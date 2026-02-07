무료 연구 논문 정리 템플릿

대부분의 연구 논문이 무너지는 이유는 아이디어가 약해서가 아닙니다. 출처, 노트, 초안이 흩어져 있어 글쓰기가 끊임없는 정보 수집 작업으로 변하기 때문입니다. 연구 중심 일에서는 이 문제가 더욱 심각해집니다: 지식 근로자들은 하루의 약 20%를 정보 검색과 수집에 소비합니다.

이 글에서는 출처 추적, 개요 작성, 다단계 프로젝트 관리에 도움이 되는 6가지 무료 연구 논문 정리 템플릿을 소개합니다. 중요한 세부 사항을 놓치지 않고 진행할 수 있도록 도와줍니다.

연구 정리 템플릿 개요

연구 논문 정리 템플릿이란 무엇인가요?

연구 논문 정리 템플릿은 출처, 노트, 개요, 초안 등 연구 프로젝트의 핵심 구성 요소를 한곳에 수집, 정리, 연결하기 위한 체계적인 틀입니다.

명확한 체계가 없으면 맥락이 산만해져 연구 속도가 느려지기 마련입니다. 정보가 탭, 문서, 북마크, 노트 등에 흩어져 출처를 찾고 아이디어를 추적하며 진행 상황을 관리하기가 어려워집니다.

효과적인 정리 템플릿은 일반적으로 다음을 포함합니다:

인용 정보가 포함된 출처 추적

주제별 노트 정리

개요 및 아규먼트 구조

초안 관리 및 진행 상황 추적

단순히 아규먼트 구조만 보여주는 기본 개요와 달리, 연구 관리 도구는 자료 수집부터 최종 논문 구성 및 수정까지 전체 워크플로우를 지원합니다. 일부는 단순하고 선형적인 반면, 다른 도구들은 작업 추적 및 협업 기능을 갖춘 완전한 프로젝트 작업 공간으로 기능합니다.

직원 절반 이상(57%)이 업무 관련 정보를 찾기 위해 내부 문서나 회사 지식 기반을 검색하며 시간을 낭비합니다. 정보를 찾지 못할 때는? 6명 중 1명은 개인적인 해결책에 의존합니다—단편적인 정보를 모으기 위해 오래된 이메일, 노트, 스크린샷을 뒤지는 식이죠.

연구 논문 정리 템플릿 선택 시 고려사항

처음 찾은 템플릿을 다운로드하면 종종 더 큰 좌절로 이어집니다. 한 시간 동안 설정했지만, 필요한 내용을 추적하지 못하거나 진화하는 아규먼트에 맞추기엔 너무 경직되어 있음을 깨닫게 됩니다. 결국 포기하고 흩어진 파일들의 혼란스러운 시스템으로 되돌아갈 수밖에 없습니다.

이를 피하려면 유용한 템플릿과 쓸모없는 템플릿을 구분하는 기준을 알아야 합니다. 연구 논문 정리 도구가 단순한 버려진 문서가 아닌 유용한 도구가 되게 하는 핵심 기능은 다음과 같습니다. ✨

출처 관리 필드: 인용 정보(저자, 제목, 출판사, 날짜, URL 또는 DOI)의 세부 사항을 기록할 전용 필드가 템플릿에 필요합니다. 우수한 템플릿은 인용 스타일(APA, MLA, 시카고 등) 필드까지 포함해 나중에 서식 재설정의 번거로움을 덜어줍니다. 이 출처 테이블은 견고해야 합니다.

참고-출처 연결: 훌륭한 인용구를 발견했지만 몇 주 후 어디서 찾았는지 전혀 기억나지 않는 경우가 있습니다. 좋은 정리 도구는 훌륭한 인용구를 발견했지만 몇 주 후 어디서 찾았는지 전혀 기억나지 않는 경우가 있습니다. 좋은 정리 도구는 노트를 직접 출처에 연결해 주므로, 다시는 인용 출처를 찾아 헤매는 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

아웃라인 유연성: 연구 과정에서 아규먼트 구조는 변화합니다. 경직된 구조에 얽매이게 하는 정적 템플릿은 무용지물입니다. 문서 전체를 망가뜨리지 않고도 아웃라인 섹션을 드래그, 드롭, 재배열할 수 있는 기능이 필요합니다.

진행 상황 추적: 연구 논문 작성은 스프린트가 아닌 마라톤입니다. "읽을 자료", "초안 작성 중", "수정 중"과 같은 진행 상태를 표시하는 템플릿은 동기를 부여하고 다음에 해야 할 작업을 명확히 보여줍니다.

협업 지원: 공동 저자와 작업하거나 지도교수님의 피드백이 필요하다면 실시간 편집, 코멘트 기능, 작업 할당 같은 기능이 필요합니다. 이를 통해 모든 소통을 이메일 스레드에 흩어지지 않고 한곳에 모아 관리할 수 있습니다.

서식 호환성: 최종 논문은 대부분 Word나 Google Docs 형식으로 제출해야 합니다. 템플릿이 깔끔하게 내보내지는지, 더 나아가 Zotero나 Mendeley 같은 참고문헌 관리 도구와 연동되어 최종 논문은 대부분 Word나 Google Docs 형식으로 제출해야 합니다. 템플릿이 깔끔하게 내보내지는지, 더 나아가 Zotero나 Mendeley 같은 참고문헌 관리 도구와 연동되어 워크플로우를 간소화하는지 확인하세요.

이제 무엇을 찾아야 할지 알았으니, 고려해볼 만한 몇 가지 템플릿을 소개합니다.

11가지 무료 연구 논문 정리 템플릿

이 템플릿들의 범위는 시각적 브레인스토밍 도구부터 체계적인 프로젝트 추적기까지 다양합니다. 일부는 개인 학술 작업에 적합한 반면, 다른 템플릿들은 팀 연구 프로젝트에서 빛을 발합니다. 핵심은 자신이 해야 한다고 생각하는 방식이 아닌, 실제로 일하는 방식에 맞춰 선택하는 것입니다.

1. ClickUp 연구 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 연구 보고서 템플릿은 팀의 방법론과 접근 방식, 그리고 고객을 위해 달성한 결과를 상세히 기록합니다.

공식 연구 논문을 백지 상태에서 시작하는 것은 부담스럽습니다. 단순히 글을 쓰는 것이 아니라, 연구를 병행하면서 표준 학술 논문 형식을 기억해야 하기 때문입니다. ClickUp 연구 보고서 템플릿은 요약, 방법론, 결과, 결론 섹션이 포함된 공식 보고서용 완성된 구조를 제공하여 이 문제를 해결합니다. 문서가 뒤섞인 폴더 대신, 전체 프로젝트를 위한 단일 작업 공간을 확보하세요.

ClickUp 연구 보고서 템플릿의 사전 구축된 섹션은 표준 과학 논문 형식을 반영하여 구조보다는 콘텐츠에 집중할 수 있도록 합니다. ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 워크플로우에 직접 출처 테이블을 구축하고, 저자 이름과 출판 날짜부터 각 출처의 인용 상태까지 모든 것을 추적하세요. ClickUp Docs로 연구 바로 옆에서 초안을 작성하여 개요, 노트, 출처를 단일 화면에 유지하세요. ClickUp Brain을 활용해 방대한 출처 자료를 요약하거나 노트 간 연결을 제안받으며 정보를 종합하고 패턴을 더 빠르게 포착하세요.

ClickUp 연구 보고서 템플릿은 체계적인 연구 보고서를 작성해야 하며, 조직 체계와 작성 환경을 한곳에서 통합하고자 하는 학생 및 전문가에게 완벽합니다.

2. ClickUp 연구용 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 연구용 화이트보드 템플릿으로 모든 연구 데이터를 명확한 시각화로 정리하세요.

가장 훌륭한 아이디어가 항상 깔끔하고 선형적인 순서로 찾아오는 것은 아닙니다. 초기 브레인스토밍을 경직된 상향식 개요에 억지로 맞추려 하면 창의성이 죽을 수 있습니다. 구조를 확정하기 전에 연결점을 탐색하고, 관련 생각을 그룹화하며, 큰 그림을 볼 수 있는 스페이스가 필요합니다.

ClickUp 연구용 화이트보드 템플릿이 바로 그 시각적 캔버스를 제공합니다. 개념을 도식화하고, 출처 간 연결을 그리며, 논리 흐름을 자유롭게 탐색할 수 있는 유연한 스페이스로, 선형 구조로 확정하기 전에 다양한 시나리오를 실험해볼 수 있습니다.

ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿은 제한적인 목록 대신 아이디어를 시각적으로 클러스터링할 수 있는 유연한 스페이스를 제공합니다. 드래그 앤 드롭 노드를 사용하여 관련 출처와 개념을 그룹화하면 연구의 다양한 부분이 어떻게 연결되는지 쉽게 파악할 수 있습니다. 브레인스토밍과 실행 사이의 간극을 메우세요—아이디어가 준비되면 화이트보드 요소를 한 번의 클릭으로 작업이나 문서 섹션으로 직접 변환하여 시각적 지도를 실행 가능한 플랜으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿은 세부 사항에 매몰되기 전에 논문의 전체 구조를 파악해야 하는 시각적 사고자에게 이상적입니다. 이를 활용하여 다양한 저자와 연구가 핵심 논제 및 서로 어떻게 연관되는지 시각적으로 매핑하는 문헌 고찰을 작성하세요.

3. ClickUp 연구 메모 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 연구 메모 템플릿을 사용하여 연구 프로젝트의 진행 상황과 결과를 제시하는 간단한 가이드로 활용하세요.

도서관에서 하루 종일 보내며 수십 편의 논문을 읽었습니다. 이제 수많은 노트와 각 자료의 핵심 내용을 어렴풋이 기억할 뿐입니다. 마침내 글을 쓰려고 앉았을 때, 중요한 내용을 떠올리기 위해 모든 것을 다시 읽어야 할 것입니다.

ClickUp 연구 메모 템플릿은 이러한 막대한 시간 낭비를 방지합니다. 연구 진행 중 발견한 내용을 간결한 메모 형식으로 기록할 수 있도록 간소화된 템플릿으로, 그 과정에서 어떤 통찰도 놓치지 않도록 보장합니다.

ClickUp 연구 메모 템플릿은 각 출처별 발견 사항을 종합하도록 유도합니다. 동시에 기억이 생생할 때 작성하여 나중에 쉽게 참조할 수 있는 요약 자료 라이브러리를 구축합니다. 모든 메모가 동일한 표준화된 형식을 따르기 때문에 원본 노트를 일일이 뒤지지 않고도 다양한 출처의 발견 사항과 아규먼트를 신속히 비교할 수 있습니다. 이 메모 형식은 주석이 달린 참고문헌 항목을 작성하는 데 자연스럽게 적용되어, 참고문헌을 정리할 때 한 단계를 줄여줍니다.

ClickUp 리서치 메모 템플릿은 진행 중에도 기록하고 종합하는 방식을 선호하는 연구자에게 최적입니다. 체계적인 연구 라이브러리를 지속적으로 구축하므로, 프로젝트 마지막에 모든 자료를 정리해야 하는 부담스러운 작업에 직면하지 않아도 됩니다.

4. ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿으로 목표를 명확히 정의하고 이해관계자들의 의견을 수렴하세요.

학위 논문은 단일 프로젝트가 아닙니다. 수많은 소규모 프로젝트가 하나로 통합된 형태죠. 연구윤리위원회(IRB) 승인, 참가자 모집, 데이터 수집, 분석, 글쓰기까지 관리해야 하며, 지도교수에게 지속적으로 진행 상황을 보고해야 합니다. 단순한 문서 템플릿으로는 절대 충분하지 않습니다.

ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿은 원래 UX 연구를 위해 설계되었지만, 대규모 학술 프로젝트에도 완벽하게 적용 가능합니다. 연구 과정과 글쓰기를 동시에 관리하는 데 필요한 구조를 제공합니다.

ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿에는 연구 질문, 가설 및 방법론을 정의하는 명확한 섹션이 포함되어 있어 프로젝트를 시작부터 집중적으로 관리할 수 있습니다. 제출 마감일이 다가오는 것을 방치하지 마세요—제안서 제출부터 최종 초안 완료까지 모든 마일스톤을 추적하는 내장형 ClickUp 작업 기능을 활용하세요. 실시간 편집, 댓글 달기, 작업 할당과 같은 협업 기능을 통해 공유 작업 공간에서 모든 피드백과 소통을 작업 자체와 함께 관리함으로써 지도교수나 공동 저자와의 이메일 교환을 끝내세요.

ClickUp 사용자 연구 계획 템플릿은 대학원 수준의 작업을 위한 강력한 프로젝트 관리 기능을 제공하여 수개월 또는 수년에 걸쳐 연구를 체계적으로 진행할 수 있도록 지원합니다. 복잡한 다단계 프로젝트를 관리해야 하는 대학원생이나 연구팀에게 특히 유용하며, 철저한 조직 체계가 필요한 경우에 최적화되어 있습니다.

5. ClickUp 시장 조사 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시장 조사 템플릿을 활용하여 고객 연구를 정의하고 보고서를 생성하여 현재 프로세스를 최적화하세요.

학술 연구는 고립된 공간에서 이루어지지 않습니다. 기존 연구의 광범위한 맥락 속에서 자신의 일이 어떻게 자리매김하는지 이해하는 것이 핵심입니다. ClickUp 시장 조사 템플릿은 다양한 출처의 정보를 수집, 정리, 분석하기 위한 체계적인 프레임워크를 제공하여 문헌 고찰 및 경쟁사 분석 섹션에 매우 유용합니다.

ClickUp 시장 조사 템플릿은 출처를 논리적인 범주로 정리하고 여러 연구에서 핵심 결과를 추적함으로써 2차 연구를 체계화하는 데 도움을 줍니다. 이를 활용하여 기존 문헌의 공백을 파악하고, 서로 다른 연구자들의 방법론을 비교하며, 논문을 지원하는 추세를 기록하세요. 템플릿에 내장된 작업 관리 기능을 통해 협업 프로젝트 진행 시 팀원들에게 특정 연구 영역을 할당할 수 있습니다.

ClickUp 시장 조사 템플릿은 경영대학원생, 사회과학 연구자, 체계적인 문헌 검토를 수행하며 방대한 기존 연구를 일관된 통찰력으로 종합해야 하는 모든 분께 유용합니다.

6. ClickUp 주식 리서치 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 이 주식 리서치 템플릿으로 연구 결과를 효과적으로 제시하세요.

금융, 경제학 또는 비즈니스 분야의 연구자들을 위해 ClickUp 주식 리서치 보고서 템플릿은 분석적 깊이를 위한 전문적인 구조를 제공합니다. 금융 분석을 위해 처음 개발되었지만, 그 엄격한 프레임워크는 데이터 기반 아규먼트와 체계적인 권고가 필요한 모든 연구에 효과적으로 적용됩니다.

ClickUp 주식 리서치 보고서 템플릿은 요약, 상세 분석, 지원 데이터, 권고 사항이 포함된 결론 등 미리 구성된 섹션을 제공합니다. 증거 기반 아규먼트에 중점을 두어 복잡한 데이터를 명확하게 제시해야 하는 정량적 연구 논문에 이상적입니다. 이 템플릿의 체계적인 접근 방식은 검토자가 기대하는 핵심 분석 단계를 누락하지 않도록 보장합니다.

ClickUp 주식 리서치 보고서 템플릿은 MBA 학생, 경제학 연구자, 그리고 광범위한 정량적 분석과 공식적인 권고 프레임워크가 필요한 논문을 작성하는 모든 분에게 최적화되어 있습니다.

7. ClickUp 데이터 분석 결과 템플릿

무료 템플릿 받기 이 주식 리서치 보고서 템플릿으로 연구 결과를 효과적으로 제시하세요.

연구의 분석 단계는 많은 프로젝트가 정체되는 지점입니다. 데이터는 있지만 이를 일관된 결과물로 전환하는 과정이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. ClickUp 데이터 분석 결과 템플릿은 분석 과정을 체계적으로 문서화하고 결과를 명확하며 재현 가능한 형식으로 제시할 수 있는 구조화된 프레임워크를 제공합니다.

ClickUp 데이터 분석 결과 템플릿은 원시 데이터를 정리하고, 분석 방법을 문서화하며, 결과를 논리적인 순서로 제시하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿을 사용하면 분석한 데이터 세트, 실행한 통계 검정, 각 분석이 지원하는 결론을 추적할 수 있습니다. 데이터에서 통찰력에 이르기까지 명확한 감사 추적을 유지하도록 보장하여 연구 신뢰성에 필수적인 역할을 합니다.

ClickUp 데이터 분석 결과 템플릿은 정량적 연구자, STEM 전공 학생 및 데이터셋을 다루며 분석 방법론과 결과를 함께 문서화해야 하는 모든 사용자에게 이상적입니다.

8. ClickUp 보조금 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 모든 세부 사항을 추적하여 ClickUp 보조금 제안서 템플릿으로 보조금 신청을 더 효율적이고 체계적으로 관리하세요.

자금 확보는 대개 주요 연구 프로젝트의 첫 번째 관문입니다. ClickUp 연구비 제안서 템플릿은 연구 목표부터 예산 근거까지 성공적인 자금 신청서의 다양한 구성 요소를 체계적으로 정리할 수 있는 포괄적인 프레임워크를 제공합니다.

ClickUp 연구비 제안서 템플릿은 문제 정의, 방법론, 타임라인, 예상 성과 등 자금 지원 기관이 기대하는 각 섹션을 단계별로 안내합니다. ClickUp 작업을 활용해 제안서 각 섹션의 마감일을 추적하고 공동 연구자에게 작업을 할당하세요. 템플릿의 진행 상황 추적 기능을 통해 제출 마감일 전에 완료된 섹션과 아직 작업이 필요한 섹션을 한눈에 확인할 수 있습니다.

ClickUp 연구비 제안서 템플릿은 기관 내 또는 외부 자금 지원을 신청하는 교수진, 박사 과정생 및 연구팀에게 필수적입니다. 다수의 기여자를 조정하고 엄격한 제출 요건을 충족해야 하는 경우에 활용하세요.

9. ClickUp 학습 관리 시스템 구현 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학습 관리 시스템(LMS) 구현 템플릿: 상태별로 작업이 그룹화되고 사용자 지정 필드로 추적되는 시작 단계 프로젝트 계획

대규모 연구 프로젝트는 종종 팀원 교육, 프로토콜 관리, 여러 연구자 간 일관된 방법론 확보를 수반합니다. ClickUp 학습 관리 시스템 구현 템플릿은 연구 교육 자료 구성과 팀 역량 추적을 위한 프레임워크를 제공합니다.

ClickUp 학습 관리 시스템 구현 템플릿은 연구 프로토콜 문서화, 신규 팀원을 위한 교육 체크리스트 작성, 필수 인증 또는 교육 모듈 완료자 추적을 지원합니다. 다중 사이트 연구나 연구 조교가 참여하는 프로젝트에서 모든 구성원이 동일한 절차를 따르고 데이터 품질 기준을 유지하도록 보장합니다.

ClickUp 학습 관리 시스템 구현 템플릿은 연구실 책임자, 연구팀을 관리하는 수석 연구원, 그리고 여러 기여자에게 표준화된 교육이 필요한 연구를 운영하는 모든 분께 특히 유용합니다.

10. 템플릿.net의 연구 논문 그래픽 오거나이저

무료 템플릿 받기 연구 논문 그래픽 오거나이저 템플릿: 서론, 본문 포인트, 결론 섹션으로 구성된 구조화된 레이아웃으로 연구 논문의 핵심 아이디어를 요약하고 체계화하는 데 도움

가끔은 컴퓨터를 켜기 전에 생각을 종이에 먼저 정리해야 할 때가 있습니다. 논리를 시각적으로 스케치해야 하는 사람이라면, 간단히 인쇄 가능한 그래픽 오거나이저가 훌륭한 출발점이 될 수 있습니다. Template.net 연구 논문 그래픽 오거나이저는 논문의 핵심 구조—주장, 이를 지원하는 아규먼트, 그리고 각 아규먼트에 대한 증거—를 지도하는 데 중점을 둡니다.

Template.net 연구 논문 그래픽 오거나이저는 디지털 초안 작성 전에 펜과 종이로 계획하는 촉각적 경험을 선호하는 분들에게 완벽한 간단한 인쇄용 형식을 제공합니다. 명확한 시각적 레이아웃은 주요 논제와 이를 지원하는 주장 간의 관계를 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 초기 브레인스토밍 세션에서 논문 구조의 개요 보기를 빠르게 파악할 수 있는 방법입니다.

이 템플릿에는 한도가 있습니다. 작업 추적, 협업 기능, 진정한 출처 관리가 없는 정적인 독립 문서입니다. 이러한 핵심 기능을 위해 별도의 시스템을 구축해야 하며, 이는 피하려는 혼란으로 되돌아갈 수 있습니다. 초기 아이디어 구상만을 위한 빠르고 시각적인 에세이 그래픽 구성 도구를 원하는 학생에게 가장 적합합니다.

11. Bit.ai의 연구 논문 템플릿

무료 템플릿 받기 Bit.ai 연구 논문 템플릿: 제목 페이지, 초록, 서론, 본문, 방법론, 결과 및 결론 섹션으로 구성된 체계적인 학술 문서 레이아웃

연구 논문을 팀과 함께 작업할 때, 각자 다른 버전의 워드 문서를 사용하는 것은 재앙을 부르는 일입니다. 모두가 함께 작성할 수 있는 단일 협업 스페이스가 필요합니다. Bit.ai의 연구 논문 템플릿은 연구 논문을 위한 사전 구조화된 섹션, 실시간 공동 편집, 내장 미디어 지원을 제공하는 협업 문서입니다.

Bit.ai 연구 논문 템플릿은 학술 논문 형식의 표준 구성 요소를 위한 미리 준비된 영역을 제공합니다. 팀원들에게 풍부한 맥락을 제공하기 위해 문서에 직접 비디오, 파일, 링크를 추가할 수 있습니다. 여러 저자가 동시에 문서를 편집할 수 있어 협업이 중요한 그룹 작성 세션에 유용합니다.

그러나 Bit.ai 연구 논문 템플릿은 진정한 프로젝트 관리 도구라기보다는 공유 문서에 가깝게 작동합니다. 별도의 데이터베이스에서 출처를 추적하거나 다단계 프로젝트로 전체 연구 과정을 관리하는 데는 덜 강력합니다. 공동 집필에 주로 집중하며 협업 기능이 내장된 완성도 높은 문서 템플릿을 원하는 팀에게 적합한 선택입니다.

연구를 체계적으로 정리하고 더 나은 논문을 작성하세요

적합한 연구 논문 정리 템플릿은 혼란에서 벗어나 명확하고 관리 가능한 워크플로우로 전환하는 데 도움을 줍니다. 첫 번째 노트부터 최종 초고까지 출처를 추적하고 아규먼트를 발전시키며 진행 상황을 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 📚

연구 논문이 실패하는 이유는 나쁜 아이디어 때문이 거의 없습니다. 실패하는 이유는 분실된 출처, 잊혀진 연결고리, 그리고 체계적이지 않은 초안 때문입니다. 좋은 템플릿은 첫날부터 구조를 구축함으로써 이러한 흔한 함정을 방지합니다.

첫 학기 과제부터 열 번째 논문 장까지, 정리 도구를 활용하면 수시간의 되돌아가기를 줄이고 "어디서 읽었지?"라는 좌절감을 끝내며 글쓰기 흐름을 유지할 수 있습니다. 지금 ClickUp으로 무료로 시작해 검색 시간은 줄이고 글쓰기 시간은 늘려보세요. 🙌

자주 묻는 질문

예—ClickUp과 같은 프로젝트 관리 플랫폼을 기반으로 구축된 템플릿에는 실시간 편집, 댓글 달기, 작업 할당, 공유 작업 공간과 같은 협업 기능이 포함되어 있어 공동 저술 논문에 이상적입니다.

연구용 그래픽 구성 도구는 출처, 개념, 아규먼트 간의 관계를 시각적으로 매핑하는 도구인 반면, 에세이 개요 템플릿은 논문 자체를 위한 선형적 텍스트 기반 구조를 제공합니다.

APA나 MLA와 같은 요구되는 스타일에 맞춰 섹션 헤더와 인용 필드를 조정할 수 있으며, 학문 분야의 관행에 부합하도록 구조를 맞춤형 설정할 수 있습니다.