De 10 bästa kreativa godkännandeprogrammen att använda 2025

Om du har arbetat i kreativa team i flera år är du säkert bekant med de oändliga revisions- och godkännandeprocesserna. Det kan leda till att projekt stannar upp, vilket gör alla frustrerade.

Det är här kreativa godkännandeprogram kommer in i bilden. Dessa verktyg effektiviserar den slutliga godkännandeprocessen, centraliserar feedback och håller alla på samma linje. Men med så många alternativ kan det vara svårt att välja rätt.

Oroa dig inte! Jag är här för att guida dig genom de 10 bästa kreativa godkännandeverktygen och programvarorna som finns tillgängliga idag. Vi ska undersöka vad som utmärker varje verktyg och varför de kan vara perfekta för ditt team.

Vad ska du leta efter i programvara för kreativ godkännande?

Missförstånd, förlorade revisioner och spridd feedback är vanligt förekommande, vilket leder till tidsslöseri och missade deadlines. Programvara för kreativt godkännande kan hjälpa dig att reda ut röran och förbättra översikten över feedbackprocessen.

Det är dock alltid bättre att ta hänsyn till några faktorer innan du väljer rätt programvara för kreativa godkännandeprocesser för dina designteam.

Här är några viktiga funktioner som anses vara avgörande för programvara för kreativa godkännandeprocesser:

Hanteringsfunktioner: Gör det möjligt att tilldela, spåra och övervaka framstegen i olika kreativa projekt.

Visuella korrekturverktyg: Gör anteckningar direkt på bilder, videor eller PDF-filer för tydlig, användbar feedback.

Anpassning av arbetsflödet: Skapa godkännandesteg som speglar ditt teams process och framsteg, t.ex. utkast, granskning, revidering och slutgiltigt godkännande.

Centraliserad kommunikation: Samla all feedback och alla diskussioner på plattformen för enkel referens.

Versionskontroll: Spåra ändringar och revisioner smidigt för att undvika förvirring.

Integrationer: Koppla ditt godkännandeverktyg till annan projektledningsprogramvara för att skapa en helhetsbild och ett sammanhängande arbetsflöde.

De 10 bästa programvarorna för kreativt godkännande

1. ClickUp

Hantera dina kreativa arbetsflöden smidigt med ClickUp

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för kreativa processer och projektledning. Utöver enkel fildelning erbjuder det robusta funktioner som är idealiska för kreativa team och designteam, med en centraliserad hubb för hantering av projekt, uppgifter, kommunikation och godkännanden, allt i ett intuitivt gränssnitt.

Anpassning av uppgiftsstatus

ClickUp utmärker sig inom uppgiftshantering och definierar tydligt vem som är ansvarig för varje steg i den automatiserade godkännandeprocessen. Med ClickUp Tasks kan du tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar, så att alla vet vilken roll de har.

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt med ClickUps uppgiftshantering

Med ClickUp kan du också ange deadlines och prioritera varje uppgift, vilket främjar ansvarstagande och säkerställer att godkännanden sker i tid.

Men känner du dig överväldigad av stora uppgifter? Du kan dela upp komplexa godkännanden i mindre, mer hanterbara deluppgifter med hjälp av ClickUps deluppgiftsfunktion. Det gör processen lättare att följa och håller alla på samma sida.

Du kan också skapa checklistor inom varje deluppgift, där du beskriver alla steg i godkännandeprocessen. Detta säkerställer att alla aspekter av det kreativa materialet granskas innan du går vidare.

ClickUp låter dig skapa anpassade statusar som speglar din specifika godkännandeprocess. Du kan till exempel ha statusar som "Under granskning", "Behöver ändras" och "Godkänt". Det ger ditt team en tydlig förståelse för var varje kreativ tillgång befinner sig i godkännandeprocessen.

Uppdatera uppgiftsstatusen utifrån prioritet och brådskandehet med ClickUp

Visuellt korrekturverktyg

ClickUp erbjuder en särskild kommentarsektion inom varje uppgift. Med ClickUp-kommentarer kan teammedlemmarna ge feedback direkt på det kreativa materialet, vilket eliminerar behovet av spridda e-posttrådar.

Kommentera ditt teams uppgifter när det behövs och undvik förvirring med ClickUp

ClickUps inbyggda korrekturverktyg gör det möjligt för användare att direkt kommentera bilder och PDF-filer. Markera specifika områden, lämna kommentarer och tagga teammedlemmar så att alla förstår exakt vilka ändringar som behövs. ClickUps anteckningar gör den visuella feedbacken mycket tydlig och eliminerar förvirring.

Automatisera flödet och spara tid

Med ClickUp kan du automatisera repetitiva uppgifter inom gransknings- och godkännandeprocessen. Du kan till exempel ställa in en automatisering som automatiskt flyttar uppgiften till nästa steg när godkännande har givits eller ett visst villkor har uppfyllts. Detta effektiviserar arbetsflödet för en effektiv godkännandeprocess och minskar behovet av manuella ingrepp.

När till exempel statusen för en uppgift ändras till ”Godkänd” kan den automatiskt flyttas till nästa steg i ditt arbetsflöde. Detta bidrar till en smidig och effektiv process.

Delade instrumentpaneler

ClickUps delade instrumentpaneler erbjuder en centraliserad översikt över projektets framsteg. Alla i teamet kan se statusen för kreativa tillgångar, deadlines och vem som ansvarar för nästa steg. Denna transparens gör att alla hålls informerade och ansvariga.

Skapa helt anpassningsbara instrumentpaneler för att prioritera ditt arbete och förbättra projektets prestanda med ClickUps instrumentpanel

ClickUp främjar effektiv kommunikation genom att samla all feedback, alla diskussioner och alla uppdateringar om uppgifter inom plattformen, vilket förbättrar teamets effektivitet.

Det är inte allt! Har du återkommande godkännandeprocesser för specifika typer av kreativa tillgångar? Med ClickUp kan du skapa mallar som omfattar alla steg och uppgifter som ingår. Detta sparar tid när du startar nya projekt och säkerställer konsekvens i ditt kreativa arbetsflöde.

Två ClickUp-mallar för kreativa projekt

ClickUps mall för kreativa förfrågningar effektiviserar din kreativa förfrågningsprocess. Den erbjuder en enhetlig struktur för varje kreativ förfrågan, vilket säkerställer att all relevant information samlas in snabbt och enkelt.

Ladda ner den här mallen Skapa en smidig förfrågningsprocess för att snabbt samla in nödvändiga uppgifter med ClickUps mall för kreativa förfrågningsformulär.

ClickUps mall för projektförfrågan och godkännande är en annan mall som hjälper dig att hantera ditt marknadsföringsteams arbetsflöde . Med denna färdiga mall kan du skapa och hantera ett obegränsat antal godkännandeförfrågningar på ett smidigt sätt.

Mallen ClickUp Project Request and Approval hjälper dig att snabbt och effektivt begära, spåra och godkänna nya projekt.

Ladda ner den här mallen Effektivisera kommunikationen mellan avdelningarna och se till att varje förfrågan får den uppmärksamhet den förtjänar med ClickUps mall för projektförfrågningar och godkännanden.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp-mallar: Kom igång med dina kreativa projekt med Kom igång med dina kreativa projekt med ClickUps färdiga mallar . De fungerar bra för uppgifter som designsprinter, innehållsmarknadsföringskampanjer och videoproduktion.

ClickUp Mind Maps: Brainstorma och organisera idéer visuellt med Brainstorma och organisera idéer visuellt med ClickUp Mind Maps.

ClickUp Forms : Behöver du hjälp med onlineformulär för ditt företag? : Behöver du hjälp med onlineformulär för ditt företag? ClickUp Forms är den perfekta lösningen eftersom de erbjuder olika fält där användarna kan fylla i nödvändig information. Dessa fält blir sedan en del av databasen, som är tillgänglig för dina teammedlemmar.

Tidrapportering och rapportering: Få insikt i Få insikt i projektets tidsplaner och resursfördelning med ClickUps tidrapporteringsfunktioner . Skapa rapporter för att identifiera förbättringsområden och optimera ditt arbetsflöde.

Integrationer: Koppla ClickUp till dina favoritdesignverktyg som Figma och Dropbox för ett Koppla ClickUp till dina favoritdesignverktyg som Figma och Dropbox för ett smidigt arbetsflöde.

Begränsningar med ClickUp

ClickUp erbjuder ett brett utbud av funktioner, vilket kan vara överväldigande för nya användare.

Det krävs en viss inlärningskurva för att behärska plattformen.

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. ProofHub

via ProofHub

ProofHub går längre än grundläggande uppgiftshantering. Det gör det möjligt för ditt team att direkt kommentera bilder och filer, vilket eliminerar förvirrande e-posttrådar och oändliga revisioner. Dessutom kan du utforma anpassade granskningspaneler och arbetsflöden som är skräddarsydda för din specifika kreativa process. Versionskontroll låter dig spåra ändringar och återgå till tidigare versioner om det behövs, vilket säkerställer transparens och eliminerar förvirring.

Med ProofHub sker diskussionerna direkt i plattformen, och alla projektfiler lagras och delas på en central plats. Detta gör att alla är på samma sida och eliminerar behovet av ändlösa e-postkedjor och huvudbry med versionshantering.

ProofHubs bästa funktioner

Kommentera direkt på bilder, PDF-filer och till och med webbsidor med ProofHubs inbyggda markerings- och kommenteringsverktyg.

Visualisera projektflöden med Kanban-tavlor och Gantt-diagram för att spåra uppgiftsberoenden.

Skapa anpassade arbetsflöden med sekventiella granskningssteg, tilldela granskare och ange deadlines med ProofHubs visuella granskningspaneler.

Skapa rapporter för att analysera projektets prestanda, identifiera hinder och följa teamets framsteg mot målen.

Begränsningar i ProofHub

Erbjuder en något mindre anpassningsbar arbetsflödesupplevelse

Begränsade funktioner i mobilversionen

Utbudet av integrationer är inte lika omfattande som hos vissa konkurrenter.

ProofHub-priser

Essential-abonnemang: 50 $/månad (obegränsat antal användare, 15 GB lagringsutrymme, begränsade funktioner)

Plus-abonnemang: 99 $/månad (obegränsat antal användare, 100 GB lagringsutrymme, ytterligare funktioner som anpassade roller och tidsspårning)

Enterprise-plan: Anpassad prissättning (anpassade funktioner, stor lagringskapacitet, prioriterad support)

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

3. Ashore

via Ashore

Med Ashor kan du dela filer smidigt, även flera gigabyte åt gången, utan e-postbegränsningar. Men säkerheten är viktig. Du kan ställa in utgångsdatum för delade länkar och begränsa åtkomsten efter en viss tidsperiod. Lösenordsskydd lägger till ytterligare ett skyddslager och säkerställer att endast behöriga användare kan se ditt arbete.

Ashore går utöver grundläggande säkerhet och låter dig upprätthålla en professionell varumärkesidentitet. Ladda upp ditt företagslogotyp och anpassa utseendet på dina filöverföringar. Detta ger ett polerat intryck och stärker ditt varumärkesimage när du arbetar med kunder eller externa partners.

Ashore bästa funktioner

Säkerställ konfidentialiteten för ditt arbete genom att ställa in utgångsdatum och lösenord för delade länkar.

Stöd för flera filtyper, inklusive bilder, PDF-filer, dokument, HTML, livewebbplatser, ljud och video.

Ladda upp och dela stora filer (upp till 50 GB) utan e-postbegränsningar

Anslut Ashore till populära designverktyg som Figma och Dropbox för ett mer effektivt arbetsflöde.

Anpassa filöverföringen med egna bakgrunder och meddelanden

Begränsningar på land

Ashore fungerar främst som ett onlineverktyg för korrekturläsning med fokus på feedback. För omfattande projektledningsbehov kan det vara nödvändigt att integrera med en annan separat plattform.

Begränsningar i funktionaliteten på mobilversionen jämfört med desktopversionen

Priser på land

Gratis: för alltid (begränsade funktioner)

Standard : 18 $/månad per användare

Premium: 33 $/månad per användare

Ashore-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 250 recensioner)

4. Hightail

via Hightail

Hightail är inte en fullfjädrad projektledningsplattform som ClickUp, men erbjuder en unik blandning av säker fildelning och kreativa samarbetsverktyg.

Den är utmärkt för att skicka stora filer enkelt och säkert samtidigt som den erbjuder viktiga feedback- och godkännandefunktioner, vilket gör den till en värdefull tillgång för kreativa team.

Du kan samla feedback och diskussioner inom Hightail-plattformen genom att bifoga kommentarer till specifika delar och centralisera all kommunikation för enkel referens.

Hightails bästa funktioner

Förbättra datasäkerheten och ställ in detaljerade åtkomstkontroller för delade filer.

Bädda in vattenstämplar i dina filer så att det blir enkelt att identifiera otillåtna kopior eller läckor.

Se vem som har öppnat dina filer, när de laddade ner dem och hur mycket tid de spenderade på att titta på dem.

Anslut Hightail till populära designverktyg som Dropbox och Slack för ett mer effektivt arbetsflöde.

Hightails begränsningar

Främst en plattform för fildelning som saknar projektledningsfunktioner.

Den kostnadsfria planen erbjuder begränsat lagringsutrymme, vilket kanske inte passar team med stora kreativa tillgångar.

Versionshanteringsfunktioner är svåra att spåra och återgå till specifika revisioner.

Hightail-priser

Lite-plan: Gratis

Pro-plan: 12 $/månad per användare

Teams-plan: 24 $/månad per användare

Affärsplan: 36 $/månad per användare

Hightail-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

5. Approval Studio

via Approval Studio

Med Approval Studio kan du enkelt skapa anpassade arbetsflöden, definiera godkännanden i flera steg, tilldela granskare baserat på roller eller till och med införliva villkorlig logik. Denna anpassning säkerställer att dina godkännanden flyter smidigt och sömlöst anpassas till din teams struktur och projektkrav.

Dessutom erbjuder Approval Studio offline-granskningsfunktioner med detaljerad aktivitetsuppföljning. Ditt team kan granska och kommentera filer på språng, även utan internetuppkoppling. Detta gör att godkännandeprocessen fortskrider, och insiktsfulla aktivitetsloggar ger information om granskningstider och granskarnas beteende.

Använd denna information för att identifiera flaskhalsar och optimera din kreativa godkännandeprocess för maximal effektivitet. Approval Studio ger dig kontrollen och låter dig utforma ett system som fungerar för dig och ditt team.

Approval Studios bästa funktioner

Ge granskarna en professionell upplevelse med anpassad branding inom Approval Studio-plattformen.

Skapa anpassningsbara arbetsflöden med villkorlig logik för att definiera godkännanden i flera steg.

Granska och ge feedback på video- och ljudfiler direkt i Approval Studio.

Spåra granskarnas aktivitet, identifiera flaskhalsar och optimera dina arbetsflöden.

Begränsningar i Approval Studio

Erbjuder en begränsad gratis provperiod, vilket gör det svårt att testa plattformen fullt ut innan man bestämmer sig.

En brantare inlärningskurva jämfört med konkurrenterna

Priser för Approval Studio

Lite-abonnemang: 50 $/månad (5 användare ingår)

Pro-plan: 160 $/månad (5 användare ingår)

ProXL-abonnemang: 300 $/månad (15 användare ingår)

Enterprise: 6599 $/månad (obegränsat antal användare)

Betyg och recensioner av Approval Studio

G2: 4,9/5 (38 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (33 recensioner)

6. GoProof

via GoProof

GoProof integreras direkt med Adobe Creative Cloud, och du kan hålla revideringarna flytande smidigt inom den välbekanta Adobe-miljön.

Med GoProof kan du lägga till exakta anteckningar direkt på dina PSD-filer, PDF-filer och till och med webbsidor – allt inom Adobe-applikationen. Markera specifika områden, lägg till kommentarer och tagga teammedlemmar för kristallklar kommunikation.

Som samarbetsverktyg hjälper GoProof dig också att kommunicera smidigt med dina teammedlemmar och hålla din kreativa vision på rätt spår.

GoProofs bästa funktioner

Gör det möjligt för medarbetare att ge feedback och anteckningar direkt på dina designer i Photoshop, Illustrator, InDesign och andra Adobe CC-program.

Ger tillfällig åtkomst till externa granskare utan att de behöver skapa GoProof-konton.

Skapa en unik korrekturlänklänk för att dela dina kreativa tillgångar med granskare.

Granska och godkänn kreativa tillgångar på språng med GoProofs mobilapp.

Begränsningar med GoProof

Begränsade anpassningsmöjligheter

Utmärkt för korrekturläsning och feedback, men saknar några projektledningsfunktioner för att kunna erbjuda heltäckande lösningar.

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner och lagringsutrymme, vilket gör den olämplig för team med omfattande korrekturläsningsbehov.

Priser för GoProof

Grundläggande plan: 150 $/månad

GoProof-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (55+ recensioner)

7. Filestage

via Filestage

FileStage går längre än grundläggande fildelning. Du kan skapa anpassade kundportaler och en professionell onlineplattform för att visa upp ditt arbete och samla in feedback. Dessutom tillåter FileStage gästgranskare, vilket eliminerar behovet för kunder att skapa konton och sparar tid och besvär för alla.

Den erbjuder även automatiska e-postpåminnelser som håller projekten på rätt spår, och detaljerad aktivitetsuppföljning ger värdefull information. Se hur mycket tid granskarna lägger på ditt arbete och identifiera områden som behöver förtydligas. Använd dessa data för att optimera ditt arbetsflöde och säkerställa en smidigare godkännandeprocess för framtida projekt.

Filestages versionshanteringsfunktioner hjälper dig att spåra ändringar och revisioner på ett smidigt sätt. Du kan enkelt återgå till tidigare versioner, vilket säkerställer transparens och tydlig kommunikation under hela projektets livscykel.

Filestages bästa funktioner

Skapa kundportaler med anpassad branding. Ladda upp projektmaterial, presentera revideringar och samla in feedback i en professionell och säker online-miljö.

Använd AI-teknik för att analysera videoinnehåll och automatiskt generera tidsstämplar för varje scen.

Håll projekten igång med automatiska e-postpåminnelser och aviseringar.

Få värdefull insikt i granskningsprocessen med detaljerade aktivitetsloggar.

Filestages begränsningar

Begränsade projektledningsfunktioner

Brant inlärningskurva för nya användare

Få integrationer med tredjepartsprogram

Priser för Filestage

Gratis

Grundpaket: 59 $/månad (obegränsat antal teammedlemmar)

Professionellt abonnemang: 299 $/månad (obegränsat antal teammedlemmar)

Företag: Anpassad prissättning

Filestage-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

8. Miro

via Miro

Miro erbjuder en gränslös arbetsyta där du kan lägga till klisterlappar, tankekartor, flödesscheman och olika visuella element. Strukturera dina brainstorming-sessioner, organisera komplexa projekt och utforska idéer på ett kreativt sätt.

Det gör det möjligt för alla att delta samtidigt, lägga till idéer, lämna kommentarer och förfina koncept. Miros samarbetsfunktioner skapar en dynamisk brainstormingmiljö och säkerställer att alla är på samma sida från början.

Miro integreras också smidigt med populära projektledningsverktyg och låter dig bädda in externt innehåll. Effektivisera ditt arbetsflöde genom att integrera befintliga uppgifter och resurser direkt i din Miro-tavla.

Miros bästa funktioner

Ger teamen en gränslös digital yta där de fritt kan utforska idéer.

Miros klisterlappar och whiteboardverktyg återskapar den välbekanta upplevelsen av brainstorming på en fysisk whiteboard i en digital miljö.

Visualisera projektets arbetsflöden med Kanban-tavlor. Dra och släpp enkelt uppgifter mellan olika steg (t.ex. Att göra, Pågående, Klar osv.) för att få en tydlig överblick över projektets framsteg.

Erbjuder ett omfattande bibliotek med färdiga mallar för olika brainstormingaktiviteter, kartläggning av användarupplevelser och projektplanering.

Väck kreativiteten när du är på språng och fånga upp idéer var du än befinner dig med Miro-appen. Få tillgång till tavlor, delta i brainstorming-sessioner och arbeta till och med offline.

Miro-begränsningar

Miro erbjuder visserligen funktioner för uppgiftshantering, men saknar de robusta funktionerna hos en dedikerad projektledningsplattform.

Komplexa tavlor med många element kan orsaka fördröjningar eller lagg, särskilt på mindre kraftfulla enheter.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Affärsplan: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1500 recensioner)

9. Pastel

via Pastel

Pastel är din allierade för effektiva webbplatsgranskningar och en smidigare utvecklingsprocess. Kunder, designers eller andra som är involverade i projektet kan sedan lämna kommentarer direkt på den live-webbplatsen, precis som med klisterlappar. Markera specifika områden som kan förbättras med ett enkelt klick.

Förklara dina förslag med tydlig text på en klisterlapp och tagga relevanta teammedlemmar för att säkerställa att alla är på samma sida. Denna kristallklara kommunikation håller revideringarna på rätt spår och eliminerar förvirring om vad som behöver ändras.

Pastel integreras smidigt med populära projektledningsverktyg som du redan använder. Detta centraliserar ditt arbetsflöde och eliminerar behovet av att växla mellan flera plattformar, vilket sparar värdefull tid och frustration.

Pastels bästa funktioner

Ta skärmdumpar av områden som kräver mer detaljerade förklaringar.

Lämna kommentarer direkt på en webbsida med hjälp av virtuella klisterlappar.

Tilldela uppgifter och följ upp hur feedbacken implementeras i Pastel.

Dela enkelt webbsidor med feedback med externa intressenter eller kunder via lättdelbara offentliga länkar.

Pastellbegränsningar

Pastel tjänar endast ett specifikt syfte, nämligen att samla in feedback på livewebbplatser. Det har inga andra funktioner.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Pastellprissättning

Gratis

Solo: 29 $/månad (1 användare)

Studio: 99 $/månad (5 användare)

Företag: 350 $/månad (från 10 användare)

Pastellbetyg och recensioner

G2: 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

10. Kissflow

via Kissflow

Kissflow är en kraftfull plattform för att effektivisera repetitiva uppgifter, hantera komplicerade processer och få värdefull insikt från dina data.

Med Kissflow kan du utforma anpassade arbetsflöden med ett användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt. Använd det för att skapa automatiserade arbetsflöden, uppgifter, aviseringar och godkännanden som är anpassade efter dina specifika behov.

Kissflow tilldelar uppgifter till specifika teammedlemmar, spårar framstegen i komplicerade ärenden genom anpassningsbara steg och samarbetar effektivt för att lösa även de svåraste problemen.

Dessutom erbjuder verktyget robusta rapporteringsfunktioner med datavisualiseringsverktyg.

Kissflows bästa funktioner

Gör det möjligt att skapa anpassade arbetsflöden och applikationer utan omfattande kunskaper i kodning.

Hantera arbetsflöden och uppgifter på språng med Kissflows mobilapp.

Erbjuder dedikerade funktioner för ärendehantering som underlättar uppföljningen av komplexa ärenden.

Anslut Kissflow till populära affärsverktyg som Salesforce, Google Drive och Slack, så att du kan centralisera dina data och effektivisera arbetsflödena.

Prioriterar datasäkerhet och erbjuder funktioner för att uppfylla branschens regler.

Kissflows begränsningar

Brantare inlärningskurva jämfört med andra enklare projektledningsverktyg

Begränsade rapporteringsfunktioner, även om det erbjuder dashboards och rapporter

Kissflow-priser

Grundläggande: 1500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)

Hantera dina kreativa godkännanden som ett proffs med ClickUp

Att välja den perfekta godkännandeprogramvaran för kreativa team kan göra en enorm skillnad. Att effektivisera feedback, hantera arbetsflöden och se till att alla är på samma sida är avgörande för alla kreativa team som strävar efter effektivitet och excellens.

Efter att ha granskat andra programvaror sticker ClickUp definitivt ut med sina omfattande funktioner, inklusive uppgiftshanteringsfunktioner, anpassningsbara lösningar för godkännandearbetsflöden och kraftfulla visuella korrekturverktyg. Dess mångsidighet och integration med andra verktyg säkerställer ett smidigt projektförlopp från idé till genomförande, vilket gör det ovärderligt för kreativa proffs.

Så, vad väntar du på? Skaffa ClickUp gratis idag för att nå alla dina mål inom kreativ projektledning.