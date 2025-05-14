De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Notability 2025

I den digitala tidsåldern är en kraftfull anteckningsapp inte bara en lyx – den är en nödvändighet. Den är det hemliga vapnet som hjälper oss att hålla ordning, fokusera och vara produktiva, oavsett om vi befinner oss i styrelserummet, klassrummet eller vårt bekväma hemmakontor.

För många har Notability varit den självklara appen, känd för sin smidiga integration och imponerande funktioner. Men vad händer om du letar efter något annat?

Kanske längtar du efter mer avancerade projektledningsfunktioner. Kanske behöver du ett anteckningsverktyg som passar perfekt in i din befintliga teknikstack. Eller så är du helt enkelt en rastlös upptäcktsresande som alltid är på jakt efter innovativa tekniska lösningar.

Oavsett anledning är du här för att hitta alternativ till Notability, konkurrenterna som ger denna populära app en rejäl match. I detta omfattande inlägg lyfter vi på slöjan för de främsta konkurrenterna till Notability som just nu skakar om marknaden.

Vi går igenom deras utmärkande funktioner, väger för- och nackdelar och ger dig insiderinformation så att du kan fatta det bästa beslutet för just dina behov. Så om du är redo att öka din produktivitet och förbättra ditt arbetsflöde, håll dig uppdaterad.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Letar du efter de bästa alternativen till Notability? Här är de bästa alternativen att överväga: ClickUp Docs – Det bästa allt-i-ett-verktyget för anteckningar, projektledning och teamsamarbete. GoodNotes – Bäst för handskrivna anteckningar med en smidig digital pennupplevelse. NoteLedge – Bäst för kreativa personer som behöver multimediarika anteckningar. Simplenote – Bäst för minimalister som älskar distraktionsfria, markdown-vänliga anteckningar. Squid – Bäst för Android-användare som föredrar handskrivna anteckningar och PDF-markeringar. Microsoft OneNote – Bäst för användare som vill organisera i detalj och som använder Microsofts ekosystem. Evernote – Bäst för avancerade användare som behöver kraftfulla sökfunktioner och integrationer. Zoho Notebook – Bäst för en gratis, vackert designad anteckningsupplevelse. Notion – Bäst för att kombinera anteckningar med databaser och projektledning. Google Keep – Bäst för snabba, färgglada klisterlappar med smidig Google-integration.

Vad ska du leta efter i alternativ till Notability?

När du letar efter de bästa alternativen till Notability finns det flera viktiga faktorer att tänka på. Om du tar hänsyn till dessa viktiga punkter kommer du att hitta den bästa anteckningsappen som bäst passar dina specifika behov och din arbetsstil:

Användarvänlighet: Ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt är ett måste i Ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt är ett måste i anteckningsappar . Du behöver ett verktyg som är snabbt att lära sig, oavsett din tekniska expertis.

Tillgänglighet på flera plattformar: De bästa anteckningsapparna bör vara tillgängliga på flera enheter och operativsystem – inklusive iOS, Android, Windows och macOS – för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde och bekvämlighet.

Kraftfulla verktyg för skrivning och skissning: En rik uppsättning funktioner för skrivning och skissning, som olika pennor, färger och tjocklekar, är nödvändiga för att ta detaljerade En rik uppsättning funktioner för skrivning och skissning, som olika pennor, färger och tjocklekar, är nödvändiga för att ta detaljerade mötesanteckningar , rita diagram eller skissa idéer.

Integrationsmöjligheter: Din nya anteckningsapp bör fungera bra tillsammans med andra appar i ditt tekniska ekosystem. Starka integrationsmöjligheter med populära plattformar som Google Drive, Dropbox, Slack och andra är ett stort plus.

Samarbetsfunktioner: Om du är en del av ett team kan funktioner som främjar samarbete – som delade anteckningar, redigering i realtid och kommentarsektioner – förbättra ditt arbetsflöde avsevärt.

Avancerad organisation: Möjligheten att skapa mappar, tagga anteckningar och söka igenom ditt innehåll snabbt och effektivt är avgörande för att hålla ordning på dina anteckningar.

De 10 bästa alternativen till Notability

Jakten på det perfekta verktyget för anteckningar och skisser är som att leta efter en nål i en digital höstack. Det är ett ständigt föränderligt landskap, och nyckeln är att hitta ett verktyg som håller jämna steg med dina behov. I det här avsnittet presenterar vi de bästa Notability-alternativen på marknaden, där varje app är en stjärna i sig.

Oavsett om du är en student som skriver anteckningar, en frilansare som skissar på ett projekt eller en professionell som hanterar en komplex arbetsbelastning, kan ett av dessa alternativ till Notability bli din nya produktivitetshjälpreda.

Organisera dina tankar direkt med Rich Text Editing i ClickUps anteckningsblock.

Tänk dig att ha en personlig anteckningsbok till hands, en som är fullspäckad med imponerande funktioner som expanderande anteckningar, återställning av ändringar och avancerad redigering med /Slash-kommandon. ClickUp erbjuder allt detta och mer som en av de bästa anteckningsapparna och produktivitetsverktygen.

Som en fullfjädrad projektledningslösning ger ClickUp varje team möjlighet att kommunicera smidigt och hantera projekt på ett och samma ställe.

Funktionerna Docs, Notepad, Mind Maps och Whiteboards är de mest framstående när det gäller alternativ till Notability som uppfyller alla dina anteckningsbehov, varje steg på vägen.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Med alla funktioner som ClickUp erbjuder kan det vara svårt att lära sig, särskilt för nybörjare som bara vill ha en enkel anteckningsapp.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. GoodNotes

via GoodNotes

Denna nästa anteckningsapp är för dig som fortfarande vill ha känslan av handskrift med bekvämligheten av en digital plattform.

GoodNotes är en förstklassig anteckningsapp som utmärker sig med sin unika handskriftsfunktion. Den är särskilt användbar för att göra anteckningar direkt på PDF-filer, med ett gränssnitt som efterliknar känslan av att skriva på papper.

Verktyget har en mängd olika skrivalternativ, vilket gör handskriftsupplevelsen mer mångsidig.

Sökbarhet är en annan viktig styrka hos detta alternativ till Notability. Det stöder sökning i handskrivna anteckningar, maskinskriven text och till och med i texten i PDF-filer. Denna funktion sparar tid och förbättrar produktiviteten eftersom du inte behöver bläddra manuellt igenom dina handskrivna anteckningar för att hitta den information du behöver.

GoodNotes bästa funktioner

Utmärkt för digitala handskrivna anteckningar på PDF-filer med flera skrivalternativ.

Handskriftsigenkänningsteknik för enkla anteckningar från enskilda möten eller andra anteckningsbehov

Gör det möjligt att skanna dokument och handskrivna anteckningar

Färdiga Goodnotes-mallar för att komma igång med dina anteckningar

GoodNotes begränsningar

Saknar färdiga former i formverktyget

Ej tillgängligt på Windows eller Android.

Vissa användare har noterat att appen blir långsammare när för många bilder läggs till.

Priser för GoodNotes

Gratis för de tre första anteckningsböckerna

Fullversion: 8,99 $ betalas en gång

GoodNotes betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

3. NoteLedge

via NoteLedge

Integrera video- och ljudinspelningar direkt i dina anteckningar med NoteLedge. Denna plattform låter dig skapa interaktiva anteckningar, vilket gör innehållet mer engagerande och omfattande.

Du kan infoga mediefiler i vanliga anteckningar med bara några klick, vilket ger dina anteckningar ett extra lager av information.

Verktyget erbjuder också smidig synkronisering mellan olika enheter. NoteLedges layout är välorganiserad, vilket gör det enkelt att både hantera uppgifter och organisera dina att göra-listor, känsliga anteckningar och projekt i separata mappar.

NoteLedges bästa funktioner

Skapa interaktiva anteckningar med medieintegration

Bra synkronisering mellan enheter med anteckningsappen

Organiserad layout för enkel projektledning

Begränsningar i NoteLedge

Användare har påpekat att det kan vara svårt att komma igång på grund av bristen på handledningar.

Saknar professionella verktyg för fotoredigering och effekter

Priser för NoteLedge

Grundläggande: Gratis

Pro: 2,49 $/månad

Creativity 365: 4,99 $/månad

Betyg och recensioner av NoteLedge

G2: 4,7/5 (10 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

4. Simplenote

Via Simplenote

Som namnet antyder är Simplenote en gratis, enkel och intuitiv anteckningsapp som stödjer flera plattformar, inklusive iOS, Android, Mac, Windows och Linux.

Simplenote stöder också skrivning, förhandsgranskning och publicering av anteckningar i Markdown-format, ett markeringsspråk med syntax för formatering av ren text. Denna funktion gör skrivupplevelsen ren, fokuserad och fri från distraktioner.

Simplenotes bästa funktioner

Erbjuder checklistor så att du kan hålla ordning på din att göra-lista.

Anteckningshistoriken gör det enkelt att hitta arkiverad information.

Versionshistoriken gör att du kan spåra ändringar och återgå till tidigare versioner av dina anteckningar.

Simplenotes begränsningar

Saknar funktioner för teamsamarbete och delning

Anteckningar organiseras endast genom taggning och utan hierarkisk organisation eller arkivering.

Begränsad anpassningsbarhet och stöder endast textanteckningar

Simplenote-priser

Gratis

Simplenote-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

5. Squid

via Squid

Det är mer känt som ett skissverktyg, men antecknare kan använda Squid för att fånga verklig handskrift precis som om de använde en traditionell anteckningsbok. Du kan till och med arbeta med radergummin och olika papperstyper och storlekar.

Squids bästa funktioner

Har vektorgrafik för att smidigt skala upp och ner bilder utan att förlora bildkvaliteten.

Använd en aktiv penna för att skriva på gammaldags vis, utan att behöva oroa dig för att få bläck på händerna!

Skriv snabbt ner dina anteckningar och tankar på PDF-filer eller bilder

Begränsningar för Squid

Premiumfunktioner är inte tillgängliga för iOS- och Mac-enheter.

Saknar grundläggande anteckningsfunktioner såsom ramar runt textrutor.

Vissa tyckte att molnsynkroniseringsfunktionerna var bristfälliga.

Priser för Squid

Gratis

Premium: 1 $/månad eller 10 $/år

Squid-betyg och recensioner

Inga recensioner på G2 eller Capterra

6. Microsoft OneNote

via Microsoft

Microsoft OneNote är en helt gratis app för digitala anteckningar där du kan lagra, dela och skapa anteckningar. OneNotes fria arbetsyta, där du kan skriva, rita eller teckna var som helst, är en av dess mest framstående funktioner.

Användare beskriver OneNotes unika organisationssystem, som använder anteckningsböcker, avsnitt och sidor för att lagra anteckningar, som mycket effektivt.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Utmärkt för att kommentera PDF-filer

Erbjuder både tangentbordsskrivning och skissning i en och samma app.

Synkroniserar anteckningar till molnet automatiskt

Begränsningar i Microsoft OneNote

Vissa användare har rapporterat att innehåll kan förlora formateringen när det klistras in i OneNote.

Användare har noterat att synkroniseringsproblem kan leda till förlust av anteckningar.

Inga funktioner för digitala handskrivna anteckningar

Priser för Microsoft OneNote

Gratis

Betyg och recensioner av Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 350 recensioner)

7. Evernote

Via Evernote

Evernote är ett välkänt alternativ till Notability och finns med på flera listor över de bästa anteckningsapparna. Med detta verktyg kan du fånga idéer, bilder och röstanteckningar. Dessutom är detta anteckningsverktyg särskilt användbart för att göra snabba anteckningar och spara dem för framtida bruk.

Evernotes rich text-redigerare stöder en mängd olika formateringsalternativ, inklusive fetstil, kursivstil, understrykning, genomstrykning, markering och mycket mer.

En av Evernotes mest värdefulla funktioner är dess robusta sökfunktion. Du kan snabbt hitta dina anteckningar, även om de är lagrade i bilder eller PDF-filer.

Evernotes bästa funktioner

Stöder PDF-anteckningar

Länka anteckningar till kalenderhändelser

Spela in ljudanteckningar

Utmärkt för gemensamt antecknande

Evernotes begränsningar

Vissa användare har rapporterat problem med synkronisering och långa laddningstider.

Komplicerad process för att lägga till anteckningar i anteckningsböcker

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

8. Zoho Notebook

via Zoho Notebook

För den ultimata Marie Kondo-upplevelsen, kolla in Zoho Notebook. Användarna älskar appens innovativa organisationssystem. Det gör det möjligt för användarna att kategorisera sina anteckningar i olika anteckningsböcker, var och en med ett anpassningsbart omslag. Detta lägger till ett visuellt lager till organisationsprocessen, vilket gör det lättare att hitta specifika anteckningar.

Zoho Notebooks synkroniseringsfunktion för anteckningar säkerställer att dina anteckningar alltid är tillgängliga för dig, oavsett vilken enhet du använder. Detta kan förbättra produktiviteten och spara mycket tid, särskilt för användare som ofta byter mellan olika enheter.

Zoho Notebooks bästa funktioner

Gör det möjligt att organisera anteckningar i olika anteckningsböcker med anpassningsbara omslag.

Utmärkt synkroniseringsfunktion mellan olika enheter

Stöder tillägg av multimedia till anteckningar

Begränsningar i Zoho Notebook

Saknar funktion för handskriftsigenkänning

Stöder inte offlineåtkomst

Priser för Zoho Notebook

Notebook Essential: 0 dollar

Notebook Pro: 1,99 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Notebook

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (70+ recensioner)

9. Notion

via Notion

Notion är känt för sin flexibilitet, anpassningsbarhet och snygga webbsidor och kan vara precis vad du behöver. Oavsett om du vill skapa moodboards, bygga en personlig wiki, hantera projekt eller helt enkelt skriva anteckningar kan du göra allt på ett och samma arbetsområde.

En av appens största styrkor är dess mångsidighet. Med detta alternativ till Notability kan du snabbt skapa en sida för nästan vilken uppgift som helst och bygga upp ditt eget unika system från grunden.

Notion stöder alla typer av innehåll, från bilder till inbäddade appar, vilket gör det till en robust plattform för att samla och organisera information.

Notions bästa funktioner

Erbjuder över 1 000 mallar skapade av användare för anteckningar.

Kombinerar funktioner för uppgiftshantering med anteckningar

Möjliggör inbäddning av rich media och integrationsalternativ

Notions begränsningar

Kan kräva mycket underhåll vid långvarig användning.

Begränsat offline-läge

Användare har noterat att samarbetsfunktionerna kan vara svåra att använda.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 8 dollar per användare/månad

Företag: 15 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 6000 recensioner)

10. Google Keep

Via Google Keep

Google Keep är en enkel anteckningsapp som betonar enkelhet och snabbhet. Det är ett gratis alternativ inte bara för Notability, utan också för Android-användare som letar efter något som liknar Apples anteckningsapp.

Som en del av Google Suite integreras det sömlöst med Googles andra produkter, vilket gör det till ett bekvämt val för dem som redan har investerat i Googles ekosystem.

Keep erbjuder en strömlinjeformad och fokuserad anteckningsupplevelse som gör att du snabbt kan skriva ner tankar, skapa att göra-listor och dela anteckningar samt webbinnehåll. Appen stöder färgkodning och etiketter för organisering, och anteckningar kan fästas högst upp för enkel åtkomst.

Google Keeps bästa funktioner

Integreras sömlöst med Google Suite

Stöder textinsamling från skärmdumpar

Gör det möjligt att söka efter anteckningar efter färg, listor, bilder, ljudanteckningar, påminnelser eller delade anteckningar.

Begränsningar i Google Keep

Vissa användare tyckte att textformatering eller markering var svårt att göra.

Begränsad ordbehandlingskapacitet

Sparar inte anteckningar i mappar, vilket kan göra användargränssnittet rörigt.

Priser för Google Keep

Gratis plan för alltid

Betyg och recensioner för Google Keep

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Revolutionera ditt arbetsflöde med ClickUps mångsidiga funktioner

Det finns ett stort utbud av mångsidiga anteckningsappar, var och en med sina unika styrkor. Men om du letar efter en enda plattform som sammanfattar de bästa funktionerna för anteckningar, skisser och projektledningsverktyg, är ClickUp i en klass för sig.

Tänk dig att skapa detaljerade dokument, skissa dina idéer visuellt och skriva snabba anteckningar – allt på ett och samma ställe.

Samarbete blir en barnlek, idéerna flödar fritt och ditt arbetsflöde förblir organiserat och effektivt. Inom modern produktivitet är ClickUp mer än bara ett verktyg – det är din personliga produktivitetsmotor med alla funktioner du kan önska dig.

Nu när vi avslutar vår genomgång av Notabilitys konkurrenter vill vi uppmana dig att ta steget med ClickUp. Låt oss tillsammans omdefiniera vad som är möjligt!