunicera snabbare och samarbeta enkelt med ClickUp Chat

Med ClickUp Chat kan du samla ditt arbete och dina meddelanden på ett ställe och samarbeta med ditt team i realtid. Det låter dig skapa och hantera uppgifter direkt från chattmeddelanden, vilket förvandlar diskussioner till åtgärdsbara punkter med ett enda klick. Denna integration säkerställer också att alla konversationer automatiskt länkas till relevanta uppgifter, dokument och projekt, vilket ger sammanhang och kontinuitet i kundinteraktioner.

Håll ordning och boka tid för dina uppgifter med ClickUp Tasks.

Hantera dina uppgifter effektivt med ClickUp Tasks. Tilldela uppgifter, sätt prioriteringar och följ upp framstegen för att säkerställa att alla aspekter av kundrelationshanteringen hanteras snabbt och effektivt.

Behöver du mer hjälp för att komma igång? ClickUp erbjuder en rad olika mallar som är utformade för CRM-processer. Dessa färdiga mallar är utformade för att förenkla dina kundrelationshanteringsprocesser, vilket sparar tid och arbete.

Du kan till exempel använda ClickUp CRM-mallen för att smidigt spåra leads, affärer, konton och kontakter. Den har anpassade statusar för att övervaka utvecklingen av kundrelationer och anpassade fält för att samla in viktig information som kontaktuppgifter och bransch, allt organiserat i flera vyer för enkel åtkomst och hantering.

ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Dess mångsidighet gör att du verkligen kan hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Automations för att spara tid och minska manuellt arbete. Om du till exempel hanterar en försäljningspipeline kan du ställa in en automatisering som automatiskt flyttar en uppgift till kolumnen "Förhandling" när statusen ändras till "Förslag skickat". Spara automatiseringen och se hur den körs smidigt i bakgrunden. Spara tid och förenkla arbetsflöden med kraftfulla ClickUp-automatiseringar.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa arbetsflödena efter dina unika affärsprocesser, från kundintroduktion till serviceautomatisering.

Utnyttja integrationer med populära verktyg som Slack, Google Drive och Salesforce för att effektivisera verksamheten.

Skapa anpassade rapporter för att analysera försäljningsresultat, prognostisera trender och förbättra kundlojaliteten.

Använd ClickUp Brain , ClickUps inbyggda AI-assistent, för kundinteraktioner, automatisering av datainmatning och uppföljningspåminnelser, samt för att få insikter om kundbeteende för att personalisera kontakter och effektivisera kommunikationen.

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant på grund av dess omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag älskar ClickUp! Jag använder det för allt i mitt företag, från hantering av min försäljningspipeline till CRM-försäljningscykler, teamkommunikation och produktionsscheman. Möjligheten att anpassa allt gör ClickUp flexibelt och ger dig möjlighet att göra varje utrymme till ditt eget. Jag gillar också att jag kan bjuda in gäster och använda den här funktionen för att låta mina kunder se sina produkter mer genom produktionsstadierna i realtid, och Gantt-diagrammet gör att jag kan samla allt för en fullständig översikt över produktionsplaneringen.

2. HubSpot CRM (Bäst för användarvänligt gränssnitt med marknadsföringsintegration)

via HubSpot

Letar du efter ett CRM-system som känns som en naturlig förlängning av ditt team?

HubSpot CRM är en intuitiv plattform som integrerar marknadsföring, försäljning och kundservice, vilket gör den till en favorit bland företag som vill förbättra sina kundrelationer.

En av de mest uppskattade funktionerna i HubSpot CRM är dess centraliserade instrumentpanel, som ger användarna en fullständig översikt över deras försäljnings- och marknadsföringsstrategi. Använd den för att spåra kundinteraktioner, övervaka försäljningsprognoser och till och med visa uppdateringar i realtid om teamets prestanda.

Denna operativa CRM-programvara gör det enklare att skapa och följa upp marknadsföringskampanjer, skicka personliga e-postmeddelanden och analysera försäljningsresultat.

HubSpot CRMs bästa funktioner

Schemalägg e-postmeddelanden och möten från CRM-systemet med hjälp av den inbyggda mötesplaneraren.

Utnyttja inbyggda integrationer med e-postmallar för att automatisera e-postkampanjer.

Analysera försäljningsresultat med försäljningsdashboards som mäter effektiviteten i marknadsföringskampanjer, annonser och insatser för att generera leads.

Begränsningar för HubSpot CRM

Vissa avancerade funktioner kan kräva abonnemang på högre nivå.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Starter Customer Platform: 16 USD/månad (inkluderar en plats; ytterligare platser kostar 20 USD/månad)

Professionell kundplattform: 1 300 USD/månad (inkluderar fem platser; ytterligare platser kostar 50 USD/månad)

Enterprise Customer Platform: 4 300 USD/månad (inkluderar sju licenser; ytterligare licenser kostar 75 USD/månad)

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,5/5 (över 4 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot CRM?

Vi implementerade HubSpot i vårt företag för ungefär sex månader sedan. Det har varit fantastiskt för våra sälj-, marknadsförings- och serviceteam att ha en central plats för att samla data. Tidigare var alla våra kontakter utspridda mellan Gmail, vår webbplats, olika kalkylblad och post-it-lappar... ja, vi behövde det verkligen.

👀 Visste du att? 1957 bildade Life Circulation Company, som senare blev DialAmerica, det första interna säljteamet i USA – bestående av enbart kvinnor!

3. Salesforce Sales Cloud (Bästa heltäckande CRM-systemet med avancerade anpassningsmöjligheter)

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att hantera kundrelationer, automatisera försäljningsprocesser och ge djupgående insikter genom avancerad analys.

Dess funktioner stöder anpassade arbetsflöden, komplexa försäljningsprocesser och stora säljteam. Dess omfattande integrationsmöjligheter gör det möjligt för företag att ansluta till olika tredjepartsapplikationer och skapa ett enhetligt ekosystem som stöder olika affärsfunktioner.

Dessutom erbjuder Salesforce Sales Cloud omfattande verktyg för pipelinehantering som ger realtidsinsyn i försäljningsprocessen. Denna funktion gör det möjligt för försäljningschefer att övervaka affärsförloppet och underlätta proaktiv datahantering och kundrelationshantering.

De bästa funktionerna i Salesforce Sales Cloud

Synkronisera e-post- och kalenderinnehåll samt CRM-data automatiskt med Salesforce Einstein-funktionen.

Använd robusta rapporteringsverktyg för att följa upp företagets resultat.

Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av inbyggda kommunikationsfunktioner och samarbetsverktyg som Chatter.

Begränsningar i Salesforce Sales Cloud

Plattformen kan vara komplex och kräva tid att lära sig och utnyttja fullt ut.

Attraktiva funktioner som prognoser och offertadministration finns inte i startpaketet.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce Sales Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 700 recensioner)

4. Zoho CRM (Bästa prisvärda CRM med multikanalkommunikation)

via Zoho

Letar du efter ett operativt och analytiskt CRM-system som hjälper dig att hantera kundrelationer och samla alla dina kommunikationskanaler på ett och samma ställe? Då är detta rätt val för dig.

Zoho CRM är ett operativt CRM-verktyg för företag av alla storlekar. Det är särskilt populärt bland små och medelstora företag som söker en kostnadseffektiv men ändå funktionsrik lösning för att effektivisera kundinteraktioner och försäljningscykler.

Plattformen hanterar enkelt kommunikation via flera kanaler. Från e-post och telefonsamtal till livechatt och sociala medier – Zoho ser till att du kan kommunicera med dina kunder på deras favoritplattformar.

Uppgifter som leadgenerering, påminnelser om uppföljning och e-postkampanjer kan automatiseras, vilket sparar värdefull tid för dina sälj- och marknadsföringsteam.

Zoho CRMs bästa funktioner

Få realtidsmeddelanden varje gång en kund interagerar med dina e-postmeddelanden, webbplats eller inlägg på sociala medier med funktionen SalesSignals.

Identifiera och analysera försäljningsresultat och trender i dina data med AI-drivna assistenten Zia.

Analysera försäljningsresultat och försäljningsuppgifter med avancerade rapporteringsverktyg för att driva strategiska beslut.

Begränsningar i Zoho CRM

Vissa användare rapporterar att gränssnittet kan vara mindre intuitivt jämfört med andra CRM-system.

AI-verktyg är endast tillgängliga i högre nivåer.

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard: 14 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 23 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 40 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Ultimate: 52 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4,1/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

Zoho CRM utmärker sig genom sitt intuitiva gränssnitt och möjligheten att anpassa arbetsflöden. Integrationen med andra verktyg i Zoho-ekosystemet underlättar centraliserad datahantering och automatisering av repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten i vår dagliga verksamhet. Dessutom är analysmodulen mycket komplett och användbar för beslutsfattande.

5. Pipedrive (Bästa försäljningsinriktade CRM-systemet med visuell pipelinehantering)

via Pipedrive

Vill du se hela din försäljningscykel på ett ögonblick, med varje affär och varje steg presenterat på ett överskådligt sätt? Då är Pipedrive perfekt för dig.

Det är ett CRM-försäljningsverktyg som är särskilt utformat för att hjälpa dig och dina säljteam att hålla ordning, fokusera och hålla kursen för att avsluta fler affärer.

Oavsett om du arbetar inom fastighetsbranschen, mjukvaruförsäljning eller någon annan bransch, kan de anpassningsbara pipeline-funktionerna anpassas efter ditt teams behov.

Pipedrives verktyg för insikter och rapportering är lika imponerande. Du kan skapa rapporter för att spåra prestanda och analysera konverteringsgraden i pipelinen.

Dess enkelhet, i kombination med kraftfulla funktioner som mobilappar och integrationer med verktyg som Slack, Google Workspace och Trello, gör det till ett idealiskt val för säljare som vill ha ett CRM-system som är både funktionellt och lättanvänt.

Pipedrives bästa funktioner

Synkronisera all e-postkorrespondens med CRM-systemet med funktionen Smart Email BCC.

Lägg till anteckningar, ställ in påminnelser och bifoga filer direkt till affärer med Pipedrives affärshanteringsverktyg.

Planera samtal, möten och uppföljningar direkt i verktyget med aktivitetsplanering.

Visualisera och hantera din försäljningspipeline med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Begränsningar i Pipedrive

Begränsade funktioner för marknadsföringsautomatisering jämfört med annan operativ CRM-programvara

Pipedrive-priser

Essential: 24 USD/månad per användare

Avancerat: 44 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Kraft: 79 $/månad per plats

Företag: 129 USD/månad per licens

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

Pipedrive har framgångsrikt strukturerat sitt CRM med tanke på människor som kanske inte är experter på att använda komplex programvara. De har gjort det enkelt utan att kompromissa med viktiga funktioner. Vi använder det varje dag för allt från enkla försäljningar till komplicerade anbud och projekt, och Pipedrive tillhandahåller all aktivitetsuppföljning från lead-in till avslut.

6. Freshsales (Bästa AI-drivna CRM med lead scoring)

via Freshsales

Freshsales kombinerar serviceautomatisering, analys och ett intuitivt gränssnitt för att göra försäljningshanteringen smartare och snabbare.

Det är ett av de bästa exemplen på operativ CRM-programvara som är helt AI-driven. Den riktar sig till tjänsteföretag som vill fokusera sina ansträngningar på högvärdiga möjligheter.

Tack vare sin mobilapp är Freshsales också ett kraftfullt verktyg för team som arbetar på distans. Appen gör det möjligt för säljare att hantera leads, uppdatera affärsstadier och få tillgång till kundinformation när de är på resande fot.

Slutligen ger Freshsales rapporterings- och analysverktyg djupgående insikter i din försäljningsprestanda, oavsett om du spårar konverteringsgrader, analyserar framgången för en marknadsföringskampanj eller prognostiserar trender.

Freshsales bästa funktioner

Implementera AI-baserad lead scoring för att fokusera på potentiella kunder med hög potential.

Skapa anpassade arbetsflöden för lead nurturing med funktionen för försäljningssekvenser, vilket gör det enklare att guida potentiella kunder.

Samla alla kundinteraktioner – e-post, samtal, chattar och möten – i en samlad vy med 360-graders kundprofiler.

Automatisera försäljningsflöden för att öka effektiviteten och minska manuellt arbete.

Begränsningar i Freshsales

Vissa användare kan tycka att anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med andra operativa CRM-system.

Priser för Freshsales

Tillväxt: Från 9 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Pro: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 59 $/månad per användare (faktureras årligen)

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 610 recensioner)

7. Bitrix24 (Bästa allt-i-ett-CRM med projektledning)

via Bitrix24

Om du letar efter ett operativt CRM-verktyg som integrerar kundrelationshantering med teamsamarbete och försäljningsprojektledning kan Bitrix24 vara ett bra val.

Bitrix24 är en allt-i-ett-CRM-programvara som är utformad för att hantera affärsprocesser för organisationer av alla storlekar. Från små nystartade företag till stora koncerner erbjuder Bitrix24 en omfattande uppsättning verktyg för att öka produktiviteten och hantera kundinteraktioner.

Bitrix24:s CRM-system centraliserar kunddata, spårar interaktioner och automatiserar försäljningsuppgifter. Denna funktion är särskilt fördelaktig för säljteam som vill ha en välorganiserad dokumentation av kundkommunikationen.

Eftersom Bitrix24 även erbjuder projektledningsverktyg kan dina marknadsföringsteam använda det för att planera, organisera och övervaka projekt samt samarbeta mellan avdelningar.

Bitrix24:s bästa funktioner

Hantera projekt och uppgifter med integrerade verktyg som stöder olika metoder, inklusive Kanban- och Gantt-diagram.

Skapa och anpassa webbplatser med den inbyggda webbplatsbyggaren.

Få tillgång till AI-driven försäljningsassistans för att få insikter och rekommendationer som stödjer datadrivna beslut.

Bitrix24:s begränsningar

Funktionernas komplexitet kan resultera i en brant inlärningskurva för nya användare, vilket kan kräva extra tid för utbildning och anpassning.

Priser för Bitrix24

Gratis

Grundläggande: 61 $/månad (inkluderar fem användare)

Standard: 124 $/månad (inkluderar 50 användare)

Professional: 249 $/månad (inkluderar 100 användare)

Enterprise: Från 499 USD/månad (inkluderar 250+ användare)

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 540 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (920+ recensioner)

8. Insightly (Bäst för att integrera CRM med projektledning)

via Insightly

Insightly är en enhetlig CRM-lösning där företag enkelt kan hantera kundinteraktioner och projektarbetsflöden.

Ditt säljteam kan också dra nytta av Insightlys funktioner för lead-routing och hantering av säljprocessen, som automatiserar distributionen av leads och ger realtidsöverblick över affärsstadier.

Dessutom erbjuder Insightlys anpassningsbara instrumentpaneler och avancerade rapporteringsverktyg värdefull insikt i företagets prestanda. Användare kan skapa rapporter som är anpassade efter deras behov, vilket underlättar välgrundade beslut och strategisk planering.

Insightlys bästa funktioner

Integrera projektledning med CRM för att övervaka kundprojekt från start till slut.

Få tillgång till mobila applikationer för att hantera kundrelationer och projekt när du är på språng.

Automatisera tilldelningen av leads för att säkerställa snabb och lämplig uppföljning av rätt teammedlemmar.

Insightlys begränsningar

Begränsade avancerade anpassningsalternativ, som kanske inte uppfyller behoven hos företag som kräver mycket skräddarsydda arbetsflöden.

För att kunna använda de flesta avancerade funktionerna måste kunderna köpa CRM-paketet för företag.

Insightly-priser

Plus: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 49 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (910+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 650 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Några av de bästa tiderna för kallringning är mellan 8:00 och 9:00 samt mellan 16:00 och 17:00, förutsatt att du ringer inom din tidszon (om inte, anpassa efter var du ringer).

9. monday CRM från monday.com (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden med ett intuitivt gränssnitt)

Vad sägs om ett operativt CRM-system som både är mycket anpassningsbart och användarvänligt? Om ditt svar är ja, kan monday CRM vara ett bra val för dig.

monday.com fungerar bra för team av alla storlekar, från nystartade företag till stora företag, som söker hantering av försäljningsprocesser, datahantering och kundrelationshantering inom ett enda intuitivt gränssnitt.

Dess integrationsfunktioner gör dessutom att alla dina viktiga applikationer kan samverka harmoniskt och skapa ett sammanhängande ekosystem som stöder ditt teams arbetsflöde.

monday CRM:s bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter med kodfri automatisering, vilket förbättrar effektiviteten och noggrannheten.

Visualisera projektets framsteg med dynamiska tavlor, tidslinjer och Gantt-diagram, vilket säkerställer transparens och ansvarsskyldighet.

Samarbeta i realtid med teammedlemmarna genom inbyggda kommunikationsfunktioner, vilket främjar teamwork och samordning.

Begränsningar i monday CRM

Priserna kan stiga i takt med att fler användare och avancerade funktioner läggs till, vilket kan vara en faktor att ta hänsyn till för budgetmedvetna team.

Den initiala installationen kan ta tid att anpassa och integrera med befintliga arbetsflöden, vilket kan fördröja den omedelbara implementeringen.

Priser för monday CRM

Grundläggande: 15 USD/månad per licens

Standard: 20 USD/månad per licens

Pro: 33 $/månad per licens

Företag: Anpassad prissättning

monday CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (910+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (390+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om monday CRM?

Vårt team uppskattar flexibiliteten hos monday CRM. Vi kan göra mycket i monday som vi inte kunde göra i andra program (eller som skulle kräva mycket anpassnings-/utvecklingsstöd för att fungera). Vi uppskattar också hur enkelt det integreras med monday work management och formulär, som vi har använt i flera år, vilket gjorde det enklare att bygga upp CRM-systemet.

10. Copper (bäst för sömlös integration med Google Workspace)

via Copper

Om ditt arbete är starkt beroende av Google Workspace och du vill ha ett operativt verktyg för kundrelationshantering som smidigt integreras med andra Google-appar, då är detta CRM-verktyg något för dig.

Copper är en operativ CRM-programvara som integreras direkt med Google Workspace och skapar en bekant och intuitiv miljö för hantering av kundrelationer.

Copper är utformat för små och medelstora företag och integreras i Gmail, Kalender och Drive, så att du kan hantera leads, spåra e-postmeddelanden och schemalägga uppföljningar utan att lämna din inkorg.

Denna integration innebär mindre tid för att växla mellan applikationer och mer tid att fokusera på att bygga kundrelationer.

Copper bästa funktioner

Hantera repetitiva uppgifter med automatiserade arbetsflöden och frigör tid för mer strategiska aktiviteter.

Automatisera datainmatningen genom att samla in kontaktinformation och interaktioner från dina e-postmeddelanden, så att ditt CRM-system alltid är uppdaterat utan ansträngning.

Begränsningar i Copper

Potentiell inlärningskurva för nya användare på grund av bredden av tillgängliga funktioner.

Priser för Copper

Startpaket: 12 USD/månad per användare

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Professional: 69 $/månad per licens

Företag: 134 USD/månad per licens

Copper-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Klicka med dina kunder med hjälp av ClickUp

Alla vill att deras team ska fungera som en symfoni – där alla instrument spelar i perfekt harmoni och varje ton är exakt tajmad. Det är just den samordningen och tydligheten som rätt operativt CRM-verktyg kan ge ditt företag.

I den här artikeln har vi undersökt de bästa operativa CRM-systemen som hjälper företag att hantera kundrelationer, effektivisera försäljningsprocesser och driva framgång.

Varje verktyg har sina unika styrkor, men när det gäller att kombinera flexibilitet och samarbete sticker ett verktyg ut: ClickUp.

ClickUp förenklar komplexa processer utan att överbelasta ditt team. Till skillnad från verktyg som bara är bra på ett område, är ClickUp mer än bara ett CRM-system – det är en app för allt inom projektledning, spårning av kundinteraktioner och teamsamarbete.

De omfattande anpassningsmöjligheterna och smidiga integrationerna gör att det kan anpassas efter just ditt företags unika behov.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och se vilken skillnad det kan göra för ditt team. När allt kommer omkring är det bästa tillfället att förbättra din effektivitet och dina kundrelationer just nu.