11 kostnadsfria mallar för evenemangsbudgetar

Att skapa evenemangsbudgetar kan vara en riktig utmaning. Du jämför offerter från leverantörer, hanterar oändliga kalkylblad och jagar kundgodkännanden – samtidigt som du försöker hålla dig till en budget som verkar ha en egen vilja.

Och precis när du tror att du har allt under kontroll ändras tidsplanen och din resursplanering går om intet.

Tack och lov kan mallar för evenemangsbudgetar förenkla hela processen. De ger dig ett tydligt och enkelt sätt att hålla koll på allt – utgifter, kategorier, poster och beräknade kostnader – utan att du blir galen.

I det här blogginlägget har vi samlat 11 gratis mallar för evenemangsbudgetar som underlättar ditt arbete. Låt oss hitta den perfekta mallen som gör din budgetering till en barnlek!

Vad är mallar för evenemangsbudgetar?

Mallar för evenemangsbudgetar är strukturerade kalkylblad eller dokument som hjälper evenemangsplanerare och koordinatorer att skapa en evenemangsbudget och hålla koll på evenemangets ekonomi. Dessa mallar innehåller flera anpassningsbara kategorier och inbyggda formler för att uppskatta evenemangets utgifter och intäkter.

Vissa mallar för evenemangsbudgetar gör det möjligt att jämföra uppskattningar med faktiska utgifter. De innehåller diagram som hjälper dig att visualisera uppgifter, utgifter och prognostiserad respektive faktisk vinst eller förlust.

Du kan också planera resurser effektivt med mallar för evenemangsbudgetar. De identifierar resursbehov baserat på uppgiftsprioriteringar och hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Vad kännetecknar en bra mall för evenemangsbudget?

Mallarna för evenemangsbudgetar tar hänsyn till alla kostnader som är förknippade med ett evenemang. Från lokal och catering till marknadsföring, underhållning, talararvoden, boendekostnader och transportkostnader hjälper de dig att beräkna de totala kostnaderna på ett korrekt sätt.

Här är några funktioner du bör tänka på när du väljer en mall för evenemangsbudget:

Användarvänlighet: Välj en mall med en intuitiv layout. Det ska vara enkelt att anpassa mallen, mata in data och skapa diagram.

Omfattande kategorier för evenemang: Se till att du kan använda mallen för olika evenemang. Kontrollera utgifter, intäkter, vinstberäkningar och andra kategorier som passar dina behov.

Automatiska beräkningar: Välj mallar med inbyggda formler för att beräkna faktiska kostnader, beräknade kostnader, intäkter och skillnaden mellan beräknade och faktiska utgifter.

Datavisualisering: Leta efter mallar som erbjuder omfattande instrumentpaneler för att visuellt visa dina evenemangskostnader och intäkter i grafer eller cirkeldiagram.

Anpassning: Få mallar som erbjuder användbara anpassningsmöjligheter. De måste göra det möjligt för dig att lägga till anpassade fält, ändra kostnadskategorier och justera evenemangsstadier utifrån dina behov.

Samarbete och delning: En bra En bra mall för evenemangs- eller projektbudget bör också erbjuda funktioner för samarbete i realtid så att ditt team kan uppdatera budgetdetaljerna.

Leverantörshantering: Välj ett kalkylblad för evenemangsbudget som erbjuder funktioner för hantering av leverantörskostnader och fakturauppföljning så att du kan övervaka alla utgifter och göra betalningar i tid.

11 mallar för evenemangsbudgetar

Vi har sammanställt en lista med smarta mallar för evenemangsbudgetar som är gratis att använda!

Ta en titt och ladda ner den kostnadsfria mall för evenemangsbudget som bäst passar dina behov! ⚡

1. ClickUp-mall för evenemangsbudget

Ladda ner denna mall Organisera ditt evenemang och håll dig inom budgeten med ClickUps mall för evenemangsbudget.

När det gäller evenemangsbudgetar är en bra tumregel att fördela medel mellan viktiga kategorier och avsätta 10–20 % av budgeten för oförutsedda utgifter. ClickUps mall för evenemangsbudget är det perfekta verktyget som hjälper dig att följa denna regel och hålla dig till din budget genom att fördela resurserna på ett optimalt sätt.

Du kan använda denna enkla mall för evenemangsbudget för att sätta upp mål och budgetar för evenemang, spåra alla utgifter på ett ställe, fördela resurser och analysera kostnader för att fatta välgrundade beslut. Denna mall för evenemangsbudget från ClickUp är allt du behöver för att:

Planera din evenemangsfinansiering från grunden

Identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar

Utvärdera dina marknadsföringsinsatser för evenemanget

Förbättra den finansiella ansvarigheten

Börja med att beräkna de nödvändiga kostnaderna för ditt evenemang och låt mallen sköta resten.

💡Proffstips: Du kan använda ClickUp Docs för att brainstorma evenemangsideer, fastställa kostnadsberäkningar och lägga till användbara anteckningar tillsammans med ditt team.

2. ClickUp-mall för budgetförslag

Ladda ner denna mall Skapa praktiska budgetförslag för intressenter med ClickUps mall för budgetförslag.

Tänk dig att du planerar ditt företags årliga företagsresa. Du har börjat planera – kontaktat leverantörer, anlitat cateringfirmor och beställt företagsprodukter. Men när du presenterar kostnadsöversikten för intressenterna säger de att kostnaden har överskridit den evenemangsbudget de hade planerat.

Nu måste du omförhandla kontrakt och hitta nya leverantörer, vilket kostar tid och energi.

Ett allvarligt misstag, eller hur? Mallar för evenemangsbudgetförslag hjälper dig att undvika sådana situationer.

Med ClickUps mall för budgetförslag kan du bryta ner dina evenemangskostnader i god tid och presentera en översikt över hela evenemangets utgifter för intressenterna för godkännande. Det hjälper dig också att visualisera kostnaderna så att alla berörda förstår evenemangsplanen och kan fatta välgrundade beslut.

Denna mall erbjuder:

En översikt över detaljerade projektkostnader

En detaljerad plan för att hålla koll på evenemangskostnaderna

Bildmaterial för att enkelt kommunicera ditt budgetförslag för evenemanget

Med budgetförslagsmallarna kan du upprätthålla noggrann och konsekvent dokumentation av evenemangskostnaderna. Det minskar risken för fel och förbättrar din förmåga att kommunicera ditt förslag till intressenterna.

💡Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain för att skapa ett detaljerat budgetförslag. Ange bara dina krav, kostnadsberäkningar och önskat format, så sköter AI-assistenten resten.

Skapa detaljerade budgetförslag med ClickUp Brain

3. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Ladda ner denna mall Planera dina evenemang på rätt sätt och håll dig till budgeten med ClickUps mall för evenemangsplanering.

Om du fortfarande tvekar om du ska köpa programvara för evenemangsplanering kan du prova ClickUps mall för evenemangsplanering.

Denna färdiga mall hjälper dig att effektivisera planeringen av evenemang – från att planera lokalhyra till leverantörsbetalningar och skapa gästlistor. Den har förinställda listor för evenemangsaktiviteter, faciliteter och fakturering för en smidig evenemangsorganisation.

Du kan använda mallen för evenemangsplanering för att:

Planera bokningar av evenemangslokaler och kostnadsförslag från leverantörer

Samordna ditt team och dina resurser för en effektiv evenemangsplaneringsprocess.

Spåra evenemangsbudgeten

4. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföringsplan

Ladda ner denna mall Planera ditt nästa marknadsföringsevenemang med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföringsplan.

Naturligtvis vill du att ditt företags marknadsföringsevenemang ska bli nästa stora grej så att ditt varumärke sticker ut. Men att planera så stora evenemang med flera externa inbjudna gäster kan vara skrämmande. Du måste skapa checklistor för evenemangsplanering, sortera budgetar, samla team och resurser och samordna med leverantörer för att lyckas.

Det är där du behöver ClickUps mall för evenemangsmarknadsföringsplan.

Denna mall innehåller uppgifter, budgetar och tidsplaner som hjälper dig att hålla koll på vem som ansvarar för vad och hur evenemangsplaneringen fortskrider. Den har en fasöversikt som hjälper dig att organisera dina åtgärder utifrån evenemangets olika faser – planering, genomförande och utvärdering. Dessutom kan du lägga till egna faser för marknadsundersökningar, marknadsföringsbudgetar, mätning av KPI:er och mycket mer.

💡Proffstips: Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma idéer till marknadsföringsevenemang. Du kan samarbeta med ditt team, lägga till idéer, rita flödesscheman och skriva anteckningar på ett smidigt sätt.

Brainstorma idéer för marknadsföringsevenemang med ClickUp Whiteboards

5. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföring

Ladda ner denna mall Marknadsför dina evenemang med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring.

Marknadsföring av evenemang är en integrerad del av evenemangshanteringen. Du måste hitta det mest effektiva sättet att skapa intresse kring ditt evenemang så att det blir en succé.

ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring samlar alla dina marknadsföringsrelaterade uppgifter och utgifter på ett ställe – från att skapa kampanjer på sociala medier till att boka fotografer och kontakta influencers.

Du kan skapa en separat lista för evenemangsmarknadsföringskostnader och lägga till deluppgifter för marknadsföringskanaler, såsom reklam, marknadsföring i sociala medier, influencer-marknadsföring, e-postkampanjer, digitala annonser, tryckta annonser och mer. När du har skapat åtgärdspunkterna anger du kostnaden i fältet Belopp för att få fram den totala kostnaden för en viss evenemangsmarknadsföringsuppgift.

💡Proffstips: Använd ClickUp Automations för att skicka reklammeddelanden till gästerna och ställa in påminnelser för ditt team så att alla deadlines hålls.

Skicka automatiserade e-postmeddelanden om evenemang med ClickUp Automations

6. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Ladda ner denna mall Organisera dina evenemangsaktiviteter med ClickUps mall för evenemangsplanering.

Planerar du en virtuell konferens? Fantastiskt! Virtuella konferenser är ett utmärkt sätt att nå fler människor över geografiska gränser och hålla nere evenemangskostnaderna. Men hur genomför man ett framgångsrikt evenemang med en tight budget?

Använd ClickUps mall för evenemangsplanering! Den ger dig ett omfattande ramverk för att hantera alla evenemangsdetaljer och säkerställa en smidig ekonomisk planering. Du kan använda mallen för att skapa budgetar för virtuella evenemang och spåra utgifter.

För att skapa en tabell för att hantera evenemangsbudgeten, skriv bara type/table och tryck på Enter.

Här är ett exempel på en tabell som du kan använda:

Kategori Tilldelad budget Faktisk kostnad Avvikelse Procentandel som spenderats Anteckningar/kommentarer Lokalen 10 000 dollar 9 500 dollar – 500 dollar 95 % Rabatt vid tidig bokning Marknadsföring 3000 dollar 3300 dollar +300 dollar 110 % Ytterligare kostnader för annonser på sociala medier Catering 8 000 dollar 8 200 dollar +200 dollar 102 % Lätt ökning av antalet deltagare

Mallen för evenemangsplanering hjälper dig att:

Håll koll på dina kostnadsberäkningar och deadlines

Säkerställer att alla intressenter är överens

Förenkla utgiftsuppföljning och budgetering

7. ClickUp-mall för evenemangshantering

Ladda ner denna mall Gör dina evenemang till en stor succé med ClickUps mall för evenemangshantering.

Har du stora planer för ditt nästa stora evenemang? ClickUps mall för evenemangshantering kan hjälpa dig att förverkliga dem.

Denna mall hjälper dig med alla typer av evenemangsprojektledning, oavsett om det gäller företagsfester eller en serie webbseminarier. Du kan hantera evenemangsbudgetar effektivt genom att fylla i anpassade fält, såsom "Budget", "Använd budget", "Återstående budget" och "Betalningsstatus".

Mallen för evenemangshantering hjälper dig också att hantera tid och resurser effektivt. Den minskar risken för att missa detaljer och förbättrar evenemangsupplevelsen för gästerna.

Det bästa av allt? Mallen har en kartvy som hjälper dig att visualisera evenemangsplatsen och planera logistiken.

💡Proffstips: Planera evenemang effektivt med ClickUps verktyg för tidshantering. Det hjälper dig att spåra tiden som läggs på varje aktivitet och uppskatta hur lång tid det kommer att ta att slutföra uppgiften.

8. ClickUp-mall för budgeterad projektledning

Ladda ner denna mall Genomför dina evenemang inom budget med ClickUps mall för budgeterad projektledning.

Du vill gärna glädja alla dina gäster, hyra en flott lokal och servera gourmetmat, men det kan vara svårt att hålla sig till budgeten.

ClickUps mall för budgeterad projektledning hjälper dig att hålla dig på rätt spår. Använd den för att planera dina evenemangsresurser, prioriteringar och tidsplaner och hålla dig inom budgeten. Du kan organisera uppgifter i på varandra följande faser och prioritera dem med hänsyn till budgetbegränsningar.

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få jobbet gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga personer för att samla in nödvändig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande översiktlighet minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att göra sammanhanget omedelbart tillgängligt.

Mallen hjälper dig att:

Få en tydlig bild av projektkostnaderna och säkerställ korrekta budgetprognoser.

Identifiera potentiella problem

Jämför faktiska och budgeterade kostnader

9. Mall för bröllopsbudget från Microsoft 365

via Microsoft

”Det är omöjligt att hålla sig till sin bröllopsbudget. Var beredd på att dina utgifter kommer att överstiga dina beräknade kostnader.” Det är vad de flesta säger.

Med Microsofts mall för bröllopsbudget kan du hålla koll på dina bröllopskostnader. Den innehåller ett solstrålediagram som visar exakt vart dina pengar går – till blomsterhandlaren, cateringfirman, fotografen eller bröllopsklänningen. Klicka på pilarna för varje post för att se om de ligger över eller under budget.

Du kan redigera bröllopsmallen i Excel, Word och PowerPoint. Dessutom kan du ladda upp den till OneDrive och dela den med din partner, familj och vänner.

10. Mall för budget för företagsevenemang från Fliplet

via Fliplet

Fliplets budgetmall för företagsevenemang är en enkel Excel-budgetmall som låter dig lista dina utgifter, jämföra beräknade och faktiska kostnader och beräkna förväntade vinstmarginaler.

De har ett enkelt och tydligt format med olika utgiftskategorier för företagsevenemang. Du behöver bara fylla i uppgifterna för beräknad delsumma och faktisk delsumma, så beräknas den totala beräknade kostnaden och den faktiska kostnaden automatiskt.

11. Mall för evenemangsplanerares budget från GooDocs

via GooDocs

GooDocs Event Planner Budget Template hjälper dig att visualisera evenemangsbudgetar och uppgifter. Du kan använda grafer och cirkeldiagram för att spåra de medel som fördelats mellan olika kategorier. Detta hjälper dig att identifiera de områden som förbrukar mest pengar, så att du kan omfördela resurser för att minska de totala utgifterna och effektivisera budgethanteringen.

Genom att visualisera data kan du också spåra kostnadsöverskridanden i ett tidigt skede och vidta korrigerande åtgärder. Mallen automatiserar budgetberäkningen och låter dig spåra dina utgifter för att se hur mycket av din budget som är förbrukad. Detta ger dig en tydlig finansiell färdplan för ditt evenemang.

Ace Event Management med anpassningsbara mallar för evenemangsbudgetar

Det kan vara svårt att hålla sig inom budgeten när man planerar ett evenemang. Därför måste du ägna mycket uppmärksamhet åt planering och uppföljning av utgifter.

Vår lista med kostnadsfria mallar för evenemangsbudgetar hjälper dig i ditt arbete. De innehåller allt du behöver för att skapa en evenemangsbudget, inklusive sätt att följa evenemangets framsteg, prioritera utgifter, hantera leverantörer, följa tidsplaner och upptäcka potentiella risker för överkonsumtion och förseningar.

ClickUps mallar passar perfekt in i ditt arbetsflöde, så att du kan hålla ordning och reda och ingenting faller mellan stolarna när du budgeterar och genomför ditt evenemang.

Oavsett dina behov, personliga, professionella, storskaliga eller intima, har ClickUp en mall som hjälper dig att planera ditt evenemang från början till slut.

Registrera dig på ClickUp för att ladda ner dessa lättanvända mallar nu! 🏃‍♀️‍➡