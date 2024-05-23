50 idéer till företagsgåvor för att visa uppskattning för anställda

När du börjar på ett nytt företag får du förmodligen en korg med godsaker som muggar, tillbehör till din bärbara dator, kontorsmaterial och ibland till och med ett valfritt snackspaket. Visst känns det bra att bli uppskattad?!

Företagsgåvor är ett av de bästa sätten att visa anställda att de är uppskattade. Det handlar om att ge uppskattningsgåvor till anställda, kunder eller partners för att höja moralen, uttrycka tacksamhet för bra arbete och skapa goodwill för ditt företag.

För varje dag som går blir företagsgåvor mer personliga och hållbara!

Företag har börjat fokusera på gåvor som tilltalar mottagaren, såsom udda eller noggrant utvalda upplevelser, lokala hantverksprodukter, självvårdande produkter, miljövänliga produkter etc.

Tekniken spelar också en roll, med digitala presentkort som erbjuder flexibla, fjärrvänliga alternativ. Det handlar om att lägga ner omtanke på gester som lämnar ett bestående, positivt intryck.

Därför är standardgåvor ute! Valbaserade företagsgåvor blir allt populärare eftersom de ger mottagarna makt. En personlig approach odlar uppskattning, ökar motivationen och säkerställer att gåvorna uppskattas till fullo. Det är en vinst för både företagen och mottagarna.

Om du letar efter inspiration till företagsgåvor hjälper den här guiden dig att upptäcka de 50 bästa idéerna som vi har samlat in från våra egna kollegor (och gåvoproffs).

Vi listar också för- och nackdelar med gåvor som du behöver tänka på och verktyg som hjälper dig att planera den perfekta företagsgåvan.

50 idéer till företagsgåvor som anställda verkligen kommer att uppskatta

Företagsgåvor handlar om personalisering. Du kan köpa en eller flera gåvor för att skapa en presentkorg och tacka dina anställda, värdefulla kunder och strategiska partners.

Innan du börjar planera dina unika företagspresentidéer för anställda är det bra att först bestämma hur många personer som ska få presenter.

Du kan också överväga att ta hänsyn till allas åsikter genom omröstningar eller enkäter innan du börjar köpa dina gåvor!

Proffstips: Använd programvara för medarbetarengagemang för att genomföra undersökningar och ta reda på vilka presenter dina medarbetare skulle uppskatta mest!

Låt oss dyka in i de bästa företagsgåvorna!

1. Personliga trådlösa laddningsplattor

via Access

Låt dina anställda slänga sladdarna och skapa ett snyggt skrivbord eller nattduksbord med en elegant trådlös laddningsplatta. Du kan helt enkelt placera din telefon, hörlurar eller smartklocka på plattan och se den laddas utan att behöva fumla med kablar.

Detta är en genomtänkt gåva till dina anställda om de är beroende av smarta prylar under sin arbetsdag. Den ser till att de aldrig får slut på batteri.

2. Blått ljusblockerande glasögon

Denna speciella glasögonmodell hjälper till att motverka ögonbelastning och förbättra sömnen. De är också ett snyggt accessoar!

Dessa glasögon filtrerar bort det skadliga blå ljuset som avges från skärmar, vilket stör sömnmönstret och orsakar huvudvärk. De är perfekta för alla som tillbringar långa timmar framför en dator eller telefon.

Du kan också skicka ut enkäter till dina anställda så att de kan anpassa sina glasögon genom att välja mellan flera olika färgalternativ, linstyper och styrkor.

3. Brusreducerande hörlurar

via Remoters

Denna fantastiska företagsgåva kan hjälpa anställda att blockera distraktioner och öka deras koncentration.

Detta är en av de bästa produktivitetsgåvorna – en game changer för dem som arbetar i öppna kontorsmiljöer eller behöver koncentrera sig under resor. Brusreducerande hörlurar skapar en lugn miljö där människor kan arbeta eller koppla av utan avbrott.

Överväg att samarbeta med olika varumärken för att få det bästa priset på stora beställningar av företagsgåvor. Fråga också dina anställda om deras preferenser när det gäller färg och kompatibilitet med smartphones/gadgets.

4. Personliga vattenflaskor

En högkvalitativ återanvändbar vattenflaska är miljövänlig och praktisk, uppmuntrar till vätskeintag och minskar beroendet av engångsplast.

Välj en flaska med inbyggt sugrör eller pip i stål för att underlätta drickandet, och överväg isolering för att hålla dryckerna varma eller kalla under längre tid.

Anmäl ditt företag till ett program för bulkinköp. Du kan också personifiera flaskorna med ditt företags logotyp och anställdas namn.

5. Smarta högtalare

via CNN

Med en smart högtalare kan dina anställda styra smarta lampor, spela musik och lyssna på poddar. Dessa högtalare erbjuder också handsfree-information.

Dina anställda kan också använda dessa högtalare för att koppla av, ordna fester hemma och njuta av välförtjänt ledighet!

6. Presentkort till kaféer

Ett personligt presentkort till ett café är en mycket eftertraktad företagspresent. Genom att ge bort presentkort under högtider eller helgdagar ger du anställda en genomtänkt förmån som hjälper dem att spara pengar samtidigt som de kan njuta av festligheterna!

Sådana presentkort kan användas för att köpa kaffebönor, specialteer, olika bakverk eller till och med lunch. Detta presentalternativ tillgodoser många preferenser och säkerställer att det finns något som alla kan njuta av.

Kombinera dem med en korg med hälsosamma snacks, cake pops, minikuponger eller merchandise som en resemugg eller en termoskanna med monogram för att göra den personlig.

7. Spapaket

via Mountain Mist Spas

Ett spa-dagspaket är den perfekta gåvan som ger dina anställda en lyxig upplevelse som lindrar stress.

Denna lyxiga gåva gör att de kan koppla av med avslappnande massage, föryngrande ansiktsbehandlingar eller andra välgörande behandlingar. Du kan vara säker på att dina anställda kommer tillbaka till arbetet utvilade och redo att ta sig an alla utmaningar.

8. Weekendresor

Överraska ditt team med en weekendresa till ett charmigt bed and breakfast eller ett lyxigt resort. Denna flykt från vardagen ger dem möjlighet att skapa minnen för livet tillsammans med sina nära och kära.

En weekendresa skapar en känsla av välbefinnande och uppskattning. Dina anställda kan utforska en pittoresk stad med konstgallerier, njuta av spabehandlingar som får dem att känna sig bortskämda eller helt enkelt koppla av vid poolen med en uppfriskande drink.

9. Vinprovningsturer

Ge dina anställda en guidad provsmakning på en lokal vingård. Denna sofistikerade utflykt kommer att ge en fantastisk lärorik upplevelse, där de får prova olika viner, utveckla sin smak och uppskatta konsten att tillverka vin. De kan också köpa en helt skräddarsydd vinsamling.

Denna present erbjuder också en unik möjlighet till teambuilding, som gör att dina anställda kan utveckla kamratskap och skapa en minnesvärd gemensam upplevelse.

10. Presentförpackningar med premiumspirit

via Cheers Sweetie

Premiumspirits är en sofistikerad present som du kan ge till ditt företags högsta ledning.

Premiumspirituosa symboliserar lyx och exklusivitet. Med ett noggrant utvalt sortiment av exklusiva whiskysorter, bourbon i små batcher eller lagrad tequila kan du visa din tacksamhet för ledningens ovärderliga bidrag till organisationens tillväxt och framgång.

11. Gourmetkorgar

Läckra matkorgar är alltid en uppskattad gåva! Tilltala ditt teams smak och preferenser med en kurerad korg med gourmetgodbitar.

Du kan lägga till hantverksmässiga ostar, gourmetchoklad eller specialsnacks i presentkorgarna. Denna genomtänkta present visar din vilja att belöna dina anställdas hårda arbete.

12. Virtuella matlagningskurser med en känd kock

Anställda som älskar att laga mat kommer att älska en present som gör att de kan träffa sin favoritkock!

Du kan boka en online-matlagningskurs med en känd kock. Tänk på Nigella Lawson, Jamie Oliver eller någon annan som kan ge dina anställda en unik upplevelse!

Denna interaktiva upplevelse gör det möjligt för dina anställda att lära sig nya kulinariska färdigheter, utforska spännande kök och skapa en läcker måltid tillsammans (virtuellt!). Det är en rolig och engagerande teambuildingaktivitet som främjar kreativitet, samarbete och prestation.

13. Handgjorda klockor

När du väljer en handgjord klocka, tänk på dina anställdas stil och smak. För den klassiska chefen kan en klocka med minimalistisk design och ett högkvalitativt läderarmband vara det perfekta valet.

För dem som föredrar en mer modern estetik kan en pilotklocka med en djärv urtavla och självlysande visare vara ett utmärkt val.

Du kan också ta hänsyn till deras hobbyer och intressen. En simmare kanske föredrar en klocka som är vattentät och har kronografiska funktioner.

Oavsett deras preferenser är en handgjord klocka en gåva som kommer att uppskattas i många år framöver, särskilt om den ges när en anställd återvänder eller till högsta ledningen som en julklapp.

14. Lyxiga golfkit

via Esquire

Ett golfset med personlig monogram är en genomtänkt och unik företagsgåva, särskilt för dina kunder och partners.

Du kan också anpassa denna gåva genom att inkludera specialdesignade golfbollar, biljetter till en golfarena, personliga golflektioner med en professionell tränare, en exklusiv golfbag eller en uppgradering av klubbset.

15. Sammansatta självvårdspaket

Skäm bort dina anställda med personliga självvårdspaket. Skapa vackert förpackade lådor med lyxiga badbomber, aromaterapiljus, eteriska oljor eller högkvalitativa hudvårdsprodukter.

Eftersom dessa kit är anpassade efter individuella preferenser, bör du göra en undersökning för att få insikter och planera dina gåvor till tillfällen som Internationella kvinnodagen eller Internationella mansdagen. Dessa populära företagsgåvor uppmuntrar till avkoppling och välbefinnande och visar att du bryr dig om dina anställdas hälsa och välmående.

16. Personliga bokprenumerationer

via Hom egrow n

Främja dina anställdas läslust med personliga bokprenumerationer.

För anställda som älskar historia kan du ge dem historiska bestsellers från författare som Ken Follett. Personer som älskar matlagning kan få kokböcker från kulinariska mästare som Yotam Ottolenghi.

Du kan lägga till extra saker för att personifiera dessa lådor genom att lägga till tillbehör som ljus, fan fiction, bokmärken eller personligt brevpapper som dagböcker med monogram och graverade pennor.

17. Abonnemang på museum eller konstgalleri

Bjud dina anställda på en värld av kultur med ett abonnemang på ett museum eller konstgalleri.

Ge dem pass eller abonnemang så att de kan utforska de senaste utställningarna på ett museum eller en rundtur bland samtida konstinstallationer.

Dessa medlemskap främjar kreativitet och lärande samtidigt som de ger dina anställda möjlighet att njuta av sin fritid.

18. Presentkort till restauranger

via Plastic Printers

Ge dina anställda presentkort till exklusiva restauranger. Du kan dela ut dem strax före julhelgen, så att de kan unna sig något extra tillsammans med familj och vänner.

Du kan också ladda dessa presentkort inför högtider eller anställdas födelsedagar. Med dessa presentkort kan du bjuda dina anställda på god mat och kvalitetstid med deras nära och kära.

19. Välgörenhetsdonationer

Gör en meningsfull insats genom att donera till en välgörenhetsorganisation på dina anställdas vägnar. Låt dina anställda välja ett ändamål som de brinner för.

Orsakerna kan vara att man volontärarbetar för att rädda miljön med organisationer som The Nature Conservancy eller främjar djurens välfärd med ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Denna omtänksamma gest gör det möjligt för dem att bidra till en värdig sak som de bryr sig mest om, samtidigt som det visar ditt företags engagemang för socialt ansvar och skapar en positiv social påverkan.

20. Prenumerationsboxar/medlemskap

Hjälp dina anställda att utöka sina färdigheter med en prenumerationsbox eller ett medlemskap i en onlinekurs som lär ut nya färdigheter.

Appar som Duolingo, Coursera, Google och Meta samt tjänster som Skillshare Kits eller KiwiCo erbjuder utvalda upplevelser för att lära sig kodning, fotografi, främmande språk och mycket mer.

Dessa förbetalda upplevelser tillhandahåller nödvändiga material och resurser för att hjälpa dina anställda att påbörja en lärandeprocess.

21. Lyxiga badrockar och tofflor

via Pinterest

Lägg till en lyxig badrock och tofflor till dina anställdas eftermiddagsrutin. Du kan välja mjuka badrockar tillverkade av mjuka, andningsbara material som bomull eller fleece.

Dessa morgonrockar har ofta sjalkrage, praktiska fickor och mysiga huvor som håller dig varm. Kombinera morgonrockarna med bekväma tofflor fodrade med fuskpäls eller minnesskum.

Denna kombination ger dina anställda välbehövlig avkoppling och hjälper dem att stressa av i sina egna hem.

22. Konsert- eller sportbiljetter

Bygg upp lagandan genom att ge sport- eller konsertbiljetter till olika avdelningar eller team.

Låt dina anställda heja på sitt favoritbasebollag eller sjunga med till sitt favoritband på en konsert.

Sådana upplevelser kommer att visa sig fruktbara för att bygga upp kamratskap i teamet, vilket i sin tur skapar en positiv arbetsmiljö på kontoret.

23. Stressbollar med företagets logotyp

via Good Housekeeping

Stressbollar lättar upp stämningen på jobbet genom att låta medarbetarna kanalisera sin stress. Du kan ge bort stressbollar med företagets logotyp för att hjälpa människor att hitta ett fysiskt utlopp för sin ångest under arbetstid.

Du kan beställa en större mängd anpassade stressbollar med företagets logotyp eller mission statement, vilket ger en rolig touch och ökar varumärkeskännedomen.

24. Gymmedlemskap

Investera i dina anställdas hälsa och välbefinnande med ett gymkort.

Oavsett om det är en lokal gymkedja eller ett boutique-gym, uppmuntrar denna förbetalda förmån dem att prioritera sin fysiska hälsa.

Dessa medlemskap hjälper dina anställda att hantera stress, vilket leder till en mer produktiv och motiverad personalstyrka.

25. Matservering på kontoret

Förenkla fullspäckade scheman och främja hälsosam kost med ett abonnemang på måltidsservice till kontoret.

Vissa företag erbjuder rabatt vid bulkbeställningar och levererar förportionerade, personligt anpassade måltider.

Genom att servera måltider på kontoret kan anställda spara värdefull tid och pengar som annars skulle gå åt till att beställa lunch varje dag eller leta efter restauranger i närheten.

Bekvämligheten och mångfalden av alternativ som måltidstjänsterna erbjuder uppmuntrar anställda att göra hälsosamma val under arbetsdagen, vilket främjar det allmänna välbefinnandet.

26. DIY-kit för varm choklad

via Refinery29

En annan bra presentidé är ett DIY-kit för varm choklad. Du kan också ge bort temaboxar, särskilt under Thanksgiving eller påsk.

Du kan inkludera gourmetkakaopulver, marshmallows, krossade polkagrisar och färgglada strössel. Du kan också dela ut receptkort med olika smaker, till exempel pepparmint-varm choklad eller mexikansk varm choklad med en kick av cayennepeppar.

27. Korgar med hantverksmässigt tillverkad kaffe/te

Ge hantverksmässiga kaffe-/tekorgar till anställda som älskar dessa drycker. Inkludera världens finaste hantverkskaffe, såsom nyrostade bönor från Counter Culture Coffee eller exotiska lösteer från Harney & Sons.

Dina presentlådor kan också innehålla gourmetprodukter som smaksatt honung, shortbread-kakor eller biscotti.

En sådan present går utöver en vanlig kaffebönsförpackning och förbättrar medarbetarnas pausupplevelse. Den gör det också möjligt för dem att koppla av och ladda batterierna under arbetsdagen.

28. Bärbara projektorer

via Techradar

Förbättra dina anställdas hemunderhållning genom att ge dem en bärbar projektor och inbyggda högtalare.

Varumärken som Anker eller XGIMI erbjuder kompakta, lätta projektorer som är perfekta för filmkvällar, presentationer eller videospel. Denna mångsidiga gadget gör det möjligt att projicera innehåll på valfri vägg eller yta, vilket skapar en rolig och uppslukande upplevelse hemma.

29. Fitnessarmband/aktivitetsmätare

via Gearz

Ge dina anställda möjlighet att ta kontroll över sina hälso- och träningsmål med ett fitnessband eller en tracker.

Populära alternativ är Fitbit eller Apple Watch, som erbjuder funktioner som stegräkning, kaloriräkning, pulsmätning och sömnanalys.

Denna teknik gör det möjligt för dem att följa sina framsteg, hålla motivationen uppe och fatta välgrundade beslut om sin hälsa och sitt välbefinnande. Genom att anamma en mer aktiv livsstil kan dina anställda direkt bidra till att skapa en friskare och lyckligare arbetsstyrka.

30. Lyxiga presentförpackningar att göra själv

Anpassa din strategi med lyxiga presentlådor som du själv kan skapa. Skräddarsy gåvan efter specifika anställdas intressen och preferenser.

För anställda som älskar teknik är en trådlös laddningsplatta, en telefonhållare för bilen och glasögon som blockerar blått ljus bra alternativ.

Å andra sidan kan du sammanställa ett urval av smaksatta kaffebönor, en fransk press och en resemugg för alla som gillar kaffe.

Med detta tillvägagångssätt kan du skapa unika gåvor som visar din omtanke om dina team. Genom att lägga till en personlig touch som går utöver färdiga presentkorgar gör du gesten ännu mer meningsfull för dina anställda.

31. Hobbyprenumerationsboxar

Forskningsföretag erbjuder ett stort urval av kuraterade prenumerationsboxar med fokus på hobbyer som målning, träbearbetning eller hantverksbryggning.

Dessa lådor levererar ett månatligt överraskningspaket, fyllt med högkvalitativa material och projektinstruktioner. Anställda uppmuntras att utforska nya intressen, lära sig nya färdigheter och ägna sig åt kreativa sysselsättningar utanför arbetet.

32. Ergonomiska kontorsstolar

via Effydesk

Investera i dina anställdas långsiktiga välbefinnande och komfort med en uppgradering till ergonomiska kontorsstolar.

Byt ut deras gamla stolar mot ergonomiska stolar av hög kvalitet för att främja god hållning, minska ryggsmärtor och förbättra den allmänna komforten under arbetsdagen.

Denna investering visar ditt engagemang för deras hälsa och säkerhet, vilket leder till ökad arbetsproduktivitet.

33. Gratis terapisessioner

via Cosmos Magazine

Prioritera dina medarbetares mentala hälsa och emotionella välbefinnande med en gåva i form av gratis terapisessioner. Genom att samarbeta med en telemedicintjänst som Talkspace eller BetterHelp kan medarbetarna få kontakt med legitimerade terapeuter på distans, vilket är ett bekvämt och konfidentiellt sätt att hantera stress, ångest eller andra psykiska problem.

Denna värdefulla förmån visar ditt företags engagemang för att stödja deras välbefinnande och skapa en arbetsmiljö som prioriterar hälsa.

34. Presentkort för hemförbättring

Lätta på dina anställdas arbetsbörda och ge dem möjlighet att ta itu med helgbestyren med ett presentkort för hemförbättring.

Populära alternativ är H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe’s eller till och med järnhandlar som specialiserar sig på specifika behov såsom VVS- eller elartiklar.

Detta presentkort ger dem flexibilitet att köpa material för hemförbättringsprojekt, så att de kan anpassa sin bostad och ta itu med uppgifter som de har skjutit upp.

35. Stående skrivbordsomvandlare

Främja rörelse och motverka de negativa effekterna av att sitta länge med en ståbordskonverterare.

Detta mångsidiga verktyg gör det möjligt för anställda att enkelt omvandla sitt befintliga skrivbord till en stående arbetsstation, vilket ger flexibilitet att växla mellan att sitta och stå under dagen.

Ståbord kan förbättra hållningen, minska ryggsmärtor och öka energinivån, vilket leder till en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö.

Proffstips: Medan du belönar dina bästa medarbetare med unika gåvor kan du förbättra dina erkännandeprogram med den bästa programvaran för medarbetarerkännande!

36. Kompetensworkshops/kurser

Uppmuntra lagarbete och kreativitet med biljetter till en workshop eller kurs i en specifik färdighet, såsom keramik, träbearbetning eller smyckestillverkning.

Populära lokala studior eller onlineplattformar som Skillshare erbjuder engagerande workshops för både nybörjare och erfarna elever.

Detta hjälper medarbetarna att lära sig nya färdigheter och få en känsla av tillfredsställelse samtidigt som de deltar i teambuildingaktiviteter. Det är ett utmärkt sätt att knyta band med kollegor i en rolig och interaktiv miljö.

37. Kontorsväxter och skötselråd

via Palmers Garden Centre

Om du vill förbättra luftkvaliteten på din arbetsplats kan du välja att placera växter på skrivborden och komplettera med detaljerade skötselråd.

Populära alternativ är lättskötta suckulenter eller luftrenande växter som sansevieria och spathiphyllum.

Skötselguiderna hjälper anställda att ta hand om sina växter och hålla dem vid liv. Detta stärker ansvarsfullt beteende samtidigt som det lyser upp arbetsplatsen.

38. Coachningssessioner för professionell utveckling

Investera i dina medarbetares karriärutveckling och uppmuntra dem att nå sin fulla potential med en coachningssession för professionell utveckling.

En session med certifierade coacher kan hjälpa dem att identifiera karriärmål, skapa en personlig utvecklingsplan och bygga upp förtroendet för sina professionella färdigheter.

39. Personliga solglasögon

via Etsy

Ge dina anställda ett par solglasögon som du kan anpassa efter deras önskemål om bågstil, linsfärg och gravering.

Sök efter varumärken som erbjuder anpassningsmöjligheter, så att du kan få en perfekt passform och en personlig touch.

Denna genomtänkta gåva skyddar ögonen mot solen och fungerar samtidigt som ett snyggt tillbehör som de kan bära utanför arbetet. Överväg märken som erbjuder sportiga solglasögon för att få ett bra erbjudande.

40. Ergonomiska tangentbord och handledsstöd

Främja långvarig komfort och förebygg belastningsskador med ett ergonomiskt tangentbord och handledsstöd.

Företag som Logitech och Microsoft erbjuder ergonomiskt utformade tangentbord med delad layout och justerbara funktioner. Dessa säkerställer korrekt hand- och handledspositionering vid skrivning.

Ett stödjande handledsstöd minskar tryck och belastning, vilket skapar en bekvämare och mer produktiv arbetsupplevelse.

41. Professionella porträttfotograferingar

Investera i professionella porträttfotograferingar för dina anställda så att de kan uttrycka sin unika personlighet och skapa ett personligt varumärke för sig själva.

Denna gåva ger dem högkvalitativa fotografier som kan användas för deras onlineprofiler, CV och LinkedIn-sidor.

Ett snyggt porträttfoto ger dina anställda ett starkt första intryck och hjälper dem att sticka ut i arbetslivet. Anlita en professionell fotograf som kan hjälpa dig att hitta den perfekta fotograferingsplatsen och den rätta visuella estetiken.

42. Personliga skrivbordslampor

via Wayfair

Hjälp dina anställda att förbättra sin koncentration med en personlig skrivbordslampa med justerbar ljusstyrka och färgtemperatur.

Populära alternativ är lampor från märken som BenQ eller Philips, som har funktioner som efterliknar naturligt dagsljus och minskar belastningen på ögonen. Dessa lampor skapar en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas produktivitet.

Till exempel kan kallare färgtemperaturer förbättra koncentrationen vid uppgifter som kräver fokus, medan varmare toner kan skapa en mer avslappnad atmosfär för läsning eller brainstorming.

43. Högkvalitativa bordsfläktar eller bärbara luftrenare

via Poshure

Att investera i högkvalitativa bordsfläktar eller bärbara luftrenare främjar medarbetarnas komfort och välbefinnande.

Bordsfläktar är praktiska under varmt väder, och luftrenare förbättrar luftkvaliteten inomhus genom att minska allergener.

Dessa lösningar skapar en bekvämare och hälsosammare arbetsmiljö, vilket ökar produktiviteten och koncentrationen. Du kan anpassa dessa gåvor efter din arbetsmiljö och dina anställdas behov.

44. Gratis hälsokontroller

Genom att erbjuda gratis helkroppsundersökningar prioriterar du dina anställdas hälsa och visar ditt engagemang för deras välbefinnande.

Överväg att samarbeta med en lokal vårdgivare för att ge dina anställda förebyggande vård, så att de kan upptäcka hälsoproblem i ett tidigt skede.

Ge dem en företagsfinansierad utlandsresa för att skapa långvarig kamratskap bland dina anställda. Denna unika belöning kan ges till de anställda som presterat bäst för att ha slutfört ett kundprojekt.

Du kan skicka dem för att utforska de antika ruinerna i Rom, uppleva den livliga kulturen i Tokyo eller njuta av hisnande landskap på Island.

Dessa resor skapar en stark laganda, breddar perspektiven och ger en verkligt oförglömlig upplevelse.

46. DIY-cocktail-/mocktail-set

via Jetsetter

Ett DIY-cocktailset är ett vackert sätt att tacka dina anställda. Du kan också överväga att ge ett mocktailset till anställda som är nykterister.

Undersök företag som erbjuder specialsammanställda lådor med premiumspirituosa, mixers, garneringar och receptkort för att skapa läckra cocktails eller mocktails hemma.

Här får medarbetarna unika möjligheter att utforska mixologins värld, experimentera med nya smaker och imponera på gästerna vid hemmafester.

47. Smarta reseset

via Forbes

Ge dina anställda möjlighet att resa smartare med ett smart resekit. Varumärken som Samsonite eller Briggs & Riley erbjuder bagageset med inbyggda USB-laddningsportar och GPS-trackers.

I dina presentpaket kan du också inkludera andra smarta resegadgets, trådlösa laddningsplattor, brusreducerande hörlurar och bärbara Wi-Fi-hotspots.

Denna genomtänkta gåva kommer att göra resandet mer bekvämt och effektivt för dina anställda.

Det ger dem också alla nödvändiga verktyg för en smidig och trevlig reseupplevelse.

48. Presentkort på hushållsapparater

Lätta dina anställdas hushållsbörda och uppgradera deras bostadsyta med ett presentkort på hushållsapparater.

Välj presentkort från populära alternativ, inklusive återförsäljare som Best Buy eller Lowe's. Dessa butiker har många apparater att välja mellan, såsom kaffebryggare, mixers och smarta köksapparater.

Dessa presentkort kan hjälpa anställda att spara pengar på dyra hushållsapparater.

49. Presentkort för lyxshopping

Ett lyxigt presentkort är ett tecken på din uppskattning. Unna dina partners eller kunder lyx genom att ge dem presentkort till ett exklusivt varuhus eller en onlinebutik.

Butiker som Nordstrom, Bloomingdale's och Neiman Marcus erbjuder ett brett utbud av designerkläder, accessoarer och skönhetsprodukter. Anställda kan njuta av en shoppingrunda och unna sig något speciellt.

50. Allt-i-ett-charkbrädor

via Pelikan Transport

Bjud dina partners i styrelserummet på en gourmetupplevelse med en charcuteriebricka med allt inkluderat som levereras direkt till deras kontor eller hem.

Kolla in företag som Hickory Farms eller Mouth Crafted, som erbjuder utsökta charkbrickor med hantverksmässigt tillverkade ostar, charkuterier, gourmetmarmelader, oliver och salta kex.

Vi hoppas att denna lista med presentidéer ger dina ansträngningar en positiv vinkling och får dina anställda, partners och kunder att känna sig väl belönade.

Låt oss nu utforska fördelarna och nackdelarna med företagsgåvor, eftersom de kräver noggrant övervägande och planering.

För- och nackdelar med företagsgåvor

Företagsgåvor är mer än bara en enkel transaktion; de hjälper dig att bygga starka arbetsrelationer genom att regelbundet belöna din personal. Låt oss titta på de många fördelarna.

Fördelar

Ökad uppskattning och erkännande av medarbetarna: En genomtänkt gåva visar medarbetarna att du värdesätter deras hårda arbete och insatser, vilket skapar en känsla av tillhörighet och motiverar dem att anstränga sig lite extra.

Ökat engagemang och välbefinnande hos medarbetarna: Gåvor som främjar välbefinnande visar ditt engagemang för fysisk och mental hälsa. Hobbyrelaterade gåvor eller upplevelser kan inspirera medarbetarna att ägna sig åt sina passioner utanför arbetet, vilket leder till en mer engagerad och välbalanserad personalstyrka.

Förbättrad företagskultur: Företagsgåvor odlar en kultur av generositet och uppskattning inom företaget. Anställda som känner sig uppskattade samarbetar mer effektivt och bygger starkare relationer med kollegor.

Stärkta relationer och lojalitet: En vältajmad gåva kan stärka befintliga partnerskap och bygga förtroende hos potentiella kunder.

Ökad varumärkeskännedom och igenkänning: En present med varumärket speglar ditt engagemang för att hålla ditt varumärke på topp. Detta har särskilt stor inverkan på nya och långvariga kunder.

Förbättrad kommunikation och samarbete: Unika företagsgåvor kan fungera som samtalsämnen, särskilt under kundmöten eller branschevenemang.

Förbättrad evenemangsupplevelse: Gåvor till deltagarna, såsom konferensväskor eller personliga vattenflaskor, skapar en mer minnesvärd och trevlig evenemangsupplevelse.

Förbättrad varumärkesmarknadsföring: Varumärkespresenter vid evenemang gör att du kan marknadsföra ditt varumärke och skapa medvetenhet och igenkänning bland deltagarna. Dessa presenter är vanligtvis praktiska föremål som kan användas långt efter evenemanget, vilket gör att ditt varumärke hålls i förgrunden.

Förbättrade nätverksmöjligheter: Evenemangspresenter kan fungera som isbrytare bland deltagarna. Detta kan underlätta nätverksmöjligheter och leda till värdefulla affärskontakter.

Även om företagsgåvor erbjuder många fördelar finns det några potentiella nackdelar som du bör tänka på:

Nackdelar

Felaktigt val: En dåligt vald present kan slå tillbaka, sända fel budskap eller verka opersonlig.

Budgetfrågor: Företagsgåvor kan vara dyra, särskilt när man tänker på ett stort antal mottagare.

Uppfattad muta: I vissa fall kan generösa gåvor misstolkas som försök att påverka affärsbeslut.

Avund och orättvisa: Inkonsekventa presentrutiner kan leda till avund eller missnöje bland medarbetarna.

Hållbarhetsfrågor: Onödiga eller slösaktiga gåvor bidrar till miljöproblem.

Så här kan du övervinna dessa nackdelar:

Personalisering är nyckeln: Ta dig tid att anpassa gåvorna efter mottagarens preferenser, intressen eller kostrestriktioner.

Prioritera upplevelser: Att ge upplevelser som workshops, kurser eller biljetter till evenemang skapar minnen för livet.

Fastställ tydliga riktlinjer: Utveckla en policy för företagsgåvor som beskriver budgetbegränsningar, lämpliga gåvor och mottagarkategorier.

Fokusera på omtänksamhet: Att skriva ett hjärtligt meddelande höjer värdet på en enkel gåva avsevärt.

Omfamna välgörenhet: Donera till en välgörenhetsorganisation som mottagaren bryr sig om i deras namn och visa socialt ansvar.

Hur man hanterar företagsgåvor

Att hålla reda på ett stort antal mottagare, tillfällen, budgetfördelningar och presentdetaljer kan vara tidskrävande och överväldigande, särskilt med manuella kalkylblad eller spridda e-postmeddelanden.

Dessutom kräver det noggrann research och ansträngning att se till att dina gåvor är genomtänkta och personliga. Att se till att människor får sina presenter i tid är också en extremt viktig uppgift att hantera på rätt sätt.

Men med ClickUp kan du enkelt hantera alla dessa uppgifter!

Med ClickUps robusta verktyg och banbrytande teknik kan du göra företagsgåvor givande och effektiva.

Låt oss ta reda på hur du bäst använder dessa funktioner för att förbättra dina företagsgåvor.

1. Undersök och planera din strategi för företagsgåvor

Företagsgåvor kräver research, såsom att skapa listor över anställda, lista individuella preferenser, registrera kontaktuppgifter, fördela budgetar, säkerställa leverans i tid och personalisera gåvor. Du kan förenkla dessa uppgifter med projektledningsprogrammet ClickUp!

Planera företagsgåvor med ClickUps projektledningsprogramvara

Du kan effektivt omvandla din presentprocess till en strömlinjeformad och effektfull upplevelse. För varje presentinitiativ (anställdas födelsedagar, kunduppskattning eller julklappar) skapar du ett särskilt projekt i ClickUp. Detta centraliserar alla uppgifter, dokument, chattar och framstegsspårning relaterade till presentcykeln.

Du kan använda över 15 flexibla ClickUp-vyer för att visa hela företagets företagsgåvor på vilket sätt du vill. Med en tabellvy kan du skapa en hel databas med anställdas eller kunders namn, kontaktuppgifter, presentönskemål och leveransdatum, och till och med registrera tidigare företagsgåvor som skickats till dem.

Det bästa är att Activity View låter dig hålla koll på dina teammedlemmars arbete i List, Folder, Space eller Workspace. Du kan övervaka vilka gåvor som har levererats, fortfarande står i leveranskön eller ännu inte har beställts.

Du kan också snabbt se kommentarer, redigeringar och uppdateringar, spåra ditt HR-teams framsteg med företagsgåvor och effektivt hantera oförutsedda problem.

Samla spridda konversationer på ett ställe med ClickUps chattvy

Använd ClickUps chattvy för att kommunicera i realtid, tilldela teammedlemmar att undersöka leverantörer, diskutera budgetar och spåra dina mål för varje presenttillfälle. Du kan också dela länkar till presentidéer, skicka bilder på de bästa erbjudandena och dela detaljerade videoklipp om prisjämförelser för presenter.

2. Samordna resurser för att följa upp presentprocessen

Nu när du har planerat, undersökt och skrivit ner vad du ska ge dina medarbetare i present är det dags att fördela budgeten, spåra leverantörer, skaffa presenten, bestämma leveranssätt och se till att presenterna skickas i tid och utan skador.

Använd ClickUp Resource Management Software med formulärskapare för att samla in information om anställdas preferenser.

ClickUp har en formulärskapare som kan hjälpa dig att skapa och skicka formulär till anställda, kunder, partners och till och med leverantörer av företagsgåvor för att fylla olika funktioner:

Samla in information om presentpreferenser, adresser, andra kontaktuppgifter och förväntad tid för mottagande av presenter.

Ge dina kunder några presentalternativ att välja mellan med dynamiska omröstningar eller flervalsfrågor.

Samla in personlig information från partners för att monogrammera företagsgåvorna

Få offerter, budgetar, alternativ för företagsgåvor och personaliseringsfunktioner genom att skicka formulär till dina leverantörer.

Skapa feedbackformulär om medarbetarnas, kundernas och partners nöjdhet med de företagsgåvor som skickats ut.

Spåra utgifter direkt när gåvor köps – med anpassade fält. Teammedlemmar som har tilldelats inköpsuppgifter kan ladda upp kvitton och koppla dem till projektets specifika mottagare eller gåvokategori.

Använd ClickUp Dashboards för att få realtidsinformation om din budgetfördelning och utgiftstrender. Du kan enkelt övervaka hur mycket som har spenderats i varje kategori och identifiera områden för potentiella justeringar för att hålla dig inom din totala presentbudget.

3. Effektivisera företagsgåvor för HR-teamet

Med en dedikerad HR-supportplattform som ClickUp HR Management Software kan du organisera hela din rekryteringsprocess, prestationsutvärdering, presentstrategier och talangförvärv.

Använd ClickUp HR Management Software för att spåra anställdas prestationer, engagemang och utveckling med anpassningsbara vyer som gör det enkelt att samordna din personalstyrka ClickUp HR Management Software

Här är allt som denna HR-programvara kan göra för dig:

Planera, uppnå och övervaka dina HR-mål på ett och samma ställe

Engagera topptalanger med ett system som organiserar kandidater, ansökningar och kontakter

Spara tid med HR-mallar , anpassade statusar och automatiseringar som flyttar kandidater genom din pipeline åt dig.

Ge nyanställda möjlighet att snabbare göra avtryck med en onboarding-lösning som rustar dem för framgång

Effektivisera utbildningen med spårbara uppgifter, dokument, kommentarer för samarbete och feedback

Kombinera denna plattform med ClickUp Docs för att brainstorma och dokumentera presentidéer med ditt team i realtid. Du kan också använda den för att lagra information om leverantörers ledtider (hur lång tid det tar för dem att leverera beställningar) och tidigare orderhistorik för varje leverantör. Detta underlättar planeringen och hjälper dig att undvika överraskningar i sista minuten.

Ace Corporate Gifting med ClickUp

När det görs på ett genomtänkt sätt är företagsgåvor mer än bara en enkel låda med en rosett!

Det blir ett strategiskt verktyg för att odla uppskattning, stärka lojaliteten och lämna ett bestående positivt intryck. Dina anställda känner sig uppskattade och motiverade när de får en väl vald gåva som erkänner deras hårda arbete och bidrag.

Dina kunder känner sig uppskattade och är mer benägna att fortsätta ett framgångsrikt samarbete med din organisation.

Det kan dock vara svårt att hantera ett framgångsrikt företagspresentprogram, särskilt för större organisationer. Att jonglera med budgetar, spåra detaljer och säkerställa leverans i tid till många mottagare kan snabbt bli överväldigande.

Med ClickUp kan du skapa särskilda projekt för varje presentcykel. Plattformen hanterar processen på ett effektivt sätt, från att brainstorma presentidéer, spåra leveranser och mäta mottagarnas nöjdhet till samarbete mellan teammedlemmarna.

Använd dessutom plattformen för kommunikation med leverantörer och se till att du håller dig inom budgeten med dess inbyggda resurshanteringsfunktioner.

Registrera dig på ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vilka är trenderna för företagsgåvor 2024?

De mest populära presenttrenderna för 2024 inkluderar företagspresenter med hållbara produkter, att köpa presenter från småföretag, att välja ut presenter för självvård och mycket mer.

2. Vad är en företagsgåva?

En företagsgåva är en symbolisk present som företag ger till sina kunder, anställda eller partners som en gest av goodwill, ofta med företagets logotyp eller varumärke.

3. Vad är en acceptabel företagsgåva?

En lämplig företagsgåva tar hänsyn till mottagarens position och kulturella preferenser och överensstämmer med företagets policy för gåvor. Gåvorna bör inte vara extravaganta eller leda till intressekonflikter.