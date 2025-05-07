De 10 bästa alternativen till Almanac 2025

Om du är Almanac-användare har du förmodligen hört talas om att mjukvaruföretaget lägger ner den 31 januari 2025.

Vi förstår. Hela processen med att börja om – att undersöka nya verktyg, testa dem och integrera dem i ditt arbetsflöde – kan kännas överväldigande. Det är frustrerande att behöva byta från ett nytt dokumentations- och samarbetsverktyg som du var nöjd med, bygga om dina processer och migrera dina data.

Låt mig hjälpa dig. I det här blogginlägget har jag listat de 10 bästa alternativen till Almanac som kan automatisera ditt arbetsflöde (kanske till och med bättre än Almanac) så att ditt team inte drabbas av driftstopp.

Vad ska du leta efter i alternativ till Almanac?

Innan vi diskuterar andra programvaror, låt oss ta en snabb titt på de funktioner vi bör leta efter i ett alternativ till Almanac:

Flexibilitet och anpassning

Precis som Almanac bör ett bra alternativ för kunskapshantering göra det möjligt för dig att strukturera ditt innehåll efter behov, oavsett om det gäller dokumentation eller arbetsflöden. Leta efter verktyg som har flexibla och lättanpassade mallar som kan anpassas till ditt arbetsflöde.

Sökning och tillgänglighet

En sak som jag alltid har uppskattat med Almanac är dess förmåga att snabbt hitta innehåll. Alla alternativ till Almanac bör ha kraftfulla sökfunktioner så att hela teamet kan få tillgång till viktig information utan dröjsmål.

Automatiseringsfunktioner

Almanac erbjuder visserligen effektiv dokumenthantering, men du vill ha ett alternativ som går ett steg längre med AI-drivna funktioner för att automatisera arbetsflödet och öka produktiviteten. Leta efter AI-integrerade lösningar som automatiskt kan organisera information, föreslå förbättringar och till och med generera innehåll, vilket sparar tid och arbete när du hanterar din arbetsyta.

Samarbete och versionshantering

Almanacs versionshantering är imponerande, så det är viktigt att hitta ett alternativ som erbjuder samarbete i realtid, detaljerad versionshistorik och möjlighet att enkelt spåra ändringar. Detta håller alla dina befintliga och nya teammedlemmar informerade och eliminerar silos.

De 10 bästa alternativen till Almanac

Här är mina bästa val för alternativ till Almanac. Jag har också diskuterat deras bästa funktioner, begränsningar och priser så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

1. ClickUp (bäst för automatisering av innehållsskapande)

Använd ClickUp för att skapa dokument, organisera resurser och samarbeta med ditt team i realtid

ClickUp är den enda appen som kan ersätta Almanac på nolltid. Oavsett om du behöver skapa dokument, brainstorma idéer eller samarbeta med ditt team, så har ClickUp allt du behöver.

Med ClickUp Docs kan du enkelt skapa och strukturera dokument, vilket möjliggör smidig navigering och enkel delning med ditt team. Till skillnad från Almanac låter ClickUp Docs dig integrera dina dokument direkt i projektets arbetsflöden, så att du kan länka uppgifter eller uppdatera dokument som en del av ett pågående projekt.

Dessutom förvaras alla dina filer på ett och samma ställe, vilket gör det superenkelt att hantera din kunskapsbas och hålla ditt team samordnat.

Skapa företagsmanualer och guider med ClickUp Docs

En av mina favoritfunktioner är ClickUp Brain, den kraftfulla AI-assistenten. Den hjälper till med att automatisera skapandet av innehåll, organisera idéer och sammanfatta information, vilket sparar mig mycket tid. Den är särskilt användbar jämfört med Almanac eftersom den inte bara hjälper till att skapa innehåll snabbt utan också ger praktiska insikter och smarta förslag.

Detta AI-stöd låter dig fokusera mer på strategi genom att automatisera repetitiva processer, vilket gör det till ett mycket effektivt alternativ för team som vill påskynda sitt arbetsflöde.

Använd ClickUp Brain för att förenkla uppgifter, få förslag och lösa komplexa idéer

ClickUp Chat håller konversationen igång utan att du någonsin behöver lämna plattformen, vilket gör teamkommunikationen smidig. Till skillnad från Almanac, där du kan behöva externa verktyg för meddelanden, är ClickUp Chat integrerat direkt i ditt arbetsflöde. Du kan diskutera projekt, dela uppdateringar eller brainstorma idéer på ett och samma ställe, vilket gör att allt hålls centraliserat och ökar produktiviteten.

Säkerställ smidiga och snabba diskussioner med ditt team med ClickUp Chat

ClickUp Kanban Board View hjälper dig att visualisera arbetsflöden genom att dela upp uppgifter i tydliga kolumner, så att du kan följa framstegen och hantera projekt på ett effektivt sätt. Till skillnad från Almanac, som fokuserar mer på dokumenthantering, låter ClickUps Kanban-vy dig se exakt var varje uppgift befinner sig i arbetsflödet, från start till mål.

Gör uppgifterna visuellt tilltalande med ClickUp Kanban Board View

Om du föredrar en mer strukturerad approach till idéer är ClickUp Mind Maps perfekt för att bryta ner komplexa koncept i hanterbara steg. Denna funktion låter dig organisera dina tankar visuellt, kartlägga detaljerade planer eller brainstorma idéer.

Mind maps är ett utmärkt sätt att bryta ner även de mest komplicerade projekten i genomförbara, lättsmälta uppgifter. De hjälper dig och ditt team att hålla er samordnade och organiserade under hela processen.

Förenkla komplexa idéer med ClickUp MindMaps

ClickUps viktigaste funktioner

ClickUp Spaces : Organisera dina dokument och resurser på ett centraliserat och strukturerat sätt. : Organisera dina dokument och resurser på ett centraliserat och strukturerat sätt.

Samla alla dokument och resurser på ett ställe för snabb åtkomst med ClickUp Spaces

ClickUp Goals : Sätt upp specifika mål och milstolpar så att teamen kan följa framstegen mot större mål. Sätt upp specifika mål och milstolpar så att teamen kan följa framstegen mot större mål.

Sätt upp och följ upp mål och milstolpar enkelt i ClickUp Goals

ClickUp Reminders : Skapa påminnelser för att uppdatera och granska dina dokument och wikis regelbundet.

ClickUp Automations : Automatisera dina kunskapsstyrningsprocesser baserat på en fördefinierad uppsättning regler Automatisera dina kunskapsstyrningsprocesser baserat på en fördefinierad uppsättning regler

ClickUp-integrationer : Välj bland ClickUps över 1000 integrationer och gör dina arbetsflöden smidigare.

ClickUp Tasks: Förvandla punkter på att göra-listan till spårbara uppgifter, tilldela teammedlemmar och mycket mer. Förvandla punkter på att göra-listan till spårbara uppgifter, tilldela teammedlemmar och mycket mer.

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt med ClickUp Tasks

ClickUp Time Tracking : Håll koll på hur lång tid uppgifterna tar och se till att tiden hanteras effektivt i alla projekt. Håll koll på hur lång tid uppgifterna tar och se till att tiden hanteras effektivt i alla projekt.

Spåra hur mycket tid du lägger på arbetet med ClickUps tidsspårare

ClickUp Dashboards : Anpassa instrumentpaneler för att visa viktiga mätvärden och projektuppdateringar i en central vy.

Spåra alla viktiga mätvärden och förbättra processerna med ClickUp Dashboards

Begränsningar för ClickUp

Det har en inlärningskurva på grund av en mängd olika funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Notion (bäst för att skapa anpassningsbara databaser)

via Notion

Notion är en kraftfull app för att hantera projekt, ta anteckningar och spåra uppgifter, samtidigt som du håller ordning på allt. Du kan skapa anpassade databaser som passar ditt arbetsflöde, bädda in dokument och samarbeta med andra i realtid.

Det är inte bara för jobbet – du kan också använda det för att planera dina personliga mål och resor eller till och med spåra vanor. Oavsett om du arbetar ensam eller i ett team hjälper Notion dig att effektivisera dina projekt och arbetsflöden med funktioner som synkroniserade block, anpassade mallar och mycket mer.

Notions bästa funktioner

Skapa anpassningsbara databaser för projekt- och personlig uppföljning

Integrera med verktyg från tredje part som Google Drive och Slack för att hantera all information på ett och samma ställe.

Skapa anpassade integrationer och automatiseringar med API-åtkomst.

Få flexibla uppgiftsvyer, såsom Kanban-tavlor, kalendrar och listor.

Notions begränsningar

Begränsad offlinefunktionalitet, vilket gör det mindre tillförlitligt när internetåtkomst inte är tillgänglig.

Notions priser

Gratis: 0 $

Plus: 12 $/användare/månad

Företag: 18 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

3. Nuclino (bäst för visuell brainstorming)

via Nuclino

Nuclino påminner mycket om Notion. Det kan användas för kunskapsdelning, dokumentsamarbete och projektledning.

Du kan strukturera projekt med hjälp av tavelvyer för uppgiftshantering i Kanban-stil, listvyer för organiserad dokumentation och grafvyer för att visuellt kartlägga kopplingarna mellan olika projektelement.

Varje uppgift eller dokument i Nuclino är mycket samarbetsinriktat, vilket gör det möjligt för teammedlemmarna att redigera tillsammans, lämna kommentarer och tilldela uppgifter – allt i realtid.

En av mina favoritfunktioner är den snabba sökfunktionen, som gör att jag kan hitta alla dokument eller uppgifter på några sekunder, även i stora projekt. Dessutom är den oändliga arbetsytan perfekt för visuell brainstorming, vilket gör att mitt team kan skapa diagram och flödesscheman som gör komplexa idéer lättare att förstå.

Nuclinos bästa funktioner

Utforska teamets kunskap och kontakter visuellt med hjälp av grafvyn.

Använd den oändliga arbetsytan för smidigt samarbete, med whiteboards och diagram.

Möjliggör teamsamarbete i realtid med snabb sökning och tangentbordsvänliga genvägar

Integrera med verktyg som Slack, Google Workspace och Microsoft-tjänster för bättre effektivitet.

Nuclinos begränsningar

Har svårt att hantera mycket stora och komplexa dokument eller databaser, vilket kan försämra prestandan eller leda till svårigheter med skalbarhet.

Nuclinos priser

Gratis

Startpaket: 8 $/användare/månad

Företag: 12 $/användare/månad

Nuclino-betyg och recensioner

G2: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

4. Google Docs (bäst för att skapa innehåll och spåra versionshistorik)

via Google Docs

När det gäller att hitta ett bra alternativ till Almanac är Google Docs ett självklart val. Det är enkelt, snyggt och fungerar utan krångel. En sak jag verkligen uppskattar är automatisk sparning i realtid – du behöver inte oroa dig för att förlora ditt arbete.

En annan praktisk funktion? Möjligheten att spåra dokumentändringar över tid. Att ha en inbyggd revisionshistorik över alla ändringar jag har gjort gör det enklare för mig att återgå till ett tidigare utkast. Så om du letar efter ett pålitligt och användarvänligt alternativ kan Google Docs vara ett utmärkt val.

De bästa funktionerna i Google Docs

Exportera viktiga dokument i flera format, inklusive PDF och Word, för delning och publicering.

Prova röstskrivning, som kan spara mycket tid när du behöver diktera innehåll istället för att skriva manuellt.

Få tillgång till Google Docs på alla enheter med internetuppkoppling, så att du enkelt kan arbeta med dina dokument var du än befinner dig.

Fortsätt redigera även när du inte är ansluten till internet med dess offline-läge.

Begränsningar i Google Docs

Google Docs saknar avancerade design- och formateringsverktyg, vilket gör det mindre lämpligt för komplexa dokument eller designintensiva projekt.

Priser för Google Docs

Business Starter: 6 $/användare/månad

Business Standard: 12 USD/användare/månad

Business Plus: 18 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Google Docs

G2: 4,6/5 (100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 25 000 recensioner)

Läs mer: De bästa alternativen till Google Docs

5. Obsidian (bäst för fokuserat skrivande)

via Obsidian

Obsidian fungerar som en kunskapskarta där varje anteckning kan kopplas till andra. Dess hierarkiska struktur och förmåga att länka anteckningar gör den idealisk för att organisera och koppla samman information.

Team kan skapa en central kunskapsbas i Obsidian för att skapa och länka sidor om olika ämnen, vilket säkerställer enkel åtkomst och samarbete. Om du och ditt team trivs med att hålla en djup, strukturerad dokumentation, erbjuder Obsidian en uppfriskande, distraktionsfri miljö.

En annan funktion jag älskar är Markdown-redigeraren – den är så ren och enkel. Det finns inga distraktioner, bara ren fokus på skrivandet. Dessutom kan jag enkelt formatera mina dokument utan allt det krångel som finns i andra appar.

Obsidians bästa funktioner

Möjliggör enkel formatering samtidigt som du behåller fokus på ditt innehåll med den Markdown-baserade anteckningsfunktionen.

Kartlägg dina anteckningar och idéer visuellt i ett oändligt utrymme för brainstorming och organisering av idéer med Canvas-funktionen.

Spara anteckningar direkt på din enhet för integritet och offlineåtkomst med lokal lagringsalternativ.

Skapa ett visuellt nätverk av länkade anteckningar med grafvyn, vilket gör det enklare att se kopplingar mellan idéer.

Obsidian-begränsningar

Obsidian har en brant inlärningskurva, särskilt för användare som inte är bekanta med markdown eller dess mer avancerade funktioner.

Obsidian-priser

Personligt bruk : Gratis för alltid

Kommersiell användning: 50 USD/användare/månad

Obsidian-betyg och recensioner

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

G2: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

6. Document360 (Bäst för hantering av kunskapsbaser)

via Document360

Document360 är en kunskapsbasplattform som erbjuder en omfattande lösning för att skapa, hantera och dela information inom organisationer. Du kan anpassa den efter ditt företags behov. Vill du ha en specifik sektion för vanliga frågor? Inga problem. Behöver du samarbeta på ett dokument? Document360 har allt du behöver.

En funktion som jag tycker är särskilt imponerande är den avancerade WYSIWYG-redigeraren (What You See Is What You Get). Den gör det möjligt att formatera text, bilder och videor på ett smidigt sätt, vilket gör din dokumentation visuellt tilltalande och lätt att förstå.

En annan utmärkande funktion är den omfattande analysen. Denna funktion ger insikter i hur ditt innehåll presterar, vilket hjälper dig att fatta datadrivna beslut för att förbättra din dokumentation. Oavsett om du är teknisk skribent eller produktägare säkerställer Document360 att din interna kunskapsbas är både omfattande och användarvänlig.

Document360:s bästa funktioner

Spåra alla ändringar som gjorts i artiklar och återgå enkelt till tidigare versioner när det behövs.

Hitta snabbt specifika kunskapsartiklar eller dokument med den avancerade sökfunktionen.

Anpassa din kunskapsbas helt efter ditt företags utseende och känsla med anpassningsbara varumärkesalternativ.

Skapa och hantera innehåll på olika språk med stöd för flera språk

Begränsningar för Document360

Priserna för Document360 kan bli dyra för mindre team eller nystartade företag när de utökar sin kunskapsbas.

Priser för Document360

Gratis: 0 dollar

Professional: 249 $/projekt/månad

Företag: 399 $/projekt/månad

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

7. Slite (bäst för att skapa en centraliserad databas)

via Slite

Slite är ett kunskapsverktyg som är utformat för stora team. Det fungerar som en central knutpunkt där du kan lagra all information om ditt team, samarbeta på dokument och till och med hantera mindre projekt.

Det jag tycker är riktigt coolt med Slite är att det är mer än bara att skriva anteckningar – det ger så många olika sätt att uttrycka sina idéer på. Jag kan skissa koncept och bädda in videor för att kommunicera idéer.

En av mina favoritfunktioner som sparar tid är Slites AI-assistent. Den förändrar helt sättet att skriva – oavsett om jag behöver korrigera grammatik, förenkla språket eller till och med översätta innehåll till ett annat språk, hanterar den uppgiften utan problem.

Och om du fastnat i att skriva samma mötesanteckningar varje vecka, skapar Slite automatiskt återkommande dokument och påminner dig om att uppdatera dagordningen istället för att börja om från början varje gång.

Slites bästa funktioner

Förenkla skrivandet med inbyggda formaterings- och stilalternativ

Sortera och filtrera dokument för enkel navigering

Skapa automatiskt återkommande dokument som mötesanteckningar och dagordningar

Spåra vem som läser och söker efter specifika dokument, så att viktiga uppdateringar når rätt personer.

Slite-begränsningar

Erbjuder färre anpassningsalternativ för dokumentmallar, vilket kanske inte uppfyller behoven hos team som söker högt skräddarsydda arbetsflöden.

Slite-priser

Standard: 10 USD/användare/månad

Premium: 15 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Slite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Läs mer: Hur man skapar en företagswiki

8. Evernote (bäst för att organisera uppgifter och idéer)

via Evernote

Evernote är en populär dokumentationsapp som hjälper dig att organisera idéer och information på ett och samma ställe. Dess AI-funktioner hjälper till att automatisera uppgifter, såsom att organisera anteckningar och föreslå innehåll baserat på vad jag arbetar med.

En av mina favoritfunktioner är dokumentskanning – den låter mig snabbt digitalisera fysiska papper och omvandla dem till sökbara anteckningar, vilket är en livräddare för att hålla sig pappersfri.

Det är också utmärkt för samarbete – oavsett om du delar anteckningar med en kollega eller arbetar tillsammans i realtid på ett projekt, ser Evernote till att alla är på samma sida.

Evernotes bästa funktioner

Aktivera AI-drivna anteckningsförslag och innehållsorganisation för ett mer effektivt arbetsflöde.

Förvandla fysiska papper till sökbara digitala anteckningar med enkel dokumentskanning

Klipp ut webbsidor och artiklar för att spara värdefull information med Evernotes Web Clipper.

Hitta anteckningar med hjälp av nyckelord, taggar eller till och med text i bilder med avancerade sökfunktioner.

Evernotes begränsningar

Med tanke på de funktioner som Evernote erbjuder är det lite dyrt.

Priser för Evernote

Evernote Basic: 0 $/månad

Evernote Personal: 14,99 $/månad

Evernote Teams: 24,99 $/månad

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8000 recensioner)

9. Coda (bäst för hantering av komplexa data)

via Coda

Coda är ett unikt verktyg som känns som en kraftfull blandning mellan ett dokument och ett kalkylblad, men det är mycket mer än så. Det jag verkligen gillar med Coda är dess flexibilitet – du kan skapa interaktiva dokument som fungerar som mini-appar.

Jag har till exempel använt det för att skapa en dynamisk projektföljare med inbäddade uppgiftslistor, deadlines och till och med knappar för att utlösa specifika åtgärder.

En annan utmärkande funktion är Codas förmåga att skapa databaser i ett dokument, vilket gör det enkelt att hantera komplexa data samtidigt som allt hålls organiserat på ett ställe.

Coda bästa funktioner

Skapa dokument, databaser och tabeller i ett enda arbetsområde med flexibla byggstenar.

Automatisera uppgifter eller utlös åtgärder med interaktiva element som knappar och skjutreglage.

Effektivisera arbetsflöden, från projektledning till teamsamarbete med anpassningsbara mallar.

Skapa innehåll, sammanfatta information och automatisera repetitiva uppgifter med CodaAI.

Coda-begränsningar

Coda har ett användarvänligt gränssnitt, men vissa funktioner kan kräva lite utforskning för att man ska förstå och kunna använda dem fullt ut.

Coda-priser

Gratis

Pro: 12 $/dokumentskapare/månad, redaktörer är gratis

Team: 36 $/dokumentskapare/månad, redaktörer är gratis

Enterprise: Anpassade priser

Coda-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

10. Slab (bäst för enhetlig sökning)

via Slab

Slab är ett utmärkt verktyg för att bygga en kunskapsbas som prioriterar tydlighet och struktur. Det jag tycker är riktigt användbart är dess betoning på ren formatering, vilket säkerställer att allt är lätt att läsa och navigera. Detta är särskilt användbart för team som hanterar mycket intern dokumentation.

Slabs utmärkande funktion är dess förmåga att organisera innehåll med "ämnen" för snabb åtkomst, så att jag snabbt kan hitta rätt information.

Slabs bästa funktioner

Skapa en detaljerad kunskapsbas för interna team och kunder

Filtrera resultaten baserat på specifika ämnen eller kategorier för att få mer precisa och relevanta sökresultat.

Organisera innehåll i grupper med anpassade behörigheter och underämnen

Lägg till referenser till användare, inlägg och verktyg direkt i innehållet för att ge mer sammanhang.

Begränsningar för plattor

Dess funktioner kan vara för inriktade på dokumentation, vilket kan göra att team behöver ytterligare verktyg för avancerad projekt- eller uppgiftshantering.

Slab-prissättning

Gratis

Startup: 8 $/användare/månad

Företag: 15 $/användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (280 recensioner)

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

ClickUp: Det bästa alternativet till Almanac

När du letar efter det perfekta alternativet till Almanac vill du helst ha något som erbjuder mer än bara de grundläggande funktionerna för intern dokumentation och wikis. Leta istället efter ett verktyg som låter dig skapa samarbetsdokument som är integrerade i dina arbetsflöden.

Som ett alternativ till Almanac ger ClickUp dig större flexibilitet och kontroll över dina kunskapsstyrningsprocesser. Det gör det möjligt för ditt team att hantera och spåra uppgifter effektivt samtidigt som de håller sig i linje med större mål.

Oavsett om du behöver effektivisera arbetsflöden eller förbättra samarbetet erbjuder ClickUp en omfattande allt-i-ett-lösning. Registrera dig för ClickUp idag!