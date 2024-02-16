De bästa podcasts om innehållsmarknadsföring för dig och ditt team

Din erfarenhet av innehållsmarknadsföring har säkert lärt dig att innovation är en av nycklarna till framgång.

Innovation kommer från mycket lärande och forskning. Med konsumentbeteenden och trender som ständigt förändras, hur håller du dig uppdaterad och relevant?

Podcasts om innehållsmarknadsföring är ett utmärkt sätt att hålla sig informerad om vad som händer inom marknadsföringsområdet idag.

Sådana poddar gästas vanligtvis av experter, branschproffs och opinionsbildare som delar med sig av insikter, praktiska tips, fallstudier och bästa praxis för att hjälpa marknadsförare och företag att effektivt använda innehåll som ett verktyg för att uppnå sina marknadsföringsmål.

Podcasts kan hjälpa dig att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna, lära dig av framgångsrika innehållsmarknadsföringskampanjer och använda den kunskap du får för att förbättra ditt eget innehållsskapande och dina marknadsföringsinsatser. Det bästa med podcasts är att du kan prenumerera på dem och lyssna på valfritt avsnitt när som helst, oavsett om du pendlar eller gör dina sysslor.

Men här är haken – med så många podcasts om digital marknadsföring tillgängliga, hur väljer du ut de som du inte får missa?

Vi har sammanställt en lista över de bästa marknadsföringspodcastarna för innehållsmarknadsförare för att hjälpa dig att lära av experter och ligga steget före konkurrenterna.

Bästa podcasts om innehållsmarknadsföring för marknadsförare

Gör dina hörlurar redo! Här är 10 av de bästa podcastarna om innehållsmarknadsföring som alla marknadsförare bör lägga till i sin spellista.

1. Alla hatar marknadsförare

via Everyone Hates Marketers

Värd: Louis Grenier

Everyone Hates Marketers är en seriös och praktisk marknadsföringspodcast för alla som är trötta på påträngande digitala marknadsföringsstrategier.

Grenier intervjuar marknadsförare och entreprenörer som är engagerade i etiska marknadsföringsmetoder. Han fokuserar på att hjälpa lyssnarna att lära sig hur man ökar webbplatsens trafik och leads, får fler kunder och genererar hållbar vinst genom effektiv marknadsföring.

Podcasten fördjupar sig i olika marknadsföringsämnen, med särskilt fokus på innehållsmarknadsföring.

Varför gillar vi den?

Grenier har över tio års erfarenhet av marknadsföring för företag som Hotjar och Dropbox, där han har bidragit till framgångsrika marknadsföringsresultat. Han har intervjuat välkända proffs som Seth Godin, Benji Hyam och Joanna Wiebe.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Denna podcast är 100 % värd den tid det tar att lyssna på den!

Denna podcast är 100 % värd den tid det tar att lyssna på den!

2. Online-marknadsföring på ett enkelt sätt

via Amy Porterfield

Programledare: Amy Porterfield

Amy Porterfield är en online-affärsmentor med över tio års erfarenhet av online-marknadsföring. Hon är VD för ett online-företag värt flera miljoner dollar och en bästsäljande författare enligt NY Times.

I Online Marketing Made Easy bryter Amy ner stora idéer och strategier till praktiska steg-för-steg-processer som hjälper dig att förbättra ditt innehåll, din marknadsföring i sociala medier, dina konverteringsfrekvenser och dina strategier för marknadsföringsautomatisering.

Hennes råd hjälper lyssnarna att nå sina marknadsföringsmål snabbare.

Varför gillar vi den?

Amys engagemang, expertis och genuina önskan att stärka andra gör Online Marketing Made Easy till en värdefull resurs för alla som vill förbättra sin online-närvaro och uppnå tillväxt och framgång i sin verksamhet.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Amys avsnitt hjälper dig inte bara att skapa nya idéer, utan hon ger dig också steg-för-steg-recept för framgång.

Amys avsnitt hjälper dig inte bara att skapa nya idéer, utan hon ger dig också steg-för-steg-recept för framgång.

3. GaryVee Audio Experience

via Gary Vaynerchuk

Värd: Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk är en av de mest inflytelserika innehållsskaparna inom marknadsföring och har flera roller som entreprenör, VD, investerare och talare.

Lyssna på podcasten The GaryVee Audio Experience för att höra tal om marknadsföring och affärer, utdrag från hans videoserie DAILYVEE, intressanta intervjuer och andra exklusiva inslag som han har sammanställt.

Gary erbjuder uppfriskande ärliga insikter som resonerar med lyssnarna och inspirerar dem att ta itu med sina mål.

Varför gillar vi den?

Gary Vaynerchuk har många års erfarenhet av marknadsföring, under vilka han framgångsrikt byggt upp flera företag och samarbetat med Fortune 1000-varumärken för att fånga konsumenternas uppmärksamhet genom sin fullservicebyrå.

I sin podcast delar han generöst med sig av sina erfarenheter och presenterar regelbundet insikter från erfarna experter inom området.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Oavsett om du just har börjat eller har varit entreprenör ett tag – det här är podcasten för dig.

Oavsett om du just har börjat eller har varit entreprenör ett tag – det här är podcasten för dig.

4. Social Pros Podcast

Programledare: Daniel Lemin och Hannah Tooker

Social Pros är den äldsta podcasten om marknadsföring i sociala medier, med ett imponerande arkiv på över 600 avsnitt. Podcasten hämtar värdefulla insikter från ledande experter inom sociala medier och förmedlar dem till personer som vill avancera i sin karriär inom detta område.

Lyssna för att få exklusiva inblickar bakom kulisserna om hur sociala medieteam inom framstående organisationer som Google, Reddit, Glossier, Lyft och andra arbetar.

Lär dig hur dessa team hanterar rekrytering, drift, sociala medieplattformar och mätning av sociala medieprogram.

Varför gillar vi den?

Podcasten Social Pros lyfter fram den mänskliga sidan av sociala medier och ger dig praktiska marknadsföringstips och strategier som är insiktsfulla och redo att implementeras omedelbart.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Detta är absolut ett fantastiskt lyssningsmaterial för alla som arbetar med kommunikation eller sociala medier!!

Detta är absolut ett fantastiskt lyssningsmaterial för alla som arbetar med kommunikation eller sociala medier!!

5. ProBlogger Podcast

via ProBlogger

Programledare: Darren Rowse

Att skapa övertygande innehåll som verkligen konverterar är ingen lätt uppgift, och bloggare känner till utmaningen.

Och det är där ProBlogger-podcast en kommer in!

Denna podcast erbjuder en härlig blandning av avsnitt fyllda med de bästa marknadsföringstipsen, upplysande fallstudier och praktiska utmaningar.

Podcasten fungerar som ditt virtuella klassrum och lär dig konsten att skapa enastående innehåll, locka engagerade läsare till din blogg, öka engagemanget och förvandla din passion till vinst. Även om Darren inte har släppt några nya avsnitt efter 2020 innehåller de äldre podcastavsnitten en mängd kunskap och visdom som fortfarande är relevant.

Gästlistan är imponerande, med branschledare som Seth Godin, Nir Eyal, Rand Fishkin och Sujan Patel.

Varför gillar vi den?

Darren, en erfaren bloggare sedan 2002, har inte bara försörjt sig på bloggande på heltid, utan har också nått över 5 miljoner läsare på sina bloggar varje månad.

Denna unika utsiktspunkt har gjort det möjligt för honom att bevittna hur bloggandet har utvecklats och förstå hur du konsekvent kan tjäna pengar på din blogg, även mitt i ständiga förändringar. I podcasten delar han generöst med sig av dessa ovärderliga insikter.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Det här var den perfekta podcasten för en OCD-listmakare som mig. Den gav mig verkligen mycket självförtroende.

Det här var den perfekta podcasten för en OCD-listmakare som mig. Den gav mig verkligen mycket självförtroende.

6. Innehåll och konversation

via Apple Podcasts

Värd: Ross Hudgens

Content and Conversation är en podcast från Siege Media, en ledande SEO-fokuserad innehållsmarknadsföringsbyrå i San Diego. Denna podcast är din bästa källa för att förstå hur du kan integrera din strategi för innehållsmarknadsföring med SEO.

Denna nya podcast väcker uppmärksamhet genom att ingående undersöka komplexiteten i genomförandet, vilket har lett till en betydande ökning av antalet besök på webbplatsen.

Lyssna på denna podcast för att få insikter om vad som gör att innehåll rankas och upptäck effektiva strategier för att få ditt innehåll att delas.

Varför gillar vi den?

Podcasten täcker många ämnen, inklusive innehållsmarknadsföring, SEO, e-postmarknadsföring och Reddit-marknadsföring. Med tekniker som har visat sig ge konkreta resultat är denna podcast en ovärderlig guide om du vill förbättra ditt innehålls synlighet och genomslagskraft.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Bra SEO- och innehållstips för att förbättra din strategi för innehållsmarknadsföring.

Bra SEO- och innehållstips för att förbättra din strategi för innehållsmarknadsföring.

7. Email List Profit Secrets (tidigare Storytelling Secrets)

via Apple Podcasts

Värd: Jules Dan

Om du är coach, konsult eller informationsmarknadsförare som vill öka försäljningen genom e-postmarknadsföring är Email List Profit Secrets den perfekta resursen för dig. Denna podcast hjälper dig att:

Få fler kunder

Öka intäkterna per kund

Förbättra kundlojaliteten

Dan lär dig hur du skapar e-postsekvenser som tilltalar din målgrupp, berättar historier och driver konverteringar.

Varför gillar vi den?

Jules Dan har en imponerande meritlista med 15 miljoner dollar i kundresultat. Hans podcast fokuserar på att omvandla e-postlistor till lönsamma tillgångar samtidigt som det viktiga elementet förtroende prioriteras.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Vem älskar inte en bra historia? Denna podcast är inget undantag – fantastisk energi, fantastisk information.

Vem älskar inte en bra historia? Denna podcast är inget undantag – fantastisk energi, fantastisk information.

8. This Old Marketing med Joe Pulizzi och Robert Rose

via This Old Marketing

Programledare: Joe Pulizzi och Robert Rose

Content Marketing Institute (CMI) är en pålitlig källa för insikter om innehållsmarknadsföring, och This Old Marketing är deras podcast om innehållsmarknadsföring.

Denna poddcast, som leds av två kända experter inom innehållsmarknadsföring, dyker varje vecka ned i de senaste trenderna, nyheterna och råden inom innehållsmarknadsföring.

Programmet lanserades ursprungligen 2013, pausades kort i slutet av 2017, för att sedan återvända triumferande 2019. Sedan dess har Pulizzi och Rose aktivt kämpat för podcastens återkomst.

Varför gillar vi den?

Joe Pulizzi, känd som "innehållsmarknadsföringens gudfader", anses av vissa vara upphovsmannen till termen "innehållsmarknadsföring". Tillsammans med sin medvärd ger han en omfattande översikt över de mest relevanta trenderna inom marknadsföring, innehållsstrategi och publicering.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

Joe och Robert har hjälpt mig att förstå den ständigt föränderliga världen av marknadsföring, affärer och innehåll.

Joe och Robert har hjälpt mig att förstå den ständigt föränderliga världen av marknadsföring, affärer och innehåll.

9. The Long Game

via Apple Podcasts

Programledare: Alex Birkett, Allie Decker och David Khim

Podcasten The Long Game erbjuder en mer hållbar approach till innehållsmarknadsföring. Värdarna genomför djupgående intervjuer med personer som arbetar med innehållsmarknadsföring.

De täcker ämnen som sträcker sig från frilansskrivande till teambuilding och konverteringsoptimering.

Dessutom kryddar programledarna till det med regelbundna "köksepisoder", där de diskuterar olika idéer om innehållsmarknadsföring med varandra.

Varför gillar vi den?

Det som utmärker denna podcast är att den utforskar de underliggande mentala modeller, ramverk och principer som formar gästernas tänkande. Intervjuerna syftar till att gå bortom aktuella taktiker och utforska långsiktiga strategier från experter inom området.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

En utmärkt resurs för marknadsförare som vill förbättra sina färdigheter.

En utmärkt resurs för marknadsförare som vill förbättra sina färdigheter.

10. The Marketing Companion

via Businesses Grow

Programledare: Mark Schaefer

The Marketing Companion är en underhållande podcast som utforskar trender, strategier och taktik inom digital marknadsföring. Den rankas konsekvent bland de bästa 1 % av podcasterna på iTunes!

Episoderna innehåller intressanta samtal och intervjuer med experter som ger ovärderliga insikter i den dynamiska och ständigt föränderliga världen av innehållsmarknadsföring. Du kan lita på Schaefers humor för att liva upp komplexa marknadsföringsämnen.

Varje avsnitt av The Marketing Companion är fullspäckat med praktiska och hjälpsamma tips, strategier och exempel från verkligheten som du kan tillämpa direkt i ditt marknadsföringsarbete.

Varför gillar vi den?

Podcasten ser till att du är väl rustad för att hantera utmaningar och möjligheter inom innehållsmarknadsföringsbranschen. Ibland innehåller den också lättsamma samtal med anekdoter, referenser till popkultur och personliga erfarenheter.

Episoder du inte får missa

Vad lyssnarna säger

The Marketing Companion har snabbt blivit en favorit i mitt flöde!

The Marketing Companion har snabbt blivit en favorit i mitt flöde!

Innehållsmarknadsföring med ClickUp

Alla innehållsmarknadsföringsteam behöver robusta verktyg för att effektivt hantera interna processer – allt från skapande av innehåll till distribution och resultatmätning.

ClickUp är en omfattande mjukvaruplattform för innehållsmarknadsföring med flera verktyg och funktioner som är utformade för att förenkla arbetsflödena för innehållsmarknadsföring och förbättra den övergripande effektiviteten. Här är några viktiga funktioner som kan vara till stor nytta för alla digitala marknadsförare:

Skapa bättre arbetsflöden för ditt innehållsmarknadsföringsteam med hjälp av ClickUps marknadsföringsfunktioner.

Projektledning

Innehållsteamen jonglerar ständigt med flera projekt, intressenter och marknadsföringsmål. Här kommer ett projektledningsverktyg väl till pass.

ClickUps plattform för marknadsföringsprojektledning hjälper team att samarbeta bättre genom att koppla samman arbetsflöden, dokument och instrumentpaneler i realtid. Det gör att alla kan arbeta snabbare, smartare och spara tid.

Brainstorma, utforma strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Använd ClickUps whiteboards för att samarbeta med hela teamet och utnyttja varje medlems kreativa kraft. Skapa roadmaps och arbetsflöden med ditt team för att säkerställa att alla är på samma sida.

Koppla ihop dina marknadsföringsplaner med lanseringsplaner och dela upp dem i uppgifter med tydliga ansvariga och tidsplaner. På så sätt vet alla i ditt marknadsföringsteam var de befinner sig i projektet och vilka framsteg de gör.

Du kan också använda ClickUp Dashboards för att förbättra visualiseringen av ditt teams arbetsflöde. Se status för dina uppgifter och projekt i grafer och diagram för snabb analys. Få till exempel en visuell översikt över hur olika kampanjer presterar baserat på demografi.

En annan effektiv strategi för att effektivisera dina marknadsföringsaktiviteter är att använda uppgiftsmallar. En uppgiftsmall är ett fördesignat ramverk som är utformat för att effektivt lista, prioritera, organisera och spåra uppgifter eller aktiviteter.

ClickUps uppgiftsmallar är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde. Dessa mallar kan anpassas för olika uppgifter, från felrapporter till blogginlägg och landningssidor. Genom att använda dessa mallar kan du automatisera många repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens i ditt arbete.

ClickUp erbjuder olika vyer för att visualisera och interagera med uppgifter och projekt. Oavsett om det är en listvy, kalendervy, Kanban-tavla eller Gantt-diagramvy kan du välja det format som bäst passar dina behov.

Sök, ställ in eller sortera uppgiftsstatusar i ClickUp-listvyn för att se framstegen i allt arbete.

Detta gör det möjligt för innehållsmarknadsföringsteam att effektivt organisera sina kampanjer och scheman, vilket förbättrar produktiviteten och samarbetet inom teamet.

Redaktionell kalender

Varje innehållsteam behöver en kalender för att hålla koll på allt innehållsskapande och alla marknadsföringsaktiviteter. Du kan ladda ner några mallar för innehållskalendrar, göra några ändringar efter dina behov och använda dem direkt!

Ladda ner mallen Använd ClickUps mall för redaktionell kalender för att planera publiceringen av innehåll.

Planera vilket innehåll du ska publicera, när och hur ofta med hjälp av ClickUps mall för redaktionell kalender. Den hjälper dig att visualisera dina dagliga, veckovisa och månatliga publiceringsplaner så att du har resurserna redo och aldrig missar deadlines.

AI-assistans

Att skriva är den viktigaste delen av all innehållsmarknadsföring. Att producera kvalitetsinnehåll kräver dock mycket tid och ansträngning.

Använd ClickUp Brains AI-drivna skrivassistent för att brainstorma idéer och skapa innehåll på några sekunder.

När du behöver extra hjälp med marknadsföringstexter kan du använda ClickUp Brains AI Writing Assistant. Den hjälper dig med alla uppgifter som rör innehållsskapande, minskar tiden du lägger på research och förhindrar till och med skrivkramp med forskningsbaserade uppmaningar och dispositioner.

Om du föredrar att skriva dina egna texter rekommenderar vi att du låter någon annan läsa igenom dem. Och vem är bättre lämpad än ClickUps AI-assistent för att redigera dina texter och ge förslag på förbättringar?

Samarbete

Marknadsföring är en lagsport; innehållsmarknadsförare måste samarbeta med flera personer i realtid för att uppnå resultat. Skribenter, redaktörer, social media-ansvariga, innehållsstrateger och andra måste vara på samma sida för att kunna genomföra framgångsrika innehållsstrategier och marknadsföringskampanjer.

Samarbeta med alla intressenter i realtid med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan flera personer arbeta på samma dokument samtidigt. Detta hjälper alla att vara på samma sida och samarbeta effektivt.

Anpassa dokument med inbäddade sidor, stilalternativ och formateringsverktyg för förbättrade marknadsföringspresentationer. Dina teammedlemmar kan komma med synpunkter genom kommentarer och förslag.

Samarbeta i realtid med teammedlemmarna, vilket underlättar smidigt teamarbete och idéutbyte. Tagga varandra när det behövs för att få jobbet gjort eller klargöra oklarheter. Detta är särskilt användbart när du arbetar med snäva deadlines.

Dela dokument på ett säkert sätt med sekretesskontroller och hantera behörigheter för effektivt samarbete. Detta hjälper till att säkerställa att hemliga eller nya marknadsföringsidéer endast delas med relevanta intressenter.

Heja Team Content!

Podcasts är ett utmärkt sätt att skaffa information och kunskap samtidigt som du utför ditt dagliga arbete. Utmaningen ligger i att hitta podcasts som passar dina behov och som ger dig mest värde. Vi hoppas att vår lista över de bästa podcasts om innehållsmarknadsföring kommer att vara till hjälp.

När du har samlat kunskap från dessa poddar kan du överväga verktyg som kan hjälpa dig att implementera den. ClickUp är ett kraftfullt projektledningsverktyg som många team använder för att hantera sina innehållsmarknadsföringsinsatser.

Oavsett om du behöver arbeta med en marknadsföringsstrategi eller planera dina kundmarknadsföringsaktiviteter har ClickUp flera funktioner och färdiga mallar för marknadsföringsplanering som hjälper dig och ditt team att göra processen snabbare, enklare och effektivare.

Och om du planerar att starta en podcast kan du använda podcastmallar för att planera och hantera den på ett bättre sätt.

Kom igång med ClickUp genom att registrera dig nu!

Vanliga frågor

1. Vad är poddar inom innehållsmarknadsföring?

Podcasts om innehållsmarknadsföring är ljudprogram som ger värdefull information, insikter eller underhållning till en målgrupp. De är ett kraftfullt medium för företag att interagera med sin publik, bygga varumärkeskännedom och dela expertis i ett bekvämt och tillgängligt format.

2. Vilken typ av marknadsföring är en podcast?

En podcast är en form av innehållsmarknadsföring som gör det möjligt för företag eller individer att engagera och attrahera målgrupper genom ljudinnehåll. Den tjänar olika marknadsföringssyften, inklusive att bygga auktoritet, öka varumärkeskännedomen, generera leads och erbjuda SEO-fördelar genom transkriptioner.

Podcasts kan också integrera andra strategier som influencer-marknadsföring eller sponsring baserat på skaparnas mål.

3. Är poddar ett bra marknadsföringsverktyg?

Podcasts kan vara ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg för företag och privatpersoner. De erbjuder en unik plattform för att bygga upp varumärkets auktoritet, nå en bredare publik och skapa en direkt kontakt med lyssnarna.

Ljudinnehållets engagerande karaktär hjälper till att förmedla värdefull information eller underhållning, vilket skapar en stark koppling till publiken. Dessutom bidrar poddar till varumärkets synlighet och gemenskapsbyggande och kan monetiseras genom sponsring eller produktreklam.

Podcasts är ett anpassningsbart och tillgängligt medium som erbjuder ett mångsidigt sätt att förbättra marknadsföringsstrategier.