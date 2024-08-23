Hur man lämnar en Slack-arbetsplats

Slack har länge varit ett populärt val för teamkommunikation. För många team blir dock Slacks begränsningar inom projektledning alltmer uppenbara. Det konstanta flödet av meddelanden kan skapa informationsöverbelastning, vilket gör det svårt att följa framsteg och hålla deadlines.

Dessutom är Slacks kärnfunktioner inriktade på meddelanden snarare än omfattande projektledning. Det kan leda till att teamen har svårt att hålla projekten organiserade och på rätt spår.

Det är viktigt att känna till att det finns alternativa verktyg som är särskilt utformade för projektledning och samarbete. Dessa plattformar erbjuder ofta funktioner som uppgiftshantering, tidslinjer och resursallokering, vilket kan förbättra teamets effektivitet avsevärt.

Om du funderar på att byta är processen relativt enkel. Vi kan guida dig genom stegen för att lämna Slack och hitta ett verktyg som bättre passar ditt teams behov.

Förstå Slack-arbetsytor

Slack är en molnbaserad meddelandeapp, och dess arbetsytor är centrala nav för teamkommunikation och samarbete. Tänk på det som ett virtuellt kontor för ditt team, med dedikerade kanaler för chattar, fildelning, kommunikation och projekt.

Men precis som i verkliga livet måste man ibland byta kontor eller till och med lämna företaget helt. Enkelt uttryckt måste du lämna Slack trots alla Slack-hack för kommunikation och projektledning som står till ditt förfogande.

Med detta i åtanke är det viktigt att förstå vad som händer när du lämnar en Slack-arbetsplats.

Här är några scenarier där du kan behöva lämna Slack.

Byte av jobb: Om du byter till ett nytt företag kommer du troligen att behöva säga adjö till din gamla arbetsplats och flytta till det nya företagets Slack-arbetsplats.

Projektets slutförande: Om du blev inbjuden till en specifik arbetsyta för ett projekt kan du lämna den när projektet är klart.

Inaktivitet: Om en arbetsyta har blivit ett dammigt bakrum i ditt Slack-bibliotek som du inte har besökt på evigheter, kan det vara dags att stänga dörren till det utrymmet.

Negativ miljö: Slack-arbetsytor kan påverkas av miljön i lika hög grad som fysiska arbetsytor. Om situationen har blivit dålig – även efter att du har följt Slack-arbetsytor kan påverkas av miljön i lika hög grad som fysiska arbetsytor. Om situationen har blivit dålig – även efter att du har följt Slacks arbetsplatsetikett – kan det vara bäst att lämna arbetsytan.

Innan du går vidare med hur du lämnar en Slack-arbetsplats, kom ihåg att du i princip lämnar in ditt passerkort – du kommer inte att kunna se några framtida meddelanden eller filer. Dessutom bestämmer arbetsplatsadministratörerna vad som ska hända med dina tidigare meddelanden – de kan anonymisera eller radera dem alla.

Med tanke på det, låt oss prata om nästa steg för att lämna en Slack-arbetsplats: att faktiskt göra det.

Hur man lämnar en arbetsplats på Slack

Låt oss guida dig genom stegen för att lämna en Slack-arbetsplats. Det är enkelt oavsett om du använder en webbläsare eller Slack-appen för mobiler (ja, nästan).

Lämna en Slack-arbetsplats med en webbläsare

Så länge det inte är en standardarbetsplats för din organisation kan du enkelt ta bort dig själv från en Slack-arbetsplats.

Steg för att lämna en arbetsyta

Öppna arbetsytan: Klicka på arbetsytans namn i sidofältet för att öppna den. Öppna inställningarna för arbetsytan: Välj Gå med i eller lämna arbetsytor Välj arbetsytan: Klicka på den arbetsyta du vill lämna i listan över arbetsytor. Lämna arbetsytan: Klicka på Lämna denna arbetsyta

Viktigt:

Standardarbetsytor: Om du befinner dig i en standardarbetsyta kan du inte lämna den själv. Du måste kontakta arbetsytans ägare eller administratör för att få hjälp.

IDP-grupparbetsytor: Arbetsytor som läggs till i ditt konto via en identitetsleverantör (IDP) betraktas också som standardarbetsytor. En organisationsägare eller administratör måste ta bort dig från IDP-gruppen innan du kan lämna den.

Om du inte har ett Enterprise Grid-abonnemang på Slack har du inte möjlighet att upptäcka eller lämna arbetsytor. Istället kan du gå med i en arbetsyta eller inaktivera ditt konto.

När du lämnar en arbetsyta försvinner dess ikon från din Slack-app.

Lämna en Slack-arbetsplats med mobilappen

Tyvärr kan du inte lämna en arbetsyta från Slack-appen för mobilen. Du måste använda en webbläsare och följa stegen ovan.

Lämna en Slack-grupp

I Slack är kanaler dedikerade utrymmen (grupper) för diskussioner relaterade till ett specifikt projekt, ämne eller team. Alla Slack-medlemmar kan lämna en kanal utom:

Medlemmar i standardkanalen #general

Gäster som bjudits in till en enskild kanal

Gäster som är inbjudna till flera kanaler (de kan lämna privata kanaler men måste tas bort från offentliga kanaler)

Hur man lämnar en kanal

Hitta kanalen: Öppna den specifika kanal du vill lämna. Öppna kanalinställningarna: Klicka på kanalnamnet högst upp i konversationen. Bekräfta att du lämnar: Välj alternativet ”Lämna kanal”.

via Slack Help Center

Viktigt att notera:

Stegen för att lämna en Slack-kanal via datorn och mobilappen är desamma.

Om du lämnar en privat kanal förlorar du åtkomsten till dess meddelanden och filer. För att gå med igen måste en annan medlem bjuda in dig igen.

Lämna en Slack-arbetsplats permanent (inaktivera konto)

Alternativet "inaktivera konto" är inte tillgängligt om din arbetsplats kräver medlemskap eller om du bara är gäst. I så fall måste du kontakta arbetsplatsens ägare eller administratör för att få hjälp. Men om så inte är fallet kan du enkelt inaktivera ditt konto när som helst. Så här gör du:

Gå till Profil i din datorapp eller webbläsare.

via Slack-appen

Välj dina kontoinställningar

via Slack-appen

Bläddra nedåt och klicka på Inaktivera konto.

via Slack-appen

Ange ditt lösenord och bekräfta det Klicka på Ja, inaktivera mitt konto

Det var allt! Ditt konto kommer att inaktiveras omedelbart. För att återvända till arbetsytan senare måste en ägare eller administratör av arbetsytan återaktivera den åt dig.

Efter att du har inaktiverat ditt konto kan du begära att din profilinformation raderas genom att kontakta arbetsytans huvudägare. De kan radera den efter inaktivering eller kontakta Slack för hjälp.

💡Snabb påminnelse: Om du inaktiverar ditt konto tas du bort från alla arbetsytor och dina data raderas permanent.

Vanliga problem när man lämnar en Slack-arbetsplats

Att lämna en Slack-arbetsplats är inte så enkelt som att svepa åt vänster. Det är en komplicerad process som kan gå snett. Men vi hjälper dig!

Här är de tre vanligaste utmaningarna du kan stöta på och hur du enkelt kan undvika dem.

Utmaning Lösning Äga arbetsytanOm du är ägare till arbetsytan kan du inte lämna den utan att överlämna ansvaret. Innan du lämnar arbetsytan ska du överföra äganderätten till en betrodd kollega. För att utse en ny ledare går du till Inställningar och administration > Hantera arbetsyta > Ägare. Lösa integrationerMinns du de praktiska integrationerna med Trello och Google Drive? Om du inte kopplar bort dem innan du lämnar kan du störa ditt teams åtkomst. Koppla bort integrationer innan du avslutar. Gå till Appar och integrationer i Inställningar och administration och ta bort alla anslutna appar. Ingen mobilappÖverraskning! Du kan inte lämna ett Slack-arbetsutrymme direkt från mobilappen. Ingen fara! Du kan fortfarande använda en webbläsare på din telefon för att följa instruktionerna för datorn.

Nu när du lämnar Slack bakom dig är du förmodligen orolig för att viktiga team- och projektprocesser ska drabbas. Men vad skulle du säga om vi berättade att det faktiskt finns ett nästa generations alternativ till Slack som kan förbättra projektledning och teamsamarbete avsevärt?

Vi presenterar ClickUp – en projektledningsplattform som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner, såsom ett integrerat chatt-system, videoklipp, trådade kommentarer, interaktiva whiteboards och ett omfattande bibliotek med mallar.

Från idé till genomförande hanterar ClickUp alla aspekter av ett projekt så att du kan fokusera på det som är viktigt – att uppnå resultat. Dessutom kan teammedlemmarna med ClickUp arbeta tillsammans effektivt, oavsett om de befinner sig i samma byggnad eller är utspridda över hela världen.

Låt oss se hur ClickUp åtgärdar Slacks brister för att förändra ditt teams arbetsflöde.

Hantera kommunikationsbehov på ClickUp

Med Slack har du realtidskommunikation som fungerar perfekt, men ibland räcker det inte för att hantera detaljerna i komplexa projekt.

Det är där ClickUp kommer in med välbekanta Slack-liknande funktioner (tänk inbyggd chatt, skärmdelning, kommentarer) PLUS extra kraftfulla projektledningsverktyg.

I en direkt jämförelse mellan ClickUp och Slack fann vi att ClickUp erbjuder en omfattande handlingsplan för intern kommunikation och projektledning.

Kort sagt, om du vill gå bortom realtidskommunikation och ta din projektledning till nästa nivå har ClickUp allt du behöver.

Låt oss utforska några av ClickUps funktioner som gör det till den perfekta ersättaren för Slack.

ClickUp Chat

Med ClickUp Chat-vyn kan du placera alla konversationer där de hör hemma: i ditt projekt.

Oavsett om det handlar om att diskutera en uppgifts framsteg, dela en ny idé eller bara dela kattmemes, samlas alla dina diskussioner på ett överskådligt sätt i den relevanta arbetsytan.

Med andra ord behöver du inte söka igenom kanaler, chattar och direktmeddelanden för att hitta den information du behöver.

Kommunicera med ditt team i realtid för snabba diskussioner och omedelbar samverkan med ClickUp Chat.

Precis som i Slack kan du @nämna dina teammedlemmar, med den extra fördelen att du kan tilldela uppgifter direkt från chatten.

ClickUp-klipp

Till skillnad från Slacks textbaserade beskrivningar hjälper ClickUp Clips, ett kraftfullt asynkront kommunikationsverktyg för interna och distansbaserade team, dig att kommunicera mer effektivt genom att visa istället för att bara berätta.

Med korta skärminspelningar på ClickUp Clips kan du enkelt visa hur man använder ett verktyg, förklara ett komplext begrepp eller ge en videouppdatering om ett projekt, allt utan att störa teamets arbetsflöden.

Spela in och dela videomeddelanden med röstkommentarer för att förklara idéer, ge uppdateringar och hålla alla informerade.

Detta möjliggörs av ClickUps inbyggda funktion som låter dig skapa och dela dessa videor direkt från plattformen, vilket eliminerar behovet av ytterligare programvara eller verktyg.

Slacks textbaserade feedback kan kännas som att ropa i tomma intet, men ClickUp Comments förändrar det med sina uppgiftsfokuserade, trådade konversationer.

Lämna trådade kommentarer och kontextuell feedback på uppgifter, dokument eller till och med specifika delar av din whiteboard.

Och ja, du kan fortfarande @nämna dina teammedlemmar och tilldela uppgifter direkt i kommentarsfältet, precis som i ClickUp Chats och ClickUp Clips.

Håll konversationen igång! Lägg till sammanhang, ställ frågor och ge feedback direkt på uppgifter och dokument med ClickUp Comments.

ClickUp Whiteboards

Ibland säger bilder mer än ord.

ClickUp Whiteboards erbjuder ett visuellt sätt att brainstorma, organisera idéer och samarbeta i realtid.

Oavsett om du planerar en projektplan, bygger en kundresa eller bara skissar på ett koncept, förbättrar ClickUp Whiteboards canvas kreativ problemlösning.

Precis som ClickUps andra funktioner är ClickUp Whiteboards integrerade i ditt projektarbetsområde, vilket eliminerar behovet av att växla mellan olika appar och ger enkel åtkomst till projektinformation.

Brainstorma visuellt, kartlägg arbetsflöden och samarbeta kring idéer i realtid med ClickUp Whiteboard.

Mallen för intern kommunikationsstrategi och handlingsplan för ClickUpMed mallen för intern kommunikationsstrategi och handlingsplan för ClickUp kan du skapa en kommunikationsplan som håller alla informerade och arbetar mot gemensamma (projekt)mål.

Denna mall är enkel att använda, även för nybörjare, och kan anpassas helt efter dina behov. Här är vad den kan göra för dig:

Målsättning: Identifiera dina kommunikationsmål. Vad vill du uppnå med din Identifiera dina kommunikationsmål. Vad vill du uppnå med din kommunikationsstrategi

Handlingsbar planering: Utveckla en tydlig plan med specifika steg och deadlines. Du kan också ställa in mätbara mått för att följa framstegen och framgången för dina kommunikationsinsatser.

Uppgiftshantering: Dela upp din kommunikationsplan i hanterbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmarna. Med ClickUp kan du följa framstegen för varje uppgift och se till att alla är på samma sida.

Kommunikationskanaler: Bestäm vilka kommunikationskanaler du ska använda för att nå din målgrupp. Det kan vara e-post, nyhetsbrev, bloggar, videokonferenser och mycket mer.

Progress tracking: Håll koll på implementeringen av din Håll koll på implementeringen av din kommunikationsplanmall med funktioner som anpassade statusar och vyer.

Ladda ner den här mallen Effektivisera din kommunikationsplan och dina åtgärdssteg med ClickUps mall för intern kommunikationsstrategi och åtgärdsplan.

Tillämpa dina projekt och processer i ClickUp

ClickUp går utöver realtidssamarbete och kommunikation genom att erbjuda avancerade projektledningsverktyg som sätter dina projekt och processer i centrum. Så här gör du:

ClickUp-vyer

Välj hur du hanterar dina projekt och fördjupa dig i detaljerna med fyra olika och anpassningsbara ClickUp-vyer:

Listvy: Ger en enkel, kalkylbladsliknande layout för hantering av uppgifter med detaljer som ansvariga, förfallodatum och prioriteringar.

Board-vy: Visualisera statusen för dina projektarbetsflöden i olika faser med korten ”Att göra”, ”Pågår” och ”Klart”.

Gantt-diagram: Få en överblick över projektets tidsplaner och uppgiftsberoenden för att identifiera potentiella flaskhalsar.

Se dina projektdetaljer tydligt med anpassningsbara ClickUp-vyer.

ClickUp Uppgiftshantering

Tilldela uppgifter, sätt deadlines och skapa beroenden för att säkerställa tydligt ansvar och projektflöde med ClickUp Tasks. Här är vad som väntar:

Flexibel uppgiftshantering: Skapa uppgifter som passar ditt unika arbetsflöde, med anpassade fält, uppgiftstyper och statusar.

Prioritering: Tilldela uppgifterna prioritetsnivåer för att behålla fokus på de viktigaste uppgifterna.

Tydlig kontext: Lägg till anpassade fält till länkar, filer och annan relevant information som ditt team kan behöva Uppgiftsberoenden: Skapa beroenden mellan uppgifter för att förstå och påverka projektets framsteg Flera vyer: Visa uppgifter i flera listformat, vilket ger tydlig översikt och enkel åtkomst Anpassningsbara arbetsflöden: Definiera anpassade statusar för att spåra uppgiftsslutförande och projektframsteg

Uppgiftsberoenden: Skapa beroenden mellan uppgifter för att förstå och påverka projektets framsteg.

Flera vyer: Visa uppgifter i flera listformat, vilket ger tydlig översikt och enkel åtkomst.

Anpassningsbara arbetsflöden: Definiera anpassade statusar för att spåra slutförda uppgifter och projektets framsteg.

ClickUps uppgiftshantering gör det möjligt för dig att enkelt hantera varje projektdetalj, vilket skapar tydliga ansvarsområden och ansvarsskyldighet inom ditt team.

Ta kontroll över din att göra-lista och ditt arbetsflöde med ClickUp Task Management.

ClickUp Automation

Automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av ClickUps automatiseringsfunktioner och frigör tid för strategiska beslut. Så här fungerar det.

Automatiserade arbetsflöden: Ställ in anpassade utlösare och åtgärder för att automatisera uppgifter baserat på specifika händelser. Till exempel kan du automatiskt tilldela en uppgift till en teammedlem när ett nytt projekt skapas eller skicka en avisering när en uppgift närmar sig sin deadline.

Mindre manuellt arbete: Eliminera repetitiva uppgifter som att skicka statusuppdateringar, uppdatera etiketter eller flytta uppgifter mellan olika steg. ClickUp automatiserar dessa processer, så att du kan fokusera på mer strategiskt arbete.

Förbättrad noggrannhet: Minimera mänskliga fel genom att se till att uppgifter slutförs konsekvent och enligt fördefinierade regler.

Anpassningsbara integrationer: Integrera ClickUp med dina favoritverktyg så att uppgifter automatiskt kan flyttas mellan olika plattformar.

Minska repetitiva uppgifter och spara värdefull tid, öka din produktivitet med ClickUp Automation.

Övergång från Slack till ClickUp

Att byta från Slack till ClickUp handlar inte om att börja om från början, utan om att bygga vidare på den solida grund du redan har lagt.

Här är en snabbguide om hur du gör det:

Installera ClickUp -Slack-integrationen Anslut dina ClickUp- och Slack-konton Länka din ClickUp-arbetsplats till en Slack-arbetsplats Skapa uppgifter från Slack, lägg till kommentarer till uppgifter och visa uppgiftsdetaljer i Slack. Se förhandsvisningar av Slack-kanaler och meddelanden i ClickUp

Genom denna övergång från Slack till ClickUp kan du vara säker på att ditt hårda arbete inte går förlorat i omvälvningen. Team inom olika branscher utnyttjar kraften i ClickUp för att förbättra sina arbetsflöden och teamets samordning.

Marknadsföringsteam kan nu hantera kampanjer, dela kreativa tillgångar och spåra framsteg mot målen på ett och samma ställe, vilket säkerställer att inga kampanjdetaljer missas. Denna nivå av samordning och tydlighet som ClickUp-teamets kommunikationsapp erbjuder är en game changer för marknadsförings- och säljteam.

Impulsive Creative, en ledande leverantör av marknadsföringstjänster, har redan uppnått en tredubbling av sin tillväxt genom att använda ClickUp för att skala upp och interagera internt och med kunder.

Programvaruutvecklingsteam kan planera sprintar, hantera kodändringar och kommunicera effektivt under utvecklingscykler, vilket eliminerar kontextväxlingar och maximerar produktiviteten.

Trinetix, en ledande mjukvarutillverkare, har utnyttjat detta till fullo. De har minskat onödiga konversationer och möten med 50 % med hjälp av ClickUp.

Kundtjänstteam kan systematisera kommunikationen med kunderna, hantera supportärenden effektivt och samarbeta om lösningar i realtid, vilket leder till nöjdare kunder och ett mer effektivt team.

Väx med ClickUp: En modern approach till teamkoordinering och projektledning

Att undvika fallgroparna med en oorganiserad Slack-arbetsplats kan kännas befriande. Men vad händer sedan?

Vad sägs om att uppgradera till ClickUps plattform för projektledning och samarbete? Med ClickUp behöver du inte växla mellan flera appar – den omfattande plattformen centraliserar uppgifter, deadlines och kommunikation.

ClickUp är perfekt när det finns flera uppgifter/deluppgifter för ett visst projekt och alla medlemmar i teamet behöver hållas uppdaterade. En väl utformad mapp eller lista kan enkelt ersätta behovet av att kommunicera via e-post och Slack/MS Teams. De olika vyerna hjälper också till att identifiera prioriteringar och skapa tidslinjer på ett effektivt sätt.

ClickUp är perfekt när det finns flera uppgifter/deluppgifter för ett visst projekt och alla medlemmar i teamet behöver hållas uppdaterade. En väl utformad mapp eller lista kan enkelt ersätta behovet av att kommunicera via e-post och Slack/MS Teams. De olika vyerna hjälper också till att identifiera prioriteringar och skapa tidslinjer på ett effektivt sätt.

Det säger sig självt att ditt team förblir produktivt, projekten fortskrider enligt plan och – låt oss vara ärliga – du upplever den sköna tillfredsställelsen av att se allt organiserat i ett arbetsutrymme på en enda, stabil och användarvänlig plattform.

Varför vänta? Byt till ClickUp idag!