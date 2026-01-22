Utforska exempel på A/B-testning för bättre affärsbeslut

Kvalitet är inte en handling, utan en vana.

Som marknadsförare har du förmodligen stött på detta förvirrande scenario minst en gång: din marknadsföringskampanj presterar under förväntan, och du vet att du måste göra något åt saken, men var ska du börja?

Bör du ändra ditt innehåll först? Kanske behöver du istället fokusera på att välja andra marknadsföringskanaler. Eller kanske är problemet helt enkelt att konsumenternas smak förändras.

Att testa många av dessa förändringar en efter en är förstås tidskrävande och inte alltid det bästa valet. Lyckligtvis finns det en lösning som låter dig testa olika alternativ samtidigt – A/B-testning.

A/B-testning är en etablerad och beprövad metod som innebär att man testar olika alternativ samtidigt för att jämföra deras resultat. Metoden användes ursprungligen inom olika områden, men är idag en central strategi inom marknadsföring. Denna artikel tar upp några av de bästa metoderna och exemplen på A/B-testning.

👀 Visste du att? Idag genomför flera ledande företag över 10 000 A/B-tester varje år, varav många engagerar miljontals användare.

Vad är A/B-testning?

A/B-testning jämför två versioner av något för att avgöra vilken som fungerar bäst. Principerna fastställdes på 1920-talet av statistikern Ronald Fisher och antogs senare av marknadsförare på 1960- och 1970-talet för att utvärdera användarupplevelsen i deras kampanjer.

Moderna A/B-tester, som vi känner dem idag, uppstod i början av 1990-talet. Medan de grundläggande principerna är oförändrade har omfattningen förändrats – testerna når nu miljontals användare, körs i realtid och ger omedelbara resultat.

Undrar du vad du kan få ut av A/B-testning? Låt oss utforska fördelarna och hur de kan leda till effektiva beslut för ditt företag.

Fördelarna med A/B-testning

Att förstå fördelarna med A/B-testning visar varför det är ett måste i din marknadsföringsverktygslåda.

Låt oss titta på de viktigaste fördelarna.

Mät användarengagemang: Testa olika varianter av element som webbsidor, CTA:er och ämnesrader i e-postmeddelanden för att mäta deras inverkan på användarnas beteende

Fatta datadrivna beslut: Uppnå statistiskt signifikanta resultat och undvik att fatta beslut baserade på gissningar

Öka konverteringsgraden: Öka konverteringsgraden i marknadsföringskampanjer med regelbundna A/B-tester

Förenkla analysen: Identifiera mätvärden som användarinteraktion, konverteringsfrekvens, webbplatstrafik etc. på ett enkelt sätt för att skilja mellan framgång och misslyckande i dina tester

Få omedelbara resultat: Få snabba resultat för snabbare optimering även med små datamängder

Testa alla element: Testa rubriker, CTA-knappar eller till och med nya funktioner – i annonser, appar eller på webbplatser – för att förbättra besökarnas beteende och konverteringar. Varje idé kan godkännas eller avvisas baserat på användarinsikter från ett test.

Nu när du känner till fördelarna med denna typ av testning ska vi titta på de viktigaste komponenterna som krävs för att genomföra den.

Viktiga komponenter i A/B-testning

Att utforma ett A/B-test är en noggrann process.

Det finns flera viktiga faktorer du måste ta hänsyn till för att uppnå bra resultat: Hypotes: Definiera tydligt ett specifikt påstående om effekten av den förändring du testar

Variations- och kontrollgrupper: Tilldela olika versioner till separata grupper och se till att variationerna i demografi och beteende är minimala för att undvika snedvridning

Urvalsstorlek: Bestäm gruppstorlekar utifrån förväntade effekter och statistisk signifikans för att upptäcka meningsfulla skillnader

Blindning: Bestäm om variationen ska döljas för deltagarna, forskarna eller båda för att minska risken för partiskhet

Varaktighet: Bestäm hur lång tid det tar att samla in data som är tillräckligt betydande för att ge värdefulla insikter. Kör testerna tillräckligt länge för att samla in omfattande data, men undvik att dra ut på tiden för att förhindra irrelevanta influenser

Primär mätparameter: Definiera en mätbar variabel som direkt återspeglar hypotesen

Sekundära mätvärden: Spåra ytterligare mätvärden för djupare insikter i resultaten

Analysmetod: Välj en testmetod för Välj en testmetod för att genomföra analysen och fastställa statistisk signifikans

Rapporteringsprocess: Skapa ett enkelt sätt att dela resultat, insikter och rekommendationer med intressenter som kan driva planeringen för framtida tester och viktiga affärsbeslut

Låt oss nu utforska processen som sammanför alla dessa nyckelkomponenter för praktisk testning.

A/B-testningsprocessen

A/B-testning innebär att man genererar meningsfulla insikter, till exempel genom att samla in data, skapa testfall och analysera resultat. Låt oss gå igenom ett enkelt ramverk som du kan använda för alla dina A/B-teststrategier:

Steg 1: Samla in data

Använd verktyg som Google Analytics för att skapa rapporter och formulera en hypotes genom att samla in kvalitetsdata.

Börja med sidor med hög trafik för att snabbt få insikter, och fokusera på områden med hög avvisnings- eller bortfallsfrekvens. Metoder som värmekartor, sessionsinspelningar och enkäter kan avslöja områden som kan förbättras.

Steg 2: Skapa en hypotes

När data är klara, fastställ ditt mål för A/B-testningen. Utveckla en hypotes baserad på nya idéer och hur de kan överträffa den nuvarande versionen.

Din testhypotes bör: Identifiera problemet eller utmaningen tydligt

Föreslå en skräddarsydd lösning

Definiera den förväntade effekten av lösningen

Steg 3: Skapa variationer

När din hypotes är klar, skapa testvarianter genom att ändra element som knappens färg, webbtexten eller placeringen av CTA. För att förenkla processen, använd A/B-testverktyg med visuella redigerare.

Steg 4: Genomför testet

I det här skedet genomför du ditt experiment och får insikter från besökarnas beteende. Du kan slumpmässigt fördela webbplatsbesökarna till kontrollgruppen eller variationsgruppen.

Som du kanske har förstått kräver A/B-testning precision och fokus – för många rörliga delar kan göra det svårt att hålla sig på rätt spår.

Med rätt verktyg kan du organisera all din data. Ett sådant verktyg är ClickUp, ett mångsidigt projektledningsverktyg som kan optimera din testprocess. Låt oss utforska dess funktioner tillsammans.

ClickUp-mall för A/B-testning

Ta till exempel ClickUp-mallen för A/B-testning. Med den här mallen kan du övervaka ditt test på ett effektivt sätt samt spåra och visualisera tidsplanen, variationer, mätvärden för optimering av konverteringsfrekvensen och mycket mer.

Använd ClickUps mall för A/B-testning för att övervaka ditt experiment

Så här kan du förenkla dina A/B-tester med den här mallen:

Organisera testarbetsflöden: Använd list- och tavlevyer med anpassade fält och statusar för att hålla dina testinitiativ strukturerade och lätthanterliga

Visualisera tidslinjer: Planera och justera start- och slutdatum enkelt med kalender- och tidslinjevyer

Spåra viktiga mätvärden: Använd anpassade fält för att övervaka framsteg, testresultat, konverteringsfrekvenser och andra viktiga detaljer

Optimera processer: Håll dig uppdaterad om testfaserna med hjälp av anpassade statusar, från planering och lansering till analys av resultat

Dessutom kan du använda ClickUp Automations för att automatisera improduktiva uppgifter och frigöra mer tid. Du kan skapa automatiseringar för att ändra status baserat på specifika utlösare. Du kan också ställa in utlösare för att få AI-genererade projektrapporter.

Steg 5: Vänta på resultaten

Låt experimentet löpa sin gång. Varaktigheten beror på storleken på din målgrupp. Du vet att resultaten är klara för analys när de är statistiskt signifikanta och tillförlitliga. Annars är det svårt att säga om förändringen hade någon effekt eller inte.

Vänlig påminnelse: Skynda inte på och dröj inte med att få resultaten. Detta är avgörande eftersom du måste vänta på att mönster ska visa sig i data för att A/B-testet ska vara statistiskt signifikant.

Steg 6: Analysera testresultaten

Experimentet är klart! Nu är det dags att se resultaten. Ditt verktyg för A/B-testning ger data om hur varje version presterade. För att utvärdera resultaten, kontrollera om det finns statistisk signifikans. Använd insikter från både framgångar och misslyckanden för att förbättra framtida tester. Du kan följa denna process för alla framtida tester.

ClickUp-instrumentpaneler

En annan fantastisk funktion är ClickUp Dashboards. Den erbjuder ett brett utbud av dashboardmallar för din analys. Du kan anpassa din marknadsföringsdashboard utifrån specifika North Star-mått och KPI:er.

Skapa visuellt tilltalande insikter och analyser med hjälp av ClickUp-dashboards

När analysen är klar kan du presentera informationen för alla intressenter.

Effektiv kommunikation är avgörande här, eftersom du kanske inte har involverat vissa intressenter i processen, och de kommer att förlita sig enbart på analysen för att fatta beslut.

Kommunikationen av status och resultat för våra globala och regionala marknadsföringskampanjer till våra affärsenheter var långt ifrån optimal. Med våra nya dashboards sparar vi tid och våra intressenter har tillgång till den information de behöver i realtid, närhelst de behöver den.

ClickUp Chat

När dina resultat är klara kan du dela din analys med kollegor och intressenter. Detta blir ännu enklare med ClickUp Chat. Med Chat behöver du inte byta till en annan plattform för att ställa frågor om sammanhang eller en park. Allt är sömlöst integrerat i ditt arbetsflöde.

Kommunicera med intressenter med hjälp av ClickUp Chat

Med ClickUp Chat kan du centralisera kommunikationen kring A/B-tester och koppla diskussioner direkt till uppgifter för samarbete i realtid.

Det underlättar rapporteringen genom att omvandla viktiga insikter från chattar till åtgärdsbara punkter och tillhandahåller automatiska sammanfattningar för att hålla intressenterna informerade, även om de missat tidigare konversationer. Detta bidrar till bättre organisation och snabbare beslutsfattande under hela testprocessen.

A/B-testkit för marknadsförare

A/B-testning kan vara besvärligt utan rätt verktyg. Det finns flera A/B-testningskit som förenklar processen.

Dessa kit innehåller vanligtvis följande: En handbok i A/B-testning

Ett verktyg som hjälper dig att skapa olika versioner av det element du vill testa

Ett verktyg för A/B-testning som hjälper dig att effektivt utforma och hantera dina tester

En signifikansberäknare

Mallar eller verktyg för projektledning för att följa upp och förbättra ditt test

Genom att använda ett sådant kit och verktyg som ClickUp kan du A/B-testa dina arbetsflöden och hantera resultaten på ett effektivt sätt.

Exempel på A/B-testning från verkligheten

Det är dags att titta på praktiska exempel på hur A/B-testning har hjälpt företag att förbättra sina strategier och olika delar av verksamheten. Innan du går igenom dessa exempel måste du förstå att du kan använda A/B-testning i olika sammanhang.

Här är en kort översikt över dessa sammanhang. Webbplats: Testen fokuserar på att ändra element som landningssidor för att öka trafiken eller antalet registreringar

E-post: Olika versioner av e-postmeddelanden skickas till olika målgrupper för att förbättra klickfrekvensen eller samla in insikter

Sociala medier: Används främst inom digital marknadsföring för att testa olika varianter i syfte att öka intäkterna

Mobil: Fokus på mobilappar eller webbplatser för att öka användarengagemanget

Vi tittar på fallstudier baserade på dessa sammanhang för att hjälpa dig att förstå dem bättre.

1. Exempel på A/B-testning av webbplatser

Här är några exempel på företag som har valt att genomföra split-tester på sina webbplatser.

Grene

Grene, ett polskt e-handelsvarumärke specialiserat på jordbruksprodukter, genomförde framgångsrikt A/B-testning på sin webbplats. Ett av deras test handlade om att omarbeta sidan för minikorgen för att förbättra användarupplevelsen.

Problem: Grenes team identifierade flera problem på deras minikorgssida: användarna trodde felaktigt att texten ”Fri frakt” var klickbar för mer information, kunde inte se varornas priser och var tvungna att bläddra nedåt för att hitta knappen ”Gå till varukorgen”. Dessa faktorer påverkade användarupplevelsen och konverteringarna negativt.

Så här såg kontrollversionen av denna sida ut:

via Grene

Lösning: Teamet förbättrade minikorgen genom att lägga till en ”Gå till korgen”-knapp högst upp, visa produktpriser och en borttagningsknapp samt öka storleken på knappen längst ner för att den skulle sticka ut från texten ”Fri frakt”. Syftet med dessa förändringar var att förbättra navigeringen och den övergripande användarupplevelsen.

Så här såg deras variant ut:

via Grene

Resultat: Grene såg betydande resultat, såsom en ökning av besöken på varukorgssidan, en total ökning av konverteringsgraden från 1,83 % till 1,96 % och en fördubbling av den totala köpta kvantiteten.

ShopClues

ShopClues, ett framväxande e-handelsvarumärke för kläder i Indien, konkurrerar med jättar som Flipkart och Amazon. Trots att de är nya experimenterar de aktivt med sin webbplats för att förbättra sina produkter och tjänster.

Problem: ShopClues ville öka antalet besök som ledde till beställningar från deras hemsida. Efter att ha analyserat elementen på hemsidan upptäckte de att länkarna i den övre navigeringsfältet fick betydande antal klick, särskilt avsnittet för grossistförsäljning. De insåg att det skulle vara mer effektivt att leda trafiken till kategorisidor än att låta användarna bläddra på hemsidan.

Detta är deras kontrollversion:

via VWO

Lösning: Teamet ställde upp hypotesen att ersätta kategorin ”Partihandel” med andra kategorier som ”Super Saver Bazaar” och flytta knappen ”Partihandel” från toppen till vänster. Målet var att förbättra den visuella harmonin och leda besökarna mer effektivt till kategorisidorna.

Så här bestämde de sig för att göra om sidan:

via VWO

Resultat: Detta test ökade andelen besök som ledde till beställning med 26 % och förbättrade klickfrekvensen för knappen ”Partihandel”.

Beckett Simonon

Beckett Simonon är en webbutik för handgjorda läderskor. Företaget är noga med sina etiska affärsstandarder och hållbarhet.

Problem: Företaget ville öka sina konverteringsgrader och effektiviteten i sina betalda kundanskaffningsinsatser. Deras kontrollversion var precis som vilken annan landningssida för e-handel som helst.

via Marquiz

Lösning: Efter en kvalitativ webbplatsanalys införde företaget budskap som lyfte fram deras hållbara affärsmetoder, med fokus på produktkvalitet.

Variationen visade sig vara följande sida:

Resultat: Webbsidor med budskap som lyfter fram etiskt ansvar och hållbarhet. Dessutom upplevde produkterna en enorm ökning av konverteringsgraden på 5 % och en årlig avkastning på investeringen på 237 %.

World Wildlife Federation

World Wildlife Federation är en icke-statlig organisation som arbetar för att bevara vilda djur och utrotningshotade arter. Organisationen arbetar även med mer omfattande globala hot såsom klimatförändringar, livsmedels- och vattenkriser etc.

Problem: De ville fokusera på att öka antalet prenumeranter på sitt månatliga nyhetsbrev.

Deras sida för nyhetsbrevsregistrering såg ut så här:

via Marquiz

Lösning: Teamet gjorde två enkla ändringar i registreringsformuläret: de lade till en förhandsvisning av nyhetsbrevet till höger för att hjälpa användarna att förstå vad de registrerade sig för, och de flyttade CTA-knappen från mitten till vänster för att bättre anpassa den till användarens blickväg.

Detta var den variant de skapade:

Resultat: Skillnaden mellan antalet registreringar för dessa två versioner var hela 83 %.

2. Exempel på A/B-testning av e-post

Nästa är scenariot för A/B-testning av e-post, som visar hur de enklaste ändringarna i e-postmeddelanden kan engagera fler användare

MailerLite

MailerLite, ett företag inom e-postmarknadsföring, genomför regelbundet A/B-tester på ämnesrader för att förbli konkurrenskraftiga och fastställa de mest effektiva strategierna för engagemang.

Problem: Teamet ville ta reda på om deras prenumeranter gillade flashiga och jargongfyllda ämnesrader eller om tydlig och koncis information räckte. De skapade en hypotes för split-testning inför detta experiment.

Lösning: Företaget skickade ut olika versioner av ämnesrader till olika målgrupper för att testa denna hypotes. Måttet på framgång i detta test var antalet klick på artikelns länk efter att prenumeranterna öppnat e-postmeddelandet. Så här såg det ut:

via MailerLite

Resultat: Experimentet visade tydligt att målgruppen föredrog tydliga och koncisa ämnesrader.

3. Exempel på A/B-testning i sociala medier

Dessa fallstudier från sociala medier visar hur A/B-testning fungerar i en digital marknadsföringsstrategi.

Vestiaire

Vestiaire är en global marknadsplats för lyxiga modeartiklar.

Problem: De ville öka kännedomen om sin nya direktköpsfunktion på TikTok. De ville också öka kännedomen bland målgruppen i generation Z.

Lösning: Vestiaires digitala marknadsföringsbyrå kontaktade åtta olika influencers för att skapa innehåll med olika uppmaningar till handling (CTA) som stämde överens med varumärkets mål. Byrån gav dessa influencers stor kreativ frihet att ta fram en rad olika inlägg för sociala medier.

via Influencer MarketingHub

Resultat: Dessa inlägg genererade över 1 000 organiska installationer för Vestiaire. Dessutom tog de de mest effektiva annonserna och började köra dem som betalda annonser. Detta resulterade i mer än 4 000 installationer med en 50-procentig minskning av kostnaden per installation.

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group är en lyxhotellkedja som grundades i Spanien. De har flera lyxhotell runt om i världen som erbjuder förstklassig service till sina kunder.

Problem: De ville testa hur de kunde få verksamheten att växa med hjälp av Metas budmultiplikator och deras Advantage+ shoppingkampanj.

Lösning: De genomförde ett A/B-test, ett med sin vanliga Advantage+ shoppingkampanj och ett annat med budmultiplikatorer utöver Advantage+ shoppingkampanjen. Båda kampanjerna körde foto- och videoannonser med jämnt fördelade annonsutgifter. Båda uppsättningarna visade kampanjerbjudanden och visades för vuxna i USA.

Resultat: Testet pågick i 15 dagar, och hotellgruppen fann att deras Advantage+ shoppingkampanjer fungerar bäst på egen hand. De uppvisade en 84 % högre avkastning på annonsutgifterna, 50 % lägre kostnad per köp och dubbelt så många köp.

La Redoute

La Redoute är ett franskt möbel- och inredningsvarumärke som är känt för sina stilfulla och hållbara designs, som syftar till att förbättra kundernas familjeliv.

Problem: Varumärket ville nå nya målgrupper och öka sin onlineförsäljning.

Lösning: La Redoutes marknadsföringsbyrå samarbetade med populära kreatörer för att utforma annonser i en stil som passar för Reels på sociala medier. Kreatörerna använde visuella effekter, musik och berättande för att göra annonserna engagerande, relaterbara och underhållande för målgruppen. Byrån genomförde sedan A/B-tester där de jämförde sina vanliga Advantage+-kampanjer och annonser på sociala medier med de stilfulla annonserna i ”reels-stil” och uppdaterade sina kampanjer.

Resultat: De kreatörsdrivna annonserna ökade La Redoutes närvaro på sociala medier och försäljningen. På 35 dagar ledde annonserna i ”Reels-format” till en 51-procentig ökning av avkastningen på annonsutgifterna, 35 procent fler köp, 26 procent lägre kostnad per köp och en 37-procentig ökning av visningarna på Reels och Stories.

4. Exempel på A/B-testning för mobiler

Slutligen följer här några exempel på split-testning i mobilappar och mobiloptimerade webbsidor.

Helt enkelt

Simply är en mobilapp som hjälper människor att lära sig spela olika musikinstrument på ett roligt och enkelt sätt.

Problem: De ville öka sin försäljning genom att förnya köpsidan. Det potentiella problemet som identifierades var att CTA:n inte stack ut tillräckligt. Dessutom gav de vita ikonerna inte någon meningsfull information, och den horisontella placeringen var inte användarvänlig.

Så här såg deras befintliga sida ut:

via Medium

Lösning: De skapade flera alternativ för köpskärmen med kundomdömen i form av videor eller citat och minskade antalet klick som krävdes för att genomföra ett köp. Dessutom var listan med insikter vertikal i de nya designerna:

via Medium

Resultat: De följde resultaten noga från första dagen men väntade med att analysera dem tills de hade ett tillräckligt stort urval. När de väl var redo visade analysen att den nya designen ledde till en ökning av köpen med 10%.

Hospitality Net

Hospitality Net är en hotellbokningsmotor som gör det möjligt för användare att boka hotell online via sina datorer eller mobila enheter.

Problem: Efter pandemin ökade mobilbokningarna kraftigt. För att dra nytta av denna ökning ville de genomföra en split-test av de två versionerna av sin mobilbokningsmotor, ”förenklad” och ”dynamisk”.

Här är en snabb jämförelse av deras ”förenklade” och ”dynamiska” bokningsmodeller:

via Hospitality Net

Lösning: De använde omdirigerings-A/B-test för att genomföra sitt test. Alla sessioner fördelades jämnt mellan den förenklade och den dynamiska bokningsmotorn. Testet pågick i 34 dagar och samlade in data från 113 617 sessioner under den tiden.

Resultat: Företaget förväntade sig en skillnad på 10–15 % i konverteringsgraden mellan de två bokningsmotorerna. Den dynamiska bokningsmotorn visade dock en ökning av konverteringarna med 33%.

Vanliga misstag vid A/B-testning som du bör undvika

A/B-testning kräver betydande insatser och resurser. Det är frustrerande att inte uppnå önskade resultat på grund av misstag som hade kunnat undvikas. Låt oss gå igenom några vanliga misstag som intressenter gör för att hjälpa dig att undvika dem.

Förhastade beslut

Många chefer väntar inte tills testet har avslutats. Eftersom de kan se resultaten i realtid fattar de ofta förhastade beslut för att spara tid. Detta kan leda till beslut som baseras på ofullständig information.

Otydligt val av mätvärden

Om du tittar på många mätvärden samtidigt kommer du att börja se falska samband. En idealisk testdesign gör att du kan välja ut endast viktiga mätvärden att följa. Om du väljer att mäta många mätvärden riskerar du att se slumpmässiga fluktuationer. Du riskerar också att distraheras från att fokusera på en viss variabel och istället titta på potentiellt obetydliga förändringar.

Otillräcklig omtestning

Det är inte många företag som genomför omtestningar. Många av dem tenderar att tro att deras resultat är korrekta. Även med hög statistisk signifikans kan vissa resultat vara falska positiva.

Att genomföra nya tester kan vara ganska komplicerat eftersom chefer vanligtvis inte vill ifrågasätta sina tidigare resultat. Ju fler A/B-tester du genomför, desto större är dock chansen att åtminstone ett av dina resultat är felaktigt.

Omvandla insikter till resultat med A/B-testning och ClickUp

A/B-testning kan ge dig en betydande fördel gentemot dina konkurrenter. Varje lyckat test hjälper dig att komma närmare dina kunder. För varje iteration upptäcker du vad som fungerar bäst för din målgrupp.

ClickUp erbjuder omfattande instrumentpaneler och mallar för att optimera din A/B-testprocess genom att övervaka insikter och visualisera resultat. Detta ger dig mer utrymme att fokusera på uppgifter som kräver hjärnkapacitet.

Funktioner som ClickUp Chat kan öka effektiviteten genom att fungera som både arbetsyta och kommunikationskanal.

