Agila uppskattningstekniker för att förbättra dina projektresultat

Uppskattning är en av de svåraste delarna av agil mjukvaruutveckling. Den flytande karaktären hos agil utveckling kan göra det svårt att förutsäga hur mycket arbete som krävs för en uppgift. Team har ofta svårt att komma fram till korrekta uppskattningar, vilket leder till missade deadlines, omfattningskrypning och frustrerade intressenter.

Den goda nyheten är att det finns tekniker du kan använda för att bli bättre på agil uppskattning. Genom att utnyttja historiska data, anamma ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt och regelbundet se över uppskattningarna kan teamen sätta realistiska förväntningar även när kraven förändras.

I den här bloggen förklarar vi vanliga orsaker till att team har svårt med uppskattningar och ger praktiska tips för att övervinna dessa utmaningar. Du lär dig tekniker som planeringspoker, t-shirt-storlekar, punktröstning etc. för att göra dina agila uppskattningar mer precisa. Med rätt tillvägagångssätt kommer ditt team att kunna åta sig att leverera fungerande programvara i varje sprint.

Vad är tekniker för uppskattning av agila projekt?

Agila projektberäkningstekniker är metoder som används av agila team för att beräkna storleken, arbetsinsatsen och varaktigheten för uppgifter eller användarberättelser inom ett projekt. De utnyttjar historiska data, analyser och konsensusbyggande för att komma fram till beräkningar och prognoser.

Eftersom målet är noggrann planering trots föränderliga krav måste du utforma dessa uppskattningstekniker så att de blir iterativa och anpassningsbara till den föränderliga karaktären hos agila projekt.

Varför använda agila uppskattningar?

Det primära målet med agila uppskattningar är att ge en noggrann och snabb bedömning av det arbete som ingår i ett projekt, så att teamet kan planera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt.

Agila uppskattningar är viktiga komponenter i agil projektplanering och genomförande. De ger värdefulla insikter för effektivt teamsamarbete.

Här är några viktiga skäl till varför agila team gör uppskattningar:

Prioritering och planering: Teamen planerar sprintar och releaser baserat på den uppskattade storleken på användarberättelserna, vilket säkerställer att de tar itu med det mest värdefulla och genomförbara arbetet först.

Resursallokering: Teamen Teamen allokerar resurser och fastställer den kapacitet som behövs för kommande sprintar eller releaser baserat på uppskattningar.

Ställa förväntningar: Uppskattningar hjälper till att ställa realistiska förväntningar för intressenter, inklusive produktägare, projektledare och kunder.

Teamsamarbete: Agila estimeringstekniker, såsom Planning Poker, gör det möjligt för hela teamet att arbeta tillsammans och bidra till estimeringsprocessen.

Kontinuerlig förbättring: Teamen använder historiska data om uppskattningens noggrannhet och hastighet för att kontinuerligt förbättra sin förmåga att uppskatta och planera effektivt.

Riskhantering: Agila team tar hänsyn till risker vid uppskattningen och utvecklar strategier, vilket förbättrar projektets totala motståndskraft.

Sprint- och releaseplanering: Releaseplanering bygger på uppskattningar för att avgöra när ett team kan leverera en uppsättning funktioner eller användarberättelser.

Underlätta feedback: Teamen använder uppskattningssessionerna för att klargöra krav, identifiera beroenden och samla in feedback för att förbättra den övergripande förståelsen för Teamen använder uppskattningssessionerna för att klargöra krav, identifiera beroenden och samla in feedback för att förbättra den övergripande förståelsen för arbetet och den prestanda som krävs.

Mäta hastighet: Uppskattningar bidrar till att beräkna hastigheten, vilket hjälper teamen att planera framtida sprintar och releaser.

Anpassningsförmåga: Teamen anpassar sina planer utifrån ny information och insikter som erhållits genom uppskattningar, vilket säkerställer flexibilitet i responsen på projektets föränderliga behov.

Utmaningar och fördelar med att uppskatta agila projekt

Att uppskatta agila projekt medför både utmaningar och fördelar. Agila team måste förstå dessa aspekter för att kunna planera och genomföra effektivt.

Utmaningar vid uppskattning av agila projekt

Osäkerhet och förändring: Frekventa förändringar i prioriteringar eller omfattning påverkar ofta tillförlitligheten i initiala uppskattningar.

Överdriven betoning på hastighet: Att enbart förlita sig på historisk hastighet utan att ta hänsyn till förändringar i teamets sammansättning, teknik eller projektdynamik kan leda till felaktiga prognoser.

Kognitiv bias: Kognitiva bias, såsom optimismbias eller förankring, kan påverka estimeringsprocesser, vilket i sin tur påverkar estimeringarnas noggrannhet.

Fördelar med att uppskatta agila projekt

Synlighet och transparens: Uppskattningar möjliggör transparens, vilket hjälper till att hantera förväntningar och skapa förtroende, så att intressenterna kan förstå den insats som krävs för att slutföra projektet.

Samordning mellan intressenter: Intressenterna kan fatta välgrundade beslut baserat på uppskattad arbetsinsats och förväntade leveransdatum.

Ökad förutsägbarhet: Team kan utnyttja estimeringsdata för att skapa mer tillförlitliga prognoser, vilket hjälper intressenter att göra planer och åtaganden med större säkerhet.

Agila uppskattningstekniker för att förbättra dina projektresultat

Här är 10 kraftfulla agila uppskattningstekniker som ger ditt team förutsättningar för framgång:

1. Planeringspoker

Detta är en spelifierad teknik där teammedlemmarna anonymt uppskattar arbetsinsatsen med hjälp av kort med relativa värden. Genom diskussioner och kortavslöjanden når de en konsensus.

Planning Poker främjar samarbete och öppen kommunikation mellan teammedlemmarna eftersom det samlar deras kollektiva expertis. Detta leder till mer exakta uppskattningar.

Med hjälp av denna effektiva konsensusprocess kan du undvika långdragna diskussioner och hjälpa ditt team att förstå projektets komplexitet, vilket i slutändan bidrar till förbättrad planering och genomförande i agil utveckling.

Hur Planning Poker fungerar

Steg 1: Dela ut en kortlek med Planning Poker-kort till varje teammedlem. De innehåller vanligtvis kort med värden som 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 och ett ”?”-kort. Dessa värden är relativa och representerar uppgiftens komplexitet.

Steg 2: Be teammedlemmarna att i hemlighet välja ett kort från kortleken som speglar deras uppskattning av den insats som krävs för uppgiften.

Steg 3: Vänd upp de valda korten samtidigt och uppmuntra teammedlemmarna att öppet diskutera motiveringen bakom sina uppskattningar. Denna diskussion hjälper till att upptäcka olika perspektiv, antaganden och potentiella risker i samband med uppgiften. Exempel: Om en teammedlem väljer ”5” och en annan väljer ”13” för samma uppgift kan de diskutera skillnaderna i uppskattningarna.

Steg 4: Underlätta en gemensam diskussion för att ta itu med eventuella betydande avvikelser i uppskattningarna. Uppmuntra teamet att dela med sig av insikter, klargöra osäkerheter och överväga ytterligare information. Efter diskussionen låter du teammedlemmarna rösta igen genom att välja ett nytt kort baserat på deras förfinade förståelse av uppgiften. Exempel: Om de initiala uppskattningarna var 5 och 13 kan teamet diskutera och besluta att uppgiften ligger närmare nivå ”8” efter att ha övervägt alla perspektiv. Teammedlemmarna röstar sedan igen tills uppskattningarna konvergerar mot en konsensus.

Användningsfall för Planning Poker

Perfekt för små till medelstora team som uppskattar användarberättelser, uppgifter eller funktioner.

Tips och bästa praxis för användning av Planning Poker

Använd en timer för varje omgång

Håll diskussionerna fokuserade på att förstå uppgiften

Uppmuntra aktivt deltagande

Kombinera Planning Poker med andra tekniker för djupare analys.

Undvik att fastna i exakta uppskattningar.

2. T-shirtstorlekar

T-shirtstorlekar i agil uppskattning innebär att man tilldelar relativa storlekar (XS, S, M, L, XL) till uppgifter baserat på uppskattad arbetsinsats, vilket förenklar komplexa bedömningar. XS representerar minimal arbetsinsats, medan XL betecknar uppgifter som kräver extremt hög arbetsinsats.

Denna agila uppskattningsteknik främjar snabba, samarbetsinriktade uppskattningsdiskussioner under backlog grooming eller sprintplanering. Den erbjuder enkelhet, snabbhet och flexibilitet, vilket gör det möjligt för teamen att prioritera uppgifter på ett effektivt sätt.

T-shirtstorlekarna inkluderar teammedlemmar med olika expertisnivåer.

Hur T-shirtstorlekar fungerar

Steg 1: Bestäm betydelsen av varje storlek (t.ex. XS = 1 dag, S = 3 dagar, M = 5 dagar osv.).

Steg 2: Låt varje teammedlem i tysthet välja den storlek som bäst representerar den insats som krävs.

Steg 3: Diskutera de valda storlekarna och justera individuella storlekar vid behov för att nå enighet.

Användningsfall för T-shirtstorlekar

Snabb och enkel uppskattning för välbekanta uppgifter, vilket främjar relativ storleksbestämning framför exakta siffror.

Tips och bästa praxis för användning av T-shirt-storlekar

Definiera storlekskriterier i förväg (t.ex. tid, komplexitet)

Se till att alla förstår storleksskalan

3. Trepunktsberäkning

Trepunktsmetoden är en agil uppskattningsteknik som tar hänsyn till de mest sannolika (M), optimistiska (O) och pessimistiska (P) scenarierna för att komma fram till uppskattningar av uppgifterna.

Uppskattningsprocessen innebär att man tilldelar värden till varje scenario, där den mest sannolika insatsen (M) är den bästa uppskattningen baserad på realistiska förväntningar, den optimistiska insatsen (O) är det bästa scenariot och den pessimistiska insatsen (P) är det sämsta scenariot.

Om du till exempel uppskattar den tid som krävs för att utveckla en funktion kan den mest sannolika insatsen baseras på historiska data och teamets expertis. Den optimistiska insatsen kan ta hänsyn till en exceptionellt smidig implementering, medan den pessimistiska insatsen skulle beakta potentiella utmaningar eller oförutsedda problem.

Trepunktsmetoden ger en mer nyanserad och probabilistisk approach till uppskattning av uppgifter. Den gör det möjligt för team att ta hänsyn till osäkerheter och risker som är förknippade med komplexa projekt.

Hur trepunktsberäkning fungerar

Steg 1: Förklara begreppet uppskattning: M (mest sannolikt), O (optimistiskt) och P (pessimistiskt) arbete

Steg 2: Be varje teammedlem att uppskatta M-, O- och P-insatsen för uppgiften.

Steg 3: Beräkna den genomsnittliga arbetsinsatsen med formeln (M+O+P)/3.

Användningsfall för trepunktsberäkning

Genom att spåra historiska data om M-, O- och P-uppskattningar kan du kontinuerligt förbättra och förfina framtida uppskattningar.

Tips och bästa praxis för användning av trepunktsberäkning

Uppmuntra ärliga uppskattningar

Undvik att vara för optimistisk eller pessimistisk.

Spåra historiska data för att justera konfidensintervall

Använd för komplexa uppgifter med hög osäkerhet.

4. Affinitetsmappning

I detta tillvägagångssätt organiserar och kategoriserar teammedlemmarna gemensamt användarberättelser eller uppgifter i kluster med gemensamma egenskaper.

Anta till exempel att ditt team uppskattar den insats som krävs för olika funktioner i ett mjukvaruprojekt. I så fall kan de gruppera funktioner relaterade till användarautentisering i en kluster och datalagring i en annan.

Den visuella representationen av kluster hjälper till att skapa en gemensam förståelse för komponenternas totala omfattning och relativa storlek. Det underlättar identifieringen av mönster och beroenden, vilket gör att ditt team kan prioritera och planera mer effektivt.

Hur affinitetskartläggning fungerar

Steg 1: Lista alla uppgifter som ska uppskattas

Steg 2: Organisera uppgifterna i grupper baserat på likheter eller teman. Diskutera och förfina sedan grupperingarna.

Steg 3: Prioritera de identifierade teman eller grupperna utifrån deras uppskattade arbetsinsats och betydelse.

Användningsfall för affinitetskartläggning

Perfekt för att prioritera och kategorisera ett stort antal användarberättelser.

Tips och bästa praxis för användning av affinitetskartläggning

Använd visuella hjälpmedel, såsom klisterlappar på en vägg eller en virtuell whiteboard.

5. Punktröstning

I denna agila uppskattningsteknik använder teammedlemmarna klistermärken för att rösta på specifika punkter och därmed visa sina preferenser eller prioriteringar. Varje teammedlem får ett visst antal klistermärken som de kan fördela mellan de punkter som diskuteras.

Om teamet till exempel prioriterar användarberättelser kan varje medlem ha tre röstpunkter att fördela mellan berättelserna utifrån hur viktiga de anser att de är. De berättelser som får flest röstpunkter rankas sedan högre i prioritet eller preferens.

Dot voting är fördelaktigt när du snabbt behöver nå en gemensam förståelse av prioriteringar.

Hur dot voting fungerar

Steg 1: Beskriv varje uppgift med hjälp av kort eller klisterlappar.

Steg 2 : Ge varje teammedlem en uppsättning klistermärken som de kan fördela utifrån sina röstningspreferenser för uppgifterna.

Steg 3: Räkna prickarna på varje kort för att fastställa uppgifternas relativa prioritet.

Användningsfall för punktröstning

Prioritera uppgifter baserat på uppskattad arbetsinsats och teamets intresse, och uppmuntra demokratiskt beslutsfattande.

Tips och bästa praxis för användning av punktröstning

Definiera tydligt röstningskriterierna (t.ex. arbetsinsats, komplexitet, betydelse).

Kombinera med andra tekniker för djupare uppskattningar.

6. Bucket-system för uppskattning

I bucket-systemet grupperar du objekt i buckets baserat på deras relativa storlek eller komplexitet. Det ger ett strukturerat sätt att bedöma och kategorisera uppgifter.

Om du till exempel uppskattar användarberättelser kan kategorierna sträcka sig från ”låg komplexitet” till ”hög komplexitet”, och dina teammedlemmar placerar varje berättelse i motsvarande kategori baserat på sin bedömning av dess storlek.

En av de viktigaste fördelarna med bucketsystemet är dess enkelhet och användarvänlighet. Det ger ett tydligt ramverk för att kategorisera objekt, vilket gör det tillgängligt för både erfarna och nya teammedlemmar.

Hur bucketsystemet fungerar

Steg 1: Fastställ tydliga kriterier och arbetsinsatsintervall för varje kategori (t.ex. liten = 1–3 dagar, medelstor = 4–7 dagar osv.).

Steg 2 : Be varje teammedlem placera varje uppgift i rätt kategori utifrån den uppskattade arbetsinsatsen.

Steg 3: Diskutera och justera placeringen av kategorierna för att säkerställa en korrekt representation av projektets omfattning.

Användningsfall för bucket-system

Snabb och effektiv uppskattning för väldefinierade uppgifter, vilket underlättar visuell representation av projektets omfattning.

Tips och bästa praxis för användning av bucketsystemet

Använd för mindre projekt eller väldefinierade komponenter.

Spåra historiska data för att förfina bucketstorlekar

7. Fibonacci-sekvensen

Denna teknik använder Fibonacci-talsekvensen (1, 2, 3, 5, 8, 13 osv.) för att representera ökande komplexitet. Teammedlemmarna tilldelar dessa Fibonacci-tal för att representera den relativa storleken eller ansträngningen som krävs för uppgifter som användarberättelser eller funktioner.

Om ditt team till exempel uppskattar komplexiteten i kodningsuppgifter kan de tilldela en relativt enkel uppgift värdet 3, en måttligt komplex uppgift värdet 8 och en uppgift med högre komplexitet värdet 13.

Fibonacci-sekvensen erkänner att uppskattning av större uppgifter medför ökad osäkerhet, vilket uppmuntrar team att fokusera på att dela upp arbetet i mindre, tydligare definierade enheter.

Hur Fibonacci-sekvensen fungerar

Steg 1: Förklara Fibonacci-sekvensen och dess användning för uppskattning

Steg 2 : Ge tydliga exempel eller beskrivningar av vad varje Fibonacci-nivå representerar i termer av arbetsinsats.

Steg 3: Be varje teammedlem att uppskatta arbetsinsatsen för uppgiften med hjälp av Fibonacci-sekvensen.

Steg 4: Uppmuntra diskussion och förfina uppskattningen, om det behövs, för att säkerställa relativ storleksbestämning.

Användningsfall för Fibonacci-sekvensen

Effektivt för relativ dimensionering av uppgifter eller användarberättelser.

Tips och bästa praxis för användning av Fibonacci-sekvensen

Håll dig konsekvent i användningen av sekvensen för att säkerställa korrekta jämförelser.

Undvik att tilldela värden på detaljnivå; använd breda värden för stora poster.

8. Analogisk uppskattning

Analogisk uppskattning baseras på att dra paralleller mellan den aktuella uppgiften och liknande slutförda uppgifter för att uppskatta arbetsinsatsen.

Teammedlemmarna jämför den nya uppgiften med liknande tidigare uppgifter och bedömer den insats som krävs utifrån likheterna eller skillnaderna.

För att till exempel uppskatta utvecklingsarbetet för en ny funktion kan teamet hänvisa till en liknande funktion som implementerats i en tidigare sprint.

Denna teknik uppmuntrar till kontinuerlig förbättring av uppskattningens noggrannhet över tid, i takt med att teamet får mer insikt i relationerna mellan olika uppgifter.

Genom att identifiera kopplingen mellan nuvarande och tidigare arbete förbättrar analogisk uppskattning ditt teams förmåga att planera och leverera resultat mer precist.

Hur analogisk uppskattning fungerar

Steg 1: Diskutera och identifiera tidigare projekt eller uppgifter som liknar det som ska uppskattas.

Steg 2 : Tänk tillbaka på den tid och energi som lades ner på det analoga projektet eller uppgiften.

Steg 3: Beakta och justera arbetsinsatsen utifrån eventuella skillnader i sammanhang eller komplexitet mellan analogin och den aktuella uppgiften.

Steg 4: Använd den justerade insatsen från analogin som initial uppskattning för den aktuella uppgiften och dokumentera resonemanget bakom den.

Användningsfall för analogisk uppskattning

Användbart när du hanterar uppgifter som liknar tidigare arbete.

Tips och bästa praxis för att använda analogisk uppskattning

Se till att teammedlemmarna har en god förståelse för tidigare projekt för att kunna göra korrekta jämförelser.

9. Top-down-teknik

I denna metod bedömer teamet inledningsvis projektets totala omfattning eller komplexitet och gör en grov uppskattning som representerar den samlade insatsen.

Teamet delar sedan upp projektet i mindre uppgifter eller användarberättelser och förfinar uppskattningarna för varje komponent baserat på en mer detaljerad förståelse.

För att till exempel uppskatta ett mjukvaruutvecklingsprojekt kan teamet först göra en övergripande uppskattning för hela projektet och sedan dela upp det i specifika moduler och göra detaljerade uppskattningar för varje modul när de fördjupar sig i kraven.

Genom att dela upp projektet i mindre delar efter den initiala översiktliga uppskattningen kan teamet anpassa sig till förändrade krav och förbättra noggrannheten i sina prognoser.

Hur top-down-tekniken fungerar

Steg 1: Dela upp projektet i mindre, hanterbara delar

Steg 2 : Involvera relevanta experter för att uppskatta arbetsinsatsen för varje komponent individuellt.

Steg 3: Summera de enskilda komponentuppskattningarna för att komma fram till den totala projektuppskattningen.

Användningsfall för top-down-teknik

Lämpligt för projektledare eller intressenter i de tidiga stadierna av projektplaneringen.

Tips och bästa praxis för att använda top-down-tekniken

Överväg att lägga till en buffert för att ta hänsyn till potentiella risker och oförutsedda komplikationer.

10. Bottom-up-teknik

Botten-upp-metoden är en lämplig agil uppskattningsteknik för att göra en detaljerad och omfattande bedömning av ett projekts komplexitet.

I denna metod delar teamet initialt upp projektet i detaljerade uppgifter eller användarberättelser och ger detaljerade uppskattningar för varje komponent.

För att till exempel uppskatta ett mjukvaruutvecklingsprojekt identifierar teamet specifika egenskaper eller funktioner och tilldelar varje egenskap eller funktion en uppskattad arbetsinsats. Därefter summerar de de enskilda uppskattningarna för att komma fram till en total uppskattning för projektet.

Du kan använda bottom-up-tekniken för att förbättra ditt teams förmåga att anpassa sig till projektförändringar med en grundlig förståelse för de underliggande komplexiteterna.

Genom att fokusera på detaljerade uppskattningar för enskilda komponenter kan du bättre ta hänsyn till specifika krav och potentiella utmaningar, vilket resulterar i en mer realistisk och välgrundad projektuppskattning.

Hur bottom-up-tekniken fungerar

Steg 1: Dela upp uppgiften i så små och väldefinierade arbetsenheter som möjligt.

Steg 2 : Be varje teammedlem att uppskatta arbetsinsatsen för sin tilldelade arbetsenhet.

Steg 3: Summera de enskilda enhetsuppskattningarna för att få fram en uppskattning av den totala arbetsinsatsen som krävs för uppgiften.

Steg 4: Jämför bottom-up-uppskattningen med eventuella tillgängliga top-down-uppskattningar och justera vid behov för att säkerställa noggrannhet.

Användningsfall för bottom-up-teknik

Bäst lämpad för detaljerad projektplanering med ett väl definierat omfång.

Tips och bästa praxis för att använda bottom-up-tekniken

Använd historiska data för att validera och justera uppskattningar.

ClickUp: Din allierade inom agil uppskattning

Letar du efter ett verktyg för att bättre implementera Agile i hela din organisation?

ClickUp integreras med agila uppskattningstekniker, vilket ökar ditt teams effektivitet och projektledningskapacitet.

ClickUps Agile Project Management lyfter agil uppskattning från ren gissning till en samarbetsinriktad, datadriven process.

Så här gör du:

ClickUp Time Estimates : Definiera tydliga tidsplaner genom att ange uppskattade timmar för varje uppgift inom en användarberättelse, vilket säkerställer en realistisk arbetsflödeshantering. Definiera tydliga tidsplaner genom att ange uppskattade timmar för varje uppgift inom en användarberättelse, vilket säkerställer en realistisk arbetsflödeshantering.

ClickUp förenklar uppskattningen av tidsplaner

ClickUp Time Tracking: ClickUps inbyggda tidsregistreringsfunktion gör det möjligt för teammedlemmarna att registrera den faktiska tiden som läggs på uppgifterna. Jämför dessa data med beräknade timmar för att förstå avvikelser och förfina framtida uppskattningar för liknande uppgifter.

Använd ClickUp för att hålla koll på förseningar och beroenden.

ClickUp Gantt-vy : Visualisera projektets tidsplan och beroenden, identifiera snabbt potentiella flaskhalsar och justera uppskattningar för att säkerställa smidigare projektflöden. Visualisera projektets tidsplan och beroenden, identifiera snabbt potentiella flaskhalsar och justera uppskattningar för att säkerställa smidigare projektflöden.

Använd Gantt-vyn i ClickUp för att spåra projektets tidslinjer.

Rapporter och dashboards: Skapa personliga rapporter och dashboards för att visualisera uppskattad respektive faktisk insats för användarberättelser och sprints. Identifiera områden som kan förbättras och justera framtida uppskattningar baserat på datadrivna insikter.

Utvärdera din agila effektivitet med ClickUps intuitiva analyspanel.

Om du är osäker på var du ska börja kan dessa praktiska mallar för projektberäkningar visa dig vägen!

Exempel på hur ClickUp förbättrar specifika agila uppskattningstekniker

Så här kan ClickUps funktioner underlätta processen att använda de tekniker vi listat:

Planeringspoker och Fibonacci-sekvens: Integrera de relativa värdena för uppgiftsuppskattningar i anpassade fält och använd Integrera de relativa värdena för uppgiftsuppskattningar i anpassade fält och använd ClickUps mall för projektförslag med online-röstningssystem för att genomföra virtuella pokersessioner.

Effektivisera hela röstningsprocessen för agila uppskattningstekniker med hjälp av ClickUps färdiga mallar.

T-shirtstorlekar: Skapa Skapa anpassade statusar i ClickUp för uppgifter av storlekarna ”Small”, ”Medium” och ”Large” och tilldela dem enkelt till användarberättelser baserat på diskussioner.

Ställ in anpassade statusar och automatisera repetitiva uppgifter i ClickUp.

Trepunktsberäkning: Använd Använd ClickUps formelfältfunktion för att beräkna den genomsnittliga arbetsinsatsen för varje story baserat på M-, O- och P-värdena.

Affinitetsmappning: Organisera användarberättelser i Organisera användarberättelser i ClickUp-listor och gruppera dem visuellt utifrån likheter, vilket underlättar uppskattningen av arbetsinsatsen för varje grupp.

Förbättra projektets effektivitet med ClickUps precisa projektuppföljningsvyer.

Behärska Agile-uppskattningstekniker

Att uppskatta hur lång tid uppgifter tar är avgörande inom mjukvaruutveckling. Agila uppskattningstekniker, såsom Planning Poker, T-shirt sizing och Fibonacci-sekvensen, erbjuder samarbetsinriktade och anpassningsbara metoder för att hantera utmaningar och dra nytta av fördelar.

Uppskattning är en process av kontinuerligt lärande, men agila team som använder ClickUp kan kalibrera sitt omdöme och bli bättre på att leverera förutsägbara resultat.

ClickUp förbättrar agila uppskattningstekniker med funktioner som tidsuppskattningar, tidsspårning, Gantt-vy och omfattande rapporter och instrumentpaneler.

Registrera dig på ClickUp för att säga adjö till dina problem med projektuppföljning och projektledning.