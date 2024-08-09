10 kostnadsfria anpassningsbara mallar för tillväxtexperiment som hjälper ditt företag att växa

Förmågan att snabbt innovera och optimera i en konkurrensutsatt miljö kan avgöra ett företags tillväxtbana. Företag använder tillväxthackningsexperiment för att systematiskt testa hypoteser och strategier för att upptäcka effektiva metoder för att påskynda sin tillväxt.

Framgångsrika experiment kan ge värdefulla insikter och ligga till grund för större strategiska beslut, vilket säkerställer att resurserna fördelas till initiativ med högst potential.

En rapport från McKinsey visar till exempel att organisationer som prioriterar innovation och experimenterande ökar sina intäkter med 10–20 % per år jämfört med organisationer som inte prioriterar dessa metoder.

Precis som en forskare inte påbörjar en undersökning utan en plan, kräver effektiv tillväxthackning en strukturerad approach.

Den viktigaste skillnaden ligger i dokumentationen. Systematisk registrering och analys av data underlättar inlärning och replikering. Det är skillnaden mellan att stöta på en lyckoträff och att systematiskt upptäcka insikter som leder till hållbar tillväxt.

Du behöver rätt verktyg och ramverk för att utveckla dina egna tillväxtexperiment och omvandla din strategi från trial-and-error till en strategisk vetenskap.

Men först ska vi förstå betydelsen av mallar för tillväxtexperiment.

Vad är mallar för tillväxtexperiment?

Mallar för tillväxtexperiment är färdiga ramverk som hjälper dig att utforma, genomföra och analysera experiment för att få ditt företag att växa.

Dessa mallar finns vanligtvis tillgängliga som onlineverktyg eller nedladdningsbara kalkylblad. De erbjuder en strukturerad metod för att testa idéer och optimera olika aspekter av din tillväxtstrategi för att avgöra vad som fungerar bäst.

Dessa mallar innehåller avsnitt för att beskriva viktiga aspekter av ditt experiment, till exempel:

Mål och hypotes: Vad försöker du uppnå och vad tror du kommer att hända?

Metodik: Hur kommer du att testa din hypotes, och vilka variabler kommer du att ändra?

Dataspårning och analys: Hur kommer du att mäta framgång, och vilka verktyg kommer du att använda för att samla in data?

Tidsplan och budget: När ska du genomföra experimentet och hur mycket kommer det att kosta?

Att förstå dessa komponenter kan hjälpa dig att utforma en mycket funktionell färdplan för ditt företag.

Vad kännetecknar en bra mall för tillväxtexperiment?

En bra mall för tillväxtexperiment fungerar som en plan som guidar dig genom processen att planera, genomföra och analysera experiment för att uppnå tillväxt.

Här är några viktiga funktioner som gör en mall för tillväxtexperiment effektiv:

Målsättning: En effektiv mall bör fungera som en målsättningsmaskin som uppmanar dig att definiera exakt vad du vill uppnå med experimentet (t.ex. fler användare och högre engagemang). Viktigast av allt är att den bör guida dig till att formulera en tydlig förutsägelse om vad som kommer att hända (t.ex. att en ny registreringsprocess kommer att leda till fler registreringar).

Mätbara resultat: Mallen bör betona vikten av att definiera kvantifierbara mått för att spåra resultaten och objektivt utvärdera effektiviteten i ditt experiment.

Användarvänlighet: Det ska vara lätt att förstå, så att du enkelt kan navigera och dela upp experimentprocessen i tydliga steg. Undvik alltför komplexa layouter eller överdriven jargong. En väl utformad mall ska snabbt fånga de väsentliga delarna av ditt experiment.

Gratis mallar för tillväxtexperiment

Vi har tagit fram tio kostnadsfria mallar som hjälper dig att genomföra och analysera experiment för tillväxt.

1. ClickUp-mall för whiteboard för tillväxtexperiment

Ladda ner den här mallen Brainstorma och analysera tillväxtexperiment med ClickUps mall för tillväxtexperiment på whiteboard.

Känner du dig fast i dina tillväxtexperiment? ClickUps mall för tillväxtexperiment är ett metodiskt sätt att testa en affärsutvidgningsplan.

Denna mall för tillväxtexperiment delar upp experimentprocessen i fem olika steg.

Börja med att brainstorma idéer och tillväxtstrategier som du och ditt team vill testa.

När du har fastställt några tillväxtidéer använder du planeringskolumnen på whiteboardtavlan för att definiera vilka mått som ska mätas och spåras, experimentets varaktighet, målgruppen och ditt slutmål.

Därefter beskriver du i detalj de förändringar som behövs i dina befintliga system eller processer för att testa din hypotes. Dessa förändringar kan vara mindre, såsom text, typsnitt eller bilder, eller större, såsom en ny betalnings- eller kassaprocess. Dokumentera detta i kolumnen för implementering.

Se till att du spårar och dokumenterar alla relevanta mätvärden som definierats i experimentet. Testkolumnen används för att samla in experimentresultat , vilket gör analysen mycket enklare för ditt team!

Slutligen är det sista steget att analysera den insamlade datan och avgöra om den uppställda hypotesen stämmer. Du kan använda detta resultat för att motivera permanenta förändringar.

Du kan också upprepa experimentet med olika variabler för att hitta en vinnande strategi!

Låt oss ta ett scenario där en onlinebutik för sportartiklar upplever en nedgång i konverteringarna. Du misstänker att det kan bero på kassan. Så här kan du använda whiteboardmallen för tillväxtexperiment:

Idégenerering : Utforska och notera de bästa idéerna att testa, till exempel gästkassa, effektiviserat flöde eller erbjudanden om gratis frakt.

Planering : Välj en idé, definiera nödvändiga förändringar i det nuvarande systemet, framgångsmått och experimentets varaktighet.

Implementering : Gör justeringar i kassan utifrån din plan.

Testning : Samla in data om andelen övergivna kundvagnar, kassatider och konverteringsfrekvenser.

Analys: Se om den nya processen förbättrar konverteringarna. Om så är fallet, behåll den! Om inte, upprepa och försök igen.

2. ClickUp-mall för experimentplan och resultat

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för experimentplan och resultat för att analysera resultaten av tillväxtexperiment och fatta datadrivna beslut.

ClickUps mall för experimentplan och resultat är utformad för att guida dig genom experimentprocessen. Den säkerställer att du testar antaganden och produktens effektivitet metodiskt och samlar in och analyserar resultaten på ett effektivt sätt. Den är särskilt användbar under utvecklingsfasen av dina projekt.

En välstrukturerad och noggrant dokumenterad experimentprocess ökar avsevärt sannolikheten för framgång. Så här använder du mallen på ett effektivt sätt:

1. Experimenttyp

Definiera tydligt vilken typ av experiment du genomför. Detta hjälper dig att ställa rätt förväntningar och välja lämplig metodik. Du kan använda A/B-testning, multivariat analys, användbarhetstestning eller andra typer av experimentmetoder.

2. Granskare

Lista namnen på de personer som ansvarar för att granska experimentet. Det kan vara teammedlemmar, chefer eller externa experter. Se till att utsedda granskare har tillgång till all relevant information och dokumentation om experimentet så att din experimentplan kan granskas för eventuella brister och förbättringar innan den genomförs.

💡Proffstips: Använd ClickUps @-funktion för att tagga granskare direkt i mallen.

3. Experimentlänk

Tillhandahåll en direktlänk till detaljerad dokumentation av experimentet så att alla teammedlemmar kan komma åt och granska hela experimentplanen.

Så här använder du dem:

Skapa ett dokument eller en ClickUp-uppgift med alla experimentdetaljer.

Inkludera mål, hypoteser, metoder och förväntade resultat.

Infoga länken i mallen

4. Experimentstatus

Ange experimentets aktuella status. Att hålla denna uppdaterad hjälper dig att följa framstegen och hantera förväntningarna.

Under granskning : Experimentet är i planeringsstadiet och kontroll- och variationselement granskas.

Pågår : Experimentet genomförs aktivt.

Slutfört: Experimentet är avslutat och resultaten är tillgängliga för analys.

5. Sammanfattning

Ge intressenterna viktiga slutsatser och insikter på hög nivå. Lyft fram de viktigaste resultaten och effekterna av experimentet och spåra observerade mönster, så att intressenterna snabbt kan förstå de väsentliga resultaten utan att behöva fördjupa sig i detaljerade data.

Andra delar av mallen som du kan använda är:

Experimentbeskrivning : Skriv en kort beskrivning av experimentets syfte och omfattning.

Hypotes : Ange tydligt vilken hypotes du testar.

Kvantitativa bevis : Lista de mätvärden och datapunkter du kommer att samla in.

Målgrupp : Definiera det segment av användare eller kunder som deltar i experimentet.

Anmärkningar : Lägg till ytterligare information eller överväganden som är relevanta för experimentet.

Sammanfattning av mätvärden : Sammanställ och presentera de data som samlats in under experimentet. Använd diagram, grafer och tabeller för att göra det lätt att förstå.

Höjdpunkter : Sammanfatta de viktigaste resultaten och insikterna från experimentet.

Lärdomar : Dokumentera alla lärdomar eller slutsatser som kan vara till nytta för framtida experiment.

Nästa steg: Skissa på efterföljande åtgärder baserat på experimentresultaten, oavsett om det handlar om att genomföra förändringar eller planera ytterligare tester.

3. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Ladda ner den här mallen Förvandla dina tillväxtexperiment till välorganiserade satsningar med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer hjälper dig att organisera och spåra flera marknadsföringskampanjer och hantera tillväxtteam.

Ett tillväxtexperiment inom marknadsföring innebär att testa olika marknadsföringsstrategier för att se vad som ger önskad effekt på din kundbas.

Denna mall är strukturerad som en lista för hantering av marknadsföringskampanjer och ger en omfattande översikt över alla uppgifter som ingår i din kampanj.

I Produktlanseringskampanjlistan sammanfattar du alla uppgifter som behövs för din produktlanseringskampanj, grupperade efter kampanjfas. För varje uppgift använder du anpassade fält för att ange detaljer såsom tilldelat team, marknadsföringskanal, tilldelad budget och typ av leverans.

Använd vyn Social Media Tracker List för att fokusera på uppgifter i produktionsfasen, särskilt för teamet som arbetar med sociala medier. Den innehåller anpassade fält för sociala medieplattformar, innehållstyper, utkast, slutgiltigt innehåll och godkännandestatus.

Vyn Marketing Phase Board ger dig en visuell överblick över dina framsteg genom att gruppera uppgifter i ett Kanban-format under olika marknadsföringsfaser. Du kan enkelt dra och släppa kort för att flytta dem mellan faser och uppdatera framstegen. Vyn Budget Tracker Table övervakar utgifterna per kampanjfas för att säkerställa att din kampanj håller sig inom budgeten.

Dela resurser och vägled ditt team genom att tillhandahålla en central plats för viktiga dokument som behövs för kampanjen, såsom marknadsföringsförslag, varumärkesriktlinjer och produktinformation.

Låt oss överväga att använda denna mall för tillväxtexperiment för en produktlanseringskampanj för en ny fitnessapp:

Lista över produktlanseringskampanjer : Definiera steg som att skapa marknadsföringsinnehåll, schemalägga inlägg på sociala medier och planera lanseringsevenemang. Tilldela marknadsföringsteamet, fördela budgeten och specificera typer av leveranser.

Sociala medier-tracker : Spåra skapandet av inlägg på sociala medier, inklusive utkast, godkännanden och slutgiltigt innehåll. Inkludera plattformar, innehållstyper och godkännandestatus.

Marknadsföringsfasbräda : Planera uppgifter under faser som planering, produktion, lansering och efter lansering. Visualisera framsteg och flytta uppgifter mellan faser när de slutförs.

Kalendervy : Planera viktiga deadlines som publiceringsdatum för innehåll och lanseringsevenemang. Se till att allt blir klart i tid och förbered dig för viktiga milstolpar.

Budgetspårning i tabellvy : Övervaka utgifter relaterade till reklam, innehållsskapande och evenemangsplanering. Håll kampanjen inom budget och justera fördelningen efter behov.

Referensdokumentvy: Lägg till marknadsföringsförslag, varumärkesriktlinjer och influencerkontrakt. Se till att alla teammedlemmar har tillgång till viktiga dokument.

4. ClickUp A/B-testmall

Ladda ner den här mallen Spåra dina kampanjplaner, testa variationer och konverteringsfrekvenser med ClickUps mall för A/B-testning.

A/B-testning används för att testa och jämföra två versioner (version A och B) av en affärsprocess eller tillgång bland olika grupper av människor. Därefter analyseras resultaten för att se vilken version som leder till önskat resultat.

Du kan använda denna metodik och den strukturerade approachen som erbjuds av ClickUps A/B-testmall för att hantera flera experiment samtidigt och hålla fullständig ordning.

För att komma igång, lägg till en ny uppgift och definiera din hypotes, dina mål och de variabler som ska testas.

Skapa sedan två versioner av den variabel du vill testa. Denna mall hjälper dig att beskriva detaljerna för varje variant genom beskrivningar, anpassade fält och bilagor. Dokumentera de tekniska aspekterna av att ställa in ditt test, till exempel att dela upp trafiken mellan de två varianterna och spåra resultaten.

Innan du kör testet ska du skapa och tilldela deluppgifter med beroenden och checklistor. Kommentarer som tilldelas under testet visas i varje uppgift i mallen för tillväxtexperiment. Den spårar också automatiskt slutförandet av uppgifter, checklistor och tilldelade kommentarer inom varje uppgift.

När ditt test har pågått tillräckligt länge kan du använda mallens anpassade fält för att spåra och analysera data och se vilken variant som presterade bäst.

5. ClickUp-mall för användbarhetstestning

Ladda ner den här mallen Bekräfta eller avfärda dina tillväxthypoteser med ClickUps mall för användbarhetstestning.

ClickUps mall för användbarhetstestning hjälper dig att förstå hur förändringar av din produkt eller tjänst påverkar specifika mätvärden. Använd denna mall för tillväxtexperiment för att förstå hur användarna interagerar med din produkt. Sådan viktig information hjälper dig att utforma effektiva tillväxtexperiment för produktledda tillväxtstrategier.

Låt oss titta på detta användbarhetstestscenario för att öka det genomsnittliga ordervärdet.

Ditt team vill testa hypotesen att ett tillägg av en sektion med ”rekommenderade produkter” på varukorgssidan kommer att locka kunderna att handla mer.

Planera ditt användbarhetstest Använd fältet "Teststudie namn" för att ge ditt experiment en titel, t.ex. "Rekommenderade produkter i kundvagnen". Beskriv det användarbeteende du vill observera i fältet "Testscenario beskrivning". Till exempel: "Kommer användarna att lägga till fler produkter i sin kundvagn efter att ha sett rekommenderade artiklar?" Identifiera dina målgrupper i avsnittet "Profil och bakgrund".

Använd fältet "Teststudie namn" för att ge ditt experiment en titel, t.ex. "Rekommenderade produkter i kundvagnen".

Beskriv det användarbeteende du vill observera i fältet "Beskrivning av testscenario". Till exempel: "Kommer användarna att lägga till fler produkter i sin varukorg efter att ha sett rekommenderade artiklar?"

Identifiera dina målgrupper i avsnittet ”Profil och bakgrund”.

Ställ in målgrupp Identifiera och rikta in dig på användare som representerar din målgrupp.

Identifiera och rikta in dig på användare som representerar din målgrupp.

Utforma och genomför testet Skapa en version av kundvagnssidan med avsnittet "rekommenderade produkter". Lista de uppgifter du vill att användarna ska utföra på kundvagnssidan som steg, till exempel att lägga till en produkt i kundvagnen och gå vidare till kassan. Lista alla användbarhetsproblem du observerar under testningen i avsnittet "Åtgärder".

Skapa en version av varukorgssidan med avsnittet "rekommenderade produkter".

Lista de uppgifter du vill att användarna ska utföra på varukorgssidan som steg, till exempel att lägga till en produkt i varukorgen och gå vidare till kassan.

Lista alla användbarhetsproblem som du observerar under testningen i avsnittet "Åtgärder".

Analysera resultaten Analysera data för att avgöra om testet ledde till ett högre genomsnittligt ordervärde. Använd avsnittet "Allmän feedback" för att sammanfatta dina resultat.

Analysera data för att avgöra om testet ledde till ett högre genomsnittligt ordervärde.

Använd avsnittet "Allmän feedback" för att sammanfatta dina resultat.

Använd fältet "Teststudie namn" för att ge ditt experiment en titel, t.ex. "Rekommenderade produkter i kundvagnen".

Beskriv det användarbeteende du vill observera i fältet "Beskrivning av testscenario". Till exempel: "Kommer användarna att lägga till fler produkter i sin varukorg efter att ha sett rekommenderade artiklar?"

Identifiera dina målgrupper i avsnittet ”Profil och bakgrund”.

Identifiera och rikta in dig på användare som representerar din målgrupp.

Skapa en version av varukorgssidan med avsnittet "rekommenderade produkter".

Lista de uppgifter du vill att användarna ska utföra på varukorgssidan som steg, till exempel att lägga till en produkt i varukorgen och gå vidare till kassan.

Lista alla användbarhetsproblem som du observerar under testningen i avsnittet "Åtgärder".

Analysera data för att avgöra om testet ledde till ett högre genomsnittligt ordervärde.

Använd avsnittet "Allmän feedback" för att sammanfatta dina resultat.

6. Mall för användbarhetstestning i ClickUp

Ladda ner den här mallen Testa processer från planering till rapportering med ClickUps mall för användbarhetstestning.

Användbarhetstestning är viktigt för att utvärdera en designs effektivitet genom att observera hur riktiga användare interagerar med den. ClickUps mall för användbarhetstestning förenklar denna process och guidar testteam från planering till rapportering med strukturerade steg och anpassade fält.

Så här använder och genomför tillväxtteam användbarhetstester med den här mallen:

Testplanering : Se till att alla aspekter av testet planeras noggrant. Med mallen för tillväxtexperiment kan du skapa en detaljerad beskrivning och checklista för testplanering, som inkluderar att definiera kriterierna för deltagarurval, förbereda material och ställa in testmiljön.

Rekrytering av deltagare : Identifiera och rekrytera deltagare som representerar målgruppen. Se till att det finns mångfald för att få ett heltäckande perspektiv på användbarheten. Dokumentera deltagarnas uppgifter i fältet ”projektbeskrivning” eller ladda upp och bifoga dem till uppgiften.

Förberedelse av material : Förbered allt material som behövs för testningen, till exempel prototyper, användarscenarier och inspelningsverktyg. Använd checklistan för att kontrollera att allt material är klart. Om du till exempel genomför ett fjärrtest måste du se till att programvaran för skärmdelning är installerad och fungerar.

Miljöinställningar : Se till att testmiljön är lämplig för att få korrekt feedback om användbarheten.

Testning : Genomför användbarhetstester. Observera och registrera hur deltagarna interagerar med produkten. Håll ett öga på uppgiftens testförloppsindikator för att spåra slutförandet i procent i realtid.

Dataanalys : Analysera insamlade data för att identifiera användbarhetsproblem och dra slutsatser. Använd checklistan för att säkerställa att alla datapunkter beaktas. Sammanfatta resultaten och identifiera mönster i användarnas beteende och feedback.

Testrapportering: Dokumentera hela testprocessen och resultaten i en omfattande rapport. Inkludera insikter, identifierade problem och rekommendationer för förbättringar. Använd fältet för projektbeskrivning för en detaljerad redogörelse och bifoga relevant data eller inspelningar.

7. ClickUp-mall för kampanjspårning och analys

Ladda ner den här mallen Spåra allt från klick till konverteringar med ClickUps mall för kampanjspårning och analys.

Spåra viktiga mätvärden och få värdefulla insikter om olika aspekter av dina marknadsföringskampanjer med ClickUps mall för kampanjspårning och analys. Så här kan du använda mallen för tillväxtexperiment och vilka insikter den kan ge:

Effektivitet i målgruppssegmentering : Identifiera vilka demografiska grupper och intressegrupper som svarar bäst på kampanjen. Till exempel kan teknikentusiaster i stadsområden visa högre engagemangsnivåer.

Teknikpreferenser : Avgör om fler användare engagerar sig via mobilen eller datorn och optimera annonsformat och målsidor därefter.

Budgethantering : Spåra utgifter mot resultat (klick, konverteringar) för att säkerställa effektiv användning av tilldelade medel. Justeringar kan göras baserat på prestandatrender för att maximera avkastningen på investeringen.

Prestationsmått : Beräkna konverteringsfrekvenser och CPA (kostnad per förvärv) för att utvärdera kampanjens effektivitet. Om CPC (kostnad per klick) är hög men konverteringsfrekvenserna är låga kan justeringar behövas i målgruppen eller annonserna.

Annonsprestanda : Analysera CTR (klickfrekvens) och CPM (kostnad per miljon visningar) för att mäta annonsens synlighet och attraktionskraft. Justeringar av annonsplacering eller kreativt innehåll kan göras baserat på dessa mätvärden.

Optimeringsmöjligheter: Identifiera områden, med insikter om återstående budget och prestationsmått, där ytterligare investeringar kan ge högre avkastning eller där omfördelning av budgeten kan vara fördelaktigt.

8. ClickUp-kampanjrapportmall

Ladda ner den här mallen Släng datamängden och dyka in i insikterna med ClickUps mall för kampanjrapporter.

ClickUps mall för kampanjrapporter sparar inte bara tid; de insikter som erhålls genom att använda denna mall för tillväxtexperiment är viktiga för marknadsföringsteam som vill analysera och förbättra sina kampanjresultat.

Omfattande datainsamling : Samla data från olika kanaler (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) i en rapport. Se alla viktiga mätvärden på ett och samma ställe för att spara tid och få en helhetsbild av kampanjens resultat.

Visualisering av nyckeltal : Visualisera nyckeltal (KPI) och andra analyser i varje steg av experimentet. KPI-spårning hjälper dig att snabbt förstå hur dina kampanjer presterar i termer av viktiga mått såsom kostnader, intäkter, konverteringar och klick på olika plattformar.

Övervakning och optimering av framsteg : Spåra kampanjens framsteg och identifiera områden som behöver förbättras. Genom att till exempel jämföra konverteringsgraden mellan olika kanaler (som Facebook och LinkedIn) kan du se var det kan behövas justeringar i strategin eller budgetfördelningen.

ROI-analys : Se sambandet mellan annonsutgifter (annonskostnad) och genererade intäkter (annonsintäkter) för varje plattform. Denna insikt hjälper dig att bedöma vilka kampanjer som är mest kostnadseffektiva och vilka som kan justeras för att maximera avkastningen.

Datadrivna beslut: Med tydliga insikter från kampanjrapporten kan du fatta välgrundade, datadrivna beslut. Oavsett om det handlar om att omfördela budgeten till mer effektiva kanaler eller förfina annonsstrategier baserat på konverteringsfrekvenser, så grundas dessa beslut på mätbara resultat.

9. ClickUp-mall för kampanjkalender

Ladda ner den här mallen Håll ditt team samordnat och kampanjerna på rätt spår med ClickUps mall för kampanjkalender.

Håll ordning och reda på dina tillväxtexperiment och se enkelt vilka experiment som har störst inverkan på ditt företag med ClickUps kampanjkalendermall.

Så här använder du mallen för tillväxtexperiment för att skapa en tidsplan för kampanjer och följa framstegen mot viktiga milstolpar:

Använd start- och slutdatum för att definiera tidsramen för varje kampanj. Detta hjälper dig att visualisera den övergripande tidsplanen för dina tillväxtexperiment och identifiera eventuella schemakonflikter.

Dela upp varje kampanj i mindre, genomförbara steg och tilldela varje deluppgift eller milstolpe ett slutdatum. Tilldela ansvariga för varje uppgift för ökad transparens och ansvarsskyldighet.

Kampanjlistan till vänster ger en snabb översikt över alla dina kampanjer. Detta kan hjälpa dig att identifiera kommande deadlines och se till att alla kampanjer är på rätt spår.

10. ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Ladda ner den här mallen Testa, lär dig och iterera snabbt mot tillväxt med ClickUps mall för marknadsföringsplan.

Growth hacking handlar om experiment och snabb iteration. ClickUps mall för marknadsföringsplan kan hjälpa dig att sätta upp specifika och mätbara mål för dina experiment och följa deras framsteg. Det kan handla om allt från att öka trafiken till webbplatsen till att förbättra konverteringsgraden.

Låt oss säga att du vill experimentera med olika sätt att öka trafiken till din webbplats. Du kan använda den här mallen för tillväxtexperiment för att sätta upp ett mål om att öka trafiken till webbplatsen med 10 % på en månad. Du kan sedan brainstorma en lista med mindre, mer hanterbara uppgifter för att uppnå detta mål, till exempel att köra annonser på sociala medier, skapa nytt blogginnehåll eller förbättra webbplatsens SEO.

När du har en lista med idéer kan du använda mallen för att prioritera dem och tilldela uppgifter till ditt team. Spåra sedan dina framsteg mot målet och se vilka idéer som har störst effekt.

Så här hjälper mallen dig att sätta ihop dina tillväxtexperiment:

Sätt upp uppnåbara marknadsföringsmål : Detta hjälper dig att fokusera dina experiment och se till att de är i linje med dina övergripande affärsmål.

Organisera uppgifter i genomförbara steg : Detta hjälper dig att dela upp dina experiment i hanterbara delar och se till att alla i ditt team vet vad de behöver göra.

Spåra framsteg med inbyggda mätvärden och analyser : Detta hjälper dig att se hur dina experiment presterar och göra ändringar efter behov.

Registrera och granska framsteg: Dokumentera resultaten av dina experiment och dra lärdom av dina framgångar och misslyckanden.

ClickUp för marknadsföring: din allt-i-ett-lösning för tillväxt

Effektivisera hela processen från brainstorming till analys av resultat med ClickUp för marknadsföringsteam.

ClickUp for Marketing -arbetsytan går utöver att bara hantera marknadsföringsprojekt. Den förstärker din förmåga att genomföra tillväxtexperiment med kraftfulla verktyg för tillväxthackning som hjälper dig att planera, genomföra, analysera och iterera.

Tänk dig att du och ditt tillväxtteam vill ha en vetenskaplig metod för att testa en ny design på en landningssida, så att ni kan se den potentiella effekten innan ni fullt ut satsar på stora designförändringar. Så här kan ClickUp Marketing hjälpa till:

Planera och brainstorma: Använd ClickUp Docs för att brainstorma olika landningssidekoncept med ditt team. Dessa dokument kan användas parallellt med din marknadsföringsplan, så att dina experiment stämmer överens med din övergripande strategi.

AI-driven innehållsskapande: ClickUp Brain , AI-assistenten, kan hjälpa dig att skapa en innehållsbrief för den nya landningssidan på några sekunder. Detta gör att du kan fokusera på att förfina kärnbudskapet och experimentera med variationer.

Sömlöst samarbete: Dela utkastet till landningssidan i ClickUp Docs och använd de Dela utkastet till landningssidan i ClickUp Docs och använd de inbyggda korrekturverktygen för att samla in feedback från ditt team innan lanseringen.

Genomför och analysera: Skapa uppgifter och listor i Skapa uppgifter och listor i ClickUp Tasks för att hantera utvecklingen och lanseringen av den nya landningssidan. Följ utvecklingen med ClickUp Dashboards i realtid som visar viktiga mått som konverteringsfrekvenser för varje variant.

Vill du ha fler mallar? Gå till ClickUp Mall-samlingen och välj bland över 1000 anpassningsbara mallar för alla möjliga affärsfunktioner ✨

Ta dina tillväxtexperiment till nästa nivå med ClickUp!

Gå från att brainstorma idéer till att genomföra datadrivna experiment som driver företagets tillväxt med ClickUps kostnadsfria mallar för tillväxtexperiment!

Alla mallar för tillväxtexperiment som delas ovan ger dig ett strukturerat ramverk för att effektivt utforma, hantera och analysera dina tillväxtexperiment. De sparar värdefull tid och säkerställer konsekvens i dina testinitiativ.

Kom ihåg att experimentering är en pågående process. Använd dessa mallar som utgångspunkt och anpassa dem efter dina unika affärsmål. Lär dig kontinuerligt och anpassa dina tillväxtstrategier efterhand. ClickUp kan vara din trogna partner på denna resa.

Experimentera, lär dig, dokumentera och utveckla ditt företag med ClickUp!

Registrera dig på ClickUp idag!