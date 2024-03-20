8 Evernote-integrationer för bättre anteckningar 2025

Glöm att skriva anteckningar för hand. Marknaden för anteckningsappar har exploderat de senaste åren, och Evernote är ledande inom området. Med en app som Evernote får du mer än bara möjligheten att skriva i ett tomt dokument. Du kan enkelt organisera flera anteckningar och bitar av information med synkronisering mellan enheter, sökfunktioner, multimediasupport och mycket mer. Det är anteckningar – men med superkrafter.

Det finns dock ytterligare en tydlig fördel: koppla Evernote till den omfattande listan över integrationer och få ut ännu mer värde. Tänk dig att integrera dina favoritverktyg för produktivitet (ledtråd: ClickUp) med den marknadsledande anteckningsappen. När du överväger Evernote eller dess alternativ måste integrationer vara en del av ditt beslutsfattande.

Här är de bästa Evernote-integrationerna du kan hitta inför det nya året. Från projektledning till att skapa formulär som matas in i dina anteckningar – lär dig hur du optimerar din produktivitet med dessa appar och integrationer.

Vad ska du leta efter i en Evernote-integration?

Naturligtvis är alternativen i denna guide bara några av de många möjligheterna att utöka Evernotes kärnfunktioner. Men de bästa Evernote-integrationerna har oftast några gemensamma egenskaper som är värda att beakta när du letar efter det bästa alternativet för dina behov:

Enkel installation: Det ska vara enkelt att installera integrationen, så att du snabbt kan komma igång med att maximera din produktivitet i Evernote.

Användarvänlighet: När integrationen väl är installerad måste den vara enkel att använda. Undvik verktyg som kräver en betydande inlärningskurva.

Mervärde: Fall inte för integrationer som erbjuder funktioner som Evernote redan har. Det är till exempel redan ett av de Fall inte för integrationer som erbjuder funktioner som Evernote redan har. Det är till exempel redan ett av de bästa AI-verktygen för anteckningar , så du behöver förmodligen inte en integration som är specifikt utformad för att lägga till AI-anteckningsfunktioner.

Prisvärd: Oavsett om det är gratis eller till ett lågt pris, se till att integrationen i fråga inte överträffar eller kommer i närheten av Evernote själv. Leta istället efter prisvärda alternativ för att maximera avkastningen på investeringen.

Godkänt av Evernote: Oavsett om du använder Zapier eller en direktanslutning bör alla integrationer du installerar vara godkända av Evernote för att förbättra funktionaliteten.

De 8 bästa Evernote-integrationerna att använda

Som en av de bästa apparna för att fungera som ett extra minne har Evernote mycket att erbjuda när det gäller integrationer. Det är faktiskt dessa integrationer som gör att den sticker ut från alternativ som Obsidian. Låt oss titta närmare på våra favoriter bland dessa integrationer för att tillgodose dina behov.

Utforska ClickUp Docs, med realtidssamarbete, integrerade arbetsflöden, organisatorisk effektivitet, sekretesskontroller och omfattande formateringsalternativ.

Det är ett av de bästa projektledningsverktygen på marknaden och har också mycket att erbjuda när det gäller att skapa anteckningar. Och vi pratar inte bara om ClickUp Docs, som kan fungera som en ersättning för Evernote om du använder delar som ClickUp Project Note-mallen.

I stället talar vi specifikt om ClickUp Evernote-integrationen.

Koppla ihop de två verktygen så att dina anteckningar kopplas mer intuitivt till din projektledning. Nya Evernote-anteckningar blir en ClickUp-uppgift. Förvandla din slumpmässiga samling anteckningar till sammanhängande, genomförbara projekt, komplett med uppgiftsägare, förfallodatum och mer.

ClickUps universella sökfunktion gör det möjligt för användare att söka efter anslutna appar, filer och mer på ett snabbare sätt. Med universell sökning kan användare använda Extend Search för att hitta sina favoritappar och slippa söka igenom dem en efter en för att hitta det de letar efter.

ClickUps bästa funktioner

Ett omfattande bibliotek med Evernote-mallar som förenklar dina anteckningar och gör att du slipper börja om från början varje gång.

ClickUp Universal Search låter användare snabbt söka efter anslutna appar, filer och mer. Använd den för att hitta dina favoritappar, filer och anteckningar i och utanför ClickUp när som helst, och slipp leta efter var och en av dem separat.

En komplett projektledningssvit som hjälper dig att skapa naturliga nästa steg för varje anteckning du gör och omvandla dessa anteckningar till fullständiga projekt.

Automatiserade arbetsflöden för dina anteckningar och uppgifter för att optimera ditt produktiva projektflöde

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare rapporterar att det kan ta längre tid att lägga till nya kort och biljetter till projekt.

Sökfunktionen i plattformen är inte alltid intuitiv, och filtren kan snabbt bli komplexa.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Nozbe

Via Nozbe

Precis som ClickUp är Nozbe i grunden en app för uppgiftshantering. Till skillnad från ClickUp erbjuder den inte så många avancerade funktioner, men det är åtminstone till viss del avsiktligt.

Nozbe är inte utformat för komplexa projekt med många teammedlemmar. Istället är det ett enkelt organisationsverktyg för att skapa och prioritera uppgifter och sedan utföra dem individuellt eller som ett team. Med sin Evernote-integration blir den grundläggande men kraftfulla funktionaliteten ännu mer relevant.

Nozbes bästa funktioner

Lägg till Evernote-anteckningar som kommentarer till enskilda uppgifter i Nozbe med ett enda klick.

Skapa Evernote-påminnelser som automatiskt omvandlas till Nozbe-uppgifter med en "påminnelse"-tagg.

En inneboende användarvänlighet som kommer från dess avsiktliga brist på komplexitet och gör det enkelt att komma igång.

Integrationer som Evernote möjliggör en avsiktlig och strategisk utökning av funktionaliteten efter behov.

Begränsningar i Nozbe

Inte mycket (om någon) automatisering, vilket gör det svårare att hantera när projekten blir mer komplexa.

Vissa användare har noterat att integrationerna är lätta att installera, men relativt frustrerande att inaktivera och avsynkronisera.

Synkroniseringen mellan plattformar är inte alltid smidig och kan ibland fördröjas.

Priser för Nozbe

Gratis: 0 $ för upp till 3 användare

Premium: 8 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Nozbe-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

3. 123FormBuilder

Via 123FormBuilder

Namnet säger allt om denna Evernote-integration. 123FormBuilder hjälper dig att skapa enkla formulär för att samla in data från vem som helst, inklusive interna intressenter, externa kunder och mer. Och med Evernote-integrationen och automatiseringen av arbetsflöden blir datainsamling en enkel och samarbetsinriktad process.

123FormBuilders bästa funktioner

Skicka formulärinmatningar direkt från dina formulär till Evernote-anteckningar och påminnelser

Över 2 000 formulärmallar som gör det enkelt att skapa nya formulär för datainsamling, från beställningsformulär till anmälningar till evenemang.

Anpassningsfunktioner gör att du kan lägga till ditt företags logotyp och varumärke på alla formulär du skapar.

Brett utbud av prisnivåer för alla typer och storlekar av organisationer

Begränsningar för 123FormBuilder

Det kan vara svårt att koppla formulär till betalningsalternativ, vilket begränsar användningsområdena för kundgrupper.

Formulärinlämningar och felmeddelanden kan ibland hamna i skräppostmappen.

I vissa fall kan formulärens formatering ändras när de importeras till Evernote.

Priser för 123FormBuilder

Grundläggande: Gratis

Gold: 32 $/månad

Platinum: 39 $/månad

Diamond: 79 $/månad

Enterprise: 225 $/månad

123FormBuilder betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

4. Avaza

Via Avaza

Det börjar som ett projektledningsverktyg, men det är bara början. Avaza erbjuder avancerade funktioner som tidrapportering, schemaläggning, teamchatt och fakturering. Målet är att bli en komplett produktivitetssvit för företag i alla storlekar och branscher.

Avazas bästa funktioner

Tvåvägsintegration med Evernote, som gör det möjligt för användare att både automatiskt skapa nya uppgifter när en ny anteckning skapas och en ny anteckning för varje ny uppgift som skapas.

Avancerat online- och återkommande offert- och faktureringssystem som effektiviserar kundkommunikationen inom plattformen.

Teamchattfunktioner gör det enklare även för stora team att samarbeta.

Imponerande enkelt användargränssnitt med tanke på komplexiteten i de funktioner som erbjuds.

Avazas begränsningar

Inga offlinefunktioner – denna programvara fungerar online för användare som är anslutna till internet.

Det är onödigt svårt att ta bort medarbetare som inte längre ingår i teamet.

Evernote-integrationen kan ibland misslyckas med att uppdatera anteckningar när den bifogade uppgiften uppdateras.

Avaza-priser

Gratis

Startup: 11,95 $/månad per användare

Basic: 23,95 $/månad per användare

Företag: 47,95 $/månad per användare

Avaza-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

5. TaskClone

Via TaskClone

TaskClone har ingen Evernote-integration. Istället är det integrationen. Verktyget hjälper dig att enkelt kopiera åtgärdspunkter från din anteckningsapp till din kalender eller uppgiftshanteringsapp för uppföljning. Lägg bara till en "Trigger"-tagg till din anteckning, så gör den jobbet åt dig.

TaskClones bästa funktioner

Dynamisk synkronisering som inte slutar när uppgiften har skapats, utan håller ditt projektledningssystem och Evernote synkroniserade över tid.

Ange destinationen för dina uppgifter för att bättre organisera din att göra-lista i backend.

Ger möjlighet att arbeta offline och synkronisera igen så snart enheten är online igen.

Fungerar även med OneNote, Google Docs och TaskCam.

Begränsningar för TaskClone

Installationen tar lite tid och är inte nödvändigtvis intuitiv.

Användargränssnittet kunde vara enklare för en app med så fokuserad funktionalitet.

Priset kan vara ett hinder när vissa projektledningsverktyg på denna lista, som ClickUp, automatiskt synkroniserar innehåll utan mellanhand.

Priser för TaskClone

Startpaket: 1,99 $/månad

Professional: 2,99 $/månad

Exec: 3,99 $/månad

Företag: 4,99 $/månad

TaskClone-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (4 recensioner)

Capterra: inga recensioner hittills

6. Docebo

Via Docebo

Docebo är i grunden en virtuell inlärningsplattform som syftar till att ”omforma hur företag utnyttjar teknik för att skapa, leverera och förstå affärseffekterna av sina inlärningsupplevelser”. Med andra ord gör detta verktyg mer än bara utbildar anställda – det spårar utbildningen och ger djupare insikter om större trender, riktmärken och förvärvad kunskap.

Docebos bästa funktioner

En intuitiv Evernote-integration som kopplar samman LMS med anteckningsappens automatiserade arbetsflöden för direkt informationsöverföring.

Skapa enkelt nya anteckningar i Evernote baserat på åtgärder som vidtagits i LMS, till exempel nya registreringar på plattformen.

För att vara en komplex plattform utformad för företagsverksamhet är Docebo förvånansvärt lätt att komma igång med och integrera.

Priserna är endast anpassade, men användarna rapporterar att priset är rimligt jämfört med andra lärsystem för företag.

Docebos begränsningar

Administratörsalternativen är begränsade och bygger till stor del på fördefinierade inlärningsmoduler och arbetsflöden.

Vissa lovande funktioner, som kompetenskartläggning, begränsas av bristen på anpassningsalternativ för olika branscher.

Docebos prissättning

Endast anpassade offerter

Docebo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 160 recensioner)

7. Insightly

Via Insightly

Insightly är en komplett kundhanteringsprogramvara som erbjuder olika system, inklusive ett verktyg för marknadsföringsautomatisering, CRM, kundservice och appanslutning. Denna integrationsnivå är särskilt utformad för att öka intäkterna genom bättre kundattraktion och relationsbyggande, vilket Evernote-integrationen kan bidra till.

Insightlys bästa funktioner

Kopiera enkelt Evernote-anteckningar till Insightly-uppgifter, kundprofiler och mer.

Koppla nya möjligheter och projekt dynamiskt till Evernote-uppgifter för avancerad anteckning.

Enkel process för att koppla bort en Evernote-anteckning från Insightly-möjligheten eller profilen om det behövs.

Integration genom hela kundresan skapar mer sammanhängande kommunikation och upplevelser.

Insightlys begränsningar

Evernote-integrationen är endast tillgänglig för Evernote Business-kunder.

Den integrerade sviten kan lätt bli kostsam för mindre företag.

App Connect lovar otaliga integrationer, men kan vara svårt att konfigurera för nya eller icke-tekniskt kunniga användare.

Priser för Insightly

All-in-One Plus: 349 $/månad

All-in-One Professional: 899 $/månad

Allt-i-ett för företag: 2 599 $/månad

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 600 recensioner)

8. Readdle Spark

Via Readdle

Det finns många verktyg som lovar att göra e-post mer effektiv. Spark by Readdle kan vara ett framgångsrikt e-postverktyg som är uttryckligen utformat för produktivitet.

Filtrera och organisera enkelt dina e-postmeddelanden, lägg undan meddelanden för senare eller markera dem som slutförda. På så sätt kan du hantera störande faktorer för att fokusera när du behöver och fördjupa dig i dina meddelanden när du har tid.

Readdle Sparks bästa funktioner

Enkel Evernote-integration som kan omvandla inkommande e-postmeddelanden till uppgifter

Utöka funktionaliteten i Spark genom att fördjupa dig i Evernote för varje e-postmeddelande du får.

Den AI-aktiverade redigeraren hjälper dig att skapa fantastiska e-postmeddelanden på några sekunder.

Gatekeeper-funktionen filtrerar och blockerar automatiskt meddelanden från okända eller oönskade avsändare.

Begränsningar för Readdle Spark

Motintuitivt för de flesta användare som är vana vid mer standardiserade e-postklienter

Evernote-integrationen är endast tillgänglig för iOS- och Mac OS-enheter; den har inga Windows- eller Android-funktioner.

Anslutna tjänster synkroniseras inte mellan enheter och måste läggas till manuellt varje gång.

Priser för Readdle Spark

Fri tillgång

Premium Individual: 4,99 $/månad

Premium Teams: 6,99 $/månad per användare

Readdle Spark-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner hittills

Capterra: 5/5 (1 recension)

Förbättra din användning av Evernote med ClickUp

Om du använder Evernote har du redan åtagit dig att förbättra din produktivitet. Så varför inte ta det åtagandet till nästa nivå med en av de bästa Evernote-integrationerna?

Börja med ClickUp. Att integrera den populära anteckningsappen med en komplett produktivitetssvit har många fördelar, från ett stort utbud av mallar för mötesanteckningar till bättre uppföljning och integration i dina projekt för alla dina anteckningar.

Det bästa av allt är att ClickUp är gratis att komma igång med. Skapa ditt gratis ClickUp-konto idag.