De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Canny 2025

Oavsett vilken bransch du är verksam inom är kundfeedback avgörande för att få insikter om din produkt och mäta nöjdhetsnivån. Ett verktyg som hjälper till med detta är Canny.

Med inbyggda analysverktyg hjälper Canny dig att samla in feedback, analysera resultaten och skapa en produktplan för att dela dina senaste funktioner med kunderna. ✨

Canny är ett användbart verktyg, men priset kan vara för högt för småföretag. Dessutom är det enda sättet att få feedback i Canny via produktplaner och uppröstningar (tyvärr finns det inga formulär för kundfeedback, widgets eller NPS-banners för att få insikter).

Lyckligtvis är Canny inte ditt enda alternativ när det gäller verktyg för kundfeedback.

Här visar vi dig vad du ska leta efter i Canny-alternativ. Dessutom delar vi med oss av de 10 bästa alternativen till Canny så att du kan få insikter, förbättra produkter och bygga framgångsrika kundrelationer. ?

Vad ska du leta efter i Canny-alternativ?

Canny är ett bra verktyg om du bara vill få en allmän översikt över vad kunderna tycker om din produkt, men vissa verktyg ger djupare insikter för bättre beslutsfattande. ?

Här är vad du ska leta efter i ett alternativt feedbackhanteringssystem till Canny:

Kvantitativ feedback : Med hjälp av till exempel kundnöjdhetsbetyg kan du identifiera buggar och övervaka trender bättre än med enkla mätvärden för funktioner.

Kommunikationskanaler för kunder : Uppnå : Uppnå kommunikationsmål och bygg bättre relationer med dina medarbetare genom att använda chatt, formulär och e-post för att komma i kontakt med verkliga kunder och stänga feedbacklooparna.

Användarsegmentering : Alla användare är inte lika. Få insikter och leverera det dina kunder behöver, och spåra feedback med segmenterade personas som förenklar : Alla användare är inte lika. Få insikter och leverera det dina kunder behöver, och spåra feedback med segmenterade personas som förenklar intressentanalysen.

Flera mätvärden : Marknadsföringsmätvärden som NPS och CSAT ger djupare insikter i kundernas beteende så att du kan tillgodose deras behov från alla vinklar när du samlar in kundfeedback.

Integrationer: Har du en omfattande teknikstack? Välj ett alternativ till Canny med viktiga funktioner och integrationer som fungerar med ditt favoritfeedbackhanteringssystem för att effektivisera processen.

Med dessa viktiga funktioner kan du generera bättre information och förstå dina kunder på ett mer meningsfullt sätt. Med den kunskapen kan ditt team skapa bättre produkter som tillgodoser dina supportrars behov.

De 10 bästa alternativen till Canny

Är du redo att hitta de bästa alternativen till Canny för kundfeedback? Låt oss dyka in i de 10 bästa alternativen som du kan prova idag. Från fullserviceprogramvara för projektledning till verktyg för hantering av kundfeedback – här hittar du det bästa alternativet för ditt företag. ?

Dra och släpp anpassade fält i formulärvyn för att skapa omfattande enkäter eller samla in feedback i ClickUp 3. 0

När du letar efter ett alternativt verktyg för feedbackhantering som kan ersätta Canny är det svårt att slå ClickUp. Denna programvara för uppgiftshantering hjälper dig att hantera allt från ditt teams arbetsbelastning till användarfeedback. Använd den för produktledning för att samla in användarfeedback, skapa teamdiskussioner om funktionsförfrågningar och skapa roadmaps för produktinitiativ.

Med anpassningsbara ClickUp-formulär kan du få den feedback du behöver från kunderna. Samla ditt produktteam för att skapa ramverk med villkorslogik för dina formulär och använd dem för att samla in feedback, få insikter om önskemål om funktioner, visa kundfeedback i en listvy och spåra feedback för framtida produktlanseringar eller brainstorming-sessioner.

Skapa uppgifter direkt från dina formulär och tilldela dem till lämpliga teammedlemmar. Välj mellan fyra uppgiftsprioriteringar för att markera dem utifrån hur brådskande de är. Kommentarer och aviseringar uppdaterar direkt uppgiftsbevakarna och de tilldelade personerna för att sätta igång nästa steg i produktplanen.

Förbättra din uppgiftsorganisation genom att lägga till anpassade taggar och använda filteralternativen i list- och tavelvyn för att exakt identifiera dina högst prioriterade uppgifter.

Med ClickUps tabellvy kan du bygga en kunddatabas fullspäckad med information som är relevant för dina produkter. Använd den för att skapa kalkylblad, lagra kundinformation och visualisera data. ?

ClickUp har över 1 000 mallar, inklusive ändringsloggar, produktfeedbackformulär och kundnöjdhetsundersökningar för att samla in och analysera kundinsikter. Varje mall kan anpassas efter dina behov, oavsett om du är ett litet företag med en liten grupp lojala kunder eller ett stort företag med hundratusentals användare.

ClickUps bästa funktioner

Inbyggda verktyg för kundfeedback låter dig samla in, analysera och rapportera allt på ett och samma ställe.

Tusentals mallar, inklusive mallar för prioritering , sparar tid när du skapar dokumentation av användarfeedback.

Olika vyer, inklusive Kanban-tavlor, låter dig hantera feedbacktavlor och spåra framsteg för produktinitiativ.

Bygg upp och hantera din kundkunskapsbas på ett och samma ställe tack vare Forms och Docs.

Meddelanden och samarbete i realtid förbättrar teamarbetet och håller alla uppdaterade om de senaste förändringarna.

Integrationer med verktyg som Zendesk, Zapier och Slack effektiviserar arbetsflöden och förbättrar kommunikationen i hela din teknikstack.

Begränsningar i ClickUp

Vissa funktioner, som ClickUp AI , är inte tillgängliga i gratisversionen.

Användargränssnittet är lätt att lära sig, men det finns en inlärningskurva tack vare det stora antalet funktioner och funktionaliteter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. UserVoice

via UserVoice

UserVoice är ett alternativ till Canny.io som går djupare in på kundfeedback. Medan Canny erbjuder feedback baserat på uppröstning, går UserVoice längre genom att samla in feedback från flera olika kanaler, inklusive e-post, frågeformulär, chatt och automatiserade feedbackformulär. Använd detta verktyg för att dra nytta av användarfeedback och skapa mer innovativa produkter. ⚒️

UserVoices bästa funktioner

Smarta integrationer med verktyg som Salesforce ger ett bättre arbetsflöde och högre produktivitet.

Den varumärkesspecifika feedbackportalen skapar en konstruktiv plats där användare kan begära nya funktioner, rapportera buggar och generera bättre feedbackloopar.

Med feedbackwidgeten i appen kan kunderna ge synpunkter direkt på din webbplats eller i din app – utan att behöva logga in eller gå till en annan sida.

En sidofält för bidragsgivare gör det möjligt för säljare och kundsupportagenter att dela feedback från användare från valfri applikation på webben.

Begränsningar för UserVoice

Priserna kan vara dyra för just detta verktyg för feedbackhantering.

Det finns utrymme för förbättringar när det gäller att flagga spam som kommer in med verklig kundfeedback.

Priser för UserVoice

Essentials : 699 $/månad, faktureras årligen

Pro : 899 $/månad, faktureras årligen

Premium : 1 349 USD/månad, faktureras årligen

Enterprise: Anpassad prissättning

UserVoice-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 60 recensioner)

3. Atlassians Jira Software

via Jira Software

Jira är ett verktyg för problemspårning som markerar och spårar buggar, skapar produktplaner och samlar in användarinsikter. Det är mycket uppskattat av SaaS-företag och startups och är ett utmärkt verktyg för att samla in och analysera vad dina kunder säger om dina produkter. Dessutom lyfter det fram områden som kan förbättras så att du omedelbart kan ta itu med akuta problem. ✍️

Jira Softwares bästa funktioner

Med över 2 500 API-integrationer fungerar denna plattform med nästan alla verktyg i din favoritlista.

Anpassningsbara mallar och automatiserade arbetsflöden sparar tid och låter dig skapa feedbackformulär som är unika för dina produkter.

Använd inbyggda rapporteringsfunktioner för att dela uppdateringar med teamet och driva diskussioner om produktförbättringar och avancerade funktioner.

Anpassningsbara instrumentpaneler låter dig isolera arbetet för produktteamet eller koppla det till andra avdelningar för effektiva feedbackflöden.

Begränsningar i Jira Software

Vissa användare tycker att gränssnittet kunde förenklas för att göra det lättare att hitta rätt projekt och feedback.

Avancerad road mapping är begränsad till betalda abonnemang.

Priser för Jira Software

Gratis

Standard : 7,75 $/användare/månad

Premium : 15,25 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Jira Software

G2 : 4,3/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 300 recensioner)

4. Pendo

via Pendo

Pendo är en kundupplevelselösning som förenklar insamlingen av användarfeedback. Den är inbyggd i din app eller webbplats, och användarna kan begära viktiga funktioner, rapportera problem med produkten och få den support de behöver. ?

Pendo bästa funktioner

Session Replay tillhandahåller videoinspelningar av hur kunderna använder din app eller webbplats för att få praktiska insikter om områden som kan förbättras.

Analysverktyg i appen erbjuder kvantitativa mätningar av kundnöjdhet, kundframgång och engagemang.

Samla in kundfeedback på din webbplats eller i din app och lägg direkt till önskemål i din produktplan.

Anpassade guider hjälper till att hantera vanliga användarproblem som är relevanta för dina specifika produkter, vilket sparar tid för ditt kundtjänstteam.

Pendo-begränsningar

Priserna ligger i den högre skalan.

Anpassade rapporter är begränsade i mobilappen.

Pendo-prissättning

Gratis

Starter : Från 7 000 dollar per år beroende på antalet aktiva användare

Tillväxt : Kontakta oss för prisuppgifter

Portfölj: Kontakta oss för prisuppgifter

Pendo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

5. UserTesting

via UserTesting

Det bästa sättet att förstå dina användare är att sätta sig in i deras situation. Med UserTesting kan du se vad dina kunder ser när de använder dina produkter och fördjupa dig i användarnas feedback för att utveckla produkter som de kommer att använda dagligen. ?

UserTestings bästa funktioner

Specialbyggda nätverk och partnernätverk gör det möjligt för dig att rikta dig till kunder i olika marknader och segment för att förstå deras behov.

Användbarhetstester, klickstester och undersökningar ger dynamiska insikter som är mer informativa än enkla omröstningstester.

Mät prestanda med lojalitet, förtroende och användningspoäng som drivs av kunderna.

Dashboards som drivs av maskininlärning erbjuder förslag på förändringar för att sticka ut från konkurrenterna.

Begränsningar för UserTesting

Kundfeedback kräver att användarna öppnar en ny flik, så det är inte ett verktyg i appen.

Vissa användare vill ha bättre validering och verifiering av användare

Priser för UserTesting

Essentials : Anpassad prissättning

Avancerat : Anpassad prissättning

Ultimate: Anpassad prissättning

UserTesting-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. Frill

via Frill

Frill är ett verktyg för hantering av kundfeedback som du kan använda som webbapp eller widget. Använd anpassningsfunktionerna för att skapa unika tavlor där du kan brainstorma idéer och tillgodose kundernas behov. ?

Frill bästa funktioner

Anpassningsbara tavlor låter dig fånga idéer, skapa initiativ och svara på användarnas frågor.

Obegränsad feedback med hjälp av widgets, oavsett prisplan

Skapa en offentlig färdplan baserad på användarfeedback för att dela med dig av vilka förändringar som är på gång.

Meddelanden (Frill's version av ett changelog-verktyg) uppdaterar användarna direkt när du lanserar en ny funktion eller produkt.

Begränsningar i Frill

Alla kommentarer publiceras omedelbart, vilket kan vara avskräckande för företag som vill godkänna kommentarer innan de publiceras.

Kundsupporten sker huvudsakligen via e-post, vilket kan fördröja feedbackprojekt.

Frill-prissättning

Startup : 25 $/månad

Företag : 49 $/månad

Tillväxt : 149 $/månad

Enterprise: Från 349 dollar

Frill-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

7. Nolt

via Nolt

Kundfeedback behöver inte vara tråkigt. Det är åtminstone vad ledarna bakom Nolt anser. Som ett av de bästa alternativen till Canny erbjuder denna app en fantastisk, visuell feedbacktavla som användarna kommer att älska att använda när de samlar in feedback.

Det ger inte bara en bättre kundupplevelse, utan ökar också sannolikheten för att användarna engagerar sig i dina produkter och delar med sig av sina insikter. ?

Nolts bästa funktioner

Med anpassade statusar och fält kan du skapa personliga arbetsflöden som passar ditt team.

Utnyttja offentliga eller privata inställningar för dina kundfeedbackforum beroende på dina affärsbehov.

Med anpassade varumärkesfunktioner kan du lägga till din egen touch och personlighet till feedbackformulär och anslagstavlor.

Full kontroll över användare, omnämnanden och omröstningar gör det enkelt att skapa en feedbackloop som är informativ och fri från obsceniteter eller annan förbjuden information.

Inga begränsningar

Det enkla användargränssnittet och designen är lättanvända men begränsande för stora mängder feedback.

Vissa användare önskar att det fanns fler integrationer tillgängliga.

Nolt-prissättning

Essential : 39 $/månad

Pro : 89 $/månad

Enterprise: Tillgängligt på begäran

Nolt-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 40 recensioner)

8. AlphaOS FeatureOS

via AlphaOS

FeatureOS, tidigare HelloNext, är ett verktyg som låter dig samla in och analysera kundfeedback i stor skala. Istället för att bara samla in insikter från omröstningar om funktioner, låter detta verktyg dig analysera kundengagemanget med flera olika metoder. ?

FeatureOS bästa funktioner

Med hjälp av roadmap-verktyget kan du skapa produktvägar baserade på användarfeedback eller från grunden och omedelbart dela dem med dina läsare.

Samla in feedback med hjälp av olika metoder, inklusive widgets, en röstningsfeedbacktavla, enkäter, inbäddningar och formulär.

Ändringsloggen uppdaterar användarna med bilder, popup-widgets och aviseringar så att de aldrig missar en ny produkt eller funktion.

Integrationer med verktyg som Slack, Intercom, Linear och ClickUp förenklar arbetsflödena med alla dina verktyg.

Begränsningar i FeatureOS

Det har färre funktioner än andra verktyg på denna lista, men priset återspeglar detta.

Det finns en viss inlärningskurva i början när man navigerar bland produktfunktionerna.

Priser för FeatureOS

Runway : 29 $/månad

Take Flight : 79 $/månad

Fly High: 149 $/månad

FeatureOS betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. FeedBear

via FeedBear

Tiden då feedbacken var splittrad mellan e-postmeddelanden, supportärenden och försäljningsförfrågningar är förbi. Med FeedBear lagras all din kundfeedback på ett och samma ställe.

Verktyget för användarfeedback erbjuder en 14-dagars gratis provperiod innan du förbinder dig. Förbättra produktutvecklingen genom att använda flera idétavlor, låta användarna rösta på sina favoritalternativ och skapa en produktplan för framgång. ?️

FeedBears bästa funktioner

Automatiska aviseringar meddelar användarna när du har gjort de ändringar de begärt.

Tavlor och uppgifter visar teamet vad du arbetar med och gör det enkelt att tilldela nästa steg.

Det enkla gränssnittet hjälper dig att skapa feedbackformulär på mindre än en minut.

Lägg till din logotyp, ditt varumärke och din personlighet till den helt anpassningsbara designen.

FeedBear-begränsningar

Användarna önskar att det fanns fler anpassningsmöjligheter för fälten i programvaran för feedbackhantering.

FeedBear finns inte tillgängligt på alla språk, vilket begränsar dess användning för utländska företag och kunder.

FeedBear-priser

Startup : 49 $/månad

Företag : 99 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning från 499 USD/månad

FeedBear-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

10. Savio

via Savio

Savio är utformat för B2B SaaS-team och gör det enklare än någonsin att skapa en datadriven färdplan. Slipp röriga kommentarer i kalkylblad och använd detta verktyg för att organisera kundrapporter från olika team, inklusive försäljning, produkt och marknadsföring. ?‍?

Savios bästa funktioner

Feedback grupperas omedelbart i liknande kategorier, vilket gör det enkelt att identifiera önskemål om funktioner och områden där användarna vill se produktförbättringar.

Stäng feedbacklooparna och skicka snabba, personliga meddelanden för att låta användarna veta att du lyssnar på deras synpunkter.

Inbyggda mätvärden låter dig analysera feedback för att prioritera det viktigaste arbetet.

Integrationer inkluderar Help Scout, Chrome-tillägg och Salesforce.

Savios begränsningar

Vissa funktioner som Kanban-tavlor och omröstningstavlor saknas.

Sökfunktionen för biljetter kunde vara mer intuitiv för feedbackhanteringsverktyget.

Savios prissättning

Essential : 49 $/första användare/månad, ytterligare användare 29 $/månad vardera

Professional : 99 $/första användare/månad, ytterligare användare 49 $/månad vardera

Företag: 299 $/första användare/månad, ytterligare användare 59 $/månad vardera

Savio-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (5+ recensioner)

Capterra: 5/5 (1+ recensioner)

Få bättre kundinsikter nu med ClickUp

Med dessa alternativ till Canny kan du generera bättre kundfeedback och fortsätta att förfina dina processer och produkter.

Från verktyg som gör det enkelt att rösta på funktioner till inbyggda analys- och uppgiftshanteringsfunktioner – det är enklare än någonsin att förbättra upplevelsen för ditt team och dina kunder. ?

Med det sagt, registrera dig för ClickUp idag och kom i kontakt med dina användare för att leverera produkter som de älskar.

Med automatiserade uppgifter, anpassningsbara formulär, vyer och prioriteringar (för att inte tala om tusentals integrationer) kan du enkelt synkronisera med ditt team när som helst och var som helst för att säkerställa större kundnöjdhet. ?