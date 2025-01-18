Hur man sätter upp och uppnår kortsiktiga mål (+exempel)

Serena Williams, före detta tennismästare och allmänt ansedd som GOAT, sa en gång:

Min dröm var att bli världens bästa tennisspelare.

Min dröm var att bli världens bästa tennisspelare.

Hon började arbeta mot det målet när hon var tre år gammal. När hon nådde målet var hon i 20-årsåldern.

Att uppnå ett långsiktigt mål som att bli världsetta, starta ett företag eller bli mästare i en viss färdighet är inte en enkel, linjär resa. Det består av hundratals kortsiktiga mål som summeras över tid.

För att hålla dig på rätt spår mot dina långsiktiga mål behöver du kort- och medellångsiktiga mål som bygger på varandra. Oavsett om du har en stor dröm eller bara vill leva ditt bästa liv idag, här är några kortsiktiga mål som kommer att visa dig vägen.

Vad är kortsiktiga mål?

Definition av kortsiktiga mål

Kortsiktiga mål är mål som du vill uppnå inom en kortare tidsperiod, vanligtvis inom en dag, vecka, månad eller inom en nära framtid. De är:

Enkelt : Vanligtvis är kortsiktiga mål små och kan uppnås snabbt.

Inkluderande : Ofta bidrar kortsiktiga mål till att långsiktiga mål uppnås.

Fokuserad : Omedelbara prioriteringar eller mindre delmål på vägen mot dina långsiktiga ambitioner.

Begränsade: Är slutna med minimalt omfång

Skillnaden mellan kortsiktiga och långsiktiga mål

Låt oss ta ett enkelt exempel. Om ditt långsiktiga mål är att starta ett coachingföretag, skulle dina medellångsiktiga mål vara att:

Bli certifierad

Lansera ett personligt varumärke/en personlig webbplats

Bygg upp ett nätverk på LinkedIn

Skapa ramverk och mallar

Därifrån skulle dina kortsiktiga mål vara att:

Studera för certifieringsprovet i två timmar varje dag.

Få coaching i form av 20 sessioner à en timme.

Publicera två gånger i veckan på LinkedIn

Som du ser hjälper kortsiktiga mål dig att dela upp dina långsiktiga mål i uppnåeliga, hanterbara och lagom stora delar. Den främsta skillnaden mellan kortsiktiga och långsiktiga mål är alltså tidsramen och omfattningen. Men det finns mer.

Parameter Kortsiktiga mål Långsiktiga mål Tidsplan Vanligtvis dag, vecka eller månad Vanligtvis 1–5 år. Fokus Omedelbara uppgifter Komplexa och ambitiösa projekt Ansträngning Minimalt och omedelbart Maximalt och konsekvent Resultat Små och stegvisa Stora och transformativa Omfattning Involverar vanligtvis en individ eller små team. Innebär vanligtvis större team.

Vikten av att sätta upp kortsiktiga mål

Om du känner att du redan har mycket att göra utan att behöva oroa dig för ännu en uppsättning mål, så förstår vi det. Mellan arbete, hobbyer, relationer, socialt liv, träning, mental hälsa och samhällsengagemang finns det redan mycket att göra för varje individ.

I stället för att vara ytterligare en källa till press kan kortsiktiga mål vara ett utmärkt sätt att organisera och prioritera det du vill ha i livet. Så här gör du.

Hanterbarhet

Kortsiktiga mål hjälper dig att hantera dina långsiktiga livsplaner. Behöver du en pensionsfond? Investera små belopp varje månad. Drömmer du om att bli ståuppkomiker? Uppträd på en öppen scen varje vecka. Vill du gå ner i vikt? Gå en mil varje dag.

Kortsiktiga mål gör dina långsiktiga ambitioner hanterbara och kontrollerbara. De förhindrar överväldigande känslor, beslutsförlamning och andra psykologiska hinder.

Skapa momentum

Kortsiktiga mål hjälper dig att dra nytta av dina ansträngningar. Om du konsekvent uppnår dina kortsiktiga mål bygger du upp självförtroende och motivation att göra mer. Detta skapar momentum.

Om ditt mål för året är att skriva din första roman, skulle ditt kortsiktiga mål vara att skriva två sidor eller ett kapitel varje dag. När du gör detta till en vana kommer du att kunna skriva mer, kanske till och med nå ditt mål tidigare.

Håll fokus

Kortsiktiga mål hindrar dig från att bli distraherad när du utför uppgiften. Genom att dela upp ett större mål i mindre delar kan du hålla koll på uppgifterna utan att behöva oroa dig för helheten (för tillfället).

Låt oss säga att du är en utvecklare som bygger en produkt. Genom att dela upp den i små funktioner kan du sätta upp kortsiktiga mål och fokusera på kodningen istället för att distraheras av användarfeedback eller önskemål från designers.

Spåra framsteg

Kortsiktiga mål är milstolparna på din väg mot långsiktiga mål. De hjälper dig att utvärdera framsteg, fira vinster, identifiera problem och göra justeringar om det behövs.

Vi hoppas att detta har övertygat dig om att prova på att sätta upp kortsiktiga mål. Här är en omfattande samling inspirerande exempel för dig.

Exempel på kortsiktiga mål

Du kan sätta upp kortsiktiga mål för nästan allt du vill uppnå i alla delar av ditt liv. I det här avsnittet delar vi upp de mål du kan sätta upp i olika kategorier för att underlätta läsningen.

Karriärrelaterade kortsiktiga mål

Oavsett om du är frilansare, nyanställd eller chef kan kortsiktiga mål tydliggöra stegen till den position du strävar efter. Prova följande för att guida dig på vägen.

1. Utveckla en ny färdighet

I en värld präglad av teknik och AI måste alla ständigt vidareutbilda sig. Använd ett kortsiktigt mål för att lära dig nya yrkeskunskaper, öva på att använda ett nytt verktyg eller uppdatera dina befintliga kunskaper.

Mål: Lär dig att koda en maskininlärningsapplikation med Python på fyra veckor.

2. Skapa en personlig webbplats

Idag sker mycket av karriärutvecklingen genom nätverkande. När du klättrar på karriärstegen måste du vara sökbar för att kunna hittas av potentiella arbetsgivare, headhunters eller samarbetspartners. En personlig webbplats är en bra utgångspunkt.

Mål: Skapa en enkel personlig webbplats på Notion eller Squarespace med en grundläggande profil och kontaktinformation inom två veckor.

3. Utöka ditt professionella nätverk

Nästa steg i personlig varumärkesbyggnad är att ha ett brett och engagerat professionellt nätverk. Du kan betrakta detta som både ett kort- och medellångsiktigt mål, beroende på hur långt du vill gå. Några kortsiktiga mål du kan sätta upp är dock:

Uppdatera din LinkedIn-profil med den senaste informationen före slutet av veckan.

Publicera två gånger i veckan på LinkedIn

Delta i två offline-nätverksevenemang varje månad.

4. Be om regelbunden feedback

Professionell utveckling kräver regelbunden och konstruktiv feedback från dem vi arbetar med. Gör det till en vana att samla in feedback genom att sätta upp kortsiktiga mål kring detta.

Mål: Planera in månatliga enskilda möten med den rapporterande chefen och chefen på nästa nivå för att samla in feedback.

5. Var produktiv

Mer än 50 % av de anställda säger att de inte känner sig produktiva på jobbet, enligt McKinsey. Detta beror främst på att det moderna arbetslivet är fullt av distraktioner. För många möten, Slack-meddelanden, e-postmeddelanden och andra verktyg tar tid från det som de anställda egentligen ska göra.

För att övervinna denna utmaning, sätt upp kortsiktiga produktivitetsmål för dig själv, till exempel:

Begränsa möten till mindre än 90 minuter per dag.

Ägna minst fyra timmar om dagen åt kärnverksamhet, som kodning, skrivande osv.

Sätt upp och fullfölj rutiner för början och slutet av dagen.

6. Skaffa en mentor

Vid någon punkt i din karriär kommer du troligen att fastna. En bra mentor kan rensa bort hindren och göra din resa smidigare.

Mål: Hitta en mentor, diskutera mål och få stöd. Planera möten med honom/henne varannan månad.

7. Bli bättre på att tala inför publik

När vi talar om att tala inför publik tänker många på att tala inför stora folksamlingar eller hålla tal. Så behöver det inte vara. Att vara en bra talare är användbart för att motivera ditt team eller hantera en familjekris.

Mål:

Lär dig presentationsteknik genom en onlinekurs eller en kommunikationscoach.

Arbeta som volontär och tala vid tre företagsevenemang

Anmäl dig till konferenser och presentera för små grupper.

Kortsiktiga mål för personlig utveckling

Yi Tay, före detta VD för Reka AI, publicerade nyligen ett blogginlägg där han förklarar varför han återvänder till Google. I inlägget säger han något som de flesta av oss upplever men inte uttrycker.

För att kunna hantera så många saker samtidigt tog min fysiska och mentala hälsa stor skada och min kropp gick upp 15 kg i vikt på grund av den intensiva och ohälsosamma livsstilen.

För att kunna hantera så många saker samtidigt tog min fysiska och mentala hälsa stor skada och min kropp ökade med 15 kg fett på grund av den intensiva och ohälsosamma livsstilen.

Vårt privatliv och yrkesliv är så nära sammanflätade att det ena påverkar det andra på ett komplicerat sätt. Att sätta upp personliga mål hjälper därför till att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv.

8. Skapa hälsosamma vanor

Många saker i ditt privatliv kan delas in i denna kategori av kortsiktiga mål. Välj därför det som passar dig bäst.

Mål:

Träna styrka i 30 minuter, fem gånger i veckan.

Minska kolhydraterna i dina måltider och ersätt dem med protein.

Drick åtta glas vatten varje dag.

Ta en promenad i den närliggande parken i 20 minuter varje dag.

Sov sju timmar per natt

9. Skapa rutiner

Människor är vanedjur. Det vi gör regelbundet formar vårt sätt att tänka och vilka vi blir. Oavsett om du aktivt odlar dem eller inte, bildar du vissa vanor och håller fast vid dem tills något förändras.

Så du kan lika gärna vara eftertänksam och medveten om dina vanor genom att sätta upp kortsiktiga mål.

Bädda sängen så fort du vaknar

Skriv dagbok i 20 minuter varje dag

Utöva bön, meditation, läsning eller mindfulness.

Avsluta dagen genom att stänga av skärmarna minst 60 minuter före sänggåendet.

10. Odla ditt sociala liv

Det kan vara ovanligt att sätta upp mål för sitt sociala liv. Det ska ju ske spontant, eller hur? Men har du någonsin känt att det är flera dagar sedan du hade ett hjärtligt samtal med en vän? Undvik detta genom att sätta upp kortsiktiga mål för ditt sociala liv.

Träffa vänner varje fredag efter jobbet

Spela ett spel eller titta på en film med en vän varje månad.

Skicka ett sms eller ring en vän varje helg.

Besök släkten varje månad

11. Minimera sociala medier

Det är ofta lättare att bläddra igenom Instagram och "gilla" ett inlägg än att faktiskt ta upp telefonen och ringa någon. Men sociala nätverk räcker inte för att skapa meningsfulla relationer.

Sätt upp kortsiktiga mål för att minimera din användning av sociala medier, vilket på lång sikt kan leda till hälsosamma digitala vanor.

Begränsa användningen av Instagram till 20 minuter om dagen.

Använd inte sociala medier förrän två timmar efter att du har vaknat.

Gå på en digital detox i 30 dagar

12. Rensa upp i ditt liv

Oavsett hur organiserad du är, så samlas det ofta på sig saker utan att du märker det. Därför är det bra att sätta upp mål för att ofta rensa upp i ditt liv. Det kan till exempel handla om att:

Gör dig av med saker (kläder, kontorsmaterial osv.) som du inte har använt på tre månader.

Lägg tillbaka alla saker i sina lådor

Rensa skrivbordet, nedladdningar och andra vanliga mappar på din dator

Sortera och arkivera dokument, räkningar etc.

Avregistrera dig från onödiga e-postmeddelanden

13. Börja läsa

En ny undersökning visar att 23 % av vuxna amerikaner inte har läst en bok på ett år! De som läser läser mindre. Så om du har tappat läsvanan, oroa dig inte. Börja om igen.

Mål: Läs fem sidor om dagen varje dag innan du går och lägger dig (det spelar ingen roll om det är en fysisk bok, e-bok eller ljudbok. Läsning är läsning. )

14. Öva på att laga mat

En viktig del av att vara hälsosam är att laga mat hemma och äta tillsammans med familjen. Det hjälper också att veta exakt vad du stoppar i dig och hur du mår efteråt. Så varför inte sätta upp kortsiktiga mål kring matlagning?

Mål: Laga minst en måltid om dagen hemma fem dagar i veckan. (Beroende på hur snabbt du kommer in i rytmen kan du höja målet).

15. Volontärarbete

Om livet går för fort är volontärarbete ett utmärkt sätt att sakta ner och utforska aktiviteter som ger dig mer mening och syfte.

Mål: Arbeta två timmar varje söndag som volontär på katthemmet i grannskapet.

16. Spring ett maraton

Tekniskt sett är det ett långsiktigt mål att springa ett maraton. Men för att nå dit kan du sätta upp ett antal kortsiktiga mål kring:

Jogga 30 minuter varje dag

Lägg till fem minuter till joggingtiden varje vecka/varannan vecka.

Hitta rätt utrustning för maratonlöpning

17. Gå utanför din komfortzon

Finns det något du har velat göra men aldrig vågat? Nu är det dags.

Sätt upp mål som att lyfta tyngre vikter, gå en kilometer längre än vanligt eller äntligen våga hoppa bungee jump.

Kortsiktiga finansiella mål

Det bästa sättet att få mer pengar är att förvalta det du har väl. Kortsiktiga finansiella mål kan hjälpa dig att bygga upp en reserv, öka din förmögenhet och göra det möjligt för dig att förvalta dina pengar på rätt sätt.

18. Starta en buffertfond

Det första steget i finansiell planering är att ha en bra nödfond. Detta hjälper dig inte bara i nödsituationer utan ger dig också självförtroendet att göra mer riskfyllda investeringar med resten av pengarna.

Mål: Sätt undan 200 dollar per månad till en nödfond tills du har sparat ihop 3000 dollar.

19. Skapa en månadsbudget

Ha koll på var dina pengar går, minimera onödiga utgifter och spendera där det är viktigt med en tydlig och användbar budget.

Mål: Skapa en omfattande månadsbudget den första dagen i varje månad. Övervaka avvikelser från budgeten och justera nästa månads plan därefter.

20. Hantera din privatekonomi

Det är lätt att spendera pengar idag. Enklickshopping, tap and pay, köp nu betala senare osv. gör impulsköp enklare och mer attraktiva. Det enda sättet att spendera medvetet är att hantera din privatekonomi väl.

Mål:

Undersök bokföringsprogram

Registrera dig för ett verktyg som hanterar din privatekonomi på det sätt du vill.

Sätt upp regler för dina utgifter, till exempel att begränsa dina onlineköp till under 100 dollar.

Skapa rapporter och aviseringar för att säkerställa att du inte bryter mot dina egna regler.

21. Börja investera

Det är aldrig för tidigt eller för sent att börja investera. Inom finansiella kortsiktiga mål är investeringsplaner kanske de viktigaste, eftersom värdet av rätt investeringar kan växa exponentiellt.

Mål:

Sätt undan 10 % av din månadsinkomst för investeringar.

Diversifiera din investeringsportfölj genom att allokera 40 % till räntefonder, 30 % till aktier osv.

Öka det investerade beloppet med 10 % varje år.

Skapa ytterligare investeringar för kortsiktiga planer som resor eller köp av en ny bil.

22. Betala dina skulder i förväg

Lån som bostadslån eller studielån erbjuder möjligheter till förskottsbetalning. Utnyttja det och betala av dina skulder så snart du kan.

Mål: Betala ytterligare 150 dollar varje månad på kreditkortsskulden.

23. Eliminera onödiga utgifter

Har du en tidningsprenumeration som du aldrig använder? Fortsätter du att betala försäkring för en enhet som du inte längre äger? För att eliminera sådana onödiga utgifter behöver du ett mål för att rensa upp i dina finanser.

Mål: Identifiera och eliminera onödiga utgifter varje kvartal. Flytta de sparade pengarna till ett separat sparkonto för senare användning.

24. Förbättra din kreditvärdighet

En bra kreditvärdighet kan ge långsiktiga ekonomiska fördelar i form av lägre räntor, enkel tillgång till lån etc. Varje individ måste sätta upp kortsiktiga mål för att förbättra sin kreditvärdighet genom att:

Betala alla räkningar i tid.

Håll dig väl inom kreditgränsen på alla kort

Kontrollera din kreditupplysning var sjätte månad och se till att du bestrider felaktiga transaktioner eller avgifter.

Kortsiktiga mål för studenter

Även om ovanstående mål är vanliga och allmänt tillämpliga, täcker de inte specifika livsfaser, som universitetet. Här är några kortsiktiga mål för studenter.

25. Slutför alla uppgifter i förväg

Om du är den typen som bränner midnattolja dagen då uppgiften ska lämnas in, är detta mål till hjälp.

Mål: Slutför och lämna in veckouppgiften två dagar före deadline.

26. Förbättra betygen

För att förbättra dina akademiska prestationer på lång sikt måste du förbättra dina betyg på kort sikt. För att göra detta kan du prova följande:

Studera alla lektioner samma dag som de undervisas (och skjuta inte upp det till dagen före tentamen).

Gör provtester för att utvärdera dina läranderesultat.

Slutför alla uppgifter i tid.

Se till att sova gott före provdagen.

27. Uppnå allsidig excellens

Utbildning handlar inte bara om betyg utan också om skolupplevelsen. Så missa inte aktiviteter utanför skolan.

Sätt upp mål om att delta i en klubb eller en sportaktivitet en timme varje helg.

28. Volontärarbete

En annan aspekt av en allsidig utveckling är att ha erfarenhet av volontärarbete. Sätt upp mål att ägna helgerna åt att hjälpa en lokal välgörenhetsorganisation.

Detta behöver inte ske på plats. Volontärarbete kan också ske på distans eller hemifrån, till exempel genom att undervisa i en färdighet i en onlinekurs, hjälpa människor att uppdatera sin webbplats eller svara på e-postmeddelanden med karriärråd.

29. Förbered dig för en karriär

Högskolan är också en tid för att förbereda dig för att kliva in i yrkeslivet. Börja därför med kortsiktiga mål, till exempel:

Skapa ett CV som beskriver din professionella bakgrund.

Skapa en portfölj med personliga projekt för att visa dina färdigheter.

Gå med i professionella nätverksgrupper för att bygga upp kontakter.

Skaffa dig ledarerfarenhet genom att leda projekt eller arrangera evenemang på högskolan.

Skaffa dig praktik erfarenhet

30. Utveckla beteendemässiga färdigheter

Högskoleutbildning lär ofta inte direkt ut de beteendemässiga färdigheter som krävs på arbetsplatsen, såsom kommunikation, problemlösning, samarbete, resiliens, konfliktlösning, att ge/ta emot feedback etc.

Mål: Kontakta en mentor för att förstå vilka beteendemässiga färdigheter som krävs för att utmärka sig på jobbet. Skapa en steg-för-steg-plan för att utveckla dem.

Bonus: Kolla in andra SMART-mål för högskolestudenter som hjälper dig att hålla motivationen uppe.

Kortsiktiga mål för unga yrkesverksamma

Miljontals jobb tillkom 2024 enbart i USA, vilket skapade möjligheter för unga yrkesverksamma att kickstarta sina karriärer. Dessa kortsiktiga mål hjälper dig att lyckas i dina nya roller och växa i din karriär.

31. Planera din arbetsdag

Skapa en rutin för att säkerställa att du planerar din arbetsdag så att den blir effektiv. För en kunskapsarbetare innefattar en typisk dag att kolla e-post, svara på snabbmeddelanden, delta i möten och samarbeta med kollegor, utöver att utföra sina individuella uppgifter.

Mål: Planera dagen så att viktiga uppgifter slutförs i enlighet med ditt teams mål. Du kan till och med använda tekniker som kalenderblockering eller Pomodoro för att få saker gjorda.

32. Förbättra din professionella kommunikation

Det mesta av dagens arbete handlar om att kommunicera med varandra, vare sig det är via e-post, presentationer, möten, memon eller brainstorming-sessioner. Försök därför förbättra din kommunikation med mål som:

Skriv kortare, tydligare e-postmeddelanden

Skriv omfattande briefs/kravdokument för kollegor

Öva på att skriva mötesprotokoll för att bättre hantera åtgärdspunkter.

33. Utveckla din beslutsförmåga

Yrkesverksamma i början av karriären, särskilt i nystartade företag och småföretag, kommer att behöva fatta ett antal viktiga beslut.

För att lyckas med detta, sätt upp kortsiktiga mål för att skapa ramverk för beslutsfattande. Förstå riskbedömning, bästa praxis, okända okända faktorer etc.

Ha resurser som Clickups dokument om beslutsfattande till hands.

34. Skapa en personlig utvecklingsplan

Forma din karriär som du vill med en omfattande men flexibel plan. Skapa personliga utvecklingsmål för att:

Identifiera fem viktiga tillväxtområden

Gör en lista och vidta konkreta åtgärder för att göra framsteg inom varje område.

Diskutera framstegen med chefen och få feedback.

Förstå vad som krävs för att få en befordran och skaffa dig de färdigheterna.

Arbeta för befordran

35. Skapa balans mellan arbete och privatliv

Sätt upp kort- och medellångsiktiga mål för att säkerställa balans mellan arbete och privatliv. Sätt upp mål som:

Utforma din arbetsdag på ett sätt som passar din livssituation bäst.

Kolla inte e-post eller kontorschatt efter klockan 18.

Reservera helgerna helt för personlig utveckling.

Ta ut de tre veckors ledighet som du har rätt till.

36. Lär dig att säga nej

Yrkesverksamma i början av karriären är särskilt ovilliga att säga nej av rädsla för att missa något eller till och med få en reprimand. Men att lära sig att säga nej på ett professionellt sätt är en viktig del av att vara produktiv.

Lär dig att avböja alla uppgifter eller förfrågningar som faller utanför dina prioriteringar eller ansvarsområden.

37. Förhandla om förmåner eller löneförhöjning

God professionell utveckling kräver också förhandlingsförmåga. Förmågan att presentera din sak med självförtroende och förhandla om din ersättning eller dina förmåner är en viktig färdighet att ha.

Mål: Förbered dig inför nästa utvärdering för att få en löneförhöjning. Lär dig att förhandla om den löneförhöjning du önskar.

Bonus: Kolla in andra professionella mål för arbetet.

Kortsiktiga mål för chefer

Ledningsarbete är inte en medfödd förmåga. Det lär man sig långsamt och mödosamt. För att bli en bättre ledare måste du investera tid och energi i att lära dig hur man blir en.

38. Lär dig att bli en ledare

Börja med att läsa böcker om ledarskap för att förstå vad ledarskap är och vad som förväntas av dig. Använd lärdomarna och ramverken från dessa böcker i dina dagliga arbetsuppgifter. Utvärdera och optimera efterhand.

Mål: Läs 10 böcker om ledarskap under ett kvartal.

39. Be om feedback

Feedback är vanligtvis top-down, vilket innebär att chefer ofta ger feedback till sina teammedlemmar. För att bli en bättre chef måste du lyssna på ditt team.

Mål: Genomför månatliga retrospektiva möten för att samla in feedback om din prestation som chef.

40. Introspektion

Chefer känner sig ofta som om de bara är barnvakter. En viktig orsak till detta kan vara sättet de leder sina team på. För att förändra den chef du är idag och bli den chef du vill vara, sätt upp kortsiktiga mål för beteendeförändringar.

Mål: Genomför individuella samtal med dig själv varje månad för att identifiera brister i din egen prestation.

Kortsiktiga mål för entreprenörer

I USA lämnades 5,5 miljoner nya företagsansökningar in förra året. Lägg till frilansare, soloprenörer och personer med extrajobb till det, så har vi en blomstrande värld av entreprenörskap. För att lyckas inom detta område krävs genomtänkta kortsiktiga mål.

Som entreprenör måste du veta att din idé är giltig och potentiellt lönsam innan du kan lägga tid på att utveckla den. Gör det först. Sätt upp mål för att validera din affärsidé genom sekundär forskning, undersökningar, intervjuer etc.

Mål: Bekräfta produkt-marknadsanpassning inom sex månader.

42. Identifiera målgruppen

När du har validerat din idé, fundera på vem som kommer att ha störst nytta av din produkt, dvs. vem som är din ideala kundprofil.

Mål: Definiera din ideala kundprofil inom en månad.

43. Skapa en produktplan

I teorin fungerar din idé. Nu är det dags att omsätta den i praktiken. Sätt upp kortsiktiga mål som bidrar till din långsiktiga plan att skapa en framgångsrik produkt.

Lansera en MVP före slutet av denna månad.

Identifiera och prioritera funktioner som ska läggas till i varje sprint.

Skapa en plan för att stegvis utveckla produkten

Sätt deadlines

44. Skapa en marknadsföringsplan

Mål:

Skapa en minutlång presentation som kommunicerar ditt företags värde på en vecka.

Skissa på en strategi för att marknadsföra ditt företag via onlinekanaler under detta kvartal.

Bygg en webbplats med landningssidor för att fånga leads före kvartalets slut.

Skapa profiler på LinkedIn, Instagram och X på en vecka

45. Sätt upp ett CRM

Alla företag – B2B eller B2C i alla branscher – behöver ett robust system för att spåra alla kundinteraktioner på ett och samma ställe. Sätt upp det först.

Mål: Undersök CRM-verktyg och prenumerera på ett inom en vecka.

46. Säkra finansiering

Som entreprenör kan du inte nöja dig med att bara driva verksamheten, du måste också skaffa bränsle.

Mål: Kontakta två investerare per månad för att få startkapital.

47. Öka kundbasen

Mål: Öka din kundbas med 20 % på tre månader för att visa investerare på tillväxtpotentialen.

48. Generera intäkter

Den bästa bekräftelsen för din affärsidé är en betalande kund.

Mål: Registrera den första kunden som genererar 100 000 dollar i intäkter.

49. Anställ din första medarbetare

Oavsett om det är en chefsassistent som ska hantera din kalender, en kundsupportmedarbetare som ska hantera frågor eller en praktikant som ska sköta din marknadsföring på sociala medier, kan du med självförtroende göra din första anställning.

Mål: Anställ en praktikant inom sociala medier inom två veckor.

50. Investera i dig själv

Entreprenörskap är svårt. Det är fullt av stora höjdpunkter och djupa dalar. Det innebär att fatta komplexa beslut och ensam ta konsekvenserna. För att bli en bra entreprenör måste du investera i dig själv.

Mål: Skaffa en ledarskapscoach som stöder dig i ditt entreprenörskap.

Om du funderar på mål som att dricka vatten eller skaffa en coach och undrar om de verkligen är effektiva, har du en poäng. Att sätta ett effektivt mål kräver lite mer än så.

Hur man sätter upp effektiva kortsiktiga mål

Målsättning handlar om att göra det möjligt för dig att uppnå det du vill. Det kräver specifika och genomförbara strategier för målsättning och projektledningsverktyg som ClickUp. Låt oss se hur du kan använda dem tillsammans för att uppnå dina mål.

1. Börja med de stora målen

Titta på dina långsiktiga mål, drömmar och ambitioner och utgå från dem när du sätter upp dina kortsiktiga mål. Om ditt långsiktiga mål till exempel är att gå ner i vikt kan dina kortsiktiga mål handla om träning, matvanor och andra mentala hälsovårdsrutiner som du behöver göra varje dag.

2. Dela upp dina mål i hanterbara delar

Att dela upp ett årligt mål i mindre kortfristiga veckomål kan hjälpa dig att göra goda framsteg.

Om du till exempel kan hålla fast vid målet att skriva 100 ord om dagen kan det leda dig till det större målet att ge ut en bok 2025.

3. Använd SMART-målramverket

Om du har haft mål, önskningar och resolutioner genom åren undrar du förmodligen hur man skriver en bra målsättning. Prova SMART-målramverket.

SMART står för Specific (specifikt), Measurable (mätbart), Achievable (uppnåeligt), Realistic (realistiskt) och Time-bound (tidsbundet). Att sätta upp mål som uppfyller alla dessa kriterier hjälper dig att uppnå dem snabbare. Istället för att sätta upp målet att "skriva mer", sätt upp målet "Skriv 400 ord om dagen varje dag under en månad", vilket är SMART.

Om du är osäker kan du använda mallar för målsättning. Prova ClickUp SMART Goals Template som hjälp i din målsättningsprocess. Denna strukturerade metod hjälper dig att spara tid i planeringen och få mer gjort.

Ladda ner den här mallen ClickUp SMART Goals-mall

Om du fortfarande behöver mer, här är några exempel på mål för 1, 5 och 10 år. Det bör ge dig en stark grund. Här är några fler tips att tänka på.

Tips för att hålla dig på rätt spår med kortsiktiga mål

Att sätta rätt mål är det första, men viktiga, steget. För att säkerställa att du uppnår dina mål måste du skapa sätt att följa dina framsteg. Här är några tips för att göra just det.

Prioritera dina mål

Alla mål är inte lika viktiga. För varje period, dag, vecka, månad eller kvartal, prioritera de som är viktigast för dig. Det är bra att begränsa detta till tre för att undvika risken att bli överväldigad.

Var flexibel

Ibland kan du hamna i situationer där du måste justera dina mål. Var beredd på det. Det betyder inte att du har misslyckats. Denna typ av flexibilitet hjälper dig faktiskt att bli smidig, motståndskraftig och ligga steget före.

Följ och granska framstegen regelbundet.

Du kan inte sätta upp mål och sedan glömma bort dem. Du måste regelbundet följa upp dina framsteg för att hålla dig ansvarig. Regelbundna utvärderingar gör att du kan bedöma vad som fungerar, identifiera utmaningar och förfina din strategi.

Skaffa en partner som håller dig ansvarig

Tvinga dig inte att göra allt själv. Be en vän, kollega eller chef att hålla dig ansvarig. Om du sätter upp mål kring läsning kan du gå med i en bokklubb. Om du vill gå ner i vikt kan du träna med en tränare.

Det kan vara svårt att uppnå mål utan att bli överväldigad av uppföljning och rapportering. Automatisera det med verktyg som ClickUp.

Gör dina mål synliga

Ut ur sikte är ut ur sinnet. Använd därför ett verktyg som ClickUp Goals för att hålla dem synliga och tillgängliga. På din arbetsplats kan du visualisera hela teamets mål på ett ställe och noggrant följa vem som gör vad.

Mät din framgång med ClickUp Goals

Hantera prioriteringar

Prioritera uppgifter och mål som "Brådskande", "Normalt" eller "Lågt" i ClickUp. Detta hjälper dig att behålla fokus och klarhet, vilket säkerställer meningsfulla framsteg utan onödiga distraktioner.

Skapa en handlingsplan

Beskriv hur du ska uppnå dina mål. Om du behöver köpa förnödenheter, verktyg, tillbehör etc. , inkludera det i din plan. Dela den också med din ansvarspartner.

Prova ClickUps SMART Goal Action Plan Template för att dokumentera och hantera din resa på ett och samma ställe.

Följ dina framsteg

Välj bland ett dussintal fantastiska appar för måluppföljning som finns tillgängliga idag. Använd ClickUp Dashboards för att ställa in anpassade rapporter för KPI:er som är viktiga för dig. Nöj dig inte med att bara utforma en rapport. Gör den användbar med påminnelser i rätt tid när du avviker från planen.

Följ dina måls framsteg med ClickUp Dashboard

Uppfinna inte hjulet på nytt. Ange dina personliga, dagliga mål i ClickUps mall för dagliga mål så att du kan hålla koll på allt. Skapa anpassade statusar och spåra det som är viktigt.

Du kan också använda milstolpsmallar för att samla dina kortsiktiga mål i grupper.

Brainstorma med AI

Är du osäker på hur du ska sätta upp dina mål? Ingen fara. Be ClickUp Brain om idéer. Försök fråga: ”Generera fem kortsiktiga mål” eller ”Vilka kortsiktiga mål kan jag sätta upp baserat på mina långsiktiga mål?”. Upprepa med ClickUp Brain, utveckla en handlingsplan och genomför dina mål.

Sätta upp kortsiktiga mål med ClickUp Brain

Trots dina bästa ansträngningar är det inte lätt att sätta upp och uppnå dina mål. Här är några utmaningar som du sannolikt kommer att möta och hur du kan övervinna dem.

Vanliga utmaningar när man sätter upp kortsiktiga mål

Överbelasta dig inte med för många mål

När du sätter upp mål, särskilt i början av året, kan det vara frestande att "förändra" ditt liv genom att sätta upp för många mål. Detta kommer att överväldiga dig och tömma dina resurser, vilket leder till utbrändhet.

För att undvika detta bör du prioritera ett hanterbart antal mål och avsätta tillräckligt med tid och energi till varje mål.

Bristande ansvarstagande

Ett mål som du inte agerar på är bara en önskan. För att hålla dig ansvarig för att agera på dina mål, skapa en måluppföljare eller registrera dig hos en ansvarspartner.

Uppskjutande

Att skjuta upp saker är ett universellt problem. Från att snooza väckarklockan till att skippa gymmet efter en lång arbetsdag – uppskjutande är allestädes närvarande. Ofta beror det inte på lathet utan på att man känner sig överväldigad.

Undvik att skjuta upp saker genom att:

Sätt upp små, uppnåbara mål

Skapa system som hjälper dig att nå de mål du har satt upp.

Spåra framsteg på ett synligt sätt

Fira de små segrarna

Sätt upp effektiva kortsiktiga mål med ClickUp

Vi har alla drömmar och ambitioner. Oavsett om det handlar om att utmärka sig på världsscenen, bli sin egen chef eller gå ner i vikt, så har alla mål. Det som människor misslyckas med är att skapa konsekventa vanor som leder till att de stora målen uppnås.

Kortsiktiga personliga mål är precis det. De erbjuder en färdplan mot långsiktiga mål. Rita den kartan med ett omfattande och robust verktyg som ClickUp. Generera idéer, omvandla dem till uppgifter, övervaka arbetsflöden, integrera med flera plattformar, håll koll i realtid, bocka av dina mål! Prova ClickUp gratis idag!