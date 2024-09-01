Hur man förhandlar om hybrid- eller distansarbete (tips och strategier)

6 av 10 arbetstagare önskar en hybrid arbetsmiljö, och en tredjedel vill arbeta helt på distans.

Under de senaste åren har hybridarbete och helt distansarbete blivit en nödvändighet. Pandemin har förändrat vår syn på det traditionella kontoret och visat att flexibilitet i var och hur vi arbetar kan vara både produktivt och hållbart.

Företag inser också i allt högre grad fördelarna med flexibla arrangemang, såsom kostnadsbesparingar och ökad medarbetarnöjdhet. Ändå kan det kännas skrämmande att be om denna flexibilitet.

Detta leder till frågan: Hur förhandlar man fram ett flexibelt arbetsschema med sin chef? Hur kan man med självförtroende presentera argument för en hybridarbetslösning som gynnar både dig och din arbetsgivare?

Lyckligtvis är detta en färdighet som du kan lära dig. Med rätt strategier kan du säkra friheten att arbeta där du trivs bäst och samtidigt se till att dina prestationer förblir på toppnivå.

I den här artikeln har vi diskuterat hur man förhandlar om hybridarbete eller distansarbete som ett proffs.

Strategier för att förhandla om hybridarbete eller heltidsarbete på distans

När du begär distansarbete eller hybridarbete, se till att framhäva dina goda prestationer tillsammans med teamets nuvarande och framtida behov.

Här är några tips på hur du kan förhandla om hybridarbete med din arbetsgivare:

Analysera dina behov

Innan du börjar förhandla är det viktigt att förstå dina behov. Börja med att analysera vad hybridarbete eller distansarbete innebär för dig. Tänk också på dina personliga ansvar.

För att komma igång, försök svara på dessa frågor:

Behöver du ett visst antal distansarbetsdagar per vecka?

Vill du övergå till en heltidsanställning på distans?

Finns det familjeförpliktelser eller personliga åtaganden som gör distansarbete nödvändigt?

Söker du flexibilitet för att kunna fokusera på ditt välbefinnande?

Vill du minska din pendlingstid och arbeta bekvämt hemifrån (eller någon annanstans)?

Det är viktigt att gå in på detaljerna och klargöra dina preferenser när det gäller arbetsmiljö, arbetstider och balans mellan arbete och privatliv.

Att vara tydlig med dina motiv hjälper dig att kommunicera dina behov på ett mer effektivt sätt. Med dessa detaljer i åtanke kan du skapa en lista över dina måste-krav. Detta hjälper dig att planera dina förhandlingar bättre.

💡Proffstips: Organisera din lista med ClickUp Notepad. Du kan snabbt anteckna punkter, skapa checklistor, redigera dem, komma åt dem från din telefon och omvandla dem till spårbara uppgifter.

Kom åt dina anteckningar var som helst och när som helst med ClickUp Notepad

Känn ditt värde

När du förstår ditt värde inom företaget vet du hur mycket inflytande du har under förhandlingarna. Detta kräver en ärlig bedömning av din position och det värde du tillför organisationen.

Fråga dig själv: Vilka färdigheter eller vilken expertis har du som gör dig unik? Har du konsekvent presterat bra, hållit deadlines eller gått utöver dina arbetsuppgifter?

Att identifiera dina styrkor är avgörande för att kunna argumentera övertygande för flexibilitet. Du kan lyfta fram dina prestationer för att visa att du är en engagerad medarbetare som kommer att fortsätta bidra med värde, oavsett var du arbetar.

Kom ihåg att att känna till ditt värde inte bara handlar om att förstå ditt värde för din arbetsgivare, utan också om att känna till arbetsmarknaden och dina alternativ. Om andra företag i din bransch erbjuder den flexibilitet du önskar har du förhandlingskraft.

Gör din research

Kunskap är A och O när du förhandlar om flexibelt arbete. Ta därför reda på vilka policyer ditt företag har för hybridarbete eller distansarbete. Kontrollera om någon av dina kollegor redan har förhandlat fram sådana arrangemang. Om så är fallet, försök ta reda på hur de gick tillväga och vad resultatet blev.

Undersök också hur liknande positioner i din bransch hanterar policyer för distansarbete eller hybridarbete. Erbjuder företag detta som en standardförmån? Att förstå marknadstrender kan hjälpa dig att bedöma din förhandlingsposition. Om dina kompetenser är efterfrågade och andra företag erbjuder flexibilitet har du starkare argument att lägga fram för din arbetsgivare.

Försök dessutom att hitta data om produktivitet i hybrid- eller distansmiljöer. Många rapporter lyfter fram fördelarna med distansarbete, såsom ökad produktivitet, högre medarbetarengagemang och kostnadsbesparingar för företag.

Detta kommer att hjälpa dig att övertyga dina nuvarande och potentiella arbetsgivare om att din begäran inte bara handlar om personliga preferenser, utan att det är ett strategiskt drag som också kommer att gynna företaget.

Välj rätt tidpunkt

Timing spelar en avgörande roll för framgången i alla förhandlingar, och att be om hybridarbete eller distansarbete är inget undantag. Att välja rätt ögonblick för att framföra din begäran kan ha stor inverkan på hur den tas emot.

Tänk på följande saker:

Din prestation

Det är bäst att ta upp frågan med din nuvarande chef eller potentiella arbetsgivare när de är mest mottagliga. Du kan ta upp din begäran under en period då du presterar bra. Till exempel efter att du har slutfört ett stort projekt, fått positiv feedback eller under en prestationsutvärdering är du i en stark position för att diskutera dina flexibla arbetsvillkor.

I dessa tider är dina insatser färska i din arbetsgivares minne, vilket gör det mer troligt att de kommer att överväga din begäran positivt.

Företagets situation

Beakta företagets övergripande situation. Om din organisation för närvarande blomstrar eller fokuserar på att behålla sina anställda kan de se din begäran som en del av ett bredare arbete för att stödja och behålla de bästa talangerna.

Om företaget dock går igenom en utmanande period, till exempel en omstrukturering eller budgetnedskärningar, är det kanske inte den bästa tiden att be om ytterligare flexibilitet.

Gör en tydlig plan

När du har alla nödvändiga detaljer är det dags att planera dina förhandlingar. En tydlig, väl genomtänkt plan visar att du är engagerad i att få arrangemanget att fungera och försäkrar din arbetsgivare om att du har övervägt alla aspekter av övergången.

Beskriv hur du planerar att arbeta när du arbetar på distans eller i hybridläge. Fundera igenom dina dagliga uppgifter och teammöten som kräver personlig närvaro och utveckla en strategi för hur du ska hantera dem.

Om din roll till exempel innebär frekventa möten, föreslå ett schema för regelbundna virtuella avstämningar. Om samarbete är viktigt, föreslå att ni använder hybridverktyg för kommunikation på arbetsplatsen, som ClickUp, Slack eller Zoom, för att hålla kontakten.

Kommunicera med ditt distansarbete för diskussioner och dela uppdateringar i realtid med ClickUp Chat

Läs också: De 30 bästa verktygen för distansarbete och samarbete på distans

Förstå din arbetsgivares ståndpunkt

Försök först att förstå din arbetsgivares inställning till arbete på kontoret. Även om du kanske vet vad du vill, kan du öka dina chanser att lyckas avsevärt genom att ta dig tid att överväga saken ur din arbetsgivares perspektiv.

När du har tillräcklig insikt, fundera över varför din arbetsgivare kan vara motvillig till hybridarbete eller distansarbete. Rädsla för minskad produktivitet, kommunikationsproblem eller potentiell påverkan på teamets sammanhållning kan vara orsakerna.

Sätt dig in i din arbetsgivares situation och fundera över de potentiella utmaningar de står inför när de leder ett team på distans.

Om de aldrig har hanterat distansarbetare tidigare kan de vara osäkra på hur de ska upprätthålla tillsynen eller se till att deadlines hålls. Om företaget traditionellt har bedrivit sin verksamhet på en fysisk arbetsplats kan det vara oroligt för den kulturella förändring som hybrid- eller distansarbete innebär.

När du har identifierat potentiella problem kan du skräddarsy ditt förslag för att ta itu med dem direkt. Om produktivitet är ett problem kan du till exempel förbereda data som visar hur distansarbete kan förbättra fokus och effektivitet. Om kommunikation är en knäckfråga kan du föreslå regelbundna avstämningar, videomöten eller samarbetsverktyg som kan hjälpa till att upprätthålla informationsflödet.

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain för att undersöka idéer, brainstorma eller till och med skriva och finslipa dina förhandlingsplaner. Prova olika uppmaningar för att avgöra hur du ska förhandla och förbereda dig för olika scenarier. Bestäm tonen i ditt förslag och redigera och stavningskontrollera det för att göra ett så bra intryck som möjligt i förhandlingarna.

Skriv och redigera din förhandlingsplan med hjälp av ClickUp Brain

Gör en provperiod

Ett effektivt sätt att lugna din arbetsgivare är att föreslå en provperiod för hybridarbete eller distansarbete. Föreslå att ni börjar med en begränsad tidsperiod, till exempel tre månader, under vilken du arbetar på distans på heltid för att visa att detta arrangemang fungerar bra för båda parter.

Denna provperiod ger dig möjlighet att bevisa att du kan upprätthålla eller till och med förbättra din produktivitet och kommunikation när du arbetar på distans. Det ger också din arbetsgivare en känsla av trygghet, eftersom hen vet att arrangemanget inte är permanent om det inte fungerar som förväntat.

Under provperioden är det viktigt att du följer upp dina prestationer. Mät din produktivitet, mötesnärvaro och kommunikation för att kunna visa konkreta resultat i slutet av perioden. Om provperioden blir lyckad har du goda argument för att göra arrangemanget permanent.

Använd verktyg som ClickUp Time Tracking för att dokumentera om du kan slutföra dina uppgifter snabbare i en hybridmiljö eller hur mycket din produktivitet har förbättrats.

Spåra varje minut av din arbetsdag noggrant och mät produktiviteten med ClickUp Time Tracking

💡Proffstips: Oroar du dig för att hålla uppe produktiviteten under provperioden? Använd vår omfattande lista med tips för att arbeta hemifrån för att ta din produktivitet till nästa nivå.

Använd verktyg för hemarbete för att skapa en strukturerad plan för förhandlingar och säkerställa att de blir framgångsrika. ClickUp är ett verktyg för produktivitet och uppgiftshantering som hjälper dig att hålla ordning, vara produktiv och synkronisera dina uppgifter oavsett var du arbetar.

ClickUp for Remote Teams erbjuder omfattande funktioner för att sätta upp och följa upp gemensamma mål, smidigt samarbete, kunskapshantering och mycket mer för att säkerställa att alla är på samma sida.

Se hur du kan utnyttja det under din provperiod (och efter övergången):

Ställ in uppgiftsprioritet med ClickUp Tasks

Använd ClickUp Tasks för att planera, organisera och samarbeta i alla projekt. Ange prioritetsnivåer för varje uppgift, lägg till uppgiftstyp, anpassa uppgiftsstatus, länka relaterade filer eller uppgifter och följ enkelt framstegen.

Utnyttja ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler för att få en tydlig överblick över projektets framsteg, arbetsbelastning och tidsplaner. Du kan förbättra din personliga produktivitet (och få bevis att visa din arbetsgivare!), spåra tid och fakturerbara timmar, skapa projektinstrumentpaneler och mycket mer.

Visualisera uppgifter och arbetsflöden på det sätt som bäst passar din arbetsstil med hjälp av ClickUps över 15 vyer , såsom lista, tavla, kalender och Gantt.

Välj mellan olika typer av mål med ClickUp Goals

Skapa gemensamma eller personliga mål med ClickUp Goals . Med ClickUp Goals kan du sätta upp mätbara mål och automatiskt följa dina framsteg. Du kan sätta upp numeriska, monetära eller sant/falskt-mål, lägga till beskrivningar och till och med dela dina mål med din chef.

Samarbeta med dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Docs . Redigera dokument i realtid med dina kollegor, tagga dem i kommentarer, bifoga objekt och konvertera text till spårbara uppgifter på ett enkelt sätt.

Integrera ClickUp med över 1000 verktyg, inklusive Slack och Zoom, för att kommunicera med ditt team via deras föredragna verktyg för fjärrsamarbete.

Ta din kommunikation till nästa nivå med ClickUp Clips

Använd ClickUp Clips för att spela in videor, dela skärminspelningar, ge feedback och kommunicera tydligt med dina kollegor.

Sammanfatta dokument och information, automatisera repetitiva uppgifter, skriv e-postmeddelanden och få insikter för att förbättra din produktivitet med ClickUp Brain.

Var flexibel

Förhandlingar är en tvåvägskommunikation. Även om du har en specifik idé om vad du vill ha, var öppen för kompromisser. Om din arbetsgivare till exempel tvekar att godkänna heltidsarbete på distans, föreslå en hybridarbetslösning med specifika dagar på kontoret.

Detta visar också din vilja att samarbeta och hitta en lösning som fungerar för båda parter. Du kanske inte får allt du vill ha direkt, men genom att visa att du är öppen för förhandlingar ökar du dina chanser att med tiden komma närmare din ideala situation.

Kom ihåg att flexibilitet inte innebär att du måste nöja dig med mindre – det innebär att du måste vara strategisk. Ibland kan en kompromiss leda till långsiktig framgång.

Du kan använda arbetsplanmallar som ClickUps mall för distansarbete för att hjälpa din arbetsgivare att övervaka dina arbetsframsteg var som helst och när som helst. Från att beskriva förväntningar, spåra framsteg och mäta prestanda kan denna mall hjälpa dig att skapa en omfattande plan för övergången till distansarbete.

Ladda ner den här mallen Gå smidigt över till distansarbete med ClickUps mall för distansarbetsplan.

De avancerade vyerna för planering och uppföljning av uppgifter inkluderar:

Arbetsplanering: Planera i detalj och följ upp uppgifternas framsteg på ett effektivt sätt.

Arbetsaktiviteter: Brainstorma med ditt team och spara idéer och projektplaner.

Arbetsförloppsvy: Övervaka uppgiftsslutförande och framsteg med detaljer som förfallodatum.

Projektledarens synvinkel: Tilldela uppgifter till teammedlemmarna och följ deras framsteg

Överväg distansarbete

Även om allt fler företag övergår till hybridarbete och helt distansarbete är vissa fortfarande inte övertygade om fördelarna. Det kan bero på arbetets natur eller den arbetsmängd eller de störningar som krävs för en smidig övergång.

Arbetssökande efterfrågar i allt högre grad flexibla arbetstider, och många företag erbjuder nu helt distansbaserade tjänster som standardalternativ. Så kanske du kan hitta ett bra distansarbete.

Gör en grundlig jobbsökning och nätverka med yrkesverksamma inom ditt område som arbetar på distans. Om du hittar en arbetsgivare som passar dig – som delar dina värderingar och erbjuder den flexibilitet du söker – kan det vara dags att ta steget.

Hör vad Sarah McKinney, Senior Lead Engineer på SkylineWeb Solutions, har att säga om hur ClickUp hjälper dem att arbeta på distans:

Distansarbete förenklas med ClickUp som hjälper oss att hantera alla våra projekt var som helst och när som helst. Vi kan enkelt tilldela uppgifter, sätta prioriteringar, följa projekt och samarbeta på en och samma plattform.

Distansarbete förenklas med ClickUp som hjälper oss att hantera alla våra projekt var som helst och när som helst. Vi kan enkelt tilldela uppgifter, sätta prioriteringar, följa projekt och samarbeta på en och samma plattform.

💡 Proffstips: Kom ihåg att det är viktigt att förespråka din ideala och flexibla arbetsform för att främja en bättre balans mellan arbete och privatliv. Att förhandla om det som passar dig kan leda till en hälsosammare och mer produktiv livsstil, öka din arbetsglädje, minska utbrändhet och göra det möjligt för dig att utvecklas både professionellt och personligt.

Hur förhandlar man om distansarbete under en anställningsintervju?

Undrar du hur du ska förhandla om att arbeta hemifrån under intervjun i rekryteringsprocessen? Vi har svaret på det också! Att förhandla om distansarbete under en intervju är en känslig men genomförbar uppgift.

Stegen är liknande dem vi har diskuterat ovan. Du måste till exempel undersöka företagskulturen, ta reda på deras policy för distansarbete eller hybridarbete och mycket mer. Den största skillnaden ligger i hur du hanterar samtalet, eftersom du inte har arbetat med arbetsgivaren tidigare.

Här är några saker du bör komma ihåg:

Förstå företagets policy för distansarbete: Innan intervjun börjar, ta reda på företagets inställning till distansarbete. Kolla deras hemsida, jobbannonser och anställdas recensioner på plattformar som Glassdoor.

Välj rätt tidpunkt för din begäran: Börja inte med att begära distansarbete, eftersom det kan ge intrycket att det är din prioritet framför själva jobbet. Fokusera istället på att sälja in dig själv som den perfekta kandidaten. Lyft fram dina färdigheter, din erfarenhet och din lämplighet för företaget. När du har visat ditt värde har du större förhandlingsutrymme.

Framställ distansarbete som en fördel för företaget: Framställ distansarbete inte bara som en personlig preferens utan som en fördel för företaget. Förklara hur det kan leda till ökad produktivitet och bättre fokus och hur ett mer flexibelt schema gör det möjligt för dig att leverera högkvalitativa resultat.

Visa din förmåga att arbeta på distans: Om du har arbetat på distans tidigare, dela med dig av dina framgångar. Berätta om hur du upprätthöll produktiviteten, hanterade din tid och höll kontakten med ditt team.

Ställ rätt frågor: När ämnet flexibilitet kommer på tal, ställ insiktsfulla frågor för att förstå deras förväntningar. Du kan fråga: "Hur samarbetar teamet vanligtvis?" eller "Vilka verktyg använder ni för att hålla kontakten?" Detta signalerar att du är proaktiv när det gäller att upprätthålla kommunikation och produktivitet, oavsett var du befinner dig.

Känn till din gräns: Innan du går in i intervjun, ha en tydlig förståelse för vad du är villig att acceptera. Är du öppen för ett hybridarbetschema, eller är helt distansarbete icke förhandlingsbart? Att känna till dina gränser hjälper dig att stå fast utan att verka alltför rigid. Tänk dock på att flexibilitet från din sida kan leda till en bättre långsiktig lösning.

Läs också: 15 tips för hemmakontoret som ökar produktiviteten vid distansarbete

Underlätta din övergång till hybridarbete med ClickUp

Att förhandla om hybridarbete eller heltidsarbete på distans är en strategisk process som kan ha stor inverkan på din karriär och ditt privatliv. Därför måste du noga överväga dina professionella behov och din arbetsgivares intressen.

Utnyttja hybridarbetsverktyg som ClickUp i dina strategiska samtal för att bredda din organisations syn på samarbete online och uppföljning av framsteg. Oavsett om du arbetar på kontoret eller hemifrån underlättar ClickUp smidig kommunikation, hjälper till att hantera uppgifter och sätta mål samt ger värdefulla insikter genom dashboards och rapporter.

Genom att integrera det i din arbetsrutin kan du upprätthålla effektiviteten och se till att distansarbete är lika effektivt, om inte mer, än att vara på kontoret. Få tillgång till dessa fördelar och mycket mer genom att registrera dig gratis idag!