Recension av Shortcut 2025 (funktioner, fördelar, nackdelar och priser)

Överväger du att använda Shortcut för ditt företag?

Shortcut är ett samarbetsverktyg för moderna mjukvaruteam som hjälper dem att driva sina projekt framåt.

Men har Shortcut-programvaran de rätt funktionerna för att stödja ditt team?

För att besvara denna fråga använder vi exempel från det superambitiösa (och extremt upptagna) teamet av apputvecklare från Silicon Valley.

I denna recension av Shortcut kommer vi att prata om dess funktioner, fördelar, nackdelar och priser för att hjälpa dig att avgöra om det är rätt projektledningsprogram för dig!

Vad är Shortcut?

Shortcut är ett projektledningsverktyg som är särskilt utformat för mjukvaruutvecklingsteam. Med ett enkelt gränssnitt i Kanban-stil erbjuder det en överskådlig upplevelse för bättre teamsamarbete.

Och det är i stort sett vad Shortcuts filosofi handlar om – att tillhandahålla en plattform där mjukvaruteam kan samarbeta och skapa produkter. Det hjälper dig att:

Planera projektbackloggar och sprintar

Automatisera och hantera arbetsflöden

Visualisera projektets framsteg

Effektivisera projekt över olika mjukvaruutvecklingsplattformar

I princip allt du behöver för att lyckas inom mjukvaruutveckling. Det är i alla fall vad vissa tror!

Med en strömlinjeformad användarupplevelse hjälper Shortcut-programvaran både kärnteknik- och produktlednings-team att enkelt hantera projekt.

Vem kan använda Shortcut?

Shortcut är främst avsett för mjukvaruutvecklare, särskilt de som använder mjukvaruutvecklingsmetoderna Agile, Scrum eller Kanban.

Jag menar, om du inte är ett mjukvaruutvecklingsteam kan du fortfarande använda Shortcut, men varför använda ett verktyg som inte är skapat för dig?

Det är också bra för fjärrstyrda mjukvaruteam och finns tillgängligt som:

Webbapp

Skrivbordsapp för Windows och Mac

Mobilapp för Android och iOS

Vi är säkra på att du undrar vilka funktioner Shortcut har innan du köper programvaran.

Låt oss ta en titt på de viktigaste funktionerna i Shortcut-programvaran.

4 viktiga funktioner i Shortcut

Shortcut skapades för att bekämpa siloeffekten, det vill säga det begränsade informationsflödet som bromsar mjukvaruutvecklingsprojekt.

Som ett resultat är det byggt på principerna om transparens och användarvänlighet.

Så utan vidare, låt oss dyka in i dem!

A. Projekt

I Shortcut-plattformen är projekt centrala funktionsområden som täcker alla berättelser i ett projekt. (Mer om berättelser om en stund. )

Tänk på dem som avdelningar, affärsområden eller öppna fokusområden som kan färgkodas för att underlätta igenkänningen.

Låt oss till exempel titta på hur Pied Piper-teamet kunde definiera sina projekt i Shortcut.

Teammedlemmar som Richard, Dinesh och Gilfoyle sköter appens kärnteknologi, som kan delas upp i projekt som:

Frontend

Backend

Under tiden fokuserar deras vän Erlich Bachman på...

B. Berättelser

Berättelser är dina vanliga, dagliga uppgifter som alla tilldelas.

Med Shortcut kan du kategorisera uppgifter i tre typer av berättelser:

Funktioner : uppgifter som rör programvarans funktionalitet

Buggar : problem som behöver åtgärdas

Sysslor: uppgifter som inte är något av ovanstående men som måste tilldelas

”Inget av ovanstående?”

Ja.

Det är en ganska bred kategorisering för sysslor.

Men det är vad du måste ta itu med i detta programvaruverktyg för projektledning.

Om du inte är ett mjukvaruteam kommer du bokstavligen att ha massor av sysslor som hopar sig.

Dessutom kan du skapa en mall för dessa berättelsetyper och även lägga till uppgifter inom varje berättelse. Varje berättelse bör dock ingå i ett projekt.

Användarna arbetar med Stories beroende på projektets arbetsflöde, som är en anpassad, stegvis process för att slutföra ett projekt.

Här är ett exempel på ett typiskt arbetsflöde:

Oplanerad -> Planerad -> Pågående -> Under granskning -> Klar

Du kan också anpassa det efter ditt projekts behov.

På så sätt kan du anpassa hur varje Story utvecklas från idé till färdig produkt, vilket kanske ger dig lite sällsynt uppskattning från nätverksingenjören Gilfoyle:

Om en produktchef vill granska projektets framsteg behöver hen dessutom bara gå till sidan Stories. Denna sida liknar en Kanban-tavla, där varje uppgift visas som ett kort och de med högst prioritet visas högst upp i varje kolumn.

Här kan du dra och släppa varje kort för att uppdatera dess framsteg, eller sortera dem efter berättelsetyp för snabb samverkan.

Det här är perfekt för personer som Jared, som älskar allt som har med Scrum och Agile att göra!

C. Epics och Milestones

Du kanske har hundratals Stories som dina teammedlemmar behöver göra.

Men hur hanterar du alla dessa?

Det är här Epics kommer in i bilden.

Tyvärr är det inte så spännande som det låter.

Epics är i grunden bara kategorier.

För enkel uppgiftshantering kan du samla ett antal berättelser (även från flera projekt) i en episk berättelse.

Det är ju trots allt berättelserna som gör Epic! Förstår du?

Vilken typ av ”episkt” äventyr kan detta team ta sig an?

Eftersom Epics handlar om samarbete över gränserna kan teamet klassificera produktintroduktion som en Epic.

Den innehåller berättelser från projekt som rör innehåll, kodning, användargränssnitt etc.

Så här ser en Shortcut Epic-sida ut:

När du har tillräckligt med epics kan du gruppera dem som milstolpar för bättre projektplanering.

Epics, Stories, Milestones – vi vet att det är mycket att ta in, även om du är en del av ett teknikteam.

Men om du gillar att jonglera med flera förvirrande termer i huvudet är det här nog perfekt!

För alla andra följer här en kort sammanfattning av dessa funktioners hierarki:

Projekt är kärnfunktioner, avdelningar eller vertikaler.

Berättelser är dagliga uppgifter som är kopplade till ett projekt.

Epics är sammanställningar av flera berättelser från olika projekt.

Milstolpar innehåller epics

Obs! En användare kan inte lägga till ett anpassat fält till någon av dessa funktioner.

D. Integrationer

Man kan inte skapa ett verktyg för mjukvaruutveckling utan en rad integrationsalternativ, eller hur?

Idealiskt sett borde du inte behöva integrationer i det perfekta verktyget, men det är en annan historia.

Shortcut har en rad integrationer som hjälper dig att kommunicera, lagra data, schemalägga händelser och göra mycket mer på olika plattformar.

Du kan integrera det med flera verktyg och programvaror, till exempel:

Bugsnag: en programvara för felövervakning och rapportering

Google Kalender: en onlinebaserad schemaläggningsapp

Slack: ett kommunikationsverktyg för distansarbetande team

GitHub: en plattform för mjukvaruutveckling

Zendesk: app för kundservice och hantering

Dessutom kan alla utvecklare använda Shortcut API för att skapa en anpassad integration eller automatisera processer för förbättrad funktionalitet.

Fördelarna med Shortcut

Med alla dessa funktioner är det tydligt att programvaruutvecklingsverktyget Shortcut har några praktiska funktioner.

Här är en snabb överblick över några av fördelarna med att använda det:

A. Användarvänligt gränssnitt

Shortcut-teamet utvecklade Shortcut för att effektivisera mjukvaruutvecklingsprocessen.

Varför?

De flesta mjukvaruutvecklare har den olyckliga erfarenheten av att hantera klumpig, gammaldags mjukvara som saktar ner deras arbetsflöde.

Det är därför Shortcut har utvecklats som en programvara som är lätt att använda för de flesta ingenjörer.

För att underlätta åtkomsten till funktionerna finns de flesta av dem i vänster sidfält på Shortcuts startskärm.

Men kom ihåg att detta är ett verktyg som är utvecklat för mjukvaruteam.

Det är enkelt för dem.

Om du inte är van vid det kan alla epics, milstolpar och berättelser leda till ett förvirrande äventyr för dig själv.

B. Enkel sökfunktion

När ditt projekt startar kommer dina berättelser att staplas på hög.

Därför erbjuder Shortcut enkla filtersökningar för dina berättelser, episka berättelser, arbetsflöden och projekt.

Dessutom finns det en global sökfält för Stories och Epics.

Här visas dina sökresultat i två olika flikar (med namnen Stories och Epics) och färgkodas enligt det projekt de är tilldelade.

Idealiskt sett borde du inte behöva förlita dig på en sökfunktion för att navigera i dina processer, men hey, åtminstone finns det någon sorts lösning…

C. Skapad för agila team

Ett verktyg för projektledning utan Agile-funktioner är väl meningslöst, eller hur?

Men med Shortcut kan du hantera Scrum, Kanban och allt däremellan.

Faktum är att även namnen på dess kärnfunktioner (som Stories och Epics) liknar Agile-koncept!

Den innehåller också en mängd diagram som hjälper dig att skapa bättre produkter snabbare.

Du får till exempel diagram som hjälper dig att övervaka projektets framsteg, såsom kumulativa flödesdiagram, burndown-diagram och diagram som hjälper dig att beräkna hela företagets tekniska hastighet.

6 begränsningar med Shortcut (med lösningar)

Visst, Shortcut är en programvara som skulle kunna göra Gilfoyle lycklig:

Men det är inte utan begränsningar.

Shortcut är inte ett ”dåligt verktyg”, men det har sex allvarliga nackdelar:

(klicka på länkarna för att hoppa till en specifik nackdel)

Obs: Denna recension av Shortcut belyser hur ett kraftfullt alternativ till Shortcut, som ClickUp, kan lösa alla problem du kan stöta på med Shortcut.

Men vad är ClickUp?

ClickUp är världens ledande verktyg för fjärrstyrd projektledning som används av team i företag, från nystartade företag till jättar. Med ett brett utbud av funktioner för agil projektledning och samarbete har det allt som ett internt eller virtuellt team behöver i alla branscher!

Fortsätt läsa för att lära dig mer om några av Shortcuts största begränsningar och hur ClickUp kan lösa dem:

Shortcut Nackdel nr 1: Dashboarden kan inte anpassas

Visst, Shortcut-instrumentpanelen är lätt att hitta i kolumnen till vänster.

Den visar information om de berättelser eller uppgifter som tilldelats dig.

Men det är allt!

Utöver det är instrumentpanelen ganska begränsad.

Det går till exempel inte att anpassa, vilket kan vara ett stort problem.

Tänk på det.

Varje morgon när du loggar in på jobbet är din instrumentpanel det första du kollar.

Men utan en omfattande, anpassningsbar instrumentpanel kommer du att tvingas söka igenom en massa flikar och data för att hitta det du vill ha!

Det kommer inte bara att fördröja dina framsteg, utan också göra dig extremt frustrerad.

ClickUps lösning: Flera vyer för att anpassa sig till olika projektstilar

ClickUps Multiple Views erbjuder olika arbetsytor så att virtuella team kan använda den som bäst motsvarar deras projektbehov.

Det bästa med det?

För maximal flexibilitet kan du växla mellan dessa vyer inom samma projekt!

Här är vad denna projektledningsplattform har att erbjuda dig:

Shortcut nackdel nr 2: Saknar kraftfulla funktioner för dokumentskapande

Kvalitativ mjukvaruutveckling handlar inte bara om kodning.

Det innehåller även lite god gammaldags skrivande!

Du behöver dokumentera dina projekt, ta fram förslag på nya eller helt enkelt brainstorma om koncept.

Shortcut försöker hjälpa dig med detta genom sin skrivfunktion.

Den erbjuder de vanliga grundläggande skrivfunktionerna som:

Automatiska punktlistor

Rubrik- och textformatering

Samarbetsfunktioner som delning och kommentering

Men det är allt.

Utan något som skiljer det från andra skrivappar är den enda fördelen med Write att du inte behöver lämna Shortcut-fönstret för att skriva ett utkast.

Och det är inte mycket för att förbättra din upplevelse.

Du kan lika gärna öppna ett nytt Word- eller Google-dokument för att få den fullständiga skrivupplevelse du är van vid!

Om du verkligen vill kunna skapa dokument enkelt inom ditt projektledningsverktyg, bör du överväga ClickUp Docs.

ClickUps lösning: Dokumentera allt med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan han spara all den användbara informationen för att använda senare.

Med det kan du skapa detaljerade dokument inom varje projektutrymme.

Den ger dig också massor av unika funktioner, såsom:

Rich text-formatering för att skapa detaljerade dokument

Nesting av sidor i dokument för ytterligare kategorisering

Anpassningsbara åtkomsträttigheter

Skapa en dokumentmall för framtida bruk

Tagga medlemmar i dokument

Tilldela dem till olika personer

Exportera dokument som HTML-, PDF- och Markdown-filer

Låt Google indexera dessa dokument så att de visas i sökresultaten!

Med ClickUp Docs får du superkrafterna att skapa din egen interna Wiki!

Shortcut nackdel nr 3: Otillräckliga funktioner för (fjärr)teamhantering

Visst, Shortcut har vissa bra funktioner för mjukvaruutveckling och projektledning.

Men det är inte så bra när det gäller teamhantering.

För att Shortcut ska fungera behöver du motiverade och målinriktade medarbetare som manuellt:

Uppdatera Stories regelbundet

Informera sina ledare om förseningar

Rensa deras uppgiftsbackloggar

I grund och botten letar du efter personal med samma engagemang som mjukvarudesignern Dinesh:

Tyvärr är det få av oss som arbetar på det här sättet.

Även på bra dagar kommer vissa saker att falla mellan stolarna.

Dessutom ökar efterfrågan på funktioner för fjärrstyrning av mjukvaruteam, eftersom många nu arbetar på distans.

Utan dessa funktioner vet du ju inte:

Vem arbetar med vilken uppgift just nu?

Om dina anställda är överarbetade eller inte

Vilka uppgifter en teammedlem ska ta itu med härnäst

A. Få en översiktlig bild av ditt mjukvaruteam med Box View

Undrar du vilka av dina anställda som klarar sina uppgifter och vilka som behöver lite extra stöd?

Gå bara till ClickUps Box View, använd filter som "tidsuppskattning" eller "antal uppgifter" så får du svaret.

Oavsett om du leder ett stort eller litet team hjälper Box-vyn dig att övervaka varje medarbetares uppgiftsframsteg och till och med förstå om du behöver omfördela uppgifter.

Dessutom kan du få en uppfattning om deras produktivitet genom att titta på deras procentuella uppgiftsgenomförande, uppskattningar av total tidsåtgång, deras Agile- och Scrum-poäng och mycket mer!

B. Analysera varje teammedlems uppgifter med Profiles och Pulse

ClickUps Profiler -funktion är utvecklad för projektledare och Scrum-mästare och ger dig en detaljerad översikt över ditt teams uppdrag.

Den visar dig:

Vad de har arbetat med

Vad de arbetar med just nu

Vad de planerar att arbeta med

Du kan komma åt en persons profil var som helst på plattformen genom att klicka på deras namn. När du är där kan du också lägga till påminnelser och delegera uppgifter till dem.

Oavsett om du hanterar stora eller små team hjälper den här funktionen alla projektledare att hålla koll på teamets uppgifter.

Men det är inte allt!

Denna projektledningsplattform har också en Pulse -funktion som använder maskininlärning för att automatiskt generera aktivitetsrapporter. Detta visar vad ditt mjukvaruteam fokuserar mest på just nu.

Du kan använda den för att kontrollera:

Ditt teams aktivitetsnivåer under dagen

Vem är online och offline

Vem arbetar aktivt med något för att samarbeta i realtid?

De senaste uppgifterna som varje person har varit mest aktiv i

Shortcut nackdel nr 4: Ingen inbyggd tidrapportering

Detta är en annan bieffekt av Shortcuts filosofi om en överskådlig plattform.

Programvaran är integrerad med en tidshanteringsapp: Clockify.

Men det är det enda valet du har!

Att bara erbjuda en enda integrering för tidrapportering är förvirrande, eftersom tidshantering är oerhört viktigt för agila processer.

Kom ihåg att Agile- eller Scrum-programvaruaktiviteter alltid är tidsbegränsade och ömsesidigt beroende. Från sprintar till dagliga möten – allt är tidsbegränsat!

Men om du inte använder Clockify måste du ladda ner appen (och förmodligen köpa ett annat abonnemang) för att spåra projekttid i Shortcut.

ClickUps lösning: Övervaka tidsanvändningen med Chrome-tillägg och integrationer

Med ClickUps smarta Chrome-tillägg kan du registrera tidsanvändningen per uppgift exakt, utan att behöva ladda ner en extra app.

Men om du redan använder en tredjepartsprogramvara för att spåra tid kan du integrera den med ClickUp. Den har kraftfulla integrationer med populära tidsspårare som Everhour, Time Doctor, Toggl och många fler!

Detta gör det möjligt för dina teammedlemmar att hitta den perfekta balansen mellan "arbetstid" och "egen tid".

Shortcut nackdel nr 5: Inga Gantt-diagram eller projekt tidslinjevy

Shortcut kan hjälpa mjukvaruteam som fokuserar på resultat.

Men i strävan att göra det enkelt för teknikerna missar plattformen en möjlighet att tjäna hela organisationen.

När allt kommer omkring har team som affärsutveckling, försäljning eller marknadsföring väl inte mycket nytta av Scrum-poäng?

Istället kan dessa team använda ett intuitivt Gantt-diagram som hjälper dem med långsiktig projektledning.

Tyvärr har Shortcut inte någon sådan.

ClickUps lösning: Spåra framsteg med Gantt-diagram

Om du är projektledare behöver du bara ta en snabb titt på ClickUps Gantt-diagram för att se hur ditt projekt fortskrider och följa framstegen.

Dessutom kan ClickUps Gantt-diagram automatisera olika projektprocesser i realtid.

Här är vad det kan göra:

Justera automatiskt uppgiftsberoenden efter att du har omplanerat en uppgift.

Beräkna omedelbart hur stor andel av projektet som är slutfört baserat på slutförda uppgifter jämfört med totala uppgifter.

Jämför aktuell och förväntad framsteg i din planerade projektschema

Beräkna omedelbart ditt projekts kritiska väg för att veta vilka uppgifter du måste slutföra för att hinna i tid till deadline.

Men vänta... Gantt-diagram är inte de enda diagrammen du får med denna projektledningsplattform.

ClickUps kraftfulla instrumentpaneler hjälper dig att visualisera dina projektdata med olika diagram, till exempel:

Velocity Charts : ta reda på hur många av dina uppgifter som har slutförts

Burndown-diagram : analysera ditt teams prestanda mot en mållinje och visualisera återstående arbete.

Burnup-diagram : se hur mycket du redan har slutfört i förhållande till ditt omfattningsmål

Kumulativa flödesscheman : följ projektets framsteg över tid

Dessutom är alla grafer färgglada och superroliga att använda för att följa framstegen.

Shortcut nackdel nr 6: Dyra priser

Vi vet vad du tänker: hur mycket kostar Shortcut-programvaran?

Här är en snabb översikt över vad du får betala för Shortcut-upplevelsen:

Shortcuts prismodell

Projektledningsprogrammet Shortcut erbjuder tre standardpaket:

A. Gratisplan

Erbjuder obegränsade kärnfunktioner (som Stories, Projects och Epics) för 1–10 användare, vilket är perfekt för ett litet team. Men du kan endast få tillgång till support för Shortcut via dess användargrupp.

B. Standardplan (8,5 $/användare per månad)

Stöder 11+ användare och inkluderar en "observatörsfunktion" som låter en gästanvändare observera ditt arbetsutrymme utan att kunna publicera eller delta i projektet. Du får också prioriterad kundservice.

C. Företagsplan

Anpassade priser med ytterligare säkerhetsfunktioner (som SAML Single Sign-On) och dedikerad kundservicechef.

Shortcuts prisplaner är inte bara mycket begränsade, utan priset stiger också lite för kraftigt i Standard-planen. I ett snabbt växande, högpresterande ingenjörsteam kan detta vara ett problem.

Om du är ett pris- och kvalitetsmedvetet företag kanske du vill överväga andra bättre programvaror på marknaden, som ClickUp.

Den erbjuder obegränsat antal användare, uppgifter och kundsupport dygnet runt i gratisversionen!

Dessutom innehåller de betalda abonnemangen massor av extra funktioner som kan tillgodose behoven hos organisationer av alla storlekar – från nystartade företag till stora koncerner.

Det bästa med det?

Jämfört med Shortcut-programvaran kostar ClickUp mindre än hälften per användare på alla nivåer!

Här är ClickUps prisplaner:

Gratisplan: obegränsat antal uppgifter och obegränsat antal användare med kundsupport dygnet runt, för alltid

Obegränsad ($5 per användare och månad) : erbjuder funktionerna i gratisplanen + obegränsat lagringsutrymme, integration med flera verktyg, instrumentpaneler

Business (9 USD per användare och månad): erbjuder funktionerna i Unlimited Plan + tvåfaktorsautentisering + målmappar + extra gäster och mer

Slutsats

En bra projektledningsprogramvara erbjuder en samarbetsplattform för dina produktteam samtidigt som den förbättrar produktiviteten i hela företaget.

Shortcut har vissa bra funktioner, men det har också många nackdelar.

Och när du är ett snabbt växande team som Pied Piper har du inte råd med många nackdelar.

Vad du behöver är ett kraftfullt projektledningsverktyg som ClickUp.

Denna fantastiska programvara har rätt uppsättning funktioner för alla typer av moderna programvaruteam och gör samarbete på distans till en barnlek.

Så registrera dig för ClickUp idag och fira projektets framgång med hela ditt team – precis som Pied Pipers of Silicon Valley!