삶을 정리하는 20가지 Notion 플래너 템플릿

좋은 플래너는 개인적인 조직력을 높여줍니다.

원하는 대로 모든 할 일을 정리할 수 있을 뿐만 아니라, 때로는 긴급도에 따라 달력을 배정하기도 합니다. 종이와 연필로 관리하던 방식이 이제는 디지털 플래너로 훨씬 강력해졌습니다.

Notion 프로젝트 관리를 위한 Notion 시간 추적기 템플릿을 포함한 Notion 플래너 템플릿은 시간 추적, 비전 보드, 달력 동기화 같은 추가 기능을 제공합니다.

작업은 Google 캘린더 같은 외부 tools에도 표시되어 중복 예약을 방지할 수 있습니다.

시작하는 데 도움이 되도록, 올인원 솔루션 역할을 하며 사용하기 쉽고 매우 효율적인 최고의 무료 Notion 플래너 몇 가지를 소개합니다

한눈에 보는 최고의 Notion 플래너 템플릿

최고의 Notion 및 ClickUp 플래너 템플릿 요약 테이블:

좋은 Notion 플래너 템플릿의 조건은 무엇인가요?

Monday 아침 노트북을 열자마자 달력에서 한눈에 주간 일정을 확인하는 모습을 상상해 보세요: 달력에 블록된 회의, 색상별로 구분된 할 일 목록, 습관 체크박스, 심지어 목요일 식단 플랜까지.

이것이 바로 Notion 템플릿 갤러리에서 제공하는 무료 플래너 템플릿의 일입니다.

잘 설계된 Notion 템플릿은 시간을 체계적으로 관리하고, Notion 습관 추적기 템플릿 같은 tools를 활용해 단기 작업과 장기 목표를 동시에 추적할 수 있게 도와줍니다. 확실히 말씀드리자면, 신뢰할 수 있는 템플릿의 특징은 다음과 같습니다:

✅ 일일 작업, 주간 플래너, 프로젝트 관리 등 용도를 명확히 정의합니다

✅ 정리된 섹션, 필터, 연결된 보기로 깔끔한 구조 유지

✅ 레이아웃, 색상, 아이콘, 태그를 자유롭게 커스터마이징할 수 있어 최고의 맞춤형 템플릿 중 하나입니다

✅ 다양한 플랜 보기 제공: 일일 플래너, 주간 세부 계획, 월간 목표

✅ 데이터베이스, Notion 습관 추적기, 달력 동기화 등 내장된 Notion tools를 활용합니다

20가지 Notion 플래너 템플릿

하루, 특별한 날, 여행 또는 일 년 전체를 더 효율적으로 관리할 방법을 찾고 계신가요?

시간을 최대한 활용할 수 있도록 도와주는 가장 효율적인 플래너와 인기 있는 Notion 템플릿 20가지를 소개합니다:

1. 궁극의 라이프 플래너 템플릿

via Notion

직업 전환 플랜을 세우고 계신가요? 꾸준히 운동을 유지하려 하시나요? 충동적인 지출을 줄이고 싶으신가요? Notion의 얼티밋 라이프 플래너는 특히 자기계발을 위한 다양한 상황에서 유용하게 활용할 수 있습니다.

이 템플릿은 개인, 재정, 웰니스 목표를 구조화해야 하지만 여러 tools를 전환할 필요 없이 관리하려는 분들을 위해 설계되었습니다. 내장된 주간 플래너, 재정 추적기, 영양 기록부, 프로젝트 관리 페이지를 통해 삶의 모든 측면을 한눈에 파악할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

웰니스, 재정, 개인 성장을 하나의 원활한 대시보드에 통합합니다

맞춤형 레이아웃으로 영양 기록부터 프로젝트 마일스톤까지 가장 중요한 것부터 우선순위를 정하세요

내장된 추적기 및 시각화 도구를 통해 삶의 모든 영역에서 트렌드를 파악하고 진행을 축하하세요.

✨ 추천 대상: 웰빙, 재정 관리, 장기적인 개인 목표를 하나의 통합된 작업 공간에서 균형 있게 관리하는 개인.

💡 전문가 팁: 회의 집중도와 진행을 유지하는 데 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp으로 회의 플랜하는 방법 팁을 통해 구조화된 아젠다와 실행 항목을 작업 공간에 직접 구축하는 방법을 확인하세요.

2. 작업 관리자 템플릿

via Notion

Monday 아침, 받은 편지함은 산만한 아이디어, 반쯤 끝낸 할 일, 잊어버린 마감일로 가득합니다. 태스크 매니저 템플릿은 할 일 목록을 한곳에 모아 우선순위와 타임라인별로 정리함으로써 혼란을 해소하는 데 도움을 줍니다.

우선순위 센터를 활용해 기한이 지난 작업, 다음에 할 작업, 그리고 이미 완료한 작업량을 한눈에 확인하세요. 체계적인 접근 방식의 일일 플래너가 필요한 모든 분께 이상적인 템플릿입니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 작업, 아이디어, 마감일을 체계적인 단일 스페이스에서 기록하여 즉시 머릿속을 정리하세요

우선순위 센터는 긴급하고 기한이 지난 사항을 표시하여 놓치는 일이 없도록 합니다

체크리스트 선호자든 시각적 플래너든, 유연한 보기(목록, 보드, 달력)가 여러분의 워크플로우에 맞춰집니다

✨ 추천 대상: 과도한 부담 없이 작업을 기록하고, 우선순위를 정하며, 실행에 옮길 수 있는 체계적인 일일 플래너를 원하는 모든 분.

3. 자금 관리 템플릿

via Notion

여러 계정을 관리하든 주간 지출을 통제하든, 머니 트래커 템플릿과 재정 추적기, 전문적인 인보이스, Notion 인보이스 템플릿을 통해 깔끔한 Notion 템플릿 하나로 재정 상태를 한눈에 파악하세요.

지출을 쉽게 분류하고 수입을 기록하며 송금을 모니터링하세요. 내장된 구독 관리 Notion 템플릿으로 예상치 못한 요금을 피할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

수입원부터 반복 지출 및 정기 구독까지, 한눈에 전체 재정 현황을 파악하세요

스마트 분류와 차트로 예산 관리와 지출 추적이 손쉽게 이루어집니다

구독 관리기로 잊어버린 갱신이나 숨겨진 요금에 다시는 당황하지 마세요

✨ 추천 대상: 프리랜서, 학생 또는 여러 계정을 관리하며 재정 건전성 향상을 목표로 하는 전문가.

4. 소셜 미디어 달력 템플릿 (Notion AI 포함)

via Notion

목요일 오후, 매니저가 다음 주 콘텐츠 일정을 요청했는데, 아직도 세 개의 다른 문서에서 포스트를 모으고 있는 중이신가요?

소셜 미디어 캘린더는 모든 소셜 콘텐츠(초안 작성, 일정 관리, 체계화)를 위한 단일 Notion 템플릿으로 이 문제를 해결합니다. 플랫폼 간 플랜을 세우기 위해 달력과 보드 보기를 토글하고, Notion AI를 활용해 게시물 아이디어를 생성하거나 초안을 즉시 수정하세요.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 플랫폼의 콘텐츠를 한 곳에서 플랜하고, 초안을 작성하고, 일정을 관리하세요

Notion AI를 활용하여 포스트 아이디어를 브레인스토밍하고, 콘텐츠를 재활용하며, 게시 워크플로우를 최적화하세요

달력과 보드 보기를 토글하며 실행 예정인 작업과 시기를 한눈에 파악하세요

✨ 추천 대상: 콘텐츠 제작자와 마케팅 팀 - 다중 플랫폼 게시 일정 관리와 콘텐츠 재활용에 최적화.

5. 구독 관리 템플릿

via Notion

구독 관리 템플릿은 직관적인 시각적 대시보드로 반복 지출을 미리 파악할 수 있도록 도와줍니다. 현재 진행 중인 모든 구독, 마지막 갱신 날짜, 그리고 결제가 연체 중인지, 완료된 상태인지を一目で確認できます.

한 번의 클릭으로 결제할 수 있는 '결제' 버튼과 연간 비용 차트를 갖춘 이 Notion 구독 관리 도구는 프리랜서, 학생, 월별 예산 관리를 원하는 모든 분에게 완벽합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시각적 대시보드로 모든 활성 구독 서비스, 갱신 날짜, 월간 총 지출을 한눈에 파악하세요

원클릭 '결제' 및 연간 비용 차트로 지출을 관리하고 예산 누수를 방지하세요

프리랜서, 학생 또는 반복되는 지출을 번거로움 없이 관리하고자 하는 모든 분에게 완벽합니다

✨ 권장 대상: 반복되는 지출을 간편하게 추적하고 갱신일을 미리 관리하고자 하는 사용자.

💡 프로 팁: 정리하기 위해 다섯 개의 다른 앱을 오가느라 지치셨나요? 노트, 작업 등을 위한 무료 Notion 템플릿은 50개 이상의 템플릿을 모아 업무를 한곳에 집중시킵니다. 더 이상 탭 과부하 걱정 없어요!

6. 웨딩 플래너 예산, 일정, 작업 및 기타 템플릿

via Notion

결혼식까지 6개월 남은 지금, 업체 연락, 게스트 목록, 핀터레스트 보드에 압도당하고 계신가요? 이 Notion 플래너 템플릿이 모든 것을 한데 모아줍니다.

예산 관리기, 참석 여부 확인 목록부터 계약서, 디자인 영감까지—이 포괄적인 템플릿 하나로 흩어진 메모를 정리하세요. 할 일 목록과 타임라인 보기로 일정을 관리하고, 무드 보드로 파트너나 플래너와 테마를 공유하세요.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

공급업체 연락처부터 게스트 목록까지 모든 세부 사항을 한곳에 집중하세요

내장된 예산 추적기와 타임라인으로 플랜이 일정과 예산 범위 내에서 진행되도록 관리하세요

무드 보드와 영감 갤러리를 통해 테마를 쉽게 정하고 비전을 다른 사람들과 공유하세요

✨ 추천 대상: 웨딩 플랜 중인 커플로, 업체 선정부터 게스트 목록까지 모든 것을 한 곳에서 체계적으로 관리하고자 하는 분들.

7. 학생 그룹 과제 템플릿

via Notion

학생 그룹 과제 템플릿으로 마감 직전의 당황스러움을 해결하세요.

책임 분담, 링크 저장, 할 일 목록 추적을 위한 전용 스페이스로 혼란스러운 그룹 작업을 체계화하세요. 회의 노트, 마감일, 심지어 공유 플레이리스트까지 추가하여 팀워크를 스트레스가 아닌 진행으로 느끼게 합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

역할을 할당하고, 진행 상황을 추적하며, 자원을 저장하는 협업 hub 하나로—더 이상 혼란스러운 그룹 채팅은 그만

내장된 회의 노트와 마감일 알림으로 모든 구성원이 책임을 다하고 동일한 페이지에 있습니다

공유 가능한 재생목록과 맞춤 설정 가능한 섹션으로 팀워크를 더욱 즐겁고 스트레스 없이 만들어보세요

✨ 추천 대상: 그룹 프로젝트를 일하며 명확한 역할 분담과 공유 책임이 필요한 대학생 또는 고등학생.

8. 비밀번호 템플릿

via Notion

비밀번호 템플릿은 모든 로그인 정보를 안전하고 체계적인 공간에 저장할 수 있는 간편하고 사용하기 쉬운 tool을 제공합니다. 개인 계정, 일 로그인 정보, 팀과 공유하는 접근 권한을 관리하든, 이 Notion 템플릿은 사용자 이름과 비밀번호를 항상 손쉽게 확인할 수 있도록 보장합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 로그인 정보를 암호화된 한 위치에 안전하게 저장하고 쉽게 접근하세요

계정을 카테고리(업무, 개인, 공유)별로 정리하여 필요할 때 빠르게 찾을 수 있도록 합니다

비밀번호 재설정과 계정 잠김으로 인한 골칫거리를 없애줍니다—이제 다시는 계정에 접근하지 못하는 상황에 처하지 않을 것입니다

✨ 권장 대상: 여러 계정을 동시에 관리하며 보안과 중앙 집중화된 로그인 저장소를 찾는 모든 분.

💡 프로 팁: 할 일 목록이 플래너를 계속해서 넘쳐난다면, 저희 블로그 '최고의 데일리 플래너 앱'에서 유연한 작업 관리 도구부터 ClickUp 같은 본격적인 생산성 시스템까지, 여러분의 하루에 딱 맞는 앱을 찾아보세요.

9. 궁극의 독서 기록 관리 템플릿

via Notion

궁극의 독서 기록 관리 도구는 독서 목록을 정리하고, 읽은 페이지를 추적하며, 독서 중 떠오른 생각을 노트함으로써 꾸준한 독서 습관을 유지하도록 도와줍니다. 각 책마다 생각, 명언, 하이라이트를 기록할 수 있는 전용 페이지가 제공됩니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시각적으로 매력적이고 산만함이 없는 스페이스에서 독서 목록, 진행 상황, 반성 내용을 체계적으로 정리하세요

각 책마다 전용 페이지로 독서 중 인용문, 노트, 개인적인 통찰을 기록하세요

진행 추적은 꾸준히 독서 목표를 달성하도록 동기를 부여합니다. 한 페이지씩 차근차근 진행하세요

✨ 추천 대상: 독서 목표를 꾸준히 실천하고 키 내용을 정리하며 반성하고자 하는 독자분들.

10. 크리스틴 테이의 올인원 플래너 템플릿

via Notion

크리스틴 테이의 올인원 Notion 플래너 템플릿은 모든 요소를 깔끔하고 직관적인 하나의 템플릿으로 통합하여 쉽게 탐색하고 맞춤 설정할 수 있게 합니다. 할 일 목록과 독서 기록부터 소원 목록과 장기 목표까지, 일상적인 작업과 큰 그림 플랜 모두를 관리할 수 있는 시스템을 제공합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

할 일 목록, 독서 기록, 위시리스트, 장기 목표를 하나의 직관적인 대시보드에 통합합니다

쉽게 맞춤 설정 가능—본인의 스타일에 맞게 섹션, 아이콘, 색상 구성 추가

일상적인 작업과 큰 그림 플랜 모두를 효율적으로 관리하여 중요한 사항이 놓치는 일이 없도록 합니다

✨ 추천 대상: 단일 대시보드에서 개인 작업, 독서 기록, 위시리스트를 관리하는 바쁜 전문가.

11. 크리스마스 파티 플래너 템플릿

via Notion

휴일 모임이 이틀 앞으로 다가왔는데, 참석 여부, 메뉴, 예산이 텍스트와 포스트잇에 흩어져 있나요? 크리스마스 파티 플래너 템플릿으로 모든 것을 한데 모아 호스트로서의 즐거움을 만끽하세요!

이 Notion 플래너 템플릿은 게스트 목록 추적, 요리 메뉴 구성, 예산 관리까지 도와줍니다. 기본적으로 막판에 발생하는 문제를 줄이는 데 꼭 필요한 tool입니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

게스트 목록, 메뉴, 예산을 한데 모아 산만한 노트나 스프레드시트 없이 모든 세부 사항을 플랜하세요

시각적 체크리스트와 알림 기능으로 초대 응답, 쇼핑, 준비 사항을 놓치지 않고 관리하세요—막판에 허둥대는 일은 이제 그만

스트레스 없는 무료 호스팅을 위해 설계되어, 운영 관리 대신 기억에 남는 순간을 만드는 데 집중할 수 있게 해줍니다.

✨ 추천 대상: 예산 관리, 게스트 목록, 스트레스 없는 조율에 중점을 두고 휴일 모임을 플랜하는 주최자.

via Notion

도움이 되는 그 한 편의 글이 필요하지만, 브라우저 기록 속에 묻혀 있거나 지난주에 닫힌 무작위 탭 어딘가에 있을 뿐. 도대체 어디에 있을까?

링크, 바로 가기, 배지 Notion 템플릿은 중요한 자료, tool, 식단 계획표, 즐겨찾기 페이지를 저장할 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공합니다. 학생, 연구원, 디지털 전문가에게 이상적이며, 모든 것을 한 번의 클릭으로 체계적으로 정리하고 접근할 수 있게 해줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

중요한 링크, 자료, 바로 가기를 한곳에 모아 즉시 접근하세요. 더 이상 잃어버린 탭이나 북마크는 없습니다

맞춤형 배지와 카테고리로 프로젝트, 주제, 우선순위별로 손쉽게 정리하세요

학생, 연구원, 디지털 전문가에게 완벽한 솔루션으로, 자주 사용하는 tools과 참고 자료를 한곳에 모아 관리할 수 있는 hub입니다

✨ 추천 대상: 필수 tools와 참고 자료에 빠르게 접근해야 하는 학생, 연구원, 디지털 근로자.

📖 추천 읽기: 최고의 Free 디지털 플래너 앱

13. 여행 플래너, 여행 일정, 버킷 목록 템플릿

via Notion

드디어 지난 3년간 버킷 목록에 담아두었던 꿈의 휴가를 플랜했습니다.

하지만 문제가 있습니다: 비행기 출발이 며칠 남지 않았는데, 호텔 예약 확인서는 받은 편지함 깊숙이 묻혀 있고, 여행 일정은 아직도 노트 앱에 저장된 채로 있으며, 도시 간 기차 시간표를 확인하는 걸 깜빡했다는 걸 방금 깨달았습니다.

이런 분이라면 Notion의 여행 플래너 템플릿이 모든 것을 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다. 이 여행 플래너 Notion 템플릿은 원활한 경험을 원하는 여행자를 위해 설계되었으며, 다중 목적지 플랜, 통화별 지출 추적, 여행 일기 작성 스페이스를 기능으로 제공합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

여행 일정과 예약부터 예산과 버킷리스트까지 여행의 모든 측면을 한곳에서 체계적으로 관리하세요

복수 목적지 플랜과 통화별 지출 추적 기능을 통해 복잡한 여행도 손쉽게 관리하세요

내장된 저널링 기능으로 여행 중 추억, 사진, 소회를 기록하세요

✨ 추천 대상: 여러 경유지를 플랜하는 여행자들로, 이동 일정, 예산 관리, 여행 기록을 추적하고자 하는 분들.

14. Janice Studies의 학생 대시보드 템플릿

via Notion

Janice Studies의 학생 대시보드는 학업과 개인 생활 전반을 관리할 수 있는 중앙 집중식 사용자 친화적 인터페이스를 제공합니다.

이 템플릿을 사용하면 과제, 시험, 일일 실행 항목을 손쉽게 추적할 수 있으며, 각 과목별 노트와 일정을 체계적으로 정리하여 막판에 허둥대는 상황을 방지할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

과제, 시험, 노트, 일정을 하나의 직관적인 학업 대시보드에 통합하여 관리하세요

시각적 진행 추적기와 알림으로 마감일을 미리 준비하고 막판에 허둥대는 일을 피하세요

모든 학업량에 맞춰 조정 가능하여 고등학생과 대학생 모두에게 이상적입니다

✨ 추천 대상: 학업 대시보드에서 과제, 시험, 강의 노트를 중앙 집중식으로 관리하는 학생들.

15. 여행 짐 꾸리기 목록 템플릿

via Notion

공항에 도착했는데, 문득 생각났어요. 충전기 깜빡했네요!

여행 짐 꾸리기 목록 템플릿은 필요한 모든 것을 카테고리별로 정리하여 그런 순간을 방지해 줍니다: 의류, 전자기기, 세면도구 등. 쇼핑 목록에 마지막 순간에 필요한 항목을 쉽게 추가하고, 매일 입을 옷을 플랜하며, 짐을 챙기는 동안 휴대폰에서 포장 완료된 항목을 체크하세요.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

패킹 필수품(의류, 전자기기, 세면도구)을 분류하여 다시는 항목 하나를 빠뜨리지 않도록 합니다

인터랙티브 체크리스트와 의상 플래너로 더 스마트하게 짐을 꾸리고 과다한 짐을 피하세요

모바일 친화적인 디자인으로 이동 중에도 출발 직전까지 목록을 업데이트할 수 있습니다

✨ 추천 대상: 여행 필수품을 잊지 않고 과다한 짐을 싸지 않도록 관리하고 싶은 자주 여행하는 분들.

📖 함께 읽어보세요: 무료 업무 플랜 템플릿 및 예시

16. 목표 및 습관 추적기 템플릿

via Notion

새로운 언어를 배우기로 결심한 적이 몇 번이나 되나요?

목표와 습관 추적기 템플릿은 여러분의 포부를 일상 시스템과 연결하여 이를 해결하는 데 도움을 줍니다. 목표를 12주, 12개월 또는 5년과 같은 타임라인으로 세분화하고, 경력, 웰빙, 개인적 성장과 같은 삶의 영역별로 추적하세요.

이 Notion 목표 추적기 템플릿은 명확한 진행 기록을 통해 시각적으로 진행 상황을 추적하며 꾸준히 목표를 달성하도록 도와줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

큰 목표를 실행 가능한 일일 습관으로 분해하여 동기 부여와 책임감을 유지합니다

시각적 진행 기록과 타임라인으로 주, 월, 년 단위의 성장을 한눈에 확인하세요

직업, 건강, 학습, 개인 성장 등 삶의 모든 영역에 적용 가능합니다

✨ 권장 대상: 체계적인 목표 및 습관 추적 과정을 통해 장기적인 개인적 또는 직업적 성장을 추구하는 모든 분.

17. 여행 경비 추적기 및 예산 관리 tool 템플릿

via Notion

단체 여행에서 식사비나 교통비를 계속 나눠 내야 하는데, 누가 얼마를 냈는지 아무도 기억하지 못하는 상황을 겪어본 적 있나요?

여행 경비 추적기 및 예산 tool은 서로 다른 통화로도 실시간 경비 기록을 가능하게 하여 이 문제를 해결합니다. 자동 환산 및 여행자별 세부 내역을 제공하여 여행 후 복잡한 계산 없이 간편하게 정산할 수 있도록 도와줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

실시간 지출 기록과 자동 통화 변환으로 단체 여행 관리가 간편해집니다

여행자별 상세 내역으로 여행 후 어색한 계산 없이 누가 무엇을 지불했는지 모두가 명확히 파악할 수 있습니다

시각적 예산 요약으로 예산을 관리하고 지출을 추적하세요

✨ 추천 대상: 비용 분담, 공유 예산 관리, 실시간 지출 추적이 필요한 단체 여행객.

18. 투표 기능이 포함된 단체 여행 초대장 템플릿

via Notion

친구들과 주말 여행을 플랜 중이라고 가정해 보세요. 그룹 회원 절반은 참석 여부를 확정하지 않았고, 채팅에서는 어떤 활동을 할지 합의점을 찾지 못하고 있습니다.

그룹 여행 초대장 및 투표용 Notion 템플릿은 RSVP 양식, 공유된 여행 정보, 활동이나 날짜를 투표할 수 있는 내장형 설문 기능을 통해 모든 것을 간소화합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

내장된 RSVP 양식과 설문조사로 그룹 의사결정을 간소화하세요—끝없는 채팅 스레드는 이제 그만

여행 세부사항, 일정, 활동 옵션을 한곳에 모아 손쉬운 조정을 가능하게 합니다

플랜을 재미있고 민주적으로 만들어 모두가 의견을 낼 수 있게 합니다

✨ 추천 대상: 복잡한 그룹 채팅 없이 일정, 활동, 참석 여부를 조정하는 여행 기획자.

📖 추천: 무료 Google Docs 일정 템플릿

19. 휴일 선물 추적기 템플릿

via Notion

홀리데이 선물 추적기는 하나의 무료 Notion 템플릿으로 모든 선물을 플랜하고 예산을 세우며 탭을 관리할 수 있도록 도와줍니다. 가장 큰 장점은 깔끔한 시각적 레이아웃으로 선물 아이디어, 구매 상태, 인당 지출액, 배송 업데이트를 추적할 수 있다는 점입니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

선물 아이디어, 구매 상태, 예산을 모두 추적하여 선물 목록에 있는 모든 사람을 챙깁니다. 더 이상 중복 선물이나 누락된 수령인은 없습니다

시각적 레이아웃으로 선물할 대상과 지출 내역을 한눈에 파악하세요

체계적이고 스트레스 없는 연말 쇼핑과 정성 가득한 선물 준비에 완벽합니다

✨ 추천 대상: 복잡한 그룹 채팅 없이 일정, 활동, 참석 여부를 조정하는 여행 기획자.

📖 추천: 시간 관리를 위한 무료 월간 달력 템플릿

20. 로드 트립 여행 플래너 템플릿

via Notion

로드트립 중간에 다음에 들를 플랜의 마을이 어디였는지, 꼭 가봐야 할 그 식당이 어디였는지 기억나지 않으신 적 있으신가요? 저도 그런 적 있습니다.

로드 트립 여행 플래너는 연료 보급 장소와 경치 좋은 우회로를 위한 세련된 Notion 대시보드를 포함해 모든 세부 사항을 미리 지도할 수 있도록 도와줍니다.

Google 지도가 내장된 시각적 여행 일정표와 지출 관리 기능이 결합된 이 Notion 템플릿은 체계적인 계획과 즉흥적인 즐거움을 동시에 누리고 싶은 여행자에게 안성맞춤입니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

인터랙티브 일정과 내장된 Google 지도에서 모든 경유지, 식사, 경치 좋은 우회로를 계획하세요

내장된 지출 추적기와 패킹 목록으로 여행 시작부터 끝까지 체계적으로 관리하세요

아름다운 대시보드로 모험의 플랜과 기록을 하는 과정이 여정 그 자체만큼이나 즐거워집니다

✨ 추천 대상: 가족, 친구, 동료에게 줄 선물을 플랜하고 예산을 세우며 정리하려는 선물 준비자.

Notion의 한도점

Notion 플래너 템플릿은 시작하기에 훌륭하지만… 실제 일 방식에 맞춰 확장되기란 쉽지 않습니다.

또한, Notion을 사용하기 전에 알아두어야 할 몇 가지 다른 문제점들도 있습니다:

대부분의 템플릿은 사용자의 워크플로우가 아닌 타인의 워크플로우를 기반으로 제작되어, 사용 가능하게 만들기 위해 우회 방법을 찾거나 키 시스템을 무너뜨리는 경우가 많습니다

템플릿을 지나치게 맞춤형으로 설정하면 데이터베이스 문제, 필터 오류, 중복 구조가 발생하여 명확성보다 혼란을 가중시킬 수 있습니다

템플릿은 일반적으로 변화하는 우선순위에 잘 적응하지 못합니다 . 예를 들어 개인 추적에서 팀 기반 프로젝트 관리로 전환하는 경우처럼요

Notion Free Plan은 1,000개 블록 한도 로 팀 사용을 제한하여 협업 작업 공간에 불편을 줄 수 있습니다

워크플로우가 발전할수록 자동화, 원활한 통합, 동적 작업 보기를 지원하지 못하는 정적 템플릿으로는 한계에 부딪히게 됩니다

그렇다면 어떤 Notion 대안이 있을까요? 함께 알아봅시다.

대체 Notion 템플릿

Notion과 달리 ClickUp은 계속해서 수정해야 하는 정적인 템플릿에 의존하지 않습니다.

내장된 자동화 기능, 기본 제공 시간 추적, 반복 작업, 실시간 협업 기능을 통해 많은 Notion 플래너 템플릿에서 발생하는 과도한 커스터마이징과 확장성 한도라는 일반적인 문제를 해결합니다.

더 유연하고 장기적인 솔루션을 원하신다면, 변화하는 요구에 더 잘 맞는 10가지 ClickUp 플래너 템플릿을 소개합니다.

1. ClickUp 일일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 플래너 템플릿으로 시스템을 계속 재구성하지 않고도 체계적으로 관리하세요

기본적인 일정을 관리하기 위해 Notion 템플릿을 계속 조정하는 데 지치셨나요? ClickUp 데일리 플래너 템플릿은 드래그 앤 드롭 방식의 작업 관리 기능이 포함된 즉시 사용 가능한 레이아웃을 제공합니다.

이 데일리 플래너 템플릿은 수동 설정이 전혀 필요하지 않을 뿐만 아니라, 내장된 우선순위 기능과 시각적 진행 추적 기능까지 제공합니다.

회의, 개인적인 용무, 마감에 쫓기는 업무 등 어떤 상황에서도 이 템플릿을 통해 작업(일, 개인, 목표)을 분류하고, 우선순위를 관리하며, 하루 종일 집중력을 유지하세요.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

드래그 앤 드롭 방식의 작업 관리 기능이 적용된 즉시 사용 가능한 레이아웃—수동 설정 불필요

내장된 우선순위 설정과 시각적 진행 추적 기능으로 가장 중요한 일에 집중하세요

일, 개인, 목표별로 작업을 분류하여 하루의 종합적인 보기를 얻으세요

✨ 추천 대상: 내장된 우선순위 지정 기능이 있는 믿을 수 있는 일상 작업 관리 도구를 찾는 전문가 및 개인 사용자.

📖 함께 읽어보세요: 디지털 노트를 위한 Free Goodnotes 템플릿

2. ClickUp 일일 기록 템플릿

무료 템플릿 받기 습관 추적이거나 프로젝트 책임감에 중점을 둔다면 ClickUp 일일 기록 템플릿을 사용해 보세요

단순한 체크리스트 이상의 일일 반성 도구가 필요하다면, ClickUp 일일 기록 템플릿이 완료된 모든 것에 대한 체계적인 가시성을 제공합니다.

이 템플릿으로 작업을 기록하고 진행 상황을 노트하며 완료 상태를 실시간으로 보기할 수 있습니다. 또한 마감일, 우선순위, 메모를 위한 내장 필드를 통해 Notion에서처럼 여러 연결된 데이터베이스를 만들 필요 없이 일일 업무 기록을 지속적으로 보관할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

체계적인 일일 활동 추적 기능으로 습관 형성 및 성과 평가를 지원합니다

실시간 기록 및 완료 상태 추적으로 책임감을 유지하고 동기를 부여하세요

마감일, 우선순위, 노트에 대한 내장 필드로 여러 데이터베이스가 필요 없어집니다.

✨ 추천 대상: 습관 형성 및 성과 평가를 지원하기 위해 체계적인 일일 활동 추적이 필요한 사용자.

👀 재미있는 사실: 최초의 상업용 데일리 플래너는 1900년대 초 영국 회사 렛츠(Letts)에 의해 소개되었습니다. 이 회사는 오늘날까지 운영되며 플래너의 시대를 초월한 매력을 입증하고 있습니다.

3. ClickUp 일일 시간표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 일일 시간표 템플릿으로 집중력과 유연성을 모두 지원하는 일상을 구축하세요.

하루가 어디로 갔는지 모를 정도로 흘러갈 때(Instagram Reels, 당신을 보고 있어요), 이 템플릿은 시간을 시간 단위로 체계적으로 관리해 줍니다.

ClickUp 일일 시간표 템플릿은 작업, 회의, 휴식, 집중 작업 시간을 블록 단위로 관리하도록 도와줍니다. 수업 일정을 관리하는 학생이나 심층 작업과 관리자를 병행하는 전문가에게 이상적입니다.

수동 플래너와 달리 실시간 추적으로 자동 업데이트되어 시간 낭비를 파악하고 일상을 최적화할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

하루를 시간 단위로 블록화하여 집중력과 유연성을 극대화하세요

실시간 추적 기능으로 자동 업데이트되어 시간 낭비를 파악하고 일상을 최적화하세요.

깊은 일, 회의, 휴식 시간을 조화롭게 관리해야 하는 학생과 전문가에게 완벽합니다.

✨ 추천 대상: 시간 블록 관리나 체계적인 루틴을 따르는 팔로워들이며 하루의 매 순간을 최적화하고자 하는 분들.

4. ClickUp 직원 일일 활동 보고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 일일 활동 보고서 템플릿으로 성과 평가 시 추측을 배제하세요

여러 프로젝트를 아우르는 팀을 관리할 때, 누가 무엇을 담당하는지 파악하기 어려울 수 있습니다. 그러다 마감일이 다가오면 문제가 드러나기 마련이죠.

직원 일일 활동 보고서 템플릿은 관리자에게 일일 작업 완료 현황, 소요 시간, 전반적인 생산성을 명확하고 실시간으로 파악할 수 있는 보기를 제공합니다. 이 템플릿은 특히 원격 근무 팀이나 운영에 집중하는 역할에 유용합니다.

개별 성과를 추적하고 지연을 강조하며, 작업 로그를 위한 구조화된 필드와 내장된 보고 기능을 통해 책임감을 강화하는 데 도움을 줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

관리자에게 일일 작업 완료됨과 생산성 보기를 명확하게 실시간으로 제공합니다.

개별 성과를 추적하고 지연을 강조하여 책임감을 높입니다.

구조화된 보고가 필요한 원격 팀 및 운영 중심 역할에 이상적입니다.

✨ 추천 대상: 프로젝트 전반에 걸쳐 직원 성과와 일일 업무 성과를 추적하는 관리자 및 팀 리더.

👀 재미있는 사실: 생산성 전문가들은 아침에 10분 플랜을 세우면 하루 동안 낭비되는 노력을 최대 2시간까지 절약할 수 있다고 말합니다. 플래너는 그 시간을 되찾는 데 도움을 줍니다.

5. ClickUp 프로젝트 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 플래너 템플릿으로 타임라인 차질을 빚기 전에 장애 요소를 미리 파악하세요

새로운 프로젝트를 시작했는데, 3일이 지나자 작업은 산발적이고, 타임라인은 불분명하며, 팀 역할도 명확하지 않습니다.

ClickUp 프로젝트 플래너 템플릿은 단일 구조화된 작업 공간을 제공하여 결과물을 정리하고, 책임을 할당하며, 칸반, 목록 또는 달력 보기로 진행 상황을 시각화함으로써 이러한 문제를 신속하게 해결합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

단일 작업 공간에서 결과물을 체계화하고, 책임을 할당하며, 진행 상황을 시각화하세요.

다양한 보기(칸반, 목록, 달력)로 어떤 프로젝트 관리 방식에도 유연하게 대응합니다.

내장된 차단 기능과 타임라인 추적 기능으로 프로젝트를 일정대로 진행하고 팀원 간 협업을 원활하게 유지하세요.

✨ 추천 대상: 진행 상황, 역할, 타임라인의 가시성이 더 필요한 복잡한 프로젝트를 플랜하는 팀.

📖 함께 읽어보세요: 무료 Google 캘린더 템플릿

6. ClickUp 휴가 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 휴가 플래너 템플릿으로 쉽게 조율하고 휴가 시간을 즐기는 데 집중하세요.

여행 일정, 숙소, 서류 등 여행 세부 사항을 조정하는 일은 특히 여러 사람이 관여할 때 압도적으로 느껴질 수 있습니다.

ClickUp 휴가 플래너 템플릿은 항공편, 숙박, 활동, 여행 서류 등 모든 휴가 플랜을 한곳에 모아 주는 스페이스를 제공합니다. 날짜를 쉽게 조정하고, 누가 어디로 가는지 추적하며, 예약이나 일정 같은 중요한 파일을 하나의 보안을 갖춘 보기에 저장하세요.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

항공편, 숙박, 활동, 서류 등 모든 휴가 플랜을 하나의 보안을 갖춘 스페이스에 통합 관리하세요.

단체 여행이나 가족 휴가 시 날짜를 손쉽게 조정하고 누가 어디로 가는지 추적하세요.

예약 확인서나 여행 일정표 같은 중요한 파일을 저장해 언제든지 빠르게 확인할 수 있습니다.

✨ 추천 대상: 예약, 서류, 일정 등 휴가 관련 업무를 관리하는 가족이나 단체 여행객.

👀 재미있는 사실: 벤저민 프랭클린은 1700년대에 플래너 스타일의 방법을 사용했습니다. 그는 하루를 특정 시간 블록으로 나누었는데, 이는 오늘날까지도 사용되는 시간 블록 관리의 초기 버전이었습니다.

7. ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 tool 전환 없이 ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿으로 가장 중요한 일에 집중하세요.

작업이 쌓이고 마감일이 겹치기 시작할 때 명확한 달력 보기는 매우 중요할 수 있습니다.

ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿은 유연한 레이아웃으로 일정 관리와 작업 추적을 결합하여, 미리 플랜을 세우면서 일일 우선순위를 관리할 수 있게 합니다. 작업을 카테고리별로 정리하고 마감일을 할당하며, 일별 또는 주별로 업무량을 시각화할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

일정 관리와 작업 추적을 하나의 유연한 레이아웃으로 통합합니다

카테고리별로 작업을 정리하고, 마감일을 지정하며, 일별 또는 주별 작업량을 시각화하세요.

선명한 달력 보기로 미리 플랜하면서 매일의 우선순위에 집중하세요.

✨ 추천 대상: 시각적으로 작업을 관리하고 명확한 일별/주간 보기로 시간을 플랜하고자 하는 사용자.

💡 프로 팁: Notion으로 프로젝트를 관리하려다 계속 벽에 부딪힌다면, 저희 블로그 '프로젝트 관리에 Notion 활용하기'에서 효과적인 방법과 그렇지 않은 방법, 그리고 부담 없이 워크플로우를 간소화하는 방법을 상세히 설명합니다.

8. ClickUp 연간 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 연간 달력 템플릿으로 수동 플랜의 번거로움 없이 일 년을 체계적으로 구성하세요.

한 해의 반이 지나서야 그 제품 출시일을 급하게 떠올리려 애쓰거나, 더 나쁘게는 중요한 마감일이 완료됨을 잊어버린 적이 있나요?

ClickUp 연간 달력 템플릿은 모든 작업을 한눈에 파악할 수 있는 종합적인 개요를 제공합니다.

월별 세부 계획과 시각적 타임라인을 통해 장기 목표를 추적하고 다음 단계를 미리 준비할 수 있도록 도와줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

연간 모든 작업, 마감일, 이벤트를 한눈에 파악할 수 있는 종합적인 개요를 제공합니다.

월별 계획과 시각적 타임라인으로 장기 목표와 주요 마일스톤을 추적하세요

마감일을 놓치는 것을 방지하고 다음에 할 일을 미리 준비할 수 있게 해줍니다.

✨ 추천 대상: 마감일, 이벤트, 마일스톤을 지도하기 위해 연간 개요 보기가 필요한 전략적 플래너 및 팀.

9. ClickUp 주간 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 주간 달력 템플릿으로 일주일을 체계적으로 관리하세요

주초에는 활기차게 시작하지만, 수요일이 되면 회의가 겹치고 마감일이 다가오면서 일정이 통제 불능 상태가 됩니다.

ClickUp 주간 달력 템플릿은 시각적으로 매력적인 작업 할당, 이벤트, 시간 블록으로 일주일 전체를 플랜할 수 있게 하여 혼란을 명확하게 정리해 줍니다.

실시간 업데이트와 드래그 앤 드롭 스케줄링 기능으로 팀 우선순위 조정, 주간 플래너 목표 관리, 개인 약속 관리에 완벽합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시각적으로 매력적인 작업 할당, 이벤트, 시간 블록으로 일주일 전체를 플랜하세요

실시간 업데이트와 드래그 앤 드롭 스케줄링으로 우선순위 조정이 간편해집니다

7일 단위로 여러 작업, 회의, 이벤트를 관리하기에 완벽합니다.

✨ 추천 대상: 7일 동안 여러 작업, 회의, 이벤트를 관리하는 개인 또는 팀.

👀 재미있는 사실: 일본에는 “지분 테초(Jibun Techo)”라 불리는 플래너 미학에 전념하는 서브컬처가 존재합니다. 사람들은 스티커, 캘리그라피, 낙서로 일정을 꾸며 플랜을 즐거운 경험으로 만듭니다. 이것은 거의 불렛 저널링과 비슷합니다!

10. ClickUp 블로그 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 플래너 템플릿으로 관객 성장을 지원하는 일관된 콘텐츠 전략을 구축하세요

훌륭합니다, 블로그가 잘 운영되고 있군요! 하지만 작은 문제가 있습니다: 콘텐츠가 여러 노트북, 문서, 그리고 미완성 초안들에 흩어져 있다는 점이죠.

ClickUp 블로그 플래너 템플릿은 산발적인 콘텐츠를 명확한 제작 워크플로로 전환합니다. 카테고리나 캠페인별로 게시물을 플랜하고, 마감일을 할당하며, 아이디어에서 게시까지 진행을 추적하세요.

개인 작가이든 콘텐츠 팀의 일원이든, 이 템플릿은 일정을 준수하고 원활하게 협업하는 데 도움을 줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

분산된 콘텐츠를 아이디어에서 게시된 글까지 명확한 제작 워크플로우로 전환하세요!

카테고리별 또는 캠페인별로 게시물을 플랜하고, 마감일을 지정하며, 진행을 한 곳에서 추적하세요

반복 일정과 공유 소유권 관리로 개인 작가부터 콘텐츠 팀까지 지원합니다

✨ 추천 대상: 포괄적인 tool을 활용해 공유된 소유권 하에 정기적인 일정으로 콘텐츠를 플랜하고 제작하는 블로거 및 콘텐츠 팀.

당신을 위한 작은 클릭(업), 당신의 워크플로우를 위한 거대한 업그레이드

플래너 템플릿은 다양한 작업을 수행합니다. 결혼식 준비, 개인 습관 추적, 학년 전체 플랜 수립 등 어떤 상황에서도 훌륭한 플래너 템플릿은 체계적인 구조를 제공하고 명확성을 부여합니다.

Notion 플래너 템플릿은 훌륭한 시작점이지만, 대부분의 사용자는 자동화 한도와 시간이 많이 소요되는 맞춤형으로 인해 결국 어려움을 겪게 됩니다.

바로 여기서 ClickUp이 상황을 미묘하게 바꿔놓습니다. 동적 보기, 내장 자동화, 실시간 협업을 통해 ClickUp 템플릿은 단순히 체계적으로 정리하는 데 그치지 않고 더 빠르게 움직일 수 있도록 도와줍니다.

실제로 ClickUp의 클라이언트 RevPartners를 사용하는 팀들은 서비스 제공 속도가 64% 향상되었다고 보고하며, normal하게 여러 작업을 조합하는 데 소요되던 시간이 무료되었습니다.

플랜을 관리하는 데 그치지 않고 실행에 옮길 준비가 되셨다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!