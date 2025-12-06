Microsoft Project 간트 차트 vs ClickUp 간트 차트: 어떤 것이 당신에게 적합할까요?

밤샘 작업, 너무 많은 탭, 그리고 제대로 작동하지 않는 간트 차트.

마감일과 의존성을 동시에 관리해야 하는 프로젝트 관리자에게 적합한 간트 차트는 원활한 출시와 중간에 좌초되는 프로젝트의 차이를 만들 수 있습니다.

Microsoft 프로젝트에서 타임라인을 조정하느라 몇 시간을 보냈을 수도 있고, ClickUp의 간트 차트 기능이 더 유연하고 팀 협업에 적합하다는 이야기를 들었을 수도 있습니다.

이 블로그 글에서는 Microsoft Project 간트 차트와 ClickUp 간트 차트를 비교하여 여러분의 워크플로우에 가장 적합한 도구를 선택하는 데 도움을 드리겠습니다. 📊

이 기능 사용에 적합한 시나리오

시작하기 전에, 간트 차트가 진가를 발휘하는 시점을 알아두면 도움이 됩니다. 작업들을 타임라인에 배치함으로써 가장 명확한 시각화를 제공하고 모든 마감일을 준수할 수 있는 최적의 기회를 제공하는 상황들은 다음과 같습니다. 🎯

작업 간 의존성 연결: 한 작업이 다른 작업이 완료되기 전까지 시작할 수 없는 경우, 간트 차트는 이러한 연결 관계를 명확히 보여주고 예상치 못한 지연을 방지합니다.

제한된 자원 균형 맞추기: 인력, 장비 또는 예산이 부족한 프로젝트에서는 누가 무엇을 (언제) 수행하는지 파악함으로써 병목 현상을 방지할 수 있습니다.

불가피한 마감일 준수: 출시일, 이벤트 또는 규제 마일스톤이 변경 불가능한 경우, 시각적 일정은 모든 구성원이 종료 날짜와 주요 점검 시점에 집중하도록 합니다.

수개월(또는 수년!)에 걸친 계획 수립: 다단계 출시, 건설 프로젝트, 제품 로드맵과 같은 장기 계획은 진행 중에도 조정 가능한 조감도 타임라인을 통해 효율성을 높일 수 있습니다.

대규모 프로젝트 분할: 복잡한 노력은 종종 압도적으로 느껴집니다. 각 결과물을 개별 막대로 표시하면 책임 할당과 프로젝트 진행 추적이 한결 수월해집니다.

복합 이벤트 조정: 수십 개의 변수가 존재하는 컨퍼런스, 론칭 행사, 대규모 모임은 모든 활동이 시간에 맞춰 계획될 때 원활하게 진행됩니다.

🧠 재미있는 사실: 간트 차트는 1910년대 선박 건조 프로젝트를 더 효율적으로 추적하고자 했던 기계 엔지니어 헨리 간트( Henry Gantt)가 고안했습니다. 제1차 세계대전 당시 미군은 무기 생산 관리를 위해 이를 활용했습니다.

한눈에 보기: Microsoft Project 간트 차트 vs ClickUp 간트 차트 기능 비교

다음은 ClickUp과 MS Project의 간트 차트가 서로 어떻게 비교되는지 간략히 살펴본 내용입니다.

기능 ClickUp 간트 차트 Microsoft Project 간트 차트 승자 사용 편의성 직관적인 드래그 앤 드롭 UI, 쉬운 온보딩 학습 곡선이 가파르고, 더 기술적입니다 ✓ ClickUp 작업 의존성 시각적이고 간편한 연결 기능과 기본 지원 사용 가능하지만 설정 과정이 복잡할 수 있습니다. ✓ ClickUp (간결함) 자원 관리 내장된 작업량 보기, 시간 추적 기능 고급 자원 관리 기능이 있지만 복잡함 Microsoft 프로젝트 (고급 요구사항) 타임라인 편집 실시간 업데이트, 유연한 드래그 앤 드롭 강력하지만 유연성과 시각적 표현은 다소 부족합니다. ✓ ClickUp 협업 기능 실시간 댓글, 연결된 작업, 채팅 및 문서 Microsoft Teams 통합을 통한 제한된 협업 기능 ✓ ClickUp AI 지원 ClickUp Brain은 편집 사항, 작업, 문서를 제안하고 요약을 생성합니다. None native ✓ ClickUp 사용자 지정 필드 및 필터링 완전히 사용자 정의 가능하며 세분화된 필터링 기능 사용 가능하지만 유연성이 낮고 설정 과정이 더 복잡합니다. ✓ ClickUp 통합 기능 Zapier, Microsoft Teams, Google Drive 등 1,000개 이상의 원활한 기본 통합 기능 Microsoft/Office 365 생태계와의 강력한 연동 ✓ ClickUp (다양한 기능) 및 MS Project (Microsoft 앱 사용 시)

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다.

📖 추천 자료: 작업 관리를 위한 간트 차트 대안

ClickUp이란 무엇인가요?

클릭업은 여러 도구를 넘나들며 프로젝트를 관리하는 분산된 경험을 대체하는 통합 AI 작업 공간입니다. 작업 실행, 문서화, 지식 공유, 타임라인, AI를 명확성과 실행력을 위해 설계된 하나의 통합 시스템으로 결합합니다. 팀은 더 이상 계획, 보고, 협업, AI 지원을 위해 별도의 소프트웨어가 필요하지 않습니다—클릭업은 모든 기능을 공유 작업 환경에 내장합니다.

간트 보기 는 이 연결된 워크플로우의 핵심 요소입니다. 의존성, 업데이트, 리소스가 모두 동일한 플랫폼 내에 존재하기 때문에 ClickUp의 간트 차트는 실시간 정확성, 손쉬운 드래그 앤 드롭 제어, 복잡한 프로젝트를 정상 궤도에 유지하는 AI 기반 인사이트를 제공합니다.

ClickUp 간트 차트의 기능

ClickUp의 간트 보기로 타임라인 관리를 간편하게

ClickUp 간트 보기는 가장 복잡한 프로젝트도 작업 가능한 명확한 타임라인으로 전환합니다. 두 부분으로 구성됩니다:

작업 창(왼쪽): 여기에서는 모든 작업, 하위 작업 및 의존성을 접을 수 있는 목록으로 확인할 수 있습니다. 소유자 지정, 필드 편집, 작업 그룹화(담당자, 우선순위 수준 또는 스프린트 이름 등)를 원하는 방식으로 수행할 수 있습니다.

타임라인 뷰(오른쪽): 시각적 계획 수립이 이루어지는 공간입니다. 작업은 드래그 앤 드롭 가능한 막대 형태로 표시되며, 연결선으로 의존성이 표시되고, 다이아몬드 아이콘으로 강조된 시각적 계획 수립이 이루어지는 공간입니다. 작업은 드래그 앤 드롭 가능한 막대 형태로 표시되며, 연결선으로 의존성이 표시되고, 다이아몬드 아이콘으로 강조된 간트 차트 마일스톤이 눈에 띕니다.

ClickUp 간트 차트 보기에서 강조 표시된 핵심 경로 확인

주목해야 할 다른 키 기능들도 있습니다. 👀

중요 경로 강조 표시: 지연이 허용되지 않는 작업이 즉시 파악됩니다. 한 작업이 지연되면 프로젝트 종료 날짜에 영향을 미치는지 즉시 알 수 있습니다.

작업 그룹화 및 필터링: 백엔드 개발자 전용 작업이나 고우선순위 디자인 결과물만 보고 싶으신가요? 필터로 간편하게 확인할 수 있습니다.

실시간 프로젝트 추적: 상단의 작업 진행률 막대는 작업 상태를 기반으로 완료까지 얼마나 남았는지 보여줍니다.

고급 일정 관리: '종속성 재조정' 및 '그룹 일정 관리' 같은 tools를 활용해 한 작업을 앞으로 이동시키면 ClickUp이 나머지 작업을 자동으로 재조정해 줍니다.

사용자 정의 가능한 템플릿으로 간편한 설정

처음부터 간트 차트를 만드는 게 너무 힘들어?

ClickUp의 간트 타임라인 템플릿을 적용하세요.

이 간트 차트 프로젝트 템플릿은 왼쪽 패널에 전략, 예산 수립, 기획과 같은 단계별로 구조화된 작업 목록과 각 작업의 시작 날짜 및 마감일을 제공합니다. 작업은 상태나 우선순위에 따라 색상으로 구분되며(녹색 = 완료됨, 파란색 = 진행 중, 노란색 = 중요 항목), 작업 간 의존성이 연결되어 있습니다.

오른쪽의 간트 보기는 깔끔하고 상호작용이 가능한 타임라인을 통해 각 작업을 주간 달력 그리드에 배치합니다.

ClickUp 간트 차트: 최적의 팀 크기 및 SaaS 사용 사례

ClickUp의 간트 차트는 소규모, 중견 및 기업 SaaS 팀, 제품 팀, 그리고 변화하는 타임라인을 가진 협업 프로젝트를 진행하는 크리에이티브 에이전시에 가장 적합합니다.

성장 중인 SaaS 스타트업의 운영 책임자라고 가정해 보겠습니다. 중복되는 스프린트와 함께 세 개의 동시 제품 출시를 관리하고 있습니다. ClickUp을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

릴리스별로 작업을 그룹화 하고, 제품 영역별로 색상 코드 지정 하며, 개발 주기에 연동된 마감일을 할당 하세요.

스프린트 일정이 지연될 경우 막대를 이동하면 tool이 자동으로 하위 의존성 일정을 재조정합니다.

이 플랫폼은 크로스-기능 팀(엔지니어링 + 마케팅 + 디자인)은 물론 실시간 협업에 의존하는 팀, 여러 제품 또는 캠페인 타임라인을 관리하는 팀에 완벽합니다.

🔍 알고 계셨나요? 헨리 간트의 버전이 널리 쓰이기 전에, 폴란드 엔지니어 카롤 아다미에츠키가 1896년에 거의 동일한 차트를 개발했습니다.

ClickUp 간트 차트 내 AI 기능

ClickUp Brain에 간트 차트 업데이트를 요청하세요

플랫폼의 AI 기반 신경망인 ClickUp Brain은 작업 계획 및 관리 방식에 내장되어 있습니다. 활용 방법은 다음과 같습니다:

즉시 프로젝트 요약 확인: 마일스톤 완료 현황, 지연된 작업, 예정된 일을 간결하게 업데이트해 드립니다.

목표에서 자동으로 타임라인 생성: 작업 목록을 초안 간트 차트로 변환합니다. 수동 설정 불필요

상황별 질문을 하세요: 담당자와 날짜가 포함된 지연된 항목의 필터링된 리스트를 제공합니다

즉석에서 콘텐츠 작성: 현재 간트 차트 데이터를 기반으로 상태 업데이트 및 기타 콘텐츠 유형 초안 작성

ClickUp Brain은 대규모 타임라인을 관리하는 운영 책임자에게 매우 유용합니다. 수동으로 검색하거나 문서, 채팅, 작업 보기를 오가며 확인할 필요가 없기 때문입니다.

워크플로우에 더 많은 무기가 필요하신가요? ClickUp AI 에이전트를 활용해 보세요.

이들은 맞춤형 지침에 따라 워크플로우를 자율적으로 처리하여 작업이 한 상태에서 다음 상태로 진행되도록 하고, 시기적절한 업데이트를 전송하며, 심지어 중요 경로가 위험에 처했을 때 필요한 경보를 트리거하기도 합니다.

💡 전문가 팁: 대규모 프로젝트 중간에 15분간 재설정 시간을 가지세요. 할 일 목록이 아닌 간트 차트를 확인하세요. 무엇이 계획과 다른가요? 무엇이 이제 비현실적인가요? 팀원들과 함께 업데이트 내용을 공유하여 기대치를 함께 재설정하세요.

장점과 단점

ClickUp 간트 차트가 돋보이는 이유는 다음과 같습니다:

직관적이고 시각적인 드래그 앤 드롭 인터페이스

내장된 중요 경로 분석 으로 우선순위 설정 및 지연 문제 해결을 지원합니다.

다양한 계획 수준을 위한 맞춤형 시간 척도 및 그룹화

실시간 팀 협업 으로 모든 구성원이 업데이트를 즉시 확인하세요

AI 지원으로 ClickUp Brain의으로 프로젝트 일정을 요약, 추적 및 최적화하세요

처음에는 다음과 같은 어려움을 겪을 수 있지만, AI 어시스턴트와 헬프 센터 문서의 지원을 통해 쉽게 극복할 수 있습니다:

다양한 맞춤형 설정 옵션으로 인해 부담스러울 수 있습니다

고급 기능으로 인한 초기 학습 곡선

실제 사용자가 ClickUp에 대해 남긴 후기는 다음과 같습니다:

🔍 알고 계셨나요? 소프트웨어가 등장하기 전에는 상세한 간트 차트를 거대한 벽 보드에 손으로 직접 그렸습니다. 프로젝트가 변경될 때마다(항상 그렇듯이) 누군가가 수동으로 타임라인을 지우고 다시 그려야 했습니다.

가격 구조

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 31%는 시각적 보드를 선호하는 반면, 나머지는 간트 차트, 대시보드 또는 리소스 보기를 활용합니다. 하지만 대부분의 효과적인 프로젝트 관리 tools는 단일 방식을 선택하도록 강요합니다. 보기가 여러분의 사고 방식과 맞지 않으면, 이는 또 다른 장애물로 작용할 뿐입니다. ClickUp을 사용하면 선택할 필요가 없습니다. AI 기반 간트 차트, 칸반 보드, 대시보드 또는 작업량 보기를 한 번의 클릭으로 전환하세요. 또한 ClickUp AI를 통해 사용자, 경영진 또는 디자이너 등 보는 사람에 따라 맞춤화된 보기나 요약 정보를 자동 생성할 수 있습니다 . 💫 실제 결과: CEMEX는 ClickUp을 활용하여 제품 출시 속도를 15% 단축하고 커뮤니케이션 지연을 24시간에서 몇 초로 줄였습니다.

Microsoft Project란 무엇인가요?

via Microsoft

Microsoft Project는 Microsoft에서 개발한 프로젝트 관리 소프트웨어 제품입니다. 프로젝트 관리자가 일정 수립, 작업에 대한 자원 할당, 진행 상황 모니터링, 예산 관리 및 워크플로우 분석을 지원하도록 설계되었습니다.

이 도구를 사용하면 간트 차트, 칸반 보드, 프로젝트 달력 등의 뷰를 통해 상세한 프로젝트 플랜을 수립하고, 마일스톤을 설정하며, 자원을 할당하고, 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

Microsoft Project 간트 차트의 기능

Microsoft Project에 표시된 간트 차트

Microsoft Project의 간트 차트는 타임라인, 의존성, 비용, 자원을 포괄하는 복잡한 프로젝트를 계획하고 관리하는 상세하고 체계적인 방법을 제공합니다.

구성 방식은 다음과 같습니다:

그리드(왼쪽): 기간, 시작/종료 날짜, 선행 작업, 비용, 자원 할당과 같은 주요 필드가 포함된 모든 작업을 목록으로 나열합니다. 작업은 단계나 결과물로 계층적으로 그룹화할 수 있습니다.

타임라인(오른쪽): 작업을 시간에 따른 가로 막대로 표시합니다. 막대의 길이는 작업 기간을 나타내며, 위치는 작업 시작 및 종료 시점을 반영합니다.

팀을 위한 인터랙티브 로드맵

주요 기능은 다음과 같습니다:

작업 간 연결을 시각적으로 보여주는 의존성 . 이는 지연이 프로젝트 종료 날짜에 직접적인 영향을 미치는 핵심 경로(Critical Path)를 식별하는 데 특히 유용합니다.

자원 및 비용 관리 : 작업이 인력, 장비 또는 자재에 할당될 수 있도록 지원합니다. 플랫폼은 자원 배분을 모니터링하여 과도하게 배정된 팀원을 표시하고 업무량을 재분배하는 데 도움을 줍니다. 또한 예상 비용과 실제 비용을 추적하여 실시간 예산 통찰력을 제공합니다.

마일스톤 추적 은 주요 결과물을 명확히 표시하여 팀이 중요한 사항을 쉽게 파악할 수 있도록 합니다.

진행률 표시기는 특정 단계 완료까지 얼마나 남았는지 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다.

🧠 재미있는 사실: 간트 차트는 1950년대 프로그램 평가 및 검토 기법(PERT) 생성에 직접적인 영향을 미쳤습니다. PERT는 미국 해군이 폴라리스 미사일 프로젝트를 위해 개발했습니다.

Microsoft Project 간트 차트: 최적의 팀 크기 및 SaaS 사용 사례

Microsoft Project의 간트 차트 예시는 전담 프로젝트 관리자가 있는 기업 수준의 팀이나 프로젝트 중심 부서에 가장 적합합니다. 다음과 같은 경우에 유용합니다:

여러 전략적 이니셔티브를 관리하는 PMO 팀

복잡한 제품 구축 또는 인프라 개편 작업을 수행하는 엔지니어링 조직

상세 작업 분해 구조(WBS)를 포함한 다분기 로드맵을 출시하는 대형 SaaS 기업들

그러나 역할 간 가벼운 협업이나 실시간 업데이트가 필요한 소규모 팀에는 적합하지 않습니다.

🔁 스마트 스왑: 프로젝트 타임라인은 언제 어떤 일이 발생하는지 보여주는 데 탁월합니다. 하지만 간트 차트는? 어떤 작업이 어떤 작업에 의존하는지, 그리고 일정 지연 시 어떤 부분이 영향을 받는지 보여줍니다. 타임라인에는 '9월 10일 출시'라고 표시되어 있습니다. 괜찮아 보입니다. 그러나 간트 차트는 9월 5일까지 피드백이 도착하지 않으면 개발자가 막히고, QA 일정이 압박받으며, 출시가 조용히 무너진다는 것을 보여줍니다. 바로 이런 가시성이 실제로 필요한 것이며, 타임라인과 간트 차트의 차이를 보여줍니다.

Microsoft Project 내 AI 기능

Microsoft Copilot 작동 중

코파일럿과 AI 에이전트 생태계가 Microsoft Project를 강화하여 계획 프로세스에 지능을 더합니다. 이들은 플랫폼 내에 통합되어 있지만 MS Project 자체에만 국한되지 않습니다.

AI가 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

역사적 데이터를 기반으로 각 작업의 예상 기간 및 노력을 반영한 작업 플랜을 생성하세요.

자연어 쿼리 (예: '2분기에 지연된 중요 작업은 무엇인가요?')로 직접적인 답변을 얻을 수 있습니다.

실시간 위험 감지 기능으로 기한 초과 작업, 병목 현상 또는 과도하게 할당된 팀 회원을 즉시 알려줍니다.

다중 에이전트 오케스트레이션으로 대규모 조직이 Copilot Studio를 통해 특정 작업을 자동화하는 도메인 전용 에이전트를 생성할 수 있도록 지원합니다.

⚠️ 중요: 이러한 기능은 Project 데스크탑(Microsoft Project Professional)에서 기본적으로 제공되지 않습니다. 기존 데스크탑 버전은 아직 완전한 Copilot 기능을 지원하지 않습니다. 해당 기능은 주로 클라우드 기반 및 통합된 Microsoft 365/Power Platform 환경에서 이용 가능합니다.

장점과 단점

이 tool이 두드러지는 이유는 다음과 같습니다:

세부적인 작업 및 자원 추적

내장된 비용 및 예산 관리 기능

시각화 및 보고를 위한 강력한 맞춤형 설정 기능

기업 거버넌스 및 규정 준수에 대한 강력한 지원

계획 수립 및 문제 감지를 지원하는 AI 기능

다음은 Microsoft 프로젝트 대안을 고려하게 할 수 있는 몇 가지 단점입니다:

비전문가에게는 학습 곡선이 가파릅니다

빠르게 움직이는 협업 팀에게는 지나치게 경직된 구조

ClickUp과 같은 현대적인 대안에 비해 설정 및 유지 관리에 더 많은 노력이 필요합니다.

클라우드 버전은 데스크톱 기능을 지원하지 않습니다.

실제 사용자가 이 도구에 대해 남긴 후기는 다음과 같습니다:

용량 계획이라는 깔끔한 기능 덕분에 자원을 효율적으로 할당하는 작업이 단순화됩니다. 또한 스케줄링 및 계획 tools는 탁월합니다 – 시각적 타임라인(간트 차트), 의존성 추적 기능이 프로젝트 진행 상황을 모니터링하는 데 도움이 됩니다…다만 금융 업계에서 자주 마주치는 비정형적이고 비선형적인 프로젝트 진행 경로를 수용하는 데 다소 유연성이 부족합니다.

가격 구조

Microsoft 365에 포함됨

플래너 플랜 1: 사용자당 월 $10 (연간 결제)

플래너 및 프로젝트 플랜 3: 사용자당 월 30달러 (연간 결제)

플래너 및 프로젝트 플랜 5: 사용자당 월 $55 (연간 결제)

📖 추천 자료: ClickUp 및 Excel용 무료 작업 관리 템플릿

레딧에서 ClickUp 간트 차트 vs Microsoft Project 간트 차트

두 무료 간트 차트 소프트웨어 중 선택하기 위해 레딧을 참고했습니다. 일부 사용자들의 의견은 다음과 같습니다!

한 사용자가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

한 사용자가 MS Project에 대해 이렇게 말했습니다:

🔁 스마트 스왑: 간트 차트와 로드맵? 완전히 다른 역할을 합니다. 로드맵은 목표와 대략적인 순서를 보여줍니다. 간트 차트는 그 목표에 도달하는 방법을 보여줍니다—주 단위, 작업 단위로, 모든 마감일과 의존성을 상세히 표시합니다.

팀에 가장 적합한 간트 차트 도구는 무엇일까요?

결과가 나왔습니다. ClickUp이 우승을 차지했습니다! 🏆

Microsoft 프로젝트는 오랫동안 전통적인 프로젝트 관리의 표준이었지만, ClickUp과 같은 현대적인 프로젝트 관리 도구들에 비해 뒤처지기 시작했습니다. 강력하지만 종종 경직되고 복잡하며, 전담 프로젝트 매니저와 IT 지원이 있는 대규모 기업 환경에만 더 적합합니다.

반면 ClickUp은 프로젝트 관리자가 필요로 하는 구조를 제공합니다.

ClickUp의 간트 보기는 직관적이고 협업 중심이며, 신속하게 움직이고 유연성을 유지하며 부서 간 대규모 프로젝트를 관리해야 하는 현대적 팀을 위해 설계되었습니다. 실시간 업데이트, 핵심 경로 가시성, 드래그 앤 드롭 스케줄링, ClickUp Brain의 AI 지원과 같은 기능을 통해 팀의 현재 상황에 맞춰 지원합니다.

