De 10 bästa alternativen till Copper CRM 2025

Copper CRM har etablerat sig som en pålitlig aktör på marknaden för CRM-lösningar för försäljning, men kanske inte helt uppfyller dina specifika behov. Det har funnits utmaningar när det gäller att tillgodose de unika kraven från moderna säljteam, tillsammans med flera problem som kan påverka din upplevelse.

Copper har till exempel kritiserats för sin kundservicekvalitet och avbokningspolicy, vilket vissa användare har upplevt som frustrerande. Dessutom erbjuder dess kompatibilitet med programvara som inte kommer från Google kanske inte den smidigaste upplevelsen, särskilt för Outlook-användare.

Istället för att brottas med potentiella begränsningar som otillräcklig kundsupport eller integrationsutmaningar kan det vara fördelaktigt att utforska alternativa CRM-alternativ som bättre passar ditt säljteams behov.

Här är 10 alternativ som hjälper dig att hitta det perfekta. Låt oss börja!

Vad ska du leta efter i alternativ till Copper CRM?

Här är några viktiga funktioner som du inte får missa när du väljer ett CRM-system:

Kunddatahantering: Ditt CRM-system måste lagra och hantera kundinformation på ett effektivt sätt. Att känna dina kunder väl förbättrar Ditt CRM-system måste lagra och hantera kundinformation på ett effektivt sätt. Att känna dina kunder väl förbättrar kundlojaliteten. Förstå och spåra deras handlingar, kategorisera kontakter och använd tidigare interaktioner. Genom att utnyttja detta blir de mer mottagliga för dina erbjudanden.

Prestationsanalys: Många moderna CRM-system har förstklassig generativ AI som analyserar din prestation under en sprint. Det visar dig detaljerade rapporter om dina pipelines, leadgenerering och konverteringsfrekvenser samt andra viktiga detaljer och ger datadrivna insikter som hjälper dina säljteam att nå sina kvoter.

Integrationsmöjligheter: De flesta företag har befintliga applikationer som de har investerat betydligt i, och de vill att deras CRM ska synkroniseras med dem. Leta efter ett CRM-system med smidiga integrationsmöjligheter som stöder flera applikationer.

Automatisering: Minska belastningen på dina säljare avsevärt med hjälp av funktioner Minska belastningen på dina säljare avsevärt med hjälp av funktioner för försäljningsautomatisering . Poängsätt leads automatiskt, följ upp i tid, effektivisera din försäljningstratt, minska svarstiden och lösningstiden med chatbots etc. Fokusera på uppgifter som kräver en mänsklig touch.

Avancerad CX-support: Det primära målet för ett modernt CRM-system bör vara att erbjuda den bästa kundupplevelsen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, avancerade ärendehanteringssystem, omnikanalsupport, livechatt och skapande av kunskapsbaser.

Samarbetsfunktioner: Rätt CRM måste göra det möjligt för dina teammedlemmar i olika avdelningar att samordna och samarbeta. Tänk dig att du slipper hantera dubbla ärenden på grund av missförstånd och att all din kundinformation delas och uppdateras i realtid på en enda plattform för hela organisationen.

De 10 bästa alternativen till Copper CRM

1. ClickUp

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mycket mer med ClickUp CRM.

ClickUp är ett av de mest mångsidiga alternativen till Copper CRM. Med sitt huvudsakliga fokus på teamkoordinering och projektledning har ClickUp utvecklat en extraordinär CRM-lösning genom att skapa många CRM-mallar. Visualisera effektivt varje steg i försäljningsprocessen för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Att skapa arbetsflöden för kundrelationshantering med ClickUp har aldrig varit enklare.

Använd CRM-mallen från ClickUp för att kartlägga en automatisering av CRM-arbetsflödet i ClickUp Whiteboards.

ClickUps bästa funktioner

Visualisering av pipeline: Få en överblick över din försäljningspipeline med hjälp av ClickUps kraftfulla visualiseringsfunktioner. Navigera i dina försäljningspipelines, kundengagemang och order med över 10 mycket anpassningsbara vyer. Från den klassiska listvyn till den dynamiska Få en överblick över din försäljningspipeline med hjälp av ClickUps kraftfulla visualiseringsfunktioner. Navigera i dina försäljningspipelines, kundengagemang och order med över 10 mycket anpassningsbara vyer. Från den klassiska listvyn till den dynamiska Kanban-tavlan och den strukturerade tabellvyn kan du enkelt spåra och hantera dina konton med den flexibilitet du behöver.

ClickUp-mallar: Använd Använd ClickUps färdiga mallar för att utforma effektiva CRM-arbetsflöden. Dessa mallar har 7 statusar och 5 visningstyper, inklusive schemavisning, försäljningshandbok, kontodetaljer, listvisning och avslutade affärer.

Samarbetsfunktioner: Få ditt team att arbeta i samklang med hjälp av Få ditt team att arbeta i samklang med hjälp av ClickUp CRMs utmärkta samarbetsfunktioner . Med en enhetlig plattform som uppdateras i realtid kan du säga adjö till missförstånd mellan teammedlemmarna.

Uppgiftsautomatisering: Utnyttja ClickUps automatisering och AI för att uppnå perfekt synergi under dina försäljningscykler. Tilldela uppgifter smidigt i varje steg av din pipeline, initiera statusuppdateringar baserade på aktivitet och omorganisera prioriteringar för att signalera till ditt team att det är dags att fokusera på nästa punkt med hjälp av automatisering. Detta minskar drastiskt risken för mänskliga fel och sparar massor av tid.

Använd ClickUp AI för att automatiskt generera uppdateringar av uppgifter, sammanfattningar och mycket mer med ett enda knapptryck.

Dataanalys: Skapa insiktsfulla perspektiv för att enkelt övervaka mätvärden som kundens livstidsvärde och genomsnittliga affärsstorlek. Med ClickUp får du tillgång till hela uppsättningen kunddata och kan använda den för att få datadrivna insikter om nästa steg i din affärsverksamhet.

Begränsningar för ClickUp

Kan använda några mindre buggfixar

Sökfunktionen behöver förbättras.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Salesforce

via Salesforce

Salesforce är en av de mest populära CRM-lösningarna för stora företag. Den har utmärkta integrationsmöjligheter som fungerar smidigt med din befintliga programvara.

Salesforce Lighting, Sales Cloud och Salesforce AppExchange är verktyg som hjälper dig att utnyttja din CRM-lösnings fulla potential och anpassa den efter dina behov.

Salesforces bästa funktioner

Dynamiska instrumentpaneler och anpassade rapporter: Anpassa Salesforce efter dina önskemål med flexibla anpassningsfunktioner. Justera din instrumentpanel på språng för att matcha dina unika preferenser och funktionskrav. Skapa personliga rapporter för att fokusera på exakt de detaljer du vill se.

E-postintegration med Salesforce Lightning: Förenkla din apputveckling och försäljningsprocess med Salesforce Lightning-integration. Det helt anpassningsbara komponentbaserade ramverket hjälper dig att öka produktiviteten och designa appar snabbare.

Sales Cloud: Samla all din kundinformation på en enda plattform med Sales Cloud. Dra nytta av funktioner för marknadsföring, leadgenerering, försäljning, kundservice och affärsanalys för att öka försäljningen och produktiviteten.

Begränsningar med Salesforce

Användare har klagat på att omdesignen 2019 gör det mindre tillgängligt och långsammare.

Installation och konfiguration bör ingå i priset.

Begränsande och ointuitiva fält och kriterier vid rapportskapande

Användargränssnittet skulle behöva en uppfräschning.

Inte lämpligt för småföretag på grund av priset.

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Professional: 105 $/månad per användare

Företag: 190 USD/månad per användare

Obegränsat: 355 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

3. Sugar CRM

Via SugarCRM

SugarCRM har många innovativa funktioner som hjälper dig att nå en bredare målgrupp. Stödet för flera språk och valutor är en av de mest framstående funktionerna när det gäller att nå ut.

En annan unik tolkning av CRM är Sugar Connector, som direkt integrerar nödvändiga funktioner och applikationer i Sugar CRM-gränssnittet.

SugarCRM:s bästa funktioner

Stöd för flera språk och valutor: Nå ut till en bredare kundbas med SugarCRM:s funktioner för flera språk och valutor. Det stöder 38 språk och en mängd olika valutaalternativ. Effektivisera översättning och valutakonvertering mellan säljteam och kunder.

Offertsystem: Snabba upp dina affärer och förenkla hela försäljningscykeln med CRM-offertprogramvara.

Aktivitetsflöden: Möjliggör samarbete mellan dina CRM-användare med personliga inställningar för delning. Sugar CRMs aktivitetsflöden visar direkt den senaste relevanta informationen för dina medlemmar på gränssnittet. Detta gör att de kan lära sig och agera effektivt.

Sugar Connector: Kombinera nödvändiga appar för att skapa en sömlös programvarumiljö med Sugar Connector. Den ansluter dig till nödvändiga appar som DocuSign. Den låter dig mata in data direkt i Slack-kanaler.

Begränsningar med Sugar CRM

Funktionen för e-postkampanjer är inte intuitiv.

Frekventa krascher får användarna att klaga

Att skapa personliga instrumentpaneler kräver en brant inlärningskurva.

Den globala sökfunktionen är ibland felaktig.

Priser för Sugar CRM

Marknad: 1 000 USD/månad för 10 000 kontakter

Försäljning: 49 $/månad per användare

Pris: 80 USD/månad per användare

Företag: 85 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Sugar CRM

G2: 3,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 400 recensioner)

4. HubSpot

Via HubSpot

HubSpot marknadsförs som en oändligt skalbar CRM-modell och har unika funktioner för säljteam med få personer och företag med tusentals anställda.

Funktionen för beteendemässig inriktning gör det enkelt att generera leads och förbättrar kundnöjdheten avsevärt. Den har också CPQ-funktioner som förenklar prissättningen och offertskapandet.

HubSpots bästa funktioner

Beteendemässig inriktning: Anpassa Anpassa marknadsföringskampanjer och outreach-program med hjälp av ackumulerade kunddata . Nå ut till dina kunder på det sätt de föredrar med HubSpots program för beteendemässig inriktning, som baseras på mätvärden som kundengagemang och interaktionshistorik.

Programvara för transaktionsmejl: Effektivisera din mejlprocess och avlasta dina medlemmar genom att automatisera transaktionsmejl med HubSpot. Skapa och skicka kvitton, offerter, onboarding-meddelanden etc. automatiskt.

CPQ-funktioner: Använd HubSpots programvara Configure, Price, Quote (CPQ) för att ligga steget före och effektivisera din försäljningsprocess. Konfigurera produkter, fastställ deras troliga marknadspris och skapa offerter – allt på en gång.

HubSpots begränsningar

ABM-funktionaliteten är inte särskilt välutvecklad.

Mindre företag kan ha svårt att hålla jämna steg med de höga priserna.

Begränsade designalternativ när det gäller e-postmeddelanden

HubSpot Marketing Hub behöver bättre integrationsmöjligheter

HubSpot-priser

Gratis för alltid

Professional: 1 600 USD/månad per användare

Företag: 5 000 USD/månad per användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 900 recensioner)

5. Affinity

Via Affinity

Affinity är ett av de unika alternativen till Copper CRM tack vare sin Relationship Intelligence-modell. Det fokuserar främst på att bygga nätverkskanaler för att nå högprioriterade individer som genererar högkvalitativa leads för ditt företag.

I enlighet med detta tema registrerar CRM automatiskt all data om kundengagemang för framtida kommunikationsstrategier.

Affinitys bästa funktioner

Relationship Intelligence: Utnyttja Affinitys Relationship Intelligence för att enkelt samla in information från dina nätverkskanaler. Spåra smidigt den mest effektiva vägen till nyckelpersoner som är avgörande för att upptäcka, hantera och avsluta högprioriterade affärer.

Automatiserade CRM-poster: Säg adjö till manuell Säg adjö till manuell datainmatning . Affinitys automatiserade CRM-poster sparar värdefull tid eftersom de enkelt registrerar varje interaktion. Se hur de skapar personliga poster med en omfattande historik över kontakter med ditt företag.

Affinitetsbegränsningar

CRM-systemet blir långsammare när det hanterar stora datamängder.

GSuite-tillägget tar upp för mycket utrymme på skärmen

Webbpanelhantering kräver en betydande inlärningskurva.

Användare har efterfrågat vissa viktiga avancerade funktioner i testversionerna.

Affinitetsprissättning

Anpassade priser

Affinitetsbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Zoho CRM

via Zoho CRM

Zoho CRM handlar om automatisering och partnerempowerment. Det automatiserar vardagliga uppgifter och rutinmässiga försäljningsprocesser, vilket gör det till ett av de bästa alternativen till Copper CRM.

Dessutom gör den unika partnerportal-funktionen det möjligt för alla intressenter att bidra på ett meningsfullt sätt till projektet samtidigt som de håller sig uppdaterade om alla utvecklingar.

Zoho CRMs bästa funktioner

Rutinmässig försäljningsautomatisering: Undvik monotonin i repetitiva försäljningsprocesser med Zoho:s system för rutinmässig försäljningsautomatisering. Låt programvaran göra grovjobbet och frigör värdefull tid för dina teammedlemmar.

Partnerportaler: Ge dina partners anpassad och meningsfull tillgång för att skapa och vårda leads, hantera lager och visa sina kontakter. Utöka din verksamhet och upprätthåll goda relationer med alla intressenter.

Omnikanalsupport: Kommunicera med dina kunder på deras favoritplattformar med hjälp av Zohos omfattande historik- och engagemangsdata. Håll fokus på kunden för att undvika eventuella friktioner och se till att dina meddelanden tas emot utan att flaggas som skräppost.

Zoho CRM:s begränsningar

Behöver bättre funktionalitet för dataimport via Excel CSV.

Brant inlärningskurva under onboardingprocessen

Bristfällig integration jämfört med andra CRM-system

Priser för Zoho CRM

Standard: 14 USD/användare/månad

Professional: 23 $/användare/månad

Företag: 40 $/användare/månad

Ultimate: 52 $/användare/månad

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6 530+ recensioner)

7. Nutshell CRM

Via Nutshell CRM

Nutshell CRM erbjuder robust stöd för e-postmarknadsföring genom sina integrerade funktioner, med fokus på effektiv leadhantering. Plattformen innehåller avancerade funktioner för e-postmarknadsföring och kraftfulla funktioner för rapportgenerering. Betrakta Nutshell CRM som det bästa alternativet till Copper CRM för e-postmarknadsföring.

Nutshell CRMs bästa funktioner

Avancerad rapportering: Få värdefull insikt i ditt teams och dina produkters prestanda med Nutshells avancerade rapporteringsfunktion. Anpassa den efter dina behov, fokusera på områden som kan förbättras och skapa enkelt presentationsklara diagram till ditt nästa möte. Fatta Få värdefull insikt i ditt teams och dina produkters prestanda med Nutshells avancerade rapporteringsfunktion. Anpassa den efter dina behov, fokusera på områden som kan förbättras och skapa enkelt presentationsklara diagram till ditt nästa möte. Fatta datadrivna beslut med lätthet.

Intelligenta formulär: Effektivisera informationsinsamlingen med Nutshell CRMs intelligenta formulär. Samla in leads från din webbplats på några minuter. Lätt att anpassa och synkroniserar kunddata automatiskt med Nutshell. Förenkla, samla in och erövra

Inbyggd e-postmarknadsföring: Öka räckvidden med Nutshells e-postmarknadsföring. Välj mallar eller skapa egna för nyhetsbrev, utskick och drip-sekvenser. Nå kunderna snabbare och på ett mer övertygande sätt.

Nutshell CRM:s begränsningar

Behöver förbättras när det gäller funktionen för flera e-postbilagor.

Behöver fler alternativ för aktivitetspåminnelser

Avancerad sökning saknas och ger inte precisa resultat.

Vissa funktioner saknas i mobilappen.

Priser för Nutshell CRM

Grundläggande: 16 $ / månad per användare

Fördel: 42 USD/månad per användare

Power AI: 52 $/månad per användare

Företag: 67 $/månad per användare

Nutshell CRM-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (440+ recensioner)

8. Pipedrive

Via Pipedrive

Som det ursprungliga CRM-systemet för hantering av försäljningspipeline låter Pipedrive dig spåra dina kunders rörelser när de besöker din webbplats.

Ta reda på när, var och hur dina kunder interagerar med dina produkter och tjänster för att kunna erbjuda skräddarsydda kundupplevelser med Pipedrive. Använd detta för att skapa försäljningsautomatisering och skräddarsy deras köpupplevelse. Kombinera detta med den ständigt växande listan över appintegrationer för att få full nytta av denna omfattande plattform.

Pipedrives bästa funktioner

Hantering av försäljningspipeline: Hantera ditt Hantera ditt arbetsflöde med visualisering av pipelinen med hjälp av den första programvaran som möjliggjorde hantering av försäljningspipeline. Följ dina leads genom försäljningscykeln och missa aldrig en möjlighet igen.

Spårning av webbbesökare: Upptäck webbplatsbesökare och potentiella leads utan ansträngning med Pipedrives tillägg och vad som fångar deras uppmärksamhet. Få en flygande start på att bygga relationer Upptäck webbplatsbesökare och potentiella leads utan ansträngning med Pipedrives tillägg för webbspårning . Skapa meningsfulla relationer genom att förstå vem som är intresserad av dina tjänsteroch vad som fångar deras uppmärksamhet. Få en flygande start på att bygga relationer

Exceptionell integrationslista: Förbättra ditt CRM-arbete med Pipedrives Marketplace, som erbjuder de senaste och bästa verktygen. Utforska populära appar för bokföring, fakturering, leadhantering, telefonilösningar, förslagskontrakt, distansarbete och chatbots.

Pipedrives begränsningar

Användare efterfrågar videomeddelandefunktioner

Ointuitiva fält för datasortering kan göra det besvärligt att konfigurera rapporter.

Synkroniseras inte bra med Outlook

Svårt att välja ut viktiga affärer från en överfull pipeline

Pipedrive-priser

Väsentligt: 9,80 $/månad per användare

Avancerat: 19,90 $/månad per användare

Professional: 39,90 $/månad per användare

Kraft: 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (1 690+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 910+ recensioner)

9. Keap

Via Keap

Keaps automatiska uppföljningssystem är specialiserat på att ge mindre företag med personalbrist möjlighet att alltid kunna svara på kundernas frågor. Lägg till Keap Business Line som låter dig ha ett andra dedikerat företagsnummer på din privata telefon. Det låter dig hålla kontakten utan att inkräkta på ditt privatliv, vilket gör det perfekt för kundrelationshantering.

Keaps bästa funktioner

Uppföljningsautomatisering för småföretag: Använd Keaps automatiserade uppföljningsfunktion med arbetsflödesautomatisering för att ge dina kunder omedelbara och meningsfulla svar.

Business Line: Säkra ett dedikerat företagsnummer med Keap Business Line. Det integreras sömlöst med din telefon och har premiumfunktioner som röstbrevlåda för företag, support för stationära datorer och automatisk svarfunktion. Håll ditt arbete och privatliv åtskilda och säkerställ tillgänglighet dygnet runt utan att kompromissa.

Keaps begränsningar

Landningssideskaparen är inte särskilt mångsidig.

Användarupplevelsen i Keap Shopping Cart är inte den bästa.

Keaps prissättning

Fördel: 159 USD/månad per användare

Max: 229 $/månad per användare

Ultimate: 279 $/månad per användare

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (1 460+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (1 250+ recensioner)

Via BIGContacts

BIGContacts är ett CRM-system för småföretag som låter dig hantera prospekt och kundrelationer på ett bra sätt. Dess funktioner, såsom e-postaviseringar och enhetskompatibilitet, sticker ut. Det meddelar dig när kunder interagerar med din e-post och hjälper dig att svara på lämpligt sätt.

Dessutom kan du göra allt från din dator och alla andra enheter, inklusive din smartphone. Organisera kommunikationen med dina kunder och prospekt med hjälp av BIGContacts omfattande kontaktdatabas och e-postmarknadsföringsfunktioner. Detta hjälper dig att bygga robusta affärsprocesser med marknadsföringsautomatisering.

E-postaviseringar: Få insikt i effekten av din e-postmarknadsföring med BIGContacts e-postaviseringar. Få information i realtid om när och hur dina potentiella kunder interagerar med dina e-postmeddelanden. Utnyttja denna information för att skapa personliga e-postmeddelanden baserade på längd, tidpunkt och innehåll.

Enhetskompatibilitet: Upplev sömlös CRM-åtkomst på alla dina enheter med BIGContacts exceptionella kompatibilitet. Njut av fullständig åtkomst direkt från din smartphone. Håll kontakten och behåll kontrollen, oavsett om du sitter vid skrivbordet eller är på resande fot.

Behöver mer avancerade sökfunktioner

Funktionen för att skapa rapporter kan bli mer användarvänlig.

Blir långsammare om för mycket data laddas in i det

BIG: 5 $/månad per användare

STÖRRE: 15 $/månad per användare

STÖRST: 25 $/månad per användare

ENTERPRISE: Anpassad prissättning

G2: 4,5/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Så, vilket CRM-system ska du välja?

Den globala CRM-marknaden är enorm och alternativen är oändliga. Copper CRM har sina fördelar, men passar kanske inte alla företag. Copper CRM:s prissättning kan vara en fördel, men marknadens behov är varierande och kraven går utöver att det bara ska vara prisvärt.

Med vår omfattande lista över alternativ vet du nu vilka Copper CRM-alternativ du ska utvärdera. Oavsett om du väljer ett allt-i-ett-CRM för ditt företag eller ett som är specifikt utvecklat för ditt säljteam, välj ett som är unikt för dina behov.

Bland de listade verktygen sticker ClickUp ut av flera skäl. För det första har det mångsidiga funktioner som hanterar flera affärsutmaningar inom en enda mjukvarulösning. Även dess gratisversion erbjuder en robust uppsättning funktioner.

Dessutom har ClickUp en utmärkt kundservice och bekvämligheten med en enda plattform som täcker olika funktioner, inklusive kundsupport och marknadsföring. Vad väntar du på? Prova ClickUp CRM gratis idag!