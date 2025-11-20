De 10 bästa apparna och programvarorna för anteckningar 2026

Har du någonsin fått en lysande idé som plötsligt dykt upp i huvudet, bara för att förlora den några ögonblick senare eftersom livet kom emellan?

Det är där ett hjärnsystem – som drivs av en bra app för kunskapshantering – kan göra hela skillnaden.

Oavsett om du är ute och springer eller slappnar av inför sänggåendet hjälper en pålitlig anteckningsapp dig att fånga inspirationen så fort den slår till.

En modern anteckningsapp gör mer än bara att spara dina tankar.

Med avancerade funktioner som möjligheten att länka anteckningar, spela in ljudanteckningar och organisera information mellan olika appar kan du bygga upp ett robust kunskapshanteringssystem.

Med tiden kommer du att börja reflektera över anteckningarna du har gjort och till och med upptäcka samband som du inte insåg fanns där.

Om du ännu inte har hoppat på tåget med appar för anteckningar är det dags att göra det, och vi ska berätta varför.

Vad är en app för ett andra hjärna?

En app för ett andra hjärna är ett digitalt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att fånga upp, organisera och lagra dina tankar, idéer och information på ett strukturerat sätt så att du kan hämta dem när som helst.

Att bygga upp ett andra hjärna utökar dina kognitiva processer och förmågor, och ger dig ett strukturerat och lättillgängligt arkiv för dina anteckningar, dokument och kreativa insikter.

Tiago Forte introducerade begreppet ”andra hjärnan” först i sin bok ” Building a Second Brain”. Han menar att människor inte alltid kan komma ihåg all information de får varje dag, eftersom det kan bli överväldigande.

Tiago gick vidare och listade fördelarna med att förlita sig på ett ”second brain”-system:

Organiserar din information perfekt och gör den lättillgänglig

Lagrar informationen så länge du inte raderar det du inte längre behöver

Bevara din kreativitet och se till att ditt arbete sparas, så att du kan återkomma till det när som helst

Varför har appar för ett andra hjärna blivit viktigare än någonsin?

Vi lever i en informationsmättad värld där vårt naturliga minne lätt kan bli överbelastat. Det är här begreppet ”Second Brain” kommer in – ett digitalt system utformat för att utöka ditt minne och dina kognitiva förmågor.

Second Brain-appar erbjuder en kraftfull lösning för att hantera den ständiga strömmen av information, öka produktiviteten och främja kreativiteten på ett sätt som traditionella metoder helt enkelt inte klarar av.

Så här kan de hjälpa dig:

✅ Ökad produktivitet: Genom att erbjuda ett centralt, lättöverskådligt arkiv för alla dina anteckningar, idéer och resurser minskar dessa appar dramatiskt den tid du lägger på att söka efter information. Detta frigör mental energi som du istället kan använda för att fokusera på genomförande och kreativt arbete

✅ Förbättrat minne och minnesåterhämtning: Din andra hjärna fungerar som en extern minnesbank och ser till att värdefulla insikter, lärdomar och viktiga detaljer aldrig går förlorade. Du kan snabbt hämta information när du behöver den, även om du sparade den för flera år sedan

✅ Främja kreativitet och innovation: Genom att skapa kopplingar mellan olika idéer och tillhandahålla en rik kunskapsbank underlättar Second Brain-appar slumpmässiga upptäckter och hjälper dig att generera nya insikter och kreativa lösningar

✅ Anpassa dig till det moderna arbetslivet: Med ökningen av distansarbete, hybridmodeller och projektbaserade uppdrag är förmågan att organisera och få tillgång till information digitalt och i samarbete avgörande. Second Brain-appar effektiviserar arbetsflöden och stödjer kontinuerligt lärande

✅ Utnyttja AI-funktioner: Många moderna Second Brain-appar integrerar AI och erbjuder funktioner som intelligent sökning, automatiserad sammanfattning och generering av insikter. Detta förvandlar dem från rena lagringssystem till kraftfulla partners för kunskapsupptäckt och skapande

✅ Minskad stress: Att veta att all din viktiga information är säkert lagrad och lättillgänglig minskar oron för att glömma saker eller känna sig överväldigad, vilket leder till större sinnesro

✅ Personanpassat lärande: Dessa appar blir ett personligt kunskapscentrum som växer med dig, vilket gör att du kan bygga vidare på din befintliga kunskap och påskynda ditt lärande inom vilket område som helst

De 10 bästa apparna för ett andra hjärna i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell som hjälper dig att komma igång:

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Allt-i-ett-appen för arbete med AI-anteckningsfunktion, ansluten sökning, dokument, whiteboards, uppgiftshantering, AI-sammanfattningar, integrationer och mallar För individer och team i alla storlekar som behöver en allt-i-ett-arbetsyta och praktisk kunskap Gratisabonnemang; Betalabonnemang från 7 $/användare/månad Notion Anpassningsbara arbetsytor, Notion AI, databaser, webbklippare, mobil- och datorappar Visuella tänkare och kreatörer som vill ha flexibla, sammankopplade kunskapssystem Gratisabonnemang; Betalabonnemang från 12 $/användare/månad Google Keep Enkelt gränssnitt, färgkodning, påminnelser, röstanteckningar, OCR, Google-integration Personer som vill ha snabb och enkel anteckningsfunktion och hantering av checklistor Gratis med Google-konto Workflowy Oändlig inbäddning, spegelnoder, taggning, global sökning, minimalistisk design Outliners och strukturerade tänkare som föredrar punktlistor och hierarkier Gratisplan; Pro 8,99 $/månad Craft Blockbaserad redigerare, dagliga anteckningar, AI-assistent, avancerad formatering, inbyggda appar Visuella tänkare och Apple-användare som vill ha snygga, sammanlänkade dokument Gratisplan; Pro 7,99 $/månad; Business 14,99 $/månad Evernote Webbklippare, universell sökning, anteckningsböcker/taggar, uppgifter, kalender, AI-funktioner Upptagen yrkesverksamma och forskare som hanterar olika typer av innehåll Gratisplan; Personlig 14,99 $/månad; Professionell 17,99 $/månad Reflektera Länkar till anteckningar, grafisk vy, AI, kryptering, kalenderintegration Användare som värnar om sin integritet och nätverksorienterade tänkare som vill ha säkra, sammankopplade anteckningar Premium 10 $/månad Obsidian Lokala Markdown-filer, dubbelriktade länkar, grafvy, plugins Avancerade användare och integritetsförespråkare som vill ha full kontroll och anpassningsmöjligheter Gratis; Synkronisering 5 $/månad; Publicering 10 $/månad iCloud-anteckningar Apple-integration, iCloud Drive, säkerhetskopiering, enkla anteckningar, integritet Användare av Apples ekosystem som vill ha smidig, grundläggande synkronisering av anteckningar 50 GB 0,99 $, 200 GB 2,99 $, 2 TB 9,99 $/månad, högre nivåer tillgängliga Roam Research Dubbelriktade länkar, dagliga anteckningar, blockbaserad redigerare, grafisk översikt Forskare och kunskapsarbetare som trivs med icke-linjärt, nätverksbaserat tänkande Pro 15 $/månad; Believer 500 $/5 år

De 10 bästa apparna och programvarorna för att fungera som ett andra hjärna

Titta på den här korta översikten för att få en allmän bild av de bästa apparna för ditt andra hjärna innan du går in på detaljerna:

1. ClickUp

ClickUp Brain är en mångsidig app för ditt andra hjärna som kan hjälpa dig med allt från att skriva utkast till e-postmeddelanden till att sammanfatta Excel-ark, allt inom din arbetsyta.

Som den ultimata appen för arbete förändrar ClickUp hur team arbetar genom att fungera som ett verkligt ”andra hjärna” med ClickUp Brain – en intelligent, allt-i-ett-arbetsyta som kommer ihåg, kopplar samman och hämtar allt du behöver för att få jobbet gjort.

Kärnan i ClickUps funktioner för ett andra hjärna är Connected Search, som går långt utöver enkel sökning på nyckelord. Den söker intelligent igenom alla dina uppgifter, dokument, chattar, bilagor och till och med integrerade appar från tredje part, och visar omedelbart den mest relevanta informationen oavsett var den finns i ditt arbetsutrymme.

Det innebär att du snabbt kan hitta en projektbeskrivning, en konversation från för flera månader sedan eller en specifik fil – vilket sparar timmar som annars skulle gå förlorade i manuell sökning.

Hitta det du behöver direkt med ClickUps Connected Search

Men ClickUp Brain hjälper dig inte bara att hitta information; det hjälper dig att förstå den snabbare. Dess avancerade AI kan sammanfatta långa dokument, uppgiftstrådar och chattkonversationer och omvandla dem till tydliga, praktiska insikter. Du kan till exempel be ClickUp Brain att sammanfatta ett projekts status, extrahera viktiga beslut från ett möte eller plocka ut åtgärdspunkter från en lång diskussion – vilket gör det enkelt att hålla koll på komplexa arbetsflöden utan att fastna i detaljer.

Få tillgång till värdefulla insikter genom att dra och släppa en länk från valfri ansluten app, till exempel ett Google Sheet eller en Figma-fil, till ClickUp Brain

Genom att kombinera djup, sammanhängande sökning med intelligent sammanfattning lagrar ClickUp Brain inte bara din kunskap – den hjälper dig aktivt att hämta, bearbeta och agera på den, vilket gör den till den ultimata allt-i-ett-appen och ditt oumbärliga andra hjärna för arbetet.

Det största pluset av alla? Med ett sammanlänkat ekosystem av dokument, whiteboards, dashboards och mer centraliserar ClickUp allt du behöver i en enda arbetsyta, vilket gör det omedelbart sökbart!

Bäst för

Individer och team i alla storlekar, från enskilda företagare till stora företag

Idealiska användningsfall

Alla som vill hämta viktig kunskap eller nästa steg på några sekunder, även från stora mängder arbetsplatsdata (inom definierade behörigheter och åtkomstinställningar)

Att introducera nya teammedlemmar blir smidigt, eftersom de omedelbart kan få tillgång till och förstå det historiska sammanhanget

Projektledare kan få uppdaterade översikter utan att behöva läsa igenom varje uppdatering

ClickUps bästa funktioner

Fördelar

Flexibel organisering: Mycket anpassningsbar med olika vyer och hierarkier för att lagra alla typer av information

Praktisk kunskap: Integrerar anteckningar direkt med uppgifter och projekt, så att idéer blir till handling

Enkel åtkomst: Kraftfulla sök- och länkningsfunktioner hjälper dig att snabbt hitta och koppla samman information

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingarna och behöver färre tilläggsverktyg. Nya uppgraderingar av kalendern och Gantt-diagrammen gör planeringen mindre besvärlig. Uppdateringen i mars 2025 samlade uppgifter, dokument, chattar och möten i en enda kalendervy och lade till AI-driven tidsblockering; Gantt-diagram laddas märkbart snabbare och behåller zoomnivån. Allt i ett arbetsutrymme. Vi kör agila sprintar, publicerar dokument och hanterar OKR utan att behöva växla mellan appar. Inbyggda integrationer (Slack, Drive, GitHub) är snabba att koppla upp. Detaljerade behörigheter + robusta automatiseringar. Det är enkelt att ge uppdragstagare åtkomst endast för kommentarer eller att utlösa flerstegsarbetsflöden när en status ändras.

Nackdelar

Kan vara komplicerat: Överväldigande funktioner kan göra det svårt att komma igång

Det jag inte gillar med ClickUp är att det ibland kan bli lite komplicerat, till exempel när man ska ställa in instrumentpanelerna, liksom andra funktioner som kräver flera steg i inställningarna. Jag har lärt mig det efter hand, men det känns alltid som att det finns många delar av appen som jag försöker lära mig och bli bättre på.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

💡Proffstips: Lär dig hur du använder AI för att ta anteckningar. Om dina utmaningar gäller just möten har vi något åt dig här. 👇🏼

2. Notion

Notion är en av de mångsidiga apparna för ett andra hjärna som anpassar sig efter individuella arbetsflöden. Använd detta samlade utrymme för anteckningar, organisering, uppgiftshantering, fokuserat skrivande och personlig utveckling för att förbättra din koncentration.

Skriv snabbt ner anteckningar, idéer, att-göra-listor eller påminnelser var du än befinner dig. Appen erbjuder flexibilitet att organisera dessa anteckningar utan begränsningar, så att du enkelt kan hämta dem när som helst.

Bäst för

Skapa högst anpassningsbara, sammankopplade arbetsytor för nästan alla typer av information eller projekt

Idealiskt användningsfall

Samla anteckningar, idéer, dokument och resurser på ett ställe

Organisera uppgifter, tidsplaner och teamsamarbete

Skapa flexibla system för att hålla koll på allt från vanor till lager

Notions bästa funktioner

Notion AI: Generera idéer för ditt arbete och skriv snabbare med AI Generera idéer för ditt arbete och skriv snabbare med AI

Obegränsat antal anteckningar : Skriv så mycket du vill utan några begränsningar

Centraliserad organisation: Samlar allt du behöver på en och samma plattform. Oavsett om det gäller anteckningar, budgetar, uppgifter eller recept kan du skapa ett anpassningsbart Samlar allt du behöver på en och samma plattform. Oavsett om det gäller anteckningar, budgetar, uppgifter eller recept kan du skapa ett anpassningsbart verktyg för kunskapshantering som passar din tankeprocess

Tillgänglighet på plattformar och enheter: Notion finns tillgängligt på iOS och Android för mobiler, på Mac och Windows för datorer, och erbjuder Notion Web Clipper som är kompatibelt med webbläsarna Chrome, Safari och Firefox

Fördelar

Mycket flexibel: Anpassningsbar till alla organisationsstilar

Interconnected: Enkelt att länka anteckningar, databaser och sidor

Allt-i-ett: Kombinerar anteckningar, dokument, wikis och projektledning

Jag ÄLSKAR verkligen hur anpassningsbar den är. Vi arbetar med ganska många kunder, och vi kan anpassa Notion för alla deras företag.

Nackdelar

Brant inlärningskurva: Kan vara överväldigande för nybörjare

Begränsningar offline: Dålig eller ingen offlineåtkomst i vissa fall

Prestandaproblem: Kan bli långsamt med mycket stora arbetsytor

Det tar lång tid att lära sig hur man använder den. Jag var tvungen att ladda ner mallar och titta på massor av videor för att kunna utnyttja den till fullo.

Priser för Notion

Gratis för alltid

Plus : 12 dollar per användare och månad

Företag : 24 $ per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 917+ recensioner)

3. Google Keep

Google Keep är ett anteckningsverktyg som är utformat för att skriva, skapa listor och organisera dina tankar; det är praktiskt för att ställa in effektiva påminnelser. Det gör det också enkelt att dela anteckningar med bilder och ljud. Med miljontals användare är Keep det bästa valet för dig som gillar livfulla anteckningar, och erbjuder en rad färgglada etiketter för att organisera och ordna dina dokument effektivt.

Bäst för

Snabba, spontana anteckningar, checklistor och visuella påminnelser som synkroniseras mellan enheter

Idealiskt användningsfall

Skriv ner flyktiga idéer, tankar och snabba påminnelser

Skapa inköpslistor, att-göra-listor och packlistor

Spara webblänkar, bilder med text och röstanteckningar när du är på språng

Behåll de bästa funktionerna

Enkelt gränssnitt: Lätt att använda för snabb dokumentation utan distraktioner

Färgkodning och etiketter: Organisera anteckningar visuellt för enkel identifiering

Påminnelser: Ställ in tids- eller platsbaserade påminnelser för anteckningar

Bild till text (OCR): Extrahera text från foton för sökbart innehåll

Röstanteckningar med transkription: Spela in dina tankar och få dem automatiskt omvandlade till text

Integration med Google Workspace: Flytta enkelt anteckningar till Google Docs eller länka till andra Google-tjänster

Fördelar

Snabbanteckning: Utformad för snabbhet, perfekt för snabba tankar

Utmärkt tillgänglighet: Finns på alla större plattformar och enheter

Bra för checklistor: Enkelt och effektivt för att hantera grundläggande att-göra-listor

Google Keep är det billigaste sättet att registrera aktiviteter och skapa att göra-listor. Jag kan följa framstegen genom att kryssa i rutorna. För redigeringsändamål kan jag även ändra bakgrunder. Inloggning på flera enheter fungerar mycket smidigt; jag kan använda min Pixel-telefon och dator tillsammans eller separat, men resultatet av synkroniseringen i realtid är fortfarande detsamma.

Nackdelar

Begränsad formatering: Saknar formateringsalternativ som fetstil, kursiv stil eller rubriker i anteckningarna

Ingen hierarkisk organisation: Använder endast etiketter; inga mappar eller någon egentlig hierarkisk organisation

Grundläggande sökning: Även om appen har en sökfunktion saknar den avancerad filtrering eller kontextuell sökning

Inga länkar mellan anteckningar: Det går inte att enkelt skapa interna länkar mellan dina egna anteckningar för en sammanhängande kunskapsbas

Jag gillar inte att organisationsmöjligheterna är begränsade. Tack och lov för taggning och färgkodning, men det kan kännas rörigt när jag håller koll på flera QA-uppgifter.

Behåll prissättningen

Gratis med ett vanligt Google-konto

Spara recensioner och betyg

G2: För få fristående recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

4. Workflowy

Workflowy är en webbaserad anteckningsapp som fungerar som ett andra hjärna och förenklar anteckningsarbetet med sitt enkla och flexibla gränssnitt, vilket gör att du kan organisera idéer snabbt och naturligt.

Det fungerar utmärkt offline och stöder smidigt utvecklingen av dessa idéer när du är ansluten till internet. Workflowys kapslade listor är det som utmärker appen – skapa punktlistor med valfritt antal nivåer för att bryta ner komplexiteten i dina idéer eller listor.

Bäst för

Personer och team som vill organisera tankar, anteckningar och idéer i ett enkelt, oändligt hierarkiskt format

Idealiskt användningsfall

Brainstorma och strukturera komplexa idéer eller projekt

Skapa flexibla att-göra-listor och hantera personliga uppgifter

Skriva dispositioner för artiklar, böcker eller presentationer

Workflowys bästa funktioner

Oändlig indragning: Organisera information i punktlistor som kan fällas ihop och fällas ut i oändlighet

Enkelt gränssnitt: En minimalistisk design som fokuserar på innehållet utan distraktioner

Spegelnoder: Duplicera en punkt så att den visas på flera ställen och håll dem synkroniserade

Taggning och filtrering: Använd #hashtags och @mentions för att kategorisera och snabbt hitta specifika saker

Global sökning: Hitta vad som helst i hela ditt Workflowy-konto

Tangentbordsgenvägar: Effektiv navigering och redigering för avancerade användare

Fördelar

Extremt enkelt: Lätt att lära sig och använda för grundläggande dispositioner

Fokusorienterad: Döljer komplexiteten så att du kan fokusera på en idé i taget

Snabbanteckning: Utmärkt för att snabbt skriva ner tankar på ett strukturerat sätt

Mycket flexibel: Kan anpassas för anteckningar, uppgifter, skrivande eller projektplaner

Jag älskar att allt är en punktlista. Punktlistor är hur jag vanligtvis antecknar, och Workflowy gör det möjligt för mig att göra det mer effektivt.

Nackdelar

Begränsad rich text: Saknar avancerade formateringsalternativ som fetstil, kursivstil eller varierande teckenstorlekar utöver grundläggande formatering

Inga databasfunktioner: Det går inte att skapa tabeller, relationer eller komplexa datastrukturer som i Notion

Svagt samarbete: Det går visserligen att dela information, men appen är inte utformad för ett robust teamsamarbete som dedikerade projektledningsverktyg.

Visuell monotoni: Det enhetliga formatet kan kännas visuellt begränsat för vissa användare

Det problem jag upptäckte med Workflowy är att det inte är särskilt hjälpsamt att bara ha punktlistor för allt när man vill lagra stora textstycken, bilder och annat innehåll. Jag tyckte att detta begränsade mitt arbetsflöde ganska mycket.

Priser för Workflowy

Gratis för alltid

Pro: 8,99 $ per månad

Recensioner och betyg för Workflowy

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: För få recensioner

5. Craft

Crafts smidiga gränssnitt innehåller funktioner som dagliga anteckningar, samarbetsdokument, wikis, integrationer, detaljerade länkförhandsvisningar, AI-skrivhjälp, kommentarer och reaktioner.

Craft förvandlar teamsamarbete och anteckningshantering genom att samla strukturerade dagliga uppdateringar, samordna prioriteringar och eliminera hinder – allt på ett och samma ställe. Det är en central plattform där team kan göra anteckningar och hålla koll på uppgifter, idéer och utmaningar i olika projekt.

Bäst för

Personer och team som behöver skapa visuella och sammankopplade dokument och anteckningar med fokus på en smidig skriv- och organisationsupplevelse, särskilt inom Apples ekosystem

Idealiskt användningsfall

Skriv detaljerade dokument, rapporter och innehåll med rika visuella element

Skapa en personlig kunskapsbas eller digital trädgård med sammankopplade anteckningar

Samarbete kring skapande och delning av dokument för små team

Daglig journalföring och uppgiftshantering i ett visuellt tilltalande gränssnitt

De bästa funktionerna

Blockbaserad redigerare: Skapa och ordna innehåll i flexibla block, inklusive text, bilder, filer och inbäddat innehåll

Sammanlänkade sidor: Länka enkelt mellan dokument och block för att skapa ett väl sammanlänkat kunskapsnätverk

Vacker design och utformning: Erbjuder omfattande formateringsalternativ, anpassade stilar och estetiskt tilltalande layouter

Daily Notes: Ett särskilt utrymme för snabba tankar, dagboksanteckningar och uppföljning av dagliga uppgifter

Native-appar: Utmärkt prestanda och offlinefunktioner på alla Apple-enheter (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) och Windows

AI-assistent: Inbyggd AI för brainstorming, sammanfattning och skrivhjälp

Spegla noder/block: Duplicera ett block eller en sida så att det visas på flera platser, och synkronisera ändringar automatiskt

Kraftfulla exportalternativ: Exportera dokument i olika format, inklusive PDF, Markdown och webb

Fördelar

Visuellt imponerande: Skapar mycket estetiska och presentationsklara dokument

Smidig skrivupplevelse: Den blockbaserade redigeraren gör det intuitivt att skriva och organisera

Utmärkta inbyggda appar: Snabb och pålitlig prestanda, särskilt på Apple-enheter

Starka kopplingar: Skapa enkelt ett nätverk av sammanlänkad kunskap

Craft är snyggt. Och jag använder det varje dag. Som någon vars jobb går ut på att introducera anteckningsprogram för universitetslärare som ärligt talat hellre skulle springa åt motsatt håll än att ta i något alltför tekniskt, låt mig säga att Craft är en pärla. Jag visar den för en lärare eller kollega, och jag får samma reaktion varje gång: de tittar på skärmen med stora ögon och säger: ”Oj, det här ser så… enkelt ut? Och snyggt?” Och sedan sätter de igång – formaterar text, organiserar idéer, och plötsligt svimmar de över en anteckningsapp. Ja, de svimmar faktiskt.

Nackdelar

Begränsat stöd för Android: Android-appen är fortfarande under utveckling eller inte lika robust som iOS/datorversionen

Inget fullständigt databasverktyg: Saknar de avancerade databasfunktionerna (t.ex. relationer, komplexa formler) som finns i Notion

Prenumerationsmodell: Kräver ett betalt abonnemang för obegränsad användning och avancerade funktioner

Kan bli dyrt för team: De dyrare abonnemangen för större team kan bli kostsamma

Craft har inte alla de avancerade funktioner som du kanske hittar i annan programvara, som inbyggda databaser, komplexa nätverksanslutningar eller avancerade visningsalternativ. Men även utan dessa funktioner släpper teamet bakom Craft ständigt uppdateringar i betaversion. De lyssnar på användarna och arbetar aktivt för att förbättra det som saknas.

Prissättning

Gratis

Pro : 7,99 $ per månad

Business : 14,99 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Skriv recensioner och betyg

G2 : 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: För få recensioner

💟 Visste du att? Förr i tiden, innan papper var vanligt, skrev folk ofta anteckningar på vaxplattor. Det var träramar fyllda med ett lager vax. Man skrev på vaxet med en vass penna, och om man gjorde ett misstag eller ville återanvända plattan kunde man bara jämna ut vaxet och börja om! Det var i princip den antika världens återanvändbara anteckningsbok.

6. Evernote

Evernote hjälper dig att organisera ditt arbete och ditt liv med anteckningar, oavsett var du arbetar. Det låter dig göra dynamiska anteckningar med text, bilder, mallar och mycket mer.

Evernote hjälper dig att hantera anteckningar med förfallodatum och påminnelser, stöder papperslös dokumentlagring och integreras med Google Kalender för effektiv schemaläggning och kontextuella anteckningar.

Bäst för

Team som vill samla in, organisera och enkelt söka i en mängd olika informationsformat

Idealiskt användningsfall

Spara webbsidor, artiklar och forskning med ett kraftfullt verktyg för att klippa ut innehåll från webben

Digitalisera fysiska dokument, kvitton och handskrivna anteckningar

Samla mötesanteckningar, projektdetaljer och personliga idéer på ett ställe

Spara multimedianoteringar inklusive bilder, ljud och PDF-filer

Evernotes bästa funktioner

Web Clipper: Spara hela webbsidor, artiklar eller skärmdumpar direkt i Evernote med anteckningar

Universell sökning: Sök efter text i anteckningar, bilder (OCR), PDF-filer och till och med handskrivna anteckningar

Anteckningsböcker och taggar: Flexibelt organisationssystem som använder anteckningsböcker och taggar för kategorisering

Uppgifter: Lägg till och hantera enkla att-göra-listor och uppgifter direkt i anteckningarna

Kalenderintegration: Ansluter till Google Kalender för att koppla anteckningar till händelser

Offlineåtkomst: Kom åt dina anteckningar även utan internetuppkoppling (betalda abonnemang)

AI-funktioner: AI-driven sökning, AI-redigering för skrivhjälp, sammanfattning och transkription

Dokumentskanning: Inbyggd skanner för att digitalisera pappersdokument direkt till anteckningar

Fördelar

Kraftfull insamling: Utmärkt för att samla in varierat innehåll från var som helst

Kraftfull sökfunktion: Hittar information även i bilder och PDF-filer

Pålitlig synkronisering: Anteckningar tillgängliga på alla enheter

Lång historia: En mogen och stabil plattform

Jag kan spara nästan vad som helst till mitt Evernote-konto: anteckningar, utklipp från webbplatser, PDF-filer och bilder. Funktionerna Web Clipper och ”skicka till inkorg” är särskilt användbara för mig.

Nackdelar

Begränsad gratisversion: Mycket restriktiv, vilket snabbt driver användarna till betalda abonnemang

Priserna kan vara höga: Betalda abonnemang kan anses vara dyra jämfört med alternativ

Tillfälliga synkroniseringsproblem: Vissa användare rapporterar problem eller fördröjningar vid synkroniseringen

Komplexitet för nya användare: Kan kännas överväldigande på grund av de många funktionerna, vilket leder till en inlärningskurva

Gratisversionen har vissa begränsningar när det gäller synkronisering mellan enheter, och premiumabonnemangen kan vara lite dyra för nystartade företag med snäva budgetar.

Priser för Evernote

Gratis

Personlig : 14,99 $ per månad

Professional: 17,99 $ per månad

Recensioner och betyg för Evernote

G2 : 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

7. Reflect

Reflect erbjuder en heltäckande lösning för förbättrade kognitiva processer och effektiv anteckning. Den har omedelbar synkronisering av anteckningar med bakåtlänkade anteckningar, vilket skapar ett nätverk av idéer.

Reflect garanterar säker och effektiv hantering av anteckningar med end-to-end-kryptering, kalenderintegration, publicering med ett klick och AI-assistans som drivs av GPT-4.

Bäst för

Personer som vill skapa ett nätverksbaserat tankesystem med dagliga anteckningar, AI-stöd och smidig integration för personlig kunskapshantering

Idealiskt användningsfall

Koppla samman idéer genom anteckningar med bakåtlänkar för djupare insikter och bättre minne

Daglig journalföring, uppgiftshantering och brainstorming med hjälp av en grafvy

Integrera anteckningar med kalenderhändelser och externa läskällor som Readwise

Lagra och kom åt dina personliga tankar på ett säkert sätt med end-to-end-kryptering

De bästa funktionerna

Noter med bakåtlänkar: Länkar automatiskt samman noter och skapar ett visuellt nätverk av dina tankar

Daily Notes: En särskild plats för dagliga tankar, uppgifter och reflektioner som kopplas till specifika datum

AI-integration: Inbyggd AI som hjälper dig att finslipa texter, sammanfatta innehåll och generera idéer

Diagramvy: Visualisera kopplingarna mellan dina anteckningar för att bättre förstå ditt kunskapsnätverk

Kalenderintegration: Ansluter till Google Kalender och Outlook för att länka anteckningar direkt till händelser

Web Clipper: Spara artiklar och webbsidor och länka dem direkt till dina anteckningar

End-to-end-kryptering: Alla dina anteckningar är krypterade, vilket garanterar integritet och säkerhet

Offline-läge: Kom åt och redigera dina anteckningar även utan internetuppkoppling

Fördelar

Stark kunskapslänkning: Bakåtlänkar och grafvy skapar ett kraftfullt nätverk av idéer

AI-driven assistans: Hjälper till med skrivande, sammanfattning och idégenerering

Utmärkt integritet: Erbjuder end-to-end-kryptering för alla dina data

Sömlös integration: Fungerar bra med kalendrar och läsappar

Det minimalistiska gränssnittet döljer dess kraftfulla funktioner och erbjuder en distraktionsfri miljö som främjar djupare tänkande och effektiv anteckning. Det som verkligen utmärker Reflect är dess blixtsnabba prestanda och smidiga nätverksfunktioner för anteckningar, vilket gör den otroligt effektiv för hantering av teknisk dokumentation och projektanteckningar.

Nackdelar

Ingen gratisversion: Kräver ett abonnemang för att kunna använda appen

Relativt nytt verktyg: Fortfarande under utveckling, så vissa avancerade funktioner kan vara under utveckling

Inlärningskurva för nätverksbaserat tänkande: Det kan ta tid att förstå hur man bäst utnyttjar bakåtlänkar

Mindre fokus på avancerad formatering: Prioriterar anslutning framför komplex dokumentformatering

Det är en snygg app som fungerar som beskrivet. Den kräver dock att din hjärna fungerar på ett sätt som min inte gör, eller med data och anteckningar som inte liknar dem jag skapar. Den gör sig av med hierarkier och mappar och förlitar sig istället på bakåtlänkar mellan anteckningar

Reflect-priser

Premium: 10 dollar per månad

Reflect-recensioner och betyg

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

8. Obsidian

Obsidian är en mångsidig anteckningsapp som anpassar sig efter dina tankar. När du skriver dina digitala klisterlappar anpassar sig appen dynamiskt efter din stil så att du kan förmedla exakt vad du har i tankarna. Dessutom låter Obsidian dig enkelt länka anteckningar och dela dem med vem som helst. Appen stöder även kontorsarbete och projektledning.

Bäst för

Individer och team som vill bygga en lokal, sammankopplad kunskapsbas med hjälp av vanliga Markdown-filer, med fokus på kontroll, integritet och utbyggbarhet

Idealiskt användningsfall

Skapa en ”digital trädgård” eller personlig wiki med omfattande interna länkar

Grundlig forskning och akademiska anteckningar med starkt stöd för bakåtlänkar

Implementering av Zettelkasten-metoden för idégenerering och organisering

Användare som föredrar att lagra sina data i lokala filer framför molnbaserade lösningar

Obsidians bästa funktioner

Lokala Markdown-filer: Sparar alla anteckningar som vanliga Markdown-filer på din enhet, vilket garanterar äganderätten till data och gör dem framtidssäkra

Dubbelriktade länkar (bakåtlänkar): Visar automatiskt kopplingar mellan anteckningar, vilket möjliggör icke-linjärt tänkande och upptäckt av samband

Diagramvy: Visualiserar hela nätverket av dina anteckningar och deras kopplingar, vilket hjälper dig att identifiera kluster och kunskapsluckor

Omfattande ekosystem av plugins: En stor, communitydriven marknadsplats med gratis och betalda plugins utökar Obsidians funktionalitet (t.ex. Kanban-tavlor, kalender, spaced repetition, mind maps)

Anpassningsbart gränssnitt: Teman, CSS-snippets och flexibla fönsterlayouter möjliggör högst personliga arbetsytor

Dagliga anteckningar: En egen anteckning för varje dag, perfekt för dagboksskrivande, dagliga loggar och uppgiftshantering

Mallar: Skapa återanvändbara mallar för olika typer av anteckningar (t.ex. mötesanteckningar, bokreferat)

Fördelar

Dataägande och integritet: Anteckningarna lagras lokalt; ingen beroende av företagets servrar

Mycket anpassningsbar: Anpassa appen exakt efter ditt arbetsflöde med plugins och teman

Robust länkning: Utmärkt för att bygga sammanlänkade kunskapsgrafer

Enkel att använda för att skriva och redigera anteckningar. Den var till stor hjälp för att importera och läsa Markdown-anteckningar som jag hade exporterat från Mac Notes.

Nackdelar

Brant inlärningskurva: Kan vara avskräckande för nybörjare på grund av appens öppna karaktär och många alternativ

Ingen officiell molnsynkronisering (inbyggd gratis): Synkronisering mellan enheter kräver tjänster från tredje part (som Dropbox, Google Drive) eller Obsidian Sync (betalt)

Inget samarbetsverktyg: Utformad främst för individuell kunskapshantering; samarbetsfunktionerna är begränsade

Även om jag har en licens för professionellt bruk är den största funktionen som saknas synkronisering mellan flera enheter. Detta är ännu en betalfunktion som borde ingå i standardlicensen istället för att kräva en extra månadsavgift. I slutändan är det detta som hindrar en bredare användning och spridning av Obsidian. Markdown fungerar visserligen bra, men det finns vissa begränsningar när det gäller formatering (inga ”/”-tecken i rubriker). Det vore trevligt om det fanns några GenAI-funktioner, såsom sammanfattning.

Priser för Obsidian

Gratis

Sync: 5 dollar per månad

Publicera: 10 dollar per månad

Recensioner och betyg för Obsidian

G2 : För få betyg

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

9. iCloud Notes

Med Apple Notes är du alltid redo att fånga de där inspirerande ögonblicken. Oavsett om du använder iPhone, iPad, iPod touch eller Mac synkroniseras Notes-appen smidigt med iCloud, vilket säkerställer att dina anteckningar är omedelbart tillgängliga på alla dina enheter.

iCloud.com erbjuder en rad funktioner, bland annat att skapa, redigera och organisera anteckningar, hantera bilagor samt dela anteckningar eller mappar.

Bäst för

Alla som vill synkronisera och säkerhetskopiera data smidigt mellan Apple-enheter, särskilt för foton, filer och enkla anteckningar inom Apples ekosystem

Idealiskt användningsfall

Spara foton och videor för att frigöra utrymme på enheten och komma åt dem var som helst

Säkerhetskopiera data från iPhone/iPad för enkel återställning och enhetsmigrering

Synkronisera enkla anteckningar, påminnelser och kontakter mellan Apple-enheter

Lagra allmänna filer och dokument för åtkomst på flera enheter via iCloud Drive

iClouds bästa funktioner

Sömlös integration i Apples ekosystem: Inbyggt direkt i iOS, iPadOS och macOS för automatisk synkronisering

iCloud Drive: Lagra och kom åt filer och mappar på alla dina Apple-enheter och på webben

iCloud Photos: Ladda upp och spara hela ditt foto- och videobibliotek automatiskt

Apple Notes: Enkel, inbyggd anteckningsapp som synkroniseras via iCloud och stöder vanlig text, checklistor och bilagor

Automatiska säkerhetskopior: Säkerhetskopierar regelbundet data på din iPhone/iPad, inklusive appdata, inställningar och meddelanden

Sekretessfunktioner i iCloud+: Inkluderar iCloud Private Relay (för integritet vid surfning i Safari), Dölj min e-postadress och stöd för HomeKit Secure Video

Fördelar

Enkel installation: Integreras automatiskt med ditt Apple-ID och dina enheter

Pålitlig synkronisering: Generellt stabil synkronisering i realtid mellan Apple-produkter

Stark integritet: Data krypteras och iCloud+ erbjuder förbättrade integritetsfunktioner

Prisvärt för Apple-användare: Ingår ofta i Apple One-paket, och baslagringsutrymmet är prisvärt

Säkerheten är överlägset den bästa, möjligheten att komma åt ditt lagringsutrymme i realtid är en extra fördel, möjligheten att gå igenom flera års data utan krångel och utan oro för att dina data ska gå förlorade, synkroniseringen mellan enheter, och personligen behöver du aldrig oroa dig för att du inte har tillräckligt med lagringsutrymme för de foton du tar – prenumerera på ett iCloud-paket och ta bilder utan bekymmer.

Nackdelar

Begränsad funktionalitet på enheter som inte är från Apple: Den bästa upplevelsen får du inom Apples ekosystem; Windows och webbåtkomst är mer grundläggande

Grundläggande anteckningsfunktioner: Apple Notes är visserligen enkelt, men saknar avancerade funktioner som bakåtlänkar, avancerad formatering eller komplexa databaser som finns i dedikerade Second Brain-appar

Ingen riktig kunskapsgraf: Saknar funktioner för att länka samman anteckningar i ett nätverk för att upptäcka idéer

Endast 5 GB är gratis. Du måste betala för mer utrymme. Den fungerar bäst med Apple – inte så bra på Windows eller Android

Priser för iCloud

50 GB : 0,99 $

200 GB : 2,99 $

2 TB : 9,99 $

6 TB : 29,99 $

12 TB: 59,99 $

Recensioner och betyg för iCloud

G2 : För få recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

10. Roam Research

Roam Research är en anteckningsapp som är utformad för att hjälpa dig att skriva dokument och forska samtidigt som du samlar in information i en grafdatabas.

Det började som ett verktyg för att hjälpa doktorander att strukturera och skriva sina komplexa avhandlingar.

Till skillnad från andra anteckningsappar som fungerar som ett andra hjärna fungerar Roam Research mer som ett tekniskt forskningsbaserat verktyg. Den har inte heller några mallar, men erbjuder fantastiska alternativ för att koppla samman anteckningar och bygga upp ett andra hjärna.

Bäst för

Koppla samman idéer genom dubbelriktade länkar och dagliga anteckningar, vilket främjar icke-linjärt tänkande och upptäckter för kunskapsarbetare och forskare

Idealiskt användningsfall

Daglig journalföring och reflektion för att bygga upp en personlig kunskapsgraf

Forskning och akademiskt skrivande, koppling av källor, begrepp och argument

Brainstorma och strukturera komplexa projekt genom en framväxande disposition

Roam Researchs bästa funktioner

Dubbelriktad länkning: Skapar automatiskt kopplingar mellan sidor (anteckningar), så att du kan navigera både framåt och bakåt mellan länkade idéer

Daily Notes: En egen sida för varje dag som fungerar som en primär ingång för att fånga upp tankar, uppgifter och länka till andra anteckningar

Blockbaserad redigerare: Allt är ett block, vilket möjliggör detaljerad organisering, inbäddning och hänvisning till enskilda bitar av information

Diagramöversikt: Visualiserar hela nätverket av dina anteckningar och visar hur begreppen hänger ihop

Sidreferenser och blockreferenser: Länka direkt till hela sidor eller specifika textblock inom andra anteckningar

Sökning: Kraftfull sökfunktion som låter dig skapa dynamiska sökningar för att hämta relaterade block och sidor baserat på specifika kriterier

Sidfält: Håll flera sidor öppna sida vid sida för enkel korsreferering och redigering

Fördelar

Kraftfull idékoppling: Dubbelriktade länkar och grafvyer är utmärkta för att synliggöra samband mellan tankar

Icke-linjärt tänkande: Främjar organisk kunskapsutveckling snarare än rigida hierarkier

Tangentbordsfokuserat: Effektivt för användare som föredrar tangentbordsnavigering och kortkommandon

Sammanlänkade anteckningar, tillgängliga på alla dina enheter och direkt i webbläsaren.

Nackdelar

Högt pris: Betydligt dyrare än många andra antecknings- eller Second Brain-appar

Prestandaproblem: Kan ibland vara långsam eller buggig, särskilt med mycket stora diagram

Inget offline-läge: Kräver internetanslutning för att komma åt och redigera anteckningar

Integrationen med den programvara vi använder dagligen var lite svår.

Priser för Roam Research

Pro : 15 dollar per månad

Believer: 500 dollar per 5 år

Recensioner och betyg för Roam Research

Capterra : För få recensioner

G2: För få betyg

Några fler appar för ett andra hjärna

Letar du efter något extra? Här är några fler appar för ditt andra hjärna som hjälper dig att hitta den som passar dig bäst:

Mem.ai är en AI-driven anteckningsapp som fungerar som ett självorganiserande andra hjärna. Den taggar och kopplar automatiskt samman dina anteckningar, så att relevant information dyker upp igen när du behöver den. Med snabb inmatning, smart sökning och inbyggd samarbetsfunktion hjälper Mem individer och team att hålla kunskapen flödande utan att det blir rörigt.

Tana är ett personligt kunskapshanteringssystem av nästa generation som kombinerar strukturerad data med fritt tänkande. Med dagliga anteckningar, realtidsfrågor och taggbaserad organisering hjälper Tana användarna att bygga ett dynamiskt, levande hjärnsystem där informationen förblir flytande, sammankopplad och lätt att hitta vid rätt tillfälle

Logseq är ett utkastverktyg som sätter integriteten i första rummet och använder dubbelriktade länkar och ett grafbaserat gränssnitt för att hjälpa användare att bygga upp en sammanhängande kunskapsgraf. Logseq är utformat för lokala arbetsflöden och stöder uppgifter, dagboksskrivande och Markdown-redigering, vilket gör det perfekt för tänkare som vill ha full kontroll över sitt andra hjärna

Heptabase är en visuell app för ditt andra hjärna som låter användare kartlägga idéer med hjälp av kort och whiteboards. Den stöder forskningsintensiva arbetsflöden genom att låta dig organisera tankar, litteratur och frågor rumsligt, vilket hjälper dig att se kopplingar mellan anteckningar i ett mycket visuellt, icke-linjärt format

Amplenote kombinerar uppgifter, anteckningar och bakåtlänkar i ett smidigt gränssnitt. Med smart prioritering, end-to-end-kryptering och flexibel länkning fungerar Amplenote som ett produktivitetsfokuserat andra hjärna för personer som vill hantera projekt och kunskap på ett och samma ställe

RemNote kombinerar anteckningar med flashkort baserade på spaced repetition för att hjälpa användare att behålla kunskap på lång sikt. Den är idealisk för studenter, lärare och livslånga lärande som vill bygga upp ett andra hjärna som inte bara lagrar idéer utan också förstärker dem över tid genom aktivt återkallande

Dendron är ett markdown-baserat verktyg för kunskapshantering som är inbyggt i Visual Studio Code. Det erbjuder hierarkisk anteckningsfunktion, stöd för scheman och kraftfulla sökfunktioner – perfekt för utvecklare och tekniska användare som skapar stora, strukturerade system för en andra hjärna inom sin IDE

Supernotes är en plattform för gemensamt antecknande som bygger på små, sammanlänkade kort. Den gör det möjligt för användare att snabbt samla in, länka och organisera kunskap samtidigt som de samarbetar i realtid. Det kortbaserade formatet gör det enkelt att upprätthålla ett atomärt, välstrukturerat andra hjärna

➡️ Läs mer: 15 gratis mallar för anteckningar för bättre organisation

ClickUp: Din app för anteckningar

I grund och botten kan det visserligen finnas en viss charm i att skriva ner idéer i fysiska anteckningsböcker, men risken att tappa bort dem finns alltid där. Det fina med en app för ett andra hjärna är att den kan skydda dina idéer och uppgifter på ett centralt ställe, vilket eliminerar oron för att tappa bort dem.

Med åren fortsätter våra kognitiva förmågor att avta i takt med att privatliv och yrkesliv flätas samman. Vi samlar på oss yrkeskunskap, kreativa genombrott och idéer som måste dokumenteras och sparas under hela livet.

Du kan tacka ditt andra hjärna när du på några minuter får tillgång till dessa årtionden av arbete.

ClickUp utmärker sig genom att erbjuda en säker lagringsplats för dina tankar och uppgifter samt många produktivitetsfunktioner. Prova gratis idag!