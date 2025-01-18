ClickUp vs. Craft: Vilket produktivitetsverktyg är bäst?

Om du är projektledare vet du hur det går till: en oändlig checklista som aldrig verkar bli kortare.

Här behöver du verktyg som förenklar ditt arbete. Produktivitetsverktyg som ClickUp och Craft hjälper dig att hålla koll, arbeta effektivt, organisera teamets uppgifter och hantera projekt.

Men frågan är, vilket är bättre och varför?

I det här blogginlägget jämför vi ClickUp och Craft för att hjälpa dig att välja det som passar bäst för ditt team.

Vad är ClickUp?

ClickUp är den kompletta appen för arbete som samlar uppgiftshantering, projektuppföljning och teamsamarbete på ett och samma ställe.

Dess verktygssvit är utformad för alla typer av projektbehov, vilket ger den en ännu större fördel. Från AI och automatisering till inbyggd chatt hanterar den utan problem även de minsta samarbetsutmaningarna.

ClickUp-funktioner

ClickUp är utformat för att omforma hur du hanterar uppgifter och förvandla kaos till klarhet. Låt oss utforska dess utmärkande funktioner och se hur de ger mer fokus, effektivitet och enkelhet i din dagliga verksamhet. 👇

Funktion nr 1: Funktioner för projekt- och uppgiftshantering

Att använda ClickUp innebär att du får saker gjorda på ditt sätt. Det är byggt för kraftfull projektorganisation och arbetsflödeshantering i grunden. Du kan dela upp projekt i uppgifter, deluppgifter och till och med checklistor, vilket gör det superenkelt att hålla koll på helheten utan att tappa bort de finare detaljerna.

Få en överblick över hela ditt projekt med ClickUp Project Management Platform.

ClickUps projektledningslösning är faktiskt den ultimata uppgraderingen för team.

Så här kan du använda dess projektledningsfunktioner 👇

Planera dina uppgifter med ClickUp Task Priorities och låt det prioritera allt från stora uppgifter till små deluppgifter så att ditt team vet vad de ska ta itu med härnäst.

Samarbeta smidigt med ClickUp Docs . Skapa och dela kunskapsbaser, wikis eller detaljerad projektdokumentation – allt på ett och samma ställe.

Spara tid med ClickUp Automations . Låt det sköta de repetitiva uppgifterna så att ditt team kan fokusera på kreativa områden.

Se helheten med ClickUp Dashboards . Spåra framsteg, mät teamets produktivitet, upptäck flaskhalsar och få insikter i realtid – allt i en dynamisk vy.

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain för att automatiskt generera relaterade deluppgifter från dina huvuduppgiftsbeskrivningar för att fånga upp förbisedda projektkomponenter som kan ha fallit mellan stolarna vid manuell planering. För bästa resultat, skriv detaljerade huvuduppgiftsbeskrivningar för att hjälpa Brain att dela upp arbetet korrekt.

Kombinera plattformen med ClickUp Tasks så blir du ohejdbar.

Dela upp komplexa arbetsflöden i uppnåeliga delmål med ClickUp Tasks.

Här är vad du kan förvänta dig ↓

✅ Håll dig på rätt spår, på ditt sätt: Med anpassningsbara uppgiftsstatusar kan du skapa steg som matchar din process, oavsett om det är "Pågår" eller "Väntar på godkännande".

✅ Fokusera på det som är viktigt: Använd prioritetsnivåer (från "Låg" till "Brådskande") och fokusera på det som är viktigast.

✅ Alla detaljer på ett ställe: Du behöver inte längre leta efter filer eller länkar. Med ClickUp Custom Fields kan du lägga till allt du behöver till en uppgift – anteckningar, filer, deadlines, vad du vill.

✅ Förhindra flaskhalsar: ClickUp Task Dependencies hjälper dig att visualisera vad som måste göras först – när en uppgift är klar är vägen fri för nästa.

Funktion nr 2: ClickUp Chat

De flesta produktivitetsapplikationer tvingar dig att jonglera mellan olika verktyg bara för att hålla konversationen igång. ClickUp Chat löser det problemet – inget app-hoppande, inga fördröjningar.

Kommunicera med ditt team i realtid med ClickUp Chat.

Det låter dig diskutera idéer, hantera uppgifter och spåra projekt under ett och samma tak.

Enkelt uttryckt har varje lista, mapp eller utrymme i ClickUp sin egen chatt. Det innebär att dina diskussioner alltid är kopplade till relevanta uppgifter eller projekt, och alla uppdateringar i kanalen synkroniseras omedelbart med det associerade fältet.

Och oroa dig inte för integriteten – med Chat kan du anpassa behörigheter, så att du kan välja mellan offentliga och privata konversationer utifrån vad som fungerar bäst för ditt team.

Dessutom omvandlar alternativet "FollowUps" i chatten omedelbart chattmeddelanden till åtgärdspunkter, vilket gör realtidssamarbete till en lek och håller alla ansvariga.

Säkerställ ansvarstagande bland teammedlemmarna med FollowUps på ClickUp Chat.

Ännu bättre, använd Brain i chatten för att få precisa sammanfattningar. ClickUp Brain sammanfattar omedelbart din chattlogg, projektets tidslinjer och trådar för att ge dig det svar du behöver.

🔍Visste du att? 90 % av de anställda som har infört AI på jobbet har upplevt en betydande produktivitetsökning. Detta understryker vikten av produktivitetsplattformar med en integrerad AI-driven assistent.

Funktion nr 3: Anpassade vyer

ClickUp Gantt Chart View ger dig en överblick över hela projektet med uppgifter, tidslinjer och beroenden, allt presenterat på ett överskådligt sätt (du behöver bara använda dina kunskaper i uppgiftshantering för att leda arbetet).

Använd ClickUp Gantt Chart View för att mäta ditt teams produktivitet och skapa uppgiftsrelationer.

Här är vad du kan göra med Gantt-diagramvyn 👇

Samla utrymmen, mappar, listor och deluppgifter i ett elegant Gantt-diagram. Äntligen ett sätt att se webbplatsen ordentligt och hålla allt i ordning.

Få liveuppdateringar och spåra framsteg så att du alltid ligger steget före och kan slutföra uppgifter i tid.

Skapa länkar mellan uppgifter, justera scheman i farten och se till att projekten flyter smidigt.

Med funktionen för kritisk väg kan du se exakt vilka uppgifter som påverkar din deadline. Säg adjö till slöseri med tid och välkomna smartare planering.

🔍Visste du att? Över hälften (54 %) av projektledare saknar effektiva samarbetsverktyg. Och det blir ännu värre: 36 % lägger 4 timmar till en hel dag varje månad på att manuellt samla in projektuppdateringar. Det är upp till 100 timmar per år och person som går till spillo på repetitiva uppgifter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Vad är Craft?

Craft. io är en projektledningsplattform som effektiviserar produktlivscykeln från idé till genomförande.

Det låter dig hantera roadmaps, prioritera uppgifter och samla feedback inom en integrerad miljö. Denna plattform är särskilt fördelaktig för produktchefer, produktdirektörer och team i olika organisationsstorlekar.

Craft-funktioner

Craft. io fokuserar på att hjälpa team att organisera sina idéer och planer på ett tydligt och samarbetsinriktat sätt. Låt oss gå igenom några av dess funktioner. ⚒️

Funktion nr 1: Feedbackportal

Craft. io förenklar insamlingen av feedback genom en anpassningsbar portal för att samla in synpunkter från kunder eller interna team. Du kan organisera feedback i kategorier som "funktionsförfrågningar" eller "buggar" och anpassa portalen med logotyper och beskrivningar för att göra den tydligare.

Hanteringen av feedback är lika effektiv. Tabellvyn hjälper dig att hantera stora volymer snabbt, med massåtgärder och bättre översikt över inkommande ärenden. För att hålla igång arbetet på ett effektivt sätt kan du länka feedback till relevanta produkter och hantera svar direkt i plattformen.

Funktion nr 2: Kapacitetsplanering och visualisering

Craft. io tillhandahåller verktyg för att skapa visuella roadmaps som på ett konstruktivt sätt kommunicerar projektets tidsplaner och prioriteringar. Du kan anpassa dessa för olika intressenter för att förbättra tydligheten.

Med programvaran kan du visualisera teamets kapacitet för att fördela resurser baserat på arbetsbelastning och projektkrav. Denna integration säkerställer att ditt team inte överbelastas med projektdeadlines.

🔖Produktivitetstips: Använd Eisenhower-matrisen och kategorisera dina uppgifter i fyra kvadranter: Brådskande och viktigt (t.ex. deadlines) Inte brådskande men viktigt (t.ex. kompetensutveckling) Brådskande men inte viktigt (t.ex. möten med låg prioritet) Ingetdera (t.ex. meningslöst scrollande)

Funktion nr 3: Rapporteringsfunktioner

Craft.io har rapporteringsfunktioner för att spåra, analysera och kommunicera projektets framsteg. Dessutom får du en "Progress Dashboard" för en centraliserad vy av din produkts gradvisa utveckling.

Dessutom kan du spåra dina framsteg i olika tidsramar, såsom kvartal, releaser, initiativ eller mål, vilket ger dig en bättre överblick över var du befinner dig.

Priser för Craft

Gratis

Startpaket: 24 $/månad per användare

Pro: 99 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prisstruktur

ClickUp vs Craft: Jämförelse av funktioner

Nu när vi har tittat på några av funktionerna i ClickUp och Craft, låt oss jämföra deras förmågor för att hitta det bästa alternativet. 📃

Aspekt ClickUp Craft Användargränssnitt Flexibelt och anpassningsbart gränssnitt Generellt enklare användargränssnitt Hierarkisk struktur En robust hierarkisk struktur med utrymmen, mappar, listor och uppgifter för komplex projektledning och agila team. Saknar hierarkisk organisation, vilket gör det mindre idealiskt för komplexa projekt. Anpassning Mycket anpassningsbart med anpassade uppgiftsstatusar och arbetsflöden Begränsad anpassning Projektvisualisering Stöder flera vyer som Gantt-diagram, Kanban-tavlor, tidslinjevy och tankekartor för projektuppföljning. Erbjuder grundläggande visualiseringsverktyg men saknar variation. Samarbetsverktyg Funktioner ClickUp Docs, Tasks, Chat, och många fler för samarbete och delning i realtid Grundläggande samarbetsfunktioner Integrationer Stöder över 1 000 integrationer med många verktyg, inklusive projektlednings- och mjukvaruutvecklingsverktyg. Begränsade integrationsmöjligheter AI-funktioner Erbjuder ClickUp Brain och ClickUp Automations för att automatisera uppgifter och generera AI-drivna insikter. Saknar AI-funktioner

Nu när vi har gjort en jämförelse sida vid sida, låt oss dyka djupare in i detaljerna för att se hur Craft.io och ClickUp står sig inom specifika områden. 🤝

Användargränssnitt

En sak som gör ClickUp unikt är dess moderna, visuellt tilltalande användargränssnitt som du kan anpassa efter dina behov. Det har också en "Everything view" som ger en omfattande översikt över alla uppgifter på olika nivåer i organisationen. Detta gör det enkelt att sortera och filtrera information.

Crafts gränssnitt är däremot enkelt och tydligt. Layouten prioriterar viktiga funktioner för produktchefer, vilket gör det enkelt för team att anamma utan någon inlärningskurva. Detta verktyg är fördelaktigt för snabb onboarding.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Båda verktygen har ett enkelt gränssnitt men tillgodoser olika användarpreferenser.

Anpassningsalternativ

När det gäller anpassning har ClickUp obegränsade möjligheter att utforma arbetsflöden, vyer och processer som passar ditt team som handen i handsken.

Från skräddarsydda statusar och anpassade fält till växling mellan flera vyer (som Kanban, Gantt eller Lista) säkerställer ClickUp att ingen konfiguration är den andra lik. Dessutom är de fördefinierade mallarna för projektledning till stor hjälp när du inte vill skapa ett arbetsflöde från grunden.

Å andra sidan har Craft. io, trots att det är kraftfullt, fortfarande sina begränsningar när det gäller anpassning. Plattformen erbjuder flexibilitet för produktteam, till exempel anpassningsbara arbetsflöden och mallar, men den erbjuder inte samma frihet som ClickUp.

🏆 Vinnare: ClickUp tar hem segern! Med dess breda utbud av anpassningsbara funktioner kan du organisera din arbetsplats precis som du vill.

Samarbetsalternativ

ClickUp har solida samarbetsverktyg som ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards och ClickUp Chat, bland många andra. Detta skapar en oslagbar kommunikationslinje mellan teammedlemmarna (perfekt för hybrid- och distansarbetande team som är spridda över olika tidszoner).

Dessutom kan du integrera din arbetsyta med över 1000 ClickUp-integrationer, inklusive Dropbox, GitHub och Figma.

Craft. io, å andra sidan, utmärker sig för feedbackdriven samverkan. Dess "Talk"-funktion, aktivitetspaneler och gruppchattar är utmärkta för att hålla diskussionerna organiserade. Dessutom uppmuntrar dess feedbackhanteringssystem, komplett med enkäter och omröstningar, olika intressenter att komma med synpunkter, vilket gör det väl lämpat för produktfokuserade team.

🏆 Vinnare: Det beror på dina behov. ClickUp för smidig samverkan och integration, perfekt för alla affärsmodeller och storlekar. Craft. io för feedbackdrivna verktyg, perfekt för produktfokuserade team

ClickUp vs. Craft på Reddit

För att avsluta debatten tog vi den till Reddit. Det finns inga specifika trådar, men här är några användares åsikter om de båda verktygen.

En användare berömde ClickUp:

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu, och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen som finns. Vi har provat Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för Clickup. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och den nya versionen blir bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar med tanke på priset och det stora utbudet av verktyg. Jag har definitivt fått nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu, och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen som finns. Vi har provat Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för Clickup.

Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och den nya versionen blir bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar, med tanke på priset och det stora utbudet av verktyg. Jag har definitivt fått nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Å andra sidan kommenterade en annan användare om Craft:

Craft är i stort sett bra jämfört med allt annat, men det är så svagt och uselt där det verkligen räknas: att faktiskt tillhandahålla verktyg för att organisera kunskap. Och det känns nästan som om det är avsiktligt svagt där – jag är inte säker på vart de är på väg strategiskt sett.

Craft är i stort sett bra jämfört med allt annat, men det är så svagt och uselt där det verkligen räknas: att faktiskt tillhandahålla verktyg för att organisera kunskap. Och det känns nästan som om det är avsiktligt svagt där – jag är inte säker på vart de är på väg strategiskt sett.

Vissa användare sa till och med:

Nackdelar med Craft: lite överväldigande i början, rörig användargränssnitt (bakgrunderna kan vara distraherande, men du kan stänga av dem) och kändes osammanhängande.

Nackdelar med Craft: lite överväldigande i början, rörig användargränssnitt (bakgrunderna kan vara distraherande, men du kan stänga av dem) och kändes osammanhängande.

Ännu bättre, lyssna på någon som har använt ClickUp för att koppla samman hela företaget.

ClickUp var den bästa lösningen för oss eftersom det kombinerar flera projektledningsverktyg i ett. Från mind mapping till dokument och sprints är ClickUp ett dynamiskt verktyg för att organisera alla avdelningars behov av uppgiftshantering och ge insyn i hela företaget.

ClickUp var den bästa lösningen för oss eftersom det kombinerar flera projektledningsverktyg i ett. Från mind mapping till dokument och sprints är ClickUp ett dynamiskt verktyg för att organisera alla avdelningars behov av uppgiftshantering och ge översikt över hela företaget.

Vilket produktivitetsverktyg är bäst?

Craft.io har fantastiska funktioner för att organisera idéer och skapa roadmaps, men de är utformade för produktfokuserade team snarare än för olika typer av projekt. Även om det är användbart, tillgodoser dess enkelhet och centraliserade tillvägagångssätt inte behovet av avancerade funktioner.

ClickUp är däremot en allt-i-ett-plattform för produktivitet som erbjuder robusta funktioner som automatisering av arbetsflöden, AI-funktioner, fördefinierade mallar, detaljerad rapportering och över 1 000 integrationer som uppfyller alla moderna projektledningsbehov.

Det är också mångsidigt och skalbart, vilket gör det till ett självklart val för team av alla storlekar. Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅