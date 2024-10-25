Monday vs. HubSpot: Vilket CRM är bäst 2025?

Om det finns ett verktyg som är oumbärligt för dina säljteam är det CRM-programvara (customer relationship management), och det finns goda skäl till det.

Utan ett CRM-system kommer dina säljteam troligen att hantera kundkommunikation, leadinformation och säljaktiviteter i föråldrade kalkylblad och flera osammanhängande verktyg.

Det innebär att säljare fastnar i en ändlös loop av manuell datainmatning, utöver den tid de lägger på att bläddra igenom kalkylblad för att hitta den exakta informationen de behöver för att nå potentiella kunder.

Oavsett om du är en växande försäljningsorganisation eller ett företag kan du med en snabb Google-sökning konstatera att det finns gott om CRM-lösningar på marknaden.

I den här bloggen granskar vi två populära konkurrenter inom CRM-området, Monday och Hubspot, för att hjälpa dig att välja den som bäst passar dina affärsbehov. Vi delar också med oss av ett bonusverktyg som övervinner begränsningarna hos Monday CRM och Hubspot. 🏆

Vad är Monday CRM?

Monday CRM är en försäljningssvit som utvecklats av Monday.com. Den används av företag i alla storlekar inom olika branscher, såsom fastigheter, mjukvara och IT-tjänster, konsumentvaror och hälso- och sjukvård.

via Monday CRM

En fördel med Monday CRM är att det är mycket anpassningsbart. Tack vare att det inte kräver någon kodning kan du skräddarsy plattformen efter dina försäljningsprocesser och arbetsflöden. Det förbättrar översikten över försäljningsprocesserna och erbjuder inbyggda samarbetsverktyg som möjliggör teamarbete inom försäljningsaktiviteter och kundinteraktioner.

Monday CRM-funktioner

Här är en snabb översikt över Monday CRM:s funktioner och hur de kan hjälpa dig att hantera din försäljningspipeline och optimera teamets prestanda.

Denna funktion hjälper till att centralt hantera kontaktinformation som namn, e-postadresser, telefonnummer och andra viktiga uppgifter. Säljteam kan enkelt komma åt den senaste informationen under sina kundkontakter.

via Monday CRM

Monday CRM erbjuder ett enkelt visuellt gränssnitt med segmenterings- och filtreringsalternativ som gör att du kan hitta specifika leads och kontakter för mycket riktad marknadsföring. Dessutom kan du anpassa Monday CRM efter din försäljningscykel. Redigera de olika affärsstadierna genom att lägga till eller ta bort kolumner för att bäst passa din pipelinehanteringsprocess.

💡Proffstips: Använd verktyg för kundsamarbete för att hantera onboarding-dokumentation, projektförfrågningar, leveranser och feedback på ett och samma ställe.

Funktion nr 2: Leadgenerering

Monday CRM:s formulär för leadgenerering gör det enkelt att samla in och hantera leadinformation. Använd dessa formulär på din webbplats, dina sociala medier och dina webbseminarier för att registrera kontaktinformation, så lagras den automatiskt i CRM-databasen. Lägg till ditt företags logotyp, ändra färger och välj vilka fält som ska ingå i dina formulär för att samla in den information som är viktigast för dig.

Läs mer: 10 mallar för kundhantering i PowerPoint och ClickUp

Funktion nr 3: Monday AI

Med Monday:s AI-funktion kan du skapa formler för att förenkla rapporteringen av säljprocessen. Du kan till exempel skapa formler för att beräkna total intäkt eller spåra konverteringsgraden i olika stadier.

Funktion nr 4: Dashboards

Med Mondays dashboards kan du effektivisera försäljningsprocesserna och få en översiktlig bild av viktiga försäljningsmått i ett enda layout. Du kan också spåra dina budgetar, affärsförlopp och teamets prestationer med hjälp av dashboards. Monday CRM erbjuder flera widgets för att anpassa dina dashboards och styra hur du vill att data ska visas.

Priser för Monday CRM

Gratis för alltid

Grundläggande : 15 USD/månad per användare

Standard : 20 USD/månad per användare

Pro : 33 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Vad är HubSpot?

HubSpot Sales Hub är ett verktyg för kundrelationshantering som är utformat för små och medelstora företag för att enkelt hantera sina kundinteraktioner. Det erbjuder en centraliserad och lättanvänd plattform där du kan lagra och hantera kontaktinformation, spåra kundinteraktioner och visualisera din försäljningspipeline.

via HubSpot

HubSpot-funktioner

HubSpot erbjuder funktioner som eliminerar friktion i försäljningsprocesserna och hjälper dina säljare att arbeta mer effektivt. Låt oss utforska dem mer ingående.

Funktion nr 1: Pipelinehantering

HubSpots CRM-plattform ger dig en överblick över hela din försäljningscykel. Se i vilket skede varje affär befinner sig och vilka åtgärder som krävs för att driva den framåt.

via HubSpot

Du kan anpassa din försäljningspipeline genom att lägga till, ta bort eller redigera affärsstadier med HubSpots dra-och-släpp-gränssnitt. Det innebär att du kan skräddarsy försäljningspipeline så att den passar ditt företags sätt att hantera leads och avsluta affärer.

💡Proffstips: Förbättra din kundkommunikationsstrategi genom att definiera mätbara mål, fastställa förväntningar i ett tidigt skede och öva på aktivt lyssnande.

Funktion nr 2: Affärsinsikter

HubSpots affärsinsikter hjälper dig att snabbt hitta information om potentiella kunder. CRM-systemet har en databas med över 20 miljoner företag. Om du har en potentiell kunds företags-e-postadress fyller HubSpot automatiskt i alla andra relevanta uppgifter, som företagets storlek, bransch, intäkter och mer.

Proffstips 💡: Använd tekniker för försäljningsprojektledning som att ange tydliga mål, sätta upp milstolpar och etablera effektiva kommunikationskanaler för att effektivisera din försäljningsprocess.

Funktion nr 3: HubSpot AI

HubSpots AI-lösning, Breeze, hanterar uppgifter som att ta mötesanteckningar, uppdatera register och generera kontaktmeddelanden för säljteam. Den inbyggda AI-lösningen låter säljteam analysera kundinteraktioner och tidigare affärer.

Funktion nr 4: Dashboard och rapporteringsprogramvara

HubSpot erbjuder en central plats där du kan se alla dina viktiga data. Det gör det möjligt att skapa anpassade instrumentpaneler och omfattande rapporter som hjälper säljteam att få insikt i viktiga mätvärden.

Tvärfunktionella team kan koppla samman marknadsförings- och försäljningsprocesser för att få en helhetsbild av kampanjens resultat.

HubSpots integrationer med över 1 000 verktyg gör dataöverföringen mellan affärskällor felfri och säkerställer att dina säljteam har aktuell data för att kunna avsluta fler affärer.

💡Proffstips: Skapa CRM-rapporter och omvandla dem till visuella diagram och grafer för att bättre visa din försäljningspipeline och prognostisera sannolikheten för att avsluta affärer.

Hubspot-priser

Gratis för alltid

Professional : 100 USD/månad per användare

Enterprise: 150 USD/månad per användare

💡 Bonus: Här är vad du kan göra med integrationen mellan HubSpot och ClickUp: Leverera kundvärde snabbare genom att koppla samman HubSpot och ClickUp-arbetsflöden

Snabba upp projektleveranser med automatisering

Visa kunddata (affärer och kundstatus) i din projektledningsplattform istället.

Monday CRM vs. HubSpot: Jämförelse av funktioner

Både HubSpot och Monday CRM erbjuder unika funktioner för att hantera kundinteraktioner och leaddata. Men om du jämför Monday CRM och HubSpot, vilket ska du välja för ditt företag?

Här är en tabell som visar skillnaderna mellan HubSpot och Monday CRM när det gäller att spåra försäljningsinsatser och hantera arbetsflöden.

Funktion HubSpot Monday CRM Försäljningshantering Avancerad pipelinehantering med 7 standardiserade affärsstadier Olika stadier i försäljningscykeln visas visuellt på en Kanban-tavla. Automatisering Avancerad automatisering för flerstegsarbetsflöden som e-postutskick och mötesplanering Grundläggande automatisering för tilldelning av leads och statusuppdateringar Försäljningsinformation Få tillgång till en databas med över 20 miljoner företag, vilket eliminerar behovet av manuell research. Kräver att du skapar anpassade formulär för att registrera kontaktinformation. Artificiell intelligens Intelligent AI för prediktiva prognoser och leadscoring AI för att automatisera uppgiftsgenerering, e-postskrivning och innehållsgenerering. Saknar avancerade AI-funktioner. Datahantering Detaljerade instrumentpaneler för både detaljerad rapportering och översikter på hög nivå. Anpassningsbara instrumentpaneler, men begränsade till endast översikter på hög nivå. Prissättning I den högre prisklassen eftersom det integrerar försäljnings- och marknadsföringsfunktioner i ett paket. Prisvärda priser med grundläggande CRM-funktioner

Läs vidare för att få en mer detaljerad bild av hur dessa plattformar skiljer sig åt i sina erbjudanden trots att de har liknande funktioner.

Funktion nr 1: Försäljningshantering

HubSpot Sales Hub erbjuder avancerade funktioner för pipelinehantering som gör det möjligt att visualisera din försäljningsprocess och identifiera eventuella hinder. Som standard har HubSpots CRM sju affärsstadier som representerar de viktigaste faserna i din försäljningscykel.

Monday Sales CRM erbjuder också en försäljningshanteringsfunktion som kallas Contact Management. Affärer visas visuellt på en Kanban-tavla under olika kolumner för att markera olika stadier. Automatiseringar finns tillgängliga för aktiviteter som lead-tilldelningar, statusuppdateringar och påminnelser.

Vinnare 🏆: Beror på ditt användningsfall: För avancerad automatisering kombinerar HubSpot försäljnings- och marknadsföringsinsatser med automatisering av e-postmarknadsföring och pipelinehantering. För visuell pipelinehantering, Monday CRM med försäljningsaffärer representerade på Kanban-tavlan.

Funktion nr 2: Försäljningsinformation

HubSpots databas med affärsinformation om över 20 miljoner företag eliminerar behovet av manuell research. Denna funktion är praktisk för säljare som snabbt vill hitta information om potentiella kunder.

Med Monday CRM måste du dock lägga tid på att skapa anpassade formulär för att samla in information om leads.

Vinnare 🏆: HubSpot är vinnaren här tack vare att det sparar tid när det gäller att hitta viktig information för att engagera potentiella kunder.

Funktion nr 3: CRM-automatiseringsintelligens

HubSpots Breeze hjälper ditt försäljningsflöde genom att ge förutsägbara insikter om ditt teams prognoser. Du kan använda denna information från det samarbetsinriktade CRM-systemet för att prognostisera intäkter och eliminera flaskhalsar innan de eskalerar.

Monday AI automatiserar däremot uppgiftsgenerering och hjälper till med att utforma e-postmeddelanden, generera innehåll och skapa formler.

Vinnare 🏆: När vi jämför AI-funktionerna har HubSpot ett försprång framför Monday CRM. Monday AI erbjuder endast grundläggande automatiseringsfunktioner.

Funktion nr 4: Prissättning

När allt kommer omkring beror valet av verktyg till stor del på din budget. Vid första anblicken verkar Monday CRM vara mycket billigare än HubSpot. Detta kan dock vara subjektivt.

Vinnare 🏆: Större team med avancerade CRM-funktioner kan dra nytta av HubSpots prissättning. Du kommer att märka att HubSpot erbjuder avancerade marknadsföringsfunktioner och försäljningsverktyg. Monday Sales CRM:s prissättning är dock mer överkomlig för dem som behöver anpassning, flexibilitet, grundläggande rapportering och funktioner för försäljningskontakter.

HubSpot CRM och Monday CRM på Reddit

Vi har undersökt vad användare har att säga om Monday CRM och HubSpot på Reddit .

En Reddit-användare uppger att de föredrar HubSpot på grund av dess integrerade funktioner för sälj- och marknadsföringsteam.

Jag är ett fan av HubSpot eftersom det erbjuder en integrerad plattform som inte många andra CRM-system har. Att ha försäljning, marknadsföring, service, drift och ett CMS integrerat underlättar mycket när det gäller teknisk fragmentering och man slipper integrera flera olika verktyg.

Jag är ett fan av HubSpot eftersom det erbjuder en integrerad plattform som inte många andra CRM-system har. Att ha försäljning, marknadsföring, service, drift och ett CMS integrerat underlättar mycket när det gäller teknisk fragmentering och man slipper integrera flera olika verktyg.

En annan Redditor-användare påpekar att Monday.com är bäst för mindre användningsområden som att underhålla kundlistor, medan HubSpot passar bättre som CRM, särskilt för växande företag. Användaren lyfter också fram att HubSpot kan stödja försäljnings- och marknadsföringsfunktioner bättre tack vare avancerade funktioner som automatisering.

Till att börja med måste du vara medveten om att Monday INTE är ett CRM-system. Det är ett snyggt Excel-ark, tillgängligt online, men långt ifrån ett CRM-system. Med det sagt är det rätta valet för ditt företag i slutändan beroende på vad du vill uppnå. Om det bara handlar om att hålla koll på kundlistor kan Monday kanske göra jobbet, men om du vill skala upp verksamheten kommer du så småningom att vilja att försäljning, marknadsföring, kundsupport etc. ska vara synkroniserade, och Monday stöder inte de försäljnings- och marknadsföringsfunktioner du skulle vilja ha, särskilt när det gäller automatisering för att effektivisera verksamheten.

Till att börja med måste du vara medveten om att Monday INTE är ett CRM-system. Det är ett snyggt Excel-ark, tillgängligt online, men långt ifrån ett CRM-system.

Med det sagt är det rätta valet för ditt företag beroende på vad du vill uppnå. Om det bara handlar om att hålla koll på kundlistor kan Monday vara ett bra val, men om du vill skala upp verksamheten kommer du så småningom att vilja att försäljning, marknadsföring, kundsupport etc. är synkroniserade, och Monday stöder inte de försäljnings- och marknadsföringsfunktioner du skulle vilja ha, särskilt när det gäller automatisering för att effektivisera verksamheten.

Med sin omfattande analys, avancerade leadkvalificering och automatisering är den allmänna uppfattningen att HubSpot är ett bättre val än Monday CRM. Detta beror på att Monday CRM är mer ett arbetsflödeshanteringssystem med begränsade försäljningshanteringsfunktioner.

Låt oss nu utforska det bästa alternativet till HubSpot och Monday CRM.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till HubSpot och Monday CRM

ClickUp är en helhetslösning som samlar alla svar du behöver från HubSpot och Monday CRM i ett och samma ställe.

ClickUp CRM

Prova den ultimata CRM-lösningen ClickUp för att visualisera pipelines, spåra och hantera konton, samarbeta med ditt team och effektivisera kundernas arbetsflöden.

Med sina avancerade funktioner som är utformade för att påskynda kundtillväxten och hantera din pipeline erbjuder ClickUp CRM allt du behöver för att skala upp din försäljningsverksamhet.

Funktioner som anpassningsbara vyer gör att du kan visualisera kundrelationer, övervaka kundernas livstidsvärde och spåra genomsnittliga affärsstorlekar på ett och samma ställe.

ClickUp underlättar smidigt samarbete och har till och med fördefinierad automatisering som hjälper dig att skapa, tilldela och hantera uppgifter för varje steg i din försäljningsprocess. Detta gör det till ett av de bästa alternativen till HubSpot och Monday CRM som du bör överväga.

De innovativa hjärnorna inom vår organisation strävar alltid efter att bli bättre och letar ständigt efter sätt att spara ytterligare en minut eller en timme, eller ibland till och med en hel dag. ClickUp löste många problem för oss som vi, när vi ser tillbaka på det, försökte hantera med hjälp av icke-skalbara verktyg som Excel-tabeller och Word-dokument.

De innovativa hjärnorna inom vår organisation strävar alltid efter att bli bättre och letar ständigt efter sätt att spara ytterligare en minut eller en timme, eller ibland till och med en hel dag. ClickUp löste många problem för oss som vi, när vi ser tillbaka på det, försökte hantera med hjälp av icke-skalbara verktyg som Excel-tabeller och Word-dokument.

Här får du en djupare inblick i vad som gör ClickUp till den ultimata CRM-lösningen för dina säljteam.

ClickUps fördel nr 1: Prestandadashboards

Få djupgående insikter om kundinteraktioner och leadaktivitet med hjälp av ClickUp Dashboards. Med en anpassad instrumentpanel kan du visualisera viktiga mått som bruttoförsäljningsintäkter, månadsinkomster och försäljning per kategori. Detta är mycket användbart när du vill optimera din försäljningsprocess och förbättra intäktstillväxten.

Skapa omfattande CRM-rapporter med hjälp av ClickUp Dashboards.

Du kan också övervaka olika kundsegment i din databas och prognostisera intäktspotentialen och möjligheterna till merförsäljning. Analysera kundsegment för att förstå vilka kunder som är i riskzonen och vidta proaktiva åtgärder för att förhindra kundbortfall.

ClickUps fördel nr 2: Försäljningsprojektledning

ClickUps programvara för försäljningsprojektledning erbjuder leadspårning, automatiserad datainmatning och uppgiftshantering på ett och samma ställe. Dedikerade försäljningsinriktade mallar och vyer hjälper teamen att visualisera försäljningstratten och hantera kundkonton.

Använd ClickUp Analysts CRM-mall för att organisera och hantera kunddata och visualisera försäljningsprocessen.

ClickUp CRM-mall

ClickUps CRM-mall är till exempel ett funktionsrikt ramverk för att skapa anpassningsbara pipelines för din försäljningsprocess. Använd anpassade statusar för att ange affärsstadier som Stängd vunnen, Stängd förlorad, Förslag etc. På så sätt kan du enkelt spåra en leads framsteg genom olika försäljningsprocessstadier.

Ladda ner den här mallen Hantera dina leads och kundinteraktioner på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp CRM-mallen.

Med den här mallen kan du:

Skapa och tilldela uppgifter för olika aktiviteter, såsom uppföljning av e-post, schemaläggning av möten eller förberedelse av offerter.

Spåra leads framsteg genom olika faser av försäljningscykeln och förutsäg sannolikheten för avslutade affärer.

Få realtidsinsikter om viktiga försäljningsmått som kundens livstidsvärde, genomsnittlig affärsstorlek och teamets prestanda.

Sätt upp försäljningsmål för ditt team och följ upp hur teamet utvecklas mot dessa mål.

Bonus: Om ditt säljteam står inför utmaningar, såsom bristande insyn i en potentiell kunds säljprocess eller strukturering av säljprocessen, kan du överväga att använda mallar för säljprocessen för att underlätta deras arbete.

Du kan också använda ClickUp Automations för att spara tid och automatisera repetitiva uppgifter i din försäljningsprocess. Välj mellan över 100 fördefinierade automatiseringar eller skapa dina egna med ClickUps automatiseringsverktyg. Automatisera e-postutskick i specifika faser av försäljningscykeln och utlös statusuppdateringar varje gång en uppgift initieras, godkänns eller slutförs.

Använd ClickUp Automation för att ta hand om det tidskrävande arbetet för dina team.

ClickUps fördel nr 3: Intelligent AI

ClickUps AI-neurala nätverk – ClickUp Brain är allt du behöver för att hjälpa dina säljteam att bli mer produktiva.

Du kan ställa alla arbetsrelaterade frågor till ClickUp Brain, som sedan sorterar dina dokument, projekt och uppgifter för att hitta de mest relevanta insikterna. Detta gör det mycket enklare för dig att hitta den försäljningsinformation du behöver och eliminerar behovet av att spendera otaliga timmar på att gå igenom din arbetsyta.

Skapa e-postsvar, skapa rapporter och sammanfatta mötesanteckningar med ClickUp Brain.

ClickUp Brain kan också utforma e-postmallar, utgående marknadsföringskampanjer och försäljningsrapporter. På så sätt behöver dina säljare inte längre oroa sig för att skapa innehåll för sin marknadsföring från grunden.

Viktiga faktorer att tänka på när du väljer ett CRM-system för ditt företag: Identifiera de mest akuta problemen: Är det att du tappar bort affärer? Eller har du svårt att avsluta affärer? Eller finns det för mycket oorganiserad information i din försäljningsprocess?

Slutanvändarnas åsikter: Genomför undersökningar och samla in feedback från de primära teamen som kommer att använda det.

Integration: Se till att det integreras med din teknikstack för att undvika datasilos.

ClickUp-prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för en extra kostnad på 7 USD per arbetsyta och månad.

Öka din försäljningsproduktivitet med ClickUp

HubSpots CRM är ett bra alternativ för team som fokuserar på att integrera sina försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Det kan dock visa sig vara för dyrt för team som främst behöver CRM-funktioner.

Monday CRM är ett bra alternativ om du är mån om priset och behöver grundläggande säljhanteringsfunktioner. Det har dock sina begränsningar som i slutändan kan hindra teamets arbetsflöde.

ClickUp kombinerar det bästa av två världar i kampen mellan Hubspot och Monday. ClickUp CRM erbjuder olika funktioner för att hantera leads och kundrelationer. Funktioner som anpassningsbara instrumentpaneler, automatisering, uppgiftsfördelning, en inbyggd AI-skrivare och fördefinierade mallar kan hjälpa dig att hantera din försäljningspipeline och se kundrelationer på ett ögonblick.

Registrera dig för en kostnadsfri provperiod och se hur ClickUp kan öka din försäljningsproduktivitet.