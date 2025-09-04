De 10 bästa AI-verktygen för att skriva prestationsutvärderingar 2026

Fungerar feedbacktrötthet åt båda hållen? Tänk dig att skriva personliga prestationsutvärderingar för dina 30 underordnade. De första rapporterna kommer att innehålla skarpsinnig feedback och hjälpsamma insikter, men den initiala entusiasmen för detaljerad feedback kommer att avta. När antalet utvärderingar ökar kan kvaliteten på feedbacken gradvis försämras – och det finns inget värre än generiska bedömningar!

Medarbetare föredrar chefer som ger lagom mycket feedback: De gav dessa chefer betyget 8,6 i genomsnitt. Dessutom kommer många medarbetare sannolikt att prestera bättre för att få effektiva och personliga utvärderingar.

Med hjälp av artificiell intelligens kan du övervinna utmaningarna med att skriva detaljerade och konstruktiva prestationsutvärderingar.

AI gör mer än att bara automatisera grundläggande funktioner. Den kan identifiera förbättringsområden, påskynda feedbackprocessen och hjälpa till att sätta upp mål för prestationsutvärderingen.

För att skapa objektiva, rättvisa och detaljerade prestationsrapporter måste du följa varje anställd i företaget mycket noggrant och konsekvent, eller använda programvaruverktyg som gör det åt dig. Det är uppenbart att det enklaste valet är ett verktyg, så låt oss gå igenom några viktiga kriterier för att välja ett.

Använd dessa krav som en checklista för att identifiera vilket AI-verktyg som uppfyller alla kriterierna nedan för en förbättrad prestationsutvärderingsprocess:

Konstruktiv feedback: De genererade utvärderingarna bör ge konkret feedback som lyfter fram styrkor, svagheter och förbättringsområden

Noggrannhet och relevans: Verktyget bör generera utvärderingar som korrekt återspeglar medarbetarens prestationer och som överensstämmer med företagets standarder och specifika arbetsuppgifter

Minskning av partiskhet: Verktyget för prestationsutvärderingar bör utformas så att partiskhet i utvärderingsprocessen minimeras, vilket säkerställer rättvisa och opartiska bedömningar

Anpassning: Verktyget bör möjliggöra anpassning av Verktyget bör möjliggöra anpassning av mallar för prestationsutvärderingar , betygsskalor och specifika prestationsmått så att de passar din organisations behov

Integration: Programvaran bör integreras smidigt med befintliga HR-system, såsom HRIS eller programvara för prestationshantering, för att effektivisera utvärderingsprocessen

Dataskydd och säkerhet: AI-verktyget bör prioritera dataskydd och säkerhet och säkerställa att känslig information om medarbetarna skyddas

Användarvänlighet: Verktyget bör vara enkelt att använda, med ett tydligt och intuitivt gränssnitt som minimerar den tid och ansträngning som krävs för att skapa utvärderingar

De flesta AI-verktyg för prestationsutvärderingar använder strukturerade mallar som personalen kan fylla i, till exempel ett frågeformulär, för att sedan generera en utvärdering. Andra integreras med din arbetsmiljö, får en bättre förståelse för din verksamhet och dina medarbetare och genererar utvärderingar direkt som feedback eller erkännande.

Låt oss ta en titt på dessa 10 AI-verktyg och bestämma vilket som kan hjälpa dig att spara tid samtidigt som du ger prestationsrapporterna mer substans:

1. ClickUp (Bäst för att skapa prestationsutvärderingar i samarbete)

Ge datastödd feedback med ClickUp Brain Samla in insikter från dina arbetsplatsdata med hjälp av ClickUp Brain för att underbygga prestationsutvärderingarna

ClickUp, den kraftfulla produktivitetslösningen, är lika bra när det gäller prestationsutvärderingar som för andra arbetsplatsbehov. Den är helt anpassningsbar och lämplig för både enskilda personer och stora och små team.

Med ClickUp Brain får du världens mest kraftfulla kontextuella AI-lösning. Den svarar på dina frågor, baseras på ditt företags data och analyserar tidigare chattar, uppgifter och diskussioner för att skapa detaljerade prestationsutvärderingar för medarbetarna. Den identifierar också hur en medarbetare presterade i förhållande till vissa uppgifter och när!

Använd ClickUp Brain för detaljerade prestationsutvärderingar på följande sätt:

Skapa AI-drivna sammanfattningar av medarbetarnas prestationer, svagheter och framgångar

Skapa en anpassningsbar mall för prestationsutvärderingar som är skräddarsydd för specifika roller, vilket sparar tid och säkerställer enhetlighet

Omvandla samtal till text med automatisk transkription och extrahera viktiga insikter som du kan inkludera i utvärderingsrapporterna

Använd Brains integrerade AI-skrivassistent för att skapa konstruktiv feedback samtidigt som du bibehåller ton, format, läsbarhet och tydlighet i tankegången

Översätt utvärderingar till olika språk och främja inkludering och mångfald för företag med en global personalstyrka

Börja använda ClickUp Brain

Om det känns mer naturligt att prata än att skriva kan du också diktera din feedback till din AI-assistent på datorn, ClickUp Brain MAX. I appen omvandlar Talk to Text din röst till välformulerade utvärderingsuttalanden och skapar ett sammanfattande ClickUp-dokument åt dig på kommando. Du kan också prova olika AI-modeller inom Brain MAX – från Gemini till ChatGPT och Claude – för att anpassa rösten, tonen och stilen i utvärderingarna efter eget tycke.

Titta på den här videon för att ta reda på allt Brain MAX kan göra för dig och spara dig mer än en dag varje vecka!

Utöver ClickUps AI-funktioner kan du använda ClickUp Chat för att koppla samman konversationer med uppgifter och dokument och hålla diskussionerna om prestationsutvärderingar kontextuella och tillgängliga. Organiserade chattar i dedikerade utrymmen eller kanaler innebär att HR-team och chefer kan samarbeta och kommunicera professionellt utan att behöva byta till ett annat verktyg.

ClickUp Chat kan vara användbart för:

Koppla listor, mappar och utrymmen i ClickUp för att hålla prestationshistoriken kopplad till berörda uppgifter/projekt

Dela upp diskussionerna genom att lägga till beskrivningar/rubriker för att specificera chattar som individuella eller teamutvärderingar

Lägg till teammedlemmar i pågående chattar utan att störa flödet och främja samarbetsinriktade diskussioner

Skapa prestationsrelaterade uppgifter eller meddelanden direkt från chatten utan extra manuellt arbete

Använd ClickUp Chat-gränssnittet för att organisera prestationsutvärderingar på ett och samma ställe

En annan samarbetsfunktion i ClickUp är ClickUp Docs. Teammedlemmar kan använda dem för att redigera prestationsutvärderingar tillsammans, tagga kollegor för synpunkter och lägga till konstruktiva kommentarer i dokumenten.

Omfattande formateringsalternativ som tabeller, avdelare, banners och markdown-kommandon hjälper chefer att formatera utvärderingar så att de innehåller detaljerade medarbetarstatistik, sammanfattningar av feedback och handlingsplaner på ett organiserat och visuellt tilltalande sätt.

Använd ClickUp Docs och dess omfattande formateringsalternativ för prestationsutvärderingar

Som ett alternativ kan ClickUps mall för prestationsutvärdering hjälpa organisationer att övervinna utmaningen att mäta teamets prestationer på ett effektivt och konsekvent sätt. Den fasta strukturen hjälper HR-team att anpassa formatet och innehållet efter organisationens behov.

Verktyget levereras med färdiga strukturer för självutvärdering, vilket möjliggör en strukturerad prestationsutvärdering. Det främjar samtal om karriärutveckling som anpassar medarbetarnas utveckling och arbetsuppgifter till organisationens mål, vilket bidrar till hela teamets framgång.

Mallen underlättar även chefsutvärderingar där ledningen kan ge konstruktiv feedback och erkännande under utvärderingsperioden.

Flera studier visar ju att medarbetare som får snabb och konstruktiv feedback är mer engagerade och motiverade.

💡 Proffstips: Med ClickUps Autopilot Agents kan du skapa ett anpassat arbetsflöde som aktiveras varje kvartal för att automatiskt samla in feedback från kollegor, uppdatera projektmått och skicka påminnelser till chefer och medarbetare om att dela sina prestationsbedömningar. Agenter kan också följa upp OKR:er eller personliga mål i ClickUp. Om någon halkar efter i ett mål kan agenten kontakta chefen i god tid – vilket gör utvärderingarna mindre till överraskande kritik och mer till kontinuerlig utveckling.

ClickUps bästa funktioner

Organisera, sök och få tillgång till alla prestationsutvärderingar med Docs Hub, så att utvärderingarna förblir tillgängliga och välorganiserade

Håll intressenterna omedelbart uppdaterade om viktiga ämnen med AI Catch Up, vilket minskar behovet av upprepade förklaringar eller möten

Integrera ClickUp med olika plattformar för att säkerställa att utvärderingarna är datadrivna och återspeglar hela spektrumet av en medarbetares bidrag och mätvärden med ClickUp-integrationer

Stöd uppföljningar med konkreta åtgärder med ClickUp Tasks så att chefer kan tilldela uppgifter, sätta upp smarta mål och övervaka framstegen direkt när prestationsutvärderingarna är klara

Färdiga mallar för prestationsutvärderingar.

Utvärdera, dokumentera och planera på språng med ClickUps mall för prestationsutvärdering

Begränsningar i ClickUp

Gränssnittet kan kännas överväldigande för nya användare på grund av de omfattande funktionerna

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Som teamledare måste du övervaka det arbete som utförs av andra, och ClickUp gör det enklare att hantera uppgifter, arbetsbelastning osv. Det hjälpte mig också att presentera teamets prestationer samt medlemmarnas individuella prestationer.

2. Easy Peasy AI (Bäst för snabb implementering av ramverk för prestationsutvärdering)

via Easy Peasy AI

AI-verktyget för prestationsutvärderingar Easy Peasy AI är skräddarsytt för små och medelstora företag. Förslag i realtid hjälper plattformen att förbättra kvaliteten på feedbacken, medan integrationsfunktioner underlättar datadelning med befintliga HR-verktyg.

Trots begränsade djupgående kontextuella insikter gör dess enkelhet och snabbhet det till en pålitlig lösning för snabba, praktiska och handlingsbara prestationsutvärderingar.

Easy Peasy AI-funktioner

Utnyttja färdiga mallar som är lätta att anpassa och varierade

Skapa utvärderingar ur olika perspektiv – första, andra och tredje person

Dra nytta av stöd för över 40 språk och olika dialekter genom funktionen text-till-tal

Easy Peasy AI:s begränsningar

AI-genererade bilder kan ibland sakna substans och precision

Avsaknad av demo eller användarhandböcker för verktyget kan förvirra användaren

Priser för Easy Peasy AI

Gratis för alltid

Startpaket: 16 $/användare per månad

Unlimited 50: 24 $/användare per månad

Obegränsat: 32 $/användare per månad

Enkla AI-betyg och omdömen

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: För få recensioner

👀 Visste du att? Chefer kan ofta låta en enda positiv egenskap (som punktlighet) överskugga allt annat, vilket leder till partiska utvärderingar. Detta kallas haloeffekten.

3. Writify. AI (Bäst för mycket personliga prestationsutvärderingar)

Writify.AI skapar detaljerade, rollspecifika utvärderingar som speglar medarbetarnas prestationer och lyfter fram områden som kan förbättras. Du kan ge personlig feedback till flera medarbetare samtidigt med hjälp av datastödda insikter.

När du väl har kommit förbi den något branta inlärningskurvan kommer du att kunna ta fram effektiva prestationsutvärderingar med minimal ansträngning.

Writify. AI:s bästa funktioner

Skapa högkvalitativt skriftligt innehåll snabbt och effektivt med hjälp av avancerade algoritmer för naturlig språkbehandling – oavsett hur många prestationsutvärderingar du behöver

Skapa strukturerade och meningsfulla utvärderingar med AI Paragraph Expander, Outline Generator och Review Comment Generator

Bevara trovärdigheten och undvik problem med upphovsrättsintrång genom att använda det inbyggda verktyget för plagieringskontroll

Writify. Begränsningar hos AI

En potentiellt brantare inlärningskurva för användare som inte är vana vid de avancerade anpassningsalternativen

Priser för Writify. AI

Gratis för alltid

Writify. AI-betyg och recensioner

G2: För få utvärderingar

Capterra: För få recensioner

4. Galaxy. AI (Bäst för att hitta alla AI-verktyg för prestationsutvärdering på ett och samma ställe)

Galaxy.AI är en verktygssvit som kombinerar branschledande AI-modeller som GPT-4, Claude, Gemini och fler på ett och samma ställe, så att du slipper köpa flera prenumerationer.

Med funktioner utformade för precision, anpassning och effektivitet gör Galaxy.ai det enkelt för HR-personal att leverera insiktsfulla och praktiskt användbara utvärderingar. Använd det för att skapa balanserad feedback som uppmärksammar prestationer och pekar ut områden som kan förbättras. Du kan anpassa tonen och stilen för att säkerställa ett lämpligt professionellt språk genom hela utvärderingen.

Galaxy. AI:s bästa funktioner

Dra nytta av nya AI-funktioner som läggs till varje vecka

Få tips och bästa praxis för att skapa bättre prestationsutvärderingar

Utnyttja chatt-systemet med flera modeller som låter dig jämföra svaren från olika AI-verktyg samtidigt för att fatta ett välgrundat beslut

Galaxy. Begränsningar för AI

Kräver initial datakonfiguration för korrekt prestationsanalys

Alla funktioner blir tillgängliga först när du har genomfört betalningen

Priser för Galaxy. AI

Obegränsat: 15 $/månad per användare

Galaxy. AI-betyg och recensioner

G2: För få utvärderingar

Capterra: För få recensioner

👀 Visste du att? Ett antal multinationella företag, däribland Adobe, Microsoft, Dell, Juniper och andra, överger den formella och bakåtblickande metoden med årliga prestationsutvärderingar till förmån för mer frekventa, informella och framåtblickande samtal med medarbetarna under hela året.

5. Venngage (Bäst för att visualisera prestationsdata)

via Venngage

Venngage är en intuitiv, AI-driven designplattform som gör det möjligt för användare att skapa fantastiska bilder och infografik.

Det förenklar presentationen av prestationsutvärderingar, dataanalyser och rapporter på ett engagerande och visuellt tilltalande sätt med bara några få klick.

Använd det för att enkelt få 360-graders feedback för dina medarbetare – verktyget låter flera personer redigera och lämna kommentarer på vilken prestationsutvärderingsmall du än väljer att skapa och dela din feedback.

Venngages bästa funktioner

Anpassa mallar enkelt och skapa visuella element utan omfattande designkunskaper med en intuitiv dra-och-släpp-redigerare

Hitta snabbt en lämplig utgångspunkt för dina projekt med över 10 000 mallar

Importera data från CSV- eller Excel-filer och visualisera den på ett effektivt sätt i tabeller, grafer och smarta diagram

Begränsningar i Venngage

Kräver manuellt arbete för att flytta widgets och element

En tung design kan göra att verktyget hänger sig

Priser för Venngage

Gratis för alltid

Premium: 19 $/användare per månad

Företag: 49 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Venngages betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

6. PerfromanceReviews.ai (Bäst för att generera objektiv feedback för medarbetarutveckling)

PerformanceReviews.ai är ett AI-verktyg för prestationsutvärderingar som automatiserar skapandet av personliga, detaljerade och insiktsfulla prestationsutvärderingar.

Välj om utvärderingen är för dig själv eller en medarbetare, fyll i mallen och ange specifika exempel på prestationsutvärderingar i verktyget. Det sista steget kommer att ange tonen för AI-utvärderingen.

De bästa funktionerna i PerformaceReviews.ai

Använd en färdig mall för att spara tid och skapa prestationsutvärderingar

Navigera i ett intuitivt gränssnitt som förenklar processen för att skapa utvärderingar

Automatisera genereringen av feedback, inklusive styrkor, svagheter och förbättringsområden

Anpassa språket och tonen efter din stil för att behålla en mänsklig touch i dina utvärderingar

Begränsningar för PerformanceReviews.ai

Liknande exempel kan leda till ett enformigt resultat

Priser för PerformanceReviews.ai

Obegränsat: 19 $/månad

PerformanceReviews.ai – betyg och recensioner

G2: För få utvärderingar

Capterra: För få recensioner

7. Typli.ai (Bäst för att skriva felfria prestationsutvärderingar)

Typli.ai hjälper HR-personal genom att automatisera skrivprocessen vid prestationsutvärderingar, vilket sparar tid som annars skulle gå åt till att utforma och formatera innehåll.

Dess över 184 skrivverktyg automatiserar även andra typer av innehållsskapande.

Typli.ai:s bästa funktioner

Få förslag i realtid som hjälper dig att komplettera meningar, skapa listor och infoga relevanta citat, vilket gör skrivandet smidigare och snabbare

Beskriv vad du behöver, så skapar Typli högkvalitativa bilder som kompletterar ditt innehåll

Skapa innehåll som sökmotorerna älskar med inbyggda SEO-kontroller och funktioner för sökordsförslag

Begränsningar för Typli.ai

Kan sakna en nyanserad förståelse för enskilda medarbetares prestationer

Det finns en risk att genererade utvärderingar kan uppfattas som generiska om de inte är tillräckligt anpassade

Priser för Typli.ai

Basic: 16,99 $/användare per månad

Plus: 24,99 $/användare per månad

Pro: 69,99 $/användare per månad

Typli.ai-betyg och recensioner

G2: För få utvärderingar

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

8. Verktyg för prestationsutvärderingar av Michael Schmitt (Bäst för mångfaldiga arbetsmiljöer)

via Michael Schmitt

Michael Schmitt är en mjukvaruutvecklare baserad i Illinois som älskar att bygga ”fåniga saker”. Ett av hans experiment är ett gratis AI-verktyg för prestationsutvärderingar med ett enkelt gränssnitt. Det förenklar utvärderingsprocessen genom att låta användare mata in specifik information och egenskaper om medarbetaren, som verktyget sedan använder för att generera en omfattande utvärderingsmall.

De bästa funktionerna i Performance Review Generator av Michael Schmitt

Utvärdera prestationer utifrån mer än 40 attribut och betygsätt varje attribut som Perfekt, Bra, Genomsnittligt, Undermåligt eller Sämst

Välj egenskaper och motsvarande poäng, vilket resulterar i att en utvärderingsmall genereras

Dra nytta av tips som hjälper dig att komma ihåg relevanta prestationsattribut, vilket gör det enklare att formulera omfattande utvärderingar utan att fastna i vad du ska säga

Begränsningar för Performance Review Generator av Michael Schmitt

Verktyget fokuserar främst på att generera text utifrån fördefinierade indata, vilket gör att det inte lyckas fånga upp den nyanserade feedbacken

Kvaliteten på den genererade utvärderingen är direkt proportionell mot noggrannheten och detaljrikedomen i den information som tillhandahålls

Priser för Performance Review Generator av Michael Schmitt

Gratis för alltid

Verktyg för prestationsutvärderingar av Michael Schmitt – betyg och recensioner

G2: För få utvärderingar

Capterra: För få recensioner

🧠 Rolig fakta: Människor kan uppfatta AI-utvärderingar som mindre partiska än de som görs av människor. 47 % av de tillfrågade i en undersökning från Pew Research Center tror att AI skulle vara bättre än människor på att utvärdera alla jobbsökande på samma sätt.

9. Max Review (Bäst för att få personliga förslag)

via Max Review

MaxReview förenklar prestationsutvärderingsprocessen genom att ge personliga förslag baserade på användarens inmatning. Skapa utmärkta utvärderingar som lyfter fram viktiga prestationer anpassade efter specifika roller och företag. Du kan också be AI att förbättra kvaliteten på ditt skrivande och göra utvärderingen kortare eller längre.

Max Reviews bästa funktioner

Välj bland en mängd anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika typer av prestationsutvärderingar

Utnyttja ett attributbaserat poängsystem som gör det möjligt att utvärdera medarbetare utifrån olika prestationsmått

Integrera med befintliga HR-system för smidig dataöverföring och hantering

Begränsningar i Max Review

Resultatets kvalitet beror i hög grad på användarens inmatning

Verktyget erbjuder kanske inte omfattande analys- eller integrationsfunktioner

Priser för Max Review

Obegränsat: 15 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Max Review-betyg och recensioner

G2: För få utvärderingar

Capterra: För få recensioner

10. GravityWrite (Bäst för att fylla i fördefinierade frågor för utvärderingen)

via GravityWrite

GravityWrite är ett AI-verktyg för prestationsutvärderingar med ett framtidsinriktat perspektiv. Det är ett kostnadsfritt verktyg som låter dig ange specifika detaljer om medarbetarens befattning, prestationer och styrkor. Därefter genererar det skräddarsydd feedback som kan användas för att vägleda medarbetarens utveckling och motivera dem att sträva efter framtida mål och utmaningar.

GravityWrites bästa funktioner

Utnyttja över 80 olika AI-skrivverktyg som är skräddarsydda för olika innehållsbehov, inklusive blogginlägg, bildtexter för sociala medier, nyhetsbrev via e-post och SEO-innehåll

Dra nytta av stöd för flera språk för att skapa innehåll på ditt önskade språk och i din önskade ton, och nå därmed en global publik

Begränsningar i GravityWrite

Verktyget kan automatiskt uppdatera och radera innehåll som inte har sparats

Priser för GravityWrite

Gratis för alltid

Startpaket: 19 $/användare per månad

Pro: 79 $/användare per månad

GravityWrite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (80 recensioner)

Capterra: För få recensioner

