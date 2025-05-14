De 10 bästa skrivapparna för Mac-användare 2025

Oavsett vilken typ av skrivande eller innehållsmarknadsföring du vill åstadkomma finns det en skrivapp för Mac som passar just det!

Kanske behöver du hjälp med att skapa en disposition, eller så letar du efter ett bättre ordbehandlingsprogram. Du kanske behöver en grammatikgranskare eller mer omfattande programvara för innehållsmarknadsföring för ditt skrivprojekt.

Det finns bara ett problem: det finns så många alternativ att det kan vara svårt att välja den bästa skrivappen för macOS. Det är där vi vill hjälpa till.

Om Apple-ekosystemet är din primära arbetsplattform har du tur. Betrakta detta som din omfattande guide till de bästa skrivapparna för Mac 2024!

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa skrivapparna för Mac-användare som ökar din kreativitet och effektivitet: ClickUp – Bäst för projektledning och gemensamt skrivande. Notability – Bäst för anteckningar, kommentarer och multimediainnehåll. Journey – Bäst för dagboksskrivande med humörspårning och molnsynkronisering. Bear – Bäst för minimalistiskt skrivande med stöd för markdown. Ulysses – Bäst för distraktionsfritt skrivande av längre texter. Drafts – Bäst för snabba anteckningar och smidig appintegration. iA Writer – Bäst för fokuserat skrivande med syntaxmarkering. Scrivener – Bäst för författare och manusförfattare som behöver en djupgående organisation. LightPaper – Bäst för markdown-redigering med förhandsgranskning i realtid. ProWritingAid – Bäst för redigering av grammatik, stil och läsbarhet.

Vad ska du leta efter i de bästa skrivapparna för Mac?

De bästa skrivapparna, för Mac-användare eller andra, måste förenkla skrivprogramvaran. Att hjälpa till med innehållsskapande eller tekniskt skrivande kan vara en del av förenklingen. Utöver grunderna tenderar de bästa Mac-apparna för författare att ha följande egenskaper gemensamt:

Ett intuitivt gränssnitt som låter dig skriva och optimera ditt skrivande i ett format som du känner dig bekväm med.

Användarvänlighet som hjälper dig att komma igång med liten eller ingen introduktion

Låg kostnad. Den bästa skrivprogramvaran förbättrar trots allt ditt dagliga arbetsflöde på ett subtilt sätt, och du bör inte behöva betala överdrivet mycket för den.

Integrationer med dina andra skrivappar, såsom Google Docs eller Microsoft Word

Du kanske också vill leta efter några avancerade funktioner. Till exempel innehåller skrivassistansprogramvara i allt högre grad artificiell intelligens (AI) för att förbättra ditt innehåll och påskynda processen för att skapa innehåll.

Underskatta inte vikten av de bästa skrivverktygen. Om du inte kan bestämma dig mellan två eller flera alternativ, testa var och en för att se vilken skrivapp som bäst passar din situation och dina behov.

De 10 bästa skrivapparna för att hantera skrivprojekt 2024

Det finns många alternativ att välja mellan, men vi presenterar bara de bästa. Betrakta detta som vår definitiva lista över de bästa skrivapparna 2024. Dessa appar syftar till att hjälpa Mac-användare att förbättra och optimera sitt innehållsskapande och antecknande.

Kom igång med ClickUp Använd ClickUps verktyg för att organisera, revidera och skapa texter.

Det är omöjligt att prata om skrivverktyg, särskilt AI-baserade skrivverktyg, utan att nämna ClickUp. Om ditt skrivande är kopplat till större projekt inom din organisation är skrivverktygen i denna produktivitetsprogramvara oöverträffade.

Det finns en anledning till att ClickUp inte bara är ett projektledningssystem utan också ett populärt alternativ till etablerade anteckningsverktyg som Notability. Med funktioner som molnbaserad dokumentskapande och whiteboards ligger detta verktyg i topp som den bästa skrivappen för Mac-användare.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp AI är en digital assistent som kan sammanfatta mötesanteckningar , skriva e-postmeddelanden och blogginlägg samt redigera och formatera dina texter.

ClickUp Docs är ett dynamiskt dokumentverktyg som erbjuder samarbete i realtid, filhantering och skapande av wiki-sidor.

Det finns en inbyggd versionshistorik, så du kan alltid korrigera eller ångra felaktiga eller irrelevanta ändringar.

En direkt koppling mellan dina skrivinsatser och motsvarande större projekt, inklusive möjligheten att omvandla mötesanteckningar och sammanfattningar till enkla åtgärdspunkter.

Begränsningar för ClickUp

Det är inte ett rent skrivverktyg, vilket leder till en ökad inlärningskurva och gör det svårare att använda för användare som bara söker hjälp med skrivandet.

Den har begränsad mobilappfunktionalitet och reserverar de bästa skrivfunktionerna för Mac-användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

2. Notability

Via Notability

Det är slut med att använda enkla ordbehandlingsprogram för att ta anteckningar. Notability är en skrivapp som låter dig ta anteckningar, lägga till ljudinspelningar, kommentera anteckningar och presentera ditt arbete för andra i din organisation.

Notabilitys bästa funktioner

Du kan kombinera anteckningar och frihandsteckningar för att skapa en heltäckande bild av det innehåll och de idéer du vill fånga.

Den enkla designen är lätt att lära sig och passar perfekt estetiskt till Apples produkter och programvara.

Den har direktintegration mellan flera skärmar, inklusive iPhones, iPads och datorer, för att överföra projektanteckningar och ritningar.

Det finns en sömlös integration mellan olika typer av anteckningar, inklusive skrivna anteckningar, handskrivna anteckningar, ljudanteckningar och mycket mer.

Begränsningar i Notability

Att kopiera handskriven text till digitala anteckningar kan ibland vara felaktigt.

Den begränsade versionen har en strikt redigeringsbegränsning som kan göra den inbyggda Mac-appen svårare att använda på heltid.

Priser för Notability

Notability Starter : Gratis

Notability Plus: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notability

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

3. Journey

Via Journey

Att skriva dagbok kan vara terapeutiskt eller stimulera hjärnan, både professionellt och personligt. Med Journey kan du vara säker på en sak till: det kommer att vara enkelt och intuitivt, vilket innebär att du kan dra full nytta av alla fördelar. Det här är trots allt en dedikerad dagboksapp som syftar till att fånga alla dina tankar.

Journeys bästa funktioner

Skapa foto-, video-, ljud- eller skriftliga dagboksanteckningar beroende på dina preferenser och ämnet.

Den erbjuder en kalenderbaserad vy, så att du kan bläddra bland tidigare journalanteckningar på alla dina enheter.

Med Atlas-funktionen kan du märka din plats med varje inlägg så att du kan spåra de fysiska platserna i ditt liv och din professionella skrivkarriär.

Dess funktion för humörspårning registrerar och analyserar dina känslor i varje dagboksanteckning.

Resebegränsningar

Den har ett enda fokus, vilket gör det svårt att använda samma Mac-app för flera olika ämnen eller andra komplexa typer av anteckningar.

De första dagboksanteckningarna kan ta betydande tid medan du funderar ut den initiala konfigurationen av din dagbok.

Priser för Journey

Gratis för alltid

Medlemskap: 4,17 $/månad

Resebetyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Inga recensioner hittills

4. Bear

Via Bear

Ingen lista över de bästa skrivverktygen skulle vara komplett utan att nämna Bear. Denna skrivprogramvara är så populär att många av Bears alternativ strävar efter att efterlikna dess funktioner.

Bear bästa funktioner

Det är en minimalistisk skrivapp med snabbtangenter för enkel formatering av anteckningar.

Inbyggd kryptering håller dina anteckningar och all information i dem privata.

Den har fullständig integration mellan olika enheter för Mac-användare, inklusive iPhone, iPad och Apple Watch.

Omfattande exportalternativ för anteckningar finns tillgängliga för olika filtyper, inklusive PDF, MD, DOCX, JPG, HTML, RTF och mer.

Begränsningar

Att kopiera och klistra in i appen kan ibland leda till formateringsproblem.

Anteckningar är endast tillgängliga via appen, utan integration med webbläsare.

Bear-priser

Gratis för alltid

Bear Pro: 2,99 $/månad

Björnens betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (5+ recensioner)

5. Ulysses

Via Ulysses

Ulysses är unik i denna lista eftersom det är en skrivapp som är specifikt (och exklusivt) avsedd för Apple-enheter. Plattformen är mer än en anteckningsapp och syftar till att hjälpa till med alla typer av skrivprojekt, såsom blogginlägg och romaner.

Ulysses bästa funktioner

Den har en inbyggd korrekturläsare och redigeringsassistent för ditt slutgiltiga utkast som fungerar på 20 språk och kan ge grundläggande grammatik- och avancerade läsbarhetsförslag.

Omfattande exportalternativ gör att du kan formatera och omvandla din text till PDF-filer, e-boksformat, blogginlägg i innehållshanteringssystem och mycket mer.

Taggar, grupper och typorganisation kan skapa ett omfattande bibliotek och arkiv för alla dina skrivprojekt.

Deadlines och dagliga mål hjälper dig att övervaka din skrivprocess och produktivitet.

Begränsningar i Ulysses

Överföring av dokument kan leda till dataförlust för vissa användare

Det finns för närvarande ingen AI-integration för att effektivisera eller påskynda skapandet av innehåll.

Priser för Ulysses

Individuell plan : 5,99 $/månad

Företag och organisationer: Kontakta oss för prisuppgifter

Ulysses betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

6. Drafts

Via Drafts

Medan de flesta skrivappar försöker hjälpa dig att organisera dina projekt, vänder Drafts på processen med filosofin ”skriv först, organisera senare”. Den processen fungerar förvånansvärt bra och gör att du enkelt kan skriva text innan du bestämmer hur du ska formatera, organisera och publicera den genom dess många integrationer.

Drafts bästa funktioner

Den intuitiva dikteringsfunktionen möjliggör integration med Siri och handsfree-anteckningar.

Det effektiviserar arbetsflöden så att du kan tagga nya anteckningar i din inkorg och organisera dem i ditt bibliotek.

Dess aktiva författargemenskap erbjuder en ständig ström av bästa praxis, tips och tricks för att maximera appanvändningen.

Olika appintegrationer, såsom Twitter och Google, hjälper dig att förvandla dina anteckningar från ett utkast till en färdig produkt.

Begränsningar i Drafts

Det finns inga avancerade textredigeringsfunktioner.

Även om den är tillgänglig för alla Mac-enheter, erbjuder den begränsad funktionalitet på enheter som inte är stationära datorer.

Priser för Drafts

Gratis för alltid

Drafts Pro: 1,99 $/månad

Betyg och recensioner av Drafts

G2 : Inga recensioner hittills

Capterra: Inga recensioner hittills

7. iA Writer

Via iA Writer

Föreställ dig ett ordbehandlingsprogram som är så avskalat till grunderna att du inte kan låta bli att fokusera på texten. Det är utgångspunkten för denna skrivapp, en Mac-baserad plattform som syftar till att förbättra din skriv- och redigeringsprocess.

iA Writers bästa funktioner

Funktionen Fokusläge markerar den aktiva delen av din mening för att skapa ett gränssnitt utan distraktioner.

Funktionen Syntax Highlight markerar svaga verb, fyllnadsord och annat som annars kan försvaga ditt skrivande.

Du kan koppla ihop dina anteckningar och dokument genom en enkel, integrerad wikistruktur.

Mallbiblioteket hjälper dig att omvandla vanlig text till vackra böcker, kapitel och artiklar.

Begränsningar för iA Writer

Markdown-kodningen kan vara svår att lära sig i början, särskilt för användare som är mer vana vid traditionella redigeringsprogram av typen ”vad du ser är vad du får”.

Olika exportalternativ kan ändra formatet. Ett PDF-exporterat dokument kan se annorlunda ut än motsvarande dokument exporterat från Microsoft Word.

Priser för iA Writer

Mac : 49,99 $ (engångsköp)

iPad och iPhone : 49,99 $ (engångsköp)

Windows : 29,99 $ (engångsköp)

Android: 0,99 $/månad

Betyg och recensioner för iA Writer

G2 : 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inga recensioner hittills

8. Scrivener

Via Scrivener

Scrivener är kanske den mest omfattande skrivappen på denna lista, redo att hjälpa till med olika användarbehov, inklusive innehållsplanering, forskning och skrivprocessen. Den finns tillgänglig för Mac och PC och ligger i toppen av listan över de mest omfattande apparna för bokskrivande. Akademiker, journalister, studenter och författare kan alla dra nytta av dess omfattande funktionsuppsättning.

Scriveners bästa funktioner

Den icke-linjära organisationen hjälper dig att granska och organisera stycken utan att förlora överblicken över den större strukturen.

Kommentar- och anteckningsfunktioner gör det möjligt för dig och andra att granska ditt arbete utan att ändra den skrivna texten.

De integrerade forskningsverktygen hjälper dig att intuitivt hitta stödjande dokument utan att lämna appen.

Den har en anslagstavlevy som hjälper dig att planera och utforma dina skrivprojekt med en virtuell Post-it-layout.

Begränsningar i Scrivener

Den har en potentiellt betydande inlärningskurva tack vare sina många funktioner för skrivande, disposition, planering och publicering.

Dess formateringsalternativ kan vara mer ombytliga än de andra skrivapparna på denna lista.

Priser för Scrivener

Mac : 49 $ (engångsköp)

iOS : 19,99 $ (engångsköp)

Windows : 29,99 $ (engångsköp)

Mac/Windows-paket: 80 $ (engångsköp)

Betyg och recensioner av Scrivener

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

9. LightPaper

Via LightPaper

LightPaper gör det enkelt att anteckna och skriva texter på din Mac. Som namnet antyder är denna skrivapp avsiktligt lättviktig – den håller saker och ting enkla i en linjär mappstruktur för att hjälpa dig att spara, hitta och agera utifrån dina anteckningar så snabbt och effektivt som möjligt.

LightPapers bästa funktioner

Tab-baserad navigering gör att du smidigt kan flytta mellan flera anteckningar och skrivprojekt utan att tappa bort dem.

Redigerarens översiktsvy hjälper dig att hoppa mellan olika avsnitt i större dokument utan att behöva läsa hela texten.

Den har anpassningsbara markdown-alternativ som kan justeras efter din vana med redigeringstypen.

Funktionen Quick Open hittar och öppnar tidigare dokument när du inte kommer ihåg deras namn.

Begränsningar för LightPaper

Den har begränsade exportmöjligheter för blogginlägg och webbplatser, ofta begränsat till webbaserade alternativ.

Dess renderingsstöd kan ibland bryta samman för mer komplexa dokument.

Priser för LightPaper

14,99 $ (engångsköp)

Betyg och recensioner för LightPaper

G2 : Inga recensioner hittills

Capterra: Inga recensioner hittills

10. ProWritingAid

Via ProWritingAid

ProWritingAid är ett redigeringsverktyg i realtid för hela skrivprocessen, från första utkastet till den slutliga versionen. Oavsett om du skriver e-postmeddelanden eller webbsidor ger denna skrivprogramvara en ständig ström av förslag på hur du kan göra ditt innehåll mer aktivt, engagerande och smidigt.

ProWritingAids bästa funktioner

Den avancerade, AI-baserade grammatikskontrollen föreslår omfattande skrivförbättringar i realtid.

Den har realtidsbedömning av läsbarhet för att förbättra ditt skrivande över tid.

Den integreras direkt med de flesta platser för innehållsskrivning, inklusive webbläsare, Microsoft Word, Google Docs, e-postklienter, sociala medier, Salesforce och mer.

De erbjuder integrerad feedback från människor, inklusive tips och masterclasses, för att förbättra ditt skrivande över tid.

Begränsningar för ProWritingAid

De automatiska förslagen är ibland felaktiga eller missvisande, vilket innebär att du fortfarande behöver en människa som granskar ditt arbete.

Det finns en begränsning på 500 ord i gratisversionen, vilket inte räcker för att redigera dina texter på en kontinuerlig basis.

Priser för ProWritingAid

Gratis för alltid

Premium: 10 $/månad

ProWritingAid-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Använd ClickUp på alla dina Apple-enheter

Även om du älskar att skriva är det troligt att du inte har tid eller utrymme att göra varje innehåll, e-postmeddelande eller teknisk instruktion perfekt. Att få varje del rätt kan vara ännu svårare om du inte älskar att skriva.

Lyckligtvis är du inte ensam. Rätt app kan göra hela skillnaden, oavsett om problemet är den tillgängliga tiden eller skrivprocessen.

Den ultimata skrivappen är ClickUp, tack vare dess avancerade AI-skrivfunktioner och intuitiva, kollaborativa dokumentskapande och -organisering. Skapa ett gratis ClickUp-konto och använd dokument- och anteckningsfunktionerna för ditt nästa skrivprojekt!