De 10 bästa organisationsverktygen för studenter som vill vara produktiva

Studentlivet kan bli riktigt överväldigande.

Mellan oändliga uppgifter, deadlines som närmar sig snabbare än väntat, grupprojekt som på något sätt alltid kräver din fulla uppmärksamhet och studietider som känns omöjliga att hålla sig till, är det mycket att hantera.

Men här är den goda nyheten: du behöver inte göra det själv.

Rätt organisationsverktyg kan ta en enorm börda från dina axlar. De är inte bara snygga att göra-listor eller planeringsverktyg.

De kan hjälpa dig att upprätthålla ett högt betygssnitt och sticka ut när du startar din karriär.

Vad gör ett verktyg perfekt för att hålla ordning som student? Tänk på dessa viktiga funktioner:

Användarvänlighet: Välj ett verktyg med ett intuitivt gränssnitt som är snabbt att installera och enkelt att navigera. Du vill inte spendera timmar på att lära dig verktyget (och hamna efter med dina uppgifter).

Uppgifts- och deadlinehantering: Sök efter att göra-listor, påminnelser och kalendervyer för att effektivt hålla koll på uppgifter och tentor – och aldrig missa en viktig deadline.

Samarbetsfunktioner: Prioritera verktyg med delning i realtid, kommentarer och delegering av uppgifter för grupprojekt.

Studieplanering: Välj verktyg som erbjuder mallar, anteckningsorganisation och funktioner som hjälper dig att planera och optimera dina studietimmar.

Integrationsalternativ: Se till att verktyget fungerar smidigt med plattformar som du använder varje dag, till exempel Google Drive eller Microsoft Office.

Prisvärdhet: Leta efter gratisabonnemang eller prisvärda alternativ som passar din studentbudget.

💡 Proffstips: Använd gratis provversioner eller demos innan du bestämmer dig för ett studieverktyg. På så sätt kan du testa hur väl funktionerna passar dina behov.

Vi förstår – studentlivet är redan fullspäckat och du vill hellre spendera din fritid på att ägna dig åt dina intressen, delta i fritidsaktiviteter eller bara umgås med vänner. Därför har vi gjort grovjobbet åt dig och sammanställt de tio bästa verktygen som hjälper dig att hålla ordning utan ansträngning.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven allt-i-ett-produktivitet för studenter)

Hantera dina läxor, forskningsprojekt och andra uppgifter på en och samma plattform med hjälp av ClickUp Task Checklists.

Oavsett om du jonglerar med läxor, forskningsprojekt, inlämningsdeadlines eller en miljon andra saker, är ClickUp det enda verktyget som kan göra allt enklare.

Det är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Detta gör det till ett av de bästa organisationsverktygen för att planera ditt arbete, kommunicera enkelt med dina kamrater och lärare och förbättra din produktivitet.

Som Paola Landaeta Saldías, doktorand, TIM Research Group – TU Berlin, säger:

Att hantera projekt eller uppgifter enkelt och tydligt är den viktigaste egenskapen hos denna programvara. Jag använder den på många sätt, men det mest värdefulla för vårt team har varit möjligheten att spåra varje projekt korrekt och få upp popup-larm när något går fel. Möjligheten att kommunicera även med hjälp av fillagring och kommentarer för att berika varje uppgift/projekt har varit mycket användbar för att hålla alla uppdaterade, eftersom den organiserade informationen har gjort det möjligt att använda tiden till innovation genom att helt enkelt skapa en specifik tavla för nya idéer/projekt att utveckla.

Organisera din dag med ClickUp Tasks för att dela upp mål i hanterbara steg.

Låt oss börja med ClickUp Tasks – ryggraden i ditt akademiska arbetsflöde. Denna funktion säkerställer att du inte behöver stressa i sista minuten för att du har glömt en deadline eller missat en viktig detalj.

Du kan använda det för att dela upp dina uppgifter i hanterbara steg med uppgiftschecklistor, sätta prioriteringar och följa framstegen visuellt, antingen i ett enkelt listformat eller på en Kanban-tavla (eller dussintals andra ClickUp-vyer ).

Visualisera ditt schema i realtid med hjälp av ClickUps kalendervy.

Sedan finns ClickUp Calendar View, som visar hela ditt akademiska schema, deadlines och evenemang framför dig hela tiden, så att du kan hålla koll och ha kontroll.

Oavsett om du behöver planera studietider eller samordna gruppmöten kan ClickUp Calendar View hålla koll på allt.

Samarbeta smartare med ClickUp Docs som din centrala plats för anteckningar, planer och idéer.

Om du gillar att arbeta med grupprojekt (eller, låt oss vara ärliga, försöka överleva dem), kommer ClickUp Docs att göra ditt liv mycket enklare.

Inga fler ändlösa e-postkedjor eller förlorade bilagor. Med Docs kan du skapa, dela och redigera dokument i realtid med din grupp. Detta gör det perfekt för att samarbeta på dokument, brainstorma idéer eller bara för att hålla alla på samma sida.

🧠 Rolig fakta: ClickUp erbjuder över 35 ClickApps som låter dig anpassa din arbetsyta med funktioner som tidsspårning, tankekartor och till och med sprintar.

Använd ClickUp Brain som ditt personliga idéskattkammare för att ställa frågor, sammanfatta insikter eller till och med skapa innehåll från grunden.

Nu ska vi prata om ClickUp Brain, AI-assistenten som arbetar dygnet runt för att hjälpa dig optimera dina studietimmar.

Det kan automatisera rutinuppgifter som att ställa in påminnelser och sammanfatta föreläsningsanteckningar, vilket sparar tid. Men det går ännu längre genom att erbjuda personliga studietips baserade på dina vanor och din arbetsbelastning.

Anpassa ClickUp Brain till din studieteknik för att få maximal nytta.

Och om du behöver en hjälpande hand för att organisera din arbetsplats har ClickUp färdiga mallar.

ClickUps mall för planeringschecklista för studenter hjälper dig att hålla koll på allt under veckan, medan ClickUps mall för collegebudget ser till att du inte går i konkurs i mitten av terminen.

Och om du behöver något mer detaljerat, kolla in ClickUp Student Template för att organisera dig redan från början.

Ladda ner den här mallen Förbättra studentlivet med ClickUp Student Template för att enkelt hålla koll på uppgifter, deadlines och projekt.

Mallen förenklar dina studier och ser till att du har koll på alla viktiga saker, som att organisera kurser och föreläsningar, hantera projekt, uppgifter och tentor samt följa upp framsteg och deadlines för alla dina mål.

Slutligen tar ClickUp AI Notetaker bort stressen från onlinekurser genom att automatiskt registrera allt åt dig. Det ansluter sig till dina föreläsningar, transkriberar dem i realtid och sammanfattar viktiga idéer – så att du inte behöver titta på timmar av inspelningar för att repetera begrepp. Dessutom synkroniseras det med dina anteckningar och uppgifter i ClickUp, så att du kan hålla ordning på uppgifter och deadlines på ett och samma ställe.

Läs också: De viktigaste projekthanteringstipsen för studenter

ClickUps bästa funktioner

Samla uppgiftshantering, anteckningar, kalendrar och påminnelser på en och samma plattform, så slipper du jonglera mellan flera olika appar.

Organisera dina uppgifter på ett sätt som passar dig. Använd till exempel kalendervyn för att visualisera deadlines för uppgifter eller tavelvyn för att spåra projektets framsteg.

Tilldela tid till uppgifter och övervaka hur lång tid det tar att slutföra dem med ClickUps inbyggda funktioner för tidsspårning och uppskattad tid.

Arbeta tillsammans på grupprojekt, dela anteckningar och håll alla uppdaterade med realtidssamarbetsverktyg i ClickUp , inklusive ett intuitivt mappsystem, uppgiftskommentarer, omnämnanden och delade dokument.

Sätt upp akademiska mål , till exempel att slutföra en studiemodul eller uppnå ett visst betyg, och följ dina framsteg över tid med ClickUp Goals.

Begränsningar med ClickUp

Nya användare kan behöva lite tid för att vänja sig vid plattformens många funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

2. Todoist (bäst för minimalistisk uppgiftshantering)

via Todoist

Todoist är ett elegant och enkelt verktyg för uppgiftshantering som är perfekt för studenter som vill ha ett intuitivt sätt att hålla ordning utan alla krusiduller som mer komplexa verktyg har.

Dess minimalistiska design fokuserar på kärnfunktioner som att skapa uppgifter, sätta prioriteringar och spåra deadlines.

Använd etiketter och filter för att anpassa din uppgiftslista så att du kan fokusera på högprioriterade uppgifter eller specifika kategorier. Koppla Todoist till Google Kalender, Dropbox och annan programvara för universitetsadministration för att öka dess användbarhet.

En rolig bonus? Todoists spelifierade Karma-system motiverar dig att upprätthålla produktiviteten.

Todoists bästa funktioner

Organisera uppgifter enkelt med intuitiva projekt- och deluppgiftshierarkier.

Ange prioriteringar och deadlines med anpassningsbara etiketter och påminnelser.

Samarbeta med teammedlemmar eller familj genom delade projekt

Spåra produktiviteten med hjälp av inbyggda mål och Karma-poäng.

Todoists begränsningar

Saknar avancerade projektledningsverktyg såsom Gantt-diagram.

Inget offline-läge för mobilen om inte uppgifterna är förladdade

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

3. Notion (bäst för mycket anpassningsbara arbetsflöden)

via No t ion

Studentlivet kan ofta kännas begränsat och restriktivt, med fastställda strukturer för nästan allt – från uppgiftsformat till projektarbetsflöden.

Notion är en bra lösning för studenter som vill ha flexibilitet och kontroll över sina digitala filer. Oavsett om du behöver en enkel att göra-lista eller ett detaljerat kunskapshanteringssystem kan du med Notion utforma arbetsflöden som passar dina behov. Du kan skapa eller använda färdiga mallar för anteckningar, uppgifter eller projektuppföljning och synkronisera Notion med appar som Google Drive eller Trello för centraliserad åtkomst till dina studie- och forskningsresurser.

Notions bästa funktioner

Skapa anpassade databaser, wikis och dokument i ett och samma arbetsområde.

Koppla samman arbetsflöden genom att länka sidor, uppgifter och projekt på ett smidigt sätt.

Visualisera data med tabeller, tavlor, tidslinjer och kalendrar

Dela din arbetsyta med kollegor, lärare eller allmänheten med hjälp av live-sidor.

Notions begränsningar

Funktionerna för uppgiftshantering saknar påminnelser eller avancerad automatisering.

Prestandaproblem med stora databaser på äldre enheter

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

4. Google Keep (bäst för enkla anteckningar och listor)

via Google Keep

Google Keep är den ultimata lätta appen för att fånga idéer och snabba anteckningar när du är på språng. Den ger upptagna studenter ett gränssnitt med klisterlappar för att skapa färgkodade anteckningar för bättre visuell organisation, röstanteckningar för att snabbt fånga tankar eller idéer och konvertera tal till text, samt checklistor som gör det enkelt att hantera uppgifter.

Google Keeps bästa funktioner

Samarbeta i realtid genom att dela anteckningar med andra

Ställ in platsbaserade eller tidsbegränsade påminnelser för uppgifter

Synkronisera automatiskt mellan enheter med ditt Google-konto

Begränsningar i Google Keep

Begränsade formateringsalternativ jämfört med avancerade anteckningsappar

Saknar funktioner för uppgiftshantering för större projekt

Inga integrationer med andra verktyg utöver Google Workspace

Minimal organisationsstruktur för flitiga antecknare

Priser för Google Keep

Gratis

Business Starter: 7,20 $/månad per användare

Business Standard: 14,40 $/månad per användare

Business Plus: 21,60 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Obs: Google Keep är tillgängligt gratis för enskilda användare och som en del av Google Workspace för team. De angivna priserna gäller för Google Workspace.

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

5. Microsoft OneNote (bäst för detaljerad anteckningsorganisation)

via Microsoft OneNote Digital

Om du någonsin har velat dela anteckningar och samarbeta med dina vänner och klasskamrater är Microsoft OneNote verktyget för dig.

Det är en funktionsrik digital anteckningsbok som hanterar djupgående, kollaborativ anteckning och organisation. OneNote är perfekt för studenter som hanterar omfattande information och erbjuder ett omfattande och välstrukturerat anteckningsbokssystem. Det låter dig dela upp dina anteckningar i anteckningsböcker, avsnitt och sidor för enkel navigering.

Med stöd för handskrift kan du göra anteckningar med en stylus eller rita diagram direkt på din enhet. Och till skillnad från fysiska anteckningar behöver du aldrig oroa dig för att tappa bort viktig information eller glömma den när du behöver den – du kan komma åt dina anteckningar från din telefon, surfplatta eller dator via OneDrive.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Klipp ut webbinnehåll och spara det direkt i dina anteckningsböcker

Organisera anteckningsböcker med avsnitt, taggar, underavsnitt och OneNote-mallar

Samarbeta i delade anteckningsböcker i realtid

Sök snabbt i anteckningar med hjälp av nyckelord och handskriftsigenkänning

Begränsningar i Microsoft OneNote

Gränssnittet kan kännas rörigt och överväldigande för nya användare.

Saknar kanban- eller projektledningsverktyg

Priser för Microsoft OneNote

Personligt: 6,99 $/månad per användare

Appar för företag: 9,90 $/månad per användare

Familj : 9,99 $/månad per användare

Business Basic : 7,20 $/månad per användare

Business Standard: 15 $/månad per användare

Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Obs! Microsoft OneNote ingår i Microsoft 365-paketet. Priserna gäller för Microsoft 365.

Betyg och recensioner för Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

6. Trello (bäst för visuell projektledning)

via Trello

Trellos kort- och tavelsystem erbjuder ett intuitivt sätt att organisera uppgifter visuellt, vilket gör det idealiskt för grupprojekt eller terminsplanering. Tavlorna representerar de olika stegen i dina uppgifter, till exempel att göra, pågående eller klart. Korten representerar de enskilda uppgifterna i varje steg.

Lägg till detaljerade beskrivningar, checklistor, deadlines och bilagor till enskilda uppgifter så att du alltid har fullständig överblick. Du kan tilldela uppgifter till dina gruppmedlemmar när ni arbetar med gemensamma projekt och till och med lämna kommentarer på dem för att förenkla samarbetet.

Med Trellos Power-ups kan du förbättra funktionaliteten med anpassade integrationer för verktyg som Google Drive, Slack och din kalender.

Trellos bästa funktioner

Visualisera arbetsflöden med flexibla tavlor i Kanban-stil

Dra och släpp uppgifter mellan listor för enkel organisering

Bifoga filer, bilder och länkar direkt till kort

Automatisera repetitiva processer med Butlers AI-drivna automatisering

Använd anpassade etiketter för att kategorisera uppgifter baserat på prioritet, ämne eller typ.

Trellos begränsningar

Funktioner för beroendehantering och uppgiftslänkning saknas

Anpassningsmöjligheterna för tavlor kan kännas begränsade.

Trellos prissättning

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 300 recensioner)

7. Evernote (bäst för anteckningsfunktioner)

via Evernote

Om du letar efter programvara som hjälper dig att snabbt ta anteckningar och sedan enkelt organisera dem behöver du Evernote. Det erbjuder avancerade verktyg för studenter som behöver samla in, organisera och hämta olika typer av information.

Evernotes utmärkande organisationsfunktioner inkluderar en kraftfull sökfunktion för att snabbt hitta anteckningar, även med handskrivet innehåll, möjligheten att omvandla dina anteckningar till att göra-listor genom att lägga till kryssrutor och påminnelser, samt skapandet av multimedieanteckningar genom att lägga till digitalt material som röstinspelningar, foton, PDF-filer och skisser till din information.

Evernotes bästa funktioner

Samla information varifrån som helst med snabba webbklipp och OCR-skanningar.

Synkronisera anteckningar smidigt mellan alla dina enheter

Organisera idéer med anteckningsböcker, taggar och anpassade Evernote-mallar

Samarbeta genom att dela anteckningar eller redigera tillsammans med dina teammedlemmar.

Evernotes begränsningar

Klumpig gränssnitt jämfört med nyare alternativ

Offlineåtkomst är begränsad till betalda abonnemang.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Teams: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 200 recensioner)

8. myHomework Student Planner (bäst för enkel akademisk planering)

via myHomework Student Planner

myHomework Student Planner förenklar akademisk planering med ett rent, lättanvänt gränssnitt. Det låter dig synkronisera ditt skolschema med appen för att hantera lektionstider och uppgifter och få en översikt över det hela.

Det har också utmärkt tillgänglighet – använd appen på olika enheter, från din smartphone till din bärbara dator.

myHomework Student Planner – de bästa funktionerna

Spåra uppgifter, prov och inlämningsdatum på ett och samma ställe

Anpassa lektionsscheman med färgkodning och tidsluckor

Få aviseringar om kommande deadlines

Få tillgång till verktyg offline för att vara produktiv även utan internet

Begränsningar i myHomework Student Planner

Föråldrad design jämfört med modernare planeringsverktyg

Den kostnadsfria versionen innehåller annonser som kan vara störande.

Priser för myHomework Student Planner

Grundläggande: Gratis (med annonser)

Premium: 4,99 $/år

myHomework Student Planner – betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

9. MyStudyLife (Bäst för att hantera scheman och tentor)

via MyStudyLife

Som namnet antyder handlar MyStudyLife om att få ut det mesta av studentlivet. Det går utöver grundläggande schemaläggning genom att erbjuda verktyg som är skräddarsydda för akademisk framgång.

Använd det för att planera studietiden och hålla koll på tentamensdatum med påminnelser. Det gör det också möjligt att hålla koll på läxor och uppgifter kopplade till specifika lektioner. Och har vi nämnt att det är gratis? Win, win, win!

MyStudyLifes bästa funktioner

Organisera ditt skolliv med ämnesspecifika scheman

Få påminnelser om deadlines, tentor och scheman

Följ akademiska framsteg med ämnes- och uppgiftsöversikter

Begränsningar med MyStudyLife

Begränsade anpassningsmöjligheter för uppgifter eller lektioner

Inga direkta samarbetsverktyg för grupprojekt

Priser för MyStudyLife

Gratis

MyStudyLife betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

10. Any. do (Bäst för synkronisering av personliga och akademiska uppgifter)

Any.do kombinerar uppgiftshantering med kalenderintegration och erbjuder studenter ett enkelt sätt att hantera sitt privatliv och studieliv. Se dina uppgifter tillsammans med ditt dagliga schema för bättre planering, minimera distraktioner med verktyg som en Pomodoro-timer och automatisera till och med påminnelser för uppgifter som inlämningsuppgifter eller förberedelser inför lektioner.

Any. do bästa funktioner

Organisera uppgifter med smarta listor och kategoriserade mappar

Samarbeta med delade uppgiftslistor för grupprojekt

Synkronisera mellan enheter för att ha allt på ett ställe

Integrera med verktyg som Google Kalender och Alexa

Any. do begränsningar

Begränsade funktioner i gratispaketet

Funktionerna för uppgiftshantering är mindre avancerade för komplexa projekt.

Premiumpriset kanske inte motiverar funktionsuppsättningen

Ibland förekommer synkroniseringsfördröjningar mellan enheter

Any. do prissättning

Personligt: Gratis

Premium: 7,99 $/månad

Familj: 9,99 $/månad (för fyra användare)

Team: 7,99 $/månad per användare

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 170 recensioner)

Studera bra, få höga betyg och nå framgång med ClickUp

Att hålla koll på alla uppgifter som student är ingen liten bedrift, men med rätt organisationsverktyg i ryggen klarar du inte bara att överleva – du blomstrar.

Om vi skulle välja ett enda utmärkt alternativ skulle ClickUp ta hem segern. Från färgkodade kalendrar och detaljerade uppgiftslistor till samarbetsfunktioner som gör grupprojekt mindre smärtsamma – ClickUp har allt.

Känner du dig överväldigad av ett fullspäckat schema? Använd ClickUps prioriteringsflaggor och påminnelser för att fokusera på det som verkligen är viktigt. Vill du skapa ett forskningsprojekt? Brainstorma med ClickUp Brain och skriv ner idéer i ClickUp Docs med avancerade formateringsmöjligheter.

Och glöm inte dess över 1000 integrationer med appar som Google Drive, Zoom och Outlook, som samlar allt på ett ställe och hjälper studenter att hålla ordning.

Det bästa av allt? Det är gratis för studenter, så du kan få tillgång till premiumfunktioner utan att spendera en krona. Så varför nöja sig med kaos när du kan få klarhet? Registrera dig gratis nu och prova ClickUp. Ditt framtida jag (och kanske ditt betyg) kommer att tacka dig!