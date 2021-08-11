De viktigaste projekthanteringstipsen för studenter

Oavsett om du just har börjat gymnasiet eller håller på att avsluta din doktorsavhandling, så innebär studielivet utan tvekan unika upplevelser.

Som student har du inte bara möjlighet att bredda dina intellektuella kunskaper, utan du får också umgås med nya kamrater och kanske till och med resa runt i världen! Det finns en anledning till att din farbror hela tiden säger att college var den bästa tiden i hans liv.

Det är dock definitivt inte lätt att hantera den press och det ansvar som krävs för att nå akademisk framgång.

Ett exempel är hur studenter lätt kan distraheras av allt som sker online och det ökade beroendet av mobiltelefoner och teknik. Forskning utförd av Massachusetts Institute of Technology visade att begränsningar av mobiltelefoner faktiskt förbättrade provresultaten.

För att hjälpa dig hantera de många utmaningar och distraktioner du kommer att möta delar vi i det här inlägget några tips på hur du kan behålla lugnet och nå alla dina mål.

Obs: Kolla in hur ClickUp for Students kan hjälpa dig att klara dina klassprojekt med bravur!

1. Dela upp och bemästra dina kursuppgifter

En uppsjö av oändliga läxor, föreläsningsanteckningar och fritidsaktiviteter kan göra det lätt att tappa bort saker.

Spiralblock och Post-it-lappar kan vara effektiva för att komma ihåg saker på kort sikt, men om du verkligen vill nå dina mål måste du skapa ett idiotsäkert system för studenters framgång.

Med ClickUp Hierarchy är det enkelt att göra just det.

Med vår mall för studentprojekt kan du dela upp ditt arbete efter kurs för att enkelt visualisera vad som behöver göras:

Projekt: Ditt namn (eller klassens projektnamn)

Listor: En för varje klass

Uppgifter: De åtgärder du ansvarar för i varje klass (förberedelser inför prov, läxor osv.)

Du kan till och med sortera och/eller filtrera dina uppgifter för att zooma in på det som är viktigt!

Organisera grupprojekt

När du har skapat din struktur måste du hitta sätt att samarbeta effektivt i grupparbetet. Det är viktigt att identifiera en central plats där du kan kommunicera med dina kollegor, men också att hitta verktyg som hjälper dig att delegera uppgifter till olika personer.

Lyckligtvis kan du hålla denna organisation enkel och sammanhängande med en ClickUp-uppgift.

Inom dina uppgifter kan du chatta med dina teamkamrater i kommentartråden och @-nämna personer så att de får meddelanden om relevanta uppdateringar. Du kan till och med tilldela en kommentar till en annan användare för att delegera mindre åtgärder.

På höger sida kan du lägga till detaljerade uppgifter i din uppgiftsbeskrivning för att informera dina teammedlemmar om vad som händer, och till och med bädda in videor och bilder för mer information.

2. Upprätthåll ansvarsskyldighet

Har du bestämt exakt när du ska göra den där studieguiden för din spanska litteraturkurs? Vad sägs om att klassificera dina viktigaste uppgifter för dagen? Utnyttjar du gratis studieresurser för studenter?

Utsikterna att svara på dessa frågor kan leda till en ändlös spiral av skuldbelagd förhalning. Lyckligtvis har ClickUp några enkla funktioner som kan hjälpa dig!

Ställ in anpassade statusar för att avgränsa de olika faserna i ditt arbetsflöde.

Flytta helt enkelt varje uppgift till nästa status när du gör framsteg så att du alltid kan övervaka dina framsteg. Och oroa dig inte, vi har redan några bra statusar inställda åt dig i studentmallen!

För inspiration om status, kolla in mallarna De fyra faserna i projektets livscykel från Venngage.

Inkludera datum. Lägg till start- och slutdatum för dina uppgifter genom att dra och släppa dem i din ClickUp-kalender.

Du kan göra häftiga saker som att färgmarkera uppgifterna efter lista eller status, eller till och med synkronisera dina uppgifter direkt till din favoritkalender.

Sätt prioriteringar. Prioriteringar är också en oerhört användbar funktion som hjälper dig att ta itu med dina mest brådskande åtgärder. Klassificera uppgifter som "brådskande", "hög", "normal" eller "låg" prioritet och sortera dem sedan i listvyn för att se dem ordnade från topp till botten. Prioritering är avgörande när man fastställer bra strategier för tidshantering.

Du kan till och med spara din sorterade vy som en favorit så att du kan återvända till den när som helst!

3. Bry dig inte om småsaker

Vi har alla upplevt den där känslan av ångest när tentamensperioden närmar sig.

Du har inte bara 37 tentor att förbereda dig för, utan du har också lovat Joey att du skulle organisera vårbalen tillsammans med honom.

Och Melissa räknar med att du levererar den där studieguiden för biologi. Åh, och din mammas födelsedag närmar sig.

Under stressiga perioder i skolan är det viktigt att komma ihåg att inte alla uppgifter kräver samma nivå av ansträngning och förberedelse. Du behöver inte heller hålla reda på allt i huvudet. Med rätt system kan du dela upp allt i mindre, mer hanterbara delar.

Två funktioner för dig: deluppgifter och checklistor .

Deluppgifter speglar sina överordnade uppgifter och gör det därför möjligt för dig att lägga till många detaljer. Du kan ha separata statusar, konversationstrådar och till och med checklistor inom en deluppgift.

Å andra sidan handlar checklistor om att markera poster som "klar" eller "inte klar". Dessa är för superenkla åtgärder som du bara kan bocka av efterhand!

Slutsats

Stark självdisciplin är inte den enda nyckeln till att bli en bra student. Faktum är att akademisk framgång har lika mycket att göra med hur du skapar din miljö för att uppnå dina mål. Det är värt att göra din research innan du bestämmer dig för någon ny programvara. Vi rekommenderar starkt att du tittar på G2Crowds lista över bästa projektledningsprogramvara för att snabbt avgöra vilka verktyg du behöver för ditt nästa projekt.

Genom att skapa ett pålitligt projektledningssystem som du faktiskt vill använda sparar du dig själv stress och får tillbaka tid som du kan spendera på att njuta av ditt studentliv!