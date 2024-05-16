Hur man skapar ett kronologiskt arbetsschema för ditt team

Är du morgonpigg? Eller kanske en nattuggla? Smyger du in några produktiva timmar tidigt på morgonen eller mitt i natten? Om du gör det är du en kronarbetare.

Författaren Ellen Scott myntade begreppet ”kronarbete” i ett av sina nyhetsbrev, vilket var ett fängslande sätt att beskriva de arbetstider som människor har idag. Låt oss se vad det handlar om, ska vi?

Vad är kronologiskt arbete?

Kronoworking är processen att skapa flexibla arbetsscheman som anpassar arbetstiderna efter individens personliga dygnsrytm och energinivåer. Denna strategi för tidshantering utgår från att varje medarbetare är unik, med unika behov, önskemål, preferenser och produktiva tider på dygnet.

Morgonpigga personer kan arbeta mellan 06:00 och 14:00, medan nattugglor kan börja klockan 19:00 och arbeta hela natten. Du kan också välja att dela upp schemat i 2–3 produktiva tidsperioder.

Kronoworking är dock mer än bara flexibilitet på arbetsplatsen. Det handlar om friheten att välja din egen unika kronoskift som passar dina personliga produktivitetstoppar eller livsstilsbehov.

För- och nackdelar med kronologiskt arbete

Liksom de flesta flexibla arbetsmodeller i den hybridbaserade arbetsvärlden fokuserar kronarbete på den enskilda kunskapsarbetaren. Det ger dem möjlighet att välja vad som fungerar bäst för dem och erbjuder flera fördelar.

✅ Autonomi: Kunskapsarbetare, särskilt erfarna medarbetare, föredrar att ha autonomi att utföra sitt arbete utan att bli detaljstyrda. Kronarbete förkroppsligar autonomi, vilket skapar förtroende och tillförlitlighet.

✅ Självledarskap: Kronorbet förenklar teamledningen. Det skapar självledande team som ansvarar för resultaten och inte bara för att vara närvarande/tillgängliga under arbetstiden.

✅ Produktivitet: Människor är inte lika produktiva under hela dagen; vissa är mer alerta på morgonen, medan andra presterar bäst på eftermiddagen eller kvällen. Kronarbete hjälper team att uppnå produktivitetsmål på ett sätt som är mest naturligt för dem och minst stressande.

✅ Balans mellan arbete och privatliv: Traditionell balans mellan arbete och privatliv innebar lediga kvällar och helger, och kanske tre veckors semester. Moderna familjer behöver mer flexibilitet än så. Kronotjänstgöring gör det möjligt för människor att uppnå den balans mellan arbete och privatliv som passar dem, så att de lättare kan ta hand om personliga angelägenheter, hantera stress och förebygga utbrändhet.

Om det låter idealiskt, ta en paus. Det kanske inte passar alla. Några av de vanligaste kritiska synpunkterna på kronologiska arbetsmodeller är följande.

❌ Inte för alla: Butiksanställda, säljare, bankkassörer etc. som arbetar med olika intressenter måste vara tillgängliga när andra är det. Sådana roller är inte lämpliga för Chronoshifts, eftersom kontorstiden inte kan ändras för att passa en persons individuella arbetstider.

❌ Inte för samarbete i realtid: Att hitta en gemensam tid för flera teammedlemmar att samarbeta kan vara en mardröm om alla arbetar med kronologiskt arbete. Sådana team kommer att ta till asynkron kommunikation, vilket ibland kan vara ineffektivt för att lösa komplexa problem.

❌ Inte för teamledare: Om ditt jobb är att leda ett team, fördela arbete, granska resultat, ge feedback och driva på mot gemensamma mål, kan kronoworking hindra dina dagliga uppgifter. Det skulle också vara omöjligt för chefer att vara tillgängliga hela tiden när deras teammedlemmar är produktiva.

❌ Inte för unga, oerfarna medarbetare: Kronorbet kräver en viss nivå av självledarskap och initiativförmåga. Personer som är helt nya i arbetslivet kan känna sig distanserade och utan stöd.

Trots de potentiella nackdelarna med kronotjänstgöring kan det vara ovärderligt för distans-/hybridteam. Så här fungerar det.

Kronoworking som uppstår vid distansarbete

Pandemin, den emotionella belastningen, Zoom-trötthet och distansarbete har lett till en naturlig övergång till kronologiskt arbete. Medan pandemin kopplade bort den fysiska närvaron på kontoret från arbetsprestationen, gör kronologiskt arbete detsamma för fasta arbetstider.

Sedan dess har kronologiskt arbete och distansarbete haft ett symbiotiskt förhållande. För distansarbetare är kronologiskt arbete helt enkelt det som gör arbetsdagen produktiv. Många teammedlemmar börjar till exempel sin arbetsdag med ett standup-möte klockan 11 och arbetar sedan långt in på natten med uppgifter som kräver hög koncentration.

Eftersom ingen övervakar dem fysiskt behöver de inte oroa sig för att verka vara online under ett visst antal timmar. Om distansarbetare behöver byta miljö kan de flytta till närmaste kafé.

Å andra sidan är det bättre att arbeta hemifrån för att vara en effektiv kronarbetare. Distansarbete ger dig frihet, fysiskt utrymme och tid att välja dina mest produktiva timmar.

Även om distansarbete i hög grad stöds av kronoworking-modeller, kan du implementera det för alla typer av team. Så här gör du.

Hur du implementerar kronologiskt arbete på din arbetsplats

Inom ramen för din flexibla arbetspolicy kan du erbjuda dina teammedlemmar möjligheten att välja sina arbetstider. Vissa av dem kanske till och med arbetar med kronotid.

Att implementera en strukturerad metod för kronologiskt arbete kan dock ge dig och ditt team större tydlighet. En robust projektledningsprogramvara hjälper dig att implementera, övervaka, optimera och upprätthålla kronologiskt arbete. Så här gör du.

1. Bedöm lämpligheten för jobbet

Som vi sa tidigare är kronarbete inte något för alla. Innan du implementerar det bör du därför utvärdera vilka roller som passar flexibla arbetsscheman.

Definiera roller: Skriv en omfattande arbetsbeskrivning för att säkerställa att du inkluderar alla aspekter av arbetet som kräver att en anställd är närvarande vid en viss tidpunkt.

Översikt över leveranser: För att kunna chronoworka effektivt måste teammedlemmarna veta vad de behöver åstadkomma. Gör därför en översikt över förväntningarna och leveranserna för varje person innan ni kommer överens om att chronoworka.

Identifiera mätvärden: Det enklaste sättet för team att mäta produktivitet var genom antalet arbetade timmar. Om du arbetade åtta timmar om dagen ansågs du vara produktiv. Kronarbete kräver ett nytt sätt att tänka.

2. Utveckla tydliga riktlinjer

Skapa detaljerade riktlinjer för att säkerställa tydlighet och rättvisa. Ge tips om hemmakontor. Inkludera deras rättigheter och skyldigheter. Till exempel kan kronotjänstemän ha rätt att välja sina arbetstider så länge de är tillgängliga varje dag för standup eller svarar på all kommunikation inom 12 timmar.

Ett företag kan kräva att anställda är tillgängliga för teammöten mellan kl. 10 och 14, men låta dem välja start- och sluttider utanför dessa tider.

ClickUp Docs är ett fantastiskt sätt att dokumentera policyer för kronologiskt arbete. Markera och formatera text för att dra uppmärksamhet till den. Dela med hela teamet och gör den tillgänglig för alla. Redigera tillsammans och håll reda på uppdaterade policyer.

ClickUp Docs för att dokumentera företagets policyer

3. Planera ditt arbete

Kronoworking kan vara en stor omställning för de flesta team som är vana vid att arbeta enligt 9-5-modellen. För att säkerställa en smidig övergång behöver du en plan.

ClickUps mall för distansarbetsplan är en utmärkt utgångspunkt. Denna nybörjarvänliga mall är idealisk för att skapa en omfattande plan för distansarbetare. Anpassa den efter din organisations behov av kronologiskt arbete.

ClickUp-mall för distansarbetsplan

ClickUps mall för teamschema hjälper dig att få en tydlig överblick över ditt teams arbetsschema på ett och samma ställe. På så sätt kan du hålla koll på vad som händer varje dag.

Hantera hela teamets arbetsschema på ett och samma ställe

4. Planera ditt teams uppgifter

Kronoworking-team avskyr att vakna på morgonen och leta efter produktiva saker att göra. Planera därför arbetet i förväg.

Dela upp dina projekt i hanterbara uppgifter som du kan tilldela varje teammedlem, som sedan kan arbeta med dem på egen hand. ClickUp-arbetsuppdelning är en whiteboardmall som är avsedd just för detta.

Dela upp ett stort projekt i mindre hanterbara delar med hjälp av ClickUps mall för arbetsfördelning

Med den här mallen kan du dela upp ett projekt i hanterbara delar, vilket gör det enklare att fördela och hantera. Det ger dig en tydlig översikt över uppgifter, tidsplaner och leveranser som distansarbetarna kan använda.

Du kan också använda någon av dessa kostnadsfria mallar för projektledning för att komma igång.

5. Se till att alla är på samma sida

Kronarbetare presterar som ett team när det finns minimala förluster i kommunikation/översättning. Använd ett specialdesignat projektledningsverktyg för att säkerställa att all information förmedlas effektivt mellan teammedlemmarna.

ClickUp för distansarbete är det perfekta svaret!

Skapa uppgifter med detaljerade beskrivningar och acceptanskriterier

Använd checklistor för kvalitetskontroll

Använd ClickUp Chat-vyn för att se alla meddelanden på ett ställe.

Få fullständig översikt över alla dina uppgifter med ClickUps över 15 anpassade vyer, inklusive Gantt-diagram, tidslinje, kalender och mycket mer. Skapa produktivitetsmallar som är anpassade efter din organisation för återanvändning.

Använd den anpassade uppgiftsvy som passar bäst för ditt projekt

6. Utbilda dina ledare

För att denna modell ska vara effektiv måste du ge ledarna de färdigheter som krävs för att leda ett kronologiskt arbetsteam. Erbjud utbildning i:

Ställa förväntningar

Mät resultat istället för arbetade timmar

Stödja teammedlemmarnas olika scheman

Upprätthålla tydliga kommunikationskanaler

Konfliktlösning

Tekniker för tidshantering

Sedan distansarbetet blev vanligare har möten blivit en betydande tidstjuv på kontoret. För att undvika denna börda bör du utbilda dina chefer och avdelningschefer i att hålla effektiva möten som inte stör teamets produktiva tid.

Om allt detta verkar vara en stor organisatorisk förändring för en ny trend, tänk om.

Utforska framtida trender inom kronologiskt arbete

Precis som distansarbete och hybridarbete har kronoworking potential att ersätta den traditionella 9-5-arbetsdagen. Särskilt inom kunskapsarbete som skrivande, kodning, design etc. skapar kronoworking möjlighet att utföra banbrytande arbete genom att utnyttja medarbetarnas mest kreativa tid.

I förlängningen kan kronarbete bli normen bland digitala nomader, som inte bara arbetar var de vill utan också när de vill. De digitala nomadverktygen som utvecklas hjälper till att göra denna övergång smidigare.

AI-verktyg och appar för arbetsscheman kan också hjälpa kronarbetare genom att fungera som deras personliga assistenter oavsett kontorstid. Med hjälp av den generativa AI-trenden kommer organisationer att använda mer intelligenta verktyg för att möjliggöra kronarbete.

Anamma aktivt kronotjänstgöring med ClickUp

Även om kronarbete inte passar alla kan det vara en game changer för de flesta företag, särskilt i en hybrid eller helt distansbaserad arbetsmiljö. Det kan öka produktiviteten och kreativiteten hos kunskapsarbetare exponentiellt.

I grund och botten är kronoworking ett hälsosamt arbetsbeteende som team kan ta till sig på ett bra sätt. Nyckeln till framgång ligger dock i att vara genomtänkt och anpassningsbar vid implementeringen.

Ett verktyg som ClickUp projektledning säkerställer att du har allt du behöver för att göra distansarbetare och kronarbetare framgångsrika.

Prova ClickUp gratis idag!

Vanliga frågor om kronologiskt arbete

1. Vad är kronologiskt arbete?

Kronarbete är en flexibel arbetsform som gör det möjligt för anställda att välja sina arbetstider utifrån sin produktivitetsrytm och sin biologiska klocka.

2. Varför är kronarbete nästa trender inom arbetslivet?

Kronarbete erbjuder alla fördelar med virtuella team och mer därtill. Det ligger i linje med moderna preferenser för flexibilitet, där arbetstiderna anpassas efter personliga energitoppar. Det stödjer balansen mellan arbete och privatliv och utnyttjar teknik som underlättar distansarbete och asynkroniskt arbete.

Denna metod uppfyller perfekt de föränderliga behoven hos en mångfaldig, global arbetsstyrka och anpassar sig till dagens arbetsplatsdynamik.

3. Hur kan kronologiskt arbete öka medarbetarnas produktivitet?

Kronoworking ökar medarbetarnas produktivitet genom att:

Låt individer arbeta under tider då de har mest energi

Minska trötthet

Minimera avbrott

Stödja en bättre balans mellan arbete och privatliv

Förbättra arbetsglädjen

Denna anpassning till personliga produktivitetsrytmer leder till mer effektivt och produktivt arbete.