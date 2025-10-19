월별 지출을 추적할 수 있는 무료 가계 예산 템플릿

집을 사든 조기 은퇴를 하든, 거의 모든 사람이 특정 나이에 달성하고 싶은 재정적 목표를 가지고 있습니다. 그러나 이를 완료하는 사람은 고작 30%에 불과합니다. 가장 흔한 이유는? 예산 관리가 제대로 되지 않기 때문입니다!

철저히 플랜된 월간 예산은 건전한 자금 관리의 첫 단계입니다. 이는 과소비 통제와 저축 형성을 도와 목표를 전략적으로 달성할 수 있게 합니다. 그러나 11%의 사람들은 소득을 예산화하지 않는데, 아마도 시작할 적절한 tools가 없기 때문일 것입니다.

하지만 이제 그만! 예산을 세우고 모든 돈을 최대한 활용할 수 있는 13가지 무료 가계 예산 템플릿을 소개합니다!

*가계 예산 템플릿이란 무엇인가요?

가계 예산 템플릿은 수입, 저축, 지출 및 기타 재정적 세부 사항을 추적하고 기록할 수 있도록 미리 설계된 맞춤형 문서입니다. 임대료, 식료품, 월별 청구서 등 모든 가정의 주요 및 세부 재정 요소를 계정하여 현금 유입과 유출을 명확히 보여줍니다. 결과적으로 현금을 보다 신중하게 관리할 수 있습니다.

일반적인 가계 예산 템플릿에는 다음과 같은 섹션이 포함됩니다:

수입원

고정 지출

변동 지출

저축

총 수입 대 총 지출 요약

🧠 재미있는 사실: '예산(budget)'이라는 단어는 작은 가죽 주머니를 뜻하는 고대 프랑스어 'bougette'에서 유래했습니다.

좋은 가계 예산 템플릿의 조건은 무엇인가요?

가계 예산을 세우는 일은 종종 스트레스를 유발하는데, 당연한 일입니다. 수입과 지출을 고려하고, 저축 목표를 시각화하며, 실질적인 변화를 위해 개선이 필요한 부분을 파악해야 하기 때문입니다. 이 모든 것이 부담스럽게 느껴질 수 있지만, 적합한 템플릿만 있다면 그렇지 않습니다. 그 장점은 다음과 같습니다:

깔끔한 레이아웃: 초보자도 쉽게 사용하고 탐색할 수 있도록 체계적인 열 구성, 명확한 섹션 구분, 일관된 형식을 갖춘 심플한 디자인의 기능을 갖춘 템플릿을 선택하세요 ✨

맞춤 설정 가능성: 가정의 특별한 필요에 맞춰 항목을 조정할 수 있는 템플릿을 선택하세요. 인스턴스, 행과 열을 추가, 삭제, 이름 변경하여 가계 재정 상황에 맞는 예산을 구성할 수 있어야 합니다 ✨

재정 추적 기능: 내장된 재정 추적 기능이 있는 템플릿을 사용하세요. 이를 통해 수입, 지출, 저축을 추적하여 예산 편차를 파악할 수 있습니다 ✨

자동화 기능: 수식을 활용해 총 수입, 총 지출, 총 저축액 등 핵심 계산 항목을 자동으로 채워주는 템플릿을 선택하세요 ✨

시각적 요소: 수입, 지출, 저축 등을 표시할 차트, 막대 차트, 그래프, 테이블 등 시각적 요소가 포함된 템플릿을 찾아보세요. 이를 통해 학습 곡선을 최소화하여 누구나 예산을 쉽게 이해할 수 있습니다 ✨

13가지 가계 예산 템플릿

ClickUp과 다른 플랫폼에서 제공하는 무료 가계 예산 템플릿을 소개합니다. 예산을 세우고 효율적인 재정 관리의 첫 단계를 내딛으세요:

clickUp 간편 예산 템플릿*

무료 템플릿 받기 ClickUp 간편 예산 템플릿으로 번거로움 없이 월별 수입, 지출, 저축을 추적하세요

가계 예산을 처음 작성하는 경우 ClickUp 간편 예산 템플릿을 활용하세요. 이 템플릿은 가계 수입, 월별 지출, 저축 목표를 추적할 수 있는 깔끔한 구조를 제공합니다. 정돈된 구성은 정기적인 업데이트를 유도하며 변화하는 재정 상황에 쉽게 대응할 수 있도록 합니다.

월별 수입과 지출을 모두 기록하여 재정 상태의 종합적인 개요를 제공하세요. 고정 비용, 선택적 지출, 수입 총액을 입력한 후 내장된 보기를 통해 월별 변화를 모니터링할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

집중적이고 사용하기 쉬운 레이아웃으로 수입과 지출을 분류하세요

사용자 정의 가능한 대시보드와 필드를 통해 예산 잔액을 시각화하세요

달력, 보드 또는 목록 보기로 재정 요약 정보를 검토하세요

어떤 기기에서든 직접 입력 내용을 편집, 확장 또는 조정하세요

적합 대상: 간단한 tools로 기초적인 예산 관리 습관을 형성하려는 개인 및 가구

2. ClickUp 개인 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 예산 템플릿으로 개인 재정을 주도적으로 관리하세요

개인 재정을 혼자 관리하는 데 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp 개인 예산 템플릿이 해결책이 될 수 있습니다.

개인 사용을 위해 특별히 맞춤 제작된 이 템플릿은 자금 관리의 주도권을 되찾는 최상의 방법입니다. 수입, 지출, 저축, 금융 의무를 추적하여 조정 및 비용 절감 영역을 파악하는 개인 재무 관리 보조 역할을 합니다.

또한 재정 목표의 우선순위를 정하고 이를 달성하기 위해 일할 수 있도록 합니다. 이는 건강한 예산 관리 습관을 장려하며, 더 의식적으로 자금을 관리할 수 있도록 합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

정기 결제, 저축, 생활비를 분류하고 추적하세요

수입원, 고정 및 변동 지출, 저축 목표를 위한 사전 설정된 섹션을 활용하세요

다가오는 결제나 예산 검토를 위한 자동화 알림을 받아보세요

시각적 지표와 마감일을 설정하여 재정 목표를 세우세요

적합 대상: 개인 지출, 재정 목표, 월별 저축을 관리하는 프리랜서, 자영업자, 학생.

SYZYGY의 수석 시스템 관리자 필립 스토리(Philip Storry)가 ClickUp 템플릿을 재무 관리에 활용하는 것에 대해 이렇게 말했습니다 :

SYZYGY의 협업 효율성이 전반적으로 향상되었습니다. 가장 대표적인 예시는 인사, 재무, IT, 시설 관리 등 4개 부서의 협업이 필요한 신규 입사자 프로세스입니다. 템플릿과 양식을 활용함으로써 조직에 합류하는 신규 입사자의 세부 정보를 신속하게 수집하고, 각 부서에 필요한 일을 할당한 하위 작업이 포함된 작업 목록을 생성할 수 있게 되었습니다.

3. ClickUp 개인 예산 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 예산 플랜 템플릿으로 전문가처럼 예산을 플랜하세요

예산 수립만큼 어려운 것이 있다면, 바로 그 예산을 지키는 일입니다. 하지만 바로 여기에 ClickUp 개인 예산 플랜 템플릿이 해결책이 됩니다. 이 템플 릿은 지출 내역, 예산, 실제 지출액을 한눈에 보여줘 계획 준수 여부를 확인할 수 있게 합니다.

또한 각 보기는 시간 기반 플랜을 지원하며 수입과 지출 추세를 더 큰 인생 목표와 연결합니다. 월별, 분기별, 장기 재정 목표를 체계화함으로써 일상적인 지출을 넘어서는 사고가 가능해집니다.

이것이 마음에 드실 이유:

월별 및 분기별 등 다양한 타임라인에 걸쳐 예산 플랜을 체계적으로 구성하세요

저축 목표, 정기적인 지출, 그리고 미래 재정 플랜을 추적하세요

간트 차트, 목표 또는 달력 레이아웃을 활용하여 우선순위를 시각화하세요

목표가 바뀌거나 재정 상태가 변화함에 따라 계획을 손쉽게 조정하세요

적합 대상: 재정적 우선순위를 체계화하고, 반복되는 청구서를 추적하며, 저축 현황을 모니터링하려는 목표 지향적인 개인 및 가족.

4. ClickUp 예산 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 예산 보고서 템플릿으로 예산의 실제 효과를 명확히 파악하세요

ClickUp 예산 보고서 템플릿은 각 예산 주기 종료 시점에 재무 성과를 명확하게 보여줍니다. 깔끔하고 시각적으로 매력적인 이 템플릿은 과거 및 현재 예산의 포괄적인 개요를 제공하며, 차이와 효과성을 포함하여 전반적인 재무 성과를 평가할 수 있도록 합니다.

데이터 중심의 디자인으로 책임감을 강화하여 사용자가 추세를 평가하고 개선 방안을 플랜할 수 있도록 지원합니다. 또한 진행을 추적하여 재정 목표 달성에 소요될 평균 시간을 시각화할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

키 지출 항목별 예산 대비 실제 금액을 비교하세요

맞춤형 대시보드와 필터를 활용하여 재정적 행동에 대한 통찰력을 얻으세요

발표나 검토를 위해 키 재무 수치를 요약하다

재정 검토 또는 공동 플랜을 위한 보고 내보내기

적합 대상: 예산 분석가, 재무 관리자, 그리고 상세한 재무 보고서를 작성하고 시간 경과에 따른 지출 패턴을 검토하는 개인 재무 애호가.

5. ClickUp 재무 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재정 관리 템플릿으로 지출을 관리하여 재정적 성공을 이루세요

ClickUp 재무 관리 템플릿은 단순한 예산 관리 도구가 아닙니다. 재정 전반을 통합적으로 관리할 수 있는 자원입니다. 지불한 금액부터 수취인까지, 이 템플릿은 모든 지출을 추적하고 기록하여 유사한 프로젝트 예산을 수립할 수 있게 합니다.

차트, 다이어그램, 히트맵과 같은 시각적 분석 tools를 활용하여 재정 성과를 분석할 수 있도록 지원합니다. 각 섹션은 정기 결제, 비상 계획, 청구서 관리 등 재정 관리의 다양한 영역을 지원합니다. 또한 사전 설정된 자동화 기능으로 일상적인 추적이 더욱 일관되고 시의적절하게 이루어집니다.

이것이 마음에 드실 이유:

단기 청구서, 장기 부채, 다중 수입원을 추적하세요

마감일이나 지출 한도에 대한 자동화 알림 설정

가구 구성원의 역할과 예산 영역을 반영하도록 구조 보기를 구성하세요

대화형 대시보드를 통해 재정 건전성을 요약하세요

적합 대상: 소규모 비즈니스 소유자, 프리랜서, 개인 및 가족 단위로 다양한 재정 작업을 체계화하고 모든 항목에 걸쳐 관리 감독을 유지해야 하는 분들.

6. ClickUp 대학 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 대학 예산 템플릿을 활용하여 대학 관련 모든 비용을 플랜하고 저축하세요

ClickUp 대학 예산 템플릿은 학생들이 등록금, 교재비, 생활비, 인시던트 지출을 관리할 수 있는 tools를 제공합니다. 이 레이아웃은 일반적인 대학 비용을 다루며 아르바이트나 장학금과 같은 한도 수입원과 연계합니다.

학생들은 실시간으로 재정 결정을 모니터링하고 학기별 요구사항에 따라 카테고리를 조정할 수 있습니다. 이러한 구조는 조기에 독립적인 예산 편성 습관을 기르도록 장려합니다. 또한 수입 추적, 지출 예측, 편차 모니터링과 같은 기본적인 예산 관리 작업을 자동화합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

학기 또는 기간별로 학업, 주거, 개인 지출을 세분화하세요

장학금, 가족 지원, 캠퍼스 내 아르바이트 등 수입원을 체계적으로 정리하세요

지출 초과나 잔액 변동을 맞춤형 트리거로 감지하세요

이동 중에도 모바일이나 데스크탑에서 템플릿에 접근하세요

적합 대상: 학비, 월세, 식료품비, 아르바이트 수입을 균형 있게 관리하면서 학기별 예산, 재정 지원, 학자금 저축 목표를 추적하는 대학생.

7. ClickUp 월별 지출 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 월별 지출 보고서 템플릿으로 월별 지출을 추적하고 보고하여 효율적인 단기 예산을 수립하세요

단기 예산 플랜을 세우는 데 도움이 될 템플릿을 찾고 계신가요? ClickUp 월별 지출 보고서 템플릿이 바로 여러분을 위한 것입니다. 이 템플릿은 월세부터 보험료까지 모든 월별 지출을 추적하고 보고하여 돈이 어디로 흘러가는지 파악할 수 있게 해줍니다.

또한 지출 동향을 분석하고 미래 지출을 예측하는 tools를 활용합니다. 이를 통해 비용 절감 가능성을 파악하고 데이터 기반의 합리적인 예산 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

이것이 여러분이 사랑하게 될 이유입니다:

지출 유형별로 기록하고, 비용 추세를 분석하며, 예산을 세밀하게 조정하세요

대시보드를 활용하여 요약 정보나 시간 경과에 따른 추세를 표시하세요

가족 회원과 보고를 공유하여 협업 플랜을 수립하세요

예산 편차를 색상 코드로 표시된 지표로 강조 표시합니다

적합 대상: 월별 지출 요약서를 작성하고 시간 경과에 따른 재정 패턴을 추적하는 전문가, 가족, 소규모 비즈니스 팀.

🧠 재미있는 사실: 일본은 1904년 도입된 가계부 기법인 '카케이보'를 통한 개인 예산 관리에 대한 국가적 열풍이 있습니다. 이는 의식적인 소비와 감사를 장려하기 위해 고안되었으며, 지금도 수백만 명이 사용하고 있습니다. 💰

8. Vertex42의 엑셀 개인 월간 예산 템플릿

via Vertex42

Vertex42의 엑셀 개인 월간 예산 템플릿은 또 다른 무료 리소스로, 월별 수입과 지출 현황을 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 불필요한 지출이 발생하는 부분을 파악할 수 있으며, 지출 관리와 저축 증대에 도움이 됩니다.

사용 편의성 측면에서 이 템플릿은 전문적인 매력을 자랑하면서도 직관적인 탐색이 가능합니다. 엑셀과 Google 스프레드시트 형식으로 다운로드할 수 있어 접근성도 뛰어납니다. 또한 미리 구축된 기능으로 월별 추적이 더욱 간편해집니다.

이것이 마음에 드실 이유:

재정 습관에 맞게 열과 라벨을 조정하세요

내장된 계산 수식으로 수입과 지출을 입력하세요

매월 동일한 형식으로 다운로드하여 반복 사용하세요

내장된 차트로 지출 패턴을 시각화하고 플랜 지출과 실제 지출을 나란히 비교하세요

다음과 같은 분들에게 이상적입니다: 신뢰할 수 있고 수식 기반의 예산 관리 tool을 찾는 기존 스프레드시트 사용자 및 예산 관리에 민감한 개인.

💡프로 팁: 사람들은 종종 큰 지출 삭감에만 집중하지만, 사실 커피 한 잔, 배달료, 무작위 앱 구독 같은 일상적인 소액 지출이 예산을 은근히 잠식합니다. 매달 소액 지출을 점검해보세요—놀라울 정도로 눈이 뜨일 거예요. 😲

9. Template. Net의 가계 예산 템플릿

가계에 대한 상세한 예산을 작성할 템플릿을 찾고 계시다면 Template.Net의 가계 예산 템플릿을 확인해 보세요. 사용자 정의가 가능하고 사용하기 쉬운 이 템플릿은 소득, 지출, 저축, 차액 등 가계 예산의 모든 요소를 포함한 완료된 보기를 제공합니다.

또한 재정 목표를 목록으로 정리하고 실행 플랜을 수립합니다. 이 템플릿은 협업 기능이 뛰어나 가족 구성원과 쉽게 공유하여 의견을 구할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

소득을 기본 생활비, 저축, 생활비로 배분하세요

필수 지출과 비필수 지출을 따로 추적하세요

모든 가구 크기에 맞게 열과 카테고리를 맞춤형으로 설정하세요

홈 개조나 휴가 계획과 같은 저축 목표를 관리하세요

적합 대상: 미리 구조화된 인쇄 가능한 예산 관리 시트로 가계 재정을 정리하는 가족 및 공유 거주 가구.

10. Template. Net의 가계 예산 플래너 템플릿

Template.Net의 가계 예산 플래너 템플릿은 미래 지향적인 재정 관리를 중점으로 합니다. 깔끔한 레이아웃과 전문적인 디자인으로 수입을 추적하고 배분하여 필요한 모든 항목이 빠짐없이 관리되도록 합니다.

또한 비상금, 퇴직금, 투자 등 다양한 범주로 저축을 세분화하여 미래를 계획하고 시각화하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿은 워드, PDF, Google 스프레드시트 등 다양한 형식으로 무료로 다운로드할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

수입을 고정 지출, 유동 지출, 미래 지출 항목으로 배포하세요

재무 검토를 위한 총계 및 편차 요약하다

예산 주기가 시작되기 전에 더 명확한 재정 현황을 파악하세요

테이블과 강조 표시로 현금 흐름 흐름을 시각화하세요

적합 대상: 예산을 미리 플랜하고 목표 기반 지출에 중점을 두는 가구.

11. Template. Net의 가계 월별 예산 스프레드시트 템플릿

Template.Net의 가계 월간 예산 스프레드시트 템플릿은 수입, 고정 지출, 유동적 지출을 월별로 추적할 수 있는 다중 열 레이아웃을 제공합니다.

여러 달에 걸친 검토를 지원하고 장기적인 패턴, 지출 격차 또는 예산 누수를 파악하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 저축액을 계산하고 예산을 추정할 수도 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

한 달 전체의 예산 데이터를 나란히 보기를 통해 확인하세요

정렬 가능한 행을 사용하여 반복적 비용과 변동 비용을 모니터링하세요

절약 목표와 실제 결과를 색상 코드로 강조 표시하세요

간편한 재정 점검을 위해 요약본을 내보내거나 인쇄하세요

적합 대상: 월간 가계비를 공유하고 식료품, 공과금, 임대료, 여가 활동 예산을 관리하는 주택 소유자, 세입자, 룸메이트.

12. Template. Net의 가족 식료품 예산 템플릿

복잡한 스프레드시트는 잊 으세요—Template.Net의 가족 식료품 예산 템플릿으로 식료품 지출을 손쉽게 관리하세요. 이 간단한 tool은 예산 편성과 실제 지출을 위한 명확한 섹션을 통해 가족의 식비 플랜, 추적, 통제하는 데 도움을 줍니다.

바쁜 가정에 딱 맞는 이 템플릿은 식비 예산을 효과적으로 관리하면서 더 나은 재정 습관을 기르는 데 도움을 줍니다. 또한 목록 기반 예산 편성, 가격 비교, 프로젝트 비용 대비 실제 비용 추적 기능을 지원합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

과일·채소, 유제품, 간식 등 식료품 카테고리를 따로 목록으로 작성하세요

사전 설정된 예산 대비 총 식료품 지출액 계산

구매를 조정하기 위해 빈도가 높거나 비용이 많이 드는 항목을 파악하세요

양과 남은 음식을 추적하여 음식물 쓰레기를 줄이세요

적합 대상: 식사 및 식료품 구매 플랜을 세워 식비를 적극적으로 관리하는 가정.

💡 전문가 팁: 대부분의 사람들은 지출 플랜을 세워 예산을 관리합니다. 방식을 바꿔보세요. 먼저 저축할 금액을 정하고, 소득에서 이를 차감한 후 남은 금액으로 예산을 편성하세요. 이 방법을 '먼저 자신에게 투자하기'라고 합니다! 😎

13. Template. Net의 간단한 홈 예산 템플릿

홈 재정 관리는 복잡할 필요가 없습니다. Template.Net의 '간편 홈 예산 템플릿'은 수입과 지출을 추적하기 위한 명확하고 접근하기 쉬운 구조를 제공합니다. 필수 항목에 집중하고 불필요한 복잡성을 제거하여 속도와 편리함을 원하는 사용자에게 이상적입니다.

이 템플릿의 직관적인 구조는 지출 패턴을 빠르게 파악하도록 도와줍니다. 선호하는 검토 주기에 따라 주간, 월간 또는 분기별 재정 요약도 지원합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

필수 월별 청구서와 변동 비용을 추적하세요

저축과 부채 상환 진행 상황을 모니터링하세요

편집하기 쉬운 셀로 데이터 입력을 간소화하세요

정기적인 점검 시 수입과 지출을 빠르게 입력하세요

적합 대상: 가계 수입과 저축을 추적하기 위한 간편하게 편집 가능한 템플릿이 필요한 개인 및 소규모 가족.

clickUp의 가계 예산 템플릿으로 자금 관리를 간편하게*

잘 플랜된 가계 예산은 단순히 스프레드시트의 번호 관리가 아닙니다. 통제력을 확보하고 스트레스를 줄이며 진정으로 중요한 것들을 위한 여유를 만드는 것입니다.

식료품 관리를 하는 학생이든 공과금 추적을 하는 가족이든, 적합한 예산 템플릿은 가정 내 자금 운용 방식을 완전히 바꿔 놓을 수 있습니다. 유연하고 사용하기 쉬운 tools를 원하신다면, ClickUp의 가계 예산 템플릿과 기타 tools가 필요한 곳에 정확히 필요한 명확성, 단순성, 맞춤 설정을 제공합니다.

재정 관리를 시작할 준비가 되셨나요?