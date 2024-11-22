Hur man beräknar och ökar användarretentionen

Du granskar användarnas feedback och en kommentar sticker ut: ”Jag älskar appen, men jag önskar att den kunde ...” Du inser att detta är precis den insikt du behövde.

Ögonblick som dessa, där du får en glimt av vad som verkligen är viktigt för användarna, lägger grunden för starka strategier för att behålla kunderna.

Att ta reda på hur man ökar användarretentionen handlar inte alltid om att lägga till stora, flashiga funktioner. Ofta är det de små, meningsfulla förändringarna – dolda i både feedback och användarbeteende – som gör skillnaden.

I det här blogginlägget utforskar vi sätt att upptäcka dessa viktiga insikter och omvandla dem till strategier som får användarna att komma tillbaka. 🔄

⏰ 60-sekunders sammanfattning Om du undrar hur du kan öka användarretentionen kan verktyg som ClickUp hjälpa dig att spåra, mäta och förbättra kundretentionen med hjälp av funktioner som mål, instrumentpaneler, automatiseringar, integrationer och formulär. Användarretention mäter hur väl ett företag lyckas hålla användarna engagerade och få dem att återkomma över tid, vilket direkt påverkar hållbar tillväxt. Viktiga mått på användarretention är bland annat avgångsfrekvens och kundlivstidsvärde (CLV). Hög användarretention minskar anskaffningskostnaderna, ökar intäkterna och skapar lojala kunder. Effektiva strategier för att öka kundlojaliteten inkluderar att optimera onboarding, personalisera användarupplevelser och uppdatera funktioner regelbundet.

Förstå användarretention

Användarretention är ett företags förmåga att hålla sina kunder engagerade och få dem att återkomma över tid. Det spelar en avgörande roll för att driva hållbar tillväxt, eftersom det ofta är mer kostnadseffektivt att behålla befintliga kunder än att skaffa nya.

En hög retention indikerar att användarna ser ett värde i din produkt eller tjänst, vilket direkt påverkar den långsiktiga framgången.

Flera viktiga mätvärden hjälper dig att mäta användarretentionen och bedöma hur ditt företag mår när du lär dig hur du ökar användarretentionen:

Kundretentionsgrad (CRR): Denna mätvärde visar andelen användare som fortsätter att använda din produkt efter en viss period. Om du till exempel började med 100 användare och 75 kvarstår efter en månad är din retentionsgrad 75 %.

Avgångsfrekvens: Mäter andelen användare som slutar använda din produkt inom en given tidsram. En avgångsfrekvens på 25 % innebär att du har förlorat 25 % av dina användare, vilket signalerar ett behov av förbättrade insatser för att behålla kunderna.

Kundens livstidsvärde (CLV): Detta är en uppskattning av hur mycket en kund kommer att spendera under hela sin relation med ditt varumärke. Om en användare till exempel prenumererar på din tjänst för 10 dollar per månad i 12 månader är deras CLV 120 dollar.

Net Promoter Score (NPS): NPS mäter kundlojaliteten genom att fråga hur sannolikt det är att användarna skulle rekommendera din produkt. Om till exempel 60 % av de tillfrågade ger betyget 9–10 (promotorer) och 10 % ger betyget 0–6 (kritiker), blir ditt NPS 50 %. Ett högt NPS speglar hög kundnöjdhet.

Aktiva användare (DAU/MAU): Dagliga aktiva användare (DAU) och månatliga aktiva användare (MAU) visar hur många användare som aktivt engagerar sig i din produkt. Om du har 500 användare som engagerar sig dagligen och 2 000 månatligen, skulle din DAU och MAU vara 500 respektive 2 000.

Återköpsfrekvens: Detta mäter hur ofta kunder återvänder för att göra ytterligare köp. Om till exempel 40 av 100 kunder gör ett andra köp är din återköpsfrekvens 40 %.

Varför användarretention är viktigt

Användarretention är en nyckelfaktor för långsiktig framgång för alla produkter eller tjänster.

När användarna återkommer visar det att de ser ett värde i det du erbjuder, vare sig det är genom konsekvent prestanda, tillgodoseende av behov eller en positiv upplevelse.

Höga kundlojalitetsnivåer minskar marknadsförings- och förvärvskostnaderna, eftersom företagen inte behöver spendera lika mycket för att få tillbaka användarna. De ökar också CLV, vilket innebär högre intäkter utan att ständigt behöva jaga nya kunder.

I slutändan förbättrar användarretentionen kundlojaliteten och förvandlar användarna till förespråkare som är mer benägna att rekommendera andra.

Användarretention kontra kundbortfall

Användarretention och kundbortfall är två sidor av samma mynt. Retention mäter hur väl du behåller användare, medan kundbortfall visar hur många du har förlorat. Så här kan man jämföra dem:

Mätvärde Användarretention Churn Definition Andel användare som fortsätter att använda din produkt Andel användare som slutar använda din produkt Mål Öka antalet återkommande användare Minska antalet förlorade användare Fokus Förbättra engagemanget och nöjdheten Identifiera orsakerna till att användare lämnar Inverkan på tillväxten Leder till hållbar, kostnadseffektiv tillväxt Signalerar behovet av förbättringar av produkten eller tjänsten

🔑 Viktig insikt:

Vi ser våra kunder som inbjudna gäster på en fest, och vi är värdarna. Det är vårt dagliga arbete att göra alla viktiga aspekter av kundupplevelsen lite bättre.

Vad anses vara en bra retention?

En bra kundretention beror på branschen och vilken typ av produkt eller tjänst som erbjuds.

I SaaS-branschen anses till exempel en retention på 85 % eller högre vara stark, medan e-handelsföretag kan se en retention på mellan 40 och 60 % som bra, beroende på produktens livscykel.

Det är viktigt att jämföra din kundretention med branschens riktmärken, men det viktigaste är att förbättra din egen retention över tid.

💡 Proffstips: För att mäta SaaS-kundernas framgång, fokusera på mått som produktanvändning, användningsfrekvens och kundnöjdhet (CSAT).

Strategier för att öka användarretentionen

Det är en sak att få in användare, men det är när du behåller dem som magin uppstår. Här är några strategier som hjälper dig att öka kundlojaliteten om du letar efter de bästa sätten att öka användarretentionen. 📈

1. Optimera onboarding

Användarnas första upplevelse av din produkt är avgörande. Genom att optimera onboarding hjälper du användarna att snabbt förstå hur de kan maximera värdet av din produkt.

En smidig onboarding-upplevelse minskar friktionen och ökar chansen att användarna återvänder.

Fokusera på tydlighet och enkelhet. Guida användarna genom viktiga funktioner utan att överväldiga dem. Använd verktygstips, inbyggda handledningar och korta videor för att lyfta fram viktiga funktioner. Målet är att hjälpa användarna att känna sig trygga med att navigera i appen, vilket ökar sannolikheten för att de fortsätter att använda den.

Be dessutom om så lite information som möjligt under onboarding. Att minska antalet fält och steg bidrar till att förbättra konverteringen och minskar risken för avhopp.

2. Personalisera och segmentera användare

Standardmetoder fungerar inte alltid när det gäller kundlojalitet.

Genom att personalisera och segmentera användarna kan du tillgodose specifika behov, beteenden och preferenser, vilket får dem att känna sig uppskattade och förstådda.

Segmentera användarna utifrån deras aktivitet eller beteende.

Till exempel möjliggör separata grupper för nya användare, aktiva användare och de som inte har varit engagerade på sistone en mer riktad kommunikation. Att skräddarsy dina meddelanden och ditt innehåll för varje grupp kan öka engagemanget.

Erbjud personliga rekommendationer baserade på tidigare beteenden eller preferenser. Ju mer din produkt känns skräddarsydd för varje användare, desto mer sannolikt är det att de förblir lojala.

📌 Exempel: Spotify skräddarsyr upplevelser för enskilda användare med spellistor som "Discover Weekly" och "Release Radar" och erbjuder rekommendationer baserade på lyssningsvanor. Funktioner som "Spotify Wrapped" lyfter fram personliga musikpreferenser, medan uppdateringar om nya releaser och evenemang håller innehållet aktuellt.

3. Uppdatera funktioner regelbundet och lägg till värdeskapande innehåll

En produkt som inte utvecklas riskerar att bli föråldrad.

Regelbundna uppdateringar håller användarna engagerade och förstärker intrycket av att din produkt ständigt förbättras. Fokusera på att förfina befintliga funktioner, åtgärda användarnas problem och lägga till nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen.

Innehåll som blogginlägg, handledningar eller produktlanseringar kan hålla användarna engagerade. Se till att innehållet är relevant för användarnas behov och tillför ett konkret värde. Var uppmärksam på feedback för att identifiera områden som kan förbättras och ta itu med problem innan de leder till att kunderna lämnar dig.

Regelbundna uppdateringar signalerar att du prioriterar användarnas tillfredsställelse, vilket bidrar till att öka kundlojaliteten.

📌 Exempel: ClickUp släpper nya funktioner och engagerar aktivt användarna genom e-postmeddelanden som informerar om dessa uppdateringar, så att alla hålls uppdaterade. Det ger också användarna en röst genom att låta dem rösta på nya funktioner direkt via mobilappens alternativ "Rösta på nya funktioner".

4. Utnyttja push-meddelanden och e-post på ett klokt sätt

Push-meddelanden och e-post är kraftfulla verktyg när de används på rätt sätt.

Aktuella, relevanta aviseringar kan påminna användarna om värdet av din produkt utan att bli påträngande.

När det gäller push-meddelanden, skicka uppdateringar som är viktiga för användarna, till exempel specialerbjudanden, funktionsuppdateringar eller påminnelser. Håll koll på frekvensen för att undvika att överväldiga användarna. För många meddelanden kan leda till att användarna inaktiverar dem eller slutar använda produkten helt och hållet.

E-postmeddelanden är lika effektiva när de används för personlig kundkommunikation. Skicka skräddarsydda meddelanden, till exempel funktionsuppdateringar eller rekommendationer baserade på användaraktivitet.

Varje e-postmeddelande måste ge ett tydligt värde och innehålla en stark uppmaning till handling.

📌 Exempel: Duolingo, appen för språkinlärning, skickar push-meddelanden som påminner användarna om att slutföra sina dagliga lektioner, vilket hjälper användarna att hålla sig på rätt spår med sina inlärningsmål. Den använder också e-post för att tillhandahålla personliga uppdateringar, såsom framstegsrapporter eller milstolpar, vilket uppmuntrar användarna att fortsätta lära sig.

🔑 Viktig insikt:

Det finns bara en chef. Kunden. Och han kan sparka alla i företaget, från ordföranden och nedåt, genom att helt enkelt spendera sina pengar någon annanstans.

5. Uppmuntra användarfeedback och engagemang

Användarfeedback ger värdefulla insikter om vad användarna gillar, vad som frustrerar dem och var förbättringar kan göras.

Uppmuntra användarna att ge feedback genom enkäter, uppmaningar i appen eller feedbackknappar.

Att agera på feedback visar användarna att deras åsikter är viktiga. När de ser meningsfulla förändringar som ett resultat av deras förslag är det mer troligt att de förblir lojala.

Att interagera med användarna, vare sig det är genom att svara på kommentarer, bekräfta feedback eller involvera dem i produktutvecklingen, främjar förtroende och en känsla av gemenskap.

📌 Exempel: Adobe Creative Cloud samlar in synpunkter via meddelanden i appen, enkäter och en portal för kundfeedback, och implementerar ofta populära förslag i uppdateringar. De främjar också gemenskapen genom att interagera med användarna på sociala medier och via sitt communityforum, där användarna kan dela idéer och komma i kontakt med Adobes experter.

6. Implementera ett kundlojalitetsprogram

Ett kundlojalitetsprogram belönar användare för deras fortsatta engagemang.

Att erbjuda incitament som tilltalar användarna – såsom rabatter, specialtillgång eller exklusivt innehåll – kan öka retentionen avsevärt.

Lojalitetsprogram får användarna att känna sig uppskattade och uppmuntrar till fortsatt aktivitet. Ett poängbaserat system, där användarna tjänar belöningar baserat på användning eller köp, fungerar bra. Differentierade belöningar motiverar användarna att engagera sig mer i din produkt.

Dessa program ökar retentionen och bidrar till att förbättra livstidsvärdet, vilket skapar en win-win-situation för både ditt företag och dess återkommande kunder.

📌 Exempel: Sephora's Beauty Insider-program är ett utmärkt exempel på ett effektivt kundlojalitetsprogram. Medlemmarna tjänar poäng vid varje köp, som de kan lösa in mot exklusiva belöningar som produktprover och produkter i begränsad upplaga.

🔍 Visste du att? Återkommande och nöjda kunder tenderar att köpa oftare och spendera mer än nya kunder. Eftersom de har upplevt värdet av en produkt eller tjänst på egen hand är de motiverade att återkomma regelbundet.

Spåra och mäta framgången med att behålla kunder

När det gäller användarretention är det viktigt att veta vad som fungerar (och vad som inte fungerar). Genom att spåra och mäta retentionens framgång får du en tydlig bild av hur användarna interagerar med din produkt över tid och kan lättare avgöra hur du kan öka användarretentionen.

Låt oss diskutera verktyg och tekniker som hjälper dig att mäta det som är viktigt och finjustera dina strategier för kundretention. 🧑‍🏫

Viktiga mått för att mäta retention

Om du vill öka användarretentionen behöver du rätt mätvärden och kunskap om hur du beräknar dem. Låt oss titta på hur man mäter var och en av dem. 🧮

Kundretentionsgrad (CRR)

Så här beräknar du CRR:

Välj en grupp användare (t.ex. användare som registrerade sig i januari).

Mät antalet användare från den gruppen som fortfarande är aktiva efter en viss period (till exempel 30, 60 eller 90 dagar).

Använd denna formel:

Kundlojalitetsgrad = (Antal aktiva användare vid periodens slut / Totalt antal användare vid periodens början) x 100

Avgångsfrekvens

Så här beräknar du avgångsfrekvensen:

Identifiera antalet användare som slutat använda produkten inom en viss tidsram.

Använd denna formel:

Avgångsfrekvens = (Användare som förlorats under perioden / Totalt antal användare vid periodens början) x 100

Kundens livstidsvärde (CLV)

Beräkna CLV med denna formel:

CLV = Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) x Genomsnittlig användarlivslängd

Genom att känna till CLV kan du avgöra hur mycket du ska investera i att behålla kunder, så att resurserna används på ett klokt sätt.

4. Net Promoter Score (NPS)

Så här beräknar du NPS:

Undersök kunderna på en skala från 0 till 10 om hur sannolikt det är att de skulle rekommendera din produkt.

Subtrahera andelen kritiker (de som ger betyget 0–6) från andelen förespråkare (de som ger betyget 9–10).

NPS = % av förespråkarna – % av kritikerna

5. Aktiva användare (DAU/MAU)

För att beräkna DAU/MAU-kvoten mäter du antalet aktiva användare dagligen (DAU) eller månadsvis (MAU).

DAU/MAU-förhållande = DAU / MAU

Ett förhållande över 0,2 (eller 20 %) indikerar ett bra användarengagemang.

6. Andel återkommande köp

Så här beräknar du andelen återkommande köp:

Identifiera antalet kunder som gjort mer än ett köp under en viss period.

Dela det med det totala antalet kunder under samma period.

Andel återkommande köp = (Antal återkommande kunder / Totalt antal kunder) x 100

För att effektivt kunna spåra användarretention krävs rätt kombination av verktyg och tekniker. De hjälper till att övervaka engagemang, identifiera trender och optimera strategier för att säkerställa långsiktig lojalitet.

Låt oss utforska viktiga verktyg, med början med ClickUp Customer Service Software, som är utformat för att förbättra retentionen och effektivisera processerna.

ClickUp-mål

Spåra utvecklingen av kundlojaliteten och samordna ditt team med anpassningsbara ClickUp-mål.

Att spåra långsiktiga mål för retention börjar med ClickUp Goals. De hjälper dig att definiera tydliga mål, oavsett om du vill sänka bortfallsfrekvensen, öka antalet aktiva användare eller förbättra CLV.

Med Goals kan du enkelt sätta upp mätbara mål, följa framstegen och se till att dina strategier för att behålla kunderna förblir fokuserade och praktiska.

Du kan till exempel sätta upp ett mål om att öka andelen återkommande köp med 20 % under nästa kvartal och koppla det till relevanta uppgifter, så att ditt team kan fokusera på prioriteringarna.

ClickUp-instrumentpaneler

Visualisera retentiondata i realtid med helt anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

ClickUp Dashboards ger en översikt i realtid över viktiga prestationsindikatorer (KPI) för kundupplevelsen, vilket hjälper dig att visualisera trender och spåra utvecklingen av kundlojaliteten.

Anpassade kort gör det enkelt att beräkna och visa diagram över retention, trender för kundbortfall och insikter om kundengagemang på ett och samma ställe. Denna centraliserade vy förenklar beslutsfattandet och säkerställer att dina strategier för kundretention är datadrivna.

Du kan till exempel lägga till ett kort för att övervaka återkommande användare över tid eller spåra framgången för en nyligen genomförd lojalitetskampanj.

ClickUp Dashboards är en riktig game changer för oss eftersom vi nu har en verklig realtidsbild av vad som händer. Vi kan enkelt se vilket arbete vi har slutfört och vilket arbete som pågår.

ClickUp-automatiseringar

Konsekvens är avgörande för strategier för att behålla kunder, och ClickUp Automations säkerställer att arbetsflödena förblir standardiserade, smidiga och effektiva.

Förenkla arbetsflödena för att behålla kunder och minska det manuella arbetet med hjälp av ClickUp Automations.

Du kan automatisera repetitiva uppgifter som att följa upp inaktiva användare eller kategorisera feedback. Detta minimerar manuellt arbete, så att ditt team kan fokusera på att skapa meningsfulla användarupplevelser.

Du kan till exempel ställa in automatisering för att trigga aviseringar för försenade uppgifter eller tilldela uppföljningar av feedback till specifika teammedlemmar.

Konfigurera aktiva ClickUp-automatiseringar för att effektivisera arbetsuppgifterna.

Dessa små förbättringar har en betydande inverkan på hanteringen av kundens livscykel.

Det har verkligen förenklat vår produktivitet, och en stor del av det beror på alla olika integrationer och ClickApps som ClickUp erbjuder. Automatiseringarna som underlättar vårt arbete och låter oss fokusera på de faktiska projekten är verkligen fördelaktiga för oss och hela företaget.

ClickUp-integrationer

Att samla in feedback från flera kanaler är viktigt för att förstå användarnas behov, och ClickUp Integrations gör det enkelt att konsolidera dessa data.

Koppla ihop dina favoritverktyg med ClickUp-integrationer för att samla kunddata och insikter på ett och samma ställe.

Oavsett om det handlar om att ansluta till undersökningsverktyg, CRM-system eller analysplattformar, gör integrationer det möjligt för dig att effektivisera insamlingen och analysen av feedback.

Genom att integrera ClickUp med kundsupportverktyg kan du till exempel samla in feedback från ärenden eller chattar, medan undersökningsverktyg kan kanalisera användarnas svar direkt till dina arbetsflöden. Denna centraliserade metod säkerställer att ingen feedback förbises.

ClickUp-formulär

Att samla in användarfeedback ska inte kännas som en plikt – varken för dig eller dina användare.

ClickUp Forms gör det enkelt att skapa feedbackkanaler som passar perfekt in i dina arbetsflöden.

Samla in användarfeedback enkelt och omvandla den till praktiska uppgifter med ClickUp Forms.

Anta att en användare föreslår en ny funktion eller påpekar något som de skulle vilja ändra. Deras feedback omvandlas omedelbart till en uppgift i ClickUp, redo för ditt team att granska och agera på.

Inga extra steg, inga krångliga verktyg – bara tydlig information som leder till bättre beslut.

💡 Proffstips: Att höra direkt från användarna hur din lösning har hjälpt dem kan ge värdefulla insikter och bidra till att stärka ditt rykte. Be kunderna om rekommendationer för att underlätta detta.

ClickUp täcker operativa behov, medan specialiserade analysverktyg ger djupare insikter i användarnas beteende.

Tänk på följande när du mäter retention:

Google Analytics: Analysera användarbeteende på webb- och mobilplattformar

Mixpanel: Övervaka engagemangstrender och identifiera avhoppspunkter

Amplitude: Få insikter om användarnas resor och produktinteraktioner

Hotjar: Förstå användarnas beteende genom värmekartor, sessionsinspelningar och undersökningar.

👀 Bonus: Prova programvara för kundframgång för att spåra kundernas hälsa och proaktivt engagera användarna.

Vanliga fallgropar att undvika i arbetet med att behålla användare

Även de bästa strategierna för att behålla användare kan misslyckas om du gör onödiga misstag när du lär dig hur du ökar användarretentionen.

Här är några vanliga fallgropar som kan skrämma bort användare. 📉

Ignorera användarnas feedback

Användare delar ofta med sig av värdefulla insikter om sina behov och frustrationer. Om du ignorerar denna feedback kan de känna sig ouppskattade och frånkopplade från din produkt.

Samla in, analysera och agera regelbundet på feedback för att visa användarna att du värdesätter deras åsikter.

🔑 Viktig insikt:

Det första steget för att överträffa dina kunders förväntningar är att känna till dessa förväntningar.

Det första steget för att överträffa dina kunders förväntningar är att känna till dessa förväntningar.

Överbelasta inte användarna med aviseringar

Meddelanden ska informera, inte irritera. Ständiga aviseringar om mindre uppdateringar eller irrelevanta erbjudanden kan överväldiga användarna, vilket leder till frustration och att de slutar använda appen.

Fokusera på kvalitet framför kvantitet och se till att varje avisering ger ett verkligt mervärde.

Att inte erbjuda ett tydligt värdeerbjudande

Ett starkt värdeerbjudande hjälper användarna att förstå varför din produkt är värd deras tid. Om detta inte är tydligt kan användarna ha svårt att se fördelarna med att stanna kvar.

Var konsekvent när du kommunicerar produktens unika fördelar och leverera på dem.

💡 Proffstips: För att förbättra kundfokuseringen bör du alltid följa upp efter att du har löst problem eller genomfört förändringar. Fråga kunderna om de är nöjda med lösningen och om det finns något annat de behöver, och visa att deras fortsatta upplevelse är viktig för dig.

Att inte ta itu med tekniska problem

Frekventa buggar, krascher eller långa laddningstider kan testa användarnas tålamod. Om tekniska problem förblir olösta kan användarna helt överge din produkt.

Prioritera att lösa problem snabbt för att upprätthålla förtroende och tillfredsställelse.

Använd ClickUp för att hålla dina användare intresserade

Att bygga upp en stark kundlojalitet är inte något man gör en gång för alla, utan en kontinuerlig process där man håller kontakten med sina kunder, tillgodoser deras behov och anpassar sig efter deras feedback.

När du fokuserar på att skapa verkligt värde för dem, lägger du grunden för långsiktig framgång.

Om du vill öka användarretentionen eller optimera din strategi för kundretention kan ClickUp hjälpa dig. Med sina kraftfulla funktioner för att spåra mål, automatisera uppgifter och samla in feedback gör ClickUp det enkelt att hålla dina användare engagerade och nöjda.

Prova ClickUp gratis idag.