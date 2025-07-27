2025년 최고의 Whisper AI 대안 10가지

Whisper AI를 사용해보고 "나쁘지 않네!"라고 생각했지만, 이름이 잘못 인식되거나 명확한 오디오가 해석이 필요한 시로 변해버리면서 실망하셨을 것입니다. 그리고 실시간 기능이 부족하다는 것을 깨달으셨을 것입니다.

우리는 이해합니다. Whisper는 훌륭합니다. 오픈 소스 모델은 다국어 정확도로 많은 팬을 확보했습니다. 그러나 속도, 단순성 및 팀 협업을 중요하게 생각한다면 Whisper는 부족할 수밖에 없습니다.

"더 좋은 방법이 없을까?"라고 생각한 적이 있다면, 바로 이곳이 적격입니다. 트랜스크립션의 세계에는 더 많은 가능성이 있습니다 (사실, 작업 공간 내에서 작업을 실행하는 도구가 있지만, 이에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다🧐).

개발자, 언론인, 콘텐츠 제작자 등 누구에게나 더 나은 음성 인식 옵션이 필요합니다.

이 요약에서는 음성 텍스트 변환뿐만 아니라 전체 워크플로우를 간소화하는 데 뛰어난 강력한 Whisper AI 대안을 소개합니다.

Whisper AI의 대안 한눈에 보기

각 Whisper 대안의 사용 사례와 가격 구조는 다음과 같습니다:

Tools 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 협업 트랜스크립션, 작업 관리 및 워크플로우 자동화가 필요한 개인, 중소기업, 중견 기업, 대기업 및 모든 규모의 팀 ClickUp ClickUp Brain MAX 협업 문서, 내장 채팅, 작업 관리, AI 기반 교정 및 회의 트랜스크립션에서 텍스트로 변환 영구 무료, 기업용 맞춤 설정 가능 Google 클라우드 음성-텍스트 텍스트 기반 오디오/비디오 편집 및 트랜스크립션이 필요한 멀티미디어 팀, 콘텐츠 제작자, 팟캐스터 및 비디오 에디터 다국어 지원, Chirp 모델, 배경 소음 처리, 실시간 및 일괄 트랜스크립션 사용량에 따라 지불, 처음 60분 무료 Otter. ai 라이브 협업 회의 트랜스크립션 및 AI 에이전트가 필요한 하이브리드/원격 팀, 컨설턴트 및 회의가 많은 팀 AI 에이전트, Google 캘린더 통합, 회의 요약, 비동기 채널 무료 플랜 이용 가능, 사용자당 월 $16.99부터 시작합니다 Descript 텍스트 기반 오디오/비디오 편집 및 트랜스크립션이 필요한 멀티미디어 팀, 콘텐츠 제작자, 팟캐스터 및 비디오 에디터 필러 단어 제거, AI 음성 복제, 트랜스크립트를 통한 오디오/비디오 편집 무료 플랜; 유료 플랜은 사용자당 월 24달러부터 시작합니다 Deepgram 팀 협업, 다국어 지원, 브라우저 내 편집 및 통합 실시간 트랜스크립션, 사용자 지정 가능한 모델, 화자 분할, API 통합 한정된 크레딧까지 무료 사용 가능, 유료 플랜은 연간 4,000달러부터 시작합니다 AssemblyAI 감정 분석 및 AI 인사이트를 갖춘 고급 음성-텍스트 변환이 필요한 개발자, 데이터 과학자 및 팀 다국어 지원, 비디오 요약, 화자 구분, 맞춤형 어휘, 감성 분석 한정된 크레딧까지 무료로 사용 가능, 종량제 플랜은 시간당 $0.15부터 시작합니다 IBM Watson Speech to Text 보안, 사용자 정의 및 규정 준수가 필요한 기업 및 규제 산업(의료, 금융, 법률)을 위한 트랜스크립션 맞춤형 언어/음향 모델, 온프레미스/클라우드 배포, 여러 방언, 화자 분할 한정된 크레딧까지 무료로 이용 가능, 유료 플랜은 월 140달러부터 시작합니다 Sonix. ai 빠르고 협업이 가능하며 브라우저 기반의 트랜스크립션이 필요한 팟캐스터, 언론인 및 소규모 팀 팀 협업, 다국어 지원, 브라우저 내 편집, 통합 플랫폼은 무료로 사용하실 수 있습니다. 유료 플랜은 좌석당 월 $16.5부터 시작합니다 Happy Scribe 다국어 캡션과 간편한 자막 동기화가 필요한 콘텐츠 제작자, 교육자 및 소규모 팀 자막 동기화, 다국어 지원, 화자 감지, 내보내기 형식 유료 플랜은 60분당 12달러부터 시작합니다 Turbo Scribe 간단한 웹 기반 트랜스크립션 및 캡션 생성이 필요한 스타트업, 학생 및 소규모 비즈니스 웹 기반 트랜스크립트 에디터, 화자 인식, 다국어 지원 무료 플랜; 유료 플랜은 월 $20부터 시작합니다

Whisper AI의 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

직원은 중복 업무와 불필요한 회의로 인해 매년 258시간 이상의 시간을 낭비하고 있으며, 협업 활동이 50% 증가함에 따라 이 번호는 더 높아질 수 있습니다.

AI 트랜스크립션 도구는 음성 대화를 검색 및 편집 가능한 텍스트로 변환하여 낭비되는 시간을 줄여줍니다. 긴 녹음 파일을 다시 재생하는 대신, 키 포인트를 스캔하고 인사이트를 공유한 후 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

Whisper AI가 만족스럽지 않다면, 신뢰할 수 있는 대안으로 다음을 고려해보세요.

사용 편의성 : 깔끔한 인터페이스, 기술적 지식 없이도 사용 가능

고정확도 : 배경 소음, 다중 화자, 방언을 처리합니다

화자 라벨 : 누가 어떤 말을 했는지 자동으로 태그

언어 지원 : 다양한 방언 및 글로벌 팀을 지원합니다

AI 요약 : 핵심 포인트, 조치 항목 및 후속 조치를 추출합니다

브라우저 내 편집 : 트랜스크립트를 빠르게 검색, 강조 표시 및 정리

협업 : 팀으로 검토 및 댓글 달기

통합 : Zoom, Notion, Google Drive 등과의 연결

보안: 암호화 및 GDPR/HIPAA 준수 포함

📮 ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 13%는 어려운 결정을 내리고 복잡한 문제를 해결하기 위해 AI를 사용하고 싶다고 답했습니다. 그러나 직장에서 AI를 정기적으로 사용한다고 답한 사람은 28%에 불과했습니다. 가능한 이유: 보안 문제! 사용자는 민감한 의사 결정 데이터를 외부 AI와 공유하고 싶지 않을 수 있습니다. ClickUp은 AI 기반의 문제 해결 기능을 안전한 작업 공간에 직접 제공하여 이 문제를 해결합니다. SOC 2에서 ISO 표준에 이르기까지 ClickUp은 최고의 데이터 보안 표준을 준수하며 작업 공간 전체에서 생성형 AI 기술을 안전하게 사용할 수 있도록 지원합니다.

Whisper AI의 최고의 대안

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 값을 기반으로 한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

신뢰할 수 있는 Whisper AI 대안이 어떤 것인지 알았으니, 이제 살펴볼 만한 최고의 옵션을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (한 곳에서 간소화된 트랜스크립션 및 작업 추적을 위한 최상의 선택)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp을 사용하여 회의 내용을 트랜스크립션하고, 토론을 요약하고, 모든 회의를 쉽게 관리하세요

ClickUp은 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱입니다. 트랜스크립션을 비롯한 간단하고 강력하며 광범위한 기능으로 Whisper AI의 복잡성을 제거합니다.

일상의 워크플로우와 원활하게 통합되고, 회의를 자동으로 처리하며, 모든 토론, 하이라이트 및 작업 항목을 한 곳에서 정리하는 올인원 플랫폼입니다.

ClickUp 텍스트로 변환

⭐️ ClickUp Brain MAX의 텍스트로 변환 기능으로 비즈니스의 효율성을 10배 높일 수 있는 AI 기반의 강력한 데스크탑 AI 도우미입니다. 이 도우미는 사용자의 일을 이해하기 때문에 사용자를 진정으로 이해합니다.

Talk to Text 를 사용하여 손이 자유롭고 어디서나 음성으로 질문, 받아쓰기, 업무 실행을 할 수 있습니다

음성 및 간단한 자연어 명령어를 사용하여 작업을 만들고 할당하고, 팀 회원에게 @태그를 지정하고, 메시지를 보내는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다

40가지 언어 중에서 선택하여 AI로 일을 완료하세요

또한 Brain MAX를 사용하면

ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 인터넷을 즉시 검색하세요

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 서로 연결되지 않은 AI 도구를 단일한 컨텍스트 기반의 엔터프라이즈급 솔루션으로 대체하여 글쓰기, 코딩, 프로젝트 관리 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다

Talk to Text가 작업 공간에서 어떻게 작동하는지 궁금하신가요? 아래 비디오를 시청하세요.

ClickUp AI Notetaker

이제 회의 트랜스크립션의 슈퍼 도구인 ClickUp AI Notetaker에 대해 살펴보겠습니다.

Zoom, Google Meet 또는 Microsoft Teams 회의에 추가하여 최대 1시간 동안 오디오 및 비디오를 녹음할 수 있습니다. 이 기능은 화자 인식 및 타임스탬프를 사용하여 대화를 트랜스크립션하고, 즉시 사용할 수 있는 검색 가능한 트랜스크립션을 생성합니다.

ClickUp AI Notetaker로 회의를 자동으로 트랜스크립션하세요

그뿐만이 아닙니다. Notetaker는 스마트한 요약도 작성하고, 키 포인트를 강조 표시하며, 다음 단계를 추출하여 체크리스트로 변환하고, ClickUp Tasks를 통해 본격적인 작업으로 전환합니다.

이 기능을 사용하면 소유자를 지정하고, 우선순위를 설정하고, 속성을 조정하고, 체크리스트 또는 하위 작업으로 분할하여 모든 것을 순조롭게 진행할 수 있습니다.

작업 항목을 추적 가능한 ClickUp 작업으로 변환하세요

녹음, 트랜스크립트, 요약, 작업 등 모든 콘텐츠는 개인 ClickUp 문서에 직접 저장되므로 아무것도 손실되지 않고 나중에 모든 것을 쉽게 찾을 수 있습니다.

🎥 ClickUp의 AI Notetaker가 회의를 어떻게 변화시키는지 확인해보세요.

반복 회의 노트 템플릿을 사용하여 아젠다를 구성하고, 토론 사항을 추적하고, 할당된 작업과 마감일을 모니터링할 수도 있습니다.

전사 작업에 특화된 워크플로우를 위해 ClickUp은 전사 작업 범위에 특화된 오디오 전사 템플릿도 제공합니다. 이 템플릿을 사용하면 파일을 관리하고, 화자 데이터를 추적하고, 테이블, 달력, 간트 등 다양한 보기를 전환할 수 있습니다.

ClickUp Brain

전사 외에도 ClickUp Brain으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 이 AI 엔진은 문서 내의 전체 문서 또는 선택한 텍스트를 요약하고 빠른 진행 상황 업데이트를 생성하여 긴 트랜스크립트 또는 회의 노트에 대한 즉각적인 개요를 제공합니다.

이렇게 Brain은 모든 팀이 수동적인 노력 없이 프로젝트 상태를 일관되게 유지할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Brain으로 회의를 요약하고, 인사이트를 도출하고, 실행 항목을 작업으로 전환하세요

후속 조치를 준비하거나 회의 아젠다를 개선하고 싶으신가요? ClickUp Brain도 이 작업을 처리할 수 있습니다. 노트를 재작성하거나 확장하고, 생각을 정리하며, 트랜스크립트가 유용하고 공유 가능한 인사이트가 될 수 있도록 도와줍니다. 회의에서 특정 부분을 추출하거나 아젠다에 대한 개선 사항을 제안하도록 요청할 수도 있습니다.

따라서, 귀하가 단독 제작자이든 빠르게 변화하는 팀의 일원이든, ClickUp은 귀하의 업무를 체계적으로 정리하고 책임을 다할 수 있도록 도와드립니다.

ClickUp 통합

Zoom, Microsoft Teams, UpMeet 등 1,000개 이상의 ClickUp 통합을 통해 이 도구는 기존 워크플로우에 완벽하게 적합합니다.

회의 관련 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있도록 회의 도구를 ClickUp 통합과 동기화하세요

선호하는 회의 플랫폼을 동기화하면 실시간 트랜스크립션이 자동으로 시작됩니다. 또한 MeetGeek과 같은 도구를 통해 회의 데이터를 가져올 수 있으며, 이 도구는 녹음, 하이라이트 및 작업 항목을 ClickUp에 직접 자동 동기화합니다.

간단히 말해서, ClickUp은 Whisper AI가 하는 모든 것을 기반으로 지루한 부분을 자동화하고, 즐겨찾기 도구와 통합하고, 대화를 행동으로 전환합니다. 트랜스크립션, 작업 관리, 생산성 등 모든 것이 하나의 강력한 플랫폼에 통합되어 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

회의 작업을 관리하고, 담당자를 추가하고, 진행 상황을 추적하세요

50개 이상의 작업 트리거를 사용하여 반복되는 회의 작업을 자동화하세요

ClickUp AI 달력 에서 회의 일정을 지도에 표시하세요

작업을 문서, 채팅 및 화이트보드에 연결하여 통합된 워크플로우를 구현하세요

실시간 ClickUp 대시보드로 프로젝트 진행 상황을 추적하세요

ClickUp Brain을 사용하여 회의 노트를 편집, 재작성 또는 확장하여 문서를 보다 간결하고 실행 가능한 문서로 만들 수 있습니다

ClickUp의 한도

일부 사용자는 처음에는 광범위한 기능이 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

TrustRadius 리뷰에 따르면:

우리는 스크럼 의식에서 매일 진행되는 회의를 지원하고 속도를 높이기 위해 이 도구를 사용합니다. 이 도구는 스프린트의 진행 상황, 작업의 진행 상황을 파악하고 모든 업무에 대한 백로그를 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다.

2. Google Cloud Speech-to-Text (자주 회의를 개최하는 글로벌 팀에 가장 적합)

기술적 부담 없이 빠르고 정확하며 확장 가능한 트랜스크립션이 필요하십니까? Google Cloud Speech-to-Text가 좋은 선택이 될 수 있습니다. Whisper AI는 오픈 소스이며 무료라는 점으로 인기가 많지만, 수동 설정, 로컬 처리 능력 및 지속적인 유지 관리가 필요합니다. 개발자에게는 괜찮지만, 대규모의 안정성이 필요한 팀에게는 이상적이지 않습니다.

Google Speech-to-Text API는 시끄러운 환경에서도 실시간 및 일괄 트랜스크립션, 화자 구분, 높은 정확도를 지원합니다. 또한 Google의 인프라, 보안 및 AI 개선 사항이 기본으로 포함되어 있습니다.

Google Cloud Speech-to-Text의 최고의 기능

125개 이상의 언어와 변형에서 음성인식 기능을 이용하세요

정확도를 높이기 위해 Google의 고급 Chirp 모델을 사용하세요

실시간 또는 배치 모드로 오디오를 텍스트로 변환하세요

자동 구두점 추가 기능을 활성화하여 더 깨끗한 트랜스크립션을 생성하세요

내장된 노이즈 강건성으로 배경 소음을 효과적으로 처리하세요

여러 오디오 채널을 분리하여 더 선명한 대화를 들을 수 있습니다

Google Cloud Speech-to-Text의 한도

이 Whisper AI 대안은 스트리밍 세션을 5분으로 제한하고 메시지 크기를 25KB로 제한합니다

16비트 PCM WAV와 같은 특정 오디오 형식만 지원합니다

Google Cloud Speech-to-Text 가격

맞춤형 가격

Google Cloud Speech-to-Text 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 별점 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 또한 읽기: 글쓰기 능력을 향상시키는 최고의 AI 문단 요약기

🧠 재미있는 사실: 미국 장애인법(ADA) 및 FCC는 청각 장애가 있는 시청자의 접근성을 보장하기 위해 미국 방송사에 자막을 포함할 것을 요구하고 있습니다.

3. Otter. ai (다양한 사용 사례에 AI 트랜스크립션 에이전트를 사용하기에 가장 적합)

otter AI를 통해

녹음된 파일을 트랜스크립션할 수 있는 Whisper AI와 달리, Otter는 실시간 협업 회의에 적합하게 설계되었습니다.

Zoom, Google Meet 및 Microsoft Teams와 직접 통합되어 자동으로 통화에 참여하고, 달력과 동기화하며, 팀원들과 회의 노트를 공유합니다. 따라서 참석이 항상 보장되지 않는 연속적인 회의를 진행하는 하이브리드 팀, 컨설턴트 및 모든 사람에게 적합합니다.

음성 인식 AI 에이전트를 사용하여 과거의 대화에 대해 질문하고 회의 요약을 받을 수도 있습니다. 또한, 비동기 업데이트와 통합된 채널을 제공하므로, 서로 다른 시간대에서 일하는 원격 팀에 적합합니다.

Otter.ai의 최고의 기능

키 포인트 및 조치 항목을 포함한 자동 회의 요약 생성

Google 캘린더와 통합하여 Otter 회의 노트를 이벤트에 자동으로 추가하세요

웹, Android, iOS 앱 및 Chrome 확장 프로그램을 통해 Otter.ai에 액세스하여 유연성을 확보하세요

영업, 채용, 교육 및 미디어에 네 가지의 다양한 에이전트를 사용하세요

영어, 프랑스어, 스페인어로 오디오를 트랜스크립션하여 광범위한 사용자 기반에 대응하세요

Otter.ai의 한도

복잡한 오디오, 강한 억양, 또는 다중 화자 경우 전사 정확도가 저하될 수 있습니다

비즈니스 플랜도 월 6000분의 트랜스크립션과 대화당 4시간으로 제한되어 있습니다

Otter.ai 가격

기본: 영구 무료

Pro: 월 16.99달러/사용자

비즈니스: 월 30달러/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 별점 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 별점 (90개 이상의 리뷰)

Otter.ai에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 평가했습니다:

예전에는 손으로 노트를 쓰거나 회의 녹음 파일을 들으며 MOM을 작성했지만, 이제는 더 이상 그렇지 않습니다. 최근에 동료 중 한 명을 통해 Otter.ai를 알게 되었고, 그 이후로 MOM과 관련된 업무량이 매우 쉬워졌습니다. 모든 요점을 파악하고, 회의가 끝난 후 전체 회의에 대한 짧은 요약을 제공합니다. 또한, 제 팀에 통합 및 구현하기가 매우 쉬웠습니다. 저희는 모든 회의에서 노트 작성에 이 도구를 사용합니다.

4. Descript (멀티미디어 프로젝트 관리에 가장 적합)

via Descript

Whisper AI는 주로 오프라인 트랜스크립션을 위한 오픈 소스 도구로, 기술적인 설정 및 수동 편집이 필요한 경우에 유용합니다. 대량의 파일을 트랜스크립션해야 할 때 이는 큰 장애물이 될 수 있습니다. 반면 Descript는 텍스트 트랜스크립트를 편집하기만 하면 사이트에서 직접 오디오 및 비디오를 편집할 수 있습니다.

이렇게 하면 추가적인 노력이나 기술적인 편집 지식 없이도 트랜스크립트와 오디오 또는 비디오를 모두 정리할 수 있습니다.

또한, 실시간 협업 및 AI 기반의 필러 단어 제거 기능은 코딩이나 추가 도구 없이 빠르고 세련된 워크플로우를 원하는 제작자와 팀에게 강력한 선택지가 되는 트랜스크립션 소프트웨어입니다.

Descript의 최고의 기능

텍스트 트랜스크립트를 편집하여 오디오 및 비디오를 쉽게 편집하세요

Overdub으로 AI 음성 복제를 사용하고 Studio Sound로 오디오 품질을 향상시키세요

필수적이지 않은 단어 자동 제거

여러 오디오 및 비디오 트랙을 동시에 편집하세요

앱에서 직접 화면과 웹캠을 녹화하세요

비디오 타임라인과 트랜스크립트를 자동으로 동기화하세요

Descript의 한도

이 트랜스크립션 툴은 학습 곡선이 가파르다

대용량 비디오 파일을 트랜스크립션하는 동안 속도가 느려질 수 있습니다

Descript 가격 정책

Free

취미 사용자: 월 24달러/사용자

제작자: 월 35달러/사용자

Business: 월 65달러/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격

Descript 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 별점 (770개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 별점 (170개 이상의 리뷰)

👀 알고 계셨나요? 개발자 3명 중 1명은 Whisper AI를 사용하여 생성한 26,000개의 트랜스크립트 중 거의 모든 트랜스크립트에서 환각을 발견했다고 보고했습니다.

5. Deepgram (억양이 심한 오디오 및 비디오 파일 트랜스크립션에 가장 적합)

deepgram을 통해

Deepgram은 고급 딥 러닝 모델과 귀하의 산업에 특화된 오디오 문제 해결을 위한 맞춤형 파이프라인을 결합한 솔루션입니다. 수동 설정이 필요하고 소음이 많거나 특수한 오디오에 취약한 Whisper AI와 달리, 이 소프트웨어는 초고속으로 매우 정확한 트랜스크립션을 제공합니다.

스피커 다이어리화, 실시간 처리, 스마트 형식 지정 등 워크플로우를 원활하고 오류 없이 진행할 수 있는 기본 기능이 포함되어 있습니다.

Deepgram은 대량 사용자를 위해 설계된 확장 가능한 인프라와 낮은 지연 시간을 제공하여 기업에 탁월한 제품입니다. Whisper AI는 트랜스크립션을 실험하는 개발자와 연구원에게 적합합니다

Deepgram의 최고의 기능

산업별 오디오에 대한 사용자 지정 가능한 모델 지원

소음이 많거나 다중 화자 음성을 정확하게 처리합니다

API를 통해 여러 플랫폼 및 워크플로우와 통합

오디오 인텔리전스에 액세스하여 회의 및 통화 요약 생성

내부 배포를 위한 API 키 생성

Deepgram의 한도

일부 모델에서는 동시 사용이 제한됩니다

Aura-2와 같은 일부 기능은 스트리밍 API에서는 사용할 수 없습니다

Deepgram 가격 정책

사용량에 따라 지불: 최대 200달러의 크레딧을 무료로 사용하고, 사용량에 따라 지불하세요

성장: $4,000/년

Enterprise: 맞춤형 가격

Deepgram 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 별점 (270개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 없습니다

📖 또한 읽기: 최고의 AI 회의 요약기

6. AssemblyAI (전사 텍스트의 감정 분석에 가장 적합)

assemblyAI를 통해

Whisper AI의 다단계 배포가 소규모 팀에 너무 복잡한 경우, AssemblyAI는 우수한 음성-텍스트 API를 갖춘 확실한 대안입니다.

Whisper AI의 오픈 소스 모델과 달리 AssemblyAI는 트랜스크립션과 콘텐츠 검토, 감성 분석, 주제 감지, 요약과 같은 고급 기능을 제공하는 완전 관리형 클라우드 기반 플랫폼을 제공합니다.

지속적인 모델 개선을 실행하고, 엔터프라이즈급 확장성을 활용하며, 기본 음성 인식 이상의 AI 기반의 추가적인 인사이트를 활용할 수 있습니다.

AssemblyAI의 최고의 기능

자동 언어 감지 기능으로 99개 이상의 언어를 지원합니다

스피커 디아라이제이션으로 여러 스피커를 식별하고 라벨링하세요

지연 시간이 짧은 실시간 스트리밍 트랜스크립션을 제공합니다

AI 비디오 요약기 , 감성 분석, 주제 감지, PII 편집과 같은 인텔리전스 도구에 액세스하세요

맞춤형 어휘를 지원하여 전사 정확도를 향상시킬 수 있습니다

AssemblyAI의 한도

스트리밍 트랜스크립션은 유료 사용자만 사용할 수 있으며, 최대 100개의 세션을 동시에 사용할 수 있습니다

유료 플랜에서는 분당 30건의 LeMUR 요청이 속도 제한으로 적용됩니다

AssemblyAI 가격 정책

무료: 최대 50달러 상당의 크레딧

사용량에 따라 결제: $0.15/시간부터 시작됩니다

맞춤형: 맞춤형 가격

AssemblyAI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 별점 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 없습니다

👀 알고 계십니까? 경영진의 56%는 자사가 AI 사용에 대한 윤리적 기준을 보유하고 있는지 확실하지 않거나 모르겠다고 응답했습니다.

7. IBM Watson Speech to Text (규제 규제가 엄격한 산업에 가장 적합)

iBM Watson Speech to Text를 통해

업계 전문 용어나 민감한 데이터를 제대로 인식하지 못하는 일반적인 음성 텍스트 변환 도구에 지치셨습니까? IBM Watson Speech to Text는 정확성, 데이터 보안 및 도메인별 성능이 중요한 중요한 환경을 위해 설계되었습니다.

의료용 받아쓰기, 금융 관련 전화 통화, 법률 절차 등을 트랜스크립션하는 경우, 이 IBM 도구는 전문 용어에 적응하고, 스마트 형식 지정을 지원하며, 기업 요구 사항에 따라 확장 가능합니다.

Whisper AI와 달리 IBM Watson은 도메인 맞춤화를 지원하고, 규제 산업에 대한 규정 준수를 강화하며, 클라우드 또는 온프레미스에서 배포 유연성을 제공합니다. 프로젝트에 범용 트랜스크립션 이상의 기능이 필요한 경우 Watson은 Whisper에서는 얻을 수 없는 심층성과 제어 기능을 제공합니다.

IBM Watson Speech to Text의 최고의 기능

맞춤형 언어 및 음향 모델을 통해 산업별 어휘를 확보하세요

실시간 및 배치 전사 기능을 통해 유연성을 확보하세요

다양한 화자를 식별하고 라벨을 지정하는 화자 분할 기능을 활용하세요

저지연 스트리밍을 고도로 정확한 성능으로 지원합니다

더 나은 제어를 위해 온프레미 또는 클라우드 배포를 제공하세요

IBM Watson Speech to Text의 한도

이 도구는 틈새 분야에서 최적으로 사용하기 위해서는 복잡한 설정 및 교육이 필요합니다

다른 오픈소스 대안보다 비용이 더 높을 수 있습니다

IBM Watson Speech to Text 가격

Lite Plan: 매월 500분 무료

플러스 플랜: 월 140달러부터 시작

프리미엄: 맞춤형 가격

Anywhere 플랜 배포: 맞춤형 가격

IBM Watson Speech to Text 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

IBM Watson Speech to Text에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 평가했습니다:

IBM Watson 음성 텍스트 변환은 사람의 음성을 텍스트로 변환하는 애플리케이션을 구축하기 위한 매우 우수한 소프트웨어입니다. IBM Watson은 영어뿐만 아니라 일본어, 스페인어, 프랑스어 등 다양한 언어를 지원합니다. 마이크로 음성을 녹음하기만 하면 IBM Watson이 음성을 인식하고 기계 학습 알고리즘을 사용하여 음성을 텍스트로 변환하기 때문에 사용이 매우 쉽습니다. Mobile SDK 및 Rest API를 사용하여 Watson 음성 텍스트 변환 서비스를 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.

8. Sonix. ai (팟캐스터, 언론인 및 연구자에게 가장 적합)

sonix AI를 통해

Sonix.ai는 사용자가 오디오 또는 비디오를 업로드하고 기술적 지식 없이도 몇 분 만에 고품질의 트랜스크립션을 얻을 수 있는 직관적인 웹 기반 트랜스크립션 플랫폼을 제공합니다.

Whisper AI는 오픈 소스 트랜스크립션 엔진을 원하는 개발자에게 적합하지만, Sonix는 신뢰할 수 있는 결과를 빠르게 필요로 하는 전문가를 위해 제작되었습니다. 속도, 정확성, 강력한 내장 편집 및 협업 기능으로 인기 있는 AI 트랜스크립션 도구이자 Whisper의 대안으로 자리매김했습니다.

Sonix.ai의 최고의 기능

40개 이상의 언어로 오디오 및 비디오 파일을 자동으로 트랜스크립션하세요

직관적인 인터페이스로 브라우저에서 직접 트랜스크립트를 편집하세요

비디오에서 노트를 작성하고 연설자에게 라벨을 지정하여 여러 목소리를 구분하세요

타임스탬프와 키워드를 사용하여 트랜스크립트를 쉽게 검색하세요

Zoom, Google Drive, Dropbox와 같은 도구와 통합하세요

안전한 클라우드 스토리지 및 액세스 제어로 데이터를 보호하세요

Sonix.ai의 한도

Sonix는 모든 처리에 인터넷 연결이 필요하기 때문에 오프라인에서는 사용할 수 없습니다

실시간 트랜스크립션 옵션은 한도가 있습니다

Sonix.ai 가격

표준 : 무료 플랫폼 사용 + 번역 및 트랜스크립션에 각각 시간당 $10

프리미엄 : 좌석당 월 16.5달러 + 번역 및 트랜스크립션에 대해 시간당 5달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Sonix.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 별점 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 별점 (130개 이상의 리뷰)

Sonix.ai에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 다음과 같이 평가했습니다:

오디오/비디오 파일을 업로드하면 자동으로 텍스트로 변환되며, 정확도도 매우 높습니다. 이 도구를 사용하면 오디오 및 비디오 파일을 수동으로 트랜스크립션하는 데 드는 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 또한 Google Drive 및 Dropbox와 같은 클라우드 스토리지 앱에서 파일을 직접 업로드할 수도 있습니다.

9. Happy Scribe (소셜 미디어 비디오용 다국어 자막 생성에 가장 적합)

happy Scribe를 통해

Happy Scribe는 전 세계의 콘텐츠 제작자, 교육자 및 팀을 위해 설계된 바로 사용할 수 있는 Whisper의 대안입니다. 120개 이상의 언어로 음성 번역을 제공하며, Whisper AI와 달리 코딩 없이도 간단한 인터페이스, 화자 감지 및 자동 자막 동기화 기능을 제공합니다.

간단히 말해, 정확성을 갖춘 플러그 앤 플레이 트랜스크립션 솔루션을 찾고 있다면 Happy Scribe가 바로 당신에게 맞는 최적의 선택입니다.

Happy Scribe의 최고의 기능

120개 이상의 언어로 오디오 및 비디오 파일을 자동으로 트랜스크립션하세요

회의 노트에 AI를 사용하고 음성 인식 기능을 통해 여러 명의 화자를 자동으로 감지하고 라벨을 지정하세요

비디오에 자막 및 캡션을 생성하고 동기화하세요

필요에 따라 AI 생성 및 사람이 만든 트랜스크립션 중에서 선택하세요

YouTube, Zoom, Dropbox 등 인기 플랫폼과 통합

Word, PDF, SRT, VTT 등 다양한 형식으로 트랜스크립션을 내보낼 수 있습니다

Happy Scribe의 한도

음질 저하나 강한 억양으로 인해 정확도가 낮아질 수 있습니다.

개발자 통합을 위한 설계가 아닙니다

Happy Scribe 가격 정책

Starter: $12부터 60분당

Lite: $9/월

Pro: $29/월

비즈니스: 월 89달러

Happy Scribe 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: PBS에서 방영된 The French Chef with Julia Child의 한 에피소드는 최초의 자막이 제공된 TV 프로그램입니다.

10. TurboScribe (일상적인 회의 트랜스크립션 및 캡션 생성에 가장 적합)

via TurboScribe

Whisper AI는 소규모 제작자, 학생 및 신생 기업에게는 어려울 수 있는 로컬 처리를 제공합니다. TurboScribe는 기업이 AI 노트 요약에, 제작자가 캡션 생성에, 학생이 강의 필사 작업에 사용할 수 있는 더 간단한 대안입니다.

이 도구는 고급 편집 기능, 화자 인식 및 다국어 지원을 갖춘 클라우드 기반 트랜스크립션을 제공하며, 모든 기능은 간단한 웹 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다.

TurboScribe의 최고의 기능

AI 기반의 정확도로 오디오 및 비디오 파일을 빠르게 트랜스크립션하세요

글로벌 트랜스크립션 요구 사항을 위한 다국어 지원

다른 화자를 자동으로 식별하고 라벨링하세요

직관적인 웹 기반 에디터로 트랜스크립트를 쉽게 편집하세요

전사본 내에서 쉽게 탐색할 수 있도록 타임스탬프를 생성합니다

TXT, PDF, DOCX 등 다양한 형식으로 트랜스크립션을 내보내기

TurboScribe의 한도

AI 모델의 고급 맞춤 설정이 부족합니다

일부 경쟁사들에 비해 개발자 API 및 통합 기능이 적기 때문에 데이터 과학자 및 개발자는 다른 옵션을 찾아보아야 합니다

Turbo Scribe 가격

무료 트랜스크립션은 매일 최대 3개까지 이용 가능합니다

TurboScribe Unlimited: 월 20달러

Turbo Scribe 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

일부 도구는 정확한 트랜스크립션을 제공하지만 협업 기능이 부족합니다. 다른 도구는 빠른 요약을 제공하지만 인사이트를 실행으로 옮길 때 부족함이 드러납니다. Whisper AI는 강력하지만, 빠른 결과를 필요로 하는 팀이 아닌 개발자를 위해 제작되었습니다.

여러 도구를 함께 사용하기가 지겨운 경우 ClickUp을 선택하세요. 여기에서 회의 녹음, 대화 자동 트랜스크립션, AI 기반 요약 생성, 토론을 작업으로 즉시 전환하는 등 모든 작업을 한 곳에서 수행할 수 있습니다.

ClickUp Brain Max를 사용하면 단순한 트랜스크립션 이상의 기능을 이용할 수 있습니다. 작업 항목을 캡처하고, 후속 질문에 답하며, 팀의 일관성을 유지하는 스마트 어시스턴트를 이용할 수 있습니다. 이 기능을 ClickUp AI Notetaker와 함께 사용하면 모든 통화 및 대화가 자동으로 문서화되어 언제든지 사용할 수 있으므로 세부 사항을 놓치는 일이 없습니다.

ClickUp에 가입하고 트랜스크립션, 노트, 팀워크를 한 단계 더 발전시키세요!