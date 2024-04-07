Copy.ai vs. ChatGPT: Vilket AI-verktyg är bäst?

Även om tekniken bakom dem inte är helt ny har AI-verktyg tagit världen med storm de senaste åren, och det ser ut som att de är här för att stanna. Enligt en konsumentundersökning från Forbes svarade mer än hälften av de tillfrågade att AI-drivna lösningar kommer att förbättra kvaliteten och kreativiteten hos innehåll i olika sammanhang.

De två AI-verktyg som du ofta hör talas om är Copy.ai och ChatGPT. Båda kan generera innehåll som liknar mänskligt, är lätta att använda och kan spara massor av tid!

De två verktygen skiljer sig dock åt på många sätt och erbjuder olika funktioner, vilket har gett dem unika positioner inom AI-området.

I den här artikeln dyker vi ner i debatten Copy.ai vs. ChatGPT, diskuterar båda konkurrenterna ingående och hjälper dig att välja din favorit. Vi presenterar också ett tredje alternativ som gör att du kan uppnå oöverträffad AI-driven produktivitet och effektivitet. 🏃

Vad är Copy.ai?

Copy.ai är en AI-baserad copywriter, chatbot och blank page remover baserad på GPT-3 large language model (LLM). Den riktar sig främst till marknadsförings- och säljteam, skribenter, social media managers och alla som kan dra nytta av ett kreativitetslyft. 💪

En av anledningarna till Copy.ai:s snabba popularitetsökning är dess anpassningsbara funktioner. Verktyget låter dig skapa personligt innehåll som passar dina mål perfekt!

Copy.ai-funktioner

Vad gör Copy.ai så speciellt? Låt oss ta en titt på dess viktigaste funktioner! 🎖️

2. Varumärkets röst

Många yrkesverksamma drar sig för att använda AI-verktyg eftersom de är rädda att det genererade innehållet kommer att "döda" deras företags unika röst och identitet. För att dämpa sådana farhågor erbjuder Copy.ai ett alternativ som kallas Brand Voice – med det kan du bibehålla autenticitet och öka konsistensen på alla plattformar.

Denna smarta funktion låter dig i princip "lära" Copy.ai-algoritmerna ditt varumärkes unika röst genom att dela några utdrag av ditt originalinnehåll. Verktyget analyserar dem för att förstå exakt vad du letar efter och använder denna kunskap som grund för att generera framtida innehåll. 😎

1. Förbättra

Du kan dra nytta av fördelarna med Copy.ai endast om du viskar rätt saker i dess AI-öra. Med andra ord måste du ange rätt kommandon för att verktyget ska kunna ge rätt svar.

Med Copy.ai:s förbättringsfunktion behöver du inte oroa dig för precisionen i dina uppmaningar, eftersom verktyget tar hand om det åt dig.

Denna fantastiska funktion finns i Copy.ai Chat, där du kan generera alla typer av innehåll du önskar. Det primära syftet med funktionen Improve är att göra dina uppmaningar mer precisa och säkerställa att du får skräddarsydda resultat.

Det är väldigt enkelt att använda det här alternativet. Allt du behöver göra är att öppna Copy.ai-chatten och skriva in din prompt utan att behöva oroa dig för att den ska se snygg ut. Tryck sedan på knappen "Improve" i textrutans nedre vänstra hörn och se hur verktyget gör sin magi. Lägg till lite kontext om det behövs, skicka in din prompt och njut av korrekt och anpassat innehåll.

3. Infobase

En annan funktion som gör Copy.ai till ett bra verktyg för teamarbete är Infobase – ett centralt arkiv där du kan lagra information om ditt företag, dina produkter, marknadsföringskampanjer, värdeerbjudanden, varumärkesriktlinjer, projektdokumentation och mycket mer.

Varför skulle du göra det? När du vill generera högkvalitativt innehåll som är relevant med Copy.ai kan du hämta information från din Infobase. På så sätt lägger du till sammanhang till dina uppmaningar utan att behöva skriva samma saker om och om igen.

Som ett resultat kan Copy.ai generera personaliserat innehåll. Denna fantastiska funktion har inga begränsningar för antalet Infobase-objekt du kan lagra, vilket gör att du kan spara tid och säkerställa innehållskonsistens.

Priser för Copy.ai

Gratis

Pro : 36 $/månad för fem platser

Team : 186 $/månad för 20 platser

Tillväxt : 1 000 USD/månad för 75 platser

Skala: 3 000 USD/månad för 200 platser

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT (förkortning för Chat Generative Pretrained Transformer) är en AI-baserad chatbot som släpptes av OpenAI i november 2022. Ryktet om detta fantastiska verktyg har sedan dess spridit sig som en löpeld och gett det status som en AI-ikon.

Låt dig inte luras av det enkla gränssnittet – ChatGPT är ett otroligt kraftfullt verktyg för att generera AI-innehåll. Det baseras på banbrytande GPT-3. 5- och GPT-4-modeller, där den senare endast är tillgänglig för Pro-användare.

Den robusta tekniken bakom chatboten gör att den kan ge precisa och korrekta svar på frågor och uppmaningar på ett konversationsliknande sätt. Oavsett om du letar efter ett verktyg som kan generera innehåll, hjälpa till med kundsupport eller svara på frågor kan ChatGPT vara en värdefull allierad.

ChatGPT-funktioner

Varför har världen blivit så galen i ChatGPT? Låt oss se vad detta populära verktyg har att erbjuda.

1. Konversationsminne

En av ChatGPT:s huvudfunktioner och anledningen till att miljontals användare älskar det är dess konversationsminne. Låt oss säga att du vill att ChatGPT ska ge dig ett exempel på en känd sångare, och det svarar Taylor Swift. Om du vill få ett exempel till behöver du bara skriva något enkelt, som "en till", så fyller verktyget i tomrummet och visar namnet på en annan sångare. 💃

Enkelt uttryckt har ChatGPT ett minne som gör att det kan förstå och komma ihåg sammanhanget från tidigare meddelanden utan att du behöver upprepa det hela tiden. Detta gör att du snabbt kan få precisa svar.

Du kan också använda funktionen för att förfina dina uppmaningar. Om du till exempel använde uppmaningen ”ge mig ett exempel på en populär sångare” kan du senare skriva något i stil med ”Nej, jag menade en populär rocksångare” för att säkerställa att ChatGPT använder arkiven för rockgenren.

2. Röstsamtal

I september 2023 började OpenAI lansera en ny ChatGPT-funktion som kallas röstkonversationer. Tack vare denna banbrytande nyhet är du inte längre begränsad till att bara skriva dina konversationer med ChatGPT – du kan faktiskt ha röstchattar!

Du pratar med ChatGPT, och det svarar dig med den röst du valt. Lyssna på en godnattsaga, lär dig om en sevärdhet eller låt det sammanställa och diktera ett recept.

Denna funktion drivs av en ny text-till-tal-modell som kan generera människoliknande ljud från texter på bara några sekunder. OpenAI har samarbetat med professionella röstskådespelare för att utveckla denna funktion, så rösterna är av hög kvalitet.

3. Bildfunktioner

Denna praktiska nya funktion låter dig hoppa över skrivandet genom att skicka ett foto till ChatGPT och be det att ge mer sammanhang och detaljer. 📸

Du kan till exempel ta en bild av en sevärdhet och be ChatGPT att ge dig några roliga fakta om den. Eller så kan du ta en bild av ditt kylskåp och be verktyget att komma med receptidéer baserade på de ingredienser som finns tillgängliga.

OpenAI har introducerat denna funktion gradvis sedan slutet av september 2023, så att de kontinuerligt kan förfina den för en ännu bättre användarupplevelse.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 $/månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

+ Många flexibla alternativ som du kan inkludera i din plan. Besök OpenAI:s webbplats för mer information.

Copy.ai vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Copy.ai och ChatGPT är ledande AI-verktyg fullspäckade med funktioner som är utformade för att förbättra produktiviteten, effektivisera arbetsflöden och höja nivån på ditt innehåll. Det är därför det kan vara ganska svårt att utse en vinnare i duellen mellan Copy.ai och ChatGPT. Låt oss se hur de två verktygen står sig mot varandra i tre viktiga aspekter: gränssnitt, anpassningsbarhet och mallar.

1. Gränssnitt

Ett verktyg kan ha alla tänkbara funktioner, men det spelar ingen roll om gränssnittet inte är intuitivt.

Trots att de har imponerande funktioner och ett helt spektrum av praktiska användningsområden baserade på avancerad teknik, har både Copy.ai och ChatGPT enkla gränssnitt. Det finns inga problem som rörig layout, dålig navigering eller överväldigande popup-annonser.

Oavsett vilket verktyg du väljer kommer du inte ha några problem att använda det tack vare tydliga alternativ. Detta är faktiskt en av anledningarna till att båda verktygen är så populära – de bygger visserligen på avancerad teknik, men är lätta att använda för alla, även för dem som inte är tekniskt kunniga.

2. Alternativ för anpassning av prompt

I den andra omgången av matchen mellan ChatGPT och Copy.ai tittade vi på deras funktioner för anpassning av promptar. Kan du använda dessa verktyg för att förfina dina promptar och få bättre resultat? Ja, absolut!

ChatGPT har konversationsminne och tillåter användarkorrigeringar. Det innebär att det kommer ihåg dina tidigare frågor och använder denna kunskap för att ge välgrundade svar. Dessutom kan du förfina dina frågor med mer detaljer.

ChatGPT är visserligen imponerande, men Copy.ai tar överhanden i denna omgång. Tack vare funktionen Improve förbättrar verktyget automatiskt dina uppmaningar utan att du behöver göra något. Dessutom kan du anpassa ditt varumärkes röst för autentiska meddelanden.

Copy.ai erbjuder en annan cool funktion som heter More Like This. Du kan spara dina favoritidéer som genererats av verktyget och sedan använda dem som grund för att skapa nya.

3. Mallar

Mallar med färdiga uppmaningar hjälper dig att kommunicera med AI-verktyg och säkerställer att du träffar rätt ton och får önskat resultat.

Copy.ai har ett bibliotek med över 100 anpassningsbara mallar för alla möjliga ändamål, från att skapa blogginlägg till att skräddarsy Facebook-annonser och Instagram-bildtexter för din målgrupp. Dessa mallar är tillgängliga i alla abonnemang (inklusive gratisversionen, men vissa begränsningar kan gälla).

Eftersom Copy.ai främst fokuserar på AI-innehållsskapande för marknadsföring, försäljning och sociala medier, är dess mallar anpassade efter just dessa team.

ChatGPT erbjuder promptmallar endast i Enterprise-planen, och du hittar dem i mallkatalogen. Du kan också skapa egna mallar för promptskrivning i katalogen och dela dem med teammedlemmarna.

Copy. ai vinner denna omgång tack vare sitt omfattande mallbibliotek, som inte är låst bakom den högsta prenumerationsnivån, vilket är fallet med ChatGPT.

Copy.ai vs. ChatGPT på Reddit

Låt oss se vad Reddit-användare har att säga om Copy.ai och ChatGPT.

En användare röstade på ChatGPT på grund av dess omfattning:

”Trots tillfälliga driftstörningar under rusningstid i USA, särskilt när jag arbetar med personliga projekt efter arbetstid där jag befinner mig, anser jag fortfarande att ChatGPT är det mest omfattande AI-skrivverktyget som finns. Även om det vore idealiskt att samla allt på en plattform förstår jag behovet av flexibilitet. Som användare vill jag inte slösa bort mina pengar om jag inte använder plattformen och får valuta för pengarna.”

En annan användare nämnde att de föredrar Copy.ai, men gav ingen detaljerad förklaring:

”100 % copy. ai är bättre än chatgpt. Jag skrattar varje gång någon använder ChatGPT.”

Andra användare är överens om att en kombination av båda verktygen är den idealiska lösningen:

”En blandning av ChatGPT och Copy.ai är bra. Jag föredrar Copy.ai för copywriting och sociala medier.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Copy. ai vs. ChatGPT

Copy.ai och ChatGPT är fantastiska verktyg, men de tjänar olika syften. Copy.ai hjälper till med att generera innehåll och fokuserar på marknadsföring och försäljning, medan ChatGPT handlar om dynamiska konversationer och att ge svar på frågor.

Det innebär att ditt val i slutändan handlar om att kompromissa med vissa funktioner. Tänk om vi berättar att det finns ett alternativ till Copy.ai och ChatGPT som låter dig utnyttja kraften i AI, hantera projekt, uppgifter och dokument och arbeta smidigt med ditt team? Verktyget heter ClickUp!

Låt oss ta på oss våra detektivhattar och utforska de utmärkande funktionerna i denna exceptionella produktivitetsplattform för att förstå varför du bör börja använda den så snart som möjligt. 🕵️

1. ClickUp AI

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina blogginlägg, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI är en kraftfull AI-baserad skrivassistent som kan hjälpa dig att slutföra uppgifter, förbättra produktiviteten och spara tid! ⏰

Med detta AI-skrivverktyg kan du:

Skapa e-postmeddelanden

Sammanfatta och finslipa text

Brainstorma idéer för blogginlägg och bildtexter på sociala medier

Skapa projektbeskrivningar

Skapa text för mötesdagordningar

Detta är bara toppen av isberget – ClickUp AI finns där när du saknar kreativitet eller inspiration för att skriva eller redigera innehåll.

Det hjälper olika avdelningar, från marknadsföring och försäljning till personalavdelningen och projektledning. Med ClickUp AI kan du öka hela teamets effektivitet och uppnå mer på kortare tid, utan att kompromissa med kvaliteten.

2. ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att dokumentera skrivprocessen för innehållsskapande.

Oavsett vilket yrke du har är det troligt att du hanterar en massa dokumentation. Med ClickUp Docs kan du skapa, dela och redigera dokument, koppla dem till arbetsflöden och uppgifter samt kategorisera dem utan problem. 😏

Dessutom kan du använda ClickUp Docs som ett digitalt arkivskåp för att lagra dokument och komma åt dem när du vill.

ClickUp Docs har funktioner som kommentarer och redigering i realtid, vilket främjar kommunikation och samarbete i teamet och hjälper dig att enkelt följa framstegen.

Denna unika dokumenthanteringsfunktion med anpassningsbara åtkomst- och delningsbehörigheter och enkel synkronisering av arbetsflöden kan vara precis vad ditt team behöver för att minimera risken för att förlora viktiga dokument och maximera produktiviteten.

3. ClickUp-uppgifter

Organisera YouTube-videor, inlägg på sociala medier och andra typer av innehåll med ClickUps 15+ vyer.

Effektiv uppgiftshantering är avgörande för team. Utan den har dina kollegor ingen aning om vad de ska göra inom deadlines, vilket bara kan leda till problem.

Med ClickUp Tasks får du en uppsättning viktiga funktioner som gör det enkelt att hantera uppgifter. Skapa, hantera och övervaka uppgifter för alla typer av projekt, oavsett om det gäller byggnation eller mjukvaruutveckling.

Dra nytta av över 35 ClickApps för att anpassa dina arbetsflöden, skapa automatiserade uppgifter, lämna extra instruktioner till flera teammedlemmar genom kommentarer och använd anpassade fält och uppgiftsberoenden för att skräddarsy sammankopplade processer i rätt ordning.

Njut av ClickUps över 15 vyer för att observera dina uppgifter och projekt från olika perspektiv och, om nödvändigt, göra ändringar för att öka produktiviteten och garantera framgång.

ClickUp: AI och projektledning i kombination

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg som erbjuder en fantastisk AI-driven skrivassistent och robusta funktioner för projekt- och uppgiftshantering. Tack vare sin anpassningsbarhet kan ClickUp vara en värdefull allierad för alla team som vill göra mer och prestera bättre med minimal ansträngning.

Registrera dig på ClickUp idag och nå produktivitetsstjärnorna på nolltid! ⭐