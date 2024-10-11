Hur Pointing Poker förbättrar planeringen och teamets framsteg

Att uppskatta arbetsinsatsen kan vara en av de mest utmanande aspekterna av att leda agila team. Det är som ett gissningsspel där insatserna är för höga och noggrannhet är avgörande.

Team står ofta inför dilemmat med olika åsikter och bristande tydlighet, vilket leder till en kompromissad projektinriktning.

Istället för att enbart förlita sig på individuella åsikter, varför inte använda teamets kollektiva kunskap?

Pointing Poker är ett sätt att låta teamen delta i meningsfulla diskussioner och tillsammans komma fram till mer exakta uppskattningar.

Låt oss lära oss hur du använder det för att förbättra din projektplanering och Agile-teamsamarbete.

Vad är Pointing Poker?

Pointing Poker, även kallat Scrum Poker eller Planning Poker, är en samarbetsteknik som används inom Agile-mjukvaruutveckling för att uppskatta den insats som krävs för att slutföra en uppgift eller funktion.

Metoden introducerades av James Grenning 2002 och har sedan dess blivit en utbredd praxis inom Scrum- och Extreme Programming-ramverk.

Pokerpointing-processen är enkel men effektiv.

Hur spelas Pointing Poker?

Teammedlemmarna använder numrerade kort som de lägger med framsidan nedåt istället för att säga sina uppskattningar (av den insats som krävs för att slutföra en uppgift eller funktion) högt. När alla har lagt sina kort avslöjas värdena samtidigt.

Denna metod förhindrar att en enskild persons uppskattning påverkar resten av teamet – en kognitiv bias som kallas ankring. Efter att korten har avslöjats diskuterar teamet avvikelser och förfinar sina uppskattningar.

Pointing Poker kombinerar konsensusbyggande med insatsuppskattning, vilket gör det möjligt för flera team att dra nytta av sina kollektiva insikter.

Denna Agile-uppskattningsteknik uppmuntrar till öppen diskussion, lyfter fram olika perspektiv och säkerställer att uppskattningarna blir mer exakta och välgrundade. Det är ett kraftfullt verktyg för planering, främjande av samarbete och skapande av transparens i beslutsprocesser.

💡 Visste du att? Användarberättelser kallas också för Agile epics.

Vilka är fördelarna med att använda Pointing Poker?

Pointing Poker är roligt och interaktivt och förändrar hur Agile-team arbetar med sprintplanering.

Låt oss utforska dess viktigaste fördelar:

Förbättrad uppskattningsnoggrannhet: Genom att involvera hela teamet i uppskattningsprocessen hjälper Pointing Poker till att uppnå mer exakta resultat. Hur? Varje teammedlem bidrar med sin unika perspektiv, vilket leder till en mer balanserad bedömning av uppgiftens komplexitet och arbetsinsats . Denna kollektiva insats minskar sannolikheten för att överskatta eller underskatta den tid som krävs för uppgifterna.

Konsensusbyggande: Pointing Pokers mest utmärkande egenskap är dess förmåga att främja konsensus. Istället för att förlita sig på en enskild persons uppskattning kräver processen att alla är överens . Detta uppmuntrar till en mer inkluderande miljö där även mindre uttalade teammedlemmar kan dela med sig av sina insikter.

Identifiera luckor och förbättra kraven: När teammedlemmarna motiverar sina uppskattningar lyfter de ofta fram luckor eller oklarheter i projektkraven. Denna återkopplingsloop hjälper till att förtydliga och förfina projektets omfattning , vilket leder till bättre planering och implementering.

Skapa ett referensramverk: Med tiden skapar de uppskattningar som görs i Pointing Poker-sessioner ett referensramverk. Team kan använda dessa historiska data för att jämföra och mäta den insats som krävs för framtida uppgifter, vilket leder till mer noggrann planering.

💡 Visste du att: I Agile scrum-termer är story points en måttenhet som uppskattar den insats som krävs för att slutföra en användarberättelse eller uppgift, med hänsyn till faktorer som komplexitet, insats och risk.

Hur Pointing Poker fungerar

Låt oss se hur det fungerar och hur ClickUp för Agile Teams kan göra processen smidigare och effektivare.

Steg 1: Välj uppgiften som ska uppskattas

Det första steget i Planning Poker är att välja den uppgift eller användarberättelse som du behöver uppskatta. Oavsett om det är en funktion, buggfix eller projektmilstolpe, bör denna uppgift vara enkel så att alla förstår vad den innebär.

Om du vill organisera alla dina uppgifter på ett överskådligt sätt kan du prova ClickUp Tasks. Du kan tilldela story points till en enskild teammedlem eller flera mottagare, lägga till detaljerade beskrivningar och inkludera relevanta dokument eller länkar, så att ditt team har all information de behöver.

Använd anpassade fält i ClickUp-uppgifter för att lägga till länkar, rullgardinsmenyer eller annan viktig information, så att alla relevanta detaljer finns på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen ClickUps Agile Story Template är utformad för att hjälpa dig att fånga upp idéer och hantera designförändringar i en Agile-miljö.

När du arbetar med användarberättelser hjälper ClickUp Agile Story Template dig att enkelt organisera dem och prioritera funktioner. Det gör att du kan fånga upp viktiga projektbehov, förbättra teamets förståelse och hålla fokus på det som är viktigast.

Här är vad det gör för ditt team:

Hjälper till att ordna användarberättelser i en logisk ordning, vilket optimerar arbetsflödet för snabbare leverans

Övervakar framstegen på ett transparent sätt genom att använda agila burndown-diagram och andra visuella verktyg

Säkerställer att individuella mål är synkroniserade med bredare projektmål för bättre resultat

Steg 2: Diskutera uppgiften med teamet

Innan man börjar med uppskattningar måste alla i rummet förstå omfattningen och komplexiteten i uppgiften.

Med ClickUp Docs kan du skapa ett samarbetsutrymme där teammedlemmarna kan dela uppgiftsdetaljer, lägga till sina insikter och hänvisa till tidigare arbete. Genom att länka användarberättelser och arbetsflöden till Docs kan alla enkelt bidra med sina tankar eller ta upp frågor i realtid.

Samarbeta i realtid med ClickUp Docs, tagga teammedlemmar med kommentarer eller tilldela åtgärdspunkter.

Dessutom slipper du splittrade konversationer över flera kanaler. Du kan hålla alla diskussioner om uppgifter synkroniserade och samlade på ett ställe med ClickUp Chat. Du kan också länka uppgifter eller dokument till dina chattar, så att alla relevanta konversationer automatiskt kopplas till de användarberättelser som diskuteras.

Få tillgång till alla kommentarer relaterade till uppgifter eller användarberättelser i ClickUp Chat för snabb referens

Steg 3: Alla väljer en story point

När teamet har förstått uppgiften väljer varje medlem en Agile story point. Traditionellt innebär Planning Poker att man delar ut kort med värden som 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 och ett "?"-kort. Varje siffra återspeglar uppgiftens relativa komplexitet.

Men nu när många team arbetar på distans kanske traditionella metoder inte räcker till. För att anpassa sig erbjuder ClickUp flera alternativ för dig och ditt team att samarbeta effektivt på kontoret eller på distans. Så här kan du använda ClickUp för att effektivisera denna process.

uppskatta den insats som krävs för uppgifterna. Du kan anpassa poängvärdena och spåra den totala insatsen med hjälp av dashboards genom diagram som burnup-, burndown- och hastighetsdiagram. Använd Sprint Points ClickApp i ClickUp ochför uppgifterna. Du kan anpassa poängvärdena och spåra den totala insatsen med hjälp av dashboards genom diagram som burnup-, burndown- och hastighetsdiagram.

Sprint Point ClickApp låter dig tilldela sprintpoäng till enskilda eller flera uppdragstagare och beräknar automatiskt det totala antalet poäng baserat på dessa värden.

Skapa en matris på ClickUp Whiteboards oändliga duk för att möjliggöra realtidsuppskattning av storypoäng, så att teammedlemmarna kan lägga till virtuella kort för sina uppskattningar, kommentarer och motiveringar.

Samarbeta med ditt team för att brainstorma story points i realtid med hjälp av ClickUp Whiteboards enkla och överskådliga gränssnitt

Skapa anpassade ClickUp-formulär där dina teammedlemmar kan ange sina uppskattningar av story points för olika uppgifter. Det gör det enkelt att samla allas åsikter på ett ställe och snabbt sammanställa resultaten för vidare diskussion. Dessutom kan svaren automatiskt konverteras till spårbara uppgifter.

Använd ClickUp Forms med villkorlig logik för att anpassa frågorna utifrån svaren, så att dina team kan ge detaljerad information eller ändra punktuppskattningar.

Steg 4: Presentera uppskattningarna

När alla har valt sin story point avslöjar ni samtidigt era uppskattningar.

Det här är den spännande delen!

Om uppskattningarna är likartade, till exempel om alla väljer 3 eller 5 poäng, är det ett gott tecken på att teamet är samstämmigt. Men vad händer om det finns stora skillnader i uppskattningarna? Det är här det verkliga samarbetet börjar. Låt oss fortsätta.

Steg 5: Diskutera skillnaderna

Om det finns ett stort spännvidd i uppskattningarna måste teamet diskutera varför vissa tycker att uppgiften är enklare eller mer komplex än andra.

🌟Exempel: Om en teammedlem uppskattar "5" och en annan uppskattar "13" för samma uppgift, öppnar detta upp för diskussion. Den person som gav en högre uppskattning kan förklara att de förutser potentiella hinder, medan den lägre uppskattningen kan komma från någon som är bekant med liknande uppgifter.

ClickUp Assigned Comments gör diskussionen mer dynamisk. Du kan tagga teammedlemmar i kommentarerna, ställa specifika frågor och ta upp detaljer som kanske har missats tidigare. För mer kontext kan du även dela länkar eller filer direkt i kommentarsfältet för uppgiften.

Tilldela flera teammedlemmar i ClickUp Assigned Comments för att säkerställa att alla är på samma sida under teamdiskussioner, vilket främjar samarbete och ansvarstagande.

Steg 6: Rösta igen och nå enighet

Teamet måste förfina sin förståelse av uppgiften, klargöra osäkerheter och hantera eventuella risker eller avvikelser.

Därefter röstar varje teammedlem igen med en ny uppskattning baserad på den förfinade förståelsen.

Vanligtvis leder den andra omgången av omröstningen till att uppskattningarna närmar sig varandra, vilket säkerställer att teamet når konsensus. Du kan gå tillbaka till dokumenten och tidigare uppgifter för att jämföra med liknande projekt om det behövs.

ClickUp Time Estimates är ett utmärkt verktyg för att göra story point-uppskattningar mer exakta under Pointing Poker-sessioner. Genom att dela upp uppgifterna i tidsuppskattningar för varje teammedlem kan du undvika gissningar och säkerställa att alla förstår arbetsbelastningen.

Med ClickUp Time Estimates kan du se den totala tiden som behövs för ett projekt, vilket gör det lättare för ditt team att nå enighet.

Steg 7: Spåra och granska framstegen

När en slutgiltig uppskattning har fastställts kan du tilldela storypoäng i ClickUp och övervaka framstegen via ClickUp Dashboards. Du kan skapa skräddarsydda dashboards som visar viktiga mätvärden relaterade till användarberättelser, uppgiftsframsteg och teamets arbetsbelastning. Detta hjälper till att visualisera hur uppskattningarna stämmer överens med den faktiska tiden som har lagts ner.

Behärska teamets mål och följ framstegen i realtid med ClickUp Dashboards – visualisera mål, insatser och uppgiftsstatus på ett och samma ställe.

Dessutom låter Time Tracking med ClickUp dig se den tid som spenderats på uppgifter jämfört med uppskattningar, vilket hjälper dig att förfina framtida Planning Poker-sessioner.

🌟Exempel: Funktionen Global Time Tracking i ClickUp gör det möjligt att starta och stoppa timers från vilken enhet som helst, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att logga tiden som läggs på uppgifter under uppskattningar.

Övervaka spårad tid per dag, vecka eller valfritt tidsintervall med anpassningsbara tidrapporter i ClickUp Time Tracking. På så sätt kan du jämföra uppskattningar med faktisk tid.

Steg 8: Förfina och förbättra framtida uppskattningar

Planning Poker är inte en engångsaktivitet – det är en pågående process av lärande och förbättring. Tänk på dessa viktiga frågor när du vill förfina den:

Fanns det genomgående underskattningar?

Fanns det fall av överskattningar?

Hur noggranna var uppskattningarna jämfört med den faktiska tiden som spenderades?

Vilka faktorer bidrog till eventuella avvikelser?

Hur kan vi justera framtida uppskattningar baserat på dessa data?

ClickUp Goals gör det möjligt för team att fastställa specifika mål för att förfina framtida uppskattningar i Pointing Poker.

Spåra dina mål med ClickUp Goals för att övervaka viktiga KPI:er och få automatiska, detaljerade insikter om dina framsteg

🌟Exempel: Du kan sätta upp ett mål att förbättra överensstämmelsen mellan beräknad och faktisk insats med en viss procentandel. Detta hjälper till att upprätthålla fokus på kontinuerlig förbättring och säkerställer att beräkningsmetoderna utvecklas baserat på tidigare resultat.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för agil Scrum-hantering är utformad för att hjälpa dig att hantera och följa upp framstegen i dina agila Scrum-utvecklingsprocesser.

Om du vill utnyttja historiska data och prestationsanalyser för att förfina dina uppskattningstekniker för framtida sprintar, prova ClickUp Agile Scrum Management Template. Den täcker allt från backlog grooming till sprint reviews och hjälper produktägaren, teknik- och QA-teamen att samarbeta effektivt.

De viktigaste funktionerna är:

Flexibel uppgiftshantering

Användbara visuella hjälpmedel för sprintoptimering

Samarbetsverktyg för att upprätthålla ett konsekvent arbetsflöde

Hur Pointing Poker förbättrar planeringen och främjar teambuilding

Nu när du förstår den stegvisa processen för att genomföra Pointing Poker kan vi utforska hur det förbättrar planeringseffektiviteten och stärker teamsamarbetet.

Effektiviserad uppskattning

Pointing Poker påskyndar uppskattningen genom att strukturera diskussioner och hjälpa team att snabbt bedöma uppgifternas komplexitet.

Istället för långa, utdragna debatter bidrar alla med sina synpunkter samtidigt.

Om du vill hjälpa ditt team att fokusera på de mest brådskande uppgifterna kan du prova ClickUp Task Priorities. Med fyra enkla prioritetsnivåer – Brådskande, Hög, Normal och Låg – kan dina teammedlemmar diskutera och uppskatta de mest kritiska uppgifterna först.

Kombinera ClickUp Priorities med tidsuppskattningar och uppgiftsberoenden, så att uppgifterna med högsta prioritet kan genomföras utan flaskhalsar.

Skapa konsensus

Vi har redan förstått att Pointing Poker uppmuntrar konsensus genom att få ditt team att diskutera olika perspektiv på uppgiftens komplexitet, vilket i slutändan leder till en gemensam uppskattning.

ClickUp Chat hjälper till att skapa konsensus genom att tillhandahålla en central plats för diskussioner i realtid. Varje konversation kan länkas direkt till relaterade uppgifter, vilket säkerställer att sammanhanget bibehålls och att viktiga insikter inte går förlorade under diskussionerna om uppskattningar.

Starta 1:1- eller gruppkonversationer med specifika personer i ClickUp Chat

Förbättrad förutsägbarhet

Exakta uppskattningar leder till optimal sprintplanering och mer realistiska projektplaner. Genom att uppskatta uppgifterna mer exakt kan ditt team bättre förutsäga hur lång tid projekten kommer att ta.

Om ditt team behöver hjälp med att visualisera sprintens framsteg och förstå teamets prestanda baserat på story points, kolla in ClickUp Sprint Dashboard- kort. Här är en översikt över vad dessa kort gör:

Velocity-kort visar tidigare slutförda storypoäng, vilket hjälper till att prognostisera framtida sprintkapacitet

Burndown-kort spårar återstående arbete i förhållande till återstående tid för att säkerställa att sprintmålen uppnås

Burnup-kort jämför totalt utfört arbete med planerat arbete för att visualisera framsteg och förändringar i omfattningen.

Använd Sprint Dashboards i ClickUp för att analysera hastighet och cykeltid. Detta hjälper dig att bedöma hur noggrant teamet uppskattar story points över flera sprints.

Förbättrat samarbete

Samarbete är kärnan i Pointing Poker, där varje teammedlems åsikter beaktas.

ClickUps verktyg för samarbete i realtid, som Docs, Comments och Chat, gör det möjligt för team att diskutera, dokumentera och förfina sina uppskattningar tillsammans. Dessa funktioner möjliggör smidig kommunikation, även i fjärrmiljöer, och säkerställer att alla håller sig synkroniserade.

Med ClickUp @mentions kan du enkelt tagga andra, dela feedback och klargöra oklarheter, vilket gör kommunikationen transparent.

När du @nämner någon med ClickUp @nämner:

I en kommentar blir de en uppgiftsbevakare

I en uppgiftsbeskrivning får de en avisering men läggs inte till som observatörer.

Kommentaren och namnet markeras i uppgiften och inkorgen.

När det gäller privata uppgifter kan du välja att dela uppgiften när du nämner den i en kommentar.

👀 Bonus: Om du är chef eller scrum master kan du göra alla dina scrum-möten mer fokuserade och produktiva med ClickUp Scrum Meeting Template.

Stärker varje röst

I traditionella planeringsmöten får tystare teammedlemmar inte alltid komma till tals. Med Pointing Poker räknas allas åsikter.

ClickUp Comments och Mention ser till att ingen hamnar utanför. Genom att tagga relevanta teammedlemmar i diskussioner uppmuntras alla att dela med sig av sina perspektiv, vilket leder till mer balanserade beslut och ett mer inkluderande samarbete.

Bekräfta all feedback genom att snabbt lösa eller omfördela kommentarer direkt i ClickUp Comments.

Spåra framsteg

Slutligen är det avgörande för att förbättra framtida uppskattningar att följa upp hur väl uppskattningarna stämmer överens med de faktiska resultaten.

ClickUps rapporteringsverktyg och instrumentpaneler ger teamen insikter om Agile-mått som uppskattad noggrannhet, vilket gör att de kan förfina sin planeringsprocess. Genom att granska tidigare resultat kan dina team kontinuerligt förbättras och justera sina uppskattningar för framtida sprintar.

Få omedelbar insikt och minska distraktioner genom att använda ClickUp Brain för att söka data i alla dina arbetsytors instrumentpaneler

👀 Läs också: Optimera ditt arbetsflöde med Agile Time Tracking

Bästa praxis för användning av Pointing Poker

Pointing Poker är ett av de mest effektiva verktygen för Agile kapacitetsplanering. Det är som med alla färdigheter – enkelt att börja med, men kräver övning för att bemästra.

Med dessa fem bästa metoder kan du engagera alla i ditt team och börja göra uppskattningar som proffs.

Glöm klockan: När du dyker in i Agile, fall inte i fällan att översätta allt till timmar. Story points handlar om att bedöma arbetet utifrån komplexitet och teamets förståelse, inte bara den tid det kan ta.

Säg din mening, följ inte bara med: Det är lätt att dras med av andras tankar under en Pointing Poker-session, men akta dig för grupptänkande. Uppmuntra alla teammedlemmar att uttrycka sina åsikter och försvara sina uppskattningar. Detta förhindrar att dina sessioner bara blir en ekokammare.

Håll det enkelt: Håll dig till en standardiserad serie kort, som Fibonacci, Håll dig till en standardiserad serie kort, som Fibonacci, T-shirt-storleksmetoden eller ett effektivt verktyg som ClickUp. Konsekvens är nyckeln här. Att lägga till för många anpassade kort kan leda till förvirring och felanvändning, vilket bara saktar ner alla.

Alla hjälper till: Stäng inte ute personer för att de är nya eller mindre erfarna. Du kan gå miste om viktiga insikter, och det handlar ju om lagarbete.

Övervaka eskalering: Det är vanligt att poängvärdena för liknande uppgifter ökar gradvis. Kontrollera regelbundet nya uppgifter mot äldre för att säkerställa att de verkligen behöver en högre uppskattning.

Förfina din Agile-planeringsprocess med Pointing Poker och ClickUp

Pointing Poker är en rolig och interaktiv spelifierad teknik för effektiv projektplanering. Den skapar en miljö där varje teammedlems input värdesätts och bidrar till väl avvägda uppskattningar av arbetsuppgifterna.

För att förstärka fördelarna med Pointing Poker kan du använda ClickUps funktioner som uppgiftshantering, formulär, kommentarer, dokument och instrumentpaneler som kraftfulla katalysatorer på flera sätt. De gör inte bara processen smidigare utan säkerställer också att den ger effektiva resultat.

Är du redo att optimera ditt teams planering och framsteg? Registrera dig på ClickUp idag!