De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Canny 2025

Oavsett vilken bransch du är verksam inom är kundfeedback avgörande för att få insikter om din produkt och mäta nöjdhetsnivån. Ett verktyg som hjälper till med detta är Canny.
Med inbyggda analysverktyg hjälper Canny dig att samla in feedback, analysera resultaten och skapa en produktplan för att dela dina senaste funktioner med kunderna. ✨
Canny är ett användbart verktyg, men priset kan vara för högt för småföretag. Dessutom är det enda sättet att få feedback i Canny via produktplaner och uppröstningar (tyvärr finns det inga formulär för kundfeedback, widgets eller NPS-banners för att få insikter).
Lyckligtvis är Canny inte ditt enda alternativ när det gäller verktyg för kundfeedback.
Här visar vi dig vad du ska leta efter i Canny-alternativ. Dessutom delar vi med oss av de 10 bästa alternativen till Canny så att du kan få insikter, förbättra produkter och bygga framgångsrika kundrelationer. ?
Vad ska du leta efter i Canny-alternativ?
Canny är ett bra verktyg om du bara vill få en allmän översikt över vad kunderna tycker om din produkt, men vissa verktyg ger djupare insikter för bättre beslutsfattande. ?
Här är vad du ska leta efter i ett alternativt feedbackhanteringssystem till Canny:
- Kvantitativ feedback: Med hjälp av till exempel kundnöjdhetsbetyg kan du identifiera buggar och övervaka trender bättre än med enkla mätvärden för funktioner.
- Kommunikationskanaler för kunder: Uppnå kommunikationsmål och bygg bättre relationer med dina medarbetare genom att använda chatt, formulär och e-post för att komma i kontakt med verkliga kunder och stänga feedbacklooparna.
- Användarsegmentering: Alla användare är inte lika. Få insikter och leverera det dina kunder behöver, och spåra feedback med segmenterade personas som förenklar intressentanalysen.
- Flera mätvärden: Marknadsföringsmätvärden som NPS och CSAT ger djupare insikter i kundernas beteende så att du kan tillgodose deras behov från alla vinklar när du samlar in kundfeedback.
- Integrationer: Har du en omfattande teknikstack? Välj ett alternativ till Canny med viktiga funktioner och integrationer som fungerar med ditt favoritfeedbackhanteringssystem för att effektivisera processen.
Med dessa viktiga funktioner kan du generera bättre information och förstå dina kunder på ett mer meningsfullt sätt. Med den kunskapen kan ditt team skapa bättre produkter som tillgodoser dina supportrars behov.
De 10 bästa alternativen till Canny
Är du redo att hitta de bästa alternativen till Canny för kundfeedback? Låt oss dyka in i de 10 bästa alternativen som du kan prova idag. Från fullserviceprogramvara för projektledning till verktyg för hantering av kundfeedback – här hittar du det bästa alternativet för ditt företag. ?
1. ClickUp
När du letar efter ett alternativt verktyg för feedbackhantering som kan ersätta Canny är det svårt att slå ClickUp. Denna programvara för uppgiftshantering hjälper dig att hantera allt från ditt teams arbetsbelastning till användarfeedback. Använd den för produktledning för att samla in användarfeedback, skapa teamdiskussioner om funktionsförfrågningar och skapa roadmaps för produktinitiativ.
Med anpassningsbara ClickUp-formulär kan du få den feedback du behöver från kunderna. Samla ditt produktteam för att skapa ramverk med villkorslogik för dina formulär och använd dem för att samla in feedback, få insikter om önskemål om funktioner, visa kundfeedback i en listvy och spåra feedback för framtida produktlanseringar eller brainstorming-sessioner.
Skapa uppgifter direkt från dina formulär och tilldela dem till lämpliga teammedlemmar. Välj mellan fyra uppgiftsprioriteringar för att markera dem utifrån hur brådskande de är. Kommentarer och aviseringar uppdaterar direkt uppgiftsbevakarna och de tilldelade personerna för att sätta igång nästa steg i produktplanen.
Med ClickUps tabellvy kan du bygga en kunddatabas fullspäckad med information som är relevant för dina produkter. Använd den för att skapa kalkylblad, lagra kundinformation och visualisera data. ?
ClickUp har över 1 000 mallar, inklusive ändringsloggar, produktfeedbackformulär och kundnöjdhetsundersökningar för att samla in och analysera kundinsikter. Varje mall kan anpassas efter dina behov, oavsett om du är ett litet företag med en liten grupp lojala kunder eller ett stort företag med hundratusentals användare.
ClickUps bästa funktioner
- Inbyggda verktyg för kundfeedback låter dig samla in, analysera och rapportera allt på ett och samma ställe.
- Tusentals mallar, inklusive mallar för prioritering, sparar tid när du skapar dokumentation av användarfeedback.
- Olika vyer, inklusive Kanban-tavlor, låter dig hantera feedbacktavlor och spåra framsteg för produktinitiativ.
- Bygg upp och hantera din kundkunskapsbas på ett och samma ställe tack vare Forms och Docs.
- Meddelanden och samarbete i realtid förbättrar teamarbetet och håller alla uppdaterade om de senaste förändringarna.
- Integrationer med verktyg som Zendesk, Zapier och Slack effektiviserar arbetsflöden och förbättrar kommunikationen i hela din teknikstack.
Begränsningar i ClickUp
- Vissa funktioner, som ClickUp AI, är inte tillgängliga i gratisversionen.
- Användargränssnittet är lätt att lära sig, men det finns en inlärningskurva tack vare det stora antalet funktioner och funktionaliteter.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)
2. UserVoice
UserVoice är ett alternativ till Canny.io som går djupare in på kundfeedback. Medan Canny erbjuder feedback baserat på uppröstning, går UserVoice längre genom att samla in feedback från flera olika kanaler, inklusive e-post, frågeformulär, chatt och automatiserade feedbackformulär. Använd detta verktyg för att dra nytta av användarfeedback och skapa mer innovativa produkter. ⚒️
UserVoices bästa funktioner
- Smarta integrationer med verktyg som Salesforce ger ett bättre arbetsflöde och högre produktivitet.
- Den varumärkesspecifika feedbackportalen skapar en konstruktiv plats där användare kan begära nya funktioner, rapportera buggar och generera bättre feedbackloopar.
- Med feedbackwidgeten i appen kan kunderna ge synpunkter direkt på din webbplats eller i din app – utan att behöva logga in eller gå till en annan sida.
- En sidofält för bidragsgivare gör det möjligt för säljare och kundsupportagenter att dela feedback från användare från valfri applikation på webben.
Begränsningar för UserVoice
- Priserna kan vara dyra för just detta verktyg för feedbackhantering.
- Det finns utrymme för förbättringar när det gäller att flagga spam som kommer in med verklig kundfeedback.
Priser för UserVoice
- Essentials: 699 $/månad, faktureras årligen
- Pro: 899 $/månad, faktureras årligen
- Premium: 1 349 USD/månad, faktureras årligen
- Enterprise: Anpassad prissättning
UserVoice-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 60 recensioner)
3. Atlassians Jira Software
Jira är ett verktyg för problemspårning som markerar och spårar buggar, skapar produktplaner och samlar in användarinsikter. Det är mycket uppskattat av SaaS-företag och startups och är ett utmärkt verktyg för att samla in och analysera vad dina kunder säger om dina produkter. Dessutom lyfter det fram områden som kan förbättras så att du omedelbart kan ta itu med akuta problem. ✍️
Jira Softwares bästa funktioner
- Med över 2 500 API-integrationer fungerar denna plattform med nästan alla verktyg i din favoritlista.
- Anpassningsbara mallar och automatiserade arbetsflöden sparar tid och låter dig skapa feedbackformulär som är unika för dina produkter.
- Använd inbyggda rapporteringsfunktioner för att dela uppdateringar med teamet och driva diskussioner om produktförbättringar och avancerade funktioner.
- Anpassningsbara instrumentpaneler låter dig isolera arbetet för produktteamet eller koppla det till andra avdelningar för effektiva feedbackflöden.
Begränsningar i Jira Software
- Vissa användare tycker att gränssnittet kunde förenklas för att göra det lättare att hitta rätt projekt och feedback.
- Avancerad road mapping är begränsad till betalda abonnemang.
Priser för Jira Software
- Gratis
- Standard: 7,75 $/användare/månad
- Premium: 15,25 $/användare/månad
- Enterprise: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Jira Software
- G2: 4,3/5 (över 5 500 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 13 300 recensioner)
4. Pendo
Pendo är en kundupplevelselösning som förenklar insamlingen av användarfeedback. Den är inbyggd i din app eller webbplats, och användarna kan begära viktiga funktioner, rapportera problem med produkten och få den support de behöver. ?
Pendo bästa funktioner
- Session Replay tillhandahåller videoinspelningar av hur kunderna använder din app eller webbplats för att få praktiska insikter om områden som kan förbättras.
- Analysverktyg i appen erbjuder kvantitativa mätningar av kundnöjdhet, kundframgång och engagemang.
- Samla in kundfeedback på din webbplats eller i din app och lägg direkt till önskemål i din produktplan.
- Anpassade guider hjälper till att hantera vanliga användarproblem som är relevanta för dina specifika produkter, vilket sparar tid för ditt kundtjänstteam.
Pendo-begränsningar
- Priserna ligger i den högre skalan.
- Anpassade rapporter är begränsade i mobilappen.
Pendo-prissättning
- Gratis
- Starter: Från 7 000 dollar per år beroende på antalet aktiva användare
- Tillväxt: Kontakta oss för prisuppgifter
- Portfölj: Kontakta oss för prisuppgifter
Pendo-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)
5. UserTesting
Det bästa sättet att förstå dina användare är att sätta sig in i deras situation. Med UserTesting kan du se vad dina kunder ser när de använder dina produkter och fördjupa dig i användarnas feedback för att utveckla produkter som de kommer att använda dagligen. ?
UserTestings bästa funktioner
- Specialbyggda nätverk och partnernätverk gör det möjligt för dig att rikta dig till kunder i olika marknader och segment för att förstå deras behov.
- Användbarhetstester, klickstester och undersökningar ger dynamiska insikter som är mer informativa än enkla omröstningstester.
- Mät prestanda med lojalitet, förtroende och användningspoäng som drivs av kunderna.
- Dashboards som drivs av maskininlärning erbjuder förslag på förändringar för att sticka ut från konkurrenterna.
Begränsningar för UserTesting
- Kundfeedback kräver att användarna öppnar en ny flik, så det är inte ett verktyg i appen.
- Vissa användare vill ha bättre validering och verifiering av användare
Priser för UserTesting
- Essentials: Anpassad prissättning
- Avancerat: Anpassad prissättning
- Ultimate: Anpassad prissättning
UserTesting-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
6. Frill
Frill är ett verktyg för hantering av kundfeedback som du kan använda som webbapp eller widget. Använd anpassningsfunktionerna för att skapa unika tavlor där du kan brainstorma idéer och tillgodose kundernas behov. ?
Frill bästa funktioner
- Anpassningsbara tavlor låter dig fånga idéer, skapa initiativ och svara på användarnas frågor.
- Obegränsad feedback med hjälp av widgets, oavsett prisplan
- Skapa en offentlig färdplan baserad på användarfeedback för att dela med dig av vilka förändringar som är på gång.
- Meddelanden (Frill's version av ett changelog-verktyg) uppdaterar användarna direkt när du lanserar en ny funktion eller produkt.
Begränsningar i Frill
- Alla kommentarer publiceras omedelbart, vilket kan vara avskräckande för företag som vill godkänna kommentarer innan de publiceras.
- Kundsupporten sker huvudsakligen via e-post, vilket kan fördröja feedbackprojekt.
Frill-prissättning
- Startup: 25 $/månad
- Företag: 49 $/månad
- Tillväxt: 149 $/månad
- Enterprise: Från 349 dollar
Frill-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)
7. Nolt
Kundfeedback behöver inte vara tråkigt. Det är åtminstone vad ledarna bakom Nolt anser. Som ett av de bästa alternativen till Canny erbjuder denna app en fantastisk, visuell feedbacktavla som användarna kommer att älska att använda när de samlar in feedback.
Det ger inte bara en bättre kundupplevelse, utan ökar också sannolikheten för att användarna engagerar sig i dina produkter och delar med sig av sina insikter. ?
Nolts bästa funktioner
- Med anpassade statusar och fält kan du skapa personliga arbetsflöden som passar ditt team.
- Utnyttja offentliga eller privata inställningar för dina kundfeedbackforum beroende på dina affärsbehov.
- Med anpassade varumärkesfunktioner kan du lägga till din egen touch och personlighet till feedbackformulär och anslagstavlor.
- Full kontroll över användare, omnämnanden och omröstningar gör det enkelt att skapa en feedbackloop som är informativ och fri från obsceniteter eller annan förbjuden information.
Inga begränsningar
- Det enkla användargränssnittet och designen är lättanvända men begränsande för stora mängder feedback.
- Vissa användare önskar att det fanns fler integrationer tillgängliga.
Nolt-prissättning
- Essential: 39 $/månad
- Pro: 89 $/månad
- Enterprise: Tillgängligt på begäran
Nolt-betyg och recensioner
- G2: 5/5 (15+ recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 40 recensioner)
8. AlphaOS FeatureOS
FeatureOS, tidigare HelloNext, är ett verktyg som låter dig samla in och analysera kundfeedback i stor skala. Istället för att bara samla in insikter från omröstningar om funktioner, låter detta verktyg dig analysera kundengagemanget med flera olika metoder. ?
FeatureOS bästa funktioner
- Med hjälp av roadmap-verktyget kan du skapa produktvägar baserade på användarfeedback eller från grunden och omedelbart dela dem med dina läsare.
- Samla in feedback med hjälp av olika metoder, inklusive widgets, en röstningsfeedbacktavla, enkäter, inbäddningar och formulär.
- Ändringsloggen uppdaterar användarna med bilder, popup-widgets och aviseringar så att de aldrig missar en ny produkt eller funktion.
- Integrationer med verktyg som Slack, Intercom, Linear och ClickUp förenklar arbetsflödena med alla dina verktyg.
Begränsningar i FeatureOS
- Det har färre funktioner än andra verktyg på denna lista, men priset återspeglar detta.
- Det finns en viss inlärningskurva i början när man navigerar bland produktfunktionerna.
Priser för FeatureOS
- Runway: 29 $/månad
- Take Flight: 79 $/månad
- Fly High: 149 $/månad
FeatureOS betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. FeedBear
Tiden då feedbacken var splittrad mellan e-postmeddelanden, supportärenden och försäljningsförfrågningar är förbi. Med FeedBear lagras all din kundfeedback på ett och samma ställe.
Verktyget för användarfeedback erbjuder en 14-dagars gratis provperiod innan du förbinder dig. Förbättra produktutvecklingen genom att använda flera idétavlor, låta användarna rösta på sina favoritalternativ och skapa en produktplan för framgång. ?️
FeedBears bästa funktioner
- Automatiska aviseringar meddelar användarna när du har gjort de ändringar de begärt.
- Tavlor och uppgifter visar teamet vad du arbetar med och gör det enkelt att tilldela nästa steg.
- Det enkla gränssnittet hjälper dig att skapa feedbackformulär på mindre än en minut.
- Lägg till din logotyp, ditt varumärke och din personlighet till den helt anpassningsbara designen.
FeedBear-begränsningar
- Användarna önskar att det fanns fler anpassningsmöjligheter för fälten i programvaran för feedbackhantering.
- FeedBear finns inte tillgängligt på alla språk, vilket begränsar dess användning för utländska företag och kunder.
FeedBear-priser
- Startup: 49 $/månad
- Företag: 99 $/månad
- Enterprise: Anpassad prissättning från 499 USD/månad
FeedBear-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)
10. Savio
Savio är utformat för B2B SaaS-team och gör det enklare än någonsin att skapa en datadriven färdplan. Slipp röriga kommentarer i kalkylblad och använd detta verktyg för att organisera kundrapporter från olika team, inklusive försäljning, produkt och marknadsföring. ??
Savios bästa funktioner
- Feedback grupperas omedelbart i liknande kategorier, vilket gör det enkelt att identifiera önskemål om funktioner och områden där användarna vill se produktförbättringar.
- Stäng feedbacklooparna och skicka snabba, personliga meddelanden för att låta användarna veta att du lyssnar på deras synpunkter.
- Inbyggda mätvärden låter dig analysera feedback för att prioritera det viktigaste arbetet.
- Integrationer inkluderar Help Scout, Chrome-tillägg och Salesforce.
Savios begränsningar
- Vissa funktioner som Kanban-tavlor och omröstningstavlor saknas.
- Sökfunktionen för biljetter kunde vara mer intuitiv för feedbackhanteringsverktyget.
Savios prissättning
- Essential: 49 $/första användare/månad, ytterligare användare 29 $/månad vardera
- Professional: 99 $/första användare/månad, ytterligare användare 49 $/månad vardera
- Företag: 299 $/första användare/månad, ytterligare användare 59 $/månad vardera
Savio-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (5+ recensioner)
- Capterra: 5/5 (1+ recensioner)
Få bättre kundinsikter nu med ClickUp
Med dessa alternativ till Canny kan du generera bättre kundfeedback och fortsätta att förfina dina processer och produkter.
Från verktyg som gör det enkelt att rösta på funktioner till inbyggda analys- och uppgiftshanteringsfunktioner – det är enklare än någonsin att förbättra upplevelsen för ditt team och dina kunder. ?
Med det sagt, registrera dig för ClickUp idag och kom i kontakt med dina användare för att leverera produkter som de älskar.
Med automatiserade uppgifter, anpassningsbara formulär, vyer och prioriteringar (för att inte tala om tusentals integrationer) kan du enkelt synkronisera med ditt team när som helst och var som helst för att säkerställa större kundnöjdhet. ?